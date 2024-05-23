Jak ušetřit čas a dosáhnout lepších výsledků pomocí revize kódu

Zastavte se na chvíli a zamyslete se nad svou prací. Odvedli jste dobrou práci?
Bez ohledu na odpověď na tuto otázku je to, co jste právě udělali, formou hodnocení – základem pokroku.
Hodnocení pomáhá týmům vyhodnocovat jejich výkonnost, měřit výsledky, identifikovat mezery a integrovat strategie pro zlepšení. Od ročních hodnocení po plány zlepšování výkonnosti, organizace provádějí hodnocení několika způsoby.
Jednou z takových praktik v týmech vývoje softwaru je revize kódu.
V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na to, co to je, jak to pomáhá a jak můžete procesy revize kódu integrovat do své softwarové inženýrské praxe.
Co je revize kódu?
Kontrola kódu je proces systematického zkoumání kódu jednoho nebo více vývojářů s cílem identifikovat chyby, které byly v počáteční fázi vývoje přehlédnuty.
V 70. letech 20. století představil softwarový designér Michael Fagan proces kontroly kódu. Ten byl od té doby přizpůsoben a vylepšen dalšími generacemi vývojářů.
Kontrola kódu je účinná při zajišťování:
- Soulad s požadavky na design
- Dodržování standardů kódování
- Detekce chyb v rané fázi procesu
- Sdílení znalostí mezi zúčastněnými stranami během celého vývojového cyklu
- Údržba a bezpečnost
- Celková kvalita softwaru a minimální technický dluh
V zásadě nabízí revize kódu mimořádné výhody. V závislosti na vašich potřebách, cílech a současných systémech však mohou být některé druhy revize kódu výhodnější než jiné. Podívejme se, jak.
Typy revize kódu
Od vytištění kódu a jeho procházení se zvýrazňovačem až po spuštění kódu v editoru kódu existují desítky způsobů, jak provést revizi kódu. Zde jsou nejběžnější přístupy, které používají moderní týmy vývojářů softwaru.
Formální revize kódu
Jedná se o strukturovaný proces revize kódu, nazývaný také inspekce softwaru.
- Proces: Formální revize kódu zahrnuje plánování, přehled, přípravu, kontrolní schůzku a přepracování, obvykle vedené moderátorem na schůzce.
- Použitelnost: Tento proces je skvělý, když jsou standardy extrémně vysoké, jako je například dodržování předpisů v odvětvích, jako je zdravotnictví nebo finance.
- Výhody: Účinné a důkladné včasné odhalování vad
- Výzvy: Přísné a časově náročné
Neformální revize kódu
Tento proces je méně formální než tradiční hodnocení a zahrnuje jednoho nebo více kolegů, kteří si u svých stolů prohlížejí zdrojový kód.
- Proces: Vývojáři sdílejí svůj kód s kolegy za účelem revize.
- Použitelnost: Skvělé pro školení a koučování juniorních vývojářů
- Výhody: Rychlé a vysoce účinné při detekci chyb
- Výzvy: Chybí přísnost a dokumentace formálních hodnocení
Recenze žádosti o stažení
To je běžné v distribuovaných systémech pro správu verzí, jako je Git, kde vývojáři odesílají změny kódu do sdílené větve repozitáře.
- Proces: Ostatní členové týmu zkontrolují změny před jejich sloučením do hlavní větve.
- Použitelnost: Pro distribuované týmy, které dodržují pracovní postupy nepřetržité integrace a nasazování
- Výhody: Usnadňuje asynchronní zpětnou vazbu a zajištění kvality před integrací nového kódu.
- Výzvy: Bez spolupráce v reálném čase může docházet ke zpoždění učení.
Párové programování
Jedná se o agilní techniku vývoje softwaru, při které dva programátoři spolupracují na jedné pracovní stanici.
- Proces: Jeden vývojář, řidič, píše kód, zatímco druhý, pozorovatel nebo navigátor, současně kontroluje každý řádek kódu. Role si mohou pravidelně vyměňovat.
- Použitelnost: Skvělé pro složité programovací problémy, které vyžadují spolupráci více lidí.
- Výhody: Proces hodnocení v reálném čase umožňuje včas odhalit chyby a sdílet znalosti v rámci týmu.
- Výzvy: Z kulturního a behaviorálního hlediska může být párové programování pro členy týmu nepříjemné, a proto se stává neefektivním.
Kontrola kódu s pomocí nástrojů
Jedná se o automatizovaný proces revize kódu, který využívá různé speciálně vyvinuté nástroje.
- Proces: Nástroje prohledávají kód a hledají konkrétní typy chyb, porušení standardů a bezpečnostní zranitelnosti.
- Použitelnost: Skvělé, když je nedostatek času nebo zdrojů
- Výhody: Vysoce opakovatelné, rychlé a nákladově efektivní
- Výzvy: Neumí zpracovat složitý kód, který vyžaduje schopnost kritického myšlení; často užitečné jako pomocný proces namísto náhrady ručního přezkoumání kódu.
Ať už pro svou organizaci zvolíte jakoukoli metodu revize kódu, její význam je nepopiratelný.
Důležitost revize kódu
V zásadě pomáhají revize kódu eliminovat chyby. Uznávají omezení jednotlivých vývojářů a snaží se systematicky zlepšovat jejich schopnosti. Revize kódu posiluje nejen kód, ale celý proces vývoje softwaru. Zde je vysvětlení, jak.
Optimalizace detekce chyb: V zásadě pomáhají revize kódu odhalit chyby a zranitelnosti softwaru před integrací do hlavní kódové základny. Vzájemná kontrola odhalí úniky paměti, problémy se souběžností nebo nezabezpečené postupy při psaní kódu.
Testování: Kontrola kódu zlepšuje výsledky agilního testování díky neustálé zpětné vazbě k produktu ještě předtím, než se dostane do testovací fáze. Tím se snižuje závažnost vad, které se objeví během formálních testů.
Neustálé zlepšování: V rámci scrumového rámce jsou revize kódu integrovány do vývojového cyklu za účelem neustálého zlepšování. Díky revizím kódu scrumové týmy včas odhalí a napraví problémy a vytvářejí produkty, které jsou připraveny k dodání.
Kvalita softwaru: Kontrola kódu je preventivní opatření, které zvyšuje bezpečnost a spolehlivost softwaru a snižuje riziko nákladných chyb a škodlivých problémů po nasazení.
Produktivita vývojářů: Předběžné identifikování a řešení problémů zefektivňuje proces testování. Testující a vývojáři se tak mohou soustředit na složitější scénáře a uživatelské zkušenosti namísto základních funkčních chyb.
Všechny tyto výhody a mnoho dalších můžete získat díky strukturovanému procesu revize kódu. Níže je uveden výchozí bod.
Kroky k provedení revize kódu
Recenze kódu kolegy je jednoduchý, jedinečný krok, při kterém se procházejí řádky kódu z hlediska kvality a programovacích standardů. Aby však byla účinná, je třeba před ní a po ní provést několik kroků. Podívejme se na ně postupně.
Naplánujte si revizi kódu
Než začnete s hodnocením, připravte se na úspěch pomocí komplexního plánu.
- Definujte rozsah a cíle
- Identifikujte, které části kódové základny vyžadují revizi
- Přiřaďte to recenzentům (nebo sobě)
- Stanovte časový harmonogram pro dokončení
S jasným plánem můžete zorganizovat proces hodnocení a stanovit jasná očekávání.
Porozumějte kódu
Abyste mohli něco zhodnotit, musíte tomu rozumět. Začněte kontextem – promluvte si s vývojářem o funkci, kterou vytváří, o jeho přístupu k řešení atd. Seznamte se s funkčností a požadavky kódu.
Než začnete číst kód, projděte si všechny dostupné informace z příslušné dokumentace, uživatelských příběhů nebo specifikací návrhu. Pokud potřebujete více informací, můžete je také shromáždit pomocí formulářů pro softwarové týmy. Tento krok je pro smysluplnou revizi zásadní.
Podívejte se na kód
Načtěte nejnovější kód ze systému správy verzí, abyste se ujistili, že se díváte na nejnovější změny. Tím se vyhnete revizi zastaralého kódu, který již byl upraven.
Spusťte kód
Pokud je to možné, spusťte kód, abyste viděli jeho chování v akci. To vám pomůže identifikovat jakékoli zjevné problémy s funkčností, které by při pouhém čtení kódu nemusely být patrné.
Zhodnoťte to
Vyhodnoťte kód a najděte odpovědi na následující otázky.
- Je to srozumitelné? Dobrý kód by měl být srozumitelný sám o sobě a v případě potřeby by měl obsahovat vhodné komentáře.
- Dodržuje definované standardy a konvence kódování?
- Je snadné jej udržovat? Zkontrolujte modulární design, použití vzorů a rozšiřitelnost.
- Implementuje správně zamýšlenou funkcionalitu?
- Mohlo by dojít k problémům s výkonem? Zkontrolujte, zda nedochází k zbytečným výpočtům, nadměrnému využití paměti nebo problémům se škálovatelností.
- Je to bezpečné? Hledejte běžné bezpečnostní chyby, jako jsou SQL injekce, cross-site scripting nebo úniky dat.
- Má adekvátní jednotkové nebo automatizované testování, které pokrývá nové změny?
Diskutujte o problémech a zpětné vazbě
Pokud vaše vzájemné hodnocení odhalí nějaké problémy, prodiskutujte je s vývojářem. Pokud pracujete v distribuovaném týmu, můžete použít software pro zpětnou vazbu k produktu, abyste mohli poskytovat rady asynchronně.
Pro synchronní hodnocení si domluvte schůzky nebo párové sezení, abyste to mohli prodiskutovat.
Umožněte akci
Na základě revize kódu a zpětné vazby musí vývojář provést nezbytné změny. Některé mohou být jednoduché úpravy kódu. Jiné mohou zahrnovat kompletní přepsání, aby byla funkčnost vytvořena elegantnějším, čitelnějším a snadněji udržovatelným způsobem.
Schválit a sloučit
Jakmile je zpětná vazba vyřešena, schválte kód pro sloučení do hlavní kodové základny.
V některých případech, zejména po rozsáhlých revizích, je užitečné provést následnou revizi, aby se zajistilo, že změny provedené po počáteční revizi jsou uspokojivé a nezpůsobují nové problémy.
Reflexe a zlepšování
Po revizi zhodnoťte proces a shromážděte zpětnou vazbu od účastníků. Můžete ji využít ke zlepšení budoucích revizí kódu.
Ačkoli se to může zdát jednoduché, revize kódu jsou náročné činnosti, které s sebou přinášejí různé výzvy. Zde jsou ty, s nimiž se nejčastěji setkáte.
Jak se vyhnout běžným problémům při revizi kódu
Recenze kódu jsou technické i behaviorální. Z technického hlediska zahrnují čtení a spouštění kódu, aby se zajistilo, že je v pořádku. Z behaviorálního hlediska zahrnují poskytování a přijímání zpětné vazby, přijímání opatření a úpravy budoucích procesů. V kombinaci to může být obtížné.
Mezi nejčastější výzvy, kterým týmy při revizi kódu čelí, patří následující.
1. Velké sady změn: Kontrola velkého množství kódu najednou může být zdrcující a neefektivní.
👉Buďte agilní. Podporujte menší, postupné změny. Rozdělte velké funkce na zvládnutelné části, které můžete revidovat a slučovat samostatně.
2. Nedostatečný kontext: Bez správného kontextu nemusí recenzenti pochopit záměr kódu, což vede k méně efektivním recenzím.
👉 Uveďte stručné popisy každé změny kódu s odkazem na příslušnou dokumentaci, tikety nebo návrhové dokumenty. Použijte vložené komentáře k vysvětlení „proč“ za nejasnými rozhodnutími ohledně kódu.
3. Osobní zaujatost: Hodnocení mohou být subjektivní, ovlivněná osobními preferencemi, spíše než cílem zlepšit kvalitu kódu.
👉 Stanovte a dodržujte zdokumentované standardy a pokyny pro kódování. Zajistěte, aby se tým vývojářů softwaru na těchto standardech kolektivně shodl.
4. Časové omezení: Vývojáři mohou kvůli krátkým termínům spěchat s kontrolou kódu, což může ohrozit kvalitu revize.
👉 Naplánujte revize kódu jako jakoukoli jinou důležitou úlohu a vyhraďte jim v časovém harmonogramu projektu vyhrazený čas.
5. Nedostatek odborných znalostí: Recenzenti nemusí vždy mít potřebné zázemí nebo odborné znalosti, aby mohli efektivně recenzovat určité části kódu.
👉 Zapojte více hodnotitelů s doplňkovými dovednostmi a zvažte střídání úkolů v rámci hodnocení, aby se znalosti v dané oblasti rozložily mezi celý tým.
Pojďme se tedy dostat k nejdůležitější části: Jak můžete zavést revizi kódu do praxe ve svém technickém týmu.
Osvědčené postupy pro efektivní revizi kódu
Pokud jste dočetli až sem, jste již přesvědčeni o výhodách revize kódu a rádi byste se naučili, jak ji provádět správně. Máme pro vás pomoc.
1. Integrujte je do svého softwarového projektového řízení
Některé týmy považují revizi kódu za krok mimo životní cyklus vývoje softwaru. Zejména pokud provádějí neformální revize kódu, může být prováděna jen okrajově. To je chyba.
Chcete-li provádět efektivní vzájemné revize kódu, integrujte je do vývojového procesu. Pokud již používáte nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, integrujte revizi kódu jako krok, fázi nebo stav v rámci tohoto nástroje.
2. Pečlivě plánujte
Ukažte recenzentovi kódu, co má recenzovat. Některé z nejlepších nástrojů pro řízení projektů již mají funkce, které shromažďují všechny informace.
- Stanovte jasný rámec a cíle pro každé hodnocení
- Seznamte vše, na co se musí recenzent zaměřit
- Zdůrazněte kritéria přijatelnosti
- Organizujte proces pomocí svého softwarového nástroje pro řízení projektů
- Archivujte minulé revize, abyste zachovali kontinuitu a odpovědnost
Tento strukturovaný přístup minimalizuje pravděpodobnost přehlédnutí kritických problémů, zvyšuje důkladnost hodnocení a pomáhá sledovat zlepšení v průběhu času.
3. Zefektivněte pracovní postupy
Nikdo nemá rád další kroky ve své práci. Zajistěte proto, aby revize kódu byly plynulou součástí pracovního postupu.
- Přidejte vlastní stav pro revizi kódu po fázi WIP nebo vývoje
- Přiřaďte recenzenty kódu na základě jejich pracovní zátěže a dostupnosti
- Integrujte své nástroje pro pipeline s nástrojem pro správu projektů, abyste spustili automatické kontroly kódu při vytvoření commitů nebo pull requestů.
- Automatizujte oznámení vývojářům a recenzentům o nadcházející práci
- Vytvořte šablony pro vývoj softwaru, které podpoří budoucí revize kódu
4. Podporujte proaktivní komunikaci
Jasná komunikace mezi členy týmu řeší většinu problémů s kódem v méně iteracích.
Například místo toho, aby recenzent jednoduše uvedl: „Tento kód je nesprávný“, může vysvětlit, co je špatně, proč je to důležité a jak to lze vylepšit, případně poskytnout příklady kódu nebo odkazy.
Tento přístup jasně ukazuje nezbytné opravy a zlepšuje učení a spolupráci.
Konsolidace všech těchto zpětných vazeb v kontextu úkolu by byla zásadní změnou. Chatové okno ClickUp je navrženo právě k tomuto účelu.
5. Automatizujte, co můžete, pomocí nástrojů pro kódování AI
Dnes již není nutné provádět všechny úkoly související s hodnocením projektů ručně.
Automatizujte revize: Pomocí nástrojů AI pro kódování můžete efektivně a nákladově efektivně automatizovat velkou část procesu revize kódu. Tyto nástroje dokážou rychle analyzovat obrovské množství kódu a identifikovat vzorce, anomálie nebo odchylky od osvědčených postupů, které by pro lidské recenzenty mohly být obtížné a časově náročné odhalit.
Automatizujte správu hodnocení: Kromě použití nejlepších editorů kódu k hodnocení samotné kódové základny můžete také automatizovat řadu souvisejících úkolů. Například ClickUp Brain pomáhá s:
- Získejte okamžité odpovědi na otázky týkající se úkolů, projektů a společnosti
- Dokumentace procesů revize kódu
- Shrnutí interní dokumentace
- Vytváření praktických kontrolních seznamů a akčních položek
- Zasílání aktualizací o pokroku týmu
6. Neustále se učte a zlepšujte se
Sledujte chyby a problémy, které jsou zachyceny při revizích kódu. Identifikujte vzorce. Pokud například vývojář používá : místo ;, což způsobuje problémy, můžete nastavit automatickou opravu. Pokud určitý kód pravidelně způsobuje problémy s výkonem, můžete provést analýzu příčin.
Nepovažujte revizi kódu izolovaně za hodnocení konkrétního kusu kódu. Berte ji jako způsob, jak posílit procesy kvality kódu v rámci organizace.
Lepší kódování díky zefektivnění revizí kódu pomocí ClickUp
Říci, že revize kódu zlepšují kvalitu produktu, je slabé slovo. Ve skutečnosti mají revize kódu obrovský pozitivní dopad na všechny oblasti.
Pro vývojáře – ať už čerstvé absolventy nebo velmi zkušené jednotlivce – jsou revize kódu darem. Díky revizi kódu získá každý nový pohled na svou práci a zpětnou vazbu od někoho, kdo má více znalostí, zkušeností nebo prostě jen odlišný pohled.
Pro recenzenta jsou revize kódu zdravou přestávkou od programování, aniž by se příliš vzdálil od své práce. Umožňuje jim to rozšířit své zkušenosti nad rámec funkcí, na kterých pracují.
Pro analytika kvality slouží revize kódu jako první linie obrany. Drobné chyby jsou vyřešeny, což jim umožňuje testovat hlubší problémy výkonu a škálovatelnosti.
Pokud to neuděláte povinností, která zhorší život každému členovi týmu, zavedení revizí kódu bude mít nejmenší odpor.
Zajistěte, aby to bylo prospěšné pro všechny zúčastněné, a integrujte to do svého vývojového procesu. Nastavte automatizované testy. Zajistěte, aby všechny informace byly dostupné a přístupné. Usnadněte bezproblémovou komunikaci v reálném čase.
To vše a ještě mnohem více můžete dělat s platformou pro správu projektů ClickUp pro týmy zabývající se vývojem softwaru.
Často kladené otázky o procesu revize kódu
1. Co je příklad revize kódu?
Kontrola kódu je proces systematického zkoumání kódu jedné nebo více osobami, které se zabývají vývojem softwaru, s cílem identifikovat chyby, které byly v počáteční fázi vývoje přehlédnuty.
Dobré hodnocení kódu se zaměřuje na poskytování zpětné vazby a zlepšování práce vývojáře. Pokud například vývojář přehlédl chybu dělení nulou v kódu, může hodnotitel uvést následující komentář:
„Funkce nezpracovává případy, kdy jako vstup předáte prázdný seznam. To způsobí chybu „ZeroDivisionError“ při pokusu o dělení nulou. Přidejte kontrolu, která zajistí, že seznam není prázdný, než provedete dělení.“
2. Jaké jsou tři typy revize kódu?
Tři nejčastěji používané revize kódu jsou:
- Formální revize kódu
- Párové programování
- Automatizovaná revize kódu pomocí nástrojů AI
3. Jak se píše příklad revize kódu?
Psaní vzájemných hodnocení zahrnuje poskytování zpětné vazby k kódu, obvykle v rámci platformy pro hostování kódu nebo nástroje pro hodnocení. Jak napsat dobré hodnocení:
- Buďte konstruktivní: Zaměřte se na to, jak by se kód dal vylepšit, ne jen na to, co je špatně.
- Buďte konkrétní: Uveďte konkrétní příklady nebo návrhy na zlepšení.
- Buďte zdvořilí: Formulujte zpětnou vazbu zdvořilým a pozitivním tónem.
- Podporujte diskusi: Buďte otevření zpětné vazbě a diskusi, místo abyste diktovali změny.
- Následná kontrola: V případě potřeby nabídněte podrobnější diskusi o zpětné vazbě.