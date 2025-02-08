Jak inspirovat svůj další projekt pomocí příkladů designu dashboardů

„Především ukažte data.“ Tento jednoduchý citát Edwarda R. Tufteho nám připomíná, co by měly skvělé dashboardy dělat – pomáhat vám porozumět číslům.
Žijeme ve světě plném dat – tabulek, zpráv a nekonečných grafů. Jsou všude, ale často působí jako zamotaný chaos, který nám brání vidět celkový obraz.
Dobře navržený dashboard eliminuje rušivé prvky a přeměňuje surová čísla na přehledné a praktické vizuální prvky. Ať už jste designér, analytik nebo vedoucí pracovník, takový dashboard může změnit způsob, jakým vnímáte a využíváte data.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat příklady dashboardů, které zjednodušují složitost a pomáhají vám rychleji přijímat chytřejší rozhodnutí.
⏰60sekundové shrnutí
- Dashboardy transformují surová data do přehledných a praktických vizuálních prvků, které uživatelům pomáhají rychle a efektivně porozumět složitým informacím.
- Typy dashboardů: Operační dashboardy: Aktualizace v reálném čase pro okamžitou akci, ideální pro sledování klíčových metrik a správu dob odezvy zákaznického servisu Analytické dashboardy: Zobrazují informace pro analýzu trendů a budoucí prognózy, užitečné pro marketingovou a finanční analýzu Strategické dashboardy: Přehled na vysoké úrovni v souladu s dlouhodobými cíli, používaný pro sledování celofiremních KPI a pokroku směrem k cílům Informační dashboardy: Prezentují data jako příběh s kreativními vizuálními prvky, vhodné pro představení dopadu zainteresovaným stranám
- Operační dashboardy: Aktualizace v reálném čase pro okamžitou akci, ideální pro sledování klíčových metrik a správu dob odezvy zákaznického servisu.
- Analytické dashboardy: Zobrazují informace pro analýzu trendů a budoucí prognózy, které jsou užitečné pro marketing a finanční analýzu.
- Strategické dashboardy: Přehled na vysoké úrovni v souladu s dlouhodobými cíli, používaný ke sledování celopodnikových KPI a pokroku při dosahování cílů.
- Informační dashboardy: Prezentujte data jako příběh s kreativními vizuálními prvky, vhodnými pro předvedení dopadu zainteresovaným stranám.
- Osvědčené postupy pro návrh dashboardů: Porozumějte svému publiku, abyste mohli přizpůsobit prezentaci dat. Vyvažte estetiku a funkčnost, abyste dosáhli srozumitelnosti a zaujetí. Zajistěte responzivitu pro přístupnost na různých zařízeních. Vyhněte se nepořádku a soustřeďte se na podstatná data. Využijte integraci dat a funkce přizpůsobení pro komplexní přehled.
- Porozumějte svému publiku a přizpůsobte prezentaci dat
- Vyvažte estetiku s funkčností pro přehlednost a zapojení uživatelů.
- Zajistěte responzivitu pro přístupnost na všech zařízeních.
- Vyhněte se nepořádku a soustřeďte se na podstatná data.
- Využijte integraci dat a funkce přizpůsobení pro komplexní přehledy.
- Dashboardy ClickUp poskytují organizovaný, přizpůsobitelný prostor pro vizualizaci produktivity týmu a zdokonalení pracovních postupů, integraci úkolů, cílů a sledování času pro získání přehledu v reálném čase.
- Účinný design dashboardu upřednostňuje smysluplné informace před estetikou a umožňuje uživatelům činit jasná a kontrolovaná rozhodnutí na základě dat. ClickUp nabízí intuitivní šablony a funkce pro vytváření transformativních dashboardů pro jakékoli odvětví nebo velikost týmu.
- Operační dashboardy: Aktualizace v reálném čase pro okamžitou akci, ideální pro sledování klíčových metrik a správu dob odezvy zákaznického servisu.
- Analytické dashboardy: Zobrazují informace pro analýzu trendů a budoucí prognózy, které jsou užitečné pro marketing a finanční analýzu.
- Strategické dashboardy: Přehled na vysoké úrovni v souladu s dlouhodobými cíli, používaný ke sledování celopodnikových KPI a pokroku při dosahování cílů.
- Informační dashboardy: Prezentujte data jako příběh s kreativními vizuálními prvky, vhodnými pro předvedení dopadu zainteresovaným stranám.
- Porozumějte svému publiku a přizpůsobte prezentaci dat
- Vyvažte estetiku s funkčností pro přehlednost a zapojení uživatelů.
- Zajistěte responzivitu pro přístupnost na všech zařízeních.
- Vyhněte se nepořádku a soustřeďte se na podstatná data.
- Využijte integraci dat a funkce přizpůsobení pro komplexní přehledy.
Role designu dashboardů v efektivní vizualizaci dat
Podle neurovědců z MIT mozek zaznamenává „známku vizuální zapamatovatelnosti“ asi 300 milisekund po zhlédnutí obrázku, což zdůrazňuje potřebu designérů rychle upoutat pozornost.
Dobře navržený dashboard využívá tuto rychlost a přeměňuje ohromující množství dat na intuitivní vizuální prvky, které:
- Zjednodušte složitost: Rozdělte velké datové soubory na snadno stravitelné informace.
- Zrychlete rozhodování: Prezentujte klíčové informace na první pohled a ušetřete čas.
- Zlepšete porozumění: Pomozte uživatelům soustředit se na vzorce a trendy, místo aby procházeli řádky surových dat.
- Zapojte zainteresované strany: Zpřístupněte složité údaje a udělejte je atraktivními i pro týmy bez technických znalostí.
Typy příkladů designu dashboardů
Typ dashboardu, který potřebujete, se může značně lišit v závislosti na vašich cílech, cílovém publiku a datech. Pojďme si představit čtyři nejběžnější příklady designu dashboardů.
Operační dashboardy (řešení problémů v reálném čase)
Operační dashboardy jsou ideální volbou pro týmy, které zpracovávají rychle se měnící data. Tyto dashboardy se zaměřují na aktualizace v reálném čase a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které vyžadují okamžitou akci.
Rozložení dashboardu zahrnuje:
- Aktualizace dat v reálném čase
- Jednoduchý, přehledný design pro rychlé prohlížení
- Upozornění nebo oznámení o odchylkách od normy
E-commerce společnosti se spoléhají na operační dashboardy, které jim umožňují sledovat výkonnost webových stránek, monitorovat plnění objednávek a spravovat skladové zásoby v reálném čase. Došlo k náhlému nárůstu doby načítání stránek? Operační dashboard to zachytí a pomůže vám to okamžitě vyřešit.
Operační dashboardy jsou nejvhodnější pro:
- Sledování klíčových metrik v průběhu dne
- Sledování dostupnosti webových stránek nebo stavu serveru
- Řízení doby odezvy zákaznického servisu
Přečtěte si také: Jak vytvořit dashboard pro správu produktů
Analytické dashboardy (detektivové dat)
Analytické dashboardy zobrazují přehledy dat, které odhalují trendy, vzorce a souvislosti. Jsou ideální pro ty, kteří potřebují analyzovat historická data a na jejich základě vytvářet prognózy do budoucna.
Mezi jejich klíčové funkce patří:
- Interaktivní tabulky a grafy
- Funkce podrobného rozboru pro hlubší vhledy
- Porovnání historických a aktuálních dat
Mezi běžné případy použití analytického dashboardu patří:
- Analýza výkonu marketingové kampaně
- Analýza finančních trendů relevantních dat za čtvrtletí nebo roky
- Porozumění chování zákazníků a segmentaci
👀 Věděli jste? Podle společnosti McKinsey dosahují firmy využívající strategie založené na datech nadprůměrný růst a nárůst EBITDA v rozmezí 15 % až 25 %.
Strategické dashboardy (dlouhodobé plánování)
Studie naznačují, že téměř 92 % osob s rozhodovací pravomocí v oblasti produktů se domnívá, že data a analytika jsou klíčové pro úspěch jejich podnikání, přičemž 41 % z nich tvrdí, že jsou „velmi klíčové“.
Strategické dashboardy poskytují celkový přehled o výkonu v souladu s dlouhodobými cíli.
Společnosti je používají jako dashboardy KPI ke sledování celopodnikových KPI, jako jsou globální prodejní cíle nebo iniciativy v oblasti udržitelnosti. Během čtvrtletních schůzek používají vedoucí pracovníci tyto taktické dashboardy k posouzení souladu se strategickými cíli.
Rozložení dashboardu zahrnuje:
- Agregovaná vizualizace klíčových metrik pro široký přehled
- Jednoduché vizuální prvky pro zdůraznění klíčových trendů
- Statická data, která se obvykle aktualizují méně často
Strategický dashboard se používá především pro:
- Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti v celé společnosti
- Kontrola pokroku směrem k ročním cílům
- Sladění výkonnosti oddělení se strategickými cíli
Informační dashboardy (vypravěči)
Informační dashboardy prezentují data jako příběh, takže jsou snadno srozumitelné pro jakékoli publikum. Společnosti mohou informační dashboardy využít k prezentaci svého vlivu zainteresovaným stranám. Společnost může například vytvořit poutavé infografiky a grafy, které vizuálně znázorňují počet zákazníků obsloužených v rámci konkrétní iniciativy.
Mezi jejich klíčové funkce patří:
- Kreativní vizuální prvky, jako jsou infografiky a grafy
- Minimální interaktivita pro přímou komunikaci
- Důraz na estetiku designu pro maximální zapojení
👀 Věděli jste, že... Lidský mozek zpracovává obrázky 60 000krát rychleji než text a 90 % informací přenášených do mozku je vizuálních.
Pozoruhodné příklady designu dashboardů
Inspirace příklady dashboardů je vždy dobrý nápad, ale začít s hotovými šablonami vám může ušetřit čas a námahu. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje vytváření intuitivních dashboardů přizpůsobených vašim potřebám.
Je ideální pro správu a monitorování různých projektů pomocí dashboardů a pro spolupráci s klienty, které můžete pozvat jako hosty.
Je ideální pro správu a monitorování různých projektů pomocí dashboardů a pro spolupráci s klienty, které můžete pozvat jako hosty.
Skvělý dashboard je však jen tak výkonný, jak výkonná jsou data, na kterých je založen. Pokud vaše firma používá roztříštěné nástroje, jste odkázáni na izolované informace, pomalá rozhodnutí a neefektivitu, která se časem jen zhoršuje.
ClickUp sdružuje vše – úkoly, dokumenty, cíle a dashboardy – do jednoho jednotného pracovního prostoru, takže můžete sledovat, analyzovat a jednat na jednom místě. Už nemusíte přeskakovat mezi nástroji – stačí chytřejší a rychlejší provedení.
Podívejme se na některé taktické šablony designu dashboardů, které vám pomohou navrhnout vynikající dashboardy s minimálním úsilím.
1. Šablona dashboardu pro řízení projektů ClickUp
Řízení projektů zahrnuje souběžné zvládání desítek úkolů, ale správný dashboard zajistí, že vše bude synchronizované. Šablona dashboardu pro řízení projektů ClickUp nabízí přehled o vašich projektech, od přidělených úkolů po termíny, a pomáhá vašemu týmu zůstat v souladu a být proaktivní. Je ideální pro zjednodušení složitých pracovních postupů, aniž byste něco přehlédli.
Tento dashboard pro řízení projektů nabízí flexibilní zobrazení úkolů, jako například:
- Zobrazení seznamu: Třídit, filtrovat a seskupovat úkoly pro rychlou organizaci
- Zobrazení tabule: Sledujte průběh úkolů vizuálně podle stavu, přidělené osoby nebo priority.
- Zobrazení kalendáře: Plánujte a sledujte aktivity v tradičním kalendáři.
- Ganttův diagram: Naplánujte časové osy, milníky a závislosti úkolů.
Kromě toho vlastní pole v ClickUp vylepšují sledování a reporting tím, že vám umožňují zaznamenávat podrobnosti, jako jsou:
- Úroveň rizika: Posuďte prioritu úkolů pomocí značek Nízká, Střední a Vysoká.
- Míra pokroku: Automaticky sledujte dokončení úkolů pomocí podúkolů a kontrolních seznamů.
- Zbývající rozpočet: Porovnejte plánované a skutečné náklady pro lepší finanční dohled.
- Fáze projektu: Rozdělte úkoly do fází, jako je zahájení, plánování, provedení a uzavření.
👉🏼Ideální pro: Týmy řídící složité projekty, které potřebují přehledný, přizpůsobitelný dashboard pro sledování pokroku a optimalizaci výsledků.
💡Tip pro profesionály: Přizpůsobte si zobrazení pracovní zátěže v ClickUp a nastavte kapacitní limity pro každého člena týmu. Zajistíte tak vyváženou pracovní zátěž, předejdete vyhoření a získáte přehled o volné kapacitě pro nové úkoly.
2. Šablona dashboardu pro analytické zprávy ClickUp
Data mluví hlasitěji a jasněji, když jsou dobře organizovaná. Šablona dashboardu ClickUp Analytics Report je ideální volbou pro převedení surových čísel na smysluplné informace. Můžete ji použít ke sledování návštěvnosti webových stránek nebo výkonu kampaní na různých sociálních kanálech a optimalizovat tak své marketingové iniciativy.
Začněte s online přehledem dat, abyste připravili půdu pro svou zprávu. Pomocí šablony zahrňte rozdělení typů relací do sloupcového grafu, porovnejte návštěvy stránek z aktuálního a předchozího měsíce a vizualizujte poměr nových a vracejících se návštěvníků pomocí výsečového grafu.
V sekci Prodejní konverze můžete dokumentovat důležité metriky, jako jsou celkové konverze, míry konverze a tržby. Pomocí grafů můžete znázornit trendy v čase a pomocí sloupcových grafů zvýraznit nejprodávanější produkty.
V této části můžete také vypočítat a zobrazit průměrnou hodnotu návštěvy, což zainteresovaným stranám poskytne jasný obraz o tom, jak se návštěvnost webových stránek promítá do výnosů.
Na závěr doplňte svou zprávu o část Transakce. Zahrňte souhrny transakcí, abyste zajistili, že jsou pokryty všechny podstatné finanční podrobnosti, což usnadní sledování výkonu a identifikaci příležitostí k optimalizaci.
👉🏼Ideální pro: Marketéry, týmy eCommerce a datové analytiky, kteří se snaží optimalizovat strategie prostřednictvím přesných rozhodnutí založených na datech.
3. Šablona dashboardu pro digitální marketingové zprávy ClickUp
Od výkonu reklam po metriky zapojení – šablona dashboardu ClickUp Digital Marketing Report konsoliduje klíčová marketingová data do vizuálně přitažlivého přehledu, který lze sdílet.
V sekci Web Analytics Report můžete sledovat důležité statistiky webových stránek, jako jsou návštěvy, míra okamžitého opuštění, zobrazení a míra konverze. Dále se zaměřte na Social Media Campaign Performance, abyste mohli sledovat analytické údaje svých kanálů na sociálních médiích.
Přizpůsobitelné tabulky šablony vám umožňují zadat všechna data pro každou platformu, což vám pomůže analyzovat metriky, jako je zapojení, dosah a konverze, abyste pochopili, jak dobře vaše aktivity na sociálních médiích rezonují s vaším publikem.
👉🏼Ideální pro: Digitální marketéry, správce sociálních médií a majitele firem, kteří hledají jasný a efektivní způsob, jak sledovat a reportovat výkonnost svých digitálních kampaní.
4. Šablona dashboardu ClickUp IT Roadmap
Při správě IT iniciativ potřebujete plán, který je stejně dynamický jako vaše projekty. Šablona dashboardu ClickUp IT Roadmap pro vás organizuje technologické priority, časové osy a zdroje.
Místo žonglování s tabulkami a roztříštěnými aktualizacemi získáte přehled v reálném čase o připravovaných iniciativách, aktivních sprintech a potenciálních překážkách. Přizpůsobitelné zobrazení, jako jsou seznamy, Ganttovy diagramy, tabule atd., zobrazují klíčové podrobnosti, jako jsou časové osy projektů, rozložení pracovní zátěže a sledování rozpočtu, takže můžete činit informovaná rozhodnutí, aniž byste museli prohledávat více nástrojů.
Ať už spravujete aktualizace infrastruktury nebo nasazování softwaru, tento dashboard zajistí, že vše bude přehledné a přístupné.
👉🏼Ideální pro: IT manažery, projektové manažery a vedoucí týmů, kteří potřebují jasný a organizovaný přístup k řízení IT iniciativ a slaďování zájmů zúčastněných stran.
Přečtěte si také: Jak vytvořit agilní dashboardy pro váš softwarový tým
5. Šablona dashboardu marketingové zprávy ClickUp
Výsledky marketingu jsou tak dobré, jak dobře je prezentujete. Ať už podáváte zprávy o výkonu kampaně nebo sledujete růst podnikání, šablona dashboardu ClickUp Marketing Report Dashboard Template usnadňuje sdílení pokroku tím, že na první pohled zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti, hlavní body kampaně a návratnost investic.
Můžete jej použít k nastavení jasných marketingových cílů, aby všichni věděli, čeho chce vaše firma dosáhnout. Pomocí dashboardu můžete nastínit konkrétní marketingové cíle, například:
- Dosažení měsíčního nárůstu tržeb o 10 %
- Získejte 12 000 návštěv webových stránek za měsíc
- Získání 100 nových potenciálních zákazníků do konce čtvrtletí
Tato šablona umožňuje vašemu marketingovému týmu soustředit se na tyto cíle a zároveň prezentovat pokrok ve strukturovaném a srozumitelném formátu.
👉🏼Ideální pro: Marketingové manažery, analytiky a majitele firem, kteří hledají efektivní způsob sledování a prezentace marketingové výkonnosti.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Google Analytics pro reporting
6. Dashboard Pay-Per-Click (PPC) v Power BI od Coupler. io
Chcete získat hlubší vhled do svých kampaní Pay-Per-Click (PPC)? PPC Dashboard v šabloně Power BI od Coupler.io je vaším ideálním nástrojem pro analýzu výkonu reklam a optimalizaci výdajů. Můžete sledovat základní metriky PPC, jako jsou výdaje na reklamu, zobrazení, kliknutí a další.
Snadno filtrujte přehledy podle typu reklamy, typu kampaně nebo konkrétních zdrojů dat z platforem, jako jsou Google Ads a Facebook Ads. Tato flexibilita umožňuje přizpůsobenou a podrobnou analýzu vašich kampaní, což vám pomůže pochopit, jak vaše výdaje na reklamu ovlivňují výkon.
Stačí jej připojit ke svým datovým zdrojům a budete moci vizualizovat klíčové metriky, včetně:
- Utracená částka
- Dojmy
- Kliknutí
- CTR (míra prokliku)
- CPM (cena za tisíc zobrazení)
- CPC (cena za kliknutí)
Tento interaktivní a přizpůsobitelný dashboard se automaticky aktualizuje podle zvoleného harmonogramu. Usnadňuje také sledování trendů a optimalizaci výkonu tím, že umožňuje porovnávat metriky v čase.
👉🏼Ideální pro: PPC marketéry a manažery kampaní, kteří chtějí sledovat a optimalizovat výdaje na reklamu napříč několika platformami.
Přečtěte si také: Jak vytvořit dashboard projektového portfolia pro správu projektů
Osvědčené postupy pro vytváření jedinečných návrhů dashboardů
Vytvoření dashboardu, který je nejen vizuálně atraktivní, ale také funkční, vyžaduje kombinaci designových principů a praktičnosti. Zde je několik osvědčených postupů, díky nimž budou vaše dashboardy efektivní a poutavé.
Porozumějte svému publiku
Prvním krokem při navrhování jakéhokoli dashboardu je pochopení toho, kdo jej bude používat. Jsou to analytici dat, projektoví manažeři nebo vedoucí pracovníci? Různí zúčastnění budou mít různé potřeby a úroveň odborných znalostí.
Identifikací své cílové skupiny můžete přizpůsobit prezentaci dat tomu, co je pro ni nejrelevantnější.
Vyvažte estetiku s funkčností
Dobře navržený dashboard by měl být vizuálně atraktivní a funkční. Klíčem je najít správnou rovnováhu s interaktivními prvky. Přílišné zaměření na estetiku může vést k zbytečným ozdobám, které zakrývají důležité kvalitativní a kvantitativní údaje, zatímco čistě funkční design může působit suchým a nezajímavým dojmem.
Software pro dashboardy, jako je ClickUp, nabízí šablony připravené k okamžitému použití, které zajišťují plynulý uživatelský zážitek bez ztráty přehlednosti.
Zajistěte responzivitu
Mobilní zařízení (kromě tabletů) tvořila v posledním čtvrtletí roku 2023 58,67 % globálního provozu na webu.
Vzhledem k tomu, že týmy pracují na různých zařízeních, je nezbytné zajistit, aby byl váš dashboard responzivní. Responzivní dashboard se plynule přizpůsobuje různým velikostem obrazovky, takže je přístupný kdykoli a kdekoli.
Vyhněte se běžným chybám při návrhu
Nepřehledné rozvržení, nadměrné množství textu nebo přehnané vizuální prvky mohou uživatele zmást a odvádět jejich pozornost od klíčových informací.
Měli byste:
- Udržujte svůj design čistý, jednoduchý a konzistentní.
- Držte se minimalistického přístupu a soustřeďte se pouze na podstatná data.
- Vyhněte se používání příliš mnoha typů grafů nebo barev, které mohou vytvářet vizuální rušení.
Využijte funkce integrace dat a přizpůsobení.
📮ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a souvislosti. To naznačuje, že značné množství času ztrácejí procházením, vyhledáváním a rozluštěním fragmentovaných konverzací v e-mailech a chatech. 😱
Kéž byste měli chytrou platformu, která propojí data z vašich úkolů, projektů, chatů a e-mailů na jednom místě. Ale vy ji máte – ClickUp!
Dashboardy ClickUp poskytují organizovaný, přizpůsobitelný prostor pro vizualizaci produktivity vašeho týmu a vylepšení pracovních postupů. Intuitivní rozhraní platformy vám umožňuje přizpůsobit různé příklady uživatelského rozhraní dashboardů vašim konkrétním potřebám.
Dashboardy v ClickUp načítávají data v reálném čase z úkolů, cílů, sledování času a dalších klíčových oblastí, takže nemusíte ručně sestavovat zprávy. Místo přepínání mezi aplikacemi můžete sledovat časové osy projektů, kapacitu týmu a aktualizace rozpočtu na jednom místě.
Vlastní karty vám umožňují sledovat stav úkolů, rozložení pracovní zátěže a položky po termínu na první pohled. Potřebujete přehled o pokroku v prodejním procesu nebo rychlosti sprintu? Stačí přetáhnout správné karty – není třeba žádné složité nastavování.
Zde je několik dashboardů, které můžete vytvořit v ClickUp pro rozhodování založené na datech.
- Dashboardy úkolů: Sledujte úkoly v různých fázích pokroku a udržujte si přehled.
- Projektové dashboardy: Sledujte pokrok týmu a termíny, identifikujte a řešte překážky a dodávejte projekty včas.
- Dashboardy pro sledování času: Centralizujte pracovní výkazy a zjednodušte fakturaci.
- Sprintové dashboardy: Snadno sledujte výkonnost a metriky sprintů, abyste zůstali na správné cestě.
- Pracovní dashboardy : Zobrazují KPI, metriky a důležité datové body relevantní pro konkrétní obchodní proces, oddělení nebo projekt.
- Dashboardy kampaní: Měření úspěchu marketingových kampaní pro různé kanály
- Prodejní dashboardy: Vizualizujte a sledujte prodejní výkonnost
- Dashboardy pro vedoucí pracovníky: Vytvořte souhrnné zprávy a KPI napříč několika obchodními funkcemi nebo přehled na vysoké úrovni pro vedoucí pracovníky na úrovni C.
S ClcikUpem vytvořte dashboardy, které vás udrží na správné cestě.
Účelem vizualizace je získání přehledu, nikoli obrázky.
Účelem vizualizace je získání přehledu, nikoli obrázky.
Tímto citátem nám Ben Shneiderman připomíná, že efektivní design dashboardů by měl upřednostňovat smysluplné informace před pouhou estetikou.
Ať už řídíte projekty, analyzujete zprávy nebo plánujete svou další velkou kampaň, dobře navržený dashboard může mít zásadní význam.
Díky intuitivním šablonám a přizpůsobitelným funkcím vám ClickUp umožňuje vytvářet dashboardy, které jsou nejen funkční, ale také transformativní. Dashboardy ClickUp vám poskytují přehlednost a kontrolu, které vaše firma potřebuje k prosperitě, bez ohledu na odvětví nebo velikost týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přesvědčte se, jak snadné může být vytváření skvělých návrhů.