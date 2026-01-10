Taskade vs. ClickUp: Který je lepší pro řízení projektů?

Pokud hledáte nástroj pro produktivitu a správu projektů založený na umělé inteligenci, ClickUp a Taskade jsou dvě možnosti, které byste měli zvážit. Oba nabízejí řešení založená na umělé inteligenci, která vám pomohou spravovat projekty a úkoly a zlepšit produktivitu vašeho týmu.
Ale který z nich byste si měli vybrat?
Odpověď není jednoznačná, protože záleží na vašich požadavcích. Proto byste měli oba produkty porovnat, abyste zjistili, který z nich vám nejlépe vyhovuje.
Právě v tom vám usnadňujeme práci. V tomto blogu porovnáváme ClickUp a Taskade, abyste se mohli informovaně rozhodnout.
Co je ClickUp?
ClickUp for Project Teams je komplexní řešení pro správu projektů, úkolů a týmovou spolupráci pro týmy všech velikostí. Jeho široká škála funkcí pomáhá týmům zvýšit produktivitu a zefektivnit procesy, aby dosáhly svých cílů v oblasti správy projektů.
Funkce ClickUp
Při porovnávání Taskade a ClickUp mějte na paměti, že ClickUp nabízí širší škálu pokročilých funkcí a je komplexním řešením produktivity pro jakoukoli společnost.
V tomto srovnání se budeme zabývat pouze klíčovými funkcemi ClickUp, které lze přímo porovnat s funkcemi nabízenými Taskade.
1. Řízení projektů a úkolů
ClickUp je známé softwarové řešení pro správu projektů a úkolů s rozsáhlými funkcemi pro plánování projektů. Nabízí řadu zobrazení pro vizualizaci úkolů a časových os projektů, jako jsou Kanban tabule, zobrazení úkolů, Ganttovy diagramy a tabulky. Poskytuje také funkce pro sledování a správu času pro lepší správu zdrojů.
2. ClickUp Docs
Vytvářejte podrobné procesní dokumenty, seznamy úkolů nebo si dělejte poznámky pomocí ClickUp Docs. Umožňuje vám také vytvořit wiki s vnořenými stránkami, abyste mohli informace logicky organizovat.
K dispozici je mnoho možností stylizace a formátování a také můžete přidávat tabulky, média a widgety, abyste mohli vytvářet vysoce přizpůsobené dokumenty.
3. ClickUp Whiteboards
Tabule ClickUp jsou ideální pro vizuální spolupráci týmu a brainstorming. Nechte svůj tým spolupracovat v reálném čase na vytváření myšlenkových map, navrhování agilních pracovních postupů nebo organizování nápadů.
4. ClickUp Brain
ClickUp Brain je inteligentní neuronová síť, která propojuje dokumenty, úkoly a všechny znalostní zdroje vaší společnosti. Využijte její umělou inteligenci k hledání odpovědí, automatickému generování poznámek a shrnutí, vytváření projektových úkolů a podúkolů, automatickým připomínkám úkolů a dalším funkcím. Je poháněna technologií GPT-4 Turbo.
5. Dashboardy ClickUp
Využijte intuitivní dashboardy ClickUp, abyste pracovali chytřeji, ne tvrději. Spolupracujte s členy týmu, přiřazujte a sledujte stav dokončení úkolů nebo spravujte složité projekty výběrem z více než 50 widgetů, abyste si vytvořili ideální dashboard. Možnosti dashboardů ClickUp jsou neomezené.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Business: 12 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
- ClickUp Brain: 5 $ měsíčně za člena (doplněk ke všem placeným tarifům)
Co je Taskade?
Taskade je nástroj pro produktivitu týmů a řízení projektů založený na umělé inteligenci. Využívá model umělé inteligence GPT-4 k zefektivnění mnoha procesů a zjednodušení řízení projektů pro týmy. Bezplatný tarif však využívá GPT-3. 5 s omezeným počtem kreditů.
Než přejdeme k podrobnému srovnání Taskade a ClickUp, podívejte se stručně na jejich klíčové funkce.
Funkce Taskade
Zde jsou některé z klíčových funkcí, které Taskade nabízí.
1. Úkoly a projekty
Taskade vám umožňuje automatizovat úkoly a vytvářet efektivní pracovní postupy projektů. Nabízí několik zobrazení, jako jsou seznamy, tabule a tabulky, které vám pomohou vizualizovat pracovní postupy a časové osy projektů. Nabízí také prioritizaci úkolů a další funkce pro zvýšení produktivity týmu.
Na rozdíl od ClickUp, Taskade nenabízí různé dashboardy, což omezuje možnosti vizualizace pro řízení projektů.
2. Poznámky a dokumenty
Dokumenty Taskade jsou založeny na umělé inteligenci a jsou interaktivní. Můžete je použít k přidávání poznámek, vytváření seznamů a kladení otázek. Pomocí jednoduchých příkazů se lomítkem lze také přidávat bloky obsahu a přizpůsobovat dokumenty.
3. Myšlenkové mapy
Nástroj pro tvorbu myšlenkových map Taskade vám umožňuje převést jednoduché seznamy na vizuální myšlenkové mapy, což usnadňuje spolupráci a brainstorming mezi členy týmu.
Má rozhraní typu drag-and-drop, kde můžete přesouvat uzly a vytvářet sofistikované myšlenkové mapy bez větší námahy.
4. Taskade AI
Celá sada funkcí Taskade je poháněna umělou inteligencí. Pomáhá vám generovat obsah, shrnovat informace, automatizovat úkoly, vytvářet automatizované pracovní postupy, nacházet rychlé odpovědi a mnoho dalšího. Nabízí také více než 1 000 šablon, které vám pomohou provádět různé úkoly pomocí umělé inteligence.
Ceny Taskade
- Pro: 19 $ měsíčně pro 10 uživatelů (účtováno ročně)
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Ultimate: 20 $ za měsíc na uživatele
Taskade vs. ClickUp: Porovnání funkcí
V této části porovnáme Taskade a ClickUp na základě jejich základních funkcí a vlastností.
Řízení projektů a úkolů
V první části srovnání ClickUp vs. Taskade porovnáme jejich základní funkce pro správu projektů.
Klíčové funkce projektového managementu ClickUp
- Využijte Kanban tabule a sprinty v ClickUp pro agilní plánování sprintů.
- Pracujte hladce díky snadnému vytváření úkolů, přiřazování, stanovování priorit a sledování.
- Vytvářejte vlastní projektové panely s více než 50 widgety a více než 15 zobrazeními.
- Využijte vestavěné pracovní postupy a automatizaci pracovních postupů
- Sledujte milníky projektu, abyste zajistili dodržování termínů.
- Vytvářejte a sledujte časové záznamy a získejte podrobné přehledy
- Ušetřete čas a námahu díky přizpůsobitelným šablonám
- Pořiďte si AI Project Manager, který vám bude sdělovat informace o postupu prací a souhrny projektů, vytvářet dílčí úkoly a mnoho dalšího.
Zobrazení projektů v ClickUp
Řízení projektů nikdy nebylo snazší než s ClickUp. Umožňuje vám vizualizovat plán projektu, časové osy a úkoly pomocí několika zobrazení.
Většina nástrojů pro správu projektů, včetně Taskade, nabízí několik základních zobrazení. ClickUp jde ještě dál a pomáhá uživatelům vizualizovat projekty způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.
ClickUp usnadňuje vytváření Ganttových diagramů, Kanban tabulek a časových os. Jeho šablony pro řízení projektů vám umožňují rychle vytvářet pokročilé projektové panely, aniž byste museli začínat od nuly.
Klíčový rozdíl ClickUp
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení projektů, což je více než je standard v oboru, zatímco Taskade nabízí pouze šest zobrazení. Taskade také postrádá některé pokročilé zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy a časové osy.
Plánování projektů s ClickUp
Ať už plánujete sprinty pro agilní projekt nebo úkoly pro jakýkoli projekt, zobrazení ClickUp Board je ideální. Umožňuje vám organizovat úkoly podle stavu a získat přehled o různých funkcích na první pohled.
Zobrazení seznamu sprintů vám poskytne rychlý přehled o sprintech týmu s prioritami, časovými osami, vlastníky úkolů atd.
Zobrazení Milestones vám umožňuje vytvářet plány projektů s předstihem několika týdnů nebo měsíců. Snadno vizualizujte průběh projektu pomocí časových os a barevného kódování, které slouží k rozdělení úkolů do segmentů.
A co víc? ClickUp vám také pomáhá spravovat pracovní vytížení zaměstnanců a plánovat kapacity, abyste mohli optimalizovat využití zdrojů.
Klíčový rozdíl ClickUp
ClickUp nabízí několik nástrojů pro snadné plánování složitých projektů. Taskade sice nabízí základní zobrazení Kanban tabule, ale postrádá pokročilé nástroje pro plánování a vizualizaci projektů.
Správa úkolů v ClickUp
ClickUp Tasks usnadňuje správu úkolů díky bezkonkurenčním funkcím a funkcionalitám. Umožňuje snadno vytvářet a spravovat úkoly, přiřazovat úkoly více osobám, segmentovat je a stanovovat jejich priority, přidávat odkazy a komentáře a vytvářet opakující se úkoly.
Přidejte vlastní pole, abyste obohatili úkoly, a dokonce přidejte komentáře s emoji reakcemi. Integrovaný časový tracker vám pomůže sledovat čas strávený na každém úkolu. Můžete také vytvářet ruční časové záznamy.
Bonus: Získejte zdarma šablony pro správu úkolů, které zefektivní správu úkolů a usnadní řízení projektů.
Klíčový rozdíl ClickUp
ClickUp vyniká širokou škálou funkcí pro správu úkolů, od více přiřazených osob až po integrovaný časový tracker. Používání ClickUp je snadné a k jeho spuštění nepotřebujete žádné znalosti v oblasti správy úkolů. Navíc vám umožňuje přidávat úkoly ze Slacku, e-mailů nebo dokonce z vašich poznámek. Taskade nenabízí tolik možností pro snadné vytváření úkolů.
Klíčové funkce projektového managementu Taskade
- Využijte výhody více zobrazení projektů s možností vytvoření přizpůsobených zobrazení.
- Využijte více než 500 šablon pro zvýšení produktivity v různých kategoriích.
- Spolupracujte v reálném čase a sledujte historii verzí projektu
- Využijte jeho snadné vytváření úkolů, hromadné přiřazování, třídění, stanovování priorit a funkce sledování času.
Zobrazení projektů v Taskade
Taskade nabízí šest zobrazení projektů, zatímco ClickUp jich nabízí více než 15. Patří mezi ně zobrazení seznamu, tabule, akcí, myšlenkové mapy, organizačního schématu a kalendáře. Zobrazení akcí je tabulkové.
Ve srovnání s ClickUp vypadají zobrazení jednodušeji a méně sofistikovaně.
Plánování projektů s Taskade
Kanbanové zobrazení Taskade je skvělé pro plánování projektů. Poskytuje rychlý přehled všech úkolů v rámci projektu a umožňuje je třídit podle stavu dokončení.
Má rozhraní typu drag-and-drop, stejně jako ClickUp, což usnadňuje organizování a přeskupování úkolů.
Na rozdíl od ClickUp, Taskade nenabízí projektovým manažerům zobrazení časové osy ani sledování milníků.
Správa úkolů v Taskade
Taskade nabízí komplexní sadu funkcí pro správu úkolů podobnou ClickUp. Umožňuje přidávat komentáře, označovat osoby, vkládat soubory, přidávat odkazy, nastavovat termíny a další.
K dispozici jsou také možnosti třídění a prioritizace úkolů. Nabízí také rychlé zkratky pro přidávání úkolů nebo poznámek k jakémukoli projektu z libovolného místa v rámci platformy Taskade.
Neumožňuje však vytvářet závislosti mezi úkoly tak, jak to dělá ClickUp, což omezuje úroveň detailů, které můžete k úkolům přidat.
ClickUp vs Taskade: který je lepší pro správu projektů a úkolů?
ClickUp vyhrává toto kolo, protože se jedná o komplexní softwarové řešení pro správu projektů a úkolů. Taskade nabízí skvělé funkce pro správu úkolů založené na umělé inteligenci, ale nedokáže zvládnout tak složitou správu projektů jako ClickUp.
Poznámky a dokumenty
V tomto druhém kole srovnání Taskade vs. ClickUp porovnáme jejich funkce pro pořizování poznámek a správu dokumentů.
Klíčové funkce ClickUp pro pořizování poznámek
- Využijte jeho bohaté možnosti formátování a pokročilé možnosti přizpůsobení.
- Spolupracujte v reálném čase a sdílejte dokumenty pomocí veřejných a soukromých odkazů.
- Využijte umělou inteligenci k pořizování poznámek a vytváření automatických shrnutí
- Vytvářejte nekonečné seznamy a vnořené dokumenty
- Provádějte hromadné akce s dokumenty, jako je označování a archivace.
- Využijte poznámkový blok v rozšíření ClickUp pro Chrome k rychlému pořizování poznámek.
- Odstraňte rušivé vlivy a pište bez rozptylování pomocí režimu soustředění ClickUp v dokumentech.
Pořizování poznámek v ClickUp
ClickUp nabízí nejen jeden, ale hned několik způsobů, jak si dělat poznámky:
- Využijte funkci poznámkového bloku v rozšíření pro Chrome.
- Pořizujte podrobné poznámky pomocí ClickUp Docs
- Využijte sílu umělé inteligence k automatickému generování poznámek a shrnutí.
ClickUp Docs nabízí mnoho možností přizpůsobení, abyste mohli vytvářet a organizovat své poznámky tak, jak vám to vyhovuje. Můžete vytvářet tabulky, vkládat soubory a odkazy nebo přizpůsobovat své poznámky pomocí jednoho z mnoha bloků obsahu. V rámci Docs můžete také používat ClickUp Brain k psaní nebo úpravám obsahu, získávání informací z vašich úkolů, shrnování stránek a dalším činnostem.
Klíčový rozdíl ClickUp
Funkce poznámkového bloku rozšíření pro Chrome usnadňuje pořizování poznámek při procházení internetu. Díky tomu se vyrovná specializovaným aplikacím pro pořizování poznámek, což Taskade postrádá. ClickUp také vyniká funkcí slash commandů pro přizpůsobení dokumentů.
Klíčové funkce aplikace Taskade pro pořizování poznámek
- Vyberte si z několika bloků obsahu a možností formátování
- Využijte umělou inteligenci k rychlému pořizování poznámek, jejich vylepšování nebo rozšiřování.
- Rychlé psaní poznámek pomocí klávesových zkratek
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na stejném dokumentu
Pořizování poznámek v Taskade
Taskade je aplikace pro pořizování poznámek založená na umělé inteligenci, která vám umožní snadno zaznamenávat, formátovat a organizovat poznámky.
Nabízí několik možností formátování a umožňuje přidávat do poznámek soubory, odkazy a média. Můžete také spolupracovat s členy svého týmu na stejném dokumentu.
Taskade má AI asistenta pro psaní, který vám pomůže generovat poznámky a shrnutí během několika sekund. Pro rychlé pořizování poznámek využijte klávesové zkratky, abyste si mohli dělat poznámky kdykoli a kdekoli.
Jednou z oblastí, ve které Taskade vyniká, jsou tisíce šablon, které můžete použít k vytváření různých typů poznámek v různých formátech. To je podobné tomu, co nabízejí populární alternativy Taskade, jako je Notion.
ClickUp vs. Taskade: Který z nich je lepší pro pořizování poznámek a dokumentů?
ClickUp je vítězem, hlavně díky bohatým formátovacím možnostem a příkazům pro přizpůsobení dokumentů. Taskade se ClickUp vyrovná v oblasti pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, ale ne v jiných aspektech.
Mind mapping a brainstorming
Ve třetím kole srovnání Taskade vs. ClickUp porovnáme nástroje pro mindmapping, které každá z těchto aplikací nabízí.
Klíčové funkce ClickUp pro mind mapping a brainstorming
- Přetahujte uzly a vytvářejte myšlenkové mapy
- Převádějte uzly na úkoly jediným kliknutím
- Využijte tabule pro strategické plánování a brainstorming
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
- Přidejte obrázky a odkazy do svých tabulek ClickUp
Mind mapping pomocí ClickUp
ClickUp nabízí virtuální tabule, které umožňují spolupráci týmu a brainstorming v reálném čase. Použijte je k vytvoření strategie, brainstormingu nápadů, návrhu kreativních pracovních postupů a vytváření myšlenkových map.
Pokud chcete vytvářet úkoly přímo ze svých tabulek, stačí kliknout na tlačítko. Nejlepší na tom je, že můžete přidávat obrázky a odkazy, aby byly vaše tabule ještě zajímavější a interaktivnější.
Klíčový rozdíl ClickUp
ClickUp Whiteboards pomáhá implementovat všechny typy technik tvorby nápadů, nejen myšlenkové mapy. Ve srovnání s Taskade je ClickUp univerzálnější a funkčnější pro řadu účelů kromě tvorby pracovních postupů a myšlenkových map.
Klíčové funkce Taskade pro mind mapping a brainstorming
- Využijte umělou inteligenci k získání návrhů na uzly nebo k vytvoření myšlenkových map na základě podnětů.
- Využijte jeho přizpůsobitelné šablony k rychlému vytváření myšlenkových map pro různé účely.
- Přidejte nekonečné množství uzlů a poduzlů a vytvořte podrobné myšlenkové mapy.
Mind mapping pomocí Taskade
Taskade vám umožňuje vytvářet nekonečně vnořené myšlenkové mapy s libovolným počtem uzlů a poduzlů. Jeho rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje přesouvat uzly a vytvářet tak různé mapy.
Stejně jako u všeho v Taskade je i zde zabudována umělá inteligence, která pomáhá ve všech aspektech. Například vám umožňuje vytvářet automatizované myšlenkové mapy na základě podnětů nebo navrhuje uzly, které můžete přidat do svých map.
Taskade také nabízí mobilní přístup a spolupráci v reálném čase pro brainstorming nápadů a strategické plánování.
ClickUp vs Taskade: Který je lepší pro mind mapping a brainstorming?
ClickUp Whiteboards nabízí mnohem více možností pro brainstorming a tvorbu nápadů a není omezeno pouze na myšlenkové mapy, což mu dává v tomto srovnání s Taskade výhodu.
Řešení AI
Podívejme se na funkce umělé inteligence, které nabízejí oba nástroje v tomto finálním kole Taskade vs. ClickUp.
Klíčové funkce ClickUp Brain
- Ptejte se a získejte odpovědi z celé vaší znalostní báze.
- Automatizujte procesy a úkoly pro plynulé řízení projektů
- Využijte generativní AI pro psaní, pořizování poznámek, vytváření tabulek, šablon a přepisů a shrnování.
Řešení AI nabízená ClickUp
ClickUp Brain je jako druhý mozek s četnými nástroji umělé inteligence, které vám pomohou se všemi aspekty řízení projektů. Má tři superúčinné nástroje: AI Project Manager, AI Knowledge Manager a AI Writer for Work.
Zeptejte se AI Knowledge Manager na jakékoli otázky týkající se vašich dokumentů, úkolů a projektů a on vám poskytne přesné, kontextové odpovědi.
AI Writer for Work vám pomůže psát e-maily a články, shrnovat diskusní vlákna, pořizovat zápisy z jednání, brainstormovat nápady a dokonce navrhovat otázky pro pohovory při přijímání nových zaměstnanců.
Umí generovat tabulky z velkých datových sad a přepisovat poznámky z vašich schůzek a klipů. Navíc umí vytvářet šablony v dokumentech, úkolech a projektech pro jakékoli použití.
AI Project Manager dokáže vytvářet projektové briefy a dokumenty RACI, automaticky generovat podúkoly pro úkoly v ClickUp, sdílet aktualizace projektů, automatizovat úkoly, generovat standupy atd.
Klíčový rozdíl ClickUp
Zatímco ClickUp je v jádru platformou pro správu projektů, ClickUp Brain je jednou z nejlepších aplikací typu „druhý mozek“. Jedná se o kombinaci asistenta pro psaní, správce znalostí a projektového manažera v jednom. Navíc nabízí více než 100 nástrojů pro úkoly specifické pro jednotlivé osoby.
Klíčové funkce Taskade AI
- Automatizujte úkoly pomocí automatizace Taskade AI
- Vytvářejte přizpůsobené virtuální agenty se specifickými znalostmi pomocí Taskade AI Agents.
- Vytvářejte obsah, jako jsou poznámky a shrnutí, pomocí asistenta psaní s umělou inteligencí.
Řešení AI nabízená Taskade
Taskade AI je užitečná pro automatizaci úkolů a generování obsahu, ale její funkčnost přesahuje tyto případy použití.
Umožňuje vám vytvářet personalizované AI agenty pro různé účely. Můžete například vytvořit specializované AI asistenty pro marketing, projektový management atd.
Taskade vs ClickUp AI: který je lepší?
Taskade AI i ClickUp AI si konkurují ve všech ohledech a nabízejí výkonné funkce. Proto je toto kolo nerozhodné.
Taskade vs. ClickUp na Redditu
Provedli jsme průzkum na Redditu, abychom zjistili, co si uživatelé Redditu myslí o otázce Taskade vs. ClickUp, a zde je to, co komunita říká o těchto dvou nástrojích:
Taskade je snadno použitelný a ideální pro pořizování poznámek a individuální produktivní nástroje.
Taskade je snadno použitelný a ideální pro pořizování poznámek a individuální produktivní nástroje.
ClickUp je robustnější a je ideální pro komplexní řízení projektů pro všechny typy podniků.
ClickUp je robustnější a je ideální pro komplexní řízení projektů pro všechny typy podniků.
Pokud hledáte základní funkce pro pořizování poznámek a AI, Taskade vám bude stačit. Pokud však chcete pokročilé funkce pro pořizování poznámek, robustní správu projektů, šablony pro správu úkolů, brainstorming a funkce pro spolupráci, zvolte ClickUp.
Který nástroj AI pro zvýšení produktivity je nejlepší?
Na základě našeho srovnání Taskade vs. ClickUp zvítězil ClickUp ve třech ze čtyř kol, přičemž čtvrté kolo skončilo remízou.
Vaše konečná volba bude záviset na vašich konkrétních požadavcích. ClickUp je lepší volbou, pokud chcete komplexní řešení pro správu projektů a produktivitu, které se může přizpůsobovat růstu vaší firmy. Nabízí vše, co Taskade, a mnohem více.
Chcete prozkoumat všechny nabídky ClickUp? Zaregistrujte se do ClickUp a vyzkoušejte jeho funkce, abyste se mohli rozhodnout, zda je to pro vás ta správná volba.