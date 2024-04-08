TickTick vs. Todoist: Která aplikace pro správu úkolů je lepší? 2025

Od schůzek přes prezentace až po projekty, máte toho hodně na práci. Jste pilný pracovník, ale bez spolehlivé aplikace pro správu úkolů může být těžké zvládnout pracovní zátěž. 🐝
Zdá se, že v dnešní době existuje aplikace pro všechno, a software pro správu úkolů není výjimkou.
Pokud hledáte aplikaci pro správu svých úkolů, možná jste narazili na aplikace jako TickTick a Todoist. Ačkoli tyto produktivní dynamické aplikace sdílejí některé funkce, mají své klady i zápory.
V tomto průvodci vás provedeme ultimátním srovnáním aplikací TickTick a Todoist. Seznamte se s jejich funkcemi, cenami a zjistěte, která z nich je nejlepší aplikací pro správu úkolů – a navíc vám představíme bonusového konkurenta, který vás ohromí! 🧦
Co je Todoist?
Todoist je aplikace pro správu úkolů, kterou používá více než 100 000 organizací po celém světě. Vyniká ve správě každodenních úkolů a je ideální pro zpracování složitých projektů. Použijte ji, ať už připravujete velkou prezentaci v práci nebo plánujete svůj další epický výlet. 🚗
Pokud jde o týmovou spolupráci, Todoist má vše, co potřebujete k úspěchu. Vytvářejte projekty, vytvářejte nové úkoly s termíny splnění a přiřazujte je sobě nebo členům svého týmu.
Každý úkol v Todoist vám umožňuje sdílet soubory, chatovat s týmem a sledovat pokrok. Pokud jste manažer, můžete si prohlížet statistiky produktivity svého týmu prostřednictvím panelu výkonnosti, což je ideální, pokud potřebujete přerozdělit pracovní zátěž na méně vytížené členy týmu.
Todoist má primárně zobrazení seznamu, ale nabízí také zobrazení Kanban Board View ve stylu Trello s funkcí drag-and-drop, pokud vám to více vyhovuje. Obsahuje dokonce i zobrazení kalendáře, které zobrazuje naplánované úkoly Todoist ve vašem kalendáři.
Funkce Todoist
Ačkoli Todoist můžete samozřejmě používat ke sledování osobních cílů a úkolů, jeho výkonné funkce jsou nejvhodnější pro profesionální týmy s komplexními projekty. Zde je přehled jeho nejlepších funkcí, které zefektivní váš pracovní postup.
1. Robustní správa úkolů
Todoist je uživatelsky přívětivý, ale přesto dostatečně výkonný, aby zvládl všechny vaše úkoly. Lepší správu úkolů v Todoistu zajistí:
- Opakující se termíny splnění úkolů, které pravidelně dokončujete
- Organizace úkolů do sekcí
- Přidávání podúkolů pro rozdělení složitých projektů na menší části
- Vytváření úkolů nebo přidávání komentářů v Todoist prostřednictvím e-mailové schránky
- Nastavte si priority pro každý úkol, abyste přesně věděli, čemu se musíte věnovat jako prvnímu.
- Přidávání kontextu k úkolům pomocí hlasových poznámek, komentářů nebo screenshotů
Nemáte čas se zdržovat detaily úkolů? Stačí použít funkci Rychlé přidání.
Tato zkratka Todoist vám umožní vytvořit úkol pouhým kliknutím. Přidejte název úkolu, naplánujte jej a přidejte jej do fronty během několika sekund. ✨
Todoist také archivuje dokončené úkoly a obsahuje výkonnou vyhledávací funkci. Pokud někdy budete potřebovat vyhledat úkol, který jste dokončili před šesti měsíci, najdete ho během chvilky.
2. Připomenutí a oznámení
Můžete si libovolně přizpůsobit, jak a kdy budete dostávat oznámení od Todoistu. Aplikace vás upozorní, kdykoli někdo okomentuje úkol nebo dokončí úkol. Pokud nechcete dostávat mnoho oznámení, nastavte si v Todoistu zasílání denního nebo týdenního souhrnu.
Připomenutí je funkce oznámení nové generace, která je k dispozici pouze předplatitelům prémiového tarifu. Pokud se k ní přihlásíte, Todoist vám bude automaticky zasílat připomenutí o blížících se termínech nebo událostech. Namísto toho, abyste si nastavovali denní úkoly, které vám připomenou, že se máte připravit na důležitou schůzku, Todoist to za vás vyřídí.
3. Todoist Karma
Systém Karma od Todoist přidává vašemu seznamu úkolů špetku zábavy a motivace a mění produktivitu v – troufáme si říci – příjemné dobrodružství. Získejte Todoist Karma za dokončení úkolů a používání určitých pokročilých funkcí, díky kterým bude váš den probíhat hladce.
Karma je jako body v pořadu „Whose Line Is It Anyway?“ Nelze je za nic vyměnit, ale vizualizují váš pokrok pomocí příjemných grafických prvků a úspěchů, které práci zpestřují. 🏆
4. Šablony Todoist
Todoist obsahuje omezený počet šablon, které urychlují vytváření projektů. Má předem připravené šablony pro projekty, jako je psaní knihy, sledování softwarových chyb, a dokonce i pro osobní úkoly, jako je častější vaření doma. 🍳
5. Integrace a kompatibilita
Todoist je integrován s mnoha aplikacemi třetích stran, včetně:
- Kalendář Google
- Amazon Alexa
- Zapier
- IFTTT
Todoist nezáleží na tom, jaké zařízení, aplikaci nebo prohlížeč preferujete. Synchronizuje se napříč všemi zařízeními a má webovou aplikaci pro macOS, Windows a Linux. Má také mobilní aplikace pro Android, iPhone, iPad a Apple Watch.
Nezapomeňte si stáhnout rozšíření pro prohlížeče – a rozšíření pro Gmail a Outlook –, abyste minimalizovali čas strávený přepínáním mezi platformami.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Co je TickTick?
TickTick je jednoduchá aplikace pro zvýšení produktivity, která organizuje vaše pracovní i osobní cíle na jednom místě. Její jednoduché uživatelské rozhraní je přitažlivé a přehledné. Nenechte se však oklamat jednoduchostí: TickTick je populární z dobrého důvodu.
Snadno spolupracujte se svými kolegy nebo partnerem, sdílejte seznamy, přidělujte úkoly a prohlížejte si kompletní historii úkolů u každé položky, kterou máte na starosti.
TickTick automaticky generuje připomenutí pro jednorázové i opakující se úkoly – stačí zadat datum a čas splatnosti. Využijte pět různých zobrazení kalendáře, nastavte si vlastní délku úkolů a vizualizujte své úkoly v úplně novém světle. 💡
Funkce TickTick
Díky intuitivním funkcím pro správu úkolů a integrovaným nástrojům pro sledování času nabízí TickTick uživatelský zážitek, který je funkční a zároveň zábavný. Podívejme se na pět nejlepších funkcí TickTick.
1. Inteligentní vytváření úkolů
Kdo má čas psát spoustu úkolů? TickTick je platforma zaměřená na hlasové ovládání, takže je snadné vytvářet úkoly pomocí hlasových příkazů. Pokud používáte iPhone, povolte Siri s TickTick a snadno vytvářejte úkoly pomocí hlasového asistenta.
Uživatelé Androidu mohou vyzkoušet funkci Quick Ball, která umožňuje vytvářet úkoly z domovské obrazovky telefonu, a to i když je zamčený. Všichni uživatelé smartphonů mají také přístup k widgetu TickTick a funkci e-mail-to-task, která vytváří úkoly z vaší e-mailové schránky. 📩
Placená předplatná služba TickTick vám umožňuje spolupracovat s 29 dalšími lidmi na seznamu úkolů. To zahrnuje i uživatele bezplatné verze TickTick, ale ti potřebují placené předplatné, aby měli přístup k prémiovým funkcím na seznamu. To znamená, že pokud používáte vlastní filtry (placená funkce), lidé s bezplatným tarifem na vašem seznamu tento filtr neuvidí.
2. „Otravná upozornění“ a připomenutí
Pokud jste typ člověka, který si ráno nastavuje šest budíků, abyste vstal z postele, oceníte funkci „Annoying Alert“ (Otravné upozornění) aplikace TickTick. Díky této funkci dostanete několik připomínek pro úkoly s vysokou prioritou, takže na ně budete myslet po celý den, každý den. ⏰
TickTick má také připomenutí založená na poloze pro své aplikace pro Android a iOS. Pokud si potřebujete připomenout, abyste před začátkem pracovního dne meditovali, nastavte si připomenutí, které se spustí v momentě, kdy se posadíte ke svému stolu.
3. Organizace úkolů
Uspořádejte si úkoly v TickTick do složek nebo seznamů. Platforma automaticky vytváří inteligentní seznamy úkolů na dnes a zítra, ale placená verze vám umožňuje vytvářet vlastní filtry.
Nastavte úkoly s vysokou, střední, nízkou a žádnou prioritou – doplněné barevným kódováním – abyste upoutali pozornost na nejdůležitější položky na svém seznamu. Chcete-li vyhledat úkol, snadno jej můžete seřadit podle času, názvu, štítku, priority nebo vlastního filtru podle vašeho výběru.
4. Kompatibilita a integrace napříč platformami
Stejně jako Todoist je i TickTick k dispozici na několika platformách. Má desktopové aplikace pro Windows, Mac a Linux. Má také aplikace pro telefony a tablety s Androidem, iPhone a iPad a Apple Watch.
Nezapomeňte na rozšíření pro Firefox a Chrome nebo doplňky pro Outlook a Gmail. Díky nim můžete vytvářet a spravovat úkoly, ať jste kdekoli, aniž byste museli otevírat TickTick.
5. Tipy pro zvýšení produktivity
TickTick je vybaven výkonnými nástroji pro zvýšení produktivity, které vám pomohou udržet se na správné cestě.
Pomocí časovače Pomodoro si naplánujte bloky času, kdy se budete intenzivně soustředit. Aplikace také obsahuje přehrávač bílého šumu, který je ideální pro přehlušení rozhovorů vašich kolegů u vodního chladiče.
TickTick také vypočítává skóre úspěchu na základě vaší aktivity v aplikaci. Když dokončíte úkoly včas, získáte více bodů a postoupíte na vyšší úroveň. A pokud na úkol zapomenete nebo ho odložíte? Vaše skóre se sníží.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 27,99 $/rok
TickTick vs. Todoist: Kdo zvítězí?
Hlavní rozdíl mezi TickTick a Todoist spočívá v úrovni organizace a složitosti. Todoist umožňuje až dvě podsložky na každou složku úkolů, ale TickTick umožňuje pouze velmi jednoduchou organizaci složek.
V souboji mezi TickTick a Todoist není jasný vítěz. Nakonec záleží na tom, které funkce považujete za nejcennější. Pokud se nemůžete rozhodnout mezi těmito dvěma možnostmi, zde je srovnání TickTick a Todoist. 🥊
1. Organizace
Vzhledem k tomu, že Todoist je navržen spíše pro firmy a týmy, nabízí mnohem více možností organizace. Pokud realizujete složitý projekt, Todoist je pravděpodobně lepší volbou. Vytvořte až dvě podsložky pro každou složku úkolů, abyste měli všechny úkoly na jednom místě a mohli je efektivněji organizovat.
K vytvoření vlastních filtrů potřebujete také placené předplatné TickTick, zatímco bezplatná verze Todoist vám nabízí tři filtry.
Vítěz: Todoist
2. Nástroje pro zvýšení produktivity
V souboji mezi TickTick a Todoist musíme uznat, že každá platforma má své vlastní užitečné nástroje pro zvýšení produktivity. Vítěz v této kategorii závisí na tom, které funkce považujete za nejužitečnější.
Zde je srovnání aplikací TickTick a Todoist:
- Todoist obsahuje šablony, ale TickTick ne.
- TickTick se hladce integruje s hlasovými asistenty, ale Todoist nikoli.
- Jak TickTick, tak Todoist mají herní prvky, ale TickTick vás potrestá (snížením skóre), pokud nesplníte termíny.
Todoist i TickTick obsahují Pomodoro časovače, i když s odlišným nastavením. V Todoistu musíte vytvořit speciální Pomodoro projekt, takže je to složitější než Pomodoro časovač v TickTicku.
Výhodou je, že Todoist se integruje s Toggl, PomoDone a Flat Tomato. Pokud již tyto nástroje používáte, je Todoist lepší volbou. Pokud však potřebujete jednoduchý Pomodoro tracker ve svém systému pro správu úkolů, je lepší TickTick.
Vítěz: Záleží na vašich potřebách
2. Připomenutí
Prémiové verze TickTick a Todoist obsahují připomenutí. TickTick je známý svými připomenutími založenými na poloze, ale je důležité poznamenat, že Todoist je také nabízí.
Podle našeho názoru funkce Annoying Alert v aplikaci TickTick v této kategorii předčí Todoist. Udržuje vás v obraze ohledně naléhavých úkolů s krátkými termíny, což je ideální, pokud potřebujete několik denních připomínek.
Vítěz: TickTick
3. Ceny
Nemůžeme spravedlivě porovnat TickTick a Todoist, aniž bychom se zmínili o jejich cenách. Obě aplikace mají bezplatné verze, které vám postačí.
Pokud jde o placené možnosti, které odemykají všechny funkce, Todoist stojí 48 až 72 dolarů ročně pro jednoho uživatele, zatímco TickTick stojí 27,99 dolarů ročně.
TickTick je levnější, ale nenechte se oklamat cenou. Jde o to, abyste dostali hodnotu za své peníze, takže TickTick používejte kvůli jeho funkcím, ne jen kvůli jeho cenové dostupnosti. 💰
Vítěz: TickTick
TickTick vs. Todoist na Redditu
Máme vlastní názor na debatu TickTick vs. Todoist, proto jsme se zeptali uživatelů Redditu, která aplikace pro správu úkolů je podle nich lepší.
Pokud na Redditu vyhledáte TickTick vs. Todoist, uvidíte, že někteří uživatelé preferují jednoduchost TickTick, zatímco jiní dávají přednost výkonnému zpracování přirozeného jazyka Todoist:
„V den, kdy Todoist bude mít vestavěný kalendář, který mi umožní blokovat čas stejně snadno jako Ticktick, přejdu na něj. Možnost Google kalendáře není tak jednoduchá jako ta, kterou nabízí Ticktick.“
„Todoist je mnohem lepší v rychlém zaznamenávání úkolů, zejména díky zpracování přirozeného jazyka.“
Po dlouhé diskusi dospěli uživatelé Redditu k tomuto závěru: pokud chcete stabilitu, zvolte Todoist. Pokud chcete mnoho aktualizací a potenciál pro zajímavé funkce (a nevadí vám možnost výskytu chyb), zvolte TickTick.
„Stručně řečeno: pokud chcete něco zajímavého s mnoha aktualizacemi, zvolte TickTick, ale pokud chcete něco stabilního a konzistentního, zvolte Todoist.“
Porovnejte Notion a Todoist!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k TickTick a Todoist.
Jak vidíte, TickTick a Todoist mají spoustu silných stránek.
Je tu jen jeden malý problém: obě aplikace oddělují vaši skutečnou práci od seznamu úkolů. To znamená, že během pracovního dne musíte přepínat mezi několika aplikacemi.
To znamená spoustu zbytečně promarněného času, nemyslíte?
ClickUp je tu, aby věci rozhýbal. Jsme skutečně komplexní platforma pro sledování vašich úkolů, spolupráci s týmem a vykonávání skutečné práce.
TickTick a Todoist mají potíže držet krok s pokročilými funkcemi ClickUp.
Spravujte procesy pomocí seznamů úkolů
Seznamy úkolů ClickUp vytvářejí jednoduché úkoly a kroky v rámci úkolu. Díky jednoduchému rozložení, rozhraní drag-and-drop a vnořeným položkám promění seznamy úkolů váš seznam úkolů v praktické pracovní postupy pro vás a váš tým. 🤩
Zbavte se mentální zátěže spojená s přemýšlením, co dělat dál: ClickUp se o vše postará.
Seznamy úkolů jsou ideální pro plánování kroků nebo úkolů, které vyžadují více opakujících se kroků. Seznamy úkolů můžete spravovat z počítače, mobilního zařízení nebo prohlížeče. Lze je dokonce přizpůsobit formátováním a barvami, aby byly zajímavější.
Vytvořte si svůj denní seznam úkolů
Cítíte se přemoženi svým obrovským seznamem úkolů? Zbavte se stresu pomocí šablony denního seznamu úkolů ClickUp. Tato podrobná šablona seznamu úkolů vám poskytne jednoduchý přehled všech úkolů, které máte na daný den na programu, takže se vám budou zdát lépe zvládnutelné. 🧘
Vytvořte si vlastní stavy, soubory a zobrazení pomocí této šablony. Obsahuje dokonce automatické připomenutí, poznámky, sledování pokroku a štítky, které vám vše zjednoduší. K sledování pokroku a zbývajících úkolů můžete kdykoli použít zobrazení ClickUp Board.
Nastavte své pracovní postupy na autopilota pomocí šablon kontrolních seznamů.
Nechceme se chlubit, ale ClickUp má více šablon než Todoist – a jsou určeny pro mnohem více než jen projekty. ClickUp má šablony pro správu projektů, marketing, vývoj, HR a mnoho dalších. 🙌
Šablony kontrolních seznamů ClickUp spravují všechny vaše procesy pouhými několika kliknutími. Použijte jednu z našich šablon nebo si vytvořte vlastní kontrolní seznam a uložte jej jako šablonu. V uložených kontrolních seznamech můžete dokonce vytvářet opakující se úkoly, abyste pokaždé postupovali podle stejného procesu.
Bonus: Aplikace pro denní kontrolní seznamy!
Vyzkoušejte kontrolní seznamy ClickUp hned teď
Kdo má čas vybírat mezi TickTick a Todoist? Vyberte si aplikaci, která umí všechno a ještě něco navíc. Časově úsporné kontrolní seznamy, seznamy úkolů a šablony ClickUp z něj dělají jasnou volbu pro týmy všech velikostí.
Potřebujete přesvědčit? Chápeme to. Začněte používat ClickUp zdarma a přesvědčte se o rozdílu sami. Nikdy vás nebudeme žádat o číslo kreditní karty – je to navždy zdarma. Zaregistrujte se do ClickUp hned teď.