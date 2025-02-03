10 nejlepších softwarů pro sledování času pro vývojáře v roce 2025

Sledování počtu odpracovaných hodin je důležité pro každého nezávislého profesionála nebo zaměstnance, ale softwaroví vývojáři musí zohlednit i některé další faktory. Musíte sledovat nejen celkový počet odpracovaných hodin, ale také fakturovatelné hodiny pro jednotlivé klienty a sledovat celkový rozpočet projektu.
Tabulky Excel a pracovní výkazy prostě nestačí. Použijte nástroj pro sledování času pro softwarové vývojáře, abyste mohli sledovat pracovní dobu a zefektivnit proces fakturace. Podívejte se na náš přehled nejlepších softwarů pro sledování času pro vývojáře a začněte.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování času pro vývojáře?
Nejlepší software pro sledování času pro vás bude záviset na velikosti vašeho týmu a vaší strategii řízení projektů. Například agilní vývojový tým bude mít jiné požadavky než freelancer pracující pro více klientů.
Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru aplikace pro sledování času pro váš softwarový tým:
- Automatizace: Nejlepší nástroje pro sledování času využívají automatizaci k zaznamenávání odpracovaných hodin. Automatické sledování času umožňuje členům týmu soustředit se na práci, aniž by museli ručně zadávat odpracované hodiny nebo hodinové sazby.
- Integrace: Váš nástroj pro sledování času by měl být přímo integrován s vašimi nástroji pro správu úkolů a fakturaci, aby bylo snadné vystavovat faktury klientům.
- Přizpůsobení: Máte složitý systém úkolů a podúkolů, které musíte sledovat? Hledejte přizpůsobitelný nástroj pro sledování času, který vám poskytne větší flexibilitu a podrobné zprávy, rozpisy fakturovatelných hodin a funkce pro správu času, abyste věděli, zda vývojář softwaru věnuje projektu příliš málo nebo příliš mnoho času.
- Ochrana soukromí: Nástroje pro monitorování zaměstnanců na Macu, které pořizují snímky obrazovky nebo zaznamenávají stisky kláves, mohou být pro členy vašeho týmu nepříjemné. Hledejte řešení pro sledování času, která poskytují podrobné zprávy a zároveň respektují soukromí zaměstnanců.
- Multiplatformní: Vyberte si software pro sledování času s desktopovými a mobilními aplikacemi, aby se členové vzdáleného týmu mohli přihlásit z jakéhokoli zařízení s Androidem, Macem nebo Linuxem. Pomáhá také integrace se softwarem pro sledování výdajů, která zajistí, že při správě projektů nepřekročíte rozpočet.
10 nejlepších softwarů pro sledování času pro vývojáře
Efektivní sledování času vám pomůže se vším, od plánování sprintů až po řešení omezených zdrojů. Zde je 10 softwarových nástrojů pro sledování času, které by měl softwarový vývojář v roce 2024 znát:
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro správu úkolů, která nabízí širokou škálu nástrojů pro spolupráci, které mohou pomoci se sledováním času a správou týmu. Najdete zde uživatelsky přívětivé nástroje, jako jsou ClickUp Whiteboards a Spaces, stejně jako integrace s desítkami dalších nástrojů pro správu projektů prostřednictvím ClickUp API.
Pokud jde o sledování času pro vývojáře, můžete nejen sledovat pracovní dobu z jakéhokoli zařízení, ale také propojit pracovní dobu s úkoly ve vašem pracovním postupu ClickUp v reálném čase. Můžete také importovat časové rozvrhy z jiných aplikací, abyste získali přesné časové zprávy po celý pracovní den a mohli upravovat nebo schvalovat časové záznamy.
ClickUp také nabízí užitečné zdroje, jako jsou šablony pro sledování času s vlastními poli a více zobrazeními pro větší flexibilitu. Od jednoduchých grafů pro sledování času až po Ganttovy grafy – použijte šablony ClickUp k zefektivnění provozu a zvýšení ziskovosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Globální časovač: Multitasking může způsobit potíže méně pokročilým aplikacím pro sledování času. Ale s globálním časovačem ClickUp můžete snadno přecházet mezi úkoly a sledovat čas, abyste mohli monitorovat průběh projektu.
- Mobilní funkce: Členové vašeho týmu mohou zaznamenávat své hodiny z jakéhokoli zařízení pouhými několika kliknutími, včetně desktopové aplikace, mobilní aplikace a webového rozšíření Chrome.
- Přidělování zdrojů : Vedoucí softwarového vývojového týmu musí měnit a upravovat priority svých týmů, aby zajistili, že všechny projekty dostanou potřebnou pozornost. ClickUp to usnadňuje díky zobrazení pracovní zátěže, kde lze vidět, jak každý člen týmu využívá svůj čas.
Omezení ClickUp
- Pro jednoduché sledování času mohou být možnosti přizpůsobení tohoto nástroje a četné pokročilé funkce softwaru pro správu projektů příliš rozsáhlé pro jednoduché použití.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Harvest
Harvest je nástroj pro sledování času pro vývojáře s pokročilými funkcemi pro vytváření reportů, takže můžete sledovat svůj rozpočet, kapacitu týmu a další údaje. Zjistěte, jak zaměstnanci tráví svůj čas a kteří členové týmu mají příliš mnoho (nebo příliš málo) práce.
Harvest nabízí bezplatný tarif s maximálně jedním uživatelským účtem a dvěma projekty, zatímco tarif Pro podporuje neomezený počet účtů a projektů. Harvest můžete vyzkoušet na 30denní zkušební dobu bez nutnosti zadávání údajů o kreditní kartě.
Nejlepší funkce Harvest
- Integrovaná fakturace: Harvest nabízí funkce fakturace a plateb, takže můžete sledovat čas a přijímat platby přes Stripe nebo PayPal.
- Integrace: Harvest spolupracuje s účetními nástroji, jako jsou Xero a QuickBooks, takže nemusíte ručně importovat své faktury. Nástroj pro správu času také spolupracuje s nástroji pro správu softwarových projektů, jako jsou Trello, Asana a Slack.
Omezení Harvest
- Omezené cenové plány
Ceny Harvest
- Zdarma
- Výhody: Cena začíná na 10,80 USD za licenci a měsíc.
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
3. Hubstaff
Hubstaff nabízí podnikový software pro sledování času pro programátory, který obsahuje nástroje pro správu času pro monitorování zaměstnanců, analýzu pracovní síly a řízení projektů. Můžete generovat online časové rozvrhy, používat mobilní aplikaci pro zaznamenávání času a dokonce i sledovat čas na základě polohy, abyste viděli, kdy se zaměstnanci přihlásí na konkrétním pracovišti.
Software pro správu projektů Hubstaff zahrnuje sledování času a výdajů, zatímco nástroje pro analýzu pracovní síly podporují sledování mezd a faktur.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Nastavení za minutu: Hubstaff tvrdí, že sledování času nevyžaduje žádné učení, takže můžete začít bez jakýchkoli prodlev.
- Sledování výdajů: Můžete nastavit rozpočty a časové limity pro konkrétní projekty, aby váš tým nepřekračoval rámec práce pro náročného klienta.
Omezení Hubstaffu
- Některé funkce softwaru pro sledování času mohou být pro malé týmy příliš pokročilé.
- Nástroje pro monitorování zaměstnanců mohou být nadměrné
Ceny Hubstaff
- Time Free: 0 $ pro jednoho uživatele
- Time Starter: Cena začíná na 5,83 $ za uživatele a měsíc.
- Time Pro: Cena začíná na 8,33 USD za uživatele a měsíc.
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
4. Time Doctor
Time Doctor je řešení pro sledování času, které je určeno pro širokou škálu týmů, včetně vzdálených a hybridních týmů a společností zabývajících se outsourcingem podnikových procesů (BPO). Time Doctor se integruje s finančními nástroji, jako jsou FreshBooks a ADP, stejně jako s nástroji pro vývoj softwaru, jako jsou Azure DevOps a GitHub.
Zaměstnanci mohou ke sledování pracovní doby používat mobilní aplikaci Time Doctor 2 nebo si do prohlížeče nainstalovat rozšíření pro Chrome nebo doplněk pro Firefox.
Pomocí integrovaných nástrojů pro výpočet mezd vyberte měnu a mzdové období a vše exportujte ve formátu CSV, aby bylo možné snadno importovat do externích platebních platforem.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Flexibilní řešení: Time Doctor je vhodný pro vzdálené a outsourcované týmy.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Software pro sledování času na podnikové úrovni je v souladu s nařízením GDPR a HIPAA a má 99% dostupnost.
Omezení programu Time Doctor
- Nástroje pro monitorování týmu mohou být nadbytečné
Ceny Time Doctor
- Základní verze: Cena začíná na 5,90 $ za uživatele a měsíc.
- Standard: Cena začíná na 8,40 $ za uživatele a měsíc.
- Premium: Ceny začínají na 16,70 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
5. ClickTime
ClickTime nabízí vysoce přizpůsobitelné časové rozvrhy pro vývojáře s vlastními poli, oprávněními uživatelů a prostorem pro poznámky u každého záznamu. Získáte také nástroje pro sledování přesčasů, výdajů a volna, abyste mohli sledovat všechny aspekty svého projektu.
Mezi vestavěné funkce pro sledování času patří mobilní aplikace, stopky a automatické připomenutí, které zvyšují přesnost a zajišťují, že nic nebude přehlédnuto.
Nejlepší funkce ClickTime
- Sledování volna: Sledujte nahromaděnou nemocenskou dovolenou a dovolenou, abyste mohli lépe zohlednit nepřítomnost zaměstnanců.
- Plánování pracovní síly: Odhadněte čas, který budete potřebovat k dokončení projektu, na základě historických údajů a výkonu zaměstnanců.
Omezení ClickTime
- Náročnější na osvojení než některé alternativy
Ceny ClickTime
- Starter: Od 10 $ za uživatele a měsíc
- Team: Cena začíná na 13 USD za uživatele a měsíc
- Premier: Cena začíná na 24 USD za uživatele a měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickTime
- G2: 4,6/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
6. Timely
Aplikace Timely slibuje nástroje pro sledování času „využívající umělou inteligenci“, díky nimž můžete více automatizovat proces a získat přesnější výsledky. Timely automaticky zaznamenává odpracované hodiny, takže členové vašeho týmu nemusí přerušovat svou koncentraci a ručně sledovat čas.
Na rozdíl od některých aplikací pro sledování času se Timely popisuje jako „100% odolný proti špehování“ a neobsahuje nástroje pro snímání obrazovky nebo sledování stisků kláves. Timely je také skvělý pro freelancery, kteří sledují čas, protože můžete zaznamenávat úkoly s různými hodinovými sazbami pro přesné fakturace.
Nejlepší funkce Timely
- Integrace: Timely má otevřené API, které usnadňují integraci softwaru s GitHub, Jira a dalšími nástroji pro webové vývojáře.
- Ochrana soukromí: Uživatelé mohou rozhodnout, které informace o produktivitě budou sdílet s ostatními, aby se členové vašeho týmu necítili na pracovišti sledováni.
Časová omezení
- Nedostatek nástrojů pro monitorování zaměstnanců
Včasné stanovení ceny
- Starter: Od 9 $ za uživatele a měsíc
- Premium: Ceny začínají na 16 USD za uživatele a měsíc.
- Neomezený: Od 22 $ za uživatele a měsíc
- Unlimited+: Individuální ceny
Včasná hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
7. DeskTime
DeskTime nabízí automatické sledování času, sledování nečinnosti, sledování času stráveného na projektech a další funkce. Uživatelé mohou nastavit Pomodoro časovač, aby zvýšili svou produktivitu, nebo zapnout funkci soukromého času, aby mohli ve svém volném čase používat zařízení k neprofesním účelům.
Některé plány zahrnují plánování směn a kalendář nepřítomnosti a DeskTime můžete integrovat s dalšími nástroji, jako je Google Calendar a Microsoft Outlook.
Nejlepší funkce DeskTime
- Dostupné ceny: Individuální uživatelé mohou DeskTime Lite používat zdarma a dokonce i podnikové tarify jsou za rozumnou cenu 20 $ za uživatele s měsíčním předplatným.
- Výpočet nákladů: DeskTime dokáže odhadnout náklady na projekt na základě hodinových sazeb, které jste nastavili pro svůj tým.
Omezení DeskTime
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s jinými nástroji
Ceny DeskTime
- DeskTime Lite: 0 $ pro jednoho uživatele
- Výhody: Cena začíná na 6,42 USD za uživatele a měsíc.
- Premium: Cena začíná na 9,17 $ za uživatele a měsíc.
- Enterprise: Cena začíná na 18,33 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
8. Teamdeck
Teamdeck nabízí software pro správu zdrojů, který zahrnuje plánování týmu, sledování času, plánování projektů a další funkce. Můžete jej použít k posouzení dostupnosti týmu, správě žádostí o dovolenou a přidělení správného počtu členů týmu ke každému projektu.
API Teamdecku usnadňuje jeho používání společně s jinými nástroji. Vytvořte si Slack bot, který bude zveřejňovat aktualizace projektu nebo automaticky zaznamenávat události v kalendáři jako odpracované hodiny. Použijte mobilní kalendář a aplikaci pro sledování času, abyste měli přístup k Teamdecku i na cestách.
Nejlepší funkce Teamdecku
- Integrace: Pomocí API Teamdecku můžete sdílet data s jinými nástroji pro zvýšení produktivity a identifikovat omezení zdrojů.
- Správa dovolených: Členové týmu mohou požádat o volno nebo si prohlédnout podrobnosti o své dovolené pomocí integrace Slack.
Omezení Teamdecku
- Cenově dostupné, ale málo možností upgradu
Ceny Teamdeck
- Základní zdroj: Od 0,90 $ za měsíc
- Člen týmu: Od 3,60 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Teamdeck:
- G2: 4,4/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
9. Tempo
Tempo poskytuje časové rozvrhy založené na umělé inteligenci, takže můžete sledovat čas přesněji a s menším úsilím. Členové týmu mohou získat navrhované časové záznamy na základě událostí v kalendáři nebo nedávno zaznamenaných problémů Jira. Mohou také zapnout rozšíření Tempo Chrome.
Cena začíná na 10 USD za měsíc na uživatele za cloudovou licenci pro Timesheets. Nástroje Planner a Cost Tracker stojí dalších 10 USD za každý. Budete také potřebovat licenci Jira pro každého uživatele Tempo. Ceny serverů a datových center se počítají odlišně.
Nejlepší funkce Tempo
- Automatické sledování času: Sledujte fakturovatelné hodiny přesněji díky navrhovaným záznamům času z Jira a Google Kalendáře.
- Integrace se Slackem: Použijte aplikaci Tempo for Slack k zaznamenávání hodin, aniž byste museli přímo otevírat Tempo.
Omezení tempa
- Složitá cenová politika
- Musíte mít licence Jira
Ceny Tempo
- 10 $ měsíčně za jeden produkt a až 10 cloudových licencí (cena se zvyšuje s počtem produktů a licencí)
Hodnocení a recenze Tempo
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 190 recenzí)
10. TimeCamp
TimeCamp nabízí programování a vývojářům software pro sledování docházky, produktivity, fakturaci a další funkce pro sledování času. Můžete přepínat mezi zobrazením kalendáře a časového rozvrhu pro snadnou přehlednost a zobrazit celkový počet hodin strávených na projektu.
Bezplatný tarif podporuje neomezený počet uživatelů a projektů, ale pro získání funkcí, jako je zaokrouhlování času, sledování produktivity a rozpočtování, budete muset provést upgrade.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Sledování docházky: TimeCamp dokáže sledovat sick days, dovolené a další absence, čímž snižuje administrativní zátěž personálního oddělení.
- Integrace: Využijte více než 100 integrací aplikací nebo rozšíření pro prohlížeč Chrome.
Omezení TimeCamp
- Klíčové funkce vyžadují tarif Pro.
Ceny TimeCamp
- Plán zdarma navždy
- Starter: Od 2,99 $ za uživatele a měsíc
- Základní verze: Od 6,99 $ za uživatele a měsíc
- Výhody: Cena začíná na 9,99 $ za uživatele a měsíc.
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 580 recenzí)
Ušetřete čas a peníze díky softwaru pro sledování času
Ruční zaznamenávání pracovních hodin otevírá dveře nepřesným výkazům a vynechaným hodinám, ale přílišné sledování vyvolává u členů týmu pocit, že jim někdo při práci kouká přes rameno.
Výběrem správného softwaru pro sledování času pro vaše vývojáře zajistíte, že zachytíte každou fakturovatelnou hodinu, a zároveň poskytnete členům svého týmu nezávislost, kterou potřebují, aby byli produktivní.
Stáhněte si aplikaci ClickUp a začněte sledovat svůj čas ještě dnes.