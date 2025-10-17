ClickUp vs. Jira: Který nástroj pro řízení projektů je nejlepší?

Je středa ráno a za 15 minut máte poradu. Snažíte se najít kritickou chybu, zkontrolovat, zda designový tým dokončil sprintové úkoly, a informovat vedení o časovém harmonogramu.
Jira byla vytvořena pro vývojáře. ClickUp byl vytvořen pro vývojáře – a pro všechny, kteří s nimi spolupracují. Jeden nástroj je určený pro vývojáře, zatímco druhý funguje pro všechny.
V dnešním pracovním prostředí, kde projekty probíhají napříč pěti záložkami a třemi schůzkami, může být nalezení přehlednosti těžší než dodání kódu.
V dnešním pracovním prostředí, kde projekty probíhají napříč pěti záložkami a třemi schůzkami, může být nalezení přehlednosti těžší než dodání kódu.
Podívejme se na Jira vs. ClickUp – nejen jako na nástroje, ale jako na dvě filozofie práce. ⚓
Podívejme se na Jira vs. ClickUp – nejen jako na nástroje, ale jako na dvě filozofie práce. ⚓
Rychlé srovnání: ClickUp vs. Jira na první pohled
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Pokud potřebujete jen stručné shrnutí, než se pustíme do detailů, zde je srovnání ClickUp a Jira.
|Kritéria
|<5>ClickUp
|Jira
|Primární cílová skupina
|Funkčně propojené týmy: vývoj, produkt, design a provoz
|Softwarové a IT týmy
|Zobrazení projektu
|Seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář, myšlenková mapa, dokumenty
|Kanban, Scrum, časová osa, backlog
|Nástroje pro spolupráci
|Integrovaný chat, dokumenty, tabule a komentáře
|Vyžaduje Confluence pro dokumentaci
|Přizpůsobení
|Plně flexibilní pracovní postupy, vlastní pole a zobrazení
|Pevné šablony; pokročilé přizpůsobení vyžaduje nastavení správcem
|Funkce AI
|ClickUp Brain pro shrnutí, psaní a aktualizace sprintů
|Žádný nativní (vyžaduje integraci)
|Automatizace
|Jednoduchý vizuální nástroj „if this–then that“
|Technické nastavení pomocí pravidel
|Nejlepší pro
|Týmy, které potřebují jeden pracovní prostor pro veškerou práci
|Vývojové týmy zaměřené výhradně na sledování problémů
💡 Proč je to důležité: Oba nástroje pomáhají týmům plánovat a realizovat projekty, ale velmi odlišným způsobem. Jira funguje na rigidní struktuře. ClickUp funguje na propojení, kde všechny úkoly, dokumenty a konverzace existují společně v jednom plynulém pracovním toku.
Podívejme se blíže na to, jak ClickUp tyto výhody uvádí do praxe.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci – jediná platforma, která spojuje projektové řízení, dokumentaci, cíle, chat a umělou inteligenci.
ClickUp organizuje práci pomocí flexibilní hierarchie: Pracovní prostor > Prostor > Složka > Seznam > Úkol/Podúkol. Tato struktura vám umožňuje zrcadlit skutečné týmy, projekty a pracovní postupy vaší organizace, což usnadňuje škálování od jediného projektu až po spolupráci v rámci celé společnosti.
Je navržen tak, aby pomáhal týmům všech velikostí plánovat, spolupracovat a dodávat práci rychleji, aniž by musely přepínat mezi různými nástroji.
Ať už sledujete sprinty, spravujete marketingové kampaně nebo řídíte provoz, ClickUp centralizuje vaše úkoly, dokumenty a komunikaci, aby týmy zůstaly sladěné a produktivní.
Proč ClickUp existuje
Dnešní práce nefunguje.
60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích. Projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny v nesouvislých aplikacích, které snižují produktivitu.
Místo přeskakování mezi pěti různými platformami pro úkoly, dokumenty a konverzace potřebují týmy jediný zdroj informací. A právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
V současné době používá ClickUp více než 3 miliony týmů k zefektivnění pracovních postupů, centralizaci znalostí a soustředění se na smysluplnou práci, která přináší skutečné výsledky.
Ať už pracujete v oblasti inženýrství, marketingu, produktového managementu nebo provozu, ClickUp vám pomůže získat zpět váš čas a vrátit se k tomu, na čem záleží – k společnému odvádění skvělé práce.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % manažerů používá při přidělování práce matici dovedností, ale 44 % z nich uvádí, že se snaží přiřazovat úkoly podle silných stránek a cílů.
Bez správných nástrojů na podporu jsou většina manažerů nuceni činit tato rozhodnutí na základě okamžitého kontextu, nikoli na základě dat. Právě v takových případech potřebujete chytrého asistenta! ClickUp Brain dokáže doporučit přidělení úkolů na základě analýzy dosavadní práce, označených dovedností a dokonce i vzdělávacích cílů. Díky němu můžete objevit skryté silné stránky a najít nejlepšího člověka pro danou práci, nikoli pouze toho, kdo je zrovna k dispozici.
💫 Skutečné výsledky: Díky správě pracovní zátěže v ClickUp zaznamenala společnost Atrato o 30 % rychlejší tempo vývoje produktů a o 20 % nižší pracovní vytížení vývojářů.
Funkce ClickUp
Zde je několik skvělých funkcí, které tento bezplatný software pro řízení projektů nabízí:
Funkce č. 1: Správa úkolů
Řešení pro řízení projektů ClickUp vám poskytuje flexibilitu pro práci s jakýmkoli typem týmu, včetně rychle se rozvíjejícího startupu, vzdáleného vývojového týmu nebo hybridního, mezifunkčního marketingového týmu.
Úkoly ClickUp
Úkoly ClickUp jsou jádrem jeho workflow pro správu úkolů. Jedná se o flexibilní pracovní jednotky, které lze přizpůsobit velikosti vašeho týmu.
Každý úkol lze přiřadit jedné nebo více osobám, zadat datum zahájení a termín dokončení a doplnit podrobným popisem, přičemž pro větší přehlednost lze úkol rozdělit na dílčí úkoly. Můžete dokonce připojit soubory, přidat vlastní pole, priority, štítky a filtry nebo vložit dokumenty a odkazy přímo do úkolu, aby byl kontext na jednom místě.
Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí ClickApps – aktivujte modulární funkce, jako jsou sprinty, sledování času a automatizace ClickUp. Můžete také vytvářet vlastní typy úkolů, které budou odpovídat jedinečným pracovním postupům vašeho týmu, ať už spravujete chyby, obsah nebo požadavky klientů.
ClickUp Docs
Od nástrojů jako Jira se však liší tím, jak jsou všechna tato data propojena.
ClickUp Docs promění dokumentaci z izolovaného vedlejšího kanálu v klíčovou součást vašeho pracovního postupu. Místo ukládání PRD do Google Docs a doufání, že si jej vývojáři skutečně přečtou, můžete jej navrhnout přímo ve svém pracovním prostoru, označit inženýry pro zpětnou vazbu, vložit živé zobrazení sprintů a propojit každý požadavek přímo s příslušnými úkoly.
Potřebujete centralizované místo pro strategické dokumenty, produktové přehledy, poznámky k třídění chyb nebo zpětnou vazbu od uživatelů? ClickUp Docs je dynamický nástroj. Můžete do něj vkládat tabule, kalendáře, seznamy úkolů s termíny a dokonce i zrcadlit aktualizace projektů v reálném čase.
S ClickUpem můžete pomocí podrobných oprávnění kontrolovat přístup na všech úrovních – prostory, složky, seznamy a dokonce i jednotlivé dokumenty. Pozvěte hosty, sdílejte veřejné odkazy nebo omezte přístup k citlivým informacím na konkrétní členy týmu, aby správní lidé viděli správnou práci.
Chat ClickUp
Pokud řídíte agilní nebo hybridní týmy, ClickUp Chat uzavírá smyčku mezi plánováním a realizací. Kdykoli někdo potřebuje něco vyjasnit, váš tým to může prodiskutovat v rámci pracovního prostoru projektu.
Vývojář nahlásí v chatu překážku? Jedním kliknutím ji přeměňte na úkol. Designér propojí aktualizaci Figma? Ta je již propojena se sprint backlogem. Chaty mohou být umístěny v prostorech, složkách nebo seznamech, které jsou přizpůsobeny týmům, produktovým řadám nebo OKR.
Díky integrovaným hlasovým a videohovorům (plus automaticky generovaným shrnutím a dalším krokům) vám neuniknou žádné aktualizace.
ClickUp se integruje se stovkami populárních nástrojů, včetně Slack, GitHub, GitLab, Google Drive, Figma a dalších. To znamená, že váš tým může propojit designové soubory, repozitáře kódu a cloudové dokumenty přímo s vašimi úkoly a projekty, takže vše máte na jednom místě.
Funkce č. 2: Agilní řízení projektů
Software ClickUp Agile Project Management Software sjednocuje plánování, provádění a sledování do jedné efektivní platformy.
Řekněme, že jste produktový manažer, který uvádí na trh novou sadu funkcí SaaS. Potřebujete přísnou kontrolu nad závislostmi projektu, přehled o překážkách v reálném čase a aktuální reporty, aniž byste museli stahovat data z pěti různých nástrojů. Přesně k tomu byl ClickUp vytvořen.
Navíc vám Ganttův diagram ClickUp poskytuje přehled o všech úkolech, milnících a úzkých místech v reálném čase pomocí funkce drag-and-drop.
Například váš frontendový tým vytváří nové uživatelské rozhraní, ale backendové API ještě není připravené. Závislosti to jasně ukazují ve vašem sprintovém zobrazení: „Develop Frontend“ je uzamčeno, dokud není dokončeno „Deliver API Endpoints“. Můžete přetahovat závislosti, přesouvat celé skupiny úkolů nebo upravovat plány během několika sekund.
Přizpůsobte si zobrazení barvami, které označují prioritu a postup úkolů (zelená pro dokončené, červená pro urgentní), a sledujte postup svého sprintu nebo vydání pomocí automatického ukazatele postupu.
Jakmile je váš sprint v plném proudu, poslední věc, kterou chcete, je být zavaleni tabulkami nebo nesouvislými zprávami. Dashboardy ClickUp konsolidují všechny metriky vašeho projektu na jednom místě a nabízejí plně přizpůsobitelné widgety.
Vytvořte Sprint Performance Dashboard, který na první pohled sleduje dokončené body příběhu, zpožděné úkoly a překážky a poskytuje jasný přehled o postupu projektu. Nebo vytvořte Stakeholder View, který zobrazuje grafy burndown, časové zprávy a kapacitu týmu.
Data můžete filtrovat podle přidělené osoby, sprintu nebo priority a dokonce můžete vložit externí nástroje nebo chat v reálném čase. Ať už sledujete stav kontroly kvality nebo KPI na úrovni vedení, díky dashboardům můžete správným lidem poskytnout správné informace.
Funkce č. 3: Nástroje založené na umělé inteligenci
ClickUp jde nad rámec tradičního projektového řízení tím, že přímo do vašeho pracovního postupu integruje umělou inteligenci.
Automatizujte svůj pracovní postup
ClickUp Automations vám umožňuje nastavit pravidla „pokud toto, pak tamto“ pro zpracování opakujících se úkolů. Ať už se jedná o přiřazování úkolů na základě priority, přesouvání úkolů mezi tabulemi podle změny stavu nebo upozorňování členů týmu v případě překážek, Automations zajistí, že práce bude pokračovat, i když ji nesledujete.
Například produktový manažer, který provádí týdenní sprinty, může nastavit automatizaci tak, aby přeřadil úkoly po termínu, aktualizoval stav sprintů nebo spustil nový úkol, když je dokončen uživatelský příběh.
Získejte pomoc AI
ClickUp Brain přináší inteligentní asistenci do všech koutů vašeho pracovního prostoru. Umí shrnout dlouhé projektové vlákna, automaticky generovat shrnutí schůzek, navrhovat popisy úkolů nebo dokonce vytvářet dokumenty od nuly s využitím kontextu z vašeho pracovního prostoru.
A protože je integrován do ClickUp, jsou jeho návrhy úzce propojeny s vašimi pracovními postupy.
Řekněme, že vedete agilní tým. Místo psaní týdenních aktualizací stavu můžete požádat ClickUp Brain, aby vygeneroval shrnutí sprintu na základě pokroku úkolů a aktualizací týmu.
📌 Příklad zadání: Vytvořte souhrn sprintu pro Sprint 12. Zahrňte dokončené úkoly, všechny úkoly, které jsou stále v procesu nebo blokované, a zdůrazněte klíčové aktualizace od vývojového a QA týmu.
🌈 Od chyby k úkolu v jediném hlasovém záznamu
Místo přepínání mezi pěti záložkami požádejte ClickUp Brain MAX , aby vytáhl nejnovější komentáře k chybám, odhalil překážky sprintu a navrhl jednoparagrafový stav, který můžete vložit do standupu.
Máte zpoždění? Nařiďte třídění chyb nebo aktualizaci časového plánu pomocí funkce Talk to Text . ClickUp Brain MAX přemění vaši hlasovou poznámku na strukturovaný, prohledávatelný prvek a dokonce navrhne osoby, kterým má být přiřazen.
Rychlé výhody (méně než minuta):
- „Sprint 14 – rychlý stav“ → dokončené vs. blokované úkoly, hlavní rizika, navrhovaní vlastníci.
- Určete třídění chyb → automaticky vytvořte propojené úkoly s přiřazenými osobami a termíny splnění.
- Jedním kliknutím → převedete souhrn do e-mailu pro zainteresované strany nebo jej zveřejníte v chatu.
Výsledek: přehlednější standupy, rychlejší třídění a méně následných kroků – takže opravu můžete odeslat ještě před obědem.
Váš kontext zůstává živý. Vaše aktualizace jsou okamžité. Váš pracovní tok je plynulý.
🎥 Viděli jste, jak funkce umělé inteligence ClickUp zefektivňují každou část vašeho pracovního postupu – ale jak tuto sílu skutečně využít v každodenním řízení projektů? 🎯
Toto video vás provede strategiemi zasvěcených a přehlíženými triky, díky nimž se AI stane konkurenční výhodou vašeho týmu.
Vizuální brainstorming snadno a rychle
ClickUp Whiteboards jsou kolaborativní plátno, na kterém můžete v reálném čase mapovat nápady, pracovní postupy nebo produktové strategie. Na rozdíl od samostatných nástrojů typu whiteboard se Whiteboards přímo propojují s úkoly a dokumenty, takže jakoukoli poznámku, vývojový diagram nebo schéma lze převést na skutečný úkol.
Plánujete roadmapu? Můžete načrtnout fáze, přidat plavecké dráhy pro různé týmy a vše propojit s reálnými úkoly ve vašem sprint backlogu. Kromě toho můžete využít AI k transformaci textu do vizuálních toků nebo k okamžitému generování šablon, čímž urychlíte plánování bez omezení kreativity.
ClickUp Brain vám také umožňuje generovat obrázky založené na umělé inteligenci přímo z vaší tabule. Stačí popsat, co potřebujete, a nástroj promění váš nápad ve vysoce kvalitní obrázek, čímž vám ušetří čas a odstraní nutnost přecházet na externí nástroje.
Pokud jste například projektový manažer, který představuje novou funkci produktu, můžete vytvořit vizuální maketu, kterou můžete zahrnout do své nabídky, aniž byste museli čekat na návrh nebo přecházet do aplikace Figma.
Funkce č. 4: Šablony připravené k použití
Nechcete začínat od nuly? Využijte šablony ClickUp.
Šablona agilního projektového řízení ClickUp
Šablona ClickUp Agile Project Management Template je komplexní řešení připravené k okamžitému použití, které pomáhá agilním a mezifunkčním týmům zavést agilní postupy.
Tento šablona se vyznačuje workflow Form-to-Backlog. Zúčastněné strany mohou odesílat nové pracovní požadavky prostřednictvím formuláře ClickUp, který se automaticky načte do backlogu. Šablona navíc obsahuje plně strukturovaný pracovní prostor s zobrazením Board a Sprint, což týmům umožňuje přepínat mezi formáty vizualizace úkolů.
Šablona softwarového projektu ClickUp
Šablona softwarového projektu ClickUp pak přistupuje k prioritizaci, náročnosti úkolů a sledování verzí velmi detailně. Každý úkol je opatřen značkami priority, odhadovanou náročností a jasně označenými indikátory verze (např. V1, V2, V3), což usnadňuje identifikaci úzkých míst a kritických aktualizací.
Díky přizpůsobitelným zobrazením, jako jsou Software Gantt, Timeline a Workload, šablona pro plánování sprintů zajišťuje, že zúčastněné strany mohou snadno sledovat pokrok, kapacitu zdrojů a termíny dodání.
Šablona pro sledování chyb a problémů ClickUp
Šablona ClickUp Bug and Issue Tracking Template je vizuální šablona založená na pracovních postupech, která zefektivňuje způsob, jakým týmy zpracovávají hlášení chyb, třídění, řešení závad a vydávání nových verzí.
Týmy naplánují každou fázi, jako je detekce problémů a vydání, s logickými kontrolními body, jako jsou třídění ticketů, úkoly týkající se vad, kontroly kódu a testování QA. Tento přístup pomáhá snížit riziko přehlédnutí chyb.
🧠 Zajímavost: V roce 1947 našla Grace Hopperová se svým týmem v počítači Mark II na Harvardu můru, která způsobovala poruchu. Přilepili ji do deníku a označili ji jako „první skutečný případ nalezení chyby“.
💡 Tip pro profesionály: Můžete také prozkoumat tyto šablony hlášení chyb, abyste mohli rychleji zaznamenávat, prioritizovat a řešit problémy – ať už zaznamenáváte chyby QA nebo sledujete chyby nahlášené uživateli.
Ceny ClickUp
📮ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců odesílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné a promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech). Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat efektivněji.
Co je Jira?
prostřednictvím Atlassian
Jira je nástroj pro řízení projektů vyvinutý společností Atlassian, který týmům pomáhá sledovat problémy, spravovat úkoly a automatizovat pracovní postupy.
Původně byl navržen pro sledování chyb a problémů, ale postupem času se vyvinul v agilní platformu pro řízení projektů, kterou hojně využívají vývojáři softwaru, manažeři IT operací a týmy DevOps. Jira je k dispozici ve čtyřech hlavních verzích: Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management a Jira Align – každá z nich je určena pro jiné potřeby.
Funkce Jira
Podívejme se na některé základní funkce Jira pro řízení projektů:
Funkce č. 1: Agilní tabule
Scrumové a Kanbanové tabule Jira jsou nepostradatelnými nástroji, které obsahují klíčové funkce odrážející skutečné agilní postupy. Scrumové tabule pomáhají týmům rozdělit práci na sprinty, přiřadit body příběhů a sledovat rychlost. Můžete vizualizovat, jak práce prochází jednotlivými fázemi, od přípravy backlogu až po revizi sprintu.
Kanbanové tabule jsou naopak ideální pro týmy pracující v režimu nepřetržitého dodávání.
Nabízejí přehledné, přizpůsobitelné sloupce, díky kterým můžete rychle identifikovat překážky nebo úzká místa.
💡 Tip pro profesionály: Pokud nastavujete sprinty nebo vylepšujete svůj pracovní postup, tyto tipy pro správu sprintového cyklu vám pomohou strukturovat a optimalizovat každou iteraci od plánování až po dodání.
Funkce č. 2: Správa problémů
Sledování chyb a problémů v Jira
Vše v Jira se točí kolem „problémů“, ale nenechte se zmást názvem. Problémy mohou být úkoly, chyby, příběhy, epické příběhy nebo dokonce vlastní typy. Každý z nich zahrnuje prioritu, stav, typ, komponenty, přidělenou osobu a související problémy.
Můžete připojovat soubory, přidávat komentáře, nastavovat termíny nebo používat vlastní pole k zaznamenávání dat, která jsou pro váš tým důležitá. Rozhraní je navrženo tak, aby podporovalo sledovatelnost, což vám umožňuje zobrazit celou historii problému, včetně aktualizací, zaznamenaného času a událostí automatizace pracovního postupu.
Funkce č. 3: Správa portfolia a zdrojů
Hlavní funkce Jira pro správu portfolia
Pro společnosti, které spravují desítky projektů, funkce Advanced Roadmaps v Jira umožňují spravovat kapacitu týmu, přidělovat práci na základě dostupnosti a vizualizovat termíny dodání napříč více týmy.
Můžete také předpovídat pracovní zátěž, vyvažovat využití zdrojů a předcházet vyhoření tím, že se vyhnete nadměrnému přidělování úkolů. To je obzvláště užitečné pro projektové manažery a vedoucí provozu, kteří potřebují koordinovat práci napříč odděleními nebo geografickými lokalitami.
Navíc integrace Jira vás propojí s více než 3 000 nástroji, včetně GitHub, GitLab, Bitbucket, Confluence, Microsoft Teams a dalších.
🔍 Věděli jste, že... Technologické giganty jako Google a Microsoft provozují programy odměn za nalezení chyb, v rámci kterých etičtí hackeři dostávají tisíce (dokonce miliony) za nalezení bezpečnostních zranitelností.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Premium: 14 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Jira vs. ClickUp: Porovnání funkcí
Podívejme se, jak si tyto dva nástroje pro řízení projektů vedou v porovnání.
Funkce č. 1: Flexibilita projektového řízení
ClickUp a Jira nabízejí základní funkce, které byste očekávali, ale skutečný rozdíl se projevuje v tom, jak flexibilní jsou při správě různých druhů projektů. Podívejme se na to blíže.
Jira
Jira se nejlépe hodí pro softwarové projekty s pevně danými pracovními postupy a silným zaměřením na sledování problémů. Týmy mohou tento software pro sledování chyb přizpůsobit pro jiné účely pomocí pluginů a integrací, ale to často zvyšuje složitost nebo vede k vyšším rozpočtovým nákladům.
ClickUp
ClickUp je komplexní řešení vytvořené s ohledem na flexibilitu.
Funguje stejně dobře pro marketingové týmy, produktové týmy, agentury i vývojáře. Nabízí správu úkolů, dokumenty, sledování času, automatizace, myšlenkové mapy a cíle na jednom místě, což týmům umožňuje přizpůsobit pracovní prostory tak, aby přesně odpovídaly jejich procesům, ať už technickým nebo jiným.
🏆 Vítěz: ClickUp díky svým nástrojům pro řízení projektů přizpůsobeným týmům všech velikostí.
Funkce č. 2: Reporty a dashboardy
Pokud hledáte přizpůsobitelné dashboardy a pokročilé reportování, Jira vs. ClickUp se na první pohled jeví jako slibné. Ale jakou kontrolu nad svými daty a poznatky skutečně získáte?
Jira
Jira nabízí výkonné reportování zaměřené na agilní vývoj, což je skvělé pro vývojáře.
Jeho rychlost, sprint burndown, kontrolní grafy a kumulativní diagramy toku jsou dobře navržené a velmi informativní. Ale přizpůsobení mimo agilní metriky může být omezené, pokud nepoužíváte pluginy nebo skripty.
ClickUp
ClickUp nabízí vizuálně přitažlivější a přizpůsobitelnější reporty pro všechny typy projektů. Pomocí widgetů můžete snadno vytvářet dashboardy pro sledování KPI, pracovní zátěže týmu, časových os a sprintů. Efektivněji podporuje reportování napříč více odděleními.
Vzhledem k tomu, že vše je soustředěno v jednom konvergovaném AI pracovním prostoru, ClickUp Dashboards čerpá živá data z úkolů, dokumentů a chatových vláken, takže vedoucí pracovníci získávají informace v reálném čase namísto zastaralých zpráv sestavených z různých nástrojů.
Vzhledem k tomu, že vše je soustředěno v jednom konvergovaném AI pracovním prostoru, ClickUp Dashboards čerpá živá data z úkolů, dokumentů a chatových vláken, takže vedoucí pracovníci získávají informace v reálném čase namísto zastaralých zpráv sestavených z různých nástrojů.
🏆 Vítěz: Remíza! Jira je skvělá pro agilní grafy, zatímco ClickUp vítězí v oblasti mezifunkčních a vizuálních dashboardů.
Funkce č. 3: Dokumentace a spolupráce
ClickUp i Jira nabízejí pokročilé funkce, ale pokud jde o dokumentaci a spolupráci, způsob, jakým podporují komunikaci v týmu a sdílení znalostí, se může výrazně lišit.
Jira
Jira nemá vlastní dokumentační nástroje, takže pro wiki a poznámky je závislá na Confluence. Tato integrace je sice spolehlivá, ale vyžaduje přepínání mezi platformami, což pro týmy znamená změnu kontextu.
ClickUp
ClickUp má vestavěné dokumenty, tabule, chat a dokonce i e-mail. To centralizuje spolupráci a sdílení znalostí přímo vedle samotné práce. Týmy mohou brainstormovat, dokumentovat specifikace a sledovat konverzace, aniž by musely opustit platformu.
🏆 Vítěz: ClickUp díky své schopnosti propojit vaše dokumenty, chat a úkoly.
🧠 Zajímavost: V roce 2001 se 17 softwarových vývojářů setkalo v lyžařském středisku v Utahu a vytvořilo Agilní manifest, jeden z nejvlivnějších dokumentů v moderním softwarovém projektovém managementu.
ClickUp vs. Jira na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si skuteční uživatelé myslí o debatě ClickUp vs. Jira. Zde je několik komentářů, které účinně shrnují jejich názory.
Toto je názor jednoho uživatele na flexibilitu ClickUp a vývojářské kořeny Jira:
ClickUp nemá žádné nedostatky, lol. Je to zdaleka nejflexibilnější a nejvíce přizpůsobitelný PMS na trhu. Jira je výkonný, ale není příliš vhodný pro vývoj webových stránek... Jako vývojář (který se během let vypracoval na viceprezidenta) jsem to zažil na vlastní kůži. Jira byla vytvořena vývojáři pro vývojáře, ale o 25 let později je to software, který vývojáře trápí, a nedoporučoval bych ho nikdy používat. Je pomalý a neustále se zasekává.
ClickUp nemá žádné nedostatky, lol. Je to zdaleka nejflexibilnější a nejvíce přizpůsobitelný PMS na trhu. Jira je výkonný, ale není příliš vhodný pro vývoj webových stránek... Jako vývojář (který se během let vypracoval na viceprezidenta) jsem to zažil na vlastní kůži. Jira byla vytvořena vývojáři pro vývojáře, ale o 25 let později je to software, který vývojáře trápí, a nedoporučoval bych ho nikdy používat. Je pomalý a neustále se zasekává.
Jiný uživatel Redditu poznamenal, že Jira funguje dobře pouze za přísných podmínek, což je vede k zvažování alternativ k Jira:
JIRA je velmi dobrá, pokud používáte cloudovou verzi Scrum, kanban a Confluence v absolutně základní verzi bez pravidel workflow, bez hlášení času a s možností konfigurace podle přání každého týmu. JIRA je špatná, když management přidá mnoho složitých pravidel, centralizovanou kontrolu a hlášení času...
JIRA je velmi dobrá, pokud používáte cloudovou verzi Scrum, kanban a Confluence v absolutně základní verzi bez pravidel workflow, bez hlášení času a s možností konfigurace podle přání každého týmu. JIRA je špatná, když management přidá mnoho složitých pravidel, centralizovanou kontrolu a hlášení času...
Jiný uživatel dal přednost ClickUp pro svou novou roli:
Začínám v nové pozici projektového manažera, kde budu moci vybrat a implementovat software pro řízení projektů. Dnes jsem si vyzkoušel ClickUp a myslím, že je to přesně to, co chci používat.
Začínám v nové pozici projektového manažera, kde budu moci vybrat a implementovat software pro řízení projektů. Dnes jsem si vyzkoušel ClickUp a myslím, že je to přesně to, co chci používat.
🧠 Zajímavost: JQL (Jira Query Language) je výkonný nástroj pro vyhledávání problémů – podobný jako SQL, ale pro vaše tikety. Jakmile se ho naučíte, budete se cítit jako kouzelník, dokud nezapomenete na závorku.
Který nástroj pro řízení projektů je nejlepší?
Jira zdokonalila starý manuál pro agilní sledování. ClickUp píše nový – pro to, jak týmy dnes skutečně pracují.
ClickUp spojuje všechny části práce – úkoly, dokumenty, chat, tabule a AI – do jedné propojené platformy. Je vytvořen pro týmy, které potřebují přehlednost, nikoli izolovanost; flexibilitu, nikoli tření.
Díky automatizaci, kontextové umělé inteligenci a rozsáhlým možnostem přizpůsobení se ClickUp přizpůsobí způsobu práce vašeho týmu, místo aby vás nutil přizpůsobovat se jemu.
Budoucnost práce patří nástrojům, které spojují, nikoli rozdělují – a ClickUp už je tady. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅