Agilní životní cyklus vývoje softwaru (Kompletní průvodce 2025)

Chcete se dozvědět více o SDLC Agile?
Zní to jako něco složitého z nudné hodiny projektového managementu, že?
Ale nebojte se.
SDLC Agile je ve skutečnosti docela zábavné se naučit a není to vůbec tak těžké.
Po přečtení tohoto článku to zvládne opravdu každý.
Vysvětlíme, co je agilní životní cyklus vývoje softwaru a jak se liší od tradičního SDLC. Ukážeme vám také, jak efektivně řídit jakýkoli agilní projekt.
Pojďme na to!
Co je SDLC?
SDLC je zkratka pro Software Development Life Cycle (životní cyklus vývoje softwaru). Zahrnuje všechny kroky, které jsou součástí vytváření a údržby jakéhokoli softwaru.
Stejně jako většina modelů SDLC, i model Agile také sleduje základní kroky SDLC, s některými odchylkami. Než se seznámíme s „kouzlem Agile“, pojďme si nejprve vysvětlit, co model SDLC zahrnuje.
Ve většině modelů SDLC prochází vývojový cyklus fázemi, jako jsou:
- Analýza požadavků: naplánujte, co uživatelé chtějí a jak jim vyhovět
- Návrh: návrh rámce systému, který má být vytvořen
- Kódování a vývoj: vytvořte systém pomocí programování
- Testování: zkontrolujte systém, zda neobsahuje chyby nebo chyby
- Nasazení: spuštění systému pro uživatele
- Údržba: udržujte systém v chodu a zajistěte jeho hladké fungování
Zní to docela obsáhle, že?
Stejně jako při přípravě vynikajícího jídla musí i software projít různými fázemi SDLC, aby dosáhl své konečné podoby.
Pojďme se nyní rychle podívat na to, co zahrnuje každá fáze modelu životního cyklu vývoje:
Fáze 1: Shromažďování a analýza požadavků
Cílem každého softwaru je řešit konkrétní problém nebo potřebu uživatele.
V této fázi procesu vývoje softwaru se projektový manažer setkává se zainteresovanými stranami nebo uživateli, aby pochopil jejich požadavky.
Cílem je odpovědět na otázky jako:
- Kdo bude software používat?
- Jak budou software používat?
- Co by software potřeboval jako vstup?
- Jaký výstup by software poskytoval?
Po schůzce se analyzuje praktičnost a proveditelnost každého požadavku.
Fáze 2: Návrh
Nyní máte představu o tom, co zainteresované strany chtějí.
Dalším krokem je tedy vytvoření plánů a rámce pro váš softwarový projekt.
Řekněme například, že váš projektový tým pracuje na vytvoření webových stránek společnosti od nuly.
Ve fázi návrhu tým plánuje například:
- Rozložení webových stránek na různých zařízeních, jako jsou mobilní telefony, tablety a stolní počítače
- Barevné schéma celého webu podle značky
- Jaké programovací jazyky by měli používat
- Backendové frameworky a návrhy systémových serverů
Cílem tohoto kroku je vytvořit základ softwarové architektury, na které bude váš tým pracovat.
Fáze 3: Kódování a vývoj
Fáze vývoje obvykle zabere nejvíce času a práce.
Ale právě tam začíná ta pravá zábava!
Na této úrovni můžete očekávat následující:
- Vývojový tým začíná vytvářet kód
- Provozní tým nastaví fyzický hardware a nakonfiguruje servery.
- Designéři se zaměřují na vylepšení uživatelského rozhraní.
- Testeři analyzují požadavky a začínají navrhovat testovací plány.
V centru pozornosti je však softwarový vývojář, protože ten odvádí většinu práce!
Fáze 4: Testování
Testování softwaru je bezpochyby jednou z nejdůležitějších fází metodiky SDLC.
Zde je příklad, který vám pomůže pochopit proč:
Řekněme, že vývojáři dokončili tvorbu webových stránek.
Existuje však malá chyba: když se uživatel odhlásí, relace prohlížeče se nevymaže.
Pokud tedy někdo jiný použije stejný počítač, může obnovit webovou stránku a přihlásit se k účtu prvního uživatele.
Kdyby se to nasadilo, byla by to velká bolest hlavy, že?
Proto před nasazením softwaru testujete, zda neobsahuje chyby nebo závady.
Podívejme se, jak testeři předvádějí své umění ve fázi testování softwaru:
- Brainstormujte všechny možné testovací parametry a případy použití podle vyvinuté funkce/požadavku.
- Začleňte je do svého 360stupňového testovacího plánu, který dokáže odhalit všechny chyby.
- Proveďte všechny plánované testy
Jakmile objeví nějaké chyby nebo nedefinované chování, vrátí se přímo zpět k softwarovému vývojáři, aby je opravil.
Další informace o agilním testování.
Fáze 5: Nasazení
Po odstranění všech (nebo většiny) chyb je váš web připraven k nasazení.
Provozní tým nyní usilovně pracuje na jeho spuštění a hladkém chodu.
Aby mohli software nasadit, museli by se postarat o věci jako:
- Zprovoznění všech serverů, softwaru a dalšího hardwaru pro vydání
- Nastavení odkazů a databází, aby bylo vše připraveno
Před finálním nasazením se však obvykle provádí další kolo zajištění kvality (beta testování/testování přijatelnosti uživateli).
Co se děje při tomto testování?
Software poskytnete některým zákazníkům, aby zkontrolovali, zda neobsahuje další chyby nebo problémy s použitelností. Pokud se nějaký problém objeví, tým vývojářů software jej opraví před finálním nasazením.
A i když je dodání produktu velkým úspěchem, pravděpodobně se nedočkáte slavnostního přestřižení pásky, abyste to oslavili!
Fáze 6: Údržba
Nemůžete jen tak vydat software a zapomenout na něj, že?
Pokud nechcete, aby se schránka vaší společnosti zaplnila komentáři rozzlobených zákazníků!
Když se jakýkoli systém nasadí v reálném světě, čas od času se přirozeně objeví chyby. Váš vývojový tým by pro něj musel vytvořit opravy.
Získáte také zpětnou vazbu od svých zákazníků ohledně věcí, jako je použitelnost, praktičnost nebo nápady na vylepšení, které můžete rozhodnout začlenit.
U všech cloudových systémů (webových stránek, softwaru nebo aplikací) má provozní tým v této fázi procesu SDLC další důležitou roli. Zajišťuje, aby byl serverový software aktualizován a aby jeho hardware zvládal zátěž.
Pokud se například počet vašich uživatelů během šesti měsíců zvýší o 30 000, budete pravděpodobně muset přidat další servery, aby váš systém fungoval hladce.
A tím jsme dokončili proces SDLC!
Ale počkejte... jak se model SDLC mění v agilním vývoji?
Abyste to pochopili, měli byste nejprve mít jasnou představu o agilním rámci.
Pro ty, kteří již mají jasno v agilním procesu, klikněte zde a přejděte přímo k agilnímu modelu SDLC.
Co je Agile?
Agile je široká metodika řízení projektů, která se zaměřuje na zapojení zákazníka do každého kroku vývojového procesu.
Jak to funguje?
Agilní přístup rozděluje celý projekt na menší vývojové cykly nazývané iterace nebo sprinty.
V metodice Agile vyvíjíte pro každou iteraci konkrétní verzi funkčního softwaru. Tomu se říká inkrement.
Na konci iterace zákazník zkontroluje přírůstek a poskytne svou zpětnou vazbu, která je zahrnuta do další iterace. Cyklus pokračuje, dokud není software plně vyvinut, a zákazníci tak dostanou přesně to, co chtějí.
Zde je příklad reálného procesu vývoje softwaru, který vše jasně ilustruje:
Řekněme, že vyvíjíte novou seznamovací aplikaci pomocí tradičního modelu Waterfall.
Váš projektový tým by normálně strávil rok vydáním aplikace.
Ale měsíc po spuštění aplikace zjistíte, že většina vašich uživatelů nemá ráda ty „roztomilé“ fotografické filtry, které váš tým vyvíjel dva měsíce!
Je to srdcervoucí, že?
Všechny ty investice času a peněz, stejně jako duševní zdraví vašeho týmu, šly do háje!
Pokud byste však použili agilní přístup, bylo by vše jinak.
V agilním vývoji získáte na konci každého iterativního procesu (který trvá přibližně 2–4 týdny) zpětnou vazbu od zákazníků ohledně vašeho posledního přírůstku. Tímto způsobem můžete pomocí agilní metody vyřadit nevhodnou funkci, aniž byste ztráceli čas a peníze na její vývoj.
A co je na tom nejlepší?
Díky metodě Agile bude váš software přesně takový, jaký ho vaši zákazníci potřebují.
Naučte se, jak implementovat agilní pracovní postupy 💜
Agilní model SDLC
Pojďme si nyní odpovědět na otravnou otázku:
Jak vypadá životní cyklus vývoje softwaru v agilním rámci?
Krátká odpověď: vývojový proces a model zůstávají stejné.
Realizace se však stává iterativní a inkrementální, v souladu s agilními postupy, jak je uvedeno v agilním manifestu.
Co to znamená?
- Iterativní: cyklus se opakuje, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Inkrementální: každý cyklus nabízí něco pokročilejšího (inkrement).
Model Agile SDLC se provádí a opakuje při každé iteraci (celý životní cyklus vývoje softwaru trvá obvykle pouze asi měsíc), dokud nezískáte finální produkt.
Nezapomeňte, že v agilním vývoji softwaru se zainteresované strany zapojují na konci každé iterace a poskytují zpětnou vazbu. Ta se pak zapracuje do fáze analýzy požadavků v další iteraci vývoje softwaru.
Takto se mění fáze SDLC v modelu Agile SDLC:
- Analýza požadavků: zahrnuje návrhy obdržené na konci předchozí iterace.
- Návrh: při navrhování nadcházejícího přírůstku se bere v úvahu zpětná vazba.
- Kódování a vývoj: vývojáři pracují na vytvoření přírůstku (který zahrnuje pouze některé funkce) namísto vytvoření celého softwaru najednou.
- Testování: testeři navrhují a provádějí testovací plány podle přírůstku.
- Nasazení: provozní tým nasadí nově vyvinutou verzi.
- Údržba: nová verze softwaru je monitorována provozním týmem, aby bylo zajištěno, že vše funguje hladce, než se přistoupí k další iteraci.
Vezměte na vědomí, že v agilním životním cyklu vývoje softwaru je po nasazení nutné získat zpětnou vazbu od zákazníků, než bude možné zahájit další cyklus.
Stále vám nejsou zcela jasné rozdíly mezi modelem agilního vývoje a tradičním modelem SDLC?
Nebojte se, máme pro vás připraveno ještě více!
Agilní vs. tradiční modely SDLC
Obecně, když se mluví o SDLC, má se na mysli tradiční model Waterfall SDLC .
Jak se tedy model SDLC liší mezi metodikou Agile a Waterfall?
Krátká odpověď: model Agile je flexibilní a přizpůsobivý.
V tradičním modelu Waterfall není k dispozici interakce se zákazníky ani jejich zpětná vazba. Tým proto tráví spoustu času ve fázi analýzy požadavků a předpokládá , co uživatelé budou potřebovat.
Jakmile se rozhodnou, které funkce budou vyvíjet a na kterých budou pracovat, zůstává to jasným cílem po celou dobu trvání projektu a nelze to v žádné pozdější fázi změnit. Životní cyklus vývoje softwaru by normálně trval jeden rok nebo do doby, než by byl software hotový a konečně nasazen.
V případě Agile SDLC však agilní tým nevěnuje příliš mnoho času fázi požadavků, protože ví, že je flexibilní a může se k ní kdykoli v budoucnu vrátit.
Zde je stručná tabulka shrnující tyto rozdíly:
|Agilní model SDLC
|Tradiční model SDLC
|Flexibilita
|Je velmi flexibilní a umožňuje rychlé přizpůsobení projektu podle potřeb a požadavků uživatelů.
|Nepružné, zásadní změny jsou vítány pouze v počátečních fázích projektu.
|Iterační cykly
|Používá tolik iterací, kolik je potřeba, přičemž každá trvá přibližně 2–4 týdny.
|Zabývá se celým projektem v jednom dlouhém cyklu.
|Přístup
|Zastává iterativní přístup
|Používá lineární přístup
|Dokumentace
|Obsahuje minimální dokumentaci.
|Obsahuje podrobnou dokumentaci.
|Velikost projektu
|Díky své přizpůsobivosti je vhodný pro projekty všech velikostí.
|Vhodný pro menší projekty, protože je menší prostor pro chyby.
|Plánování
|V počátečních fázích je zapotřebí minimální plánování, protože změny lze provést později.
|Před zahájením vývojového procesu je nutné provést intenzivní plánovací procesy.
|Dodatelnost
|Na konci iterace je dodán částečně funkční produkt.
|Funkční produkt je k dispozici až na konci procesu vývoje softwaru.
Který model je tedy pro vaši firmu ten pravý?
Podívejme se na výhody a nevýhody jednotlivých modelů SDLC, abyste se mohli sami rozhodnout.
Zde je několik důvodů, proč zvážit použití tradičního modelu, jako je model Waterfall:
- Snadno srozumitelné a implementovatelné
- Snadno spravovatelný díky pevné struktuře
- Cíle a milníky jsou naprosto jasné
Mezi nedostatky konvenční metodiky SDLC patří:
- Vysoký rizikový faktor kvůli nedostatku flexibility a přizpůsobivosti
- Nevhodné pro velké a komplexní projekty vývoje softwaru.
- Funkční software není k dispozici až do pozdější fáze životního cyklu vývoje softwaru.
Nyní se podívejme na některé výhody modelu agilního vývoje softwaru:
- Minimální rizikový faktor díky vysoké flexibilitě a přizpůsobivosti
- Dodává částečně funkční software v průběhu celého vývojového cyklu.
- Podporuje lepší týmovou práci (sebeorganizace a mezifunkčnost )
Mezi nevýhody modelu Agile pro vývoj softwaru patří:
- Dodržování termínů může být náročné, protože celý cyklus je krátký.
- Rozsah projektu se může stát problémem
Díky efektivním postupům projektového řízení však můžete všechny tyto výzvy překonat!
Podívejme se blíže na to, jak:
Jak efektivně řídit agilní cyklus vývoje softwaru
Řízení projektu může být náročné, zejména pokud se jedná o něco jako rychle se měnící Agile SDLC.
Máte cíle, role v týmu, úkoly a spoustu rychle se měnících částí.
Naštěstí nemusíte být bleskurychlý superhrdina, abyste zvládli SDLC Agile.
Vše, co potřebujete, je výkonný software, jako je ClickUp, díky kterému bude správa agilního životního cyklu hračkou.
Počkejte, co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený software pro agilní řízení projektů na světě.
Ať už potřebujete pomoc s:
- Jakákoli metodika, jako je Kanban, Agile Scrum nebo Extreme Programming
- Správa backlogu produktu nebo sprint backlogu
- Sledování testovacích procesů, jako je testování chyb nebo testování zabezpečení
- Jakýkoli plánovací proces, jako je plánování sprintů nebo plánování zdrojů
ClickUp vám pomůže!
Zní to skvěle?
Podívejme se, jak vám ClickUp může pomoci v celém procesu vývoje softwaru:
A. Cíle
Cíle jsou pro každý projekt velmi důležité.
Bez něj bude váš projekt jako ztracená loď uprostřed oceánu.
Těsně před zahájením první iterace softwarového životního cyklu budete muset stanovit dlouhodobé i krátkodobé cíle pro svůj agilní projekt.
Takto vypadají cíle v metodice Agile:
- Optimalizujte design vstupní stránky pro maximální interakci se zákazníky
- Přidejte na úvodní stránku funkci časovače
- Přidejte funkci vyskakovacího okna, když uživatel opouští webovou stránku.
Obvykle se v každé fázi analýzy požadavků často setkáváte s více cíli, o které se musíte postarat.
Ale jak sledovat všechny cíle?
V roce 2022 rozhodně není dobré sledovat vše na kousku papíru.
Kdo ví, co se s tím listem papíru může stát?!
Naštěstí vám může pomoci funkce Cíle aplikace ClickUp!
Cíle jsou obecné pojmy, které lze rozdělit na menší úkoly, které lze snáze dosáhnout. Tímto způsobem je vše přehledně uspořádáno a zároveň se motivuje váš agilní nebo scrumový tým, který tak má častější pocit úspěchu.
Navíc s každým dokončeným cílem ClickUp automaticky aktualizuje procentuální pokrok vašeho týmu v reálném čase. Tímto způsobem má každý jasnou představu o tom, jak blízko je k dosažení cíle.
Pomocí funkce Cíle v ClickUp můžete také:
B. Automatizace pracovních postupů
Funkce Automatizace ClickUp vám umožňuje automatizovat opakující se, nudné úkoly díky nabídce mnoha automatizací úkolů. To vám ušetří čas a uvolní užitečné zdroje pro úkoly, které je skutečně potřebují.
Takto funguje automatizace pracovních postupů:
Pokud dojde k spouštěči a podmínka je splněna, automaticky se provede konkrétní akce .
Něco jako:
Pokud je hra uvedena na trh a vaši hráči jsou spokojení, šampaňské se otevírá automaticky.
S ClickUpem můžete vytvořit přizpůsobenou automatizaci pro vaše pracovní postupy modelu Agile.
Můžete však také okamžitě začít s více než 50 předem připravenými automatizacemi ClickUp.
Zde je několik užitečných automatizací, které vám pomohou spravovat proces agilního životního cyklu vývoje softwaru:
- Automaticky změňte přiřazenou osobu, když se změní stav úkolu
- Použijte šablonu a ušetřete čas při vytváření úkolu
- Automaticky aktualizujte prioritu úkolu, když je jeho kontrolní seznam vyčištěn
- Automatická změna značek při uplynutí termínu úkolu
- Archivujte úkol, když se změní jeho priorita
(Klikněte zde a podívejte se na další přednastavené automatizace. )
C. Více pohledů
Ať už jde o vývoj softwaru nebo řízení lodi, dobrý přehled o situaci je vždy výhodou!
Díky funkci Multiple Views (Více zobrazení) aplikace ClickUp získáte dokonalý přehled o tom, čím se členové vašeho týmu zabývají v jakékoli fázi modelu SDLC.
Zde jsou typy zobrazení dostupné v ClickUp:
- Zobrazení seznamu: skvělé pro týmy, které preferují zobrazení svého dashboardu jako seznamu úkolů ve stylu GTD.
- Zobrazení tabule: vizualizujte úkoly na svém dashboardu ve stylu Kanban.
- Zobrazení kalendáře: plánujte a spravujte harmonogram projektu v kalendáři
- Zobrazení boxu: zobrazení úkolů seřazených podle přidělené osoby, abyste okamžitě věděli, kdo na čem pracuje.
- Režim „Já“: zobrazit úkoly, které jsou přiřazeny pouze vám
Jak tyto pohledy používat?
Například projektový manažer nebo Scrum master může pomocí zobrazení Box zkontrolovat, zda není tým přetížen. Stačí jediný pohled!
Kromě toho, když potřebujete naplánovat schůzku Scrum, můžete jediným kliknutím rychle přepnout do zobrazení kalendáře.
D. Dashboardy
Kapitán by nikdy neměl ztratit přehled o všem, co se kolem něj děje. Všichni si pamatujeme Titanic, že?
Podobně musí mít projektový manažer jasnou představu o všem, co se děje v každé fázi životního cyklu vývoje softwaru.
S Dashboardem od ClickUp přesně to dostanete!
Dashboardy vám poskytují přehledné vizuální grafy celého projektu. Můžete je sledovat a zajistit, aby vše proběhlo hladce.
Pomocí přizpůsobitelných widgetů sprintu můžete do svého dashboardu přidat více grafů, například:
- Grafy rychlosti: zobrazují míru dokončení libovolné sady úkolů.
- Burndown Charts: předpovídají množství práce zbývající v projektu
- Burnup Charts: ukazuje množství práce, které již bylo v rámci projektu dokončeno.
- Kumulativní diagramy toku: představují průběh úkolů v čase.
E. Vlastní stavy úkolů
Nemůžete svým zaměstnancům volat 24 hodin denně a žádat je o informace o postupu projektu.
Nejenže to ovlivní jejich produktivitu, ale také je to bude opravdu obtěžovat.
S ClickUpem už nikdy nebudete muset žádat o aktualizaci stavu.
Zní to skvěle, ale jak na to?
Díky funkci Vlastní stavy v ClickUp můžete kdykoli rychle zobrazit stav jakékoli úlohy.
Nejlepší na tom ale je, že tyto stavy můžete přizpůsobit podle relevantních podmínek projektu.
Například ve fázi testování softwaru můžete místo úkolu „v procesu“ použít něco relevantního, jako „beta testování v procesu“.
Ale počkejte, to byl jen vrchol ledovce. Doslova.
ClickUp nabízí mnoho dalších užitečných funkcí, které usnadňují život každému projektovému manažerovi.
Zde je několik dalších věcí, s nimiž vám tento nástroj pro agilní řízení projektů může pomoci:
- Priority: stanovte priority úkolů agilního projektu podle jejich naléhavosti
- Reporting: přístup k podrobným zprávám o výkonu vašeho týmu
- Pulse: zjistěte, na jakých úkolech je váš projektový tým během dne nejaktivnější
- Závislosti: přistupujte k úkolům ve správném pořadí
- Nativní sledování času: sledujte produktivní hodiny svého týmu, aniž byste museli opustit platformu ClickUp.
- Přiřazené komentáře: z komentářů vytvořte akční položky, aby nezůstaly bez povšimnutí.
- Výkonné mobilní aplikace: sledujte svou práci na cestách pomocí aplikací ClickUp pro Android a iOS.
- Přístupová práva na míru: dodržujte agilní princip zapojení zákazníků bez ohrožení citlivých informací o projektu.
Závěr
Na rozdíl od přístupu Waterfall využívá přístup Agile iterativní a inkrementální strategii metodiky SDLC.
Výsledek?
Lepší produkty a spokojenější zákazníci!
Správa softwarových projektů a zároveň dohled nad agilním týmem však není žádná legrace.
Proto je třeba být na něj plně připraven pomocí výkonného agilního softwaru, jako je ClickUp.
Ať už potřebujete pomoc se správou modelu Agile nebo jakéhokoli tradičního modelu SDLC, ClickUp vám pomůže!
Klikněte na kapitána, zaregistrujte se do ClickUp a snadno proplujte životním cyklem vývoje softwaru!