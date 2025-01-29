10 nejlepších alternativ ProofHub pro hladké řízení projektů a týmů

ProofHub je vynikající nástroj navržený pro zefektivnění různých aspektů řízení projektů a týmů. Je nabitý funkcemi, díky nimž je spolupráce, správa úkolů a sledování pokroku hračkou.
Stejně jako každý software však i ProofHub má své nevýhody. Jeho rozhraní je trochu zastaralé a jeho integrační a automatizační schopnosti mají mnoho nedostatků.
Naštěstí existuje spousta vynikajících softwarových řešení pro správu týmů a projektů, která by mohla lépe vyhovovat vašim požadavkům. Ale s tolika možnostmi, z nichž každá tvrdí, že je nejlepší, není správná volba žádná procházka růžovým sadem.
Proto jsme za vás udělali těžkou práci a prozkoumali desítky nástrojů pro správu projektů, přičemž jsme se zaměřili na jejich klíčové funkce, uživatelské recenze a cenové možnosti. Výsledkem je tento praktický seznam 10 nejlepších alternativ ProofHub, díky kterým získáte kontrolu nad svými projekty!
Co je ProofHub?
ProofHub umožňuje týmům efektivně spolupracovat, komunikovat a spravovat projekty a úkoly – to vše v rámci jednoho centralizovaného centra.
Platforma se pyšní celou řadou nástrojů, od různých zobrazení projektů a denních plánů pro přesné sledování opakujících se úkolů až po nativní možnosti sledování času, hotové šablony a pohodlný systém správy souborů. ?️
Stejně jako každá kvalitní platforma pro správu projektů, i ProofHub usnadňuje spolupráci v reálném čase díky různým možnostem, jako jsou vláknové diskuze, nástroje pro kontrolu a schvalování, oznámení a nativní funkce chatu.
Co byste měli hledat v alternativách k ProofHub?
Integrace, automatizace a uživatelská přívětivost se zdají být slabými stránkami ProofHubu. Proto se ujistěte, že vaše alternativa vyniká v těchto oblastech a zároveň alespoň odpovídá funkčnosti ProofHubu v jiných oblastech, jako je správa úkolů, optimalizace pracovního toku a sdílení souborů.
Zde je několik vlastností a funkcí, které byste měli mít na paměti:
- Intuitivní rozhraní: Bylo by hezké, kdyby aplikace byla snadno ovladatelná bez rozsáhlého školení nebo předchozích zkušeností s podobnými nástroji.
- Integrace: Vaše alternativa k ProofHub by měla být propojena, buď nativně nebo prostřednictvím API, s prakticky jakoukoli jinou aplikací, kterou pravidelně používáte. Zvláštní pozornost věnujte integraci s komunikačními, časovými a CRM nástroji.
- Automatizace: Nástroj by měl být schopen zefektivnit opakující se nebo rutinní úkoly prostřednictvím automatizace, čímž uvolní čas pro činnosti, které přinášejí větší hodnotu.
- Efektivní správa úkolů: Ujistěte se, že platforma umožňuje přiřazovat, organizovat, sledovat a spolupracovat na úkolech, aby se zefektivnil pracovní postup.
- Hotové šablony: Aplikace by měla být vybavena předem navrženými šablonami, které urychlí nastavení a plánování projektu.
- Spolupráce: Upřednostněte nástroje, které zlepšují spolupráci v týmu, podporují plynulou komunikaci a sdílení nápadů.
- Funkce AI: Využití umělé inteligence v projektovém řízení není nejsilnější stránkou ProofHubu, proto se podívejte, zda alternativa nabízí asistenci založenou na AI.
10 nejlepších alternativ ProofHubu pro rok 2024 a dále
Prohledali jsme trh, abychom vybrali ty nejlepší alternativy ProofHubu – zajistili jsme, že nejen splňují výše uvedené požadavky, ale také nabízejí několik jedinečných funkcí.
Jste připraveni posunout své projektové řízení na vyšší úroveň? Pojďme na to! ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která byla navržena tak, aby zefektivnila správu úkolů, sledování pokroku a spolupráci týmů. Jde nad rámec tradičních řešení a nabízí pokročilé funkce automatizace a umělé inteligence, které optimalizují pracovní postupy a zvyšují celkovou produktivitu týmů všech velikostí. ?
ClickUp nabízí výkonnou sadu funkcí pro správu projektů, která zahrnuje špičková řešení pro organizaci, stanovení priorit a monitorování práce k dokonalosti. Patří mezi ně více než 15 zobrazení pro zobrazení vašich úkolů a projektů jakýmkoli způsobem, který si přejete.
ClickUp skutečně vyniká v oblasti spolupráce v reálném čase, kde nabízí různé možnosti, které mají za cíl přiblížit mezifunkční týmy k dosažení jejich projektových cílů.
S ClickUp Whiteboards můžete brainstormovat, stanovovat priority a přidělovat úkoly na nekonečné kolaborativní plátno. Pokud nechcete vytvářet Whiteboard od nuly, pomozte si některou z více než 1 000 hotových šablon ClickUp pro jakékoli myslitelné použití.
Ať už pracujete na zadání projektu, SOP nebo plánu vývoje produktu, ClickUp Docs je tou správnou volbou! Spolupracující textový editor a systém správy dokumentů této platformy vám umožní udržet celý tým na stejné vlně, a to doslova. ?
Funkce ClickUp Comments jde ještě o krok dál a umožňuje diskuse a zpětnou vazbu v reálném čase přímo v rámci úkolů. Nikdy vám neuniknou důležité aktualizace, což vede k lepšímu rozhodování a splnění vašich komunikačních cílů.
A konečně, ClickUp Dashboards slouží jako velín pro operace vašeho týmu. Stačí jen procházet přizpůsobitelné karty a hotovo! Můžete snadno sledovat úkoly, monitorovat pokrok a měřit výkonnost týmu, což usnadňuje spolupráci a zvyšuje efektivitu týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Špičková správa úkolů s vlastními poli a stavy
- Více než 15 zobrazení ClickUp pro přístup k práci ze všech úhlů
- ClickUp Automations a ClickUp AI pro optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase, jako jsou tabule, dokumenty, myšlenkové mapy atd.
- Stanovení cílů a jejich sledování, aby týmy zůstaly soustředěné a motivované
- ClickUp Dashboards pro sledování všech aspektů pracovního postupu vašeho týmu
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi třetích stran a nástroji pro zvýšení produktivity
- Více než 1 000 hotových šablon
- Mobilní aplikace pro offline přístup k projektům a úkolům na cestách
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí potřebují noví uživatelé čas, aby se s aplikací seznámili.
- Změny v jednom zobrazení se ne vždy promítnou do ostatních zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým a získejte cenový plán přizpůsobený vašim potřebám.
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Monday. com
Monday.com, oblíbený pro své uživatelsky přívětivé rozhraní a robustní možnosti přizpůsobení, je vynikajícím řešením pro správu projektů zaměřené na zákazníka s funkcemi, které zvyšují spolupráci a produktivitu týmu.
Mezi jeho nejsilnější stránky patří přizpůsobitelné pracovní postupy a řídicí panely, které týmům poskytují řešení šitá na míru jejich konkrétním potřebám. Jeho čtvrtletní plán zajišťuje sledování pokroku v reálném čase, zatímco zobrazení Kanban a Ganttovy diagramy nabízejí flexibilitu při organizování a vizualizaci úkolů.
A konečně, sandboxové prostředí platformy nabízí týmům jedinečný prostor pro experimentování a kreativní vstupy. Je také propojeno s barevně odlišenými šablonami, které zvyšují vizuální přehlednost a jednoduchost.
Monday.com – nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a řídicí panely
- Hladké sledování úkolů
- Řízení projektů ve stylu Kanban a Ganttových diagramů
- Šablony s barevným kódováním pro lepší přehlednost a jednoduchost
- Sandboxové prostředí pro podporu týmové spolupráce
Omezení Monday.com
- Některé integrace a automatizace mohou být obtížné ovládat.
- Špatné možnosti přizpůsobení ovládacího panelu
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Confluence
Confluence od Atlassian je výkonná aplikace pro správu projektů, která zefektivňuje komunikaci a zvyšuje produktivitu týmu a správu pracovních postupů. Umožňuje uživatelům vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech v reálném čase a rychle sdílet a vylepšovat nápady. Proto je často nazývána Wikipedií firemního managementu.
Díky přizpůsobitelným šablonám a pokročilým vyhledávacím funkcím této platformy můžete snadno a rychle procházet informace, takže všichni budou informováni a budou se řídit cíli projektového řízení. ?
Ačkoli Confluence možná nedosahuje šíře specializovaných nástrojů pro správu projektů, jako jsou ClickUp a Monday.com, jeho integrace s dalšími produkty Atlassian, jako jsou Jira a Trello, zajišťuje soudržný zážitek ze správy projektů, což z něj činí komplexní řešení pro týmy jakékoli velikosti.
Nejlepší funkce Confluence
- Efektivní při zpracování velkého množství dokumentace
- Tvorba a úprava dokumentů v reálném čase a spolupráce týmu
- Integrace s dalšími produkty Atlassian, jako jsou Jira a Suite
- Oprávnění pro ochranu soukromí týmových dat
- Snadné přeskupování a vytváření hierarchie stránek
Omezení Confluence
- Sledování vytvořených prostorů může být obtížné
- Špatná integrace s nástroji třetích stran
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 6,05 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11,55 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Basecamp
Basecamp, který využívá více než 75 000 organizací a marketingových agentur, má všechny nástroje, které potřebujete k zefektivnění vašich pracovních postupů v oblasti řízení projektů. Má funkce, jako jsou seznamy úkolů, sdílení souborů a spolupráce na dokumentech, které pomáhají týmům zůstat organizované a na správné cestě. ✅
Basecamp nabízí centralizovaný dashboard , kde mají členové týmu snadný přístup k aktualizacím projektu a termínům. Díky funkci skupinového chatu mohou členové týmu komunikovat v reálném čase a diskutovat o detailech projektu, aniž by potřebovali externí platformy pro zasílání zpráv.
Uživatelé Basecampu mohou navíc nakonfigurovat automatické kontroly a zprávy o postupu, aby se všichni shodli a byli zodpovědní za své úkoly.
Nejlepší funkce Basecampu
- Efektivní komunikace v týmu
- Automatické kontroly a zprávy o postupu
- Centralizovaný dashboard pro snadnou koordinaci týmu
- Intuitivní rozhraní
- Integrované nástroje pro spolupráci pro sdílení souborů a správu dokumentů
Omezení Basecampu
- Omezené integrace s aplikacemi třetích stran
- Chatbot nebo nástěnka se občas zasekává.
Ceny Basecamp
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů (fakturace ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
5. Nuclino
Nuclino je další intuitivní nástroj pro správu projektů, který slouží jako kolektivní mozek vaší organizace. Zefektivňuje pracovní postupy vašeho týmu tím, že organizuje dokumenty a znalosti, spravuje úkoly a vizualizuje a manipuluje s daty. ?
Charakteristickou vlastností Nuclina je jeho schopnost vizualizovat struktury projektů prostřednictvím různých režimů, jako jsou grafické režimy, tabulky, seznamy nebo obecné tabule. To umožňuje týmům vybrat si nejvhodnější formát pro pochopení a prezentaci hierarchie jejich projektů.
Nejlepší funkce Nuclino
- Funkce pro spolupráci, správu dokumentů a úkolů
- Vizualizace struktury projektů
- Snadné přidávání a organizování dashboardů pomocí jedinečných šablon
- Umožňuje uživatelům sledovat změny, vrátit se k předchozím verzím a vylepšovat ty stávající.
- Integrace s nástroji pro zvýšení produktivity, jako je Airtable
Omezení Nuclino
- Omezené integrace a funkce widgetů
- Možnosti formátování nejsou příliš dobré.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
6. Asana
Od vytváření a přidělování úkolů až po stanovení termínů a časových harmonogramů projektů – Asana poskytuje komplexní platformu pro efektivní řízení projektů. Vzhledem k její univerzálnosti není překvapením, že se stala nástrojem volby pro více než 135 000 uživatelů po celém světě. ?
Asana nejen usnadňuje správu úkolů, ale také zlepšuje spolupráci týmu prostřednictvím chatu a sdílení souborů, čímž zajišťuje plynulou komunikaci. Poskytuje také přizpůsobitelné šablony projektů a automatizované kampaně, které týmům umožňují zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
To, co však Asanu skutečně odlišuje od konkurence, jsou její personalizované funkce. Detailní sledování úkolů poskytuje týmům podrobné informace, zatímco barevné značky slouží jako vizuální vodítka pro snadnou organizaci a stanovení priorit, čímž zlepšují zkušenosti s řízením projektů pro malé týmy.
Nejlepší funkce Asany
- Automatizované kampaně pro efektivnější pracovní postupy
- Podrobné sledování pro zajištění včasného dokončení úkolů
- Seznamy úkolů s termíny a připomenutími
- Barevné značky a štítky
- Hladce se integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive a Slack.
Omezení Asany
- Omezená hierarchie úkolů
- Složité nastavení pro špičkovou automatizaci
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise a Enterprise+: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 12 000 recenzí)
7. Zoho Projects
Zoho Projects zefektivňuje správu projektů pomocí funkcí pro správu úkolů, jako jsou Ganttovy diagramy, které vizualizují časové osy projektů a závislosti mezi úkoly. Umožňuje také komunikaci v reálném čase mezi členy týmu prostřednictvím chatu a sdílení dokumentů.
Hlavním prodejním argumentem této platformy jsou předem připravené šablony, které uživatelům umožňují vytvářet standardizované struktury a pracovní postupy pro různé úkoly a projekty. To nejen šetří čas, ale také zajišťuje konzistentnost a efektivitu při dosahování cílů týmu.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Přizpůsobitelné šablony projektů a úkolů
- Pohodlné delegování úkolů a zadání týmu
- Výkonné analytické nástroje a reportování
- Nástroje pro spolupráci, jako jsou chat, fóra a sdílení dokumentů
- Integrace s dalšími aplikacemi Zoho pro optimalizaci pracovních postupů
Omezení Zoho Projects
- Omezené integrace s aplikacemi třetích stran
- Nastavení šablony projektu je zdlouhavé
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 9 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
8. Teamwork.com
Teamwork.com zůstává věrný svému jménu tím, že podporuje hladkou spolupráci v reálném čase. Díky funkcím, jako je sdílení souborů a chatování v reálném čase, mohou členové týmu efektivně spolupracovat bez ohledu na místo nebo časové pásmo.
Funkce milníků této platformy umožňuje týmům stanovovat cíle, sledovat pokrok a sdílet aktualizace v reálném čase. Tato funkce vytváří dynamické prostředí, ve kterém mohou všichni, včetně klientů, poskytovat zpětnou vazbu, návrhy a konkrétní požadavky na projekt prostřednictvím vstupních formulářů.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Jednoduché zobrazení seznamu, tabulky a Kanban pro flexibilní správu úkolů
- Šablony časových záznamů s přesným sledováním a vykazováním
- Integrace Dropboxu pro efektivní sdílení souborů a správu dokumentů
- Milníky pro stanovení cílů týmu a sledování pokroku
- Formuláře pro shromažďování požadavků, zpětné vazby a informací od klientů a členů týmu
Omezení Teamwork.com
- Složité rozhraní pro nové uživatele
- Seskupené ovládací prvky správce
Ceny Teamwork.com
- Zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Deliver: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Trello
Trello od Atlassian je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce uživatelsky přívětivých nástrojů pro správu projektů, který klade důraz na organizaci a zjednodušuje správu úkolů. Tato platforma využívá funkce jako komentáře, přílohy a kontrolní seznamy k vylepšení komunikace a koordinace mezi členy týmu.
Síla Trella spočívá v jeho intuitivním rozhraní založeném na Kanbanových tabulkách, které poskytují vizuální znázornění úkolů a jejich postupu. Členové týmu mohou snadno sledovat a měnit stav každého úkolu pomocí jednoduchého editoru typu drag-and-drop.
Nejlepší funkce Trello
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Využívá Kanban tabule s editorem drag-and-drop pro zjednodušení a organizaci projektů.
- Komentáře, přílohy a termíny zjednodušují spolupráci týmu.
- Integrované šablony pro urychlení nastavení projektu pro nové uživatele
- Více než 100 integrací s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity
Omezení Trello
- Omezené možnosti sledování projektů ve srovnání s některými alternativami Trello
- Žádné vestavěné funkce, jako jsou zobrazení Ganttových diagramů nebo správa zdrojů
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
10. Wrike
Wrike je aplikace pro správu úkolů a plánování, která pomáhá týmům spolupracovat a udržovat pořádek. Pyšní se robustním projektovým dashboardem pro sledování pokroku, přidělování zdrojů a shromažďování všech relevantních informací na jednom místě.
Šablona OKR této platformy usnadňuje zaznamenávání cílů a formulování optimálních strategií pro úspěch, zatímco zobrazení vývojového diagramu vám umožňuje vizualizovat vaše pracovní postupy a odhalit oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Wrike
- Robustní funkce pro správu úkolů a plánování
- Projektové panely pro vizualizaci pracovních postupů a ukazatelů výkonnosti
- Zobrazení vývojového diagramu pro snadnou vizualizaci pracovního postupu
- Šablona týdenního seznamu úkolů
- Šablona OKR pro zaznamenávání cílů
Omezení Wrike
- Omezené možnosti přizpůsobení pracovních postupů projektů
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise a Pinnacle: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
Zvládněte své projekty a zvyšte produktivitu s nejlepší alternativou ProofHubu.
ClickUp je více než jen nástroj; je to výkonný nástroj pro správu projektů, který umožňuje celým týmům spolupracovat a zvládnout více za méně času – a to vše na jedné platformě. Od správy úkolů a sledování času po přidělování zdrojů a spolupráci týmů nabízí ClickUp komplexní řešení pro všechny aspekty správy projektů.
S touto platformou nejen spravujete projekty, ale také transformujete pracovní postupy svého týmu a zvyšujete produktivitu napříč celou organizací. Tak proč nevyzkoušet ClickUp ještě dnes? ⏭️