10 nejlepších alternativ a konkurentů Pivotal Tracker pro rok 2025

Agilní metodika je založena na neustálém zlepšování. 📈
Myšlenka je jednoduchá: Rozdělte svou práci na menší úseky, abyste uspokojili své zákazníky prostřednictvím nepřetržitého dodávání nových iterací nebo verzí.
Dobře, možná to není tak jednoduché. Agilní projektové řízení vyžaduje pečlivé plánování, spolupráci týmu, sledování pokroku, sladění cílů a mnoho dalšího. Proto se týmy spoléhají na výkonný software pro agilní projektové řízení, aby mohly držet krok v každé fázi projektu.
A právě tady přichází na řadu Pivotal Tracker. 🙂
Společnost Pivotal Tracker, založená v roce 2006, je veteránem v oblasti agilního projektového řízení. Stále však postrádá klíčové funkce, což ji činí méně ideální pro týmy, které se nezaměřují výhradně na vývoj softwaru. Ačkoli byla agilní metodika původně vytvořena pro softwarové týmy, tyto postupy nyní přinášejí užitek prakticky všem velkým projektům. To je důvod, proč mnoho lidí hledá alternativy k Pivotal Tracker – a my jsme tu, abychom vám pomohli.
Pojďte s námi prozkoumat výzvy a nevýhody, které Pivotal Tracker představuje pro své uživatele, a 10 nejlepších softwarových alternativ, které tyto problémy řeší. Najdete zde podrobný rozpis funkcí, seznam výhod a nevýhod, informace o cenách a mnoho dalšího!
Co je Pivotal Tracker?
Pivotal Tracker je oblíbený nástroj pro agilní řízení projektů, který pomáhá softwarovým týmům spolupracovat, plánovat projekty a dohlížet na jejich průběh od začátku do konce. Je založen na vytváření „příběhů“, které představují malé projekty nebo funkce, a vyniká v zachycování klíčových dat pro podrobnou analýzu projektů a reportování pokroku.
Pivotal Tracker má také několik vestavěných funkcí pro spolupráci, které udržují členy v obraze, včetně komentářů, sekce aktivit, funkce sledování, @zmínek a oznámení.
Mezi další hlavní funkce Pivotal Tracker patří:
- Robustní API a integrace pro sladění s technologickými stacky vývojářů.
- Odhadněte čas a složitost potřebnou pro každý příběh.
- Přetahujte příběhy a určujte priority
- Sledování a správa chyb
- Štítky pro vyhledávání, třídění a filtrování příběhů
- Vizuální blokátory příběhů, které zabraňují překážkám
A ještě více! Pivotal Tracker však má i řadu nevýhod. Abychom jmenovali alespoň některé...
- Jeho funkce postrádají flexibilitu.
- Obtížné přizpůsobení
- Matoucí uživatelské rozhraní a obecně ne nejpřívětivější pro uživatele
- Užitečné pouze pro softwarové týmy.
- Chybí funkce Ganttova diagramu
A další. 👀
Co tedy uděláte? Rozloučíte se s Pivotal Trackerem a investujete svůj čas produktivněji – do výkonné alternativy Pivotal Trackeru. 🙂
Co hledat v alternativě k Pivotal Tracker?
Pivotal Tracker splňuje mnoho klíčových základních požadavků agilních týmů, ale samotná agilní metodika se opírá o neustálé zlepšování – a váš software pro řízení projektů by to měl odrážet! Navíc jednou z největších nevýhod Pivotal Trackeru je to, že je určen výhradně pro softwarové týmy. To ztěžuje jeho přizpůsobení napříč odvětvími, rychle rostoucími týmy, případy použití a dalšími oblastmi.
Při výběru dalšího softwaru hledejte základní funkce, které Pivotal Tracker nabízí navíc k těmto klíčovým vlastnostem:
- Flexibilní a přizpůsobitelné funkce
- Více zobrazení projektů (včetně Ganttových diagramů)
- Šablony pro rychlejší začátek používání platformy
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Vysoce vizuální design
- Spolupráce v mnoha ohledech
- Dashboardy, přehledy a sledování pokroku
Dobrou zprávou je, že většina moderních a konkurenceschopných softwarů pro řízení projektů ano nabízí řadu těchto funkcí pro týmy všech velikostí a rozpočtů.
A ta méně dobrá zpráva? Než najdete tu správnou alternativu Pivotal Tracker pro svůj tým, budete muset prozkoumat spoustu nástrojů. Místo toho, abyste ztráceli čas a energii tímto procesem pokusů a omylů, začněte tady. 🙂
10 nejlepších alternativ Pivotal Tracker pro řízení projektů
Provedli jsme důkladný průzkum, abychom vám mohli přinést tento seznam 10 nejlepších alternativ Pivotal Tracker pro agilní týmy.
Ušetřete čas, který byste strávili prohledáváním webu, a sepište si klíčové vlastnosti, výhody a nevýhody, ceny, hodnocení a další informace o nejvýznamnějších konkurentech. 🙌🏼
1. ClickUp
ClickUp je jediný komplexní produktivní software, který je dostatečně výkonný, aby centralizoval vaši práci napříč aplikacemi do jedné kolaborativní a dynamické platformy. ClickUp je ideální alternativou k Pivotal Tracker s stovkami plně přizpůsobitelných funkcí a více než 1 000 integrací, které poskytují komplexní řešení pro agilní týmy napříč odvětvími, a to i v rámci bezplatného tarifu Free Forever Plan.
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení pracovního postupu, včetně seznamu, kalendáře, zobrazení tabule ve stylu Kanban a dokonce i zobrazení Gantt, které vám umožní vizualizovat vaše úkoly a pokrok ze všech úhlů. Navíc existuje spousta způsobů, jak v ClickUp spolupracovat – ať už prostřednictvím komentářů k úkolům, přiřazených komentářů, zobrazení chatu nebo pomocí vysoce vizuálního nástroje Whiteboards.
Nejlepší funkce ClickUp
- Agilní dashboardy pro přehled o rychlosti vašeho projektu, kumulativním toku, době realizace a cyklu a dalších aspektech.
- Několik způsobů automatizace opakujících se úkolů, včetně opakujících se úkolů a konzistentních akcí.
- Formuláře pro okamžité vytváření akčních úkolů z hlášení chyb
- Vlastní stavy úkolů pro okamžité aktualizace pokroku na první pohled
- Milníky projektu pro sledování časového harmonogramu projektu
Omezení ClickUp
- Tolik doplňkových funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (5 670+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 540+ recenzí)
2. Jira
Jira je software pro sledování chyb a řízení projektů určený pro agilní týmy a vývojáře. Projektoví manažeři mohou plánovat chytřejší sprinty díky pokročilým možnostem reportování, jako je pracovní zátěž uživatelů, průměrná doba trvání problému a nedávno vytvořené problémy. Funkce Release Burndown Chart umožňuje manažerům sledovat a monitorovat průběh celého vydání, zatímco Cumulative Flow Diagram umožňuje projektovým manažerům vizualizovat množství a stav práce v daném okamžiku.
Pokud nejste vývojový tým, může se vám přísné zobrazení projektů zdát obtížně přizpůsobitelné. Agilní rozhraní Jira je postaveno na tabulkách Kanban a SCRUM. To je ideální, pokud váš tým pracuje ve sprintech, ale obtížné pro použití v rámci mezifunkčních projektů. Například nelze snadno vytvořit různé pohledy na průběh projektu, které zahrnují úkoly mimo vývoj, jako jsou recenze zákazníků a iterace návrhu.
Přečtěte si podrobný slovníček agilních SCRUM termínů !
Nejlepší funkce Jira
- Scrum tabule pro sprinty
- Kanbanové tabule pro sledování problémů
- Plány pro delegování úkolů
- Zprávy a přehledy
Omezení Jira
- Náročné zaškolení týmů a integrace do vlastních pracovních postupů (podívejte se na alternativy Jira ).
- Uživatelé nemohou posoudit rizika nebo náklady projektu, což komplikuje řízení projektu.
Ceny Jira
- Zdarma: Pro 10 uživatelů
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Jira.
Hodnocení a recenze Jira
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 5 000 recenzí)
3. Aha!
Aha! je software pro správu produktů, který pomáhá týmům spravovat produktové roadmapy, stanovovat priority funkcí a spolupracovat s mezifunkčními týmy. Poskytuje intuitivní rozhraní, které nabízí všechny zdroje potřebné k efektivnímu plánování všech požadavků projektu. S Aha! mohou týmy snadno spolupracovat na projektech v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
V aplikaci Aha! mohou týmy prohlížet zpětnou vazbu od zákazníků, vizualizovat průběh projektu a sdílet poznatky o produktu na centralizované platformě. Díky tomu mohou týmy identifikovat problémy zákazníků, stanovovat priority a plánovat projekty a lépe rozumět potřebám trhu. Aha! také zjednodušuje spolupráci pomocí nástrojů pro sdílení nápadů a získávání zpětné vazby od zainteresovaných stran.
Aha! Nejlepší funkce
- Viditelnost problémů a chyb ze Zendesk, GitHub a Sentry
- Workflow tabule s funkcí automatizace
- Open-source rozšíření pro sledování stavu větví, požadavků na stažení a sestavení u každého uživatelského příběhu.
- Více než 30 nativních integrací, včetně Jira, Slack, Azure DevOps, Salesforce, Google Analytics a Zendesk.
Aha! omezení
- Cenové plány určené pro vývojové týmy jsou ve srovnání s jinými alternativami Pivotal Tracker drahé.
- Chybí funkce poznámek.
Ceny Aha!
- Vytvořit: Zdarma
- Vývoj: 9 $/měsíc na uživatele
- Nápady: 39 $/měsíc na uživatele
- Roadmapy: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Aha!
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
4. Asana
Další alternativou k Pivotal Tracker je Asana, nástroj pro řízení projektů a spolupráci, který týmům pomáhá organizovat, sledovat a spravovat jejich práci. Platforma nabízí klíčové funkce, jako jsou kalendáře, konverzace a sdílení souborů, které týmům pomáhají udržet si přehled o své práci a efektivně komunikovat.
Týmy mohou vytvářet úkoly a podúkoly, přiřazovat je členům týmu a stanovovat termíny. Tato úroveň organizace usnadňuje správu a vyúčtování pracovního zatížení. Asana má také kalendářové zobrazení, které týmům umožňuje zobrazit všechny úkoly v chronologickém formátu a naplánovat si práci tak, aby byly termíny splněny včas.
Podívejte se na alternativy k Asaně !
Nejlepší funkce Asany
- Sdílené panely pro sledování pokroku napříč týmy a projekty
- Pravidla automatizace pro odesílání požadavků členům týmu nebo projektům
- Rozšířené časové osy pro plánování projektů
- Přizpůsobené prahové hodnoty kapacity na osobu
Omezení aplikace Asana
- Nevhodné pro týmy zabývající se vývojem softwaru nebo komplexní projekty.
- Na rozdíl od jiných alternativ k Pivotal Tracker, jako je ClickUp, nelze přidat více příjemců.
Ceny Asany
- Základní: Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Asana.
Hodnocení a recenze Asany
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
5. Wrike
Wrike je software pro řízení projektů, který pomáhá týmům organizovat, plánovat a dokončovat jejich práci. Nabízí řadu funkcí, včetně správy úkolů, sdílení souborů, sledování času a komunikace v reálném čase. Wrike mohou používat týmy všech velikostí a odvětví, od malých startupů po velké podnikové organizace.
Projektové panely Wrike lze přizpůsobit tak, aby obsahovaly konkrétní data a metriky, které jsou relevantní pro daný projekt nebo tým. Například tým pro vývoj softwaru může zahrnout metriky týkající se pokrytí kódu a výsledků testů, zatímco tým pro marketing produktů může zahrnout metriky týkající se míry přijetí a nákladů na získání zákazníka (CAC).
Nejlepší funkce Wrike
- Žádosti s podmíněnou logikou
- Automatizace opakujících se pracovních postupů
- Plánování zdrojů projektu
- Projektové panely
Omezení Wrike
- Ganttovy diagramy lze zobrazit pouze v placených verzích (informace o alternativách Wrike ).
- K časovému trackeru v aplikaci máte přístup pouze v rámci tarifů Business nebo Enterprise.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Wrike.
- Pinnacle: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Wrike.
Hodnocení a recenze Wrike
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 900 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 3 200 recenzí)
6. Monday. com
Nástroj pro řízení projektů a spolupráci Monday.com pomáhá týmům plánovat, organizovat a provádět jejich práci. Členové týmu mohou vytvářet tabule a organizovat úkoly do karet, které lze přesouvat mezi sloupci, aby představovaly různé fáze projektu, a to pomocí vizuálních, flexibilních a přizpůsobitelných funkcí platformy.
V pondělí je k dispozici řada funkcí, včetně kalendářů, konverzací a sdílení souborů, které týmům pomáhají udržovat pořádek a efektivně komunikovat. Kromě toho nabízí také integraci s řadou dalších nástrojů a aplikací, což týmům umožňuje zefektivnit procesy řízení pracovních postupů.
Podívejte se na další pondělní alternativy!
Nejlepší funkce Monday
- Kalendářový widget pro zobrazení, které úkoly patří k jakému projektu
- Přizpůsobitelné pracovní postupy pro správu projektů
- Sledování závislostí projektu
- Správa pracovní zátěže
Omezení pondělí
- Funkce nejsou podrobně popsány pro týmy zabývající se vývojem softwaru.
- Dashboardy jsou placenou prémiovou funkcí.
Ceny v pondělí
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Standard: 10 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Pro: 16 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Monday.
Hodnocení a recenze pondělí
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)
7. Trello
Trello je webový nástroj pro řízení projektů a spolupráci týmů, který využívá tabuli ve stylu Kanban, aby pomohl týmům spravovat úkoly a projekty. Na každé tabuli uživatelé vytvářejí karty, které představují úkoly nebo položky, a přesouvají je mezi sloupci, aby znázornili různé fáze pokroku.
Chcete-li vytvořit více pracovních postupů v softwaru pro správu projektů, jako je Trello, musíte nejprve vytvořit samostatné tabule pro každý pracovní postup. Poté v každé tabuli vytvořte sloupce, které představují různé fáze pracovního postupu, například „Backlog“, „In Progress“, „In Review“ atd. Poté vytvořte karty pro přidání úkolů nebo položek a přesouvejte je mezi sloupci podle toho, jak postupují v pracovním postupu.
Nejlepší funkce Trello
- Kanbanové tabule, kalendáře, časové osy a řídicí panely pro projekty
- Automatizace je zabudována do každé tabule Trello bez nutnosti kódování.
- Power-Ups (pluginy) pro propojení s jinými aplikacemi a nástroji
- Opakovatelné šablony pracovních postupů pro více projektů
Omezení Trella
- Při správě rozsáhlých projektů se mohou snadno hromadit vrstvy úkolů.
- Většina funkcí není k dispozici ve bezplatné verzi (podívejte se na alternativy Trello ).
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Trello.
Hodnocení a recenze Trello
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
8. Pendo
Pendo je platforma pro úspěch zákazníků, která pomáhá týmům zlepšovat digitální zážitky tím, že jim umožňuje pochopit, jak jejich zákazníci interagují s jejich produkty, shromažďovat zpětnou vazbu a činit rozhodnutí na základě dat.
Platforma Pendo zahrnuje analytiku, segmentaci, nástroje pro zapojení, přehledy a sledování využití. Analytika v reálném čase vám umožňuje sledovat, co vaši zákazníci ve vašem produktu dělají. Segmentace vám umožňuje seskupit zákazníky do osobností na základě jejich chování. Pomocí nástrojů pro zapojení můžete komunikovat přímo se svými zákazníky. Přehledy vám poskytnou pochopení vzorců chování uživatelů v průběhu času. A sledování využití vám ukáže, které funkce uživatelé používají nejčastěji.
Nejlepší funkce Pendo
- Nástroj Data Explorer, který pomáhá přistupovat k produktovým datům, prozkoumávat je a analyzovat.
- Kvantitativní metriky pro měření celkového zapojení do produktu
- Shrnutí portfolia a průvodce v aplikaci
- K dispozici všem uživatelům Pendo Guide.
Omezení Pendo
- Omezená škálovatelnost pro agilní týmy, které hledají funkce pro řízení projektů.
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené na profily zákazníků.
Ceny Pendo
- Bezplatný tarif
- Kontaktujte společnost Pendo pro podrobnosti o cenových plánech.
Hodnocení a recenze Pendo
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
9. TeamGantt
TeamGantt je webový software pro řízení projektů, který byl vytvořen pro týmy, aby mohly plánovat a rozvrhovat svou práci pomocí Ganttova diagramu. Ganttovy diagramy jsou typem sloupcového grafu, který zobrazuje úkoly projektu a jejich vzájemné závislosti v čase, takže je snadné vidět, kdy jsou úkoly naplánovány k zahájení a ukončení a jak spolu souvisejí.
Software TeamGantt umožňuje uživatelům vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly, spolupracovat s členy týmu a spravovat zdroje a rozpočty. Nabízí také pokročilé funkce, jako jsou závislosti úkolů, vlastní pole a integrace s dalšími nástroji, jako jsou Trello a Slack. TeamGantt je navržen tak, aby pomáhal týmům vizualizovat jejich práci, dodržovat harmonogram a udržovat pořádek, aby mohly dodávat své projekty včas a v rámci rozpočtu.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Vizuální reportování úkolů pro sledování cílů a pokroku projektu
- Záložka pro správu zdrojů s jednoduchým přístupem
- Zobrazení portfolia a zprávy
- Plánovaný časový harmonogram vs. skutečný časový harmonogram
Omezení TeamGantt
- Komplexní funkce závislostí
- Sledování času je placená funkce.
Ceny TeamGantt
- Lite: 19 $/měsíc na manažera, fakturováno ročně
- Pro: 49 $/měsíc na manažera, fakturováno ročně
- Enterprise: 99 $/měsíc na manažera, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze TeamGantt
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
10. nTask
Týmy i jednotlivci mohou spravovat, spolupracovat a stanovovat priority úkolů současně pomocí platformy pro správu úkolů a projektů nTask. Kromě seznamů úkolů, kanbanových tabulek, časových os, Ganttových diagramů, sledování času a přizpůsobených dashboardů nabízí také nástroje pro efektivní týmovou spolupráci.
Díky automatizovanému systému připomínek a oznámení nTask budou mít týmy k dispozici další pomoc při sledování termínů projektů. Uživatelé mohou například nastavit automatické připomínky, které budou odeslány několik dní před termínem splnění úkolu.
Nejlepší funkce nTask
- Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop
- Ganttovy diagramy se závislostmi úkolů
- Odhady času a sledování času
- Správa dokumentů
Omezení nTask
- Nejvhodnější pro malé a střední týmy bez složitých projektů.
- Připojování velkých souborů při sdílení trvá déle než obvykle.
Ceny nTask
- Premium: Od 20 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Podnikání: Ceny začínají na 60 USD/měsíc pro 5 uživatelů.
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
Agilní řízení projektů začíná s ClickUp
Klíčem k nalezení nejlepší alternativy Pivotal Tracker pro váš tým je flexibilita.
Existuje pouze jeden software pro agilní řízení projektů, který může slíbit takovou úroveň flexibility spolu s intuitivním rozhraním, stovkami funkčních vlastností, bohatou knihovnou šablon a mnohem více – a tím softwarem je ClickUp. 🏆
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a získejte přístup k mnoha agilním nástrojům, více než 1 000 integracím, dashboardům a dalším funkcím. 📈