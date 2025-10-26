Jak vytvořit produktový brief: strategie, osvědčené postupy a příklady

Uvedení nového produktu nebo funkce na trh zahrnuje mnoho proměnných faktorů, od správy rozpočtů, zajištění shody všech zainteresovaných stran a kolegů až po sladění funkcí produktu s potřebami zákazníků.
Produktový brief slouží jako základ procesu vývoje produktu. Produktoví manažeři používají produktové briefy k dokumentaci plánu produktu – jeho cílů, atributů a pokynů. Všichni, kdo se podílejí na počátečních fázích tvorby produktu, používají tuto šablonu jako svůj vodítko.
Dobře napsaný produktový brief je základem pro efektivní vývoj produktu pro technické i netechnické členy týmu. Pokrýváme postupný proces vývoje a psaní produktového briefu a sdílíme osvědčené postupy, které vás inspirují na cestě k vytvoření produktu.
A... pokud hledáte rychlý návod, máme pro vás také videonávod!
Co je produktový brief?
Produktový popis, známý také jako produktová specifikace, obsahuje důležité podrobnosti o produktu, jako je jeho účel, vlastnosti, cílová skupina, rozsah produktu, technické specifikace, vize a problém, který má řešit.
Poskytuje také základní informace, které produktový tým potřebuje k vývoji nové funkce, která se používá pro úspěšné uvedení produktu na trh.
Tento sdílený dokument je vodítkem pro komunikaci s různými odděleními, protože obsahuje všechny podrobnosti na jednom místě.
Produktové specifikace slouží nejen týmu pro vývoj produktů, ale jsou také uživatelsky přívětivým nástrojem pro nové zaměstnance nebo členy týmu, kteří tak mohou lépe porozumět rozsahu produktů a prodávaným produktům a službám.
Proč jsou produktové specifikace důležité?
Produktové specifikace jsou bezchybné dokumenty obsahující důležité podrobnosti týkající se produktu. Primárním účelem jakékoli produktové specifikace je poskytnout jasnost a směr a zajistit, aby všichni, kdo se podílejí na procesu vývoje produktu, sdíleli jednotné chápání produktu.
Ať už vyvíjíte produkty v oblasti B2B nebo pro značky prodávající přímo spotřebitelům, produktový brief je jediným zdrojem pravdivých informací. Každý může získat stejné informace z jediného dokumentu.
Definuje kvalitu a časový harmonogram produktu a zjednodušuje proces vývoje, což vede k plynulému procesu tvorby a uvedení produktu na trh.
Ačkoli za vytvoření produktového briefu odpovídá produktový manažer, tento dokument je užitečný pro všechny, včetně marketingu, designérů a prodeje.
- Například marketingový tým zná přesný jazyk a positioning pro organické a placené kampaně.
- Designéři znají klíčové komponenty produktu, které je třeba zdůraznit v digitálních materiálech, jako jsou webové stránky, e-maily a reklamy na sociálních médiích.
- Prodejní tým zná obchodní případ produktu, což vytváří pevný základ pro prezentaci produktu potenciálním a stávajícím zákazníkům.
Díky podrobným informacím o produktu v krátkém dokumentu tým porozumí kontextu produktu, procesu, klíčovým funkcím a dalším relevantním informacím potřebným k úspěšnému uvedení produktu na trh.
S produktovým briefem bude váš tým spokojenější, produktivnější a efektivnější.
Účel produktového briefu
Jasná vize a směr
Produktový brief poskytuje jednotnou vizi procesu vývoje projektu. Nastíňuje cíle vývoje produktu a vede všechny členy mezifunkčního týmu k efektivní spolupráci. Strategické pokyny v produktovém briefu pomáhají předcházet potenciálním nedorozuměním.
Vedení vývojových snah
Při formulování strategie spuštění projektu zajistí definování základních požadavků, že váš tým bude efektivně pracovat na společném cíli.
Snižování rizik
Produktový brief pomáhá vašemu týmu pro vývoj produktů identifikovat potenciální rizika, jako jsou chyby, a další problémy koncových uživatelů, například potenciální námitky cílové skupiny.
Prozkoumávání nápadů
Některé týmy zabývající se vývojem produktů používají produktové specifikace k prozkoumání, brainstormingu a rozvinutí nápadů. Poskytují strukturovaný rámec pro dokumentaci konceptů a složitých nápadů předtím, než se do jejich vývoje investují rozsáhlé zdroje.
Flexibilita a přizpůsobivost
Při psaní produktového briefu se nemusíte držet žádného konkrétního formátu; může mít libovolný formát a délku. Flexibilní produktový brief umožňuje týmům přizpůsobit jej svým potřebám a vyvíjet se s budoucími pokroky.
Referenční bod
Produktový popis je referenčním bodem po celou dobu životního cyklu vašeho produktu. Můžete jej podle potřeby aktualizovat, revidovat a vylepšovat, aby projekt zůstával v souladu s původními cíli a přizpůsoboval se měnícím se okolnostem a potřebám klientů.
Proces vývoje a psaní produktového briefu
Popis produktu začnete psát v rané fázi vývoje produktu, abyste nastínili základní prvky a plán. Popis produktu však považujte za živý dokument, který se může měnit až do uvedení produktu na trh.
V raných fázích použijte tento dokument k sladění zájmů zúčastněných stran, zapracování zpětné vazby, sledování pokroku a zodpovězení otázek v procesu plánování produktu.
Porozumění příběhům uživatelů
Příběhy uživatelů jsou základem dobrého produktového briefu. Popisují interakce mezi uživateli a produkty.
Při vytváření produktového briefu je prvním krokem úplné pochopení produktu a identifikace problémů, které se snaží vyřešit.
Dobrý produktový brief by vám měl pomoci odpovědět na tři klíčové otázky:
- Jaké jsou potřeby vašich uživatelů/cílového publika?
- Jak může váš produkt tyto požadavky splnit?
- Jakou hodnotu přináší váš produkt do života vašich zákazníků?
Dobře napsaný uživatelský příběh vám pomůže určit hodnotu nového produktu nebo funkce. Vaše marketingové týmy mohou tyto informace využít k propagaci produktu, zatímco vaše prodejní týmy mohou zaujmout zákazníky poutavými ukázkami produktu.
Zdůraznění rizik a předpokladů
Každá cesta vývoje produktu je plná nejistot. Můžete je však zmírnit tím, že v produktovém briefu identifikujete a řešíte rizika a předpoklady. Při psaní produktového briefu uveďte všechna rizika a/nebo předpoklady, které se objeví během důkladného procesu ověřování.
Některé otázky, které si v této fázi můžete položit:
- Je váš produkt vhodný pro všechny segmenty zákazníků?
- Máte vy a váš tým technické dovednosti potřebné k vytvoření produktu?
- V čem se váš produkt liší od konkurence?
Když na takové předpoklady upozorníte, můžete účinně zmírnit rizika.
Definování řešení/příležitosti
Produktový brief by vám měl pomoci pochopit dopad produktu a jaké obchodní příležitosti může vytvořit. V produktovém briefu zdůrazněte svou produktovou strategii, jedinečnou hodnotovou nabídku, klíčové vlastnosti, kritéria úspěchu a funkce. Měli byste také nastínit metriky produktu pro měření úspěchu a důvody, proč jste je vybrali.
Význam případů použití při vývoji produktových specifikací
Případy použití pomáhají produktovým marketérům a manažerům pochopit, jak mohou uživatelé s produktem interagovat. Tyto scénáře z reálného světa pomáhají uživatelům vizualizovat funkčnost produktu.
Například případ použití pro ChatGPT by popisoval, jak mohou uživatelé platformu využít k kladení různých otázek na konkrétní téma, místo aby procházeli několik výsledků vyhledávání Google.
Případy použití usnadňují uživatelsky orientovaný přístup k vývoji produktů a zajišťují srozumitelnost, úplnost a účinnost produktového briefu. Pomáhají také identifikovat rizika tím, že zkoumají potenciální výzvy a překážky, kterým mohou uživatelé čelit při používání produktu nebo konkrétní funkce.
Osvědčené postupy při psaní produktových specifikací
Ať už jste zkušený produktový manažer nebo podnikatel zapojený do vývoje produktů, musíte se naučit, jak napsat produktový brief, abyste mohli sdělit svou vizi, sladit se se zainteresovanými stranami a úspěšně uvést svůj produkt na trh.
Zde jsou osvědčené postupy pro psaní produktových briefů, které upoutají pozornost, inspirují k akci a připraví cestu k úspěchu:
1. Pochopte své publikum
Klíčem k psaní účinných produktových briefů je porozumění vašemu publiku.
Pro koho píšete?
Jaké jsou jejich potřeby, problémy a cíle?
Přizpůsobte svůj produktový popis tak, aby oslovil vaši cílovou skupinu a reagoval na její obavy a zájmy.
Představte si například, že vyvíjíte herní aplikaci pro děti. V tomto případě musíte porozumět zvykům dětí při používání obrazovky, abyste mohli vytvořit poutavý herní zážitek.
Musíte také zohlednit obavy rodičů, například dopady dlouhodobého vystavení dětí obrazovkám na jejich zdraví.
Holistické porozumění vaší uživatelské základně maximalizuje proces vývoje vašich produktů.
2. Jasně definujte své cíle
Produktový brief vždy začněte uvedením toho, čeho chcete dosáhnout. Ať už jde o získání podpory od zainteresovaných stran, zajištění financování nebo vedení týmů produktového managementu a vývoje, jasný cíl zajistí, že váš brief zůstane zaměřený a působivý.
Určete metriky, které vám pomohou vytvořit kritéria úspěchu, podle nichž produkt dosáhne vašich cílů. Tato část by měla zahrnovat nezbytné faktory, účel, výhody a funkčnost. Abyste se vyhnuli zbytečným diskusím, přidejte krátký popis každého nezbytného faktoru.
3. Buďte struční a komunikujte jasně
Při psaní produktového briefu používejte srozumitelný jazyk, aby mu všichni zúčastnění, od UX designéra přes backendového inženýra až po tým beta testerů, jasně rozuměli. To podporuje spolupráci a minimalizuje riziko nesprávné interpretace.
4. Poskytněte kontext a pozadí
Produktový brief musí jasně vysvětlit problém nebo příležitost, kterou váš produkt řeší, aby všichni zúčastnění měli stejné informace. Měl by také obsahovat průzkum trhu, poznatky o zákaznících a trendy v oboru, které podpoří vaše tvrzení a posílí vaši důvěryhodnost.
5. Používejte odrážky
Používejte odrážky nebo podobný strukturovaný formát, aby byly informace snadno srozumitelné. Používejte tučné písmo a uveďte zdroje nebo odkazy pro další čtení.
6. Přidejte vizuální prvky
Obrázek vydá za tisíc slov. Při psaní produktového briefu přidejte vizuální prvky, jako jsou makety produktů, diagramy a grafy. Například produktový manažer D2C (direct-to-consumer) by měl přidat screenshoty své aplikace nebo webové stránky, aby byl brief poutavější a zapamatovatelnější.
7. Použijte šablonu produktového briefu
Šablona produktového briefu zjednodušuje proces psaní a pokrývá všechny podstatné součásti briefu. Několik softwarů a nástrojů pro produktový marketing nabízí předem připravené šablony pro správu produktů, které vám pomohou napsat komplexní produktové briefy.
Šablona produktového briefu ClickUp pomáhá produktovým manažerům spolupracovat na vývoji produktů, spravovat specifikace a zpětnou vazbu na jednom místě a nastínit cíle, řešení a metriky úspěchu v organizovaném formátu.
Výhodou této šablony je, že obsahuje předem připravené dokumenty ClickUp Docs, které vám umožní uspořádat klíčové prvky procesu vývoje produktu do jednoho souvislého živého dokumentu.
Do různých částí svého popisu můžete přidávat vnořené stránky, prezentace a tabulky. Funkce komentářů vám umožňuje sledovat úpravy a zpětnou vazbu, vkládat odkazy a přidávat značky dokumentů, což zlepšuje vaši spolupráci. Další výhodou je možnost přidat do svých dokumentů libovolný počet stránek.
8. Analyzujte své konkurenty
Při psaní produktového briefu jasně uveďte, v čem se váš produkt liší od konkurence. Prostudujte recenze a zpětnou vazbu uživatelů k podobným produktům, abyste pochopili, v čem se váš produkt odlišuje a jaká je jeho jedinečná prodejní nabídka (USP). Tyto informace mohou využít týmy pracující s zákazníky, jako jsou prodejní a marketingové týmy.
9. Popište vlastnosti svého produktu
Zatímco produktový brief se vytváří v počátečních fázích návrhu produktu, popište vlastnosti svého produktu, abyste poskytli přehled o své vizi produktu.
Tato část bude pravděpodobně vyžadovat aktualizace na základě zpětné vazby od zainteresovaných stran a publika. Neustále si však klást otázku: Jaké výhody přinesou tyto funkce uživateli? Přispívá tato funkce k celkovému cíli a vizi produktu?
K vytvoření a hostování produktového briefu použijte centralizovanou platformu, jako je ClickUp.
Platforma pro řízení projektů ClickUp podporuje produktové manažery v průběhu celého životního cyklu vývoje produktu – od vytvoření produktového briefu až po jeho implementaci a další kroky.
Vzhledem k tomu, že váš tým již používá nástroj pro správu projektů, uložení všech podrobností na ClickUp ušetří všem námahu s učením se nového nástroje nebo používáním zastaralých dokumentů k uložení všech podrobností.
Začněte psát efektivní produktové specifikace zdarma s ClickUp.
Časté dotazy
1. Co je produktový brief?
Produktový brief je stručný dokument, který popisuje účel produktu, jeho vlastnosti, cílovou skupinu a aspekty řešení problémů. Produktové týmy používají produktové briefy jako platformu pro brainstorming a jako plán pro vývoj produktu.
2. Co je produktový marketingový brief?
Produktový marketingový brief se zaměřuje na marketingové aspekty produktu, jako je cílový trh, positioning produktu, chování spotřebitelů, sdělení značky a propagační strategie.
Nabízí komplexní přehled marketingové kampaně produktu a zajišťuje, že všechna oddělení mají přístup ke stejným informacím a mohou efektivně spolupracovat.
3. Jaké jsou požadavky na produktový brief?
Produktový popis by měl sdělovat vlastnosti a schopnosti produktu a vést vývojový tým k uspokojení potřeb uživatelů a požadavků trhu.
Měl by zdůrazňovat rizika a předpoklady, pomáhat projektovému týmu proaktivně řešit výzvy a zároveň zůstat v souladu s očekáváními a časovým harmonogramem všech zúčastněných stran. Obsahuje také informace o schvalovacích a autorizačních procesech, specifikuje role odpovědné za schválení produktového briefu a zelenou pro zahájení vývoje.