Den v životě softwarového vývojáře

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se položky ve vašem košíku automaticky zobrazí na stránce pokladny – s vypočítanou celkovou částkou, přidanými slevami a kupóny a včetně podrobností o dopravě?
Nebo jak se vaše dálkově ovládané auto pohybuje bez námahy pouze pomocí joysticku napájeného bateriemi?
Velkou zásluhu na tom mají softwaroví vývojáři. 🕹️
Vývoj softwaru je základem technologického pokroku. Vývojáři používají matematiku, logiku a počítačové programy k vytváření řešení každodenních problémů a posouvání hranic inovací.
V dnešní době je role softwarového vývojáře v každém odvětví zásadní, protože dokáže proměnit nápady ve funkční systémy.
Ale kdo jsou a jak vypadá běžný den softwarového vývojáře?
Máme odpovědi na tyto otázky. 👀
Kdo je softwarový vývojář?
Softwarový vývojář je kvalifikovaný odborník, který využívá znalosti programování a designu k vytváření, navrhování, budování a údržbě softwarových aplikací nebo systémů, které pomáhají řešit problémy nebo uspokojovat potřeby uživatelů.
Tito technicky zdatní lidé jsou zodpovědní za vytváření počítačových programů pro různá zařízení, od stolních počítačů přes mobilní telefony až po automobily a dokonce i dopravní značky. Softwaroví vývojáři také „odladí“ nebo opraví software a aktualizují stávající software.
Každá aplikace, počítač a digitalizovaný systém běží na softwaru. Softwaroví vývojáři pracují v inženýrských týmech, jako jednotlivci v malých organizacích nebo jako nezávislí pracovníci na široké škále takových projektů.
Softwarový inženýr vs. softwarový vývojář
Porozumět detailům technologie může být obtížné a mnoho lidí často zaměňuje softwarové vývojáře se softwarovými inženýry a používá tyto pojmy zaměnitelně.
Může být obtížné rozlišit jejich dovednosti a oblasti zaměření, zejména proto, že vývojáři i inženýři pracují na podobných projektech.
Zde jsou jednoduché definice.
Softwarové inženýrství a softwaroví inženýři
Softwarové inženýrství je aplikace inženýrských principů na vývoj softwaru, s důrazem na systematický a disciplinovaný přístup k navrhování, vývoji a údržbě softwaru.
Softwaroví inženýři se zaměřují na celý proces vývoje softwaru: softwarovou architekturu, systémovou analýzu, návrhové vzory, škálovatelnost, optimalizaci výkonu a spolehlivost a robustnost systému.
Často pracují na architektonických aspektech softwarových řešení, zajišťují jejich škálovatelnost, udržovatelnost a dodržování osvědčených postupů v oblasti softwarového inženýrství.
Softwaroví inženýři vykonávají různé úkoly, jako je shromažďování požadavků, provádění studií proveditelnosti, navrhování systémů, plánování projektů a spolupráce se zainteresovanými stranami s cílem sladit vývoj softwaru s obchodními cíli.
Kombinují technické dovednosti a inženýrské principy, aby vytvořili efektivní softwarová řešení. Mezi základní dovednosti softwarového inženýra patří
- Hluboké porozumění softwarové architektuře a principům designu
- Schopnost navrhovat škálovatelné, robustní a efektivní softwarové systémy
- Důkladná znalost metodik softwarového inženýrství a osvědčených postupů
- Pokročilé dovednosti v řešení problémů, kritické myšlení a schopnost řešit složité otázky.
- Projektový management, vedení lidí a strategické rozhodování
- Podrobné znalosti základů informatiky, jako jsou algoritmy, datové struktury a výpočetní složitost.
Vývoj softwaru a softwaroví vývojáři
Vývoj softwaru je součástí softwarového inženýrství. Softwarový vývojář se zaměřuje na kódování a programování softwarových aplikací, což přispívá k vytvoření kompletního softwarového systému.
Mezi jejich hlavní povinnosti patří psaní kódu, navrhování softwarových řešení, odstraňování chyb a testování aplikací, aby bylo zajištěno, že splňují funkční požadavky.
Softwaroví vývojáři implementují řešení a provádějí konkrétní úkoly související s vývojem softwaru. Spolupracují s designéry, testery a členy softwarového inženýrského týmu, aby převedli požadavky projektu do funkčního kódu.
Softwarový vývojář se specializuje na dovednosti, které jsou klíčové pro životní cyklus vývoje softwaru, jako například
- Znalost programovacích jazyků, jako jsou Python, JavaScript, C++ a dalších frameworků a technologií.
- Znalost nástrojů pro vývoj softwaru, jako jsou IDE a systémy pro správu verzí, například Git.
- Dovednosti v oblasti programování a ladění pro efektivní řešení problémů
- Schopnost identifikovat a řešit technické problémy
- Znalost celého životního cyklu vývoje softwaru, od návrhu po nasazení
- Spolupráce s ostatními vývojáři, designéry a testery – v podstatě práce s mezioborovými týmy a efektivní komunikace.
Stručně řečeno, ačkoli obě role zahrnují vývoj softwaru, odpovědnosti softwarového inženýra jsou širší a kombinují technické principy s holistickým přístupem k návrhu a vývoji softwaru. Na druhé straně se softwarový vývojář zaměřuje na kódování a implementaci softwarových řešení.
Nyní, když jsme vysvětlili rozdíl mezi těmito rolemi, pojďme se podrobněji podívat na den v životě softwarového vývojáře, počínaje typickými rolemi a povinnostmi.
Role a odpovědnosti softwarového vývojáře
Podniky prakticky ve všech odvětvích buď již přešly na digitální technologie, nebo právě procházejí digitální transformací. Softwaroví vývojáři hrají v obou scénářích zásadní roli.
Bez ohledu na odvětví a velikost organizace jsou však jejich hlavní povinnosti do jisté míry podobné. Zde je přehled typických rolí a povinností softwarového vývojáře v malé až střední organizaci.
1. Programování a vývoj softwaru
- Psaní čistého, udržovatelného kódu pomocí programovacích jazyků relevantních pro technologickou základnu a IT infrastrukturu společnosti.
- Vývoj softwarových aplikací nebo komponent softwaru na základě požadavků projektu
- Provádění testů, identifikace chyb a odstraňování problémů s cílem zajistit funkčnost a kvalitu softwaru.
2. Údržba a vylepšování systému
- Pomoc při údržbě a aktualizaci stávajících softwarových aplikací, aby zůstaly funkční a bezpečné.
- Implementace nových funkcí a vlastností do stávajícího softwaru na základě zpětné vazby od uživatelů a obchodních požadavků.
3. Spolupráce a komunikace
- Zapojte se do týmově orientovaných pracovních postupů, úzce spolupracujte s produktovými designéry a projektovými manažery, abyste zajistili soulad a včasné dokončení projektu.
- Poskytování aktualizací o úkolech, pokroku a potenciálních problémech
4. Řešení problémů a inovace
- Analýza technických problémů a navrhování řešení pro zlepšení softwarového rámce a výkonu
- Objevujte nové technologie, nástroje a metodiky pro zlepšení procesů vývoje softwaru a produktivity.
5. Dokumentace a podávání zpráv
- Vytváření technické dokumentace, jako jsou protokoly kódu, uživatelské příručky a specifikace systému, aby se usnadnila budoucí údržba a vývoj. To je obzvláště užitečné v případech, kdy musí noví vývojáři zasáhnout a pracovat na stávajících aplikacích.
- Pravidelné podávání zpráv o dokončených úkolech, dosažených milnících a výzvách, kterým čelí příslušné zainteresované strany, aby byli všichni informováni.
Jak vývojáři s takovými technickými dovednostmi a povinnostmi zvládají svůj běžný den, aniž by byli přetížení nebo vyhořelí?
Toto je jejich práce.
Den v životě softwarového vývojáře
Typický den v životě softwarového vývojáře zahrnuje vývoj aplikací, softwaru a systémů v různých fázích, stejně jako spolupráci s lidmi z jiných týmů a funkcí, aby byla práce dokončena.
Zde je přehled toho, jak může vypadat jejich den.
Dopoledne
Jejich ráno začíná rychlým přehledem úkolů, které je třeba vyřídit, kontrolou důležitých e-mailů a řešením výpadků systému z předchozího večera.
Pokud nejsou žádné chyby, vývojář se podívá do svého kalendáře a stanoví priority úkolů na svém seznamu úkolů pro daný den.
Vývojáři obvykle pracují v „sprintu“, což je pracovní období věnované tvorbě nebo vylepšování aplikací. To může zahrnovat programování, psaní algoritmů nebo ladění existujícího kódu, aby bylo zajištěno hladké fungování softwarových komponent. 🏃🏼
Během této doby může vývojář spolupracovat s ostatními členy týmu, aby prodiskutovali implementační strategie nebo vyřešili technické překážky.
Vývojáři si dělají krátké přestávky, aby se seznámili s novinkami v oboru, přečetli si odborné články a získali aktuální informace o světě technologií a jeho nejnovějších pokrocích. Někteří vývojáři mohou tento čas využít pro osobní projekty nebo pro zkoumání nových programovacích jazyků či nástrojů.
Možná budou muset účastnit se týmových hovorů nebo denních stand-up meetingů, aby sdíleli zprávy o pokroku a aktualizace časového harmonogramu a upozornili na případné překážky nebo výzvy.
Odpoledne
Pro softwarového vývojáře jsou dopoledne věnována řešení problémů, odpoledne pak nápadům a kreativitě.
Pracují na kódování, testování a vylepšování softwarových řešení. To zahrnuje psaní nových funkcí, provádění revizí kódu nebo optimalizaci stávajícího kódu z hlediska výkonu a škálovatelnosti.
Později se věnují úkolům, jako je aktualizace dokumentace, odpovídání na e-maily nebo účast na školeních či workshopech, aby byli informováni o nových technologiích a metodikách.
Večer
Vývojáři mají různé preference, jak zakončit svůj den. Někteří se rozhodnou dokončit všechny nevyřízené úkoly nebo se připravit na další den. Jiní možná raději pokračují v práci na individuálních projektech nebo se účastní online programátorských komunit, kde sdílejí znalosti nebo žádají o pomoc při řešení obtížných problémů.
Samozřejmě, časové osy se mohou výrazně lišit v závislosti na projektech, organizačních a týmových strukturách a individuálních pracovních stylech.
Někdy může jejich práce vyžadovat flexibilitu – úkoly se mohou protáhnout do večerních hodin nebo víkendů, zejména když se blíží milníky projektu.
Jaké nástroje používají softwaroví vývojáři?
Vývojáři používají různé softwarové nástroje pro programování, testování a vydávání softwaru. To závisí do značné míry na IT infrastruktuře a technologickém vybavení jejich organizace.
Nástroje pro řízení projektů jsou pro softwarové vývojáře nepostradatelné. Zde je seznam nejproduktivnějších a nejužitečnějších nástrojů pro řízení projektů spolu s jejich nejlepšími funkcemi:
1. ClickUp
Vývojáři prosperují díky spolupráci, produktivitě a agilitě – ClickUp jim to vše poskytuje.
ClickUp je skvělý nástroj pro řízení projektů, který pomáhá týmům spolupracovat a optimalizovat jejich každodenní úkoly. ClickUp pro softwarové týmy má funkce, které vývojovým týmům usnadňují zvládání každodenních úkolů a dlouhodobých projektů.
Agilní funkce pro správu projektů ClickUp pomáhají vývojovým týmům hladce spolupracovat s ostatními týmy na produktových plánech, sprintech a backlogy.
Funkce ClickUp
- Přístup k agilním dashboardům
- Rychlý vývoj díky hotovým technickým šablonám
- Užijte si hladkou integraci s GitHub, GitLab a Bitbucket.
- Pracujte s databázovými nástroji bez kódování
- Použijte rozšíření ClickUp pro Chrome určené pro vývojáře.
- Nastavte termíny sprintů, přidělte body a označte priority, aby členové týmu zůstali ve spojení s pomocí ClickUp Sprints.
- Automaticky přidávejte nedokončené úkoly do svého dalšího sprintu
- Spravujte více aplikací, nástrojů a pracovních postupů na jednom místě pomocí formulářů ClickUp.
- Sledujte pokrok svého týmu pomocí burndown a burnup grafů.
- Zefektivněte úkoly a organizační části procesu vývoje softwaru pomocí šablon pro vývoj softwaru ClickUp.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
2. GitHub
GitHub je oblíbená programovací platforma, která nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají softwarovým vývojářům při vytváření, ukládání, hostování a správě kódu. Jedná se také o cloudovou platformu, která softwarovým vývojářům umožňuje spolupracovat s kolegy z celého světa.
Funkce GitHubu
- Spolupracujte s vývojáři z celého světa.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizujte opakující se úkoly pomocí GitHub Actions.
- Pomocí GitHub Pages můžete vytvářet a publikovat statické webové stránky bez nutnosti samostatné hostingové služby nebo doménového jména.
- Zkraťte čas potřebný k psaní kódu pomocí GitHub Copilot, který využívá AI a ML k navrhování a automatickému doplňování kódu.
- Vyměňujte si nápady pomocí poznámek, recenzí a zmínek.
- Sledujte historii úkolů, vlastnictví, pokrok a změny ve vašem kódu napříč verzemi.
Ceny GitHubu
- Jednotlivci/organizace: zdarma
- Tým: 4 $ za měsíc na uživatele
- Podnik: 21 $ měsíčně na uživatele
3. JIRA
JIRA je multifunkční nástroj, který softwaroví vývojáři používají pro řízení projektů, sledování chyb a problémů a spolupráci. Pomáhá týmům efektivně organizovat, komunikovat a vizualizovat projekty vývoje softwaru.
Funkce JIRA
- Pracujte v agilním režimu na Jira
- Používejte personalizované ovládací panely
- Urychlete dodávku projektů
- Neustále vylepšujte projekty
- Usnadněte práci svým týmům
- Sledujte, organizujte a upřednostňujte problémy, chyby, funkce a úkoly.
Ceny JIRA
- Jednotlivci/organizace: zdarma
- Standard: 8,15 $ měsíčně na uživatele
- Premium: 16 $ měsíčně na uživatele
- Podniky: Individuální ceny
Stručně řečeno, softwaroví vývojáři používají různé nástroje k psaní, testování, vytváření, ladění, profilování, správě verzí, dokumentaci a nasazování kódu, což umožňuje efektivní spolupráci v moderních softwarových projektech.
Perspektivy kariéry a platového ohodnocení softwarového inženýra
Technologický rozvoj postupuje vpřed a každý den se vyvíjí stále rychleji, a proto jsou softwaroví vývojáři velmi žádaní napříč všemi odvětvími. Vývoj softwaru je prosperující odvětví, které nabízí kariérní dráhu s obrovským potenciálem růstu.
Úřad pro statistiku práce předpokládá v letech 2022 až 2023 nadprůměrný růst pracovních míst pro softwarové vývojáře, testery a analytiky zajišťování kvality, který bude poháněn neustálou potřebou nových aplikací a systémů.
Očekává se, že globální trh s vývojem aplikací dosáhne v roce 2025 hodnoty 507,23 miliard dolarů.
Softwaroví vývojáři mohou očekávat konkurenceschopné odměny na základě poptávky po dané pozici, délky praxe, role, technologického zázemí a geografické polohy. Podle Glassdoor je průměrný roční plat softwarového vývojáře ve Spojených státech 1 124 190 dolarů.
Role softwarového vývojáře je náročná, ale přináší mnoho uspokojení. Díky spolupráci s mnoha klienty z různých oborů získáte vhled do podnikání a technologií.
Vývoj softwaru je vynikající volbou kariéry, pokud vás baví řešit problémy, pracovat s počítači a spolupracovat s ostatními na vytváření účinných řešení reálných problémů.
Můžete se specializovat na oblasti jako vývoj webových aplikací, vývoj mobilních aplikací, správa databází, umělá inteligence, cloud computing, strojové učení, kybernetická bezpečnost a další, které nabízejí rozmanité kariérní možnosti.
Jaké kvalifikační předpoklady potřebujete?
Titul nebo diplom v oboru vývoje softwaru je nejjednodušší způsob, jak začít kariéru v oblasti vývoje softwaru – můžete začít s bakalářským studiem na škole, která nabízí programy v oboru vývoje softwaru.
Musíte však také investovat čas do důkladného pochopení standardních pojmů ve zvolené technologii a programovacích postupech a procedurách.
💡Tip: Získejte praktické zkušenosti s prací na alespoň jedné frontendové a jedné backendové platformě.
Nastartujte svou kariéru jako softwarový vývojář
Vývoj softwaru je fascinující obor s aplikacemi v nejmodernějších oblastech, jako je medicína, výroba, automatizace, umělá inteligence, hry, robotika a další.
Pokud rádi experimentujete se softwarovými aplikacemi nebo toužíte vytvářet řešení, která pomáhají zlepšovat životy mnoha lidí, mohla by být kariéra softwarového vývojáře tím pravým pro vás! Zaregistrujte se na ClickUp a objevte skvělé nástroje pro vývoj softwaru.