Více než 20 odborných tipů pro agilní řízení projektů

Agilní metodika je nejžádanější metodikou projektového řízení.
Sebevědomí. Ambiciózní. Působiví.
Díky agilnímu přístupu začínají týmy projekty z nadhledu, který jim nakonec umožňuje rychle reagovat na změny, shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků během vývoje a upřednostňovat spolupráci před procesy. 🤩
Ať už jste v agilním řízení projekty ostřílení nebo úplní nováčci, nejčastější dilemata jsou společná pro obě skupiny. Porozumění agilnímu řízení projektů zahrnuje mnoho aspektů: co to je, jak je strukturované a jaké jsou jeho výhody.
Snad největší otázkou je: jak může agilní přístup fungovat pro váš tým? 🤔
Shromáždili jsme několik nejlepších tipů od profesionálů s agilními zkušenostmi, které vám pomohou odpovědět na tuto otázku.
Začněme tím, že si vysvětlíme význam agilního projektového řízení.
Co je agilní projektové řízení?
Agilní projektové řízení je v podstatě iterativní a flexibilní proces, který rozděluje velký životní cyklus projektu na krátké dosažitelné fáze.
Agilní metoda se zaměřuje na:
- Spolupráce se zákazníky
- Sebeorganizace
- Přizpůsobivost v měnícím se prostředí
- Transparentnost týmu a zainteresovaných stran
- Neustálé zlepšování v průběhu celého životního cyklu projektu
V dnešní době můžete k řízení a automatizaci všech agilních procesů využít moderní software pro řízení projektů. Takto můžete agilní úkoly provádět bleskovou rychlostí!
Bonus: Podívejte se na tohoto průvodce agilními epikami!
Kdy byste měli (a neměli) používat agilní projektové řízení
V dnešním rostoucím digitálním prostředí mohou organizace ve všech odvětvích těžit z agilního projektového řízení.
Při správném přístupu poskytuje agilní práce týmům tvůrčí svobodu a transparentnost, aby mohly sdílet nápady a vylepšení v průběhu celého vývoje projektu.
Špatně provedeno:
Správný postup:
Je však důležité vědět, které projekty jsou pro agilní přístup vhodné. Použití agilní metody totiž ztrácí smysl, pokud projektový proces zbytečně komplikuje a zamlžuje. 🤷🏻♀️
Charakteristiky projektů vhodné pro agilní přístup:
- Zapojení zainteresovaných stran
- Touha po transformaci
- Zpětná vazba od zákazníků je nedílnou součástí vývojových fází.
- Specializovaný tým má praktické zkušenosti s agilním řízením.
Charakteristiky projektů, které nejsou vhodné pro agilní řízení:
- Pevně stanovené požadavky a termíny
- Nelze rozumně přidělit v krátkém časovém horizontu.
- Požadavky zákazníků jsou splněny hned napoprvé, bez nutnosti dalších vylepšení.
S tímto na paměti je čas poslechnout si názory dalších profesionálů a jejich zkušenosti s agilním řízením projektů. 🎙
Tipy pro agilní projektové řízení
Pro produktového manažera je důležité vysvětlit obchodní hodnotu, která je potřebná k uspokojení zákazníka a splnění cílů společnosti.
Když je to možné, sdílím výsledky práce s Lean Canvas, průzkumy mezi zákazníky a výsledky rozhovorů, aby vývojový tým mohl také získat reálnou představu o tom, co zákazníci říkají.
Pokud jde o cíle společnosti, vysvětluji, jak nám řešení tohoto problému zákazníků pomůže zvýšit tržby, loajalitu zákazníků nebo podíl na trhu, opět na základě dostupných údajů o trhu a konkurenci.
Pro produktového manažera je důležité vysvětlit obchodní hodnotu, která je potřebná k uspokojení zákazníka a splnění cílů společnosti.
Když je to možné, sdílím výsledky práce s Lean Canvas, průzkumy mezi zákazníky a výsledky rozhovorů, aby vývojový tým mohl také získat reálnou představu o tom, co zákazníci říkají.
Pokud jde o cíle společnosti, vysvětluji, jak nám řešení tohoto problému zákazníků pomůže zvýšit tržby, loajalitu zákazníků nebo podíl na trhu, opět na základě dostupných údajů o trhu a konkurenci.
Nejlepší rada, kterou mohu dát někomu, kdo pracuje v oblasti agilního projektového řízení, je soustředit se spíše na výsledky než na pravidla.
S agilním řízením je velmi snadné strávit spoustu času a energie debatováním o tom, co je a co není agilní, a ztratit ze zřetele cíle, které jste si pro použití agilního řízení stanovili, tedy lepší výsledky.
Při zavádění tohoto procesu je nejlepší se ujistit, že přijímáte ducha, hodnoty a filozofii agilního řízení a vyhýbáte se zaměření na rigidní procesy.
Nejlepší rada, kterou mohu dát někomu, kdo pracuje v oblasti agilního řízení projektů, je soustředit se spíše na výsledky než na pravidla.
S agilním řízením je velmi snadné strávit spoustu času a energie debatováním o tom, co je a co není agilní, a ztratit ze zřetele cíle, které jste si pro použití agilního řízení stanovili, tedy lepší výsledky.
Při zavádění tohoto procesu je nejlepší se ujistit, že přijímáte ducha, hodnoty a filozofii agilního řízení a vyhýbáte se zaměření na rigidní procesy.
Snažte se, aby se všichni zapojili a uvěřili v agilní pracovní postupy.
Aby byl tento přístup co nejefektivnější, musí členové týmu a vedení pochopit, proč pracují v agilním prostředí, a skutečně věřit v jeho výhody.
Teprve pak jej přijmou a vy budete moci plně využít výhod, které agilní přístup nabízí. Pokud vaši lidé nemají správné myšlení, nikdy z agilního pracovního postupu nevytěžíte maximum.
Snažte se, aby se všichni zapojili a uvěřili v agilní pracovní postupy.
Aby byl tento přístup co nejefektivnější, musí členové týmu a vedení pochopit, proč pracují v agilním prostředí, a skutečně věřit v jeho výhody.
Teprve pak ji přijmou a vy budete moci plně využít výhod, které agilní přístup nabízí. Pokud vaši lidé nemají správné myšlení, nikdy z agilního pracovního postupu nevytěžíte maximum.
Organizace je klíčem k úspěšnému agilnímu řízení projektů. Každý musí znát všechny kroky potřebné k dokončení úkolů každého sprintu.
Všichni proto potřebují snadný přístup ke standardním operačním postupům společnosti, aby mohli svou práci vykonávat efektivně a spolehlivě.
Jako jeden ze standardních operačních postupů vašeho týmu byste měli vytvořit komunikační proces, aby všichni věděli, kde diskutovat o problémech nebo rizicích, kterým tým čelí – děláte to ve Slacku nebo v nástroji pro produktivitu, jako je ClickUp?
Čím lépe je tým organizován, tím snazší bude pro něj dokončit práci v každém sprintu.
Organizace je klíčem k úspěšnému agilnímu řízení projektů. Každý musí znát všechny kroky potřebné k dokončení úkolů každého sprintu.
Všichni proto potřebují snadný přístup ke standardním operačním postupům společnosti, aby mohli svou práci vykonávat efektivně a spolehlivě.
Jako jeden ze standardních operačních postupů vašeho týmu byste měli vytvořit komunikační proces, aby všichni věděli, kde diskutovat o problémech nebo rizicích, kterým tým čelí – děláte to ve Slacku nebo v nástroji pro produktivitu, jako je ClickUp?
Čím lépe je tým organizován, tím snazší bude pro něj dokončit práci v každém sprintu.
Získejte podporu produktového managementu a výkonného týmu pro postupné dodávky a potřebu podporovat těsnou zpětnou vazbu. Prosazování kultury neustálého zlepšování a také umožnění týmu „zastavit výrobní linku“, aby se mohl soustředit na úzká místa, nám umožnilo snížit množství neplánované práce, což v konečném důsledku vede k lepším odhadům a vyšší kvalitě výstupů.
Získejte podporu produktového managementu a výkonného týmu pro postupné dodávky a potřebu podporovat těsnou zpětnou vazbu. Prosazování kultury neustálého zlepšování a také umožnění týmu „zastavit výrobní linku“, aby se mohl soustředit na úzká místa, nám umožnilo snížit množství neplánované práce, což v konečném důsledku vede k lepším odhadům a vyšší kvalitě dodávek.
Nesnažte se vše detailně řídit. Ačkoli denní scrumy poskytují dobrou příležitost k rychlému získání aktuálních informací a sledování pokroku projektu, nepodléhejte nutkání proměnit je ve výslechové sezení.
Nesnažte se vše detailně řídit. Ačkoli denní scrumy poskytují dobrou příležitost k rychlému získání aktuálních informací a sledování pokroku projektu, nepodléhejte nutkání proměnit je ve výslechové sezení.
Mějte na paměti hodnotu, kterou chcete dodat. To je ústřední bod, který spojuje všechny členy týmu.
Agilní přístup je skvělý způsob, jak dodávat složité produkty, u nichž je zpětná vazba od zákazníků klíčová.
Máme mnoho věrných zákazníků, kteří nám rádi poskytují zpětnou vazbu již v raných fázích.
Mějte na paměti hodnotu, kterou chcete dodat. To je ústřední bod, který spojuje všechny členy týmu.
Agilní přístup je skvělý způsob, jak dodávat složité produkty, u nichž je zpětná vazba zákazníků klíčová.
Máme mnoho věrných zákazníků, kteří nám rádi poskytují zpětnou vazbu již v raných fázích.
Klíčová je spolupráce týmu. Dobré pracovní vztahy mezi vlastníkem produktu, scrum masterem a produktovým manažerem zajišťují úspěšné agilní řízení projektů.
V tomto triu má každý člen velmi důležitou roli pro úspěšnou implementaci agilních metodik v rámci organizace.
Scrum master spojuje týmy a hraje zásadní roli při prosazování agilních scrumových postupů v rámci týmu.
Klíčová je spolupráce týmu. Dobré pracovní vztahy mezi vlastníkem produktu, scrum masterem a produktovým manažerem zajišťují úspěšné agilní řízení projektů.
V tomto triu má každý člen velmi důležitou roli pro úspěšnou implementaci agilních metodik v rámci organizace.
Scrum master spojuje týmy a hraje zásadní roli při prosazování agilních scrumových postupů v rámci týmu.
Vedoucí týmů a členové by si měli navzájem plně důvěřovat.
Agilní týmy jsou multifunkční a samoorganizující se, jejich členové často pracují na různých složkách stejného použitelného výstupu.
Bez důvěry nebude agilní tým schopen řídit svou práci jako soudržná jednotka, dojde ke ztrátě transparentnosti a bude obtížné udržet agilní procesy.
Vedoucí týmů a členové by si měli navzájem plně důvěřovat.
Agilní týmy jsou mezifunkční a samoorganizující se, jejich členové často pracují na různých složkách stejného použitelného výstupu.
Bez důvěry nebude agilní tým schopen řídit svou práci jako soudržná jednotka, dojde ke ztrátě transparentnosti a bude obtížné udržet agilní procesy.
Vždy očekávejte změny.
Nejenže je to součástí jedné ze čtyř základních hodnot agilního přístupu, „Reagovat na změny místo dodržování plánu“, ale mělo by to být také vaším vodítkem při realizaci projektu s vysokým rizikem nebo mnoha neznámými.
Nepřipravujte si veškerou práci předem – plánujte a reagujte v průběhu celého projektu, až do jeho dokončení.
Vždy očekávejte změny.
Nejenže je to součástí jedné ze čtyř základních hodnot agilního řízení, „Reagovat na změny místo dodržování plánu“, ale mělo by to být také vaším vodítkem při realizaci projektu s vysokým rizikem nebo mnoha neznámými.
Nepřipravujte si veškerou práci předem – plánujte a reagujte v průběhu celého projektu, až do jeho dokončení.
Nevymýšlejte si vlastní agilní procesy. Řiďte se agilním manifestem, pečlivě implementujte všechny nezbytné postupy a dejte jim čas, aby se mohly rozvinout.
Pokud máte pocit, že agilní metodika vám nepomáhá řešit vaše problémy, je třeba se do tématu ponořit trochu hlouběji.
Například některé techniky větvení, jako je Scaled Agile Framework, pomáhají škálovat a přijímat agilní přístup i ve větších korporacích.
Nevymýšlejte si vlastní agilní procesy. Řiďte se agilním manifestem, pečlivě implementujte všechny nezbytné postupy a dejte jim čas, aby se mohly rozvinout.
Pokud máte pocit, že agilní metodika vám nepomáhá řešit vaše problémy, je třeba se do toho ponořit trochu hlouběji.
Například některé techniky větvení, jako je Scaled Agile Framework, pomáhají škálovat a přijímat agilní přístup i ve větších korporacích.
Začněte používat agilní metodu v rámci pilotního projektu a později nechte stejné osoby, aby se staly agilními ambasadory v rámci organizace a šířily tuto metodu.
Agilní přístup vyžaduje každodenní a neustálou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami – vývojovým týmem, majiteli podniků a uživateli. Zahájení pilotního projektu s odhodlanými členy, kteří respektují klíčová rozhraní, dokazuje, že agilní přístup lze rozšířit na celou společnost.
Začněte používat agilní metodu v rámci pilotního projektu a později nechte stejné osoby stát se agilními ambasadory v rámci organizace, aby tuto metodu šířili dál.
Agilní přístup vyžaduje každodenní a neustálou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami – vývojovým týmem, majiteli podniků a uživateli. Zahájení pilotního projektu s odhodlanými členy, kteří respektují klíčová rozhraní, dokazuje, že agilní přístup lze rozšířit na celou společnost.
Prostřednictvím stand-upů, neustálých zpětných vazeb, sprintových revizí a retrospektiv pomáhají agilní metodiky odbourávat izolovanost.
Agilní přístup klade důraz na pomoc ostatním a odstraňování překážek, a to nejen v rámci jednoho týmu, ale napříč všemi vývojovými týmy.
Prostřednictvím stand-upů, neustálých zpětných vazeb, sprintových revizí a retrospektiv pomáhají agilní metodiky odbourávat izolovanost.
Agilní přístup klade důraz na pomoc ostatním a odstraňování překážek, a to nejen v rámci jednoho týmu, ale napříč všemi vývojovými týmy.
Cvičení dělá mistra. Zpočátku to bude bolestivé.
Můj nejdůležitější tip je nevzdávat se, alespoň ne před 4 až 6 sprinty nebo scrumovými obdobími.
Podstatou agilního přístupu je neustálé zlepšování a hledání nejlepších způsobů práce prostřednictvím zpětné vazby a spolupráce.
Pokud přestanete příliš brzy, nevyužijete skutečné výhody.
Cvičení dělá mistra. Zpočátku to bude bolestivé.
Můj nejdůležitější tip je nevzdávat se, alespoň ne před 4 až 6 sprinty nebo scrumovými obdobími.
Podstatou agilního přístupu je neustálé zlepšování a hledání nejlepších způsobů práce prostřednictvím zpětné vazby a spolupráce.
Pokud přestanete příliš brzy, nevyužijete skutečné výhody.
Potřebujete lidi orientované na cíle, abyste si mohli být jisti, že každá jejich akce a rozhodnutí směřují k dosažení konkrétního cíle.
Kromě toho potřebujete členy týmu, kteří jsou přizpůsobiví, protože nové technologie se objevují neustále a váš tým by se neměl bát tyto změny přijmout.
Díky tomu váš tým omezí nadbytečné činnosti a eliminuje chyby, které se často vyskytují při používání zastaralých metodik.
Potřebujete lidi orientované na cíle, abyste si mohli být jisti, že každá jejich akce a rozhodnutí směřuje k dosažení konkrétního cíle.
Kromě toho potřebujete členy týmu, kteří se dokážou přizpůsobit, protože nové technologie se objevují neustále a váš tým by se neměl bát tyto změny přijmout.
Díky tomu váš tým omezí nadbytečné činnosti a eliminuje chyby, které se často vyskytují při používání zastaralých metodik.
Plánujte schůzky pouze tehdy, pokud můžete využít každou minutu. Přehnaně nabité a nekritické schůzky jsou nepřítelem úspěšné implementace agilního řízení.
Ničí motivaci zaměstnanců, narušují sprinty a často odvádějí pozornost účastníků od podstatných úkolů a diskusí.
Moje pravidlo zní: pokud nedokážu, aby každá minuta schůzky byla důležitá, schůzku nepořádám.
Noví agilní projektoví manažeři se často chtějí prosadit a pořádají mnoho schůzek, aby dokázali, že plní své úkoly.
Doporučil bych naopak: ukažte, že se soustředíte na úkol, a pořádávejte schůzky pouze v případě, že je třeba vyřešit něco, co je nezbytné pro pokračování práce.
Plánujte schůzky pouze tehdy, pokud můžete využít každou minutu. Přehnaně nabité a nedůležité schůzky jsou nepřítelem úspěšné implementace agilního řízení.
Ničí motivaci zaměstnanců, narušují sprinty a často odvádějí pozornost účastníků od podstatných úkolů a diskusí.
Moje pravidlo zní: pokud nedokážu, aby každá minuta schůzky byla důležitá, schůzku nepořádám.
Noví agilní projektoví manažeři se často chtějí prosadit a pořádají mnoho schůzek, aby dokázali, že plní své úkoly.
Doporučil bych naopak: ukažte, že se soustředíte na úkol, a pořádávejte schůzky pouze tehdy, když je třeba něco vyřešit, aby se tempo práce nezměnilo.
Přesné a adekvátní plánování má dalekosáhlé důsledky: ovlivňuje rychlost a kvalitu funkcí, které budete prezentovat svým zákazníkům.
Někdy se více vyplatí odklonit se od původního plánu a prokázat flexibilitu při změně úkolů nebo jejich priority, případně obojího.
Hlavním cílem je poskytnout zákazníkům vynikající zážitek.
Přesné a adekvátní plánování má dalekosáhlé důsledky: ovlivňuje rychlost a kvalitu funkcí, které budete prezentovat svým zákazníkům.
Někdy se více vyplatí odklonit se od původního plánu a prokázat flexibilitu při změně úkolů nebo jejich priority, případně obojího.
Hlavním cílem je poskytnout zákazníkům vynikající zážitek.
Při rozhodování o nejlepším agilním pracovním postupu (např. Scrum, Kanban ) nezapomeňte také nastavit komunikační pracovní postup s ostatními týmy, např. zákaznickým servisem a prodejem.
Najměte si Scrum mastera, který vám a vašemu týmu pomůže nastavit pracovní postupy. Ušetříte tak čas a váš tým se bude moci soustředit na to, co je opravdu důležité – řešení zásadních problémů.
Při rozhodování o nejlepším agilním pracovním postupu (např. Scrum, Kanban ) nezapomeňte také nastavit komunikační pracovní postup s ostatními týmy, např. se zákaznickým servisem a prodejem.
Najměte si Scrum mastera, který vám a vašemu týmu pomůže nastavit pracovní postupy. Ušetříte tak čas a váš tým se bude moci soustředit na to, co je opravdu důležité – řešení zásadních problémů.
Zvažte spojení agilního a štíhlého růstu. Při používání agilních metodik je důležité mít na paměti, že agilita sama o sobě nestačí.
Naučí vás, jak rychle a bezpečně budovat, ale neříká vám, co budovat ani proč byste to měli budovat.
A tady přichází na scénu Lean. Jde o to najít nejlepší kombinaci funkcí, abyste s Lean dosáhli nejlepší návratnosti investic.
Zvažte spojení agilního a štíhlého růstu. Při používání agilních metodik je důležité mít na paměti, že agilita sama o sobě nestačí.
Naučí vás, jak rychle a bezpečně budovat, ale neřekne vám, co budovat ani proč byste to měli budovat.
A tady přichází na scénu Lean. Jde o to najít nejlepší kombinaci funkcí, abyste s Lean dosáhli nejlepší návratnosti investic.
Ujistěte se, že máte správný software, který vám pomůže sledovat vaše projekty. Agilní přístup nám velmi pomohl.
Upřímně řečeno, bez něj bychom v této fázi pravděpodobně nemohli fungovat. Pomáhá řídit očekávání ohledně dokončení projektu napříč celou organizací.
Schopnost přehodnotit naši pozici na konci sprintů je také velmi užitečná, protože nám často pomáhá najít efektivnější způsoby práce a lépe stanovit priority, na které se máme zaměřit.
Ujistěte se, že máte správný software, který vám pomůže sledovat vaše projekty. Agilní přístup nám velmi pomohl.
Upřímně řečeno, bez něj bychom v této fázi pravděpodobně nemohli fungovat. Pomáhá řídit očekávání ohledně dokončení projektu napříč celou organizací.
Schopnost přehodnotit naši pozici na konci sprintů je také velmi užitečná, protože nám často pomáhá najít efektivnější způsoby práce a lépe stanovit priority, na které se máme zaměřit.
Velké poděkování všem účastníkům za to, že s námi sdíleli svůj čas a tipy! 👏🏼
Celkový přehled
Metodika agilního projektového řízení zahrnuje síť komunikativních lidí, základní principy a přístup zaměřený na neustálé zlepšování.
Je to žádoucí, protože ukazuje, jak konzistentní transformace vytváří přidanou hodnotu pro zákazníky.
Pokud toužíte využít agilní projektové řízení k dosažení cílů vaší organizace, ClickUp je skvělý agilní nástroj, který vám k tomu pomůže.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet, abyste mohli začít optimalizovat svůj způsob práce. Těšíme se na vaše tipy v blízké budoucnosti! 🚀