16 nejlepších komunikačních nástrojů pro podniky, které stojí za zvážení v roce 2025

I když pracujete z kanceláře, pokud váš tým nekomunikuje dostatečně dobře, ovlivní to vaši celkovou produktivitu a kvalitu výstupů.
Odpověď? Nástroj pro podnikovou komunikaci, který umožňuje sjednocenou komunikaci. Tyto nástroje vám pomohou s požadavky, jako jsou videokonference, okamžité zprávy, sdílení souborů, sdílení obrazovky a další funkce pro spolupráci.
Jak ale vybrat komunikační nástroj pro váš tým? Měli byste se zaměřit na funkce pro správu vztahů se zákazníky nebo na zlepšení obchodní komunikace?
Když jsem musel vybrat nástroj pro podnikovou komunikaci, čelil jsem podobnému dilematu.
Po rozsáhlém výzkumu a testování jsem sestavil seznam těch nejlepších nástrojů na trhu. Čtěte dál a dozvíte se, které nástroje doporučuji pro obecné i specifické potřeby.
Co byste měli hledat v nástrojích pro podnikovou komunikaci?
Jak přesně jsem vybral nejlepší komunikační systém pro podniky?🤔
Začněte tím, že budete konkrétní. Většina nástrojů pro podnikovou komunikaci je navržena tak, aby řešila konkrétní problém. Klíčem k nalezení správného nástroje je tedy znát požadavky a pracovní postupy vašeho týmu.
Za ta léta jsem se naučil, že několik klíčových funkcí pomáhá překlenout komunikační mezery na pracovišti v oblasti interní i externí komunikace. Mezi tyto funkce patří:
- Instant messaging: Vyberte si nástroj, který vám umožní okamžitě odesílat textové zprávy nebo chatovat, abyste mohli rychle komunikovat a sdílet novinky s týmem.
- Videokonference: Vyberte nástroj, který umožňuje asynchronní videokomunikaci s vašimi týmy, s klíčovými funkcemi, jako je sdílení obrazovky a videa, breakout rooms a možnosti nahrávání, aby se maximalizovala produktivita.
- Sdílení souborů: Upřednostněte komunikační nástroj pro podniky, který umožňuje bezpečné sdílení dokumentů, obrázků a dalších souborů v rámci vašeho týmu.
- Funkce pro spolupráci týmů: Hledejte nástroje, které mají funkce jako správa úkolů, plánování projektů, whiteboarding, spolupráce na dokumentech a další, které usnadňují spolupráci v reálném čase.
- Silné zabezpečení: Pro podnikové použití volte komunikační nástroje, které zajišťují pokročilé bezpečnostní funkce, včetně šifrování, vícefaktorového ověřování a souladu s normami na ochranu soukromí.
- Integrace s jinými nástroji: Už nepracujeme v izolaci, a totéž by mělo platit i pro naše nástroje. Vyberte si efektivní komunikační nástroj, který se hladce integruje do vaší stávající technologické infrastruktury, ať už se jedná o software pro řízení projektů, CRM nebo cloudové úložiště.
➡️ Číst více: 10 nejlepších softwarů a aplikací pro týmovou komunikaci
16 nejlepších komunikačních nástrojů pro podniky
Zaměřili jsme se na tyto klíčové funkce a zásadní požadavky na podnikovou komunikaci a vybrali jsme 16 jedinečných nástrojů. Podívejme se na výhody a omezení každého z nich.
1. ClickUp (nejlepší pro asynchronní komunikaci, spolupráci a řízení projektů)
Pokud se mě zeptáte, jak měřit efektivní komunikaci v rámci společnosti, mými parametry by byla produktivita a týmová spolupráce.
A který nástroj zvládá obojí? ClickUp.
ClickUp se díky svým všestranným funkcím pravidelně umisťuje mezi nejlepšími komunikačními nástroji pro firmy.
Jako komplexní platforma pro zvýšení produktivity nabízí jednotnou komunikační platformu pro efektivní interní i externí komunikaci. Můžete ji použít k sjednocení všech týmových zpráv, soukromých diskusí, komentářů v dokumentech nebo úkolů souvisejících s konkrétními úkoly do jednoho jednotného pracovního prostoru.
ClickUp Chat vám umožňuje spravovat projekty a obchodní komunikaci v jednom okně. Umožňuje vám zůstat v kontaktu s vaším týmem, diskutovat o aktivitách souvisejících s projektem a sdílet aktualizace, aniž byste museli přepínat mezi více nástroji. Mezi jeho integrované funkce patří „Link to Task“ (Propojit s úkolem), která vám umožňuje propojit konkrétní chatové vlákna s úkoly.
Navíc díky ClickUp Chat probíhá vaše konverzace v rámci stejného nástroje, takže nemusíte přepínat do jiného nástroje, abyste mohli posílat zprávy svému týmu. Sbohem, přepínání!
Navíc můžete snadno nahrávat a odesílat záznamy obrazovky pro složitější diskuse pomocí ClickUp Clips. To dodá vašim diskusím více kontextu a vestavěné funkce umělé inteligence pomáhají při přepisu vašich zpráv pro větší srozumitelnost.
Dalším aspektem podnikových komunikačních systémů je optimalizace pracovních postupů a umožnění spolupráce v reálném čase. S ClickUp Whiteboards získáte virtuální plátno pro plánování a brainstorming, které je ideální pro vzdálená a hybridní pracoviště.
Samozřejmě se mohou vyskytnout případy, kdy budete chtít přidat další poznámky pro někoho v dokumentu nebo úkolu. Zde se hodí funkce Assign Comments (Přiřadit komentáře) aplikace ClickUp. Okamžitě vytvoří akční položku, když někomu přiřadíte komentář, ať už v dokumentu nebo v týmové diskusi, a zajistí, že se na něj nezapomene!
Chcete-li vše propojit, můžete zvýraznit text v komentáři nebo dokumentu a „citovat“ jej, abyste přidali komentář s připomínkou nebo žádostí o vysvětlení.
Nejlepší na ClickUp je široká nabídka šablon komunikačních plánů, které vám pomohou snadno začít. Našel jsem dvě šablony, které mohou pomoci s podnikovými komunikačními kanály: Šablona interní komunikace ClickUp a Šablona komunikačního plánu ClickUp .
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte projekty, přidělujte úkoly a získejte aktuální informace o pokroku svých týmů v reálném čase pomocí ClickUp Tasks, abyste zůstali produktivní.
- Přidávejte komentáře přímo k přílohám úkolů pomocí ClickUp Proofing, který vám pomůže poskytnout jasný kontext a další zpětnou vazbu k vašim obrázkům, videím, souborům PDF a dalším dokumentům.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Docs, kde týmy sdílejí, upravují a společně pracují na dokumentech s bezpečnými funkcemi řízení přístupu.
- Posuňte spolupráci a komunikaci na vyšší úroveň pomocí shrnování zpráv a generování relevantních poznatků pomocí ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí.
- Integrujte více než 1 000 aplikací a sjednoťte všechny své diskuse, řízení projektů a komunikaci na jedné centralizované platformě.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé zmínili, že samotný počet funkcí je pro nové členy ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Microsoft Teams (nejlepší nástroj pro firemní komunikaci v ekosystému Microsoft)
Pro organizace, které již používají Microsoft 365, je Microsoft Teams přirozenou volbou.
Microsoft Teams je komplexní komunikační centrum pro podniky, které spojuje vše, co tým potřebuje k efektivní komunikaci: instant messaging, videokonference nebo sdílení souborů. Je velmi užitečné pro interní komunikaci týmu, protože veškerá komunikace týmu je na jednom místě. Navíc jakýkoli soubor, který chcete sdílet s členy týmu, lze sdílet jako odkaz, což umožňuje aktualizace v reálném čase a možnost třídit tyto soubory do složek.
Díky tomu je ideální volbou pro vysoce zabezpečený podnikový komunikační systém, který je dostatečně flexibilní, aby usnadňoval každodenní činnosti.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Udržujte svou komunikaci organizovanou vytvářením kanálů specifických pro jednotlivé týmy nebo projekty.
- Využijte vysoce kvalitní videohovory se sdílením obrazovky, rozostřením pozadí a oddělenými místnostmi.
- Sdílejte a spolupracujte na dokumentech, tabulkách a prezentacích bezpečně.
- Snadná spolupráce v nástrojích Microsoft Office, jako jsou Word, Excel a PowerPoint
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Uživatelské rozhraní je složité a může způsobit zmatek u nových uživatelů.
- Vyžaduje předplatné Microsoft 365, což není ideální, pokud nepoužíváte Microsoft Office nebo jako řešení pro podnikovou komunikaci.
Ceny Microsoft Teams
- Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 500 recenzí)
3. Slack (nejlepší platforma pro asynchronní týmovou komunikaci)
Slack se stal synonymem pro týmovou komunikaci, a to z dobrého důvodu. Jedná se o vysoce asynchronní komunikační nástroj navržený pro zefektivnění komunikace mezi týmy, odděleními a dokonce i celými organizacemi.
Pokud váš tým využívá instant messaging a spolupráci v reálném čase, struktura kanálů a vlákna aplikace Slack vám pomohou udržet vše přehledně uspořádané.
Mým oblíbeným je funkce Canvas, která mi umožňuje připnout všechny související vlákna na jedno místo, takže se konverzace neztratí v džungli.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte konverzace podle týmů, projektů nebo témat pomocí specifických kanálů.
- Hladce se propojte s nástroji jako Google Workspace, ClickUp, Trello a dalšími.
- Pomocí výkonných vyhledávacích funkcí aplikace Slack rychle najdete minulé konverzace, soubory a odkazy.
- Přejděte od textových zpráv k hlasovým nebo videohovorům s aplikací Huddle.
Omezení Slacku
- Bezplatná verze má omezení pro historii zpráv a ukládání souborů.
- Zpracovávání oznámení ze všech komunikačních kanálů se stává obtížným, což popírá smysl jednotných komunikačních nástrojů.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Enterprise Grid: Individuální ceny
- Slack Sales Elevate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,3/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
4. Google Workspace (nejlepší integrovaný systém podnikové komunikace pro GSuite)
Google Workspace je ideálním nástrojem pro uživatele, kteří preferují práci s ekosystémem Google.
Dříve známý jako G Suite, kombinuje všechny nástroje Google pro pracoviště do jedné ucelené platformy, včetně Gmailu, Google Disku, Google Dokumentů, Google Meet a dalších.
Na G Suite se mi líbí možnost efektivně sdílet soubory a dokumenty s externími uživateli. Sdílím odkaz pouze pro prohlížení, takže uživatel má přístup k obsahu dokumentu, ale nemůže v něm provádět změny. Pokud chce dokument upravovat nebo aktualizovat, musí požádat o přístup pro úpravy. Díky této efektivní funkci máte nad svými dokumenty úplnou kontrolu.
Navíc je Google Workplace přístupný z jakéhokoli zařízení, mobilního i stolního, takže můžete pokračovat v práci i na cestách.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Hladce spravujte e-maily, chat a videokonference pomocí Gmailu a Google Meet.
- Spolupracujte na dokumentech, tabulkách a prezentacích pomocí Google Docs, Sheets a Slides.
- Snadno ukládejte a sdílejte soubory pomocí robustního cloudového úložiště Google Drive.
- Plánujte schůzky a události napříč týmy pomocí Kalendáře Google s integrovanými oznámeními.
Omezení Google Workspace
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými podnikovými nástroji
- Není ideální, pokud potřebujete nástroj pro podnikovou komunikaci pro něco víc než jen týmové schůzky, chaty a hlasové hovory.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele, fakturace měsíčně
- Business Plus: 21,60 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
5. Zoom (nejlepší nástroj pro videokonference)
Zoom se používá ve všech typech podniků pro komunikaci se zákazníky a interní komunikaci týmů. Během pandemie jsem jej několikrát použil k pořádání schůzek a sdílení prezentací virtuálně.
Hlavně oceňuji tento nástroj pro jeho snadné použití a neuvěřitelné funkce.
Umožňuje pořádat vysoce kvalitní audio a video schůzky, sdílet obrazovky, posílat dokumenty nebo soubory účastníkům a dokonce mít virtuální zasedací místnosti, které usnadňují plynulou komunikaci a spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami.
Je vhodný zejména pro velké organizace, protože podporuje více účastníků a má vynikající funkce pro úspěšné pořádání velkých webinářů.
Nejlepší funkce Zoom
- HD kvalita videa a zvuku pro plynulé schůzky
- Sdílejte svou obrazovku s účastníky schůzek, webinářů a virtuálních akcí.
- Rozdělte velké schůzky na menší skupiny, abyste dosáhli cílenějších diskusí.
- Pořádejte velká webináře s podporou pro tisíce účastníků.
- Přijímejte hovory a účastněte se schůzek ze svých mobilních zařízení pomocí aplikace pro iOS a Android.
Omezení Zoom
- Bezplatná verze aplikace Zoom omezuje délku schůzek na 40 minut a počet účastníků na 100.
- Funkce jako velké schůzky (více než 100 účastníků), webináře, audio konference a konferenční místnosti jsou k dispozici pouze v rámci prémiových tarifů.
Ceny Zoom
- Základní: 0 $
- Pro: 14,99 $/měsíc za uživatele, fakturace měsíčně
- Podnikání: 21,99 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Business Plus: 26,99 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
6. RingCentral (nejlepší telefonní systém pro podnikovou komunikaci)
Pokud vaše obchodní, marketingové nebo jiné oddělení tráví většinu času telefonováním, RingCentral je pro vás ideální volbou.
Tato komplexní a jednotná platforma umožňuje plynulou podnikovou komunikaci díky správě telefonních hovorů, zpráv a videokonferencí pod jednou střechou.
Na tomto nástroji se mi líbí komunikační funkce založené na umělé inteligenci, které vám poskytují personalizované informace o vašich obchodních jednáních. Ať už používáte poznámky k živým hovorům, překlady v reálném čase nebo okamžité odpovědi na dotazy zákazníků, asistent s umělou inteligencí optimalizuje provoz a zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce RingCentral
- Spojte firemní telefonní systémy, videokonference a zasílání zpráv do jedné platformy.
- Získejte pokročilé funkce pro zpracování hovorů, jako je automatická spojovatelka a směrování hovorů.
- Integrujte je s MS Teams, Google Workspace, Salesforce a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity.
- Přístup ke všem komunikačním nástrojům na cestách díky výkonné mobilní aplikaci pro iOS a Android.
Omezení RingCentral
- Vyšší cena pro firmy, které nepotřebují všechny funkce telefonního systému
- Plány pro videohovory a webináře nezahrnují plán pro telefonní hovory.
Ceny RingCentral
- RingEx Core: 30 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- RingEx Advanced: 35 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- RingEx Ultra: 45 USD/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- RingCentral Contact Center Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,1/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
7. Trello (nejlepší nástroje pro spolupráci a vizuální řízení projektů)
Pokud je jednoduchá Kanban tabule vaším oblíbeným nástrojem pro komunikaci v týmu a sledování produktivity, musíte vyzkoušet Trello. Tento vizuální nástroj pro řízení projektů vyniká v pomoci týmům organizovat úkoly a projekty pomocí systému založeného na kartách.
Ocenil jsem schopnost Trella organizovat všechny informace o projektech a úkolech do flexibilní struktury, jako jsou Kanban tabule, seznamy nebo karty. Díky tomu vaše týmy vědí, co mají dělat, mohou sledovat pokrok a snadno přidělovat úkoly. Komentáře v kartách Trello navíc lze použít k poskytnutí dalších souvislostí nebo k vyjasnění pochybností.
Díky své snadné použitelnosti je ideální pro většinu případů, ať už se jedná o formální nastavení nebo kreativní tým, který potřebuje pochopit své priority.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte projekty a úkoly pomocí přizpůsobitelných tabulek, seznamů a karet.
- Komentáře, přílohy a termíny splnění zlepšují komunikaci a spolupráci na úkolech.
- Propojte se se Slackem, Google Drive a dalšími oblíbenými nástroji a zefektivněte pracovní postupy.
- Pomocí automatizace Butler nastavte pravidla a automatizujte opakující se úkoly.
Omezení Trello
- Nemusí být vhodné pro komplexní potřeby řízení projektů s pokročilými požadavky.
- Skvělý pro řízení projektů, ale nepatří mezi lepší nástroje pro týmovou spolupráci, protože postrádá mnoho základních funkcí pro spolupráci.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik (50 až 5000 uživatelů): Od 7,38 USD/měsíc do 17,50 USD/měsíc na uživatele
- Podnik (více než 5000 uživatelů): Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
8. Asana (nejlepší nástroj pro správu úkolů a zapojení zaměstnanců)
Pokud členové vašeho interního týmu upřednostňují integraci projektového řízení s komunikací, Asana je skvělá platforma pro správu úkolů a předcházení nedorozuměním na pracovišti.
Tato platforma pro řízení projektů vám pomůže organizovat, sledovat a spravovat vaše úkoly a zajistí transparentnost všech diskusí souvisejících s úkoly.
Komplexní přístup společnosti Asana k koordinaci projektů a komunikaci zajišťuje, že jej všechny týmy efektivně využívají. Také jsem si všiml, že netehničtí členové týmu ocenili zejména jeho přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Umožňuje uživatelům snadno vytvářet projekty, přidělovat úkoly a stanovovat termíny bez přílišného zasahování.
Nejlepší funkce Asany
- Snadno vytvářejte a přidělujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte pokrok.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule a časové osy podle potřeb vašeho projektu.
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí pravidel Asana a zefektivněte tak pracovní postupy.
- Propojte se se Slackem, Microsoft Teams a dalšími nástroji pro lepší spolupráci.
Omezení Asany
- Pro nové uživatele je složitý kvůli svým rozsáhlým funkcím.
- Práce s více kanály, projekty a týmy je komplikovaná, protože chybí funkce většiny komunikačních nástrojů.
Ceny Asany
- Osobní: 0 $
- Starter: 13,49 $/měsíc za uživatele, fakturace měsíčně
- Pokročilá: 30,49 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
9. Confluence (nejlepší řešení pro správu dokumentace a znalostí)
Confluence je výkonný nástroj pro spolupráci, který je určen pro týmy k vytváření, sdílení a správě projektové dokumentace.
Jako součást ekosystému Atlassian jsem tento nástroj shledal velmi užitečným pro vytváření podrobných wiki stránek a projektových zdrojů.
Pokud jste jako já a pohled na prázdné plátno vás stresuje, Confluence nabízí nespočet šablon, ze kterých si můžete vybrat podle svého použití. To vám pomůže rychle začít a můžete také použít jeho AI editor k vyplnění prázdných míst, což usnadní převedení vašich myšlenek na papír (nebo v tomto případě do virtuálního dokumentu).
Nejlepší funkce Confluence
- Vytvářejte, sdílejte a spravujte projektovou dokumentaci a znalostní báze.
- Spolupracujte s členy týmu na stránkách v reálném čase
- Používejte prostory, štítky a šablony k udržení struktury informací.
- Propojte se s Jira, Trello a dalšími nástroji pro soudržný pracovní postup.
Omezení Confluence
- Navrženo jako rozšíření komunikačních nástrojů Altassian pro podniky, což omezuje jeho schopnosti jako samostatného nástroje.
Ceny Confluence
- Zdarma (až pro 10 uživatelů)
- Standard (11 až 50 000 uživatelů): 6,05 $/měsíc až 1,95 $/měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
- Premium (11 až 50 000 uživatelů): 11,55 $/měsíc až 3,46 $/měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
- Podnik (více než 50 000 uživatelů): Individuální ceny
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
10. Discord (nejlepší platforma pro budování komunity)
Discord vznikl jako platforma pro hráče, ale postupem času se vyvinul v univerzální komunikační nástroj vhodný pro týmy všech typů. Jeho funkce hlasového, video a textového chatu v reálném čase jsou vynikající pro spolupráci, zejména pro vzdálené nebo dynamické týmy.
Tento nástroj umožňuje vytvářet kanály v rámci skupiny, což mi pomáhá optimalizovat diskuse a později vyhledávat informace. Mohl bych také působit jako moderátor skupiny, stanovovat pravidla pro komunitu a zajišťovat, aby je lidé dodržovali, a tím zefektivnit komunikaci a správu dokumentů.
Nejlepší funkce Discord
- Rozdělte svou komunitu do několika sekcí, jako jsou kanály pro oznámení, kanály pro fáze, kanály pro fóra, soukromé vlákna, události a další.
- Provádějte vysoce kvalitní hlasové a videohovory se svou komunitou.
- Sdílejte obrazovky, přistupujte k souborům a získejte všechny základní funkce pro skupinové hovory a prezentace v reálném čase.
- Integrujte do svých kanálů aplikace třetích stran, jako jsou GitHub, Google Calendar, Trello a další.
- Přístup k Discord na více platformách, ať už se jedná o stolní počítač, smartphone, webovou aplikaci nebo jakékoli jiné zařízení.
Omezení Discord
- Vzhledem k jeho neformálnímu rozhraní nemusí být ideální jako software pro firemní komunikaci.
Ceny Discord
- Discord: zdarma
- Discord Nitro Basic: 2,99 $/měsíc za uživatele, fakturace měsíčně
- Discord Nitro: 9,99 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Discord
- G2: NA
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
11. Dropbox (nejlepší nástroj pro sdílení souborů)
Dropbox je přední platforma pro ukládání a sdílení souborů, která týmům umožňuje efektivně spolupracovat na dokumentech a projektech. Díky intuitivnímu rozhraní mohou uživatelé snadno nahrávat, sdílet a spravovat soubory v bezpečném prostředí.
Na Dropboxu se mi líbí jeho schopnost synchronizovat soubory mezi zařízeními, díky čemuž mají členové týmu přístup k nejaktuálnějším dokumentům bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Přístup k souborům z jakéhokoli zařízení, což zajišťuje flexibilitu pro vzdálené a hybridní týmy.
- Sdílejte soubory bezpečně díky možnostem pouze pro prohlížení a pokročilým bezpečnostním funkcím, které chrání vaše data.
- Komentujte soubory a žádajte o zpětnou vazbu přímo v rámci platformy.
Omezení Dropboxu
- Komunikační funkce v Dropboxu jsou omezeny na komentáře.
- Pro týmy, které již používají cloudový úložný systém nebo nástroj pro podnikovou komunikaci, nemusí mít smysl pořizovat další nástroj pro sdílení souborů.
Ceny Dropboxu
- Plus: 11,99 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Essentials: 19,99 $/měsíc za uživatele, fakturace měsíčně
- Podnikání: 18 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Business Plus: 30 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Dropbox Business
- G2: 4,4/5 (více než 27 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
12. Skype (nejlepší řešení pro podnikovou komunikaci v oblasti hovorů a zasílání zpráv)
Skype patří mezi nejstarší a nejznámější komunikační nástroje.
Původně byl navržen pro osobní použití, ale postupně se vyvinul tak, aby podporoval podniky svými komplexními funkcemi, včetně videohovorů, instant messagingu a sdílení souborů.
Stále mám rád Skype kvůli jeho známému rozhraní a snadnému použití. Je to ideální volba pro týmy, které hledají jednoduchou komunikační platformu.
Nejlepší funkce Skype
- Vychutnejte si vysoké rozlišení videa a křišťálově čistý zvuk pro efektivní komunikaci.
- Rychle chatujte s členy týmu nebo klienty v reálném čase
- Snadné odesílání souborů v rámci rozhraní chatu
- Pořádejte skupinové hovory s až 50 účastníky
Omezení Skype
- Omezené integrace ve srovnání s novějšími nástroji pro podnikovou komunikaci
- Postrádá některé robustní bezpečnostní opatření vyžadované pro podnikové softwarové řešení, což jej činí náchylným k hackerským útokům a ztrátě dat.
Ceny Skype
- Zdarma: Základní funkce pro zasílání zpráv, hlasové a videohovory
- Skype Credit: Platba podle skutečného využití za hovory na pevné linky a mobilní telefony
- Předplatné Skype: Měsíční tarify pro neomezené volání do konkrétních zemí
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
13. Miro (nejlepší nástroj pro společné vytváření tabulek)
Existuje několik nástrojů pro virtuální tabule, ale málokterý z nich se vyrovná jednoduchosti nástroje Miro. Tato platforma pro spolupráci na tabuli umožňuje týmům brainstormovat, plánovat a realizovat projekty v reálném čase.
Byl pro mě neuvěřitelně užitečný během brainstormingových sezení s týmem na dálku. Stačí vložit své nápady a poznámky do virtuálního plátna a Miro AI během několika minut vytvoří souhrny, vývojové diagramy, stručné přehledy a další. Ty vám pomohou strukturovat diskuse a vytvářet interaktivní pracovní postupy, které lze snadno přidat do vašich projektových sprintů nebo každodenních činností.
Nejlepší funkce Miro
- Vytvářejte a sdílejte vizuální tabule pro brainstorming a plánování projektů.
- Získejte přístup k široké škále šablon, které vám pomohou nastartovat vaše projekty.
- Propojte se s nástroji jako Slack, Google Drive a Microsoft Teams a zajistěte si plynulou spolupráci.
Omezení Miro
- Pro některé uživatele může být jeho používání náročné.
- Omezená offline funkčnost brání přístupu v situacích s nízkou konektivitou.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Podnikání: 16 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
14. Chanty (nejlepší nástroj pro týmovou komunikaci a zasílání zpráv)
Chanty je jednoduchá, ale výkonná aplikace pro týmovou komunikaci, která byla navržena s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci v organizaci. Poskytuje intuitivní platformu, na které mohou týmy hladce sdílet zprávy, soubory a nápady.
Chanty se mi líbí pro jeho zaměření na jednoduchost, díky čemuž mohou členové týmu snadno začít bez náročného učení.
Nejlepší funkce Chanty
- Účastněte se schůzek na jakémkoli zařízení, ať už se jedná o stolní počítač, notebook, mobilní zařízení nebo webový prohlížeč.
- Pořádejte videokonference a audiokonference v rozlišení 4K s podporou až 1000 účastníků videokonference a 49 videí na obrazovce.
- Vytvářejte a spravujte úkoly spolu se svými schůzkami, nastavujte termíny a úkoly z poznámek ze schůzek.
Omezení Chanty
- Omezené integrace ve srovnání s jinými komunikačními nástroji
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 4 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
15. SurveyMonkey (nejlepší nástroj pro průzkumy a sběr zpětné vazby)
Pokud komunikujete především prostřednictvím e-mailu nebo chatu, můžete přijít o důležité informace a zpětnou vazbu.
Pro tento účel je vždy ideální použít alternativu k e-mailu, která členům týmu umožní lépe organizovat své myšlenky a dokonce sdílet anonymní zpětnou vazbu.
SurveyMonkey vám to umožní, protože s ním můžete vytvářet průzkumy, shromažďovat zpětnou vazbu a lépe analyzovat data.
Použil jsem jej k vytvoření průzkumů za účelem získání zpětné vazby od týmu, informace o spokojenosti zákazníků a dokonce i marketingového průzkumu. Přestože jsou jednoduché a snadno se vyplňují, odpovědi se převádějí do realistických zpráv a poznatků, které mají dopad na podnikání. Tyto odpovědi můžete také sdílet s dalšími zainteresovanými stranami, což vám pomůže činit rozhodnutí založená na datech na základě odpovědí z průzkumu a získaných poznatků.
Nejlepší funkce Survey Monkey
- Vytvářejte přizpůsobené průzkumy pomocí různých formátů otázek a snadno použitelného rozhraní.
- Analyzujte výsledky pomocí integrovaných funkcí pro vytváření reportů a analýz.
- Rozesílejte průzkumy prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo odkazů na webových stránkách.
- Získejte přístup k předem připraveným šablonám pro rychlé nastavení průzkumu.
Omezení Survey Monkey
- Omezené funkce bezplatné verze omezují hloubku průzkumů.
- Může mít omezení, pokud jde o podrobné informace, což vyžaduje export dat do externího analytického nástroje.
Ceny Survey Monkey
- Individuální výhoda: 39 $/měsíc
- Individuální standard: 99 $/měsíc
- Individual Premier: 119 $/měsíc
- Team Advantage: 25 $/měsíc na uživatele
- Team Premier: 75 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Survey Monkey
- G2: 4,4/5 (více než 20 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
16. Jitsi (nejlepší open-source nástroj pro cloudovou komunikaci)
Pro ty, kteří uvažují o bezplatných a open-source nástrojích pro firemní komunikaci, je Jitsi fantastickou volbou. Tento open-source nástroj pro videokonference nabízí bezplatné řešení pro virtuální schůzky a umožňuje dokonce i volání bez nutnosti vytvoření účtu.
Jitsi je sice open-source platforma, ale i pro technicky neznalé uživatele je velmi jednoduchá. Rozhraní je snadno ovladatelné. Nástroj je k dispozici na několika platformách, včetně Android, iOS, Linux, macOS a Windows.
Nejlepší funkce Jitsi
- Plně open-source nástroj pro videokonference, díky čemuž je škálovatelnější a levnější.
- Připojte se k videohovorům bez nutnosti registrace nebo vytváření účtu a využijte základní funkce, jako je vytáčení, nahrávání a další.
- Možnost pořádat důvěrné schůzky s přístupem chráněným heslem, které lze distribuovat na soukromém kanálu.
Omezení Jitsi
- Omezené funkce ve srovnání s jinými komunikačními nástroji používanými v odvětví digitálního pracoviště.
- Většina konkurentů nabízí lepší zákaznický servis a řešení problémů se do značné míry opírá o samoobslužný model s podporou komunity vývojářů.
Ceny Jitsi
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jitsi
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 70 recenzí)
➡️ Číst více: Jak zlepšit komunikaci na hybridním pracovišti
Zjednodušte komunikační chaos pomocí ClickUp
Ačkoli existuje několik možností komunikace pro vzdálené týmy a hybridní pracoviště, každý nástroj se zaměřuje na konkrétní oblast podnikání. Vzhledem k tomu, že práce na dálku je stále běžnější, je nezbytné najít řešení podporující synchronní a asynchronní komunikaci napříč různými časovými pásmy.
Nejlepší nástroj tedy není ten, který má nejvíce efektních funkcí, ale ten, který vám pomůže vybudovat komplexní komunikační systémy pro podniky, které splňují všechny vaše základní požadavky.
Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp se svými komplexními funkcemi pro správu projektů, komunikaci a spolupráci.
Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte sílu jednotné komunikační platformy.