ClickUp blog
Vylepšení dashboardů pro sledování práce ze všech úhlů pohledu

Vylepšení dashboardů pro sledování práce ze všech úhlů pohledu

Hemant Kumar
Hemant KumarDirector of Product Management
19. července 2023

Podniky moudře optimalizují výdaje a sledují cíle s větší přesností než kdykoli předtím. Díky tomu mohou činit informovaná rozhodnutí a zajistit, že každý utracený dolar přispívá k jejich celkovému úspěchu.

Proto jsou panely ClickUp tak důležité – shromažďují informace o projektech z celého pracovního prostoru a poskytují uživatelům okamžitý přehled o postupu a výkonu v reálném čase. To pomáhá týmům sledovat úkoly, činit informovaná rozhodnutí a zajistit, že každý nese odpovědnost za stanovené cíle.

Přepínání mezi více nástroji za účelem získání aktuálních informací o projektu je passé, konsolidace je in. ✨

Váš úspěch, vizualizovaný

Dashboardy ClickUp slouží jako ultimátní řídící centrum pro týmy. Poskytují komplexní přehled o projektech na vysoké úrovni bez zbytečné složitosti a podporují spolupráci moderních, mezifunkčních týmů.

S radostí vám představujeme novou sadu velmi žádaných aktualizací. Každé vylepšení bylo navrženo speciálně tak, aby vám pomohlo lépe sledovat průběh vaší práce a poskytlo vám možnost přijmout opatření – to vše bez opuštění vašeho dashboardu.

Pojďme na to:

1. Drill-down: Ponořte se hlouběji do svých dat

Neustále se snažíme překlenout propast mezi poznatky a činy. A díky funkci Drill-down toho mohou uživatelé snadno dosáhnout.

Vylepšení dashboardů ClickUp – rozdělení do koláčových grafů
Pomocí funkce Drill-down v panelech ClickUp můžete měnit nebo aktualizovat úkoly v grafu a provádět tak plynulé úpravy.

Kliknutím na výsečový graf, graf baterie nebo výpočetní karty mohou uživatelé přistupovat k úkolům, které se na grafu podílejí, a upravovat je.

To uživatelům poskytuje jasný přehled o detailech konkrétních úkolů, což jim umožňuje identifikovat úzká místa, rozpoznat vzorce a trendy a činit informovaná rozhodnutí na základě informací v reálném čase – to vše bez nutnosti opustit svůj dashboard.

PS: Karty s výsečovými grafy budou v blízké budoucnosti podporovat také podrobné rozbalování!

2. Průběžné časové období: Buďte v obraze díky pokroku v reálném čase

Ruční aktualizace časových karet je oficiálně minulostí! Funkce Rolling Time Period vám umožňuje konfigurovat časové rozmezí v jasných intervalech.

Vylepšení dashboardů ClickUp Průběžné období
Automaticky aktualizujte a upravujte časová rozmezí u příchozích požadavků nebo ticketů pomocí funkce Rolling Time Period v ClickUp Dashboards.

Zobrazené metriky se automaticky aktualizují v reálném čase a již nebudete muset každý týden ručně upravovat časová období. Zde je několik způsobů, jak můžete využít funkcí Rolling Time Period:

  • Chyby, které byly nahlášeny v posledních 7 dnech
  • Podpůrné tikety, které byly odeslány v uplynulém měsíci
  • Požadavky na design, které byly vyplněny během posledního čtvrtletí

Rozlučte se s zastaralými zprávami a přivítejte automatické sledování. ⏱️

3. Filtry smíšených skupin: Přizpůsobte si zobrazení panelu

Personalizace je při vytváření reportů zásadní. Proto jsme zavedli funkci Mixed Group Filters (smíšené skupinové filtry), která vám umožňuje kombinovat operátory „And“ (a) a „Or“ (nebo) a poskytuje vám tak větší flexibilitu při vytváření přizpůsobených dashboardů, které vyhovují vašim požadavkům.

Filtry smíšených skupin v panelech ClickUp
Nové filtry smíšených skupin v panelech ClickUp Dashboards vám umožňují další personalizaci a přizpůsobení pomocí operátorů „a“ a „nebo“.

Řekněme například, že chcete zobrazit úkoly na konkrétním místě s termínem splnění dnes nebo dříve, stejně jako úkoly s datem zahájení také dnes nebo dříve. Toho nyní můžete dosáhnout pomocí filtru, který vypadá například takto:

((Termín splnění je dnes nebo dříve) NEBO (Datum zahájení je dnes nebo dříve)) A Umístění…

Tato úroveň přizpůsobení vám umožňuje vytvářet velmi specifické panely, které přesně odpovídají vašim potřebám.

4. Nové karty Sprint: Dodávejte lepší produkty rychleji

Naše seznam vylepšení dashboardů uzavírají tři nové sprintové karty! Každá karta poskytuje softwarovým týmům kompletní přehled pro sledování jejich sprintových cílů a monitorování pokroku jejich týmu.

Burndown karty 🔥

Zjistěte, zda je váš tým na dobré cestě k dosažení stanovených cílů.

Příklad burndown karty v panelech ClickUp
Vlastní karty Burndown v panelech ClickUp Dashboards vám umožňují sledovat pokrok ve srovnání s původně plánovanými hodinami nebo sprintovými body.

Burnup karty 🔥

Zobrazte, kolik práce bylo dokončeno a celkový rozsah projektu.

Příklad karty Burnup v panelech ClickUp
Burnup karty v panelech ClickUp vám umožňují sledovat, jak se blížíte k dokončení sprintu nebo projektu.

Karty velocity 🏃‍♀️

Změřte průměrný objem práce, který váš tým dokončil v posledních 3 až 10 sprintech, a zlepšete přesnost prognóz.

Karta Sprint Velocity v panelech ClickUp
Karty ClickUp Sprint Velocity v panelech vám poskytují lepší a přesnější přehled o prognózách projektů.

Tyto nové karty podporují náš závazek pomáhat vám sledovat sprinty způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Stačí přidat kartu do svého dashboardu a hurá, jste na cestě k dokonalému reportingu. 📈

Brzy v panelech u vás: zcela přepracovaná karta se seznamem úkolů

A nakonec tvrdě pracujeme na vylepšení naší nejpoužívanější karty na dashboardu: Seznam úkolů!

Díky tomuto vylepšení již nebudete muset opouštět svůj dashboard a přecházet do samostatného seznamu, abyste se mohli podrobně seznámit s úkoly projektu.

Díky novým změnám budete moci:

  • Upravujte úkoly a podúkoly přímo v textu
  • Přizpůsobte si zobrazení
  • Vyhledávání úkolů

Bude to jako mít plně integrované zobrazení seznamu ve vašem Dashboardu! Sledujte tuto a další aktualizace, které brzy přijdou do Dashboardů. 👀

Vytvořte si dashboard svých snů

Chcete sledovat pokrok projektu nebo být informováni o cílech společnosti? Dashboardy vám mohou pomoci!

Dashboardy ClickUp poskytují uživatelům 360° pohled na jejich práci. Vstupujeme do druhé poloviny roku a není lepší čas na to, abyste se ujistili, že sledujete své cíle pro rok 2023.

Díky aktualizacím v reálném čase a přizpůsobitelným metrikám získáte informace, které potřebujete, abyste zůstali na špičce, efektivněji spolupracovali se svým týmem a byli informováni o tom, jak si vaše společnost vede.

Začněte hned a vyzkoušejte výhody ClickUp Dashboards ještě dnes!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp