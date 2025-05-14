10 nejlepších aplikací pro psaní pro uživatele Mac v roce 2025

Ať už se snažíte dosáhnout jakéhokoli typu psaní nebo obsahového marketingu, existuje pro to aplikace pro psaní na Mac!
Možná potřebujete pomoc s vytvořením osnovy nebo hledáte lepší textový editor. Možná potřebujete gramatickou kontrolu nebo komplexnější software pro obsahový marketing pro svůj projekt psaní.
Je tu jen jeden problém: k dispozici je tolik možností, že výběr nejlepší aplikace pro psaní pro macOS může být obtížný. Právě v tom vám chceme pomoci.
Pokud je ekosystém Apple vaší primární pracovní platformou, máte štěstí. Považujte tento článek za komplexního průvodce nejlepšími aplikacemi pro psaní na Macu v roce 2024!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších aplikací pro psaní pro uživatele Mac, které podpoří vaši kreativitu a efektivitu:
- ClickUp – Nejlepší pro správu projektů a společné psaní.
- Notability – Nejlepší pro pořizování poznámek, anotací a multimediálního obsahu.
- Journey – Nejlepší pro psaní deníku s funkcí sledování nálady a synchronizací v cloudu.
- Bear – Nejlepší pro minimalistické psaní s podporou markdownu.
- Ulysses – Nejlepší pro psaní dlouhých textů bez rušivých vlivů.
- Drafts – Nejlepší pro rychlé pořizování poznámek a hladkou integraci aplikací.
- iA Writer – Nejlepší pro soustředěné psaní s zvýrazněním syntaxe.
- Scrivener – Nejlepší pro autory a scenáristy, kteří potřebují důkladnou organizaci.
- LightPaper – Nejlepší pro úpravy markdownu s náhledy v reálném čase.
- ProWritingAid – Nejlepší pro úpravy gramatiky, stylu a čitelnosti.
Co byste měli hledat v nejlepších aplikacích pro psaní pro Mac?
Nejlepší aplikace pro psaní, ať už pro uživatele Mac nebo jiné, musí zjednodušovat psaní. Součástí tohoto zjednodušení může být pomoc s tvorbou obsahu nebo technickým psaním. Kromě základních funkcí mají nejlepší aplikace pro psaní pro Mac obvykle následující společné vlastnosti:
- Intuitivní rozhraní, které vám umožní psát a optimalizovat vaše texty ve formátu, který vám vyhovuje.
- Uživatelská přívětivost, která vám pomůže začít s minimálními nebo žádnými vstupními náklady
- Nízké náklady. Koneckonců, nejlepší software pro psaní přináší jemná vylepšení vašeho každodenního pracovního postupu a neměli byste za něj platit nadměrné částky.
- Integrace s vašimi dalšími aplikacemi pro psaní, jako jsou Google Docs nebo Microsoft Word
Možná budete také hledat některé pokročilé funkce. Například software pro psaní stále častěji využívá umělou inteligenci (AI) ke zlepšení obsahu a zrychlení procesu jeho tvorby.
Nepodceňujte význam těch nejlepších nástrojů pro psaní. Pokud se nemůžete rozhodnout mezi dvěma nebo více možnostmi, vyzkoušejte každou z nich a zjistěte, která aplikace pro psaní nejlépe vyhovuje vaší situaci a potřebám.
10 nejlepších aplikací pro psaní pro správu projektů v roce 2024
K dispozici je spousta možností, ale my představujeme pouze ty nejlepší. Považujte tento seznam za definitivní výběr nejlepších aplikací pro psaní v roce 2024. Cílem těchto aplikací je pomoci uživatelům Macu zlepšit a optimalizovat tvorbu obsahu a pořizování poznámek.
1. ClickUp
Je nemožné hovořit o nástrojích pro psaní, zejména o nástrojích pro psaní s podporou umělé inteligence, aniž bychom zmínili ClickUp. Pokud vaše psaní souvisí s většími projekty ve vaší organizaci, nástroje pro psaní v tomto produktivním softwaru jsou bezkonkurenční.
Existuje důvod, proč ClickUp není jen systémem pro správu projektů, ale také oblíbenou alternativou k zavedeným nástrojům pro pořizování poznámek, jako je Notability. Díky funkcím, jako je vytváření dokumentů v cloudu a bílé tabule, zaujímá tento nástroj přední pozici jako nejlepší aplikace pro psaní pro uživatele Mac.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp AI je digitální asistent, který umí shrnovat poznámky z jednání, psát e-maily a blogové příspěvky a upravovat a formátovat vaše texty.
- ClickUp Docs je dynamický nástroj pro práci s dokumenty, který nabízí spolupráci v reálném čase, správu souborů a vytváření wiki.
- K dispozici je integrovaná historie verzí, takže můžete kdykoli opravit nebo vrátit zpět nesprávné nebo irelevantní změny.
- Přímé propojení mezi vašimi psacími úsilími a odpovídajícími většími projekty, včetně možnosti přeměnit poznámky a shrnutí ze schůzek na snadno proveditelné úkoly.
Omezení ClickUp
- Nejedná se o čistě psací nástroj, což vede k delšímu zaučování a ztěžuje jeho používání uživatelům, kteří hledají pouze pomoc s psaním.
- Má omezenou funkčnost mobilní aplikace a nejlepší funkce pro psaní si vyhrazuje pro uživatele stolních počítačů Mac.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
2. Notability
Dny, kdy jste k psaní poznámek používali jednoduchý textový editor, jsou pryč. Notability je aplikace pro psaní, která vám umožňuje psát poznámky, přidávat zvukové nahrávky, opatřovat poznámky komentáři a prezentovat svou práci ostatním ve vaší organizaci.
Nejlepší funkce aplikace Notability
- Můžete kombinovat pořizování poznámek a volné kreslení a vytvořit tak ucelený obraz obsahu a nápadů, které chcete zachytit.
- Jednoduchý design je snadno pochopitelný a esteticky dokonale ladí s produkty a softwarem Apple.
- Aplikace umožňuje přímou integraci mezi více obrazovkami, včetně iPhonů, iPadů a počítačů, pro přenos poznámek a výkresů k projektům.
- Mezi různými typy poznámek, včetně psaných, ručně psaných, zvukových a dalších, existuje hladká integrace.
Omezení aplikace Notability
- Kopírování ručně psaného textu do digitálních poznámek může být někdy nepřesné.
- Omezená verze má přísné omezení úprav, které může ztížit plnohodnotné používání nativní aplikace pro Mac.
Ceny aplikace Notability
- Notability Starter: zdarma
- Notability Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Notability
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
3. Journey
Psaní deníku může být terapeutické nebo stimulující pro mysl, a to jak v profesním, tak v osobním životě. S aplikací Journey máte jistotu ještě jedné věci: bude to snadné a intuitivní, což znamená, že můžete sklízet všechny její plody. Koneckonců se jedná o specializovanou aplikaci pro psaní deníku a zápisníku, jejímž cílem je zachytit všechny vaše myšlenky.
Nejlepší funkce aplikace Journey
- Vytvářejte fotky, videa, zvukové nahrávky nebo psané deníkové záznamy podle svých preferencí a tématu.
- Nabízí zobrazení v podobě kalendáře, které vám umožní procházet minulé záznamy deníku na všech vašich zařízeních.
- Funkce Atlas vám umožňuje označit každou položku svou polohou, takže můžete sledovat fyzická místa svého života a profesionální spisovatelské cesty.
- Jeho funkce sledování nálady zaznamenává a analyzuje vaše pocity v každém záznamu deníku.
Omezení cesty
- Má jediný účel, což ztěžuje použití stejné aplikace pro Mac pro více různých témat nebo jiné složité typy pořizování poznámek.
- První záznamy do deníku mohou zabrat značné množství času, zatímco budete zjišťovat počáteční konfiguraci svého deníku.
Ceny Journey
- Navždy zdarma
- Členství: 4,17 $/měsíc
Hodnocení a recenze Journey
- G2: 4,9/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Dosud žádné recenze
4. Bear
Žádný seznam nejlepších nástrojů pro psaní by nebyl úplný bez zmínky o Bear. Tento software pro psaní je tak populární, že mnoho alternativ Bear se snaží napodobit jeho sadu funkcí.
Nejlepší funkce Bear
- Jedná se o minimalistickou aplikaci pro psaní s klávesovými zkratkami pro snadné formátování poznámek.
- Nativní šifrování zajišťuje soukromí vašich poznámek a všech informací v nich obsažených.
- Nabízí plnou integraci mezi zařízeními pro uživatele Mac, včetně iPhone, iPad a Apple Watch.
- K dispozici jsou rozsáhlé možnosti exportu poznámek pro různé typy souborů, včetně PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF a dalších.
Omezení medvěda
- Kopírování a vkládání do aplikace může někdy vést k problémům s formátováním.
- Poznámky jsou k dispozici pouze prostřednictvím aplikace, bez integrace do webového prohlížeče.
Ceny Bear
- Navždy zdarma
- Bear Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bear
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (5+ recenzí)
5. Ulysses
Ulysses je v tomto seznamu jedinečný jako aplikace pro psaní určená speciálně (a výhradně) pro zařízení Apple. Je to více než jen aplikace pro pořizování poznámek, její platforma má za cíl pomáhat se všemi typy psacích projektů, jako jsou blogové příspěvky a romány.
Nejlepší funkce aplikace Ulysses
- Obsahuje vestavěný korektor a asistenta pro úpravy finální verze, který funguje ve 20 jazycích a může poskytovat základní gramatické a pokročilé návrhy pro zlepšení čitelnosti.
- Rozsáhlé možnosti exportu vám umožňují formátovat a převádět text do formátu PDF, formátů elektronických knih, blogových příspěvků v systémech pro správu obsahu a dalších.
- Značky, skupiny a organizace podle typu mohou vytvořit komplexní knihovnu a archiv všech vašich psacích projektů.
- Termíny a denní cíle vám pomohou sledovat váš proces psaní a produktivitu.
Omezení aplikace Ulysses
- Přenos dokumentů může u některých uživatelů vést ke ztrátě dat.
- V současné době není k dispozici žádná integrace umělé inteligence, která by zefektivnila nebo urychlila tvorbu obsahu.
Ceny aplikace Ulysses
- Individuální tarif: 5,99 $/měsíc
- Podniky a organizace: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Ulysses
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
6. Návrhy
Zatímco většina aplikací pro psaní se snaží pomoci vám organizovat vaše projekty, Drafts tento proces obrací s filozofií „nejprve pište, pak organizujte“. Tento proces funguje překvapivě dobře a umožňuje vám snadno zachytit text předtím, než se rozhodnete, jak jej formátovat, organizovat a publikovat prostřednictvím jeho mnoha integrací.
Nejlepší funkce aplikace Drafts
- Jeho intuitivní funkce diktování umožňuje integraci se Siri a psaní poznámek bez použití rukou.
- Zefektivňuje pracovní postupy, takže můžete nové poznámky ve své doručené poště označit a uspořádat je ve své knihovně.
- Jeho aktivní komunita autorů nabízí neustálý proud osvědčených postupů, tipů a triků pro maximální využití aplikace.
- Různé integrace aplikací, jako je Twitter a Google, vám pomohou převést vaše poznámky z konceptu do finální podoby.
Omezení aplikace Drafts
- Neobsahují žádné pokročilé funkce pro úpravy textu.
- Ačkoli je k dispozici pro všechna zařízení Mac, na zařízeních jiných než stolních počítačích nabízí omezenou funkčnost.
Ceny aplikace Drafts
- Navždy zdarma
- Drafts Pro: 1,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Drafts
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: Dosud žádné recenze
7. iA Writer
Představte si textový editor, který je tak zjednodušený, že se nemůžete soustředit na nic jiného než na text. To je základ této aplikace pro psaní, platformy pro Mac, jejímž cílem je zlepšit váš proces psaní a úprav.
Nejlepší funkce aplikace iA Writer
- Funkce Focus Mode zvýrazňuje aktivní část věty a vytváří tak rozhraní bez rušivých prvků.
- Funkce Syntax Highlight zdůrazňuje slabá slovesa, výplňová slova a další prvky, které by jinak mohly oslabit vaše psaní.
- Své poznámky a dokumenty můžete propojit pomocí jednoduché integrované wiki struktury.
- Knihovna šablon vám pomůže proměnit prostý text v krásné knihy, kapitoly a články.
Omezení aplikace iA Writer
- Kódování markdown může být zpočátku obtížné, zejména pro uživatele, kteří jsou zvyklí na tradiční editor typu „co vidíš, to dostaneš“.
- Různé možnosti exportu mohou změnit formát. Dokument exportovaný do formátu PDF se může lišit od dokumentu exportovaného z aplikace Microsoft Word.
Ceny aplikace iA Writer
- Mac: 49,99 $ (jednorázový nákup)
- iPad a iPhone: 49,99 $ (jednorázový nákup)
- Windows: 29,99 $ (jednorázový nákup)
- Android: 0,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace iA Writer
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Dosud žádné recenze
8. Scrivener
Scrivener je pravděpodobně nejkomplexnější aplikací pro psaní v tomto seznamu, která je připravena pomoci s různými potřebami uživatelů, včetně vytváření osnovy obsahu, výzkumu a procesu psaní. Je k dispozici pro Mac a PC a patří mezi nejkomplexnější aplikace pro psaní knih. Akademici, novináři, studenti a autoři mohou všichni těžit z její rozsáhlé sady funkcí.
Nejlepší funkce aplikace Scrivener
- Jeho nelineární organizace vám pomáhá revidovat a organizovat odstavce, aniž byste ztratili přehled o celkové struktuře.
- Funkce komentářů a poznámek vám a ostatním umožňují kontrolovat vaši práci, aniž byste museli měnit napsaný text.
- Integrované vyhledávací nástroje vám pomohou intuitivně vyhledat podpůrné dokumenty, aniž byste museli aplikaci opustit.
- Nabízí zobrazení korkové nástěnky, které vám pomůže plánovat a koncipovat vaše projekty psaní pomocí virtuálního rozložení Post-it.
Omezení aplikace Scrivener
- Díky mnoha funkcím pro psaní, vytváření osnov, plánování a publikování má potenciálně významnou učební křivku.
- Jeho možnosti formátování mohou být nestálejší než u ostatních aplikací pro psaní v tomto seznamu.
Ceny aplikace Scrivener
- Mac: 49 $ (jednorázový nákup)
- iOS: 19,99 $ (jednorázový nákup)
- Windows: 29,99 $ (jednorázový nákup)
- Balíček pro Mac/Windows: 80 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze aplikace Scrivener
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
9. LightPaper
LightPaper usnadňuje pořizování poznámek a psaní textů na vašem Macu. Jak název napovídá, tato aplikace pro psaní je záměrně lehká – udržuje věci jednoduché v lineární struktuře složek, aby vám pomohla co nejrychleji a nejefektivněji ukládat, vyhledávat a pracovat s vašimi poznámkami.
Nejlepší funkce LightPaper
- Navigace pomocí karet vám umožňuje plynule přecházet mezi více poznámkami a projekty psaní, aniž byste o nich ztratili přehled.
- Jeho editor s náhledem osnovy vám pomůže přeskakovat mezi částmi rozsáhlejších dokumentů, aniž byste museli číst celý text.
- Obsahuje přizpůsobitelné možnosti značek, které lze upravit podle vaší znalosti typu úprav.
- Funkce Quick Open vyhledá a znovu otevře starší dokumenty, když si nemůžete vzpomenout na jejich názvy.
Omezení aplikace LightPaper
- Má omezené možnosti exportu pro blogové příspěvky a webové stránky, často se omezuje na webové možnosti.
- Jeho podpora vykreslování se může u složitějších dokumentů občas porouchat.
Ceny LightPaper
- 14,99 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze LightPaper
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: Dosud žádné recenze
10. ProWritingAid
ProWritingAid je nástroj pro úpravy v reálném čase pro celý proces psaní, od prvního návrhu až po finální verzi. Ať už píšete e-maily nebo webové stránky, tento software pro psaní poskytuje neustálý proud návrhů, jak učinit váš obsah aktivnějším, poutavějším a plynulejším.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Jeho pokročilá gramatická kontrola s podporou umělé inteligence navrhuje komplexní vylepšení textu v reálném čase.
- Obsahuje hodnocení čitelnosti v reálném čase, které vám pomůže postupně zlepšovat vaše psaní.
- Aplikace se přímo integruje s většinou míst pro psaní obsahu, včetně prohlížečů, Microsoft Word, Google Docs, e-mailových klientů, sociálních médií, Salesforce a dalších.
- Poskytuje integrovanou zpětnou vazbu od lidí, včetně tipů a mistrovských kurzů, které vám pomohou postupně zlepšovat vaše psaní.
Omezení aplikace ProWritingAid
- Automatické návrhy jsou někdy nesprávné nebo zavádějící, což znamená, že budete i nadále potřebovat člověka, který vaši práci zkontroluje.
- Bezplatná verze má omezení 500 slov, což nebude stačit k průběžné úpravě vašich textů.
Ceny ProWritingAid
- Navždy zdarma
- Premium: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Používejte ClickUp na všech svých zařízeních Apple
I když máte rádi psaní, je pravděpodobné, že nemáte čas ani prostor na to, aby každý váš obsah, e-mail nebo technický návod byl dokonalý. Dosáhnout dokonalosti u každého kusu může být ještě obtížnější, pokud psaní nemilujete.
Naštěstí na to nejste sami. Správná aplikace může znamenat velký rozdíl, ať už vás trápí nedostatek času nebo samotný proces psaní.
Nejlepší aplikací pro psaní je ClickUp, a to díky pokročilým funkcím psaní s využitím umělé inteligence a intuitivnímu vytváření a organizaci dokumentů ve spolupráci s ostatními. Vytvořte si bezplatný účet ClickUp a využijte funkce Dokumenty a Poznámkový blok pro svůj příští projekt psaní!