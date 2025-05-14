10 nejlepších aplikací a nástrojů pro správu úkolů v roce 2025

Cítíte se přetížení množstvím úkolů, blížícími se termíny, neuspořádanými myšlenkami a roztroušenými poznámkami? Možná potřebujete aplikaci pro tvorbu osnov. Uspořádají vaše myšlenky, poznámky a úkoly, díky čemuž bude váš život produktivnější a bez stresu.
Ale co přesně je to aplikace pro tvorbu osnov? Jednoduše řečeno, je to nástroj, který strukturalizuje a zjednodušuje vaše poznámky a plánování úkolů tím, že vám pomáhá rozdělit složité myšlenky, dlouhé výzkumné poznámky a velké úkoly na malé a zvládnutelné části. ✨
V současné době je k dispozici mnoho aplikací pro tvorbu osnov, takže najít tu správnou může být zdlouhavé a časově náročné. Ale nebojte se! Vybrali jsme 10 nejlepších aplikací pro tvorbu osnov, které pokrývají celou řadu potřeb a použití. Ať už jste zaneprázdněný profesionál, podnikatel, spisovatel, výzkumník nebo freelancer, určitě si vyberete.
Co byste měli hledat v aplikaci pro tvorbu osnov?
Výběr správné aplikace pro tvorbu osnov podle vašich potřeb vyžaduje důkladné zhodnocení jejích funkcí. Zvažte tyto klíčové faktory:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Aplikace pro tvorbu osnov by měla být snadno ovladatelná, aby bylo uspořádání vašich myšlenek, poznámek a plánů jednoduché. Pokud se vám aplikace jeví jako složitá, podívejte se, zda nabízí komplexní dokumentaci a rychlou zákaznickou podporu, která vám pomůže.
- Funguje i na cestách: Vyberte si aplikaci pro tvorbu osnov, která je k dispozici kdekoli a kdykoli, abyste mohli zaznamenat své myšlenky kdykoli. Ujistěte se, že funguje na webu, v počítači i v mobilu a že v případě potřeby nabízí rozšíření pro Chrome.
- Integrace s jinými aplikacemi: Vaše aplikace pro tvorbu osnov by měla být propojena s jinými aplikacemi, které denně používáte, jako je e-mail, kalendář, cloudové úložiště nebo nástroje pro správu projektů. Díky tomu bude správa vašeho pracovního toku plynulá a efektivní.
- Vhodné pro týmy: Pokud jste součástí týmu, vyberte si aplikaci s funkcemi pro spolupráci v reálném čase, aby byli všichni informováni. A pokud se váš tým rozšiřuje, ujistěte se, že aplikaci lze snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala růstu.
- Možnosti přizpůsobení: Aplikace pro tvorbu osnov by měla být přizpůsobitelná podle vašich představ a měla by obsahovat funkce, jako jsou formátovací styly a barvy, více zobrazení a vlastní nastavení zobrazení (např. motivy, tmavý režim atd.).
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu osnov
Po důkladném výzkumu a testování jsme vybrali 10 nejlepších aplikací pro tvorbu osnov na trhu a zdůraznili jejich jedinečné funkce, omezení a hodnocení uživatelů. Pojďme se na ně podívat.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity vybavená funkcemi, díky kterým je vytváření osnov poznámek a úkolů snadné a zábavné! Využijte ClickUp Tasks, Mind Maps, Whiteboards nebo Docs jako plátna pro svou kreativitu.
ClickUp’s Hierarchy je flexibilní a přizpůsobitelný organizační rámec, který uživatelům umožňuje efektivně spravovat jejich projekty, úkoly a týmy.
ClickUp Mind Maps rozděluje složité myšlenky na malé části, které můžete uspořádat do pořadí, které vám dává smysl. A pokud máte v ClickUp již existující projekty nebo chcete plánovat nový od začátku, Mind Maps poskytuje vizuální přehled pro lepší plánování a organizaci.
ClickUp Whiteboards jsou ještě flexibilnější a umožňují volný tok vašich myšlenek díky funkcím, jako jsou lepící poznámky, pero a zvýrazňovače. Nahrajte obrázky, vložte odkazy a přidejte další úkoly, dokumenty a myšlenkové mapy z ClickUp, abyste získali robustnější plán. Navíc je přesouvání těchto prvků hračkou, což je ideální pro zpracování složitých myšlenek, brainstorming a vytváření projektových plánů.
Pokud jste někdy používali Notion, ClickUp Docs si zamilujete ještě více. Vytvářejte nekonečné množství stránek a podstránek v dokumentu, pořizujte si poznámky a rozčleňujte své dokumenty pomocí odrážek, tabulek, kontrolních seznamů a dalších prvků. A pokud jste vizuální typ, máte k dispozici přizpůsobené možnosti pro stylování textu a barevné označení různých sekcí. ?
A co je nejlepší? Všechny tyto prostory jsou vybaveny nástroji pro spolupráci v reálném čase, které usnadňují práci v týmu. Stačí pár kliknutí a jakýkoli prvek ve vaší myšlenkové mapě, na tabuli nebo v dokumentu můžete proměnit v úkol, přiřadit jej členům týmu a nastavit termíny.
Pokud nevíte, kde začít, nezoufejte. Knihovna ClickUp s více než 1 000 šablonami obsahuje vše, co potřebujete pro každodenní plánování, správu vývoje projektů a časových harmonogramů projektů a sledování pokroku pomocí zpráv o stavu projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Platforma je přístupná přes web a na všech stolních a mobilních zařízeních, podporuje tmavý režim a práci offline.
- Klávesové zkratky a nabídka Slash Command usnadňují navigaci v pracovním prostoru, nahrávání obsahu a použití vhodných formátů textu.
- Nabízí rozsáhlé funkce pro správu projektů s vlastními poli a stavy, více zobrazeními (např. seznam, Kanban, kalendář, Gantt atd.), připomenutími a automatizací pro plánování úkolů a sledování pokroku.
- Aplikace má nativní integraci s více než 100 aplikacemi, včetně Gmailu, Kalendáře Google, Disku Google, OneDrive a Dropboxu.
- Možnosti exportu pro ClickUp Docs zahrnují formáty PDF, HTML, Markdown a tisk.
- ClickUp AI je přístupný v celém vašem pracovním prostoru a pomáhá vám shrnovat poznámky, brainstormovat nápady, vylepšovat psaný obsah a dokonce generovat úkoly z textových bloků ?
- Komplexní znalostní báze, videonávody, webináře a blogové příspěvky vám pomohou začít a co nejlépe využít všechny funkce.
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím mohou někteří noví uživatelé považovat ClickUp za příliš složitý.
- Ne všechny zobrazení jsou (zatím!) k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. OmniOutliner
OmniOutliner je nástroj pro vytváření osnov, který slouží k organizaci informací a plánování jednoduchých projektů pomocí odrážek. Vytvářejte osnovy s více vrstvami, díky kterým snadněji uvidíte souvislosti mezi různými prvky. K libovolnému prvku v osnově můžete přidávat poznámky a připojovat obrázky, zvukové soubory, videa a soubory PDF.
Ať už jste student, spisovatel nebo vedete malý tým, OmniOutliner je užitečná aplikace pro správu projektů, která vám pomůže udržet vaše nápady a úkoly dobře strukturované a snadno spravovatelné.
Nejlepší funkce OmniOutliner
- Použijte režim bez rušivých prvků, abyste skryli panely nástrojů a postranní panely pro vytváření osnov.
- Filtrujte osnovy tak, aby se zobrazovaly pouze řádky obsahující konkrétní klíčové slovo.
- Nastavte si vlastní klávesové zkratky pro navigaci v pracovním prostoru a přístup k různým funkcím.
- Sledujte počet řádků, slov a znaků ve svém osnově pomocí informační lišty v dolní části dokumentu.
- Exportujte své osnovy do různých formátů, včetně prostého textu, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel a PowerPoint.
- Podporuje více než 10 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, holandštiny a italštiny.
Omezení OmniOutlineru
- Žádná webová aplikace
- Přístupné pouze na zařízeních Mac a iOS.
- Žádný bezplatný tarif (pouze 14denní zkušební verze)
- Drahé placené tarify
Ceny OmniOutliner
- Essentials (Mac): 19,99 $ (jednorázová platba)
- Pro (Mac): 99,99 $ (jednorázová platba)
- Essentials (iPhone a iPad): 19,99 $ (jednorázová platba)
- Pro (iPhone a iPad): 49,99 $ (jednorázová platba)
- Pro předplatné (Mac, iPhone a iPad): 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze OmniOutliner
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
3. Scrivener
Scrivener je komplexní nástroj pro psaní, který slouží k vytváření osnov a návrhů dlouhých textů. Umožňuje vám rozdělit text na malé části a během psaní je libovolně přesouvat.
Potřebujete porovnat různé části své práce, abyste zajistili konzistentnost? Nativní editor vám umožňuje zobrazit až čtyři dokumenty vedle sebe.
Navíc snadno seskupuje související dokumenty do sbírek pro snadné vyhledávání. Díky těmto funkcím je Scrivener ideálním nástrojem pro autory, romanopisce, výzkumníky, novináře a scenáristy.
Nejlepší funkce aplikace Scrivener
- Odemkněte všechny funkce jednorázovou platbou ?
- Pomocí nástroje pro tvorbu osnov získáte strukturovaný přehled o svém rukopisu, zkontrolujete počet slov a další metadata a podle potřeby přeskupíte jednotlivé části.
- Stanovte si cíle pro psaní celého dokumentu nebo konkrétních částí a během psaní sledujte počet slov a znaků.
- Přepněte do režimu celé obrazovky, abyste se zbavili rušivých vlivů a mohli se soustředit na psaní.
- Vytvořte si vlastní šablony s vlastními ikonami pro práci na nových částech projektu.
- Hotovou práci můžete exportovat do formátů Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB nebo Kindle.
Omezení aplikace Scrivener
- K dispozici pouze pro Windows, macOS a iOS.
- Žádná webová aplikace
- Náročná křivka učení
- Žádný bezplatný tarif (pouze 30denní zkušební verze)
Ceny aplikace Scrivener
- Scrivener pro Windows: 59,99 $
- Scrivener pro Mac: 59,99 $
- Scrivener pro iOS: 23,99 $
Poznámka: Pro každou platformu musíte zakoupit samostatnou licenci.
Hodnocení a recenze aplikace Scrivener
- G2: 4,5/5 (81 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (188 recenzí)
4. Dynalist
Dynalist je intuitivní nástroj pro pořizování poznámek, který organizuje vaše myšlenky a úkoly pomocí seznamů s odrážkami. Vytvářejte nekonečné množství vnořených seznamů, sbalujte a rozbalujte seznamy, abyste se mohli soustředit na konkrétní myšlenku, a pro organizaci používejte štítky a barevné kódy.
Díky nástrojům pro vyhledávání a filtrování navíc snadno najdete konkrétní informace. Pokud jste „bullet thinker“ a chcete spravovat své poznámky, brainstormovat nápady a sledovat jednoduché seznamy úkolů, Dynalist je aplikace právě pro vás.
Nejlepší funkce Dynalist
- Velkorysý bezplatný tarif, který vám umožní vytvářet neomezený počet položek a dokumentů.
- K dispozici na webu, pro stolní počítače (Mac, Windows, Linux) a mobilní zařízení (Android a iOS).
- Rychle převádějte odrážky na kontrolní seznamy nebo číslované seznamy.
- K jednotlivým bodům můžete přidat poznámky pro další kontext.
- Vytvořte si vlastní klávesové zkratky pro navigaci, formátování textu a vyhledávání.
- Synchronizujte své termíny v Dynalistu s Google Kalendářem pomocí nativní integrace ?
- Podporuje flexibilní oprávnění ke sdílení a společnou úpravu s vaším týmem.
Omezení aplikace Dynalist
- Velikost nahrávaných souborů je omezena na 50 MB.
- Žádné vestavěné funkce kontroly pravopisu a gramatiky
- Možnosti exportu jsou ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu osnov omezeny na formáty OPML, prostý text a formátovaný text.
Ceny Dynalist
- Bezplatný tarif
- Pro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dynalist
- G2: 4,9/5 (4 recenze)
- Capterra: 4,7/5 (34 recenzí)
5. Taskade
Taskade je nástroj pro zvýšení produktivity, který kombinuje pořizování poznámek, správu úkolů a týmovou komunikaci v jednom snadno použitelném rozhraní, což z něj činí ideální volbu pro jednotlivce a malé týmy, které chtějí zefektivnit své pracovní postupy.
S aplikací Taskade máte flexibilitu zobrazit své poznámky a úkoly jako seznamy, tabule (Kanban), myšlenkové mapy a organizační schémata, což vám umožní vizualizovat informace ve vašem preferovaném stylu.
Nejlepší funkce aplikace Taskade
- Intuitivní rozhraní a ochotný tým zákaznické podpory
- K Taskade máte přístup prostřednictvím webové aplikace a na všech hlavních platformách, včetně Windows, MacOS, Linux, iOS a Android.
- Vytvořte více pracovních prostorů pro různé týmy, s podprostory pro konkrétní projekty v rámci těchto týmů.
- Vytvořte seznam úkolů, přiřaďte položky svému týmu, stanovte termíny a sledujte pokrok.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím komentářů, chatu a videohovorů.
- Využijte některou z více než 500 šablon Taksade pro různé účely, včetně bullet journalů, plánování událostí, kontrolních seznamů pro hodnocení týmu a SWOT analýzy.
Omezení aplikace Taskade
- Nelze pracovat offline
- Jen málo integrací
- Bezplatný tarif omezuje přístup k integracím.
Ceny Taskade
- Bezplatný tarif
- Starter: 8 $/měsíc (max. 3 uživatelé)
- Plus: 16 $/měsíc (max. 5 uživatelů)
- Pro: 19 $/měsíc (max. 10 uživatelů)
- Business: 49 $/měsíc (max. 25 uživatelů)
- Ultimate: 99 $/měsíc (max. 50 uživatelů)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,7/5 (28 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (46 recenzí)
6. MindNode
MindNode je nástroj pro vizuální zachycení a organizaci myšlenek. Je ideální pro brainstorming, pořizování poznámek a plánování jednoduchých projektů – začněte s ústřední myšlenkou a rozvíjejte ji pomocí souvisejících myšlenek.
Díky barevným a veselým myšlenkovým mapám je tento proces intuitivní a zábavný. Ačkoli je to skvělé pro osobní použití, nemusí to být nejvhodnější pro profesionální a obchodní prostředí.
Nejlepší funkce MindNode
- Dostupné na všech zařízeních Apple, včetně Mac, iPhone, iPad a dokonce i Apple Watch.
- Přidejte obrázky a odkazy do větví své myšlenkové mapy.
- Pracujte na konkrétních větvích najednou pomocí režimu soustředění.
- Proměňte uzly myšlenkové mapy v úkoly
- Synchronizujte je s aplikací Apple Reminders, abyste měli přehled o termínech úkolů a mohli je po dokončení odškrtávat ✔️.
- Exportujte své myšlenkové mapy do souborů ve formátu prostého textu, DOCX, PDF, obrázku, Markdown a RTF.
Omezení aplikace MindNode
- Nepodporuje zařízení se systémem Windows a Android.
- Klíčové funkce jsou v bezplatném tarifu uzamčeny.
- Omezené možnosti motivů
Ceny MindNode
- Bezplatný tarif
- Plus: 2,49 $/měsíc
Hodnocení a recenze MindNode
- G2: 4,2/5 (32 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (15 recenzí)
7. Workflowy
Workflowy je minimalistický software pro vytváření osnov, který uchovává vaše poznámky, úkoly, nápady a další informace v jednom nekonečném prostoru pomocí odrážkových seznamů. Můžete se zaměřit na jakýkoli bod a zacházet s ním jako s vlastním dokumentem, což udržuje váš pracovní prostor přehledný a soustředěný.
Je skvělá pro jednotlivce, kteří preferují jednoduchou a přehlednou organizaci. Její jednoduchost však nemusí vyhovovat každému – pokud dáváte přednost samostatným složkám nebo potřebujete pokročilé funkce pro týmovou spolupráci, možná budete chtít vyzkoušet jiné výkonné nástroje.
Nejlepší funkce Workflowy
- Funguje přes web, na stolních počítačích (Windows, MacOS a Linux) i mobilních zařízeních (Android a iOS).
- K navigaci ve svém prostoru použijte drobečkovou navigaci a klávesové zkratky.
- Sbalte odrážky a soustřeďte se na konkrétní části stránky.
- Použijte hashtagy k označení svých odrážek (neboli stránek) pro snazší organizaci a vyhledávání.
- Přepněte z zobrazení seznamu s odrážkami na Kanban tabuli pro správu jednoduchých úkolů.
- Aktualizujte více kopií stránky úpravou v jedné instanci
Omezení aplikace Workflowy
- Jen málo integrací
- Omezené možnosti formátování
- Bezplatný tarif je omezen na 250 odrážek za měsíc.
Ceny Workflowy
- Bezplatný tarif
- Pro: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,4/5 (22 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10 recenzí)
8. xTiles
xTiles je nástroj pro správu úkolů a poznámek založený na dlaždicích. Namísto obvyklého seznamu nebo hierarchie získáte přizpůsobitelnou mřížku naplněnou dlaždicemi, které lze měnit a přesouvat. Každá dlaždice obsahuje poznámky, obrázky a úkoly, což usnadňuje organizaci informací.
Navíc barevné označení dlaždic usnadňuje organizaci a navigaci. Je to skvělé pro studenty, freelancery a kreativní týmy, kteří chtějí jednoduchý a estetický způsob, jak organizovat myšlenky, spravovat zdroje a plánovat projekty.
Nejlepší funkce xTiles
- Minimální náročnost na učení pro začátečníky
- Přístupné přes web, stejně jako přes zařízení Windows, Android, MacOS a iOS.
- Díky rozhraní typu drag-and-drop je organizace dlaždic hračkou.
- Integruje se s Unsplash a poskytuje obrovskou knihovnu obrázků, se kterými můžete pracovat.
- Nabídka příkazů se lomítkem usnadňuje provádění akcí, jako je přidání úkolu, nahrání souboru nebo vytvoření tabulky.
- Nabízí širokou škálu šablon z různých kategorií, jako je produktivita, brainstorming, týdenní plánování a sebezdokonalování.
Omezení aplikace xTiles
- Neumíte zvládnout složité projekty?
- Bezplatný tarif je omezen na 1 000 bloků (tj. text, obrázky, videa, odkazy atd.).
- Možnosti exportu jsou omezeny na formáty Markdown, PDF a PNG.
Ceny xTiles
- Bezplatný tarif
- Personal Pro: 10 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze xTiles
- G2: 5,0/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (11 recenzí)
9. Checkvist
Checkvist je software pro správu úkolů, který upřednostňuje minimalistické rozhraní a navigaci pomocí klávesnice. Všechny jeho funkce můžete provádět bez přepínání mezi klávesnicí a myší, což usnadňuje zapisování poznámek, nápadů a plánů. Je ideální pro milovníky klávesnice, kteří hledají jednoduchý nástroj pro psaní poznámek a správu úkolů, který jim pomůže zlepšit organizaci a produktivitu.
Nejlepší funkce aplikace Checkvist
- V rámci bezplatného tarifu získáte neomezený počet seznamů a můžete snadno přejít na cenově dostupné placené tarify.
- Umožňuje přidávat úkoly prostřednictvím e-mailu.
- Přiřazujte úkoly členům týmu, stanovujte priority a termíny a sledujte harmonogram projektu.
- Vyhledávejte klíčové informace a podrobnosti pomocí robustní vyhledávací funkce a filtrů.
- Integrace s Dropboxem, Google Kalendářem, Jira a Zapierem
- Má vstřícný a ochotný tým zákaznické podpory.
Omezení aplikace Checkvist
- Žádná desktopová aplikace
- Mobilní aplikace postrádá klíčové funkce
- Žádná připomenutí naplánovaných úkolů
Ceny aplikace Checkvist
- Bezplatný tarif
- Pro: 3,90 $/měsíc na osobu
- Pro tým: 6,90 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze aplikace Checkvist
- G2: 4,2/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,9/5 (53 recenzí)
10. Roam Research
Roam Research (podobná aplikaci Workflowy) je aplikace pro pořizování poznámek, která se nespoléhá na konvenční pracovní prostory a složky. Většina uživatelů organizuje své pracovní postupy pomocí metody PARA (projekty, oblast, zdroje a archivy).
Výjimečnou funkcí aplikace Roam je obousměrné propojování odrážek (tzv. „bloků“). To jednoduše znamená, že když vytvoříte odkaz z bloku A do bloku B, Roam automaticky vygeneruje další odkaz zpět z bloku B do bloku A.
Vytvoříte tak síť propojených myšlenek, ve které se snadno orientujete. Je to perfektní nástroj pro komplexní výzkum mezi akademiky, inženýry a technologickými profesionály, protože pomáhá uchovávat informace v paměti, podporuje kritické myšlení a usnadňuje hlubší porozumění.
Nejlepší funkce Roam Research
- K aplikaci Roam máte přístup přes webový prohlížeč, Android, Windows, iOS, MacOS a Linux.
- Sbalte odrážky a soustřeďte se na různé části svých poznámek.
- Označte si poznámky pro lepší organizaci a vyhledávání.
- Prohlédněte si mapu svých poznámek a jejich vzájemné propojení pomocí funkce grafického přehledu.
- Zaznamenávejte své každodenní myšlenky a nápady pomocí denních poznámek.
Omezení aplikace Roam Research
- Žádný bezplatný tarif
- Žádné nativní integrace
- Omezené možnosti formátování a spolupráce
Ceny Roam Research
- Pro: 15 $/měsíc
- Believer: 500 $/5 let
Hodnocení a recenze Roam Research
- G2: Žádné recenze
- Capterra: 4,3/5 (16 recenzí)
Vyberte si nejlepší aplikaci pro tvorbu osnov a proměňte chaos v přehlednost
Tady je máte – 10 nejlepších aplikací pro tvorbu osnov, které vám pomohou organizovat vaše nápady, poznámky a úkoly, abyste mohli zvýšit svou osobní produktivitu i produktivitu svého týmu. Pokud si stále nejste jisti, vyzkoušejte je a zjistěte, které z nich vám nejlépe vyhovují. A pokud hledáte flexibilní cloudovou aplikaci pro tvorbu osnov s rozsáhlými funkcemi pro správu projektů, pak byste určitě měli vyzkoušet ClickUp. Zaregistrujte se do bezplatného plánu ClickUp Free Forever Plan a začněte! ?