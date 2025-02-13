10 nejlepších alternativ a konkurentů Notion AI v roce 2025

V éře umělé inteligence dostává psaní nový impuls díky technologiím! S nástroji jako Notion AI, které připravují cestu, nebylo vytváření špičkového obsahu nikdy snazší. ✍️
Notion je však jen jedním z mnoha hráčů na rušném poli AI asistentů pro psaní. Představíme vám 10 fantastických alternativ k Notion AI, které vám pomohou vylepšit vaše psaní.
Tyto AI poháněné psací nástroje jsou tu, aby vám pomohly, inspirovaly vás a zjednodušily proces tvorby obsahu. Od generování textu po překlady jazyků, pokryli jsme všechny oblasti, abychom vám pomohli najít perfektní alternativu k Notion pro psaní.
Co je Notion AI a jak funguje?
Notion AI je univerzální nástroj pro spisovatele a tvůrce obsahu, kteří chtějí zvýšit kvalitu a dopad svých písemných prací. Využívá zpracování přirozeného jazyka a strojové učení a nabízí řadu inovativních funkcí přizpůsobených ke zlepšení kvality obsahu.
Zde jsou některé z výhod Notion AI:
- Pomoc při psaní: Pomáhá při psaní tím, že navrhuje vhodnější slova, vylepšuje strukturu vět a zdokonaluje celkovou srozumitelnost a plynulost textu.
- Pomoc při kreativním psaní: Generuje nápady a pomáhá vytvářet první návrhy.
- Zjednodušení textu: Zjednodušuje váš text přeformulováním vět a použitím srozumitelnějších slov, díky čemuž je text srozumitelnější.
- Překlad jazyků: Překládá slova, fráze nebo delší věty do různých jazyků.
Co hledat v alternativě k Notion AI
Zde je pět klíčových faktorů, které je třeba zvážit při hledání alternativy k Notion AI:
- Jedinečný a dobře strukturovaný obsah: Ujistěte se, že software dokáže generovat vysoce kvalitní originální obsah a zároveň omezit opakované úpravy a duplikování obsahu – to vše za účelem zlepšení vašich psacích dovedností pouhými několika kliknutími.
- Jazyková podpora: Ujistěte se, že alternativní nástroj podporuje jazyky, které potřebujete, a to jak z hlediska vstupu, tak výstupu, aby efektivně vyhovoval vašemu publiku.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte funkce přizpůsobení, které vám umožní přizpůsobit výstup AI tak, aby odpovídal tónu, stylu a specifickému procesu psaní vaší značky.
- Snadná integrace: Vyberte si nástroj, který se hladce integruje do vašeho stávajícího softwarového balíku pro správu projektů, minimalizuje narušení a optimalizuje produktivitu.
- Cenová efektivita: Vyhodnoťte cenovou strukturu alternativy k Notion AI, abyste se ujistili, že odpovídá vašemu rozpočtu a poskytuje dobrou hodnotu za kvalitu a množství obsahu, který generuje.
10 nejlepších alternativ k Notion AI pro automatizaci vašich pracovních postupů
Sestavili jsme 10 nejlepších alternativ k Notion AI s funkcemi, které posunou váš obsah na vyšší úroveň. 🆙
1. ClickUp
ClickUp AI je asistent umělé inteligence, který je součástí oblíbené platformy pro produktivitu ClickUp a je přístupný z různých míst, jako jsou chaty, dokumenty, doručená pošta, panel nástrojů a komentáře k úkolům. Díky schopnosti generovat dobře organizované návrhy dokumentů, včetně návrhů, šablon e-mailů a plánů projektů, se ClickUp AI stal neocenitelným nástrojem pro efektivní komunikaci a řízení projektů. 🤖
Hlavní síla psacího asistenta ClickUp AI spočívá ve dvou aspektech:
- Umí posoudit psaní z hlediska srozumitelnosti, stručnosti, tónu, gramatiky a správného formátování.
- Nabízí role-based prompts pro tvorbu obsahu na míru, které vyhovují různým oddělením, jako je prodej, marketing a vývoj.
Tento nástroj urychluje tvorbu obsahu tím, že poskytuje rychlý přístup k hotovým šablonám , jako je šablona pokynů pro psaní ClickUp a šablona pro psaní obsahu ClickUp. Obsahují doporučení ohledně stylu, díky nimž je tvorba profesionálních a poutavých dokumentů snazší než kdykoli předtím.
Alternativa k Notion AI také vyniká ve zhušťování dlouhých dokumentů, komentářů a vláken do stručných přehledů, což vám umožní pochopit klíčové informace na první pohled.
Můžete také specifikovat jednorázovou lokalizaci AI pro francouzštinu, španělštinu, portugalštinu, němčinu a italštinu a přeložit text do 12 různých jazyků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte dokumenty, včetně návrhů, šablon e-mailů a projektových plánů.
- Přeměňte otevřené úkoly na menší, zvládnutelné podúkoly.
- Urychlete tvorbu obsahu díky rychlému přístupu k šablonám a doporučením stylů.
- Zhušťujte dlouhé dokumenty, komentáře a vlákna do stručných přehledů.
- Spravujte celý projekt z jedné platformy
Omezení ClickUp
- Seznámení se s platformou může nějakou dobu trvat.
- Cena softwaru pro psaní s umělou inteligencí je stanovena jako cena za doplňkovou funkci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. ChatSonic od Writesonic
ChatSonic od Writesonic je výkonný chatbot pro vytváření vysoce kvalitního a jedinečného obsahu pro různé účely, jako jsou blogy, eseje, e-maily a další. Využívá technologii Google Search k umožnění generování obsahu v reálném čase. 🔎
Pokud jde o asistenty psaní s umělou inteligencí, tato alternativa Notion AI vyniká bohatou sadou funkcí, včetně doporučení klíčových slov, optimalizace a A/B testování, které zvyšují zapojení a celkový výkon. Vyniká v různých úkolech psaní, jako je rozšiřování bodů, změna pasivního hlasu na aktivní a přeformulování a shrnutí obsahu.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, které nabízí více než 70 předprogramovaných šablon s jasnými pokyny, zjednodušuje tvorbu obsahu, protože k okamžitému vygenerování požadovaného obsahu stačí zadat pouze konkrétní údaje.
Nejlepší funkce ChatSonic od Writesonic
- Vysoce kvalitní, jedinečný obsah pro širokou škálu účelů
- Technologie Google Search pro návrhy obsahu a informace v reálném čase
- Generování volného textu
- Více než 70 nástrojů pro zefektivnění procesu tvorby obsahu
Omezení ChatSonic od Writesonic
- Nedostatek kreditů pro plné využití při psaní v týmu
- Pomalé načítání obsahu ve srovnání s jinými alternativami Notion AI
Ceny ChatSonic od Writesonic
- Zdarma
- Neomezený: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12,67 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte společnost
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
ChatSonic od Writesonic – hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
3. Zjednodušené
Simplified je komplexní AI nástroj, který zvládá tvorbu obsahu, týmovou komunikaci, copywriting, plánování a publikování. Slučuje všechny tyto funkce do jedné platformy a slibuje až 100násobné zvýšení produktivity. 💯
Vynikající funkcí Simplified je jeho AI copywriter, cenný nástroj pro rychlé vytváření špičkového obsahu pro vaše marketingové aktivity, včetně příspěvků na sociálních médiích, e-mailů a dalších dokumentů.
Začít můžete několika kliknutími – stačí vytvořit dokument, pojmenovat ho a zadat jednoduchý příkaz. S pomocí rozsáhlé knihovny praktických šablon můžete vytvářet obsah, brandingové materiály a videa, abyste lépe oslovili své publikum.
Zjednodušené nejlepší funkce
- GPT-3 Generování obsahu pomocí umělé inteligence pro rychlou tvorbu různých typů obsahu
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Flexibilní možnosti pro psaní, navrhování a publikování
Zjednodušené omezení
- Podprůměrný kreditní systém pro aplikaci AI pro psaní textů
- Ve srovnání s některými jinými alternativami Notion AI neobsahuje žádné skutečné funkce pro správu úkolů.
Zjednodušené ceny
- Zdarma
- AI Writer Pro: 12 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
4. Wordtune
Wordtune je nástroj pro přeformulování textu pomocí umělé inteligence, který je navržen tak, aby zlepšil strukturu vět a celkovou kvalitu vašeho psaní pomocí zpracování přirozeného jazyka.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a zpětné vazbě v reálném čase vám editor Wordtune umožní vám i vašemu týmu vylepšit srozumitelnost, tón a styl textu. Tento nástroj také nabízí praktická doporučení pro revizi vašich vět během psaní, což zjednodušuje proces úprav a korektury.
Funkce „Číst“ mezitím shrnuje dlouhé dokumenty do stručných klíčových bodů, čímž vám ušetří drahocenný čas při čtení různých webových stránek a dokumentů.
Rozšíření Wordtune pro Chrome vás propojí s oblíbenými platformami, jako jsou Gmail, Google Docs, Slack, LinkedIn, Facebook, Twitter a WhatsApp.
Nejlepší funkce Wordtune
- Shrnuje dlouhé dokumenty do klíčových bodů pomocí funkce „Číst“.
- Integrace s více platformami, včetně populárních sociálních médií a komunikačních aplikací.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s okamžitou zpětnou vazbou
- Zahrnuje rozšíření prohlížeče, které vám při vyhledávání poskytne aplikaci AI jako pomocníka při psaní.
Omezení Wordtune
- Někdy je třeba návrhy přepsat.
- Podprůměrné rozšíření prohlížeče, podle některých uživatelů
Ceny Wordtune
- Navždy zdarma
- Plus: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
5. Smartsheet AI
Smartsheet zvyšuje produktivitu zefektivněním úkolů a řízení projektů, což usnadňuje spolupráci s vaším týmem. Jeho funkce AI umožňují rychlý vhled do složitých dat a podporují lepší rozhodování.
Alternativa k Notion AI funguje jako virtuální asistent, který nabízí vedení a podporu v reálném čase, díky čemuž bude vaše práce plynulejší a efektivnější. 👍
Pokud jste zvyklí na Excel, Smartsheet vám bude připadat povědomý, ale pokročilejší, protože nabízí vylepšené funkce pro vytváření reportů, automatizaci a spolupráci. Pokud se při práci s prostředky, úkoly a projekty spoléháte na tabulky a sešity, aby byly srozumitelnější a snáze přiřaditelné, Smartsheet AI vám může zachránit život.
Nejlepší funkce Smartsheet AI
- Pomáhá rychle získávat poznatky ze složitých dat
- Nabízí pokyny v reálném čase pro vytváření vysoce kvalitního obsahu.
- Zahrnuje pokročilé funkce pro reporting, automatizaci, spolupráci a správu úkolů.
Omezení Smartsheet AI
- Strmá křivka učení
- Nedostatek šablon ve srovnání s jinými alternativami Notion AI
Ceny Smartsheet AI
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc (maximálně 10 uživatelů)
- Podnikání: 25 $/měsíc (minimálně tři uživatelé)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Smartsheet AI
- G2: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
6. Nuclino Sidekick
Nuclino Sidekick je více než jen sofistikovaný nástroj pro kontrolu pravopisu – může podnítit vaši kreativitu novými nápady na jakékoli téma a pomoci vám psát blogové příspěvky, e-maily, zprávy a další texty, takže nemusíte začínat od nuly. 📝
Sidekick také funguje jako váš editor a zachytí pravopisné, gramatické a interpunkční chyby, které vám mohly uniknout. Jde nad rámec základů a nabízí praktické návrhy pro působivější, jasnější a poutavější psaní a doporučuje vylepšení tónu, struktury a stylu.
Jednou z jeho nejcennějších funkcí je schopnost shrnovat dlouhé dokumenty, což vám ušetří námahu s prohledáváním obrovského množství informací. Sidekick extrahuje podstatné body a akční položky a poskytuje stručné shrnutí.
Nejlepší funkce Nuclino Sidekick
- Pomáhá s editací a korekturou
- Generuje počáteční návrhy
- Shrnuje dlouhé dokumenty
Omezení Nuclino Sidekick
- Za další uživatele se platí příplatek.
- Omezená integrace napříč více platformami
Ceny Nuclino Sidekick
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Nuclino Sidekick
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
7. ChatGPT
ChatGPT je všestranný virtuální asistent , který může poskytovat informace a kreativní obsah v různých oblastech. Ať už potřebujete pomoc s výzkumem, tvorbou obsahu, programováním nebo překlady, ChatGPT vám pomůže.
Může vám pomoci s brainstormingem nápadů, přípravou dokumentů, učením se novým tématům nebo dokonce s emocionální podporou – a to ve více než 100 jazycích.
ChatGPT je založen na architektuře GPT-3. 5, ale s prémiovým tarifem získáte přístup k vylepšené verzi GPT-4. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní vám pomůže zefektivnit tvorbu obsahu bez ohledu na téma nebo odvětví.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Rozumí a reaguje na zpracování přirozeného jazyka
- Pomáhá při tvorbě jakéhokoli druhu obsahu
- Komunikuje v několika jazycích
- Má přístup k rozsáhlé znalostní bázi
Omezení ChatGPT
- Žádná data v reálném čase
- Vyžaduje ověření faktů.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
8. Rytr
Rytr je navržen především pro autory obsahu a podporuje různé typy obsahu, včetně blogových příspěvků, e-mailů a reklamních textů, osnov a příběhů.
Použití je neuvěřitelně snadné – stačí zadat typ obsahu a poskytnout počáteční kontext a AI text hladce vygeneruje. Poté jej můžete vylepšit pomocí vestavěného textového editoru, který automaticky vyřeší problémy se strukturou vět, výběrem slov a délkou.
Rytr také poskytuje užitečné funkce SEO a content marketingu, jako je integrovaný analyzátor SERP a generátor klíčových slov, což z něj činí komplexní řešení pro tvůrce obsahu. 💫
Nejlepší funkce Rytr
- Podporuje různé typy obsahu
- Generuje obsah a vylepšuje vaše psaní
- Nabízí jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Poskytuje další nástroje, jako je integrovaný analyzátor SERP a generátor klíčových slov.
Omezení Rytr
- Omezený bezplatný tarif
Ceny Rytr
- Zdarma
- Úspora: 9 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 29 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
9. Jasper
Jasper je pokročilý robotický spisovatel, který je schopen vytvářet obsah pětkrát rychleji než průměrný lidský copywriter.
Zadejte základní vstupní údaje a Jasper vytvoří jedinečný, vysoce kvalitní obsah pro blogové články, popisy produktů a marketingové texty. Můžete zjednodušit zadávání zadání využitím předem připravených šablon pro konkrétní kategorie.
Jasper se specializuje na tvorbu materiálů optimalizovaných pro SEO, které zvyšují prodej a zapojení uživatelů. Použijte jej k dosažení vyšších pozic ve výsledcích vyhledávání Google, přilákání významného publika a vytvoření konzistentního provozu na webu, který lze zpeněžit. 💰
Tento nástroj zvládá úkoly, jako jsou reklamní kampaně, specializované blogy a generování informativního obsahu, a zajišťuje plynulý pracovní postup bez přerušení. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní podporujícímu více než 25 jazyků je Jasper AI spolehlivým pomocníkem pro efektivní tvorbu a optimalizaci obsahu.
Nejlepší funkce Jasper
- Předem připravené šablony pro konkrétní kategorie obsahu
- Integruje se s různými platformami, jako jsou Amazon, Gmail, Google, Facebook Ads, Notion, WordPress a YouTube.
- Aplikujte svůj jedinečný hlas značky na obsah generovaný umělou inteligencí.
- Píše a překládá do více než 25 různých jazyků.
Omezení Jasperu
- Vytváří obecný obsah, podle některých recenzentů
- Někteří uživatelé je považují za drahé.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 39 $/měsíc
- Týmy: 99 $/měsíc
- Obchod: Kontaktujte společnost
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
10. TextCortex
TextCortex využívá uživatelsky přívětivý přístup k tvorbě obsahu v různých jazycích. Jeho funkce ZenoChat poskytuje cennou pomoc při psaní, s možností přizpůsobení a výběrem modelů, jako jsou GPT-4 a GPT 3. 5. Od popisů produktů generovaných umělou inteligencí po reklamy a blogy, TextCortex klade důraz na škálovatelnost a přebírá náročnou práci při přeměně nápadů na špičkový obsah. 💪
Chatbot Zeno může také usnadnit tok konverzace tím, že odpovídá na dotazy a poskytuje zákaznickou podporu pomocí funkcí založených na umělé inteligenci. S více než 60 šablonami pro psaní pomocí umělé inteligence, které jsou přístupné přímo z prohlížeče, TextCortex zjednodušuje tvorbu obsahu a zvyšuje celkovou použitelnost své platformy. Poskytuje uživatelům efektivnější a účinnější zážitek při generování obsahu a správě konverzací.
Nejlepší funkce TextCortex
- Funkce ZenoChat poskytuje cennou pomoc při psaní.
- Integrace s Google Chrome
- Četné šablony generované umělou inteligencí
Omezení TextCortex
- Platit více za další slova
Ceny TextCortex
- Zdarma
- Lite: Od 5,59 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 83,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze TextCortex
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
Zlepšete své obsahové schopnosti s nejlepšími alternativami Notion AI
Využívání AI spočívá v tom, že využijete její schopnosti k vylepšení tvorby obsahu a zvýšení produktivity. Alternativy k Notion AI, jako je ClickUp, to dělají jednodušší než kdy dříve a umožňují vám snadno vytvářet poutavý a zajímavý obsah a zároveň zefektivnit váš pracovní postup.
Tyto nástroje se postarají o rutinní úkoly, jako je opravování běžných gramatických a pravopisných chyb, takže se můžete soustředit na vylepšování svého materiálu a jeho zdokonalování.
Pokud chcete maximalizovat dopad svého obsahu a zefektivnit svůj tvůrčí proces, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes, zdarma! 🤩