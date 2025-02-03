10 softwarů pro zpětnou vazbu k produktům pro produktové týmy v roce 2025

Shromažďování zpětné vazby k produktům poskytuje informace o očekáváních vašich zákazníků, což vám umožňuje poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost. Žádosti o zpětnou vazbu k produktům, zprávy o beta testování a zpětná vazba k funkcím jsou některé ze způsobů, jak toho dosáhnout.
Jaký je ale nejlepší způsob, jak všechny tyto informace shromáždit?
Zlepšení vašeho přístupu znamená použití vysoce kvalitního softwaru pro zpětnou vazbu k produktům, který posílí vaše produktové týmy. Vzhledem k tomu, že trh je zaplavený nabídkami softwaru a jejich prokázaným úspěchem, trvá podnikatelům, jako jste vy, dlouho, než se rozhodnou.
Přinášíme vám komplexní seznam 10 nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu k produktům, doplněný podrobným popisem jejich nejunikátnějších funkcí, omezení, cenových relací a toho, co o nich říkají ostatní. Najdeme pro vás ten nejvhodnější!
Co byste měli hledat v softwaru pro zpětnou vazbu k produktům?
Při výběru výkonného nástroje pro zpětnou vazbu k produktům se zaměřte na následující funkce:
- Vícekanálová zpětná vazba: Software by měl podporovat sběr zpětné vazby z více kanálů. Měl by být schopen shromažďovat data z různých zdrojů, jako jsou průzkumy v aplikacích, e-maily, webové formuláře pro zpětnou vazbu a sociální média.
- Přizpůsobitelnost: Měl by vám umožňovat vytvářet a přizpůsobovat průzkumy a formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků podle potřeby. Přizpůsobitelnost vám musí umožnit navrhnout platformy pro zpětnou vazbu od zákazníků s typy otázek, hlasem značky a designem.
- Zpětná vazba v reálném čase: Funkce sběru dat a reportování v reálném čase, které shromažďují zpětnou vazbu od uživatelů, jsou naprosto nezbytné pro získání okamžité zpětné vazby od zákazníků.
- Analýza a reportování: Součástí každého kvalitního softwaru pro zpětnou vazbu k produktům je univerzální analytický nástroj. Když analyzujete zpětnou vazbu k produktům a vizualizujete shromážděná data, dozvíte se o měnících se trendech a můžete na ně odpovídajícím způsobem reagovat s pomocí praktických poznatků ze systému.
- Automatizace: Software musí mít automatizační funkce, které odlehčí členům týmu od opakujících se a rutinních úkolů.
- Spolupráce: Měl by umožňovat spolupráci mezi členy týmu, týmy a odděleními, aby usnadňoval rychlé reakce a zabraňoval nedorozuměním díky jednotnému a sdílenému dashboardu.
- Škálovatelnost: S růstem vaší firmy musí růst i váš software. Hledejte nástroj, který nabízí škálovatelnost.
10 nejlepších softwarů pro zpětnou vazbu k produktům
1. ClickUp
Pokud chcete komplexní zkušenost s softwarem pro zpětnou vazbu k produktům, zvažte ClickUp. Týmy a podniky všech velikostí – malé, střední i velké – již využívají výhody používání ClickUp.
Formuláře ClickUp jsou vynikajícím způsobem, jak shromažďovat data a přizpůsobovat zpětnou vazbu od uživatelů. Šablony ClickUp usnadňují organizaci všech aspektů a komplexní šablona průzkumu zpětné vazby k produktům z něj činí relevantní doplněk tohoto seznamu. Jako kolaborativní software umožňuje ClickUp vašemu týmu řešit problémy společně.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Forms: Zefektivněte zpětnou vazbu od zákazníků pomocí ClickUp Forms, který vám umožní vytvářet vlastní formuláře pro cílené zadávání údajů od zákazníků, více zobrazení ClickUp Form a podrobnosti o konkrétních produktech. Efektivně kategorizujte zpětnou vazbu od zákazníků a zákaznickou zkušenost pomocí vlastních polí, čímž zlepšíte organizaci a analýzu.
- Šablona průzkumu zpětné vazby k produktům: Maximalizujte vývoj produktů pomocí šablony průzkumu zpětné vazby od ClickUp. Snadno zaznamenávejte poznatky, sledujte názory a stanovujte priority vylepšení. Šablona obsahuje přizpůsobitelné stavy, vlastní pole pro podrobnou kategorizaci a více zobrazení pro snadný přístup. Integrované funkce nástroje pro správu projektů zvyšují celkovou efektivitu průzkumu.
- Další kroky založené na datech: Zpětná vazba, kterou získáte od zákazníků, odhalí naléhavé problémy a shromáždí žádané funkce, které vám pomohou vylepšit plán vývoje produktů. Celkovým výsledkem bude lepší zákaznická zkušenost.
- Shrnutí zpětné vazby s podporou AI: ClickUp nabízí AI, která vám pomůže analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků a převést ji do praktických úkolů, které může váš tým realizovat.
- Funkce pro spolupráci: Sdružte své kolegy dohromady a sdílejte s nimi veškerou zpětnou vazbu od zákazníků a projekty pomocí jednotného a sdíleného dashboardu, který poskytuje ClickUp.
Omezení ClickUp
- Ganttův pohled postrádá přizpůsobitelnost a flexibilitu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Chisel
Chisel je ideální volbou, pokud hledáte komplexního asistenta zákaznického servisu.
Má jedinečné funkce, jako je centrální systém pro ukládání zpětné vazby od zákazníků s názvem Idea Box, portály pro zpětnou vazbu od zákazníků a vestavěné průzkumy, které lze spustit během několika minut. Funkce publika je významným doplňkem.
Nejlepší funkce Chisel
- Idea Box: Centralizujte data zpětné vazby od zákazníků do jednoho úložiště pomocí Chisel's Idea Box. Pomůže vám zachytit, třídit, organizovat a prioritizovat vaše nápady. Data přijímá automaticky i ručně.
- Portál pro zpětnou vazbu od zákazníků: Shromažďujte podněty od zákazníků týkající se funkcí uvedených ve vašem plánu vývoje produktů nebo jim umožněte navrhovat zcela nové nápady pro vaši značku.
- Cílová skupina: Snadno oslovte zákazníky, od kterých chcete získat zpětnou vazbu. Filtrujte je podle národnosti, věku, pohlaví, příjmu a dalších kritérií, abyste přesně oslovili ideální uživatele pro průzkumy.
Omezte omezení
- Uživatelské rozhraní se zasekává a může způsobovat problémy s načítáním.
- Pro začínající uživatele může být obtížné kvůli přetížení funkcemi.
- Funkce zpětné vazby k produktům jako celek musí být vylepšena při shromažďování zpětné vazby a požadavků na funkce.
- Vizualizace dat postrádá hloubku a přehlednost
Ceny Chisel
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Chisel
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
3. TypeForm
Typeform se zaměřuje na vytváření průzkumů a formulářů, které jdou proti proudu. Zaměřují se na estetický dojem vašich formulářů, abyste mohli rychle upoutat pozornost respondentů průzkumu.
Formuláře můžete snadno vložit do několika platforem a umístění, kde budou nejviditelnější. Funkce VideoAsk je jedinečná, protože vám umožňuje komunikovat se zákazníky a přímo je žádat o zpětnou vazbu s lidským přístupem.
Nejlepší funkce TypeForm
- Jedinečné estetické možnosti: Upoutejte pozornost respondentů průzkumu jedinečným a působivým vizuálem, který vyniká a zanechává dojem.
- VideoAsk: Spojte se přímo se svými zákazníky a zeptejte se jich, co by se na produktu dalo vylepšit. Oživte zájem a studené kontakty lidským přístupem a zároveň shromažďujte smysluplná data a informace, které potřebujete ke zlepšení.
- Smysluplné začlenění: Integrujte formuláře hladce napříč webovými a e-mailovými platformami a strategicky vyzývejte uživatele k zodpovězení nejrelevantnějších následných otázek, abyste získali hlubší vhled.
Omezení TypeForm
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní Typeform za matoucí a neintuitivní.
- Možnosti přizpůsobení v Typeform jsou omezené.
- Chybí integrace s populárními službami kromě Zapier.
Ceny TypeForm
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc za 3 uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc za 5 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TypeForm
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 820 recenzí)
4. ProProfs Survey Maker
ProProfs Survey Maker je online řešení, které vám umožní vytvořit průzkum za méně než minutu pomocí mnoha předem připravených šablon a otázek připravených k použití.
Tento software nabízí vestavěné průzkumy různých typů, které lze ihned použít ke sběru různých druhů dat. Online aplikace vám také umožňuje vytvářet průzkumy, které se zobrazují v různých částech různých platforem, čímž zvyšuje jejich viditelnost.
Nejlepší funkce nástroje ProProfs Survey Maker
- Předem připravené šablony: Spusťte plně přizpůsobitelné průzkumy a formuláře za 60 sekund pomocí více než 100 šablon Survey Maker. Tyto předem připravené šablony průzkumů mají přehlednou strukturu.
- Modely sběru více typů dat: Shromažďujte různé formy dat v závislosti na svých konkrétních potřebách. Získáte řadu předem připravených otázek vhodných pro různé typy průzkumů, od průzkumů trhu a průzkumů spokojenosti zákazníků (CSAT) až po průzkumy NPS a průzkumy zapojení zaměstnanců.
- Zlepšení viditelnosti: Vytvářejte ankety, vyskakovací okna, postranní panely a průzkumy v aplikacích z centralizovaného místa. V závislosti na platformě, kterou vaši uživatelé používají, můžete přizpůsobit typ interakce, kterou chcete, aby váš průzkum měl.
Omezení nástroje ProProfs Survey Maker
- Zákaznický servis uzavírá tikety, aniž by nejprve vyřešil problémy, a neshromažďuje zpětnou vazbu k produktům.
- Pokaždé, když zobrazíte úvodní stránku, změny písma a formátování se vrátí do výchozího nastavení a musíte je provést znovu.
- Minimální možnosti reportování, kdy reporty představují pouze zobrazení dat v tabulce Excel bez dalších doplňujících informací.
Ceny nástroje ProProfs Survey Maker
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma pro až 50 odpovědí za měsíc
- Obchodní plán: 39,99 $/měsíc za 100 odpovědí
Hodnocení a recenze ProProfs Survey Maker
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. UserTesting
UserTesting je kompetentním řešením pro vaše potřeby v oblasti zpětné vazby k produktům, protože vám umožňuje efektivně oslovit vaši cílovou skupinu pomocí funkce Audience Management.
Pomocí platformy Human Insight Platform dejte svým zákazníkům vědět, co si o vašem produktu myslí ostatní uživatelé. V neposlední řadě vám modely strojového učení (ML) od UserTesting pomohou s důležitými obchodními rozhodnutími.
Nejlepší funkce UserTesting
- Správa publika: Usnadněte rychlé a snadné získávání zpětné vazby od uživatelů z jakéhokoli publika pomocí UserTesting. Získejte přístup k různým pohledům prostřednictvím sítě UserTesting Contributor Network nebo komunikujte se svými zákazníky, partnery, zaměstnanci a dalšími.
- Platforma Human Insight: Vyzkoušejte platformu zaměřenou na videa, kde skuteční lidé sdílejí své interakce s vašimi produkty, designy, aplikacemi, procesy, koncepty nebo značkami, což vašim uživatelům umožňuje vidět a slyšet jejich cenné postřehy.
- Modely strojového učení: Urychlete důležitá obchodní rozhodnutí díky rychlé vizualizaci dat a automatizovaným poznatkům. Modely strojového učení (ML) společnosti UserTesting jsou schopné identifikovat klíčové momenty v zákaznické zkušenosti, čímž eliminují potřebu pracné ruční analýzy.
Omezení UserTesting
- Funkce Panely je třeba vylepšit.
- Funkce slovního oblaku není příliš přesná.
- Vyžaduje lepší AI pro přepis
- Někdy dochází k chybám, když se pokoušíte nastavit test.
Ceny UserTesting
- Základní informace: Individuální ceny
- Pokročilé: Individuální ceny
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UserTesting
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
6. UserVoice
UserVoice využívá nejnovější zpětnou vazbu k tomu, aby přinesl okamžité, smysluplné a pozitivní změny vašemu produktu. Jeho hlavním prodejním argumentem je tedy funkce zpětné vazby v reálném čase.
Obsahuje mnoho integrovaných funkcí, které vašemu týmu usnadní přechod. Software také poskytuje cenné informace založené na zpětné vazbě, které vám pomohou při přijímání optimálních obchodních rozhodnutí.
Nejlepší funkce UserVoice
- Zpětná vazba v reálném čase: Shromažďujte zpětnou vazbu od svých zákazníků okamžitě, abyste mohli pracovat na jakýchkoli změnách, které je třeba provést v rámci vývojového procesu. Můžete se přímo a okamžitě zabývat problematickými body.
- Integrační možnosti: Využijte integrace, které nabízí UserVoice. Pomohou vašemu týmu přizpůsobit se změnám a vytěžit maximum z tohoto systému. Tento nástroj se snadno integruje s aplikacemi jako Fullstory, Teams, Slack, Jira a dalšími.
- Informace založené na datech: Využijte UserVoice k získání cenných informací založených na datech od vaší uživatelské komunity, které vám pomohou při rozhodování o produktech a podpoří přístup k vývoji zaměřený na uživatele.
Omezení UserVoice
- Někteří uživatelé považují za náročné orientovat se v softwaru a využívat jej při práci s více produktovými řadami.
- Omezená funkčnost pro podnikové organizace
- Uživatelé požadují více integrací
Ceny UserVoice
- Essentials: 799 $/měsíc
- Pro: 999 $/měsíc
- Premium: 1 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UserVoice
- G2: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
7. Usersnap
Usersnap je jedinečná platforma, která vám umožní zlepšit zkušenosti vašich uživatelů a komunikovat s nimi netradičním způsobem. Zvyšuje zapojení uživatelů díky jednotnému systému zpětné vazby.
Usersnap má speciální tlačítko pro snadné zaznamenávání problémů. Funkce zpětné vazby v aplikaci je doplněna také funkcí kreslení. Omnichannelový zážitek je velmi propracovaný a umožňuje vám komunikovat se zákazníky a sbírat zpětnou vazbu na několika úrovních.
Nejlepší funkce Usersnap
- Tlačítko a nabídka pro zpětnou vazbu: Implementujte na svůj web nebo do své aplikace speciální tlačítko pro zpětnou vazbu, abyste mohli snadno zaznamenávat problémy a návrhy. To vám pomůže nasměrovat zákazníky k příslušným možnostem podpory a zpětné vazby prostřednictvím nabídky a vytvořit odkazy na váš chat, stránku nápovědy nebo jiné kanály pro zefektivnění procesu.
- Widget In-all: Umožněte uživatelům kreslit a připínat komentáře přímo na jejich obrazovky pomocí widgetu v aplikaci. Automaticky připojujte technický kontext, včetně informací o prohlížeči, URL a chybách JavaScriptu.
- Omnichannelová zkušenost: Nasazujte interaktivní inline hodnotící nástroje a formuláře na webové stránky a do e-mailů, doplněné o odkaz na jednu stránku, kterou lze sdílet kdekoli. Vylepšete sběr zpětné vazby, měřte spokojenost a shromažďujte požadavky na funkce plynule napříč různými kanály a zařízeními.
Omezení Usersnap
- Chybí funkce vyhledávání
- Při komunikaci s koncovými uživateli nejsou povoleny přílohy.
- Omezený pracovní postup s pouze čtyřmi pevně danými stavy
Ceny Usersnap
- Startup: 99 $/měsíc za 10 uživatelů
- Společnost: 189 $/měsíc za 15 uživatelů
- Premium: 329 $/měsíc za 25 uživatelů
- Enterprise: 949 $/měsíc
Hodnocení a recenze Usersnap
- G2: 4,5/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (47+ recenzí)
8. Hotjar
Heatmapy Hotjar jsou vynikající funkcí. Mohou vylepšit váš web díky cenným informacím o zákaznících. Poskytují také zpětnou vazbu prostřednictvím záznamu, kde můžete vidět, co uživatelé vidí a s čím interagují.
Widget Feedback dokáže shromažďovat souhrnná data a umožňuje vašim zákazníkům dynamicky označovat určité části webové stránky nebo stránky a poskytovat zpětnou vazbu k této konkrétní části.
Nejlepší funkce Hotjar
- Heatmapy: Vylepšete jakoukoli stránku svého webu pomocí heatmap od Hotjar. Pomohou vám identifikovat přehlížené oblasti a určit prvky, které podporují prodej a registrace.
- Widget pro zpětnou vazbu: Přizpůsobte zpětnou vazbu, kterou získáváte o svých značkách, pomocí jednoduchého widgetu, který se vloží do vašich platforem. Zákazníci mohou poskytovat cílenou zpětnou vazbu týkající se konkrétních aspektů vašeho webu a produktu tím, že je vyberou pomocí drag-and-click.
- Nahrávky: Získejte přímý pohled na zkušenosti vašich uživatelů. Sledujte skutečné uživatelské relace, abyste odhalili a odstranili skryté překážky a bariéry bránící konverzi.
Omezení Hotjar
- Matoucí a neohrabané uživatelské rozhraní
- Nedostatek řádné zákaznické podpory
- Omezené plány pro malé a střední podniky
Ceny Hotjar
- Základní: Navždy zdarma pro až 35 denních relací
- Plus: 39 $/měsíc za až 100 denních relací
- Podnikání: 99 $/měsíc za až 500 denních relací
- Cena: 213 $/měsíc za až 500 denních relací
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
9. UserReport
UserReport je aplikace, která toho nedělá mnoho, ale v tom, co dělá, dosahuje dokonalosti. To je patrné ze tří hlavních funkcí, a to z funkcí Survey Widget, Feedback Widget a Publisher.
Tyto programy se hladce propojují a poskytují vynikající kvalitativní data, která pomáhají dalšímu vývoji vašeho produktu.
Nejlepší funkce UserReport
- Survey Widget: Využijte uživatelsky přívětivý nástroj pro průzkumy od UserReport, který si můžete rychle nainstalovat na svůj web. Shromažďujte informace o demografii a chování uživatelů, měřte spokojenost pomocí NPS a integrujte Google Analytics pro komplexní pochopení uživatelů.
- Widget pro zpětnou vazbu: Pomocí této funkce můžete efektivně shromažďovat nápady a řešit chyby. Názory uživatelů pomáhají při vývoji značky a produktů a hlasování určuje priority jednotlivých funkcí. Widget si můžete přizpůsobit podle své značky v více než 60 jazycích.
- Funkce pro vydavatele: Poskytněte vydavatelům na míru šitou sadu nástrojů, pomocí kterých mohou efektivně prozkoumávat, ověřovat, prezentovat a zpeněžovat své publikum. Pomůže vám přeměnit cenná data na praktické poznatky a demonstrovat dosah publika inzerentům, čímž si vybudujete důvěru pomocí krásných prodejních sad, které zdůrazňují úspěšné výsledky kampaní.
Omezení UserReport
- Nejlepší funkce jsou skryty za placenou bránou s nezveřejněnou cenou.
- Žádné možnosti online demo verze
Ceny UserReport
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UserReport
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. Qualaroo
Položte správné otázky ve správný čas správným uživatelům díky pokročilé funkci cílení Qualaroo.
Nabízí několik šikovných možností přizpůsobení, které vám pomohou přizpůsobit platformu pro zpětnou vazbu vašim potřebám. Umí také vytvářet průzkumy zpětné vazby k produktům přímo v aplikacích pro iOS a Android.
Nejlepší funkce Qualaroo
- Pokročilé cílení: Segmentujte své publikum, abyste se dostali přímo k těm správným lidem, a to pomocí filtrování podle geografické polohy, identity, doby strávené na vaší stránce, umístění posuvníku a dalších kritérií. Přizpůsobte svůj průzkum tak, aby se každému zákazníkovi zobrazil pouze jednou, dokud nebude vyplněn nebo dokud nebude dosaženo cílového počtu odpovědí.
- Přizpůsobení: Odrážejte image své značky v průzkumech a formulářích pro zpětnou vazbu pomocí barevného sladění šablony vaší společnosti, přidání loga a vlastního textu, minimálního brandingu Qualaroo a návrhu API.
- Průzkumy kompatibilní s mobilními aplikacemi: Zvyšte zapojení uživatelů pomocí aplikací, které strategicky odesílají zprávy v aplikaci při první relaci. Qualaroo’s Nudges™ poskytuje plynulé, včasné a pro mobilní zařízení optimalizované interakce, které zajišťují pozitivní mobilní zážitek. Proaktivně zapojujte uživatele, shromažďujte zpětnou vazbu v reálném čase a zjednodušte vytváření průzkumů pomocí našeho nativního SDK pro iOS a Android.
Omezení Qualaroo
- Je potřeba tlačítko hromadné akce pro export zpráv z více průzkumů najednou.
- Neexistuje funkce pro vložení průzkumů přímo do těla e-mailu.
- Nelze vytvářet vlastní grafy, které by poskytovaly přehled o různých metrikách průzkumu.
Ceny Qualaroo
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma pro až 50 odpovědí za měsíc
- Obchodní plán: 39,99 $/měsíc až 100 odpovědí
Hodnocení a recenze Qualaroo
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Zlepšete vývoj svých produktů pomocí nejlepšího softwaru pro zpětnou vazbu k produktům
A je to! Toto jsou nejlepší nástroje pro zpětnou vazbu k produktům, které pomáhají vašim vývojovým týmům a informují je o tom, co si zákazníci o produktu myslí. Nevíte, který z nich si vybrat? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.
Díky robustním formulářům ClickUp Forms založeným na podmíněné logice můžete vytvářet průzkumy, které získávají data od vaší cílové skupiny napříč několika kanály. Navíc díky svému estetickému vzhledu předem připravené šablony zkrášlují vaše formuláře pro zpětnou vazbu a přitahují pozornost vaší cílové skupiny.
Nevěříte nám? Vyzkoušejte to sami. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!