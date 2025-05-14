10 nejlepších alternativ a konkurentů aplikace Notability pro rok 2025

V digitálním věku není výkonná aplikace pro pořizování poznámek jen luxusem, ale nutností. Je to tajná zbraň, která nám pomáhá udržovat pořádek, soustředění a produktivitu, ať už jsme v zasedací místnosti, ve třídě nebo v pohodlí domácí kanceláře.
Pro mnoho lidí je aplikací číslo jedna Notability, která je známá svou hladkou integrací a působivými funkcemi. Ale co když hledáte něco jiného?
Možná toužíte po pokročilejších funkcích pro správu projektů. Možná potřebujete nástroj pro pořizování poznámek, který se perfektně hodí k vašemu stávajícímu technologickému vybavení. Nebo jste prostě neúnavný průzkumník, který neustále hledá inovativní technologická řešení.
Ať už je váš důvod jakýkoli, jste zde kvůli alternativám k aplikaci Notability, konkurentům, kteří této populární aplikaci dávají zabrat. V tomto komplexním příspěvku odhalíme špičkové konkurenty aplikace Notability, kteří v současné době otřásají trhem.
Rozebíráme jejich nejvýraznější funkce, zvažujeme jejich klady a zápory a poskytujeme vám zasvěcené informace, abyste mohli učinit nejlepší rozhodnutí pro své jedinečné potřeby. Pokud jste tedy připraveni zvýšit svou produktivitu a vylepšit svůj pracovní postup, zůstaňte s námi.
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledáte nejlepší alternativy k aplikaci Notability? Zde jsou nejlepší možnosti, které můžete zvážit:
- ClickUp Docs – Nejlepší všestranný nástroj pro pořizování poznámek, správu projektů a týmovou spolupráci.
- GoodNotes – Nejlepší pro ručně psané poznámky s plynulým ovládáním digitálního pera.
- NoteLedge – Nejlepší pro kreativní lidi, kteří potřebují pořizovat poznámky bohaté na multimédia.
- Simplenote – Nejlepší pro minimalisty, kteří milují poznámky bez rušivých prvků a s možností značkování.
- Squid – Nejlepší pro uživatele Androidu, kteří preferují ručně psané poznámky a značky v PDF.
- Microsoft OneNote – Nejlepší pro důkladnou organizaci a uživatele ekosystému Microsoft.
- Evernote – Nejlepší pro pokročilé uživatele, kteří potřebují robustní vyhledávání a integraci.
- Zoho Notebook – Nejlepší volba pro bezplatné a krásně navržené pořizování poznámek.
- Notion – Nejlepší pro kombinování pořizování poznámek s databázemi a řízením projektů.
- Google Keep – Nejlepší pro rychlé, barevné poznámky s hladkou integrací do Google.
Co byste měli hledat v alternativách k Notability?
Při hledání nejlepších alternativ k aplikaci Notability je třeba mít na paměti několik klíčových faktorů. Zohlednění těchto důležitých bodů vám zajistí, že najdete nejlepší aplikaci pro pořizování poznámek, která nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám a stylu práce:
- Snadné použití: Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní je u aplikací pro pořizování poznámek nezbytností. Potřebujete nástroj, který se rychle naučíte ovládat, bez ohledu na vaše technické znalosti.
- Přístupnost na více platformách: Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek by měly být přístupné na více zařízeních a operačních systémech – včetně iOS, Android, Windows a macOS – a zajišťovat tak plynulý pracovní postup a pohodlí.
- Výkonné nástroje pro psaní a kreslení: Bohatá sada funkcí pro psaní a kreslení, jako jsou různé typy per, barvy a tloušťky, je nezbytná pro pořizování podrobných poznámek z jednání, kreslení diagramů nebo skicování nápadů.
- Integrační schopnosti: Vaše nová aplikace pro pořizování poznámek by měla dobře spolupracovat s ostatními aplikacemi ve vašem technologickém ekosystému. Silné integrační schopnosti s populárními platformami, jako jsou Google Drive, Dropbox, Slack a další, jsou velkým plusem.
- Funkce pro spolupráci: Pokud jste součástí týmu, funkce podporující spolupráci – jako sdílené poznámky, úpravy v reálném čase a sekce pro komentáře – mohou výrazně zlepšit váš pracovní postup.
- Pokročilá organizace: Schopnost vytvářet složky, označovat poznámky a rychle a efektivně prohledávat obsah je zásadní pro udržení pořádku v poznámkách.
10 nejlepších alternativ k aplikaci Notability
Hledání dokonalého nástroje pro pořizování poznámek a skicování je jako hledání jehly v digitální kupce sena. Jedná se o neustále se vyvíjející oblast a klíčem je najít nástroj, který drží krok s vašimi potřebami. V této části představíme nejlepší alternativy aplikace Notability na trhu, přičemž každá z těchto aplikací je hvězdou sama o sobě.
Ať už jste student, který si dělá poznámky, freelancer, který načrtává projekt, nebo profesionál, který řídí složitou pracovní zátěž, jedna z těchto alternativ aplikace Notability by se mohla stát vaším novým spolehlivým pomocníkem pro zvýšení produktivity.
1. ClickUp
Představte si, že máte po ruce osobní poznámkový blok, který je vybaven působivými funkcemi, jako je rozšiřování poznámek, vrácení změn a bohatá editace pomocí příkazů /Slash. ClickUp nabízí vše toto a ještě více jako jedna z nejlepších aplikací pro pořizování poznámek a nástrojů pro produktivitu.
Jako plnohodnotné řešení pro správu projektů umožňuje ClickUp každému týmu plynulou komunikaci a správu projektů na jednom místě.
Funkce Docs, Notepad, Mind Maps a Whiteboards vynikají mezi alternativami k Notability a splní všechny vaše potřeby při pořizování poznámek v každé fázi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Inovativní, rozšiřující se systém poznámek, který usnadňuje organizaci a stanovení priorit úkolů.
- Díky integrované historii verzí můžete snadno vrátit zpět jakékoli změny provedené v poznámkách.
- Příkazy /Slash nabízejí bohaté možnosti úprav, které zjednodušují formátování poznámek nebo provádění příkazů.
- ClickUp Whiteboards vám pomůže vizuálně plánovat a realizovat projekty.
- ClickUp Docs nabízí platformu pro vytváření komplexní projektové dokumentace, wiki, poznámek z jednání, seznamů úkolů a dalšího (vyzkoušejte naši šablonu Meeting Note Style, abyste si tuto funkci vyzkoušeli!). Tyto dokumenty lze sdílet, upravovat a spolupracovat na nich, což z nich dělá vynikající nástroj pro týmové projekty.
- ClickUp AI: Použijte umělou inteligenci k sumarizaci svých poznámek a rychlejšímu vytváření obsahu pomocí AI.
Omezení ClickUp
- Se všemi funkcemi, které nabízí, může ClickUp představovat strmou křivku učení, zejména pro začínající uživatele, kteří chtějí pouze jednoduchou aplikaci pro pořizování poznámek.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. GoodNotes
Další aplikace pro pořizování poznámek je určena pro ty z vás, kteří stále touží po pocitu ručního psaní, ale zároveň chtějí využívat výhody digitální platformy.
GoodNotes je špičková aplikace pro pořizování poznámek, která vyniká svou jedinečnou funkcí rozpoznávání rukopisu. Je obzvláště užitečná pro vkládání poznámek přímo do souborů PDF, protože nabízí rozhraní, které napodobuje pocit psaní na papír.
Tento nástroj nabízí širokou škálu možností psaní, díky čemuž je psaní rukou mnohem univerzálnější.
Vyhledávání je další silnou stránkou této alternativy k aplikaci Notability. Podporuje vyhledávání v ručně psaných poznámkách, psaném textu a dokonce i v textu souborů PDF. Tato funkce šetří čas a zvyšuje produktivitu, protože nemusíte ručně procházet ručně psané poznámky, abyste našli potřebné informace.
Nejlepší funkce GoodNotes
- Vynikající pro digitální ručně psané poznámky v PDF souborech s více možnostmi psaní.
- Technologie rozpoznávání rukopisu pro jednoduché poznámky z individuálních schůzek nebo jiné potřeby psaní poznámek
- Umožňuje skenovat dokumenty a ručně psané poznámky.
- Předem připravené šablony Goodnotes, které vám pomohou začít s pořizováním poznámek
Omezení aplikace GoodNotes
- Chybí předem připravené tvary v nástroji pro tvorbu tvarů.
- Není k dispozici pro Windows ani Android.
- Někteří uživatelé zaznamenali, že aplikace se zpomaluje, když je přidáno příliš mnoho obrázků.
Ceny GoodNotes
- Zdarma pro první tři poznámkové bloky
- Plná verze: 8,99 $, jednorázová platba
Hodnocení a recenze GoodNotes
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
3. NoteLedge
Integrujte video a audio nahrávky přímo do svých poznámek pomocí aplikace NoteLedge. Tato platforma vám umožňuje vytvářet interaktivní poznámky, díky nimž je obsah poutavější a komplexnější.
Do standardních poznámek můžete vložit mediální soubory pouhými několika kliknutími a přidat tak do svých poznámek další vrstvu informací.
Tento nástroj také nabízí plynulou synchronizaci mezi různými zařízeními. Rozložení aplikace NoteLedge je přehledné, což usnadňuje správu úkolů a organizaci seznamů úkolů, citlivých poznámek a projektů v samostatných složkách.
Nejlepší funkce NoteLedge
- Vytváří interaktivní poznámky s integrací médií
- Dobrá synchronizace mezi zařízeními s aplikací pro pořizování poznámek
- Organizované rozvržení pro snadnou správu projektů
Omezení aplikace NoteLedge
- Uživatelé poukazují na to, že počáteční používání může být náročné kvůli nedostatku návodů.
- Chybí profesionální nástroje pro retušování fotografií a efekty.
Ceny NoteLedge
- Základní: zdarma
- Pro: 2,49 $/měsíc
- Creativity 365: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace NoteLedge
- G2: 4,7/5 (10 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
4. Simplenote
Jak název napovídá, Simplenote je bezplatná, jednoduchá a intuitivní aplikace pro pořizování poznámek, která podporuje více platforem, včetně iOS, Android, Mac, Windows a Linux.
Simplenote také podporuje psaní, náhled a publikování poznámek ve formátu Markdown, což je značkovací jazyk se syntaxí pro formátování prostého textu. Díky této funkci je psaní přehledné, soustředěné a bez rušivých vlivů.
Nejlepší funkce Simplenote
- Nabízí kontrolní seznamy, abyste mohli mít svůj seznam úkolů přehledně uspořádaný.
- Díky historii poznámek lze snadno vyhledat archivované informace.
- Historie verzí vám umožňuje sledovat změny a vracet se k předchozím verzím vašich poznámek.
Omezení Simplenote
- Chybí funkce pro spolupráci v týmu a sdílení
- Poznámky jsou organizovány pouze pomocí značek, bez hierarchické organizace nebo archivace.
- Omezené možnosti přizpůsobení a podpora pouze textových poznámek
Ceny Simplenote
- Zdarma
Hodnocení a recenze Simplenote
- G2: 4,1/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
5. Squid
Je známější jako nástroj pro skicování, ale uživatelé si mohou pomocí Squidu zaznamenávat skutečný rukopis, jako by používali tradiční zápisník. Můžete dokonce pracovat s gumami na tahy a různými typy a velikostmi papíru.
Nejlepší funkce Squid
- Díky vektorové grafice lze obrázky plynule zvětšovat a zmenšovat bez ztráty kvality.
- Použijte aktivní pero a pište jako za starých časů, aniž byste se museli bát, že si zašpiníte ruce inkoustem!
- Rychle si zapisujte poznámky a myšlenky do souborů PDF nebo obrázků.
Omezení aplikace Squid
- Prémiové funkce nejsou k dispozici pro zařízení iOS a Mac.
- Postrádá základní funkce pro pořizování poznámek, jako jsou rámečky kolem textových polí.
- Někteří uživatelé považují možnosti synchronizace v cloudu za nedostatečné.
Ceny Squid
- Zdarma
- Premium: 1 $/měsíc nebo 10 $/rok
Hodnocení a recenze Squid
- Žádné recenze na G2 nebo Capterra
6. Microsoft OneNote
Microsoft OneNote je zcela bezplatná aplikace pro digitální poznámky, ve které můžete ukládat, sdílet a vytvářet poznámky. Jednou z vynikajících funkcí OneNote je volné plátno, na kterém můžete psát, kreslit nebo rýsovat kdekoli.
Uživatelé považují jedinečný organizační systém OneNote, který k ukládání poznámek využívá sešity, sekce a stránky, za vysoce efektivní.
Nejlepší funkce Microsoft OneNote
- Vynikající pro vkládání poznámek do souborů PDF
- Nabízí jak psaní na klávesnici, tak skicování v jedné aplikaci.
- Automatická synchronizace poznámek do cloudu
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Někteří uživatelé hlásili, že při vložení do OneNote může dojít ke ztrátě formátování obsahu.
- Uživatelé zaznamenali, že problémy se synchronizací mohou vést ke ztrátě poznámek.
- Žádné funkce pro digitální ručně psané poznámky
Ceny Microsoft OneNote
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 350 recenzí)
7. Evernote
Evernote je známá alternativa k Notability a figuruje v několika seznamech nejlepších aplikací pro pořizování poznámek. Tento nástroj vám umožňuje zaznamenávat nápady, obrázky a hlasové poznámky. Navíc je tento nástroj pro pořizování poznámek obzvláště užitečný pro rychlé zapisování poznámek a jejich ukládání pro budoucí použití.
Bohatý textový editor Evernote podporuje řadu formátovacích možností, včetně tučného písma, kurzívy, podtržení, přeškrtnutí, zvýraznění a dalších.
Jednou z nejcennějších funkcí Evernote je jeho robustní vyhledávací funkce. Můžete rychle vyhledat své poznámky, i když jsou uloženy v obrázcích nebo souborech PDF.
Nejlepší funkce Evernote
- Podporuje anotace PDF
- Propojte poznámky s událostmi v kalendáři
- Nahrávejte zvukové poznámky
- Vynikající pro společné pořizování poznámek
Omezení Evernote
- Někteří uživatelé hlásili problémy se synchronizací a pomalým načítáním.
- Složitý proces přidávání poznámek do poznámkových bloků
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
8. Zoho Notebook
Pro dokonalý zážitek ve stylu Marie Kondo vyzkoušejte Zoho Notebook. Uživatelé milují inovativní organizační systém této aplikace. Umožňuje jim kategorizovat poznámky do různých zápisníků, z nichž každý má přizpůsobitelnou obálku. To přidává organizačnímu procesu vizuální rozměr, díky čemuž je snazší najít konkrétní poznámky.
Funkce synchronizace poznámek v aplikaci Zoho Notebook zajišťuje, že vaše poznámky budou vždy k dispozici, bez ohledu na to, jaké zařízení používáte. To může zvýšit produktivitu a ušetřit spoustu času, zejména pro uživatele, kteří často přepínají mezi zařízeními.
Nejlepší funkce Zoho Notebook
- Umožňuje organizovat poznámky do různých zápisníků s přizpůsobitelnými obaly.
- Vynikající funkce synchronizace mezi zařízeními
- Podporuje přidávání multimédií do poznámek
Omezení aplikace Zoho Notebook
- Chybí funkce rozpoznávání rukopisu
- Nepodporuje offline přístup.
Ceny Zoho Notebook
- Notebook Essential: 0 $
- Notebook Pro: 1,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Notebook
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
9. Notion
Notion, známý svou flexibilitou, přizpůsobitelností a elegantními webovými stránkami, může být čímkoli, co potřebujete. Ať už chcete vytvářet moodboardy, budovat osobní wiki, spravovat projekty nebo si jen psát poznámky, vše můžete dělat v jednom pracovním prostoru.
Jednou z největších předností aplikace je její univerzálnost. S touto alternativou aplikace Notability můžete rychle nastavit stránku pro téměř jakoukoli úlohu a vytvořit si svůj vlastní jedinečný systém od základů.
Notion podporuje všechny typy obsahu, od obrázků po vložené aplikace, což z něj činí robustní platformu pro shromažďování a organizování informací.
Nejlepší funkce Notion
- Nabízí více než 1 000 šablon vytvořených komunitou pro pořizování poznámek.
- Kombinuje funkce správy úkolů s poznámkami
- Umožňuje vkládání bohatých médií a integrační možnosti.
Omezení aplikace Notion
- Při dlouhodobém používání může být náročná na údržbu.
- Omezený offline režim
- Uživatelé upozornili, že funkce pro spolupráci mohou být náročné na používání.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 15 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
10. Google Keep
Google Keep je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek, která klade důraz na jednoduchost a rychlost. Jedná se o bezplatnou alternativu nejen k aplikaci Notability, ale také pro uživatele Androidu, kteří hledají něco podobného aplikaci Apple Notes.
Jako součást balíku Google Suite se hladce integruje s ostatními produkty Google, což z něj činí pohodlnou volbu pro ty, kteří již investovali do ekosystému Google.
Aplikace Keep zjednodušuje a zefektivňuje psaní poznámek, takže můžete rychle zaznamenat své myšlenky, vytvořit seznamy úkolů a sdílet poznámky i webový obsah. Podporuje barevné kódování a štítky pro lepší organizaci a poznámky lze připnout nahoru pro snadný přístup.
Nejlepší funkce Google Keep
- Hladká integrace s Google Suite
- Podporuje snímání textu ze screenshotů
- Umožňuje vyhledávání poznámek podle barvy, seznamů, obrázků, zvukových poznámek, připomínek nebo sdílených poznámek.
Omezení služby Google Keep
- Někteří uživatelé zjistili, že formátování textu nebo značkování je obtížné.
- Omezené možnosti zpracování textu
- Neukládá poznámky do složek, což může způsobit, že uživatelské rozhraní působí nepřehledně.
Ceny služby Google Keep
- Plán zdarma navždy
Hodnocení a recenze Google Keep
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Zrevolucionalizujte svůj pracovní postup pomocí všestranných funkcí ClickUp
Existuje obrovské množství univerzálních aplikací pro pořizování poznámek, z nichž každá má své jedinečné přednosti. Pokud však hledáte jedinou platformu, která v sobě spojuje ty nejlepší funkce nástrojů pro pořizování poznámek, skicování a správu projektů, ClickUp je jedinečný.
Představte si, že můžete vytvářet podrobné dokumenty, vizuálně načrtávat své nápady a pořizovat rychlé poznámky – vše na jednom místě.
Spolupráce se stane hračkou, nápady budou volně proudit a váš pracovní postup zůstane organizovaný a efektivní. V oblasti moderní produktivity je ClickUp více než jen dalším nástrojem – je to váš osobní motor produktivity se všemi funkcemi, které si můžete přát.
Na závěr našeho přehledu konkurentů aplikace Notability vás tedy zveme, abyste udělali krok vpřed s ClickUp. Pojďme společně redefinovat, co je možné!