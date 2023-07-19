Vylepšení dashboardů pro sledování práce ze všech úhlů pohledu

Podniky moudře optimalizují výdaje a sledují cíle s větší přesností než kdykoli předtím. Díky tomu mohou činit informovaná rozhodnutí a zajistit, že každý utracený dolar přispívá k jejich celkovému úspěchu.
Proto jsou panely ClickUp tak důležité – shromažďují informace o projektech z celého pracovního prostoru a poskytují uživatelům okamžitý přehled o postupu a výkonu v reálném čase. To pomáhá týmům sledovat úkoly, činit informovaná rozhodnutí a zajistit, že každý nese odpovědnost za stanovené cíle.
Přepínání mezi více nástroji za účelem získání aktuálních informací o projektu je passé, konsolidace je in. ✨
Váš úspěch, vizualizovaný
Dashboardy ClickUp slouží jako ultimátní řídící centrum pro týmy. Poskytují komplexní přehled o projektech na vysoké úrovni bez zbytečné složitosti a podporují spolupráci moderních, mezifunkčních týmů.
S radostí vám představujeme novou sadu velmi žádaných aktualizací. Každé vylepšení bylo navrženo speciálně tak, aby vám pomohlo lépe sledovat průběh vaší práce a poskytlo vám možnost přijmout opatření – to vše bez opuštění vašeho dashboardu.
Pojďme na to:
1. Drill-down: Ponořte se hlouběji do svých dat
Neustále se snažíme překlenout propast mezi poznatky a činy. A díky funkci Drill-down toho mohou uživatelé snadno dosáhnout.
Kliknutím na výsečový graf, graf baterie nebo výpočetní karty mohou uživatelé přistupovat k úkolům, které se na grafu podílejí, a upravovat je.
To uživatelům poskytuje jasný přehled o detailech konkrétních úkolů, což jim umožňuje identifikovat úzká místa, rozpoznat vzorce a trendy a činit informovaná rozhodnutí na základě informací v reálném čase – to vše bez nutnosti opustit svůj dashboard.
PS: Karty s výsečovými grafy budou v blízké budoucnosti podporovat také podrobné rozbalování!
2. Průběžné časové období: Buďte v obraze díky pokroku v reálném čase
Ruční aktualizace časových karet je oficiálně minulostí! Funkce Rolling Time Period vám umožňuje konfigurovat časové rozmezí v jasných intervalech.
Zobrazené metriky se automaticky aktualizují v reálném čase a již nebudete muset každý týden ručně upravovat časová období. Zde je několik způsobů, jak můžete využít funkcí Rolling Time Period:
- Chyby, které byly nahlášeny v posledních 7 dnech
- Podpůrné tikety, které byly odeslány v uplynulém měsíci
- Požadavky na design, které byly vyplněny během posledního čtvrtletí
Rozlučte se s zastaralými zprávami a přivítejte automatické sledování. ⏱️
3. Filtry smíšených skupin: Přizpůsobte si zobrazení panelu
Personalizace je při vytváření reportů zásadní. Proto jsme zavedli funkci Mixed Group Filters (smíšené skupinové filtry), která vám umožňuje kombinovat operátory „And“ (a) a „Or“ (nebo) a poskytuje vám tak větší flexibilitu při vytváření přizpůsobených dashboardů, které vyhovují vašim požadavkům.
Řekněme například, že chcete zobrazit úkoly na konkrétním místě s termínem splnění dnes nebo dříve, stejně jako úkoly s datem zahájení také dnes nebo dříve. Toho nyní můžete dosáhnout pomocí filtru, který vypadá například takto:
((Termín splnění je dnes nebo dříve) NEBO (Datum zahájení je dnes nebo dříve)) A Umístění…
Tato úroveň přizpůsobení vám umožňuje vytvářet velmi specifické panely, které přesně odpovídají vašim potřebám.
4. Nové karty Sprint: Dodávejte lepší produkty rychleji
Naše seznam vylepšení dashboardů uzavírají tři nové sprintové karty! Každá karta poskytuje softwarovým týmům kompletní přehled pro sledování jejich sprintových cílů a monitorování pokroku jejich týmu.
Burndown karty 🔥
Zjistěte, zda je váš tým na dobré cestě k dosažení stanovených cílů.
Burnup karty 🔥
Zobrazte, kolik práce bylo dokončeno a celkový rozsah projektu.
Karty velocity 🏃♀️
Změřte průměrný objem práce, který váš tým dokončil v posledních 3 až 10 sprintech, a zlepšete přesnost prognóz.
Tyto nové karty podporují náš závazek pomáhat vám sledovat sprinty způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Stačí přidat kartu do svého dashboardu a hurá, jste na cestě k dokonalému reportingu. 📈
Brzy v panelech u vás: zcela přepracovaná karta se seznamem úkolů
A nakonec tvrdě pracujeme na vylepšení naší nejpoužívanější karty na dashboardu: Seznam úkolů!
Díky tomuto vylepšení již nebudete muset opouštět svůj dashboard a přecházet do samostatného seznamu, abyste se mohli podrobně seznámit s úkoly projektu.
Díky novým změnám budete moci:
- Upravujte úkoly a podúkoly přímo v textu
- Přizpůsobte si zobrazení
- Vyhledávání úkolů
Bude to jako mít plně integrované zobrazení seznamu ve vašem Dashboardu! Sledujte tuto a další aktualizace, které brzy přijdou do Dashboardů. 👀
Vytvořte si dashboard svých snů
Chcete sledovat pokrok projektu nebo být informováni o cílech společnosti? Dashboardy vám mohou pomoci!
Dashboardy ClickUp poskytují uživatelům 360° pohled na jejich práci. Vstupujeme do druhé poloviny roku a není lepší čas na to, abyste se ujistili, že sledujete své cíle pro rok 2023.
Díky aktualizacím v reálném čase a přizpůsobitelným metrikám získáte informace, které potřebujete, abyste zůstali na špičce, efektivněji spolupracovali se svým týmem a byli informováni o tom, jak si vaše společnost vede.
Začněte hned a vyzkoušejte výhody ClickUp Dashboards ještě dnes!