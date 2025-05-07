10 alternativ a konkurentů Taskade v roce 2025

Hledáte alternativní nástroje pro správu úkolů s umělou inteligencí, které by nahradily Taskade? Už nemusíte hledat!
V tomto článku se podíváme na 10 skvělých alternativ k Taskade, které vám pomohou zefektivnit správu úkolů a zvýšit produktivitu.
Ať už hledáte pokročilé funkce, lepší možnosti přizpůsobení nebo uživatelsky přívětivější design, máme pro vás to pravé. Pojďme se podívat na náš oblíbený software pro správu úkolů a alternativy k Taskade!
Co byste měli hledat v alternativách k Taskade?
Pokud hledáte alternativy k Taskade, zaměřte se na uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu úkolů s mnoha integracemi a automatizací. Hledejte také nástroje, které vám umožní automatizovat opakující se úkoly a udržovat pořádek.
Nástroje pro tvorbu osnov, funkce pro správu úkolů a integrace umělé inteligence by také měly být na vrcholu vašeho seznamu, pokud chcete maximalizovat efektivitu při snadném zvládání více projektů.
Zde jsou klíčové funkce softwaru pro správu projektů, na které se zaměřte při hledání alternativ k Taskade:
- Rozhraní: Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, které projektovým manažerům a vedoucím týmů poskytuje plynulý zážitek při správě úkolů.
- Náročnost osvojení: Uživatelsky přívětivý program s srozumitelnými návody pro začínající i zkušené projektové manažery.
- Nástroje pro chat a spolupráci: Dnešní rychle se měnící svět vyžaduje interní a externí komunikaci v reálném čase, aby bylo možné řídit projekty napříč odděleními a týmy.
- Řízení projektů: Robustní funkce pro řízení projektů, včetně Ganttových diagramů
- Integrace a automatizace: Kompatibilita s dalšími nástroji, které váš tým používá, umožňuje plynulou automatizaci pracovních postupů pro organizaci úkolů a seznamů úkolů.
- Integrovaná umělá inteligence: Hladká integrace umělé inteligence pro shrnutí a generování akčních položek, protože vám to ušetří čas a ukáže vám, jak být produktivnější (bonusové body, pokud program zahrnuje také generátor obsahu s umělou inteligencí!).
Při hledání alternativ k Taskade mějte na paměti výše uvedené funkce, které vám pomohou najít nejlepší nástroj nebo software pro správu úkolů pro vaše projekty.
10 nejlepších alternativ k Taskade, které můžete použít
Podívejme se na 10 nejlepších placených i bezplatných alternativ k Taskade, které vám pomohou zefektivnit správu úkolů. ✅
1. ClickUp
ClickUp získává zlatou hvězdu, pokud jde o software pro správu úkolů a projektů.
Nabízí komplexní sadu funkcí, automatizací a integrací, které vám pomohou spravovat a prioritizovat úkoly. ClickUp usnadňuje zefektivnění pracovních postupů napříč více projekty.
Jeho nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí vás ohromí! ClickUp AI poskytuje nativní umělou inteligenci pro téměř všechny funkce, které si dokážete představit.
Šablona pro správu úkolů obsahuje šest zobrazení, takže můžete rychle přistupovat k informacím, které potřebujete. A můžete snadno delegovat úkoly pro prioritizaci projektů A+.
ClickUp vede náš seznam alternativ k Taskade díky svým rozsáhlým funkcím pro správu úkolů a zdrojů, pokročilým nástrojům AI a nadšeným recenzím zákazníků. Jeho vysoké hodnocení na G2 a tisíce pozitivních recenzí na různých webech ukazují, že je jednou z nejlepších alternativ k Taskade.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování času stráveného na projektu z jakéhokoli zařízení usnadňuje vedoucím týmů a projektovým manažerům přesné sledování času – ať už prostřednictvím platformy nebo našeho rozšíření pro Chrome.
- Více než 50 automatizací úkolů s integracemi, které vám umožní zefektivnit pracovní postupy a automatizovat opakující se nebo periodické úkoly pomocí funkcí drag-and-drop pro organizaci projektů.
- Pokročilé funkce umělé inteligence, které vám pomohou shrnovat, generovat obsah a pracovat rychleji při pořizování poznámek, plnění úkolů nebo správě opakujících se úkolů.
- Nástroj pro spolupráci týmu v reálném čase a asynchronně s chatem a digitálními tabulemi pro mapování závislostí úkolů, brainstorming ohledně uvedení produktů na trh nebo vytváření pracovních postupů pro členy týmu.
- Plán Free forever je nabitý funkcemi pro správu složitých projektů (a mnoho z nich v tomto seznamu zdarma nenajdete).
Omezení ClickUp
- Vzhledem ke všem jeho funkcím a podrobnému přizpůsobení může být pro některé uživatele nutné se s ním nejprve seznámit.
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený tarif: 5 $/měsíc na uživatele
- Business Plan: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 256+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 734+ recenzí)
2. TickTick
TickTick je uživatelsky přívětivý software pro správu úkolů, který byl navržen s ohledem na freelancery a malé podniky a který vám pomůže spravovat úkoly pro vás i váš tým.
Díky intuitivnímu rozhraní je snadné plánovat, spravovat úkoly a sledovat pokrok, takže můžete efektivně řídit osobní nebo týmové projekty.
Stanovujte priority, spolupracujte a spravujte práci svého týmu pomocí nástrojů, jako jsou připomenutí polohy, upozornění, statistiky efektivity, hlasové funkce a další. Navíc získáte časovač Pomo a generátor bílého šumu, které vám pomohou zvýšit produktivitu!
TickTick je vynikající alternativou k Taskade pro freelancery, malé podniky a lidi, kteří chtějí spravovat osobní úkoly. Pokud jste tento software pro správu projektů již vyzkoušeli, podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ k TickTick.
Nejlepší funkce TickTick
- Velmi uživatelsky přívětivé, přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s flexibilními zobrazeními a správcem úkolů
- Hladká integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Calendar, Trello, Microsoft To Do a Siri.
- Nástroje pro týmovou spolupráci, které usnadňují sdílení seznamů všem členům týmu
- Komplexní knihovna nápovědy, včetně průvodce pro nové uživatele, s vynikající navigací a srozumitelnými pokyny.
Omezení TickTick
- Omezené integrace
- Není určeno pro velké společnosti nebo korporace.
- Žádné nativní nástroje AI v nástroji pro správu projektů
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 27 $/měsíc za rok
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,5/5 (86+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (101+ recenzí)
Porovnejte TickTick a Todoist!
3. Notion
Seznamte se s Notion, komplexním softwarem pro správu úkolů a nástrojem pro řízení projektů.
Notion je software pro produktivitu a cloudovou spolupráci týmů. Umí spravovat projekty členů vašeho týmu, přičemž přiděluje úkoly, sleduje postup projektu a podrobně popisuje priority úkolů.
Toto robustní řešení pro správu projektů zvládne také všechny vaše poznámky, databáze a wiki, což je skvělá volba pro týmy pracující na dálku.
Notion AI, dostupný jako doplněk k Notion, vám umožňuje přístup k plným funkcím umělé inteligence přímo v aplikaci. Umí vytvářet shrnutí, sdílet poznámky z jednání, generovat další kroky na základě vašich poznámek z jednání a snadno sestavovat text. A mnohem více!
Ať už jste projektový manažer, freelancer, malý tým nebo podnik na podnikové úrovni, Notion se přizpůsobí vašim potřebám a poskytne vám vynikající funkce pro správu úkolů.
Uživatelé oceňují jeho schopnost vytvářet a přiřazovat úkoly, stanovovat termíny a milníky a sledovat klíčové detaily. Pokud hledáte placené nebo bezplatné alternativy k Taskade s výkonnými funkcemi umělé inteligence, podívejte se na tento software pro správu úkolů!
Nejlepší funkce Notion
- Vytváření úkolů, jejich přiřazování a stanovování priorit usnadňuje správu více projektů.
- Spravujte termíny úkolů pro termíny a milníky
- Flexibilní rozhraní softwaru pro správu úkolů, které umožňuje spravovat projekty na první pohled
- Plně integrovaný doplněk Notion AI
Omezení Notion
- Náročné osvojení ve srovnání s některými softwary pro správu úkolů
- Příležitostné zpoždění napříč platformou
- Omezené možnosti formátování
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Notion AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 8 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (4 726+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 760 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Notion!
4. Coda
Pokud hledáte výkonný nástroj a platformu pro správu projektů, který zvládne různé požadavky na správu úkolů, zvažte Coda.
Ať už potřebujete jednoduchý seznam úkolů nebo komplexní tabuli úkolů pro správu projektů v celé organizaci, Coda se přizpůsobí a vyvíjí podle vašich potřeb. Propojuje se s tisíci aplikacemi napříč několika platformami a přidává tak vašim dokumentům nekonečné možnosti.
Máte rádi pocit z dokumentu? Coda působí jako dokument, ale funguje jako aplikace!
Coda zatím nemá nativní AI, ale už se na ní pracuje! Coda AI je momentálně v beta verzi a je připravena vám pomoct se vším od shrnutí a zvýraznění až po generování dat a psaní textů.
Pokud hledáte flexibilní alternativy k Taskade, které umožňují spolupráci, spravují týmové projekty a rostou s vámi, Coda může být vynikající volbou jako váš nástroj pro správu úkolů.
Nejlepší funkce Coda
- Spousta možností přizpůsobení v rámci softwaru pro správu úkolů
- Vynikající funkce pro spolupráci a jednoduché možnosti nastavení priorit úkolů
- Pokročilá automatizace
- Hladká integrace dat a propojení s dalšími nástroji, z čehož těží všichni členové týmu nebo dokonce i vzdálené týmy.
Omezení aplikace Coda
- Omezená mobilní zkušenost pro nástroj pro správu projektů
- Problémy s formátováním při exportu velkých souborů
- Dlouhé načítání u velkých projektů
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc za Doc Maker
- Tým: 30 $/měsíc za Doc Maker
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (395+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (89+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Coda!
5. Fibery
Fibery je nástroj pro správu práce, který klade velký důraz na strukturu a propojení.
Mezi jeho funkce pro správu úkolů patří šablony jako 1-3-5 Focus pro organizaci práce, Advanced Workflow pro komplexní přechody mezi úkoly a Daily Check-Ins pro efektivní komunikaci s projektovými manažery.
Jeho integrace umělé inteligence, nástroje Fibery AI, má všechny funkce, které členové vašeho týmu potřebují k vytváření prostorů, automatizaci opakujících se úkolů, brainstormingu nápadů, pořizování poznámek a zlepšování psaní.
Fibery se integruje s celou řadou nástrojů, jako jsou Slack, GitLab, GitHub a Jira. Stojí za to se na něj podívat, pokud hledáte placenou nebo bezplatnou alternativu k Taskade.
Nejlepší funkce Fibery
- Reagující a ochotný tým
- Komplexní program s velkou flexibilitou
- Snadná automatizace bez nutnosti programování
- Integrace AI pro vyšší efektivitu
Omezení Fibery
- Zcela webové (bez mobilní aplikace)
- Žádné opakující se úkoly (ale existují řešení)
- Žádná nativní integrace kalendáře
Ceny Fibery
- Solo: Navždy zdarma
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fibery
- G2: 4,8/5 (107+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (15+ recenzí)
6. Nuclino
Hledáte alternativu k Taskade, která je lehká jako pírko? Nuclino je tou správnou volbou!
Tento nástroj pro správu úkolů je zaměřen na spolupráci, určování nejdůležitějších úkolů, brainstorming a pořizování poznámek v jednom přehledném balíčku.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je sledování úkolů velmi jednoduché a funkce pro spolupráci v reálném čase zajišťují, že všichni mají stejné informace.
Nuclino vám pomáhá udržovat pořádek díky zobrazení Kanban tabule a vnořeným seznamům, díky kterým budete mít přehled o všech svých úkolech. Připravte se na zefektivnění své práce a zvýšení produktivity s Nuclino!
Jeho AI, Sidekick, je k dispozici jako volitelný placený doplněk k placeným tarifům nebo s omezeným použitím v rámci bezplatného tarifu. Sidekick vám pomůže s brainstormingem nápadů, návrhem obsahu, převodem poznámek do souhrnů a mnohem více.
Nuclino může být dobrou alternativou k Taskade, pokud vám nevadí, že není dostupný pro mobilní zařízení.
Nejlepší funkce Nuclino
- Velmi snadné a intuitivní s přehlednými zobrazeními, jako je například zobrazení Kanban tabule.
- Nástroje pro správu AI dostupné jako doplněk
- Myšlenkové mapy diagramů souborů a složek
- Spolupráce v reálném čase při psaní popisu úkolů nebo při delegování důležitých úkolů na ostatní
Omezení Nuclino
- Žádná mobilní aplikace
- Není ideální pro velké podniky nebo podniky na podnikové úrovni.
- Omezené integrace
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (58+ recenzí)
Bonus: Podívejte se na 10 nejlepších alternativ a konkurentů Nuclino
7. Any. do
Any.do je specializovaný software pro správu úkolů. Poskytuje poutavý, dynamický a zábavný způsob, jak spravovat více úkolů a organizovat každodenní činnosti.
Úkoly můžete přidávat pomocí hlasu, integrací nebo rozšíření. Nebo je jednoduše napište! Zůstaňte soustředění díky režimu Focus Mode a označujte úkoly jako splněné uspokojivým přejetím prstem nebo kliknutím v tomto agilním nástroji pro správu projektů.
Díky intuitivní funkci drag-and-drop můžete snadno přesouvat úkoly mezi kategoriemi a seznamy. Navíc můžete úkoly upravovat a spravovat i na cestách, a to změnou názvů, seznamů, připomínek, značek, poznámek a příloh.
Rozhraní Any.do je tak poutavé, že vás motivuje k práci. Tento správce úkolů je dobrou alternativou k Taskade, která je jednoduchá, zábavná a efektivní.
Any. do – nejlepší funkce
- Jednoduchý, přehledný design ve srovnání s jinými softwary pro správu úkolů
- Funkce synchronizace umožňuje uživatelům pracovat na více zařízeních
- Zobrazení kanbanové tabule ve všech verzích
Any. do omezení
- Omezené integrace
- Omezené klasifikační funkce
- Chybí pokročilé funkce
Ceny Any.do
- Osobní: Plán zdarma navždy
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 5 $/měsíc na uživatele
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (193+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (138+ recenzí)
8. Todoist
Populární software pro správu úkolů a seznamů úkolů Todoist chce, abyste byli super produktivní a zároveň se cítili klidnější.
Rychle vytvářejte úkoly, sledujte pokrok, stanovujte priority a spolupracujte s ostatními v flexibilním prostředí. Todoist lze integrovat s vaším kalendářem, hlasovým asistentem a více než 70 dalšími nástroji.
V době psaní tohoto článku Todoist nenabízí žádné oblíbené nástroje, které by integrovaly nejnovější technologii AI. Pokud ve svém programu nepotřebujete kompletní sadu nástrojů AI, může být pro vaše potřeby v oblasti řízení projektů dobrou alternativou k Taskade.
Nejlepší funkce Todoist
- Podporuje pocit úspěchu
- Vynikající schopnosti zpracování jazyka
- Navrhuje strategie produktivity, které vám pomohou naučit se pracovat rychleji.
- Flexibilní a přehledné rozhraní
Omezení Todoist
- Omezená možnost přidávat podrobnosti úkolů
- Připomenutí nejsou k dispozici ve bezplatné verzi.
- Zvýšená křivka učení
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (758+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 252+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Todoist!
9. Microsoft To Do
Microsoft To Do je aplikace pro správu úkolů a nástroj pro spolupráci, který se bezchybně integruje s ostatními aplikacemi v ekosystému Microsoft.
Tato snadno použitelná platforma je skvělá pro zaznamenávání, organizování a sdílení denních připomínek, seznamů úkolů a seznamů činností.
Ať už spravujete svůj osobní život, pracovní úkoly nebo jiné důležité úkoly, Microsoft To Do může být slušným komplexním řešením.
Díky aplikacím pro stolní počítače i mobilní zařízení můžete svůj denní seznam úkolů spravovat odkudkoli.
Intuitivní rozhraní aplikace Microsoft To Do vám umožňuje rozdělit úkoly na zvládnutelné kroky. Můžete snadno nastavit termíny a připomenutí, abyste měli vždy vše pod kontrolou a byli v obraze.
Microsoft To-Do nenabízí žádné nejnovější technologie AI pro zvýšení produktivity a efektivity. Je však integrován s AI od Zapier. Pokud pracujete s mnoha aplikacemi Microsoft, může být tato aplikace dobrou alternativou k Taskade.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Skvěle funguje s Outlookem a dalšími službami M365.
- Snadno použitelné, jednoduché a uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní
- Spolehlivé připomenutí
- Dobré funkce pro spolupráci
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Žádná bezplatná verze
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Microsoft To Do
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Aplikace pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (61+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 783+ recenzí)
10. Teamwork
Teamwork je software pro správu projektů vytvořený speciálně pro práci s klienty. Pomáhá vám spravovat seznamy úkolů, projekty, klienty a freelancery vašeho týmu.
Ať už se zabýváte jednotlivými úkoly nebo řídíte týmové projekty, Teamwork vám pomůže snadno sledovat průběh vašeho projektu. Je to vynikající alternativa k Taskade a skvělý nástroj pro správu úkolů.
Jeho pokročilé funkce pro spolupráci v reálném čase umožňují uživatelům pracovat úžeji a produktivněji, zejména při spolupráci s týmem na dálku.
Teamwork vám umožňuje přiřazovat úkoly a vytvářet podúkoly. Software pro správu projektů a úkolů hladce integruje přiřazování úkolů, sledování pokroku a času pro lepší pracovní postupy a vyšší produktivitu.
Pomocí značek a vlastních polí můžete kategorizovat a filtrovat informace podle potřeb vaší firmy.
Uživatelé oceňují, že i přes své komplexní funkce je stále jednoduchý a snadno použitelný. Vyzkoušejte ho, pokud hledáte bezplatnou alternativu k Taskade, ale nepotřebujete nejnovější technologie umělé inteligence.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Možnost zdarma přidávat klienty do softwaru pro správu úkolů a spolupracovat v jednotném pracovním prostoru
- Udržuje interní i externí projekty na správné cestě
- Umožňuje vám přiřadit konkrétní úkoly a hodiny klientům pro lepší komunikaci v týmu.
- Vlastní připomenutí a e-mailové zprávy pro zrychlení obchodních procesů
Omezení týmové práce
- Náročné osvojení ve srovnání s některými jinými softwary pro správu úkolů na seznamu
- Funkce chatu mohou působit trochu omezujícím dojmem.
Ceny za týmovou spolupráci
- Navždy zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (1 037+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (827+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Teamwork!
Alternativy k Taskade pro všechny, kteří chtějí pracovat chytřeji
Stručně řečeno, najít si oblíbené nástroje, které nahradí Taskade, může být velké rozhodnutí, ale stojí to za to, pokud tím váš tým získá úplnou kontrolu nad pracovními postupy svých projektů!
Prozkoumali jsme 10 nejlepších alternativních nástrojů k Taskade, které jsou v současné době k dispozici – od výkonných aplikací, jako je ClickUp, až po specializované skvosty, jako jsou TickTick a Nuclino – každý si najde to své.
Díky široké škále funkcí, nástrojům pro správu projektů s umělou inteligencí, uživatelsky přívětivým rozhraním a hladké spolupráci máte na výběr z celé řady nejlepších alternativ k Taskade!
Vyberte si tedy to, co nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
Jste připraveni posunout správu projektů a úkolů na vyšší úroveň? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a objevte efektivnější způsob práce. Nebo se podívejte na plán Free Forever, který není vázán žádnými podmínkami.