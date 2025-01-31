10 nejlepších aplikací a softwaru pro pořizování poznámek v roce 2025

Stalo se vám někdy, že vás napadl skvělý nápad, ale pak jste ho ztratili z hlavy, protože vás rozptýlily každodenní starosti?
Pokud máte systém pro zaznamenávání nápadů, které mohou změnit život, můžete si je uchovat.
Kreativní inspirace často přichází, když to nejméně čekáte – třeba při běhání nebo ve sprše. V takových případech vám pomohou aplikace typu „druhý mozek“. Stačí sáhnout po telefonu a voilà!
Tyto nástroje pro pořizování poznámek jsou navrženy tak, aby vám pomohly vyčistit mysl, vést si deník, rozšířit vaše kognitivní schopnosti a vybudovat si druhý mozek.
Pokud jste ještě nenastoupili do vlaku aplikací typu „druhý mozek“ pro pořizování poznámek, je na čase to udělat, a my vám řekneme proč.
Co je to druhý mozek?
Aplikace typu „druhý mozek“ je digitální nástroj, který vám pomůže zaznamenávat, organizovat a ukládat vaše myšlenky, nápady a informace strukturovaným způsobem, abyste je mohli kdykoli vyhledat.
Vytvoření druhého mozku rozšíří vaše kognitivní procesy a schopnosti a poskytne vám strukturované a snadno přístupné úložiště pro vaše poznámky, dokumenty a kreativní nápady.
Tiago Forte poprvé představil koncept druhého mozku ve své knize „ Building a Second Brain . ” Tvrdí, že lidé si nemohou vždy pamatovat všechny každodenní informace, protože to může být příliš náročné.
Tiago šel ještě dál a sepsal seznam výhod, které přináší využívání systému druhého mozku:
- Perfektně organizují vaše informace a usnadňují přístup k nim.
- Uchovává informace, dokud nevymažete ty, které již nepotřebujete.
- Zachovejte si kreativitu a zajistěte si přehled o své práci, kterou můžete kdykoli znovu otevřít.
Jak si vybrat aplikaci pro druhý mozek?
Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit při výběru aplikace typu „druhý mozek“:
- Přístupnost: Dobře navržená aplikace typu „druhý mozek“ by měla být k dispozici kdykoli na jakémkoli zařízení nebo platformě.
- Struktura a flexibilita: Měli byste mít možnost snadno upravit rozhraní aplikace pro poznámky tak, aby vyhovovalo různým funkcím, formátům a stylům. Klasifikace poznámek by měla být flexibilní pomocí složek, značek, poznámkových bloků atd.
- Sdílení: Dobře navržená aplikace pro pořizování poznámek vám umožní snadno sdílet vaše poznámky s ostatními. Funkce jako editace a komentáře zlepšují týmovou práci, spolupráci a celkovou produktivitu.
10 nejlepších aplikací a softwarů typu „druhý mozek“, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je nejlepší všestranný nástroj pro produktivitu při pořizování poznámek. Upravujte své poznámky a zanechávejte zpětnou vazbu pro kohokoli, s kým je sdílíte. Nejlepší na ClickUp je, že to, co začíná jako jednoduchá poznámka, se může stát úkolem nebo větším projektem.
ClickUp zefektivňuje všechny vaše nápady a pracovní postupy v jedné aplikaci. ClickUp je k dispozici na různých zařízeních a platformách a dobře funguje s existujícími nástroji ve vašem každodenním pracovním postupu.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs : Vytvářejte dokumenty v jakémkoli formátu. Přizpůsobte dokument podle svých preferencí a sdílejte jej se svým týmem. Vyberte si z různých šablon a formátů, abyste nemuseli vytvářet druhý mozek od nuly.
- ClickUp NotePad : Zaznamenávejte si nápady a rychle vytvářejte seznamy úkolů pomocí komplexní řady šablon poznámkových bloků. Převádějte své poznámky na úkoly. Používejte pro své poznámky různé fonty, barvy, pozadí, šablony atd.
- ClickUp Relationships : Spojte své nápady a úkoly. Vytvářejte odkazy mezi svými dokumenty a pomocí zpětných odkazů automatizujte odkazy mezi souvisejícími úkoly a dokumenty. Tímto způsobem vytvořte jeden nápad a použijte jej kdekoli!
- Clickup Brain : Generujte nové nápady vysoké kvality pomocí umělé inteligence. Shrňte dlouhé poznámky nebo generujte nápady pro skupinové projekty.
- ClickUp Whiteboards : Spolupracujte se svým týmem pomocí digitálního plátna, kde můžete brainstormovat nápady a plánovat projekty. Společně tvořte, přidávejte komentáře, označujte nebo zmiňujte lidi, se kterými chcete spolupracovat.
- Předem připravené šablony: Použijte šablonu znalostní báze ClickUp k vytvoření centralizovaného dokumentu pro nápady, myšlenky a další informace vašeho týmu!
Omezení ClickUp
- Problémy s kompatibilitou: ClickUp nemusí (zatím) fungovat rychle na některých mobilních telefonech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Notion
Notion je jedna z univerzálních aplikací typu „druhý mozek“, která se přizpůsobí individuálním pracovním postupům. Využijte tento jednotný prostor pro pořizování poznámek, organizaci, správu úkolů, soustředěné psaní a osobní rozvoj, abyste zlepšili svou koncentraci.
Rychle si zapisujte poznámky, nápady, seznamy úkolů nebo připomenutí odkudkoli. Nabízí flexibilitu při organizování těchto poznámek bez omezení, takže je můžete kdykoli snadno vyhledat.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Notion AI: Generujte nápady pro svou práci a pište rychleji díky umělé inteligenci.
- Neomezený počet poznámek: Pište, kolik chcete, bez jakýchkoli omezení.
- Centralizovaná organizace: Sloučí všechny vaše potřeby do jedné platformy. Ať už se jedná o poznámky, rozpočty, úkoly nebo recepty, můžete si vytvořit přizpůsobitelný nástroj pro správu znalostí, který bude odpovídat vašemu způsobu uvažování.
- Dostupnost platformy a zařízení: Notion je k dispozici pro mobilní zařízení s iOS a Android, pro stolní počítače s Mac a Windows a nabízí Notion Web Clipper kompatibilní s webovými prohlížeči Chrome, Safari a Firefox.
Omezení aplikace Notion
- Bezpečnost: Bezpečnost aplikace Notion by mohla být lepší. Tato slabina může ohrozit důležité dokumenty v aplikaci.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 8–10 $ na uživatele
- Podnikání: 15–18 $ za uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Notion AI: k dispozici ve všech placených tarifech za 8 $ měsíčně
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 917+ recenzí)
3. Udržujte
Google Keep je software pro pořizování poznámek určený k psaní, vytváření seznamů a organizování myšlenek; je užitečný pro nastavení efektivních připomínek. Umožňuje také snadné sdílení poznámek s obrázky a zvukem.
S miliony uživatelů je Keep nejlepší volbou pro ty, kteří mají rádi živé poznámky, a nabízí řadu barevných štítků pro efektivní organizaci a uspořádání vašich dokumentů.
Zachovejte si ty nejlepší funkce
- Optické rozpoznávání znaků: Převádějte jakoukoli fotografii na text, abyste mohli okamžitě pořizovat poznámky na základě svých obrázků.
- Hlasové nahrávky: Automaticky přepisujte své hlasové nahrávky do textu.
- K dispozici pro iOS, Android a web: Tuto webovou aplikaci můžete používat kdekoli a na jakémkoli zařízení.
Omezte se
- Nedostatek formátovacích možností: Keep nenabízí formátovací možnosti jako kurzíva, tučné písmo a podtržení.
Udržujte ceny
- Je zdarma a nemá prémiovou verzi.
Uchovávejte recenze a hodnocení
- G2: 4,4/5 (36 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (161 recenzí)
4. Workflowy
Workflowy je webová aplikace pro pořizování poznámek, která zjednodušuje psaní poznámek díky svému přehlednému a flexibilnímu rozhraní, které vám umožní rychle a přirozeně organizovat nápady.
Funguje skvěle offline a po připojení k internetu plynule podporuje rozvoj těchto nápadů. Vnořené seznamy Workflowy jsou jeho výjimečnou vlastností – vytvářejte seznamy s odrážkami pro libovolný počet úrovní, abyste rozložili složitost svých nápadů nebo seznamů.
Nejlepší funkce Workflowy
- Nekonečné vnoření: Rozvíjejte složité nápady a zachovejte přitom kontext. Ponořte se do hlubokých úrovní detailů ve svých poznámkách nebo projektech, aniž byste ztratili přehled o širším kontextu nebo struktuře.
- Soubory a obrázky: Integrujte neomezený počet souborů a obrázků přímo do svého obsahu pomocí jednoduché funkce drag-and-drop.
- Úpravy bez přihlášení: Umožněte sdílený přístup, aniž by příjemci museli mít vlastní účty Workflowy.
- Šablony: Pokud nechcete psát poznámky od nuly, vyberte si z knihovny šablon Workflowy a můžete začít.
Omezení Workflowy
- Omezené funkce bezplatné verze: Bezplatná verze Workflowy omezuje uživatele méně funkcemi, včetně měsíčního limitu odrážek a 100 MB limitu pro nahrávání souborů.
Ceny Workflowy
- Navždy zdarma
- Pro: 4,99 $ za uživatele
Recenze a hodnocení Workflowy
- G2: 4,4/5 (22 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (14 recenzí)
5. Craft
Hladké rozhraní Craftu zahrnuje funkce jako denní poznámky, dokumenty pro spolupráci, wiki, integrace, bohatá náhledy odkazů, pomoc při psaní pomocí umělé inteligence, komentáře a reakce.
Craft transformuje týmovou spolupráci a pořizování poznámek tím, že slučuje strukturované denní aktualizace, sjednocuje priority a eliminuje překážky, a to vše na jednom místě. Jedná se o centrální hub, kde týmy mohou pořizovat poznámky a sledovat úkoly, nápady a výzvy v rámci různých projektů.
Nejlepší funkce
- Pracovní postupy: Propojte a organizujte práci v rámci týmů i mezi nimi.
- Denní poznámky: Vylepšete každodenní porady pomocí aktualizací propojených s kalendářem, priorit a překážek.
- Strukturované dokumenty: Vytvářejte karty a stránky, abyste poskytli podrobný kontext a organizaci nápadů.
- Bohatá integrace obsahu: Vkládání bloků kódu, bohatá náhledy odkazů, obrázky, videa a podpora AI asistenta
- Wikis: Konsolidujte znalosti týmu a eliminujte potřebu opakovaných žádostí o odkazy nebo informace.
Omezení řemesla
- Není příliš vhodná pro správu úkolů: Craft je primárně určen pro pořizování poznámek a nabízí omezené možnosti pro správu úkolů.
Ceny řemeslných výrobků
- Zdarma
- Pro: 5 $ za uživatele
- Podnikání: 10 $ za uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Craft AI: Zdarma pro všechny uživatele
Recenze a hodnocení Craft
- G2: 4,6/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,5 (32 recenzí)
6. Evernote
Evernote vám pomůže organizovat práci i život pomocí poznámek, ať už pracujete kdekoli. Umožňuje vám pořizovat dynamické poznámky s textem, obrázky, šablonami a dalšími prvky.
Evernote vám pomůže spravovat poznámky s termíny a připomenutími, podporuje bezpapírové ukládání dokumentů a integruje se s Google Kalendářem pro efektivní plánování a kontextové poznámky.
Nejlepší funkce Evernote
- Pracujte kdekoli: Zajistěte, aby byly důležité informace snadno dostupné díky automatické synchronizaci poznámek na všech zařízeních.
- Pamatujte si vše: Zvyšte užitečnost svých poznámek začleněním textu, obrázků, zvuku, skenů, souborů PDF a dokumentů.
- Rychlé vyhledávání: Rychlý přístup k tomu, co potřebujete, díky výkonným a flexibilním vyhledávacím funkcím.
Omezení aplikace Evernote
- Cena: Evernote je dražší než jiné aplikace pro pořizování poznámek typu „druhý mozek“.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $ měsíčně
- Profesionální: 17,99 $ měsíčně
Recenze a hodnocení Evernote
- G2: 4,6/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,3 (5 recenzí)
7. Reflect
Reflect nabízí komplexní řešení pro vylepšené kognitivní procesy a efektivní pořizování poznámek. Nabízí okamžitou synchronizaci poznámek s odkazy na předchozí poznámky, čímž vytváří síť nápadů.
Reflect zajišťuje bezpečné a efektivní správu poznámek díky šifrování typu end-to-end, integraci kalendáře, publikování jedním kliknutím a asistenci AI založené na GPT-4.
Nejlepší funkce aplikace Reflect
- Propojené poznámky: Vytvořte graf nápadů pomocí zpětně propojených poznámek a vytvořte tak komplexní intelektuální síť.
- Integrace: Spravujte a shrňujte diskuse z jednání a zároveň importujte události z Google Kalendáře a Outlooku.
- Reflect AI: Využijte asistenci umělé inteligence založenou na GPT-4 a Whisper od OpenAI k vylepšení psaní, uspořádání myšlenek a jako svého intelektuálního partnera.
Zohledněte omezení
- Cena: Reflect je dražší než jiné aplikace typu „druhý mozek“.
Ceny Reflect
- Premium: 10 $ měsíčně
Reflektujte recenze a hodnocení
- G2: 4,7/5 (41 recenzí)
- Capterra: 5,0 (2 recenze)
8. Obsidian
Obsidian je univerzální aplikace pro pořizování poznámek, která se přizpůsobí vašim myšlenkám. Při psaní online poznámek se aplikace dynamicky přizpůsobí vašemu stylu, abyste mohli přesně vyjádřit, co máte na mysli.
Obsidian vám navíc umožňuje snadno propojovat poznámky a sdílet je s kýmkoli. Aplikace také podporuje kancelářskou práci a řízení projektů.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Links and Graphs: Jedinečnou vlastností aplikace Obsidian jsou odkazy a grafy. Pomáhají vám sledovat, jak jsou vaše poznámky propojené.
- Spolupráce: Sdílejte svou práci s ostatními, aniž byste prozradili své soukromé údaje.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte si práci podle svých představ. Díky možnostem změnit vzhled, barvu, téma atd. si můžete užít kreativitu, kterou tato aplikace nabízí.
Omezení aplikace Obsidian
- Dodatečné poplatky: Za některé jednoduché a očekávané funkce, jako je synchronizace mezi zařízeními, musíte zaplatit navíc.
Ceny Obsidian
- Zdarma
- Komerční použití: 50 $ za uživatele a rok
Recenze a hodnocení Obsidian
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,4/5 (20 recenzí)
9. iCloud Notes
S aplikací Apple Notes budete vždy připraveni zachytit okamžiky inspirace. Ať už na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu, aplikace Notes se snadno synchronizuje s iCloudem, takže máte jistotu, že vaše poznámky budou okamžitě dostupné na všech vašich zařízeních.
iCloud.com nabízí řadu funkcí, včetně vytváření, úprav, organizování poznámek, správy příloh a sdílení poznámek nebo složek.
Nejlepší funkce iCloudu
- Bezpečnost: iCloud se pyšní vysoce bezpečným systémem ochrany soukromí, který zajišťuje, že k poznámkám mají přístup pouze oprávněné osoby.
- Dostatečné úložiště: Prémioví uživatelé iCloudu mají k dispozici úložnou kapacitu přesahující 12 terabajtů, což poskytuje dostatek prostoru pro osobní i pracovní data.
Omezení služby iCloud
- Omezená funkce spolupráce: Ačkoli je možné sdílet poznámky s ostatními, poznámky iCloud nemají funkci komentářů. Spolupracovníci nemohou poskytovat zpětnou vazbu ani zobrazit historii úprav každého přispěvatele.
Ceny iCloud
- 50 GB: 0,99 $
- 200 GB: 2,99 $
- 2 TB: 9,99 $
- 6 TB: 29,99 $
- 12 TB: 59,99 $
Recenze a hodnocení iCloud
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
10. Roam Research
Roam Research je aplikace pro pořizování poznámek, která vám pomůže psát dokumenty a provádět výzkum a zároveň shromažďovat informace do grafové databáze.
Začalo to jako nástroj, který pomáhal doktorandům strukturovat a psát jejich složité disertační práce.
Na rozdíl od jiných aplikací pro pořizování poznámek typu „druhý mozek“ slouží Roam Research spíše jako nástroj založený na technologickém výzkumu. Neobsahuje šablony, ale nabízí skvělé možnosti pro propojení poznámek a vytvoření druhého mozku.
Nejlepší funkce Roam Research
- Přehledné rozhraní: Roam má různé funkce pro různé uživatele, ale je velmi přehledný – není přeplněný a snadno se v něm orientuje.
- Sledování úkolů: Ideální pro řízení projektů, protože můžete přiřazovat úkoly a snadno sledovat jejich průběh.
Omezení aplikace Roam Research
- Nástroj není vždy snadno použitelný a uživatelé hlásí nedostatečnou ochotu společnosti vyvíjet funkce, které zákazníci potřebují.
- Roamresearch je dražší než jiné aplikace typu „druhý mozek“ na trhu.
Ceny Roam Research
- Pro: 15 $ měsíčně
- Believer: 500 $ za 5 let
Recenze a hodnocení Roam Research
- Capterra: 4,2/5 (20 recenzí)
- G2: Nedostatečné hodnocení
Proč potřebujete aplikaci Second Brain pro pořizování poznámek
Klasické zapisování nápadů do fyzických zápisníků má sice své kouzlo, ale vždy existuje riziko, že je ztratíte. Krása aplikace typu „druhý mozek“ spočívá v její schopnosti chránit vaše nápady a úkoly na jednom centrálním místě, takže se nemusíte bát, že je ztratíte.
S postupem let se naše kognitivní schopnosti postupně snižují, protože se náš osobní a profesní život prolínají. Během života nashromáždíme odborné znalosti, kreativní objevy a nápady, které je třeba zdokumentovat a uchovat.
Můžete poděkovat svému druhému mozku, když budete mít přístup k těmto desetiletím práce během několika minut.
ClickUp vyniká v poskytování bezpečného úložiště pro vaše myšlenky a úkoly a nabízí mnoho možností pro zvýšení produktivity.