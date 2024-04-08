Pipedrive vs. Trello: Který nástroj pro správu úkolů je nejlepší?

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je nezbytnou oblastí, kterou musíte ovládat, pokud chcete dosáhnout celkového růstu svého podnikání. Podle průzkumu společnosti Stella Connect 50 % spotřebitelů při výběru mezi značkami upřednostňuje zákaznický servis.
Většina manažerů by souhlasila, že kanbanové tabule jsou klíčem k vizualizaci a správě CRM workflow, zákazníků a potenciálních zákazníků v různých fázích prodejního procesu. Pipedrive a Trello jsou dva nejlépe hodnocené nástroje typu kanban, ale je jeden z nich lepší než druhý?
Na první pohled jsou si velmi podobné – design s funkcí drag-and-drop, stovky integrací a robustní možnosti správy úkolů mohou výrazně zvýšit efektivitu vašeho týmu. Ale když se podíváte hlouběji, uvidíte, že oba nástroje slouží k jedinečným účelům pro marketingové a prodejní týmy.
Nasadíme si naše nestranné detektivní klobouky a vezmeme vás na cestu Pipedrive vs. Trello. Projděte si naše rozsáhlé srovnání funkcí a určete vítěze mezi softwarem pro správu projektů.
A kdo ví, možná objevíte skvělou alternativu, která splní všechny vaše požadavky na CRM a software pro řízení projektů. ⭐
Co je Pipedrive?
Pipedrive je populární cloudový CRM nástroj zaměřený na prodej. Nabízí řadu funkcí pro vizualizaci, přizpůsobení a správu prodejních pipeline, zlepšení zákaznické zkušenosti a posílení týmové spolupráce. 😍
Pipedrive miluje Kanban tabule – umožňuje vám vytvářet přizpůsobené pipeline tabule a znázorňovat každou fázi jako karty (nebo obchody), které lze přesouvat jednoduchým přetažením. Použijte je k nastínění kroků k prodeji a sledování cesty zákazníků různými stavy.
Tento CRM průvodce nabízí vynikající možnosti filtrování a segmentace potenciálních zákazníků a jediný přehled vaší tabule vám odhalí, jak si stojíte s různými potenciálními zákazníky v prodejním procesu. Snadno sledujte projekty v kalendářovém zobrazení, které uživatelům také umožňuje co nejlépe využít Pipedrive jako skutečný nástroj pro spolupráci.
S tímto výkonným nástrojem můžete vytvářet personalizované zážitky pro své zákazníky. Automatizace úkolů, prodejní asistent využívající umělou inteligenci, funkce pro generování potenciálních zákazníků, e-mailový marketing a chatboty jsou jen některé z možností, které zefektivní vaše pracovní postupy a ušetří vám čas.
Funkce Pipedrive
Proč je Pipedrive tak populární? Podívejme se na jeho nejvýznamnější funkce.
1. Automatizace prodeje
Pokud se zeptáte prodejců, proč mají rádi Pipedrive, vsadíme se, že mnozí z nich začnou chválit jeho možnosti automatizace prodeje. Tento nástroj rozpoznává výzvy, kterým prodejci čelí, jako je zdlouhavá administrativa, správa potenciálních zákazníků a prognózy prodejního procesu. Pomáhá je však překonat díky robustním funkcím automatizace (k dispozici v plánech Advanced a vyšších).
Můžete automatizovat prakticky jakoukoli část prodejního procesu. Posílejte personalizované e-maily potenciálním zákazníkům, sledujte neaktivní obchody, přesouvejte obchody v rámci prodejního procesu a předpovídejte tržby pouhými několika kliknutími. Pipedrive vám umožňuje přizpůsobit si vlastní automatizace pomocí spouštěcích a akčních událostí. Můžete dokonce přistupovat k předem připraveným šablonám automatizace pracovních postupů, které vám proces usnadní!
2. Robustní možnosti reportování
Každý CRM nástroj má možnosti reportování, tak proč je to právě u Pipedrive tak významná funkce? Platforma jde o krok dál a umožňuje vám porozumět vztahům se zákazníky, pečovat o ně a využít tyto informace k rozvoji vašeho podnikání.
Tento nástroj má jedinečný panel Insights , který vám pomůže identifikovat trendy zákazníků prostřednictvím řady vizuálně bohatých reportů. Díky dostupným metrikám a grafům můžete rozpoznat úzká místa a identifikovat úspěšné vzorce pro marketingové kampaně.
Možnosti reportování tohoto nástroje jsou obzvláště užitečné při plánování prodejních a CRM strategií. Díky business intelligence datům o rychlosti uzavírání obchodů a cílových tržbách můžete vytvářet přesné předpovědi a činit informovaná rozhodnutí o tom, jak postupovat dál. 💯
3. Doplňky CRM
Pipedrive vám umožní vybavit vaši společnost super schopnostmi CRM díky doplňkům navrženým pro zvýšení produktivity, spolupráce a řízení pracovních postupů.
Populárním doplňkem je LeadBooster, který vám umožňuje získávat a oslovovat potenciální zákazníky pomocí chatbotů, živého chatu a webových formulářů.
Pokud chcete vidět, jak návštěvníci interagují s vaším webem, použijte doplněk Web Visitors. Zobrazuje, kdo navštěvuje váš web, jak dlouho na něm zůstávají a co je nejvíce zajímá.
Dalším cenným doplňkem je Smart Docs, centralizované centrum pro správu dokumentů, jako jsou nabídky, cenové nabídky a smlouvy.
Ceny Pipedrive
- Základní: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Co je Trello?
Trello je založeno na zobrazení tabule. Tato platforma pro správu projektů využívá jako hlavní rozhraní pro správu karet Trello tabule Kanban. Platforma vám pomáhá vytvářet a spravovat pracovní postupy, koordinovat týmy a zajistit, aby každý projekt byl dokončen včas a s minimálními komplikacemi.
Nejlepší na Trello je jeho univerzálnost – s drobnými úpravami se takovéto nástroje pro správu projektů mohou stát výkonným centrem CRM. Trello je navíc vhodné pro všechna odvětví, ať už jde o finance, zdraví a wellness nebo neziskové organizace.
Cílem této platformy je šetřit čas. S Butlerem, vestavěným automatizačním nástrojem Trella, můžete nastavit pravidla a zajistit, že žádný úkol nezůstane opomenut. Nastavte spouštěče a požadované akce a sledujte, jak Trello za vás udělá těžkou práci, zatímco vy se můžete soustředit na něco jiného. Butler dokáže dokonce rozpoznat opakující se procesy a navrhnout dostupné automatizace.
Díky designu platformy s funkcí drag-and-drop se můžete snadno pohybovat po Kanban tabulkách a správa úkolů je hračkou.
Funkce Trello
Trello přináší několik funkcí vhodných pro CRM. Podívejme se na některé zajímavé funkce.
1. Tabule, seznamy a karty
Tři kouzelná slova, kterými se Trello řídí, jsou tabule, seznamy a karty. Pomáhají vám získat jasný přehled o vašich projektech a sledovat pracovní vytížení a pokrok týmu.
Tabule Trello slouží jako domov pro každý živý projekt. Zde přidáváte a třídíte úkoly a přesouváte věci, aby váš prostor zůstal aktuální a přehledný.
Každá tabule Trello obsahuje seznamy představující různé fáze vašich úkolů, jako například „K provedení“, „Probíhá“, „Kontrola“ a „Hotovo“, které vám pomohou lépe spravovat projekty. Seznamy vám poskytují rychlý přehled o postupu projektu a pomáhají vám stanovit priority a přizpůsobit pracovní postupy.
Karty představují jednotlivé úkoly a obsahují podrobnosti, jako je přidělená osoba, termín splnění, popis a přílohy. Karty můžete třídit do seznamů pomocí drag and drop a zajistit tak dokonalou organizaci.
2. Více zobrazení projektů
Změna perspektivy vám může pomoci odhalit rizika a neefektivnosti úkolů a najít způsoby, jak optimalizovat procesy řízení projektů.
Trello to umožňuje díky několika zobrazením projektů – přesněji řečeno sedmi. Tento nástroj je známý svým zobrazením Board, které je ve stylu Kanban a zobrazuje všechny úkoly související s projektem jako karty, ale uživatelé Trello mohou využívat i další rozvržení.
Například máte k dispozici zobrazení Kalendář a Časová osa, ve kterých můžete vizualizovat termíny, plány a pracovní vytížení. Hrajte si s různými datovými body v zobrazení Dashboard a analyzujte karty podle termínu, člena týmu, seznamu nebo štítku.
3. Šablony
Trello nabízí stovky předem připravených šablon, které vám a vašemu týmu pomohou dosáhnout hvězdných výsledků! Pro vaše pohodlí platforma třídí šablony do několika kategorií.
Pomocí šablon pro správu projektů můžete vytvářet pracovní postupy, sledovat schůzky, organizovat nevyřízené úkoly a označovat úkoly jako hotové, abyste měli ten nejlepší pocit úspěchu! 😌
Prozkoumejte sadu šablon prodeje Trello a najděte možnosti zaměřené na CRM. Například pomocí šablony CRM Pipeline můžete třídit potenciální zákazníky, spravovat kontaktní informace a centralizovat zdroje, aby uživatelé mohli procházet pipeline. Další užitečnou šablonou je Customer Success Board s podrobným přehledem každého zákaznického účtu.
Ceny Trello
- Bezplatná verze
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Pipedrive vs. Trello: Porovnání funkcí
Pipedrive i Trello jsou užitečné nástroje využívající Kanban tabule, které zefektivňují vaše pracovní postupy, organizují procesy a usnadňují spolupráci. Tyto dva nástroje se však liší v mnoha důležitých aspektech, především v jejich základním použití. Pipedrive je expert na Kanban tabule CRM zaměřený na prodej, zatímco Trello je nástroj pro řízení projektů, který uživatelům umožňuje přetahovat karty pro rychlejší pracovní postupy.
Přesto se jejich použití do jisté míry překrývá – Pipedrive má některé funkce pro správu projektů a Trello lze použít jako platformu CRM. Pojďme uspořádat tříkolový zápas Pipedrive vs. Trello a zjistit, který nástroj zvítězí! 🥇
1. Automatizace
Oba konkurenti si v této oblasti vedou dobře a nabízejí působivé automatizační funkce pro scénáře typu „pokud-pak“. Pipedrive je zaměřen na prodej, takže většina automatizačních možností se točí kolem generování a přiřazování potenciálních zákazníků a urychlování administrativních prací, jako je ukládání kontaktů. V současné době nabízí 36 předem připravených automatizačních šablon.
Trello nabízí obecnější možnosti automatizace, díky nimž vaše Kanban tabule zůstanou přehledné. Jeho funkce Butler mu může dát výhodu oproti Pipedrive. Butler podporuje automatizaci bez kódování pomocí praktických příkazů a bohatého menu a dokonce navrhuje rychlé přidání automatizací pro opakující se úkoly.
To je neuvěřitelně výhodné pro začátečníky, kteří se snaží zjistit, co a jak automatizovat.
Celkově lze říci, že oba nástroje jsou v oblasti automatizace prvotřídní, ale Trello má možná navrch díky svému specializovanému nástroji Butler.
2. Spolupráce a komunikace
Týmová práce a transparentní komunikace jsou pro každou společnost zásadní, a vývojáři Pipedrive i Trello si toho jsou dobře vědomi. S ohledem na to vám tyto platformy umožňují zanechávat komentáře, klást otázky a pracovat v reálném čase se svými kolegy, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Jaký je rozdíl? Pipedrive má robustnější externí komunikační možnosti zaměřené na CRM. Pipedrive vám umožňuje zkontrolovat vaše klienty a sledovat vaše potenciální zákazníky několika kliknutími.
Jako nástroj pro projektové řízení se Trello více zaměřuje na interní komunikaci – můžete zanechávat komentáře na kartách úkolů, používat zmínky a dělat si poznámky. Platforma dokonce obsahuje šablony, které zefektivňují spolupráci. Například Collaboration Board vám pomáhá stanovovat priority a diskutovat o projektech s kolegy v neformálnějším prostředí Pipedrive.
Obě produkty podporují vzdálené týmy, ale Pipedrive vás možná více osloví z hlediska komunikačních nástrojů podporujících prodej, jako je e-mailový marketing a sledování. 📧
3. Integrace
Integrace s jinými pracovními nástroji může rozšířit funkčnost jakékoli platformy, takže není překvapením, že Pipedrive i Trello nabízejí spoustu možností.
Pokud jde o počet integrací, vítězí Pipedrive – nabízí více než 400 integrací, zatímco Trello zaostává s více než 190 integracemi.
Jelikož je Pipedrive více orientován na prodej, nabízí integraci s platformami pro e-mailový marketing, generování potenciálních zákazníků, návrhy a smlouvy, účetnictví a fakturaci.
Trello nabízí širší paletu integrací pro použití v následujících případech:
- Správa souborů
- HR a provoz
- Produkt a design
- Prodej a podpora (zahrnuje možnosti jako noCRM. io a Salesforce)
Pokud jde o počet integrací, má Pipedrive navrch, ale řekli bychom, že je to remíza. Trello je totiž dceřinou společností softwarového giganta Atlassian a hladce se integruje s sesterskými produkty, jako jsou Jira a Confluence.
Pipedrive vs. Trello na Redditu
Technicky zdatná komunita Reddit má velkou důvěryhodnost, pokud jde o diskuse o softwaru. Prošli jsme několik vláken, abychom zjistili, co si uživatelé Redditu myslí o nástrojích Pipedrive a Trello jako CRM nástrojích.
Většina uživatelů se domnívá, že Pipedrive je slušný CRM nástroj pro malé podniky. Zde je výňatek z diskuze:
„Funguje docela dobře pro malé a střední B2B společnosti, ale podle mého názoru neumožňuje tak velký škálovatelný růst. Je omezený z hlediska nastavení oprávnění a množství funkcí, které lze automatizovat.“
Někteří uživatelé si myslí, že Trello je dobrá volba pro CRM, i když to není jeho primární účel:
„Trello se nikdy nedoporučuje jako CRM, což je pochopitelné, protože k tomuto účelu není propagováno. Přesto si myslím, že jako CRM funguje skvěle, pokud použijete prémiovou verzi, do které lze přidat vlastní pole, a poté udržovat jednoduchý kanbanový přehled nových potenciálních zákazníků > kontaktovaných potenciálních zákazníků > horkých potenciálních zákazníků > uzavřených/ztracených.“
Další vlákno říká:
„Kéž by se Trello dalo nějak snadno proměnit v CRM. To by bylo skvělé. Ale zatím to tak nevidím.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Pipedrive vs. Trello
Při výběru mezi Pipedrive a Trello v podstatě děláte kompromis. Jeden je ideální pro CRM zaměřené na prodej, ale postrádá pokročilé možnosti PM, zatímco druhý je výkonným nástrojem PM, ale není nejlepší volbou pro správu zákazníků.
Co když vám řekneme, že se nemusíte spokojit s kompromisem? S ClickUp, všestranným nástrojem, který vaší společnosti pomůže prosperovat díky špičkovým funkcím PM a CRM, můžete získat to nejlepší z obou světů.
Od správy potenciálních zákazníků a budování vztahů se stávajícími zákazníky až po interní komunikaci a projekty všech typů a velikostí – ClickUp může transformovat vaše procesy.
Zde je malá ukázka pozoruhodných funkcí, díky kterým je ClickUp vynikající alternativou k Pipedrive a Trello.
1. Vizualizujte a detailně spravujte své procesy pomocí bohatých Kanban tabulek.
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení projektů, z nichž jedno je věnováno kartám ve stylu Kanban. S tabulemi ClickUp Kanban můžete spravovat prodejní kanály a třídit potenciální a stávající zákazníky do přizpůsobitelných kategorií. Rozdělte náročné projekty na zvládnutelné úkolové karty a zobrazte je podle jejich stavu, termínu splnění nebo jiného kritéria, které si vyberete.
Kanbanové tabule ClickUp jsou snadno použitelné díky rozhraní drag-and-drop, které umožňuje přesouvat karty po seznamech. Vytvořte si několik přizpůsobených pipeline s fázemi jako Kontaktováno, Zájem, Jednání a Dohoda uzavřena. Přidejte přiřazené úkoly, nastavte priority a termíny a třídějte a filtrujte své pracovní postupy.
Pracujete s více tabulemi? Použijte zobrazení Vše, abyste získali centralizovaný přehled všech svých tabulek Kanban.
Úprava více úkolů může být zdlouhavá, proto ClickUp přišel s nástrojem pro hromadné akce. Použijte jej k aktualizaci několika úkolů najednou, aniž byste museli opustit svou nástěnku. S ClickUp Automations můžete automatizovat všechny druhy rutinních úkolů, včetně přiřazování úkolů na základě pozice potenciálního zákazníka, aktualizace stavů a odesílání e-mailů potenciálním zákazníkům. Vyberte si z více než 100 rutinních možností nebo si vytvořte vlastní.
Kanbanové tabule jsou vhodné pro spolupráci a jsou podporovány také v mobilní aplikaci ClickUp. Stačí přidat svůj tým na tabule a spolupracovat pomocí zmínek, komentářů, digitálních tabulek a korektur, mimo jiné.
2. Pečujte o vztahy se zákazníky pomocí ClickUp CRM
ClickUp je jako chameleon – přizpůsobí se různým obchodním požadavkům. Chcete ho využít pro jeho robustní funkce pro správu projektů? Žádný problém! Ale pokud hledáte komplexní sadu CRM, ClickUp je rozhodně tou správnou volbou. ✌️
ClickUp CRM se zaměřuje na urychlení růstu a spokojenosti zákazníků prostřednictvím přizpůsobeného řízení pipeline a účtů. Jeho balíček funkcí je vhodný jak pro startupy, tak pro velké podniky.
Můžete prozkoumat několik flexibilních zobrazení pro sledování nejžhavějších potenciálních zákazníků, účtů, objednávek, faktur a zákaznických cest. Zachyťte údaje o zákaznících pomocí přizpůsobených formulářů ClickUp a použijte vlastní pole pro správu kontaktních informací.
Využijte dashboardy s více než 50 widgety a nástroje pro vytváření reportů k analýze zákaznických dat a získejte cenné informace o procesech, které fungují dobře, a těch, které lze vylepšit.
Vyzkoušejte působivé možnosti správy e-mailů v ClickUp, abyste mohli sledovat potenciální zákazníky, zasílat informace o projektech zákazníkům a snadno spolupracovat. Integrujte více než 1 000 pracovních nástrojů a zefektivněte každodenní procesy.
3. Ušetřete čas a zvyšte výkonnost díky šabloně ClickUp CRM
ClickUp nabízí více než 1 000 šablon pro různé účely. Vyberte si z nabídky šablon Kanban board a šablon pro správu zákazníků, které udrží váš tým v pohybu. Pro komplexní správu pipeline je tu jedna šablona, kterou byste měli bez váhání vyzkoušet: šablona ClickUp CRM.
Tato šablona je centralizovaným centrem pro vše, co souvisí s pipeline a vztahy se zákazníky. Nabízí několik odborně navržených zobrazení pro organizaci informací.
Například v zobrazení podrobností účtu můžete vytvořit seznam svých účtů a příležitostí a seřadit je podle stavu: Uzavřeno, Návrh, Demo a Kvalifikovaný zájemce. Poskytněte informace o svých záznamech pomocí pěti vlastních polí:
- Kontakt
- Počet zaměstnanců
- Segment
- Odvětví
- Tržby společnosti
Zamilujete si zobrazení plánu – zobrazuje kalendář zahrnující schůzky, úkoly a události spojené s CRM.
Využijte zobrazení Sales Playbook k shrnutí firemních politik a pravidel prodeje a správy zákazníků. Je to obzvláště užitečné při školení nových zaměstnanců. 🥰
Nejlepší nástroje pro řízení projektů? ClickUp má vše, co potřebujete.
Ne všechny platformy jsou stejné – proč se spokojit s „dost dobrým“, když můžete mít „to nejlepší“? ClickUp je spolehlivé softwarové řešení pro projektové manažery i prodejní týmy a nejzajímavější na něm je, že nabízí velkorysý bezplatný tarif! Ať už jde o velké nebo malé týmy, ClickUp je dokonalým nástrojem pro spolupráci všech týmů.
Podporuje neomezený počet úkolů a členů, nabízí dokumenty pro spolupráci a má dokonce i nativní AI asistenta. Vyzkoušejte jeho bezplatnou verzi ještě dnes a uvidíte, jak zlepší vaše vztahy se zákazníky! 🌞