10 nejlepších editorů kódu pro vývojáře v roce 2025

Pro softwarového vývojáře je kódování život. Ve vašem denním seznamu úkolů je jen velmi málo věcí, které nevyžadují psaní nebo úpravy kódu.
Od opravy technických chyb na webových stránkách až po vymýšlení nových designů pro mobilní aplikace – kód je základem všeho, co děláte. Proto je tak důležité mít po ruce ty nejlepší editory kódu. ✨
Tyto nástroje vám nejen pomohou zvýšit efektivitu, ale také ušetří čas díky funkcím, jako je automatické doplňování a ladění. Navíc zajistí, že váš kód bude bezchybný a čistý, což usnadní jeho údržbu a nasazení nových verzí.
Ať už jste zkušený programátor s desítkami let praxe nebo nováček v oboru, tento seznam nejlepších editorů kódu vám pomůže pracovat rychleji a efektivněji. Od integrovaného vývojového prostředí (IDE) po jednoduchý software pro editaci kódu – každý si zde najde to, co potřebuje.
Jako bonus vám představíme platformu, díky které bude správa procesů vývoje softwaru – od vytvoření kódu až po spuštění – snazší než kdykoli předtím.
Proč jsou editory kódu důležité pro vývojáře
Důležitost efektivního a funkcemi nabitého editoru kódu pro webové vývojáře nelze přecenit. Tyto nástroje eliminují lidské chyby, zabraňují selhání aplikací a snižují riziko ztroskotání projektů.
Stručně řečeno, správný editor kódu činí kódování čistším, snadnějším a rychlejším. Díky funkcím, jako je zvýraznění syntaxe, odsazení a párování závorek, můžete psát a upravovat kód bleskovou rychlostí.
Navíc funkce jako vyhledávání a nahrazování, délka řádků a zalomení řádků zlepší a zefektivní váš kód. V rychle se měnícím prostředí vám to dá výhodu při uvádění nového softwaru na trh před konkurencí.
Pro programátory, kteří pracují jako součást většího týmu vývojářů softwaru, tyto nástroje také umožňují spolupráci v reálném čase. To znamená, že můžete pracovat na stejném kódu s několika členy týmu, aniž byste něco zmeškali. ?
Co je třeba zvážit při výběru nejlepšího editoru kódu
Pokud jste již někdy používali editory kódu, víte, že nejsou všechny stejné. Existují základní editory kódu, které pomáhají vyčistit syntaxi, a pokročilejší systémy zvané IDE, které zvládají velké a složité projekty. ?️
Některé jsou určeny pro konkrétní programovací jazyky, jiné podporují širokou škálu stylů kódování. Výběr správného nástroje závisí na tom, zda používáte kód k psaní a úpravám krátkých textů, nebo zda potřebujete pokročilý nástroj pro spolupráci s dalšími vývojáři.
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v nejlepších editorech kódu:
- Flexibilní rozhraní: Skvělý editor kódu bude mít přehledné rozhraní, které umožňuje rychlé změny.
- Sledování změn: Kód se neustále vyvíjí. Hledejte nástroj, který dokumentuje změny v kódu, abyste mohli sledovat úpravy a vidět, jak se váš projekt v průběhu času vyvíjel.
- Přizpůsobení: Nejlepší nástroje jsou ty, které můžete využít pro konkrétní potřeby. Hledejte editor kódu, který vám umožní přizpůsobit nástroje pro vyšší produktivitu.
- Spolupráce v reálném čase: Pracujte živě s ostatními vývojáři v jednom jednoduchém pracovním prostoru.
- Nástroje pro kontrolu kvality kódu: Hledejte editory kódu, které mají funkce jako linting a refaktoring kódu, aby bylo možné rychle identifikovat a opravit chyby.
- Komunita: Aktivní komunity, výukové programy a aktualizace debuggeru poskytují podporu pro lepší kódování.
10 nejlepších editorů kódu
Jste připraveni najít nejlepší editory kódu? Sestavili jsme seznam nejlepších nástrojů doporučených vývojáři. Ať už potřebujete pomoc s mnoha programovacími jazyky, jako jsou CSS, HTML, Javascript, Python, PHP nebo něco jiného, najdete nástroj, který vám bude vyhovovat. ?
1. Visual Studio Code
Visual Studio Code je bezplatný editor kódu s otevřeným zdrojovým kódem, který funguje na operačních systémech macOS, Windows X64 a Linux x64. Nabízí základní zvýraznění syntaxe a funkci automatického doplňování, stejně jako inteligentní doplňování založené na funkcích a proměnných, tzv. Intellisense.
Podporuje Java, TypeScript a Node.js, ale rozšíření umožňují větší přizpůsobení programátorem. Ať už jste front-end vývojář nebo back-end programátor, máte k dispozici spoustu funkcí, které vám usnadní práci.
Nejlepší funkce Visual Studio Code
- Díky rozšířením pro jazyky a sledování chyb můžete vytvořit sadu produktů, které spolu spolupracují a zajišťují plynulý pracovní postup při kódování.
- Integrované příkazy Git usnadňují koordinaci práce mezi vývojovými týmy.
- Díky historii sledování změn můžete sledovat, co bylo dříve aktualizováno.
- Díky ladění přímo v editoru je čištění kódu rychlejší než kdykoli předtím.
Omezení Visual Studio Code
- Nástroj se načítá a spouští pomalu, zejména pokud používáte rozšíření nebo pracujete na několika velkých projektech najednou.
- Rozhraní může být pro začátečníky příliš složité.
Ceny Visual Studio Code
- Zdarma
Hodnocení a recenze Visual Studio Code
- G2: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 500 recenzí)
2. Sublime Text
Sublime Text je jednoduchý a rychlý textový editor, který vyčistí kód během chvilky. Tento nástroj disponuje funkcí inteligentního doplňování, která poskytuje návrhy na základě existujícího kódu. Přizpůsobitelné rozhraní je ideální pro jednoduchou úpravu kódu a využívá funkce jako GPU rendering a zvýraznění syntaxe pro konfiguraci lepšího kódu. ???
Nejlepší funkce Sublime Text
- Zjednodušené uživatelské rozhraní nabízí tmavý režim a barevná témata pro kreativní pracovní prostor.
- Výrazně vylepšené API umožňuje integraci s celou řadou pluginů.
- Klávesové zkratky vám umožňují vybrat více proměnných a provést rychlé změny a nahrazení.
- Záložky souborů vám umožňují pracovat na různých projektech pomocí jednoduchého rozdělení obrazovky.
Omezení Sublime Text
- Nástroj se někdy načítá pomalu, zejména u větších projektů.
- K spuštění nebo testování kódu po úpravách musíte použít rozšíření nebo jiný nástroj.
Ceny Sublime Text
- Zdarma
- Individuální licence: jednorázová platba 99 USD
- Obchodní licence: 65 $ ročně
Hodnocení a recenze Sublime Text
- G2: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
3. PyCharm od JetBrains
PyCharm je integrované vývojové prostředí, které nabízí pokročilé funkce pro lepší kontrolu nad vaším kódem. Funkce jako kontrola PEP8, inspekce a refaktoring zajišťují, že váš kód bude čistý a bez chyb. Tento nástroj nabízí podporu pro širokou škálu frameworků a možnosti vzdáleného vývoje webových aplikací.
Nejlepší funkce PyCharm
- Technologie pro různé platformy podporuje několik jazyků, včetně SQL, Ruby on Rails, Cython a značkovacích jazyků.
- Vestavěné vývojářské nástroje, jako jsou ladicí programy, vám umožňují upravovat kód a najít chyby dříve, než způsobí problémy.
- Pomocí integrovaných testovacích nástrojů můžete vyhodnotit změny na jednom místě.
- Inteligentní podpora automatizuje refaktoring kódu, zvýrazňování chyb a bohatou navigaci.
Omezení PyCharm
- Placená verze může být drahá, což omezuje její využitelnost pro menší firmy.
- Aplikace je náročná na zdroje, pokud jde o úložiště a paměť.
Ceny PyCharm
- PyCharm: 24,90 $/měsíc pro organizace nebo 9,90 $/měsíc pro individuální použití
- Balíček všech produktů: 77,90 $/měsíc pro organizace nebo 28,90 $/měsíc pro individuální použití
Hodnocení a recenze PyCharm
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
4. Spacemacs
Spacemacs je editor kódu, který zahrnuje funkce GNU Emacs a kombinuje je s funkcemi, které uživatelé Vim milují – více o tomto nástroji za chvíli. Díky rozsáhlé funkcionalitě funguje tento nástroj jako jednoduchý textový editor i jako pokročilejší IDE nebo editor kódu.
Nejlepší funkce Spacemacs
- Mnemotechnické příkazové nabídky usnadňují vyhledávání, získávání nápovědy nebo spouštění testů.
- Uživatelská rozhraní příkazového řádku v kombinaci s moderními grafickými rozhraními vám umožňují psát kód ve stylu, který preferujete.
- Vrstvený formát usnadňuje zaměření se na konkrétní část projektu.
- Podpora širokých přehledů umožňuje týmu kontrolovat chyby.
Omezení Spacemacs
- Pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s Emacsem, bude začátek vyžadovat více času.
- Konfigurace je vysoce přizpůsobitelná, což zpomaluje proces editace kódu.
Ceny Spacemacs
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze Spacemacs
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA je IDE pro jazyky Java a Kotlin, které nabízí prostředí pro spolupráci a práci na dálku, kde může celý tým programovat v optimalizovaném pracovním prostoru. Tento nástroj není jen textovým editorem, ale je navržen tak, aby zjednodušil proces programování od návrhu a implementace až po testování a nasazení. ✍️
Nejlepší funkce IntelliJ Idea
- Nástroj pro spouštění a ladění nabízí živý náhled, který umožňuje sledovat změny a vidět, jak vypadají v reálném čase.
- Funkce Smart Editor zahrnuje asistenci AI při psaní kódu, vkládání jazyků a inteligentní dokončování kódu.
- Komunitní podpora nabízí přehled osvědčených postupů, nových jazykových funkcí a vzdělávání v oblasti kódování.
- Tento nástroj pro spolupráci lze používat na dálku na více zařízeních, aby bylo možné spolupracovat s dalšími vývojáři v jednom prostoru.
Omezení IntelliJ Idea
- Někteří uživatelé měli pocit, že uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno pomocí motivů.
- V projektech nejsou profily specifické pro jednotlivé uživatele, což může komplikovat správu společného kódování.
Ceny IntelliJ Idea
- IntelliJ IDEA Ultimate: 59,90 $/měsíc pro organizace nebo 16,90 $/měsíc pro individuální použití
- Balíček všech produktů: 77,90 $/měsíc pro organizace nebo 28,90 $/měsíc pro individuální použití
Hodnocení a recenze Intellij Idea
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
6. Vim
Vim je textový editor vytvořený pro webové designéry, kteří nepotřebují pomoc. Tento nástroj je kompatibilní s většinou systémů UNIX a zaměřuje se hlavně na úpravy v terminálu. Jedná se o bezplatný editor kódu, který místo měsíčních plateb žádá o příspěvky na charitu.
Nejlepší funkce Vim
- Díky široké škále pluginů si můžete vytvořit pracovní prostor přizpůsobený vašim potřebám a preferencím.
- Je lehký a často se dodává spolu se servery Linux a GNU.
- Mezi klíčové funkce patří skládání kódu, zvýrazňování syntaxe a linting kódu.
- Díky integrovanému sdílení souborů můžete přesouvat dokumenty s kódem z jednoho nástroje do druhého bez ztráty formátování.
Omezení Vim
- Vim má velkou náročnost na osvojení, takže je užitečný hlavně pro pokročilé programátory.
- Omezené pokročilé funkce je činí méně atraktivními pro programátory, kteří požadují nejmodernější pluginy a high-tech funkce.
Ceny Vim
- Zdarma
Hodnocení a recenze Vim
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3+ recenze)
7. Notepad
Tento bezplatný editor zdrojového kódu nabízí podporu více jazyků a nižší spotřebu CPU, což snižuje zatížení zdrojů a zefektivňuje kódování. Tento nástroj s bohatými funkcemi vám umožňuje spravovat více dokumentů na jednom místě a obsahuje klasické nástroje, jako je zvýraznění syntaxe a automatické doplňování. ?
Nejlepší funkce Notepad
- Editor skriptů pracuje s celou řadou jazyků.
- Zvládá malé samostatné úryvky i delší integrovaný kód.
- Systém pluginů zpracovává kód XML se správným formátováním a odsazením.
- Porovnání textu vedle sebe vám umožní porovnat starý kód s novými změnami pro snadné opravy chyb.
Omezení Notepad
- Neobsahuje terminál pro spouštění a testování kódu, takže budete potřebovat další nástroj pro sledování účinků změn.
- Uživatelské rozhraní není tak moderní, jak by si někteří uživatelé přáli.
Ceny Notepad
- Zdarma
Hodnocení a recenze Notepad
- G2: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
8. Espresso
Espresso je webový editor pro produkty Mac. Je navržen tak, aby pomáhal programátorům vytvářet webové stránky, a nabízí živé náhledy, díky kterým můžete přesně vidět, jak se váš kód promítá do zobrazení pro uživatele. Šablony a pluginy zrychlují kódování a zlepšují spolupráci.
Nejlepší funkce Espresso
- Live Styling vám umožňuje měnit CSS a prohlížet si design v reálném čase, aniž byste museli klikat na tlačítko Uložit nebo Publikovat.
- Integrované nástroje CSSEdit získaly ocenění díky stylovým barvám, přechodům a rozvržením.
- Funkce náhledu v prohlížeči a X-Ray pro rozvržení stránek funguje v prohlížečích Chrome, Firefox a Safari.
- Přizpůsobitelná lišta nástrojů vám umožňuje přidávat úryvky, nabídky a moduly specifické pro vaše pracovní postupy.
Omezení Espresso
- Podporuje jazyky jako HTML, LESS a Ruby, ale nepodporuje Perl.
- Nemá funkci testování napříč platformami.
Ceny Espresso
- Bezplatná zkušební verze
- Licence: 99 $
Hodnocení a recenze Espresso
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. GitHub Codespaces
Codespaces je produkt GitHubu, který usnadňuje správu vývojových prostředí. Editor se hladce integruje s Visual Studio Code, Jupyter a JetBrains a tvoří tak komplexní nástroj pro kódování. Díky připojení s nízkou latencí můžete rychleji editovat, i když pracujete na rozsáhlých projektech. ?
Nejlepší funkce GitHub Codespaces
- Sdílení portů usnadňuje soukromé i veřejné sdílení s kolegy a klienty.
- Všechny kódy a soukromé sítě jsou bezpečné a chráněné díky dočasným virtuálním strojům v izolovaných virtuálních sítích.
- Jako cloudový nástroj můžete Cloudspaces používat kdekoli, kde máte připojení k internetu, a z jakéhokoli typu zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů a stolních počítačů.
- Nízká latence připojení napříč několika regiony znamená rychlé načítání a vysokou paměťovou kapacitu.
Omezení GitHub Codespaces
- Vzhledem k bezpečnostním funkcím mohou některé funkce vyžadovat SSH klíče.
- Někteří uživatelé zjistili, že izolovaná prostředí znamenala, že kód fungoval na počítači jednoho člena týmu, ale ne na počítači jiného člena.
Ceny GitHub Codespaces
- Zdarma: S omezenými funkcemi
- Tým: 4 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 21 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze GitHub Codespaces
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 800 recenzí)
10. Apache NetBeans
Apache NetBeans je editor kódu, který nabízí zvýraznění syntaxe, refrakci kódu a párování závorek pro rychlejší tvorbu. Inteligentní doplňování kódu a klávesové zkratky zkracují čas potřebný k vytvoření kódu. Návrhy parametrů využívají osvědčené postupy k zvýraznění oblastí, které je třeba vylepšit, a k vylepšení kódu na základě existujících prvků.
Nejlepší funkce Apache NetBeans
- Díky podpoře více platforem je tento nástroj vhodný pro aplikace Java, včetně Microsoft Windows, Linux, Mac OS X a BSD.
- Tutoriály pro jazyky Java a PHP nabízejí rychlou podporu, když ji potřebujete.
- Přístup k aktivní komunitě uživatelů, kde se můžete učit, rozvíjet a vymýšlet nápady s těmi nejlepšími v oboru.
- Díky široké škále editačních nástrojů můžete upravovat jednoduchý kód nebo vytvářet složitější projekty.
Omezení Apache NetBeans
- Někteří uživatelé shledali platformu nestabilní, docházelo k jejímu pádu a restartování trvalo dlouho.
- Velké projekty mohou zabírat místo a paměť
Ceny Apache NetBeans
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze Apache NetBeans
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Další nástroje
Ačkoli jsou tyto editory kódu skvělé pro tvorbu a úklid vašich kódů, neposkytují žádné funkce pro správu úkolů nebo podporu větších projektů při řízení týmu. K tomu slouží jiné nástroje, jako je ClickUp. Zde vám ukážeme, jak ClickUp pomáhá při vývoji projektových úkolů, řízení agilních softwarových týmů a zefektivňování pracovních postupů. ?
ClickUp
ClickUp je softwarový nástroj pro správu projektů, který vývojáři používají k řízení velkých i malých projektů. Nejedná se o editor kódu. Berte jej spíše jako nástroj pro správu pracovních postupů, který vám umožní řídit vývojový tým a sledovat pokrok při dosahování vašich cílů.
ClickUp je ideální nástroj pro správu úkolů díky spouštěčům a automatizacím, které okamžitě přiřazují práci správným členům týmu. Řekněme, že máte klienta, který vyplní smlouvu na nový design webových stránek. Jakmile je to hotovo, spustí se úkoly pro vývojový tým, který začne kódovat vstupní stránky a back-end webu.
Funkce agilních týmů ClickUp vám umožňují vytvářet agilní dashboardy, spouštět sprintové reporty a budovat workflows pro Scrum, Kanban a další. Vytvářejte testovací specifikace, brainstormujte nápady a pište kód s ClickUp AI. Podporuje desítky případů použití, včetně vytváření testovacích plánů a navrhování změn kódu.
Integrace ClickUp se připojuje k více než 1 000 nástrojům. Díky tomu může váš vývojový tým hladce spolupracovat s nástroji jako GitHub a Figma. Formuláře ClickUp poskytují prostor pro požadavky na funkce, hlášení chyb a recenze kódu. Agilní šablony od ClickUp vám umožňují snadno vytvářet projektové plány, návrhy sprintů a projektové plány. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- S více než tisíci šablonami, jako je šablona ClickUp Agile Project Management Template, můžete vizualizovat svou práci, stanovovat priority úkolů a sledovat pokrok ve vývoji sprintů.
- Whiteboards od ClickUp vám umožňují spolupracovat v reálném čase s ostatními členy týmu při psaní nového kódu nebo úpravách stávajících projektů.
- Rozšíření pro Chrome zahrnují funkce pro sledování času a správu úkolů, aby bylo možné zjistit, kolik času je věnováno vývojovým projektům a kdo na čem pracuje.
- Integrované nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence vedou k lepšímu brainstormingu a šetří čas při vytváření podobných kódovacích projektů.
- Vlastní pole a prioritizace vám umožní soustředit se na nejdůležitější práci a sledovat i ty nejsložitější projekty.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je v současné době k dispozici pouze pro stolní počítače, ale brzy bude k dispozici i pro mobilní zařízení.
- Vzhledem k velkému množství funkcí je třeba věnovat trochu času naučení se platformě.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 745+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 795+ recenzí)
Vytvářejte lepší pracovní postupy pro kódování s ClickUp
Mezi všemi editory kódu v tomto seznamu určitě najdete nástroj, který vám pomůže vylepšit a zefektivnit vaši práci. Od pokročilých IDE až po jednoduché textové editory – každý si najde něco pro svůj styl a použití.
Až budete připraveni posunout celý svůj pracovní postup v oblasti kódování na vyšší úroveň, zaregistrujte se do ClickUp. Ponořte se do práce a začněte přidělovat úkoly v oblasti kódování příslušným členům týmu a začleňte revize kódu do svých pracovních postupů. Využijte integrované nástroje AI, formuláře, tabule a šablony, aby byl váš tým efektivnější a výkonnější – vše na jednom místě. ?