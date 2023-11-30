Ráj vývojářů: 10 vynikajících editorů kódu

Kromě jídla a vody potřebuje každý softwarový vývojář k přežití také editor kódu. 🖥️
Editory kódu jsou v podstatě textové editory, které vývojářům a programátorům umožňují psát a upravovat kód. Jsou vybaveny funkcemi, jako je zvýraznění syntaxe, automatické doplňování a sledování chyb, které zefektivňují proces vývoje a minimalizují riziko chyb.
Ale s tolika možnostmi může hledání perfektního editoru připomínat hledání jehly v kupce sena. Proto jsme pro vás prozkoumali trh a vybrali 10 nejlepších editorů kódu. Rozebíráme jejich vynikající funkce a cenové modely, abychom vám pomohli najít ten, který vám bude vyhovovat jako ulitý.
Jako bonus k našemu seznamu vám představíme výjimečný nástroj pro správu projektů, který se může stát vaším spolehlivým pomocníkem při vývoji softwaru.
Co jsou editory kódu?
Editory kódu jsou programy, které vývojáři používají k psaní a úpravám kódu (to není žádné překvapení). Obvykle jsou vybaveny funkcemi, jako je automatické dokončování a navigace v kódu, které vám pomáhají psát a testovat kód, snižovat riziko chyb a zvyšovat produktivitu a efektivitu.
Kódové editory se vyskytují v nejrůznějších podobách a formách a vyhovují různým programovacím potřebám a úrovním zkušeností. Pokud jste například začátečník nebo se chcete soustředit na jednoduchost, můžete si vybrat základní editory.
Jsou podobné běžným textovým editorům, ale mají několik dalších funkcí, jako je zvýraznění syntaxe a číslování řádků. Tyto editory kódu jsou obvykle vhodné pro jakýkoli programovací jazyk.
Najdete zde také nástroje pro úpravu kódu pro konkrétní jazyky a frameworky nebo nástroje, které lze použít na mobilních zařízeních nebo konzoli.
Možnosti jsou nekonečné – zvažte své požadavky, úroveň zkušeností a programovací jazyk (jazyky), se kterým (kterými) pracujete, abyste našli ten pravý. 🧩
Co byste měli hledat v nejlepších editorech kódu?
Editory kódu musí mít určité vlastnosti, aby zlepšily váš pracovní postup. Při výběru nejlepšího nástroje se zaměřte na následující charakteristiky:
- Flexibilita a přizpůsobení: Váš editor kódu by měl mít flexibilní rozhraní, které si můžete přizpůsobit podle svých preferencí. Měl by být přizpůsobivý a umožňovat rychlé změny.
- Funkce pro správu kódu: Navigace v kódu, skládání kódu, automatické doplňování a zvýrazňování syntaxe jsou jen některé z mnoha možností, které usnadňují práci s kódem.
- Spolupráce v reálném čase: To je nezbytné, pokud pracujete v týmu – nástroj by měl nabízet možnosti, jako je například kontrola verzí, které vám pomohou spolupracovat s kolegy v reálném čase.
- Rychlost a výkon: Správný editor kódu musí zvládat všechny druhy kódů bez zpoždění. Žádný vývojář nemá rád práci v pomalém editoru kódu.
- Podpora rozšíření: Vybraný editor by měl podporovat různé pluginy a rozšíření pro maximální funkčnost.
- Možnost vyhledávání a nahrazování: Díky této funkci můžete svůj kód upravovat efektivněji.
10 fantastických editorů kódu pro přímočarý vývojový proces
Po prozkoumání desítek editorů kódu jsme vybrali 10 nejlepších, které nabízejí nejvíce funkcí a jsou neuvěřitelně snadné na používání. Podívejte se na ně a vyberte si ten, který splňuje všechny vaše požadavky. ✔️
1. Visual Studio Code
Hledáte open-source editor kódu s bohatými funkcemi pro různé platformy? Visual Studio Code je tou správnou volbou!
Tento nástroj funguje bez problémů na Windows, Linuxu i Macu, takže je ideální pro vývojáře, kteří píší kód pro různé operační systémy.
Jeho vynikající funkcí je IntelliSense, která vám umožní jít nad rámec automatického doplňování a zvýrazňování syntaxe. Tato úžasná možnost analyzuje typy proměnných, importované moduly a definice funkcí, aby poskytovala inteligentní doplňování a usnadňovala vaši práci. 😍
Visual Studio Code vám také umožňuje ladit kód přímo z editoru a používat vestavěné příkazy Git.
Funkčnost editoru můžete rozšířit instalací rozšíření – nebudou vás zpomalovat, protože běží v samostatných procesech.
Nejlepší funkce Visual Studio Code
- Funguje na Windows, Linuxu a Macu.
- Inteligentní doplňování s IntelliSense
- Hladké ladění kódu s editorem kódu bohatým na funkce
- Podporuje rozšíření, více programovacích jazyků a formátů souborů.
- Jedna z mála bezplatných verzí v tomto seznamu editorů kódu.
Omezení Visual Studio Code
- Optimalizace paměti by mohla být vylepšena.
- Potenciální problémy s výkonem při práci s rozsáhlými kódovými základnami
Ceny Visual Studio Code
- Zdarma
Hodnocení a recenze Visual Studio Code
- G2: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 500 recenzí)
2. Vim
Pokud jste zkušený vývojář nebo programátor a hledáte pokročilou verzi editoru UNIX vi, právě jste ji našli! Vim je vysoce konfigurovatelný textový editor s pokročilejšími funkcemi než editor vi, takže je vynikající pro ty, kteří chtějí posunout své vývojářské schopnosti o krok dál.
Mnozí považují Vim za integrované vývojové prostředí (IDE) díky jeho rozsáhlým pluginům a rozšířením, integrovanému terminálu a vysoké míře přizpůsobení. Oceníte robustní funkci vyhledávání a nahrazování, četné integrace a neuvěřitelnou univerzálnost.
Nástroj je zdarma, ale pokud vám přijde užitečný, tvůrci Vimu vás žádají o příspěvek na pomoc sirotkům v Ugandě.
Nejlepší funkce Vim
- Různé možnosti přizpůsobení
- Podporuje řadu pluginů a rozšíření.
- Úpravy v terminálu
- Vhodné pro stovky programovacích jazyků
Omezení Vimu
- Strmější křivka učení
- Rozhraní může působit zastarale
Ceny Vim
- Zdarma
Hodnocení a recenze Vim
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (méně než 5 recenzí)
3. Sublime Text
Sublime Text nabízí kompletní balíček – je jednoduchý, výkonný a vysoce přizpůsobitelný, s mnoha intuitivními zkratkami.
Nejnovější verze tohoto nástroje (Sublime Text 4) má několik šikovných funkcí, jako je například Tab Multi-Select, která vám umožní rozdělit rozhraní tak, aby zobrazovalo více karet, a výrazně tak zvýšit vaši produktivitu. Můžete také využít aktualizovanou funkci automatického doplňování, která poskytuje inteligentní doplňování řádků na základě existujícího kódu.
Mezi další pozoruhodné funkce patří vylepšené zvýrazňování syntaxe, rozhraní API Python a vylepšené rozhraní s mnoha novými motivy. Editor kódu je k dispozici pro Windows, Mac a Linux, takže jej můžete používat bez ohledu na operační systém.
Nejlepší funkce Sublime Text
- Funkce vícenásobného výběru karet
- Robustní funkce automatického doplňování a zvýrazňování syntaxe
- K dispozici pro Windows, Mac a Linux.
- Četné zkratky
- K dispozici je bezplatná verze.
Omezení Sublime Text
- Žádná vestavěná rozšíření
- Počet možností může být ve srovnání s jinými editory kódu ohromující.
Ceny Sublime Text
- Bezplatná zkušební verze
- Licence: 99 $/rok
Hodnocení a recenze Sublime Text
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
4. Nova
Hledáte vynikající editor kódu pro macOS? Našli jste ho! Nova (náhrada za Coda) je nativní platforma pro Mac, která díky funkcím jako inteligentní automatické doplňování, overscroll editoru a více kurzorů činí celou editaci hračkou.
Nova nabízí nativní podporu pro více než 20 programovacích a značkovacích jazyků a formátů, které můžete rozšířit díky API a vestavěnému prohlížeči rozšíření. 😎
Kromě psaní a úpravy kódu můžete Nova použít také ke spouštění kódu pomocí vlastních skriptů a ladění. A díky mnoha možnostem přizpůsobení, rozložení pracovního prostoru, nádherným motivům a barvám syntaxe si můžete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude pracovat skvěle.
Nejlepší funkce Nova
- Pokročilá rozšíření
- Integrovaná podpora ladění pro více jazyků
- Různá přizpůsobení
- Integrované nástroje pro správu zdrojového kódu Git
Omezení Nova
- K dispozici pouze pro operační systémy Mac, což může být omezením pro jiné editory kódu.
- Pro začínající uživatele může být příliš složitý.
Ceny Nova
- 99 $ + daň: rok aktualizací a nových funkcí
- 79 $ + daň: pokud provádíte upgrade z Coda
Hodnocení a recenze Nova
- G2: 3,8/5 (méně než 5 recenzí)
- Product Hunt: 4,1/5 (10+ recenzí)
5. PyCharm
PyCharm je více než jen editor kódu, je to robustní integrované vývojové prostředí (IDE) pro Python. Jako takové není určeno pro začátečníky, ale spíše pro zkušené profesionály.
Díky několika funkcím patří PyCharm mezi nejlepší IDE pro Python na trhu. Nabízí inteligentní pomoc s Pythonem – nástroj za vás dokáže dokončit řádky kódu, zvýraznit chyby a pomoci vám s navigací v kódu.
Platforma nabízí vzdálené funkce, které vám umožňují vyvíjet aplikace na virtuálních strojích nebo vzdálených hostech. 😍
Díky vestavěnému terminálu, integrovanému debuggeru, testovacímu nástroji a četným integracím je PyCharm vším, co zkušený vývojář Pythonu potřebuje k efektivnímu programování.
Nejlepší funkce PyCharm
K dispozici pro Mac, Windows a Linux
- Python IDE
- Inteligentní asistence
- Podporuje několik frameworků pro vývoj webových aplikací (například Flask, Django nebo Pyramid).
Omezení PyCharm
- Práce se složitým kódem může být náročná.
- Spouštění nebo přepínání projektů může být v procesu kódování poněkud pomalé.
Ceny PyCharm
- PyCharm: 249 $/rok na uživatele za první rok (druhý rok 199 $, třetí rok a další roky 149 $)
- Balíček všech produktů (zahrnuje 16 nástrojů): 779 USD/rok na uživatele za první rok (druhý rok 623 USD, třetí rok a další roky 467 USD)
Hodnocení a recenze PyCharm
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
6. BBEdit
BBEdit je oceněný editor HTML a textu pro Mac. Tento nástroj si oblíbili nejen vývojáři a programátoři – díky své univerzálnosti a robustním funkcím ho používají také autoři webových stránek, spisovatelé a další profesionálové.
Co pro vás BBEdit připravil?
Pro začátečníky nabízí pokročilou funkci vyhledávání a nahrazování ve více souborech současně, což zefektivňuje vaši produktivitu a šetří čas. Je také vybaven funkcí grep pro porovnávání vzorů, různými nástroji pro definici projektů, barevným zvýrazněním syntaxe pro různé jazyky zdrojového kódu a doplňováním textu a kódu.
Jelikož BBEdit je také editor HTML, disponuje celou sadou nástrojů pro značkování HTML. 🔧
Nejlepší funkce BBEdit
- Pattern Playgrounds pro experimentování s grep vzory
- Integrace Git a Subversion
- Pracovní listy Shell
Užitečný pro webové designéry
Omezení BBEdit
- Funguje pouze na zařízeních Mac.
- Přepínání karet může být pomalejší.
Ceny BBEdit
- BBEdit 14 Individual: 49,99 $
- Aktualizace BBEdit 14 z verze 13. x: 29,99 $
- Aktualizace BBEdit 14 z verze 12. x nebo starší: 39,99 $.
- Aktualizace BBEdit 14 z Mac App Store: 39,99 $.
- Ceny pro více uživatelů: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BBEdit
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- TrustRadius: 7,7/10 (10+ recenzí)
7. Atom
Atom je editor kódu zaměřený na spolupráci v reálném čase a maximální produktivitu. Nabízí kompatibilitu napříč platformami, takže vy a vaši kolegové můžete společně programovat bez ohledu na operační systém.
Atom má také možnost rozdělení obrazovky – ideální pro multitaskery, kteří chtějí mít přehled o více projektech současně. Nástroj je vybaven vynikajícím prohlížečem souborového systému, který vám umožní najít požadovaný soubor během okamžiku.
Mezi „standardní“ funkce, které oceníte, patří vyhledávání a nahrazování, automatické doplňování a zvýrazňování syntaxe.
Problém s Atomem? Už neexistuje. 15. prosince 2022 byl editor oficiálně vyřazen z provozu. Můžete jej nadále používat, ale pouze pokud již máte starší verze – verze 1. 63. 0 a 1. 63. 1 nefungují.
Nejlepší funkce Atom
- Zaměřeno na spolupráci
- Funkce rozdělení obrazovky
Prohlížeč souborového systému
- Uživatelsky přívětivé
Omezení Atom
- Nelze již stáhnout, protože byl vyřazen z provozu.
Ceny Atom
- Zdarma
Hodnocení a recenze Atom
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- TrustRadius: 8,7/10 (více než 80 recenzí)
8. IntelliJ IDEA
Toto integrované vývojové prostředí (IDE) pro jazyky Java a Kotlin zaručeně učiní proces vývoje zábavným a příjemným! 🥳
Jedná se o nástroj pro kódování založený na umělé inteligenci, který zvyšuje vaši produktivitu tím, že vám pomáhá psát bezchybný kód díky funkcím, které vyhledávají potenciální chyby a nabízejí návrhy na jejich opravu.
IntelliJ IDEA je zaměřen na spolupráci – vytvářejte sdílené relace pro kontrolu a ladění nebo přesuňte své projekty na vzdálený počítač a využijte tak potenciál tohoto nástroje.
Vynikající funkcí tohoto nástroje je AI Assistant s integrovaným chatem. Použijte jej k psaní komentářů k dokumentaci, generování zpráv o odeslání a celkovému usnadnění své práce.
Nejlepší funkce IntelliJ IDEA
- Podporuje spolupráci
- Návrhy založené na kontextu
- AI asistent s podporou chatu
- Integrace GitLab
Omezení IntelliJ IDEA
- Větší projekty spotřebovávají ve srovnání s jinými editory kódu hodně systémových zdrojů.
- Složité rozhraní může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny IntelliJ IDEA
- Platforma nabízí několik cenových plánů a speciálních nabídek – podrobnosti najdete na webových stránkách.
Hodnocení a recenze IntelliJ IDEA
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 100 recenzí)
9. Notepad
Mnoho vývojářů se shodne, že Notepad++ má vše, co potřebujete. Tento editor kódu podporuje více programovacích jazyků a nabízí funkce, díky nimž je vytváření kvalitního kódu hračkou.
Jeho největší předností je bleskurychlý výkon a optimální využití systémových zdrojů. Notepad++ používá čisté Win32 API a STL, díky čemuž je neuvěřitelně rychlý a zároveň má malou velikost. To znamená, že se nemusíte bát přetížení systému. Vzhledem k tomu, že je tak lehký, je Notepad++ vhodný i pro méně výkonné systémy. 🥰
Pokud pracujete s rozsáhlými kódy, oceníte funkci mapy dokumentů, která vám umožní získat přehled o celém kódu a přeskočit na požadovanou část bez nekonečného posouvání a ztráty místa.
Nejlepší funkce Notepad
- Lehký
- Mapa dokumentu
- Podpora více jazyků
Vhodný pro delší kódy
Omezení programu Notepad
- Uživatelské rozhraní a klíčové funkce by mohly těžit z aktualizace.
- Funguje pouze na Windows.
Ceny Notepad
- Zdarma
Hodnocení a recenze Notepad
- G2: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
10. Eclipse
Psaní, ladění a testování kódu je mnohem snazší s Eclipse, výkonným IDE s mnoha funkcemi, které zvyšují vaši efektivitu a snižují počet chyb.
Eclipse je díky své univerzálnosti a přizpůsobitelnosti oblíbeným nástrojem mnoha vývojářů. Kromě spolehlivé integrace Git nabízí tato platforma také mnoho pluginů, takže si můžete IDE přizpůsobit svým potřebám a přizpůsobit pracovní postupy.
Platforma nabízí vše, co potřebujete pro důkladné testování kódu. Pokud zjistí potenciální chybu, zobrazí podrobnou zprávu s vysvětlením, která vám pomůže problém rychle vyřešit.
Nejlepší funkce Eclipse
- Integrace Git
- Bohatý výběr pluginů
- Vynikající detekce chyb
Omezení Eclipse
- Náročné z hlediska využití paměti RAM
- Může být pomalý
Ceny Eclipse
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Eclipse
- G2: 4,3/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Další nástroje pro vývojáře softwaru
Ačkoli je editor kódu nezbytný pro každého vývojáře a programátora, nedokáže spravovat úkoly a projekty a informovat váš tým o nejnovějších změnách.
Právě v tomto ohledu vynikají nástroje jako ClickUp – pomáhají vám udržet přehled o úkolech a projektech, sledovat pokrok a pracovní zátěž a zajistit, aby vývojový proces probíhal podle plánu. 🔍
Podívejme se, jak se ClickUp může stát cenným spojencem každého týmu vývojářů softwaru!
