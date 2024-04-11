ClickUp AI vs. Notion AI: Který nástroj AI je nejlepší?

V roce 2024 je AI všude. ClickUp i Notion, přední nástroje pro řízení projektů určené ke zefektivnění řízení práce a zvýšení produktivity, jsou nyní vybaveny umělou inteligencí. Pomocí AI asistenta můžete řešit termíny projektů, spravovat úkoly a vytvářet obsah pomocí několika málo pokynů.
Tyto nové funkce AI však výběr mezi těmito výkonnými nástroji ještě více zkomplikovaly. Zde porovnáváme nejlepší funkce ClickUp AI a Notion AI. Podíváme se na výhody a ceny a pochopíme, jak přidání AI významně prospívá těmto aplikacím pro zvýšení produktivity. 💪
Co je ClickUp AI?
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který vám umožní provádět více úkonů z jediného ovládacího panelu. V jediném pracovním prostoru můžete brainstormovat nápady, vytvářet a spravovat dokumenty, sledovat projekty, zvyšovat produktivitu týmu a mnoho dalšího.
Přidání ClickUp AI tento nástroj ještě vylepšuje a poskytuje vám první neuronovou síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a veškeré znalosti vaší společnosti s výkonem AI: ClickUp Brain. 🧠
ClickUp AI, také nazývaný ClickUp Brain, jde nad rámec jednoduché automatizace a nabízí konverzační a kontextovou AI zkušenost, která rozumí vašim potřebám a přizpůsobuje se vaší konkrétní roli v rámci projektu. To vám pomůže zefektivnit práci, automatizovat opakující se úkoly a dosáhnout bezprecedentní produktivity.
Funkce ClickUp Brain
Funkce č. 1: Pište lépe díky AI
Jednou z největších výzev v rychle se měnícím prostředí je schopnost promyslet a napsat působivé e-maily, dokumenty nebo jiné komunikace. S AI asistentem ClickUp Brain se můžete rozloučit s tvůrčí blokádou.
Stačí říct AI Writer for Work od ClickUp Brain, co potřebujete udělat, a on to napíše tak, jak jste zvyklí, a dá vám možnost:
- Zdokonalte své psaní pomocí integrovaného asistenta pro psaní dokumentů, e-mailů a poznámek.
- Automaticky opravujte pravopisné chyby pomocí vestavěné kontroly pravopisu pro vaše dokumenty a úkoly.
- Napište rychlé odpovědi na zprávy ve zkratce a AI vytvoří vaši zprávu v perfektním tónu.
- Vytvářejte tabulky s bohatými daty pomocí jednoduchých textových příkazů
- Okamžitě generujte šablony pro úkoly, dokumenty a projekty pro jakékoli použití.
- Automaticky vytvářejte přepisy převodem hlasu a videa na text a okamžitě vytvářejte poznámky z jednání.
Z panelu nástrojů můžete rychle vytvořit úkol nebo dokument generovaný umělou inteligencí.
ClickUp AI můžete použít k překladu a lokalizaci svého obsahu!
Funkce č. 2: Získejte rychlé odpovědi díky AI
ClickUp Brain vám okamžitě poskytne přesné a kontextové odpovědi na otázky týkající se vaší práce v rámci ClickUp a související s ClickUp – dokumenty, projekty, úkoly, wiki a další. Už nemusíte ztrácet čas hledáním informací, stačí se zeptat Brain.
Funkce č. 3: Správa projektů pomocí AI
AI Project Manager od ClickUp Brain dokáže automatizovat opakující se úkoly, sledovat průběh projektu, zefektivnit procesy řízení projektu a zajistit, aby všichni členové týmu byli na stejné vlně.
Jeho schopnosti můžete využít k:
- Zjednodušte časové osy projektů pomocí AI, abyste mohli spravovat cíle projektu a důležité milníky. ClickUp Brain navrhne realistické časové osy a přiřadí závislosti mezi úkoly, čímž zajistí plynulý a efektivní pracovní postup.
- Automaticky generujte aktualizace o postupu vašich projektů, zdůrazňujte klíčové milníky a zlepšujte správu úkolů pro vaše týmy.
- Vymyslete vizi a cíle svého projektu a ClickUp AI využije své znalosti osvědčených postupů k vytvoření jasného a stručného popisu projektu, díky kterému budou všichni od samého začátku na stejné vlně.
- Snadno vytvářejte osobní i týmové stand-upy během několika sekund, zvyšujte efektivitu týmové práce a ušetřete čas pro strategičtější úkoly.
- Automaticky vytvářejte úkoly a podúkoly jejich popisem; ClickUp Brain se postará o zbytek díky zpracování přirozeného jazyka. Přiřadí úkoly, navrhne správného člena týmu a ideální termíny a stanoví jejich priority na základě naléhavosti projektu. Má někdo zájem o projektového manažera s umělou inteligencí?
Ceny ClickUp Brain
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podniky: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
Co je Notion AI?
Notion je propojená aplikace pro pracovní prostor a produktivitu, která vám pomáhá organizovat poznámky, spravovat úkoly nebo projekty, vytvářet wiki a dokumenty v jedné aplikaci. Byla vyvinuta jako náhrada za aplikace jako Google Docs a Dropbox a je oblíbená díky uživatelsky přívětivému rozhraní Notion.
Notion AI je chatbotový nástroj společnosti Notion založený na umělé inteligenci, který je nabízen jako doplněk k platformě Notion a dalším integracím Notion. Pomáhá uživatelům s úkoly, jako je odpovídání na základní otázky, vytváření obsahu, psaní tipů, překládání jazyků atd.
Notion AI také nabízí automatizační funkce, které vám pomohou zjednodušit rutinní úkoly, asistovat při tvorbě obsahu a sledovat více projektů.
Přečtěte si také: Alternativy k Notion AI
Funkce Notion AI
Funkce č. 1: Pište lépe díky AI
Vylepšete své psaní pomocí asistenta psaní Notion AI. Umí kontrolovat gramatiku a pravopis, navrhovat synonyma a antonyma pro zlepšení slovní zásoby a shrnovat dlouhé texty pro lepší srozumitelnost.
Upravte styl a tón svých dokumentů, návrhů, e-mailů atd. a přeložte je do japonštiny, němčiny, španělštiny atd.
Funkce č. 2: Získejte rychlé odpovědi díky AI
Pokud potřebujete pomoc s vyhledáním dokumentu, úkolu, projektu nebo wiki, stačí se zeptat Notion AI. Jelikož Notion AI dokáže procházet všechny dokumenty a nástroje ve vašem pracovním prostoru Notion, může vám pomoci:
- Řešení problémů nebo pomoc s konkrétním úkolem
- Ptejte se na otázky týkající se schůzky, vytvářejte poznámky a úkoly nebo vyhledávejte potřebné informace.
- Vytvářejte souhrny TLDR stovek položek najednou
Funkce č. 3: Správa projektů pomocí AI
Notion AI dokáže více než jen jednoduchou správu úkolů a automatizaci a pomůže vám provádět několik konkrétních úkolů ve vašich projektech:
- Automaticky vyplňujte jakákoli data v projektech, úkolech, dokumentech nebo tabulkách během několika sekund.
- Vysvětlete technické pojmy nebo složité koncepty
Ceny Notion AI
- Notion AI: Přidejte si jej do svého pracovního prostoru za 8 $ měsíčně na uživatele.
- Bezplatný tarif
- Plus: 8 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 15 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Notion AI vs. ClickUp AI: Porovnání funkcí
ClickUp i Notion jsou vynikajícími možnostmi jako komplexní nástroje pro zvýšení produktivity.
Uživatelé Notion velmi oceňují možnosti spolupráce a základní funkce, které Notion AI nabízí pro automatizaci jednoduchých úkolů a použití jako asistenta pro vaše celkové potřeby v oblasti řízení projektů.
Pokud však porovnáte ClickUp a Notion z hlediska jejich AI funkcí, zejména pro řízení projektů, ClickUp AI nabízí výkonnější funkce, díky nimž je ideální pro většinu obchodních situací.
Vynikající funkce AI v ClickUp
ClickUp Brain nabízí pokročilé funkce, jako jsou:
- Automatizace založená na AI využívající přirozený jazyk pro správu úkolů
- Shrnutí projektů AI, aktualizace stavu a akční položky
- Šablony generované umělou inteligencí pro každý tým a různé případy použití
- Asistent pro psaní a přepisování založený na umělé inteligenci
Nástroj AI ClickUp je asistent, který potřebujete k urychlení svých projektů. ClickUp Brain je navíc přizpůsoben pro každou roli a případ použití. Pomáhá vám získat přizpůsobené funkce pro zvýšení produktivity, lepší psaní a efektivní komunikaci, což z něj činí ideální řešení pro správu úkolů založené na AI.
Výjimečné funkce AI v Notion
Uživatelsky přívětivé rozhraní a funkce pro spolupráci nástroje Notion jsou ideální pro většinu potřeb v oblasti sledování času, úkolů a řízení projektů. Notion AI vám ale může poskytnout i konkrétní pomoc, například:
- Nápady a osnovy generované umělou inteligencí pro blogové příspěvky, marketingové texty atd.
- Funkce úpravy a korektury dokumentů založené na umělé inteligenci
- Pokročilé vyhledávací funkce využívající AI k vyhledávání informací z vašeho pracovního prostoru Notion
Přečtěte si také: Porovnání ClickUp a Notion jako nástrojů pro řízení projektů
ClickUp AI vs. Notion AI na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom zjistili, co lidé říkají o Notion AI vs. ClickUp AI a dalších nástrojích pro správu projektů založených na AI.
ClickUp AI má pozitivní recenze za funkce, jako je asistent psaní, vestavěná kontrola pravopisu, rychlé odpovědi AI, kontextové otázky a odpovědi, shrnutí AI a vlastní pole pro sledování pokroku a další. Jeden uživatel napsal: „S ClickUpem mám celkově dobré zkušenosti, ale musím říct, že nový nástroj/funkce AI je opravdu velmi šikovný. Určitě pomůže mému týmu rychle vytvářet a dokončovat úkoly.“
Notion AI má mnoho předností, jako je asistent psaní, automatické vyplňování formulářů a možnost vytváření tabulek. Ačkoli má bohatou sadu funkcí, nezaměřuje se na řešení konkrétních problémů jako ClickUp AI, takže většina uživatelů si není jistá jeho účinností.
Podle tohoto uživatele „Meh, vypadá to, že jen následují trend. Jen doufám, že neztratí přehled o tom, co funguje a co ne. Notion mi připadá velmi užitečný, ale vidím, že se ubírá cestou Evernote – neustálé přidávání nových funkcí jen pro samotné přidávání. Víte, nemusíte pořád přidávat nové funkce jen proto, že to jde. Lidé jsou docela spokojeni, když zaplatí za dlouhou životnost produktu a jeho stabilitu. “
Jiný uživatel Redditu o Notion AI řekl: „Právě jsem zrušil předplatné AI; používal jsem ji od jejího uvedení na trh. Osobně jsem ji už nepovažoval za tak užitečnou, používal jsem ji hlavně pro kontrolu pravopisu a změnu tónů.“
Související: Důležitost kontroly verzí dokumentů
Který nástroj AI je nejlepší?
V tomto souboji gigantů zvítězil ClickUp Brain. 🏆
Jak vidíte, oba nástroje nabízejí vynikající funkce, přičemž ClickUp Brain vyniká v oblasti pokročilé automatizace a správy projektů.
Zatímco Notion efektivně využívá AI pro základní psaní obsahu, překlady a asistenci AI, ClickUp AI dokáže zvládnout i pokročilejší úkoly, jako je vytváření časových os projektů, briefů a úkolů s asistencí AI.
Jedná se o ideální alternativu k ChatGPT s více funkcemi než chatovací AI nástroj.
A AI není jediným důvodem, proč byste si měli vybrat ClickUp. Pokud porovnáte Notion a ClickUp z hlediska funkcí pro správu projektů, uživatelé ClickUp získají pokročilé reportování a bohatou sadu funkcí pro dokončení práce. To zahrnuje funkce, které jsou nabízeny pouze v rámci placeného cenového plánu Notion, jako například:
- Spolupráce na živých dokumentech
- Vztahy mezi dokumenty a úkoly
- Hierarchie dat
- Sledování času a odhady
- Chat v reálném čase
- Ganttovy diagramy
- Myšlenkové mapy
Škálovatelnost ClickUp vyhovuje jednotlivým uživatelům i velkým týmům, zatímco jeho flexibilní cenová struktura vyhovuje různým rozpočtům. Pokud hledáte všestranný nástroj AI, který podporuje efektivní řízení projektů, zefektivňuje pracovní postupy a vylepšuje vaše psaní, stojí za to vyzkoušet ClickUp Brain.
Jste připraveni se přesvědčit na vlastní oči? Vyzkoušejte funkce AI ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!