Airtable vs. Asana: Souboj titánů projektového řízení

Plánování projektů od začátku do konce, zvládání úkolů, udržování jednoty týmu, správa času a rozpočtu, řešení problémů za běhu, vedení schůzek, sledování pokroku, zajištění spokojenosti zúčastněných stran – zní to jako hodně práce, že? Věřte tomu nebo ne, to jsou jen některé z mnoha úkolů, které projektoví manažeři plní!
Naštěstí existují řešení, která mohou tyto úkoly zefektivnit nebo zcela převzít: nástroje pro řízení projektů. Mezi ostatními nástroji tohoto typu vynikají zejména Airtable a Asana.
Ačkoli jsou Asana i Airtable navrženy tak, aby usnadňovaly správu úkolů a projektů, mají své jedinečné silné a slabé stránky.
V tomto článku se zaměříme na dilema Airtable vs. Asana, probereme funkce těchto nástrojů a pomůžeme vám najít perfektní řešení, které zvýší vaši produktivitu! 💪
Co je Airtable?
Airtable je platforma pro vytváření, správu a sdílení relačních databází. Jedná se o hybrid tabulkového procesoru a databáze, který vám umožňuje centralizovat a propojovat data, vytvářet vlastní pracovní postupy a hladce spolupracovat se svým týmem.
Když se řekne „tabulkový procesor“, pravděpodobně si vybavíte Excel. Proč se učit od základů novou platformu, když pro správu projektů můžete použít starý dobrý Excel? Protože Airtable je mnohem víc než jen tabulkový procesor!
Nabízí pokročilé možnosti řízení projektů, jako je více zobrazení projektů, automatizace, funkce pro vytváření reportů a tvorba aplikací bez nutnosti programování. Jedná se o jedinečné řešení, které může optimalizovat vaše pracovní postupy a odstranit překážky na cestě k realizaci vysoce kvalitních projektů pomocí efektivních řešení pro řízení úkolů.
Funkce Airtable
Podívejme se na klíčové funkce, díky kterým je Airtable výjimečným softwarem pro správu úkolů a projektů.
1. Tvorba aplikací
S Airtable můžete vytvářet vlastní aplikace na základě svých dat, aniž byste museli umět programovat! 🧑💻
Díky přizpůsobeným aplikacím můžete přepracovat své pracovní postupy a zajistit, aby každý člen týmu pracoval v prostředí, které vyhovuje jeho preferencím.
Airtable nabízí možnost nazvanou Interface Designer, která vám umožňuje přizpůsobit rozhraní vašich aplikací. Tato funkce má design typu drag-and-drop a je snadno použitelná. Upravte úrovně oprávnění, abyste zajistili, že správní členové týmu budou mít přístup ke konkrétním aplikacím a rozhraním.
2. Propojená data
Airtable vám umožňuje vytvořit jediný zdroj pravdivých informací pro vaši organizaci, což z něj činí špičkovou platformu relačních databází. Přeneste důležité údaje do Airtable a použijte je jako základ pro svou práci.
Kdykoli aktualizujete data, budou automaticky synchronizována v reálném čase, takže se nemusíte obávat zmatků nebo nedorozumění mezi členy týmu.
Ale to není vše! Airtable dokáže „převzít“ data z jiných aplikací, jako jsou Jira, Box a Salesforce, což vám umožní udržet všechny pracovní postupy pohromadě a snadno je aktualizovat.
3. Automatizace
Zapomeňte na opakující se úkoly, které vám kradou drahocenný čas. S Airtable můžete vytvářet automatizace pomocí logiky spouštěčů a akcí, čímž zvýšíte svou produktivitu a budete se moci soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.
Automatizace Airtable mohou být tak jednoduché nebo složité, jak si přejete. Můžete vytvářet jednotlivá oznámení nebo vícefázové pracovní postupy v závislosti na vašich potřebách v oblasti řízení projektů – nebo přiřazovat úkoly jednotlivým členům týmu – a to i u těch nejsložitějších projektů.
Nastavení spouštěčů a akcí vyžaduje pouze několik kliknutí a celý proces je bez kódu. Pokud ovládáte Javascript, můžete své znalosti zužitkovat a rozšířit funkčnost pokročilých funkcí automatizace rozšířením logiky, abyste odemkli data svého projektu. 🥰
Airstable se integruje s aplikacemi jako Slack, Facebook a Google Workspace, takže je můžete přidat do svých automatizací a ještě více zefektivnit své pracovní postupy.
Ceny Airtable
- Zdarma (pro jednotlivce nebo velmi malé týmy)
- Tým: 20 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 45 $/měsíc za jedno místo
- Podniková úroveň: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Co je Asana?
Asana je známý software pro správu pracovních projektů, který vám umožňuje spravovat úkoly a projekty a zároveň zajistit, aby vaše mezifunkční týmy fungovaly jako dobře promazaný stroj. ⚙️
Tato platforma vám umožňuje nastavit a sledovat cíle každého projektu, odstranit bariéry a podpořit tak hladkou spolupráci, odhalit oblasti, které je třeba zlepšit, a začlenit všechny aspekty vašich projektů do intuitivního a funkčního prostředí.
Využijte jeho klíčové funkce k automatizaci pracovních postupů, správě zdrojů, aktivaci dashboardů pro rozsáhlé funkce reportování a sledování času, to vše pod jednou střechou.
Nejlepší na tom je, že ačkoli je Asana nabitá pokročilými možnostmi, je překvapivě snadné se s ní naučit pracovat, a to i pro ty, kteří dosud nepoužívali platformu pro řízení projektů nebo úkolů.
Funkce Asany
V souboji Airtable vs. Asana vyniká tento nástroj nad ostatními platformami díky některým z těchto klíčových funkcí pro správu projektů:
1. Vlastní pole
Projektoví manažeři často řeší spoustu úkolů a jejich pouhé vypsání nestačí k efektivnímu monitorování. Asana vám umožňuje tento problém zmírnit pomocí vlastních polí, do kterých můžete zadat více informací o svých úkolech.
Zjednodušeně řečeno, vlastní pole popisují vaše úkoly podrobněji, usnadňují organizaci a filtrování a pomáhají vám udržet přehled o pracovním vytížení a termínech. Asana nabízí dva typy vlastních polí – lokální (specifická pro daný projekt) nebo globální (přidaná do vaší knihovny, lze je znovu použít v rámci vaší organizace).
Pomocí vlastních polí v Asaně určete fázi úkolu, prioritu, tým, rozpočet nebo cílovou skupinu a udržujte svou práci organizovanou a snadno sledovatelnou.
2. Šablony
Asana nabízí více než 80 šablon pro řízení projektů, které vám pomohou standardizovat vaše provozní strategie, informovat tým o nejnovějších změnách a zajistit konzistentnost. Šablony obsahují předem připravené sekce, ale můžete je kdykoli přizpůsobit potřebám vaší organizace.
Kromě šablon z knihovny si můžete několika kliknutími vytvořit i vlastní! To je skvělá zpráva pro ty, kteří chtějí vytvářet vlastní pracovní postupy a znovu je použít pro budoucí projekty. Celé projekty a úkoly můžete také proměnit v jedinečné šablony. ✨
3. Cíle
Každá organizace má svůj celkový cíl a každý tým a projekt v ní se točí kolem tohoto cíle. Asana vám poskytuje prostředky k propojení cílů vaší organizace s každodenními úkoly a sledování jejich vzájemného působení v průběhu času.
Takto můžete mít jistotu, že váš tým směřuje správným směrem v každém okamžiku a v neomezeném počtu projektů. 🧭
Pomocí Asana Goals si stanovte cíle pro sebe, svůj tým i celou organizaci, propojte je se svými projekty, sledujte více úrovní a zajistěte, aby vaše práce byla dokonale sladěná.
Mít jasně stanovené cíle vám pomůže stanovit priority a udržet tým na stejné vlně. Jakmile dosáhnete pokroku, Asana Goals se automaticky aktualizuje a poskytne vám podrobný přehled o tom, co funguje a co ne.
Využijte tyto klíčové funkce pro řízení projektů k nastavení cílů, definování týmu, vytvoření časových os a získání jasného přehledu o celkovém stavu i detailech.
Ceny Asany
- Základní: 0 $
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Airtable vs. Asana: Porovnání funkcí
Airtable i Asana mají ve svém arzenálu působivé nástroje pro správu projektů a úkolů. Otázkou však je, jak si tyto dva nástroje vedou v porovnání? Zveme vás na tříkolové klání Asana vs. Airtable, kde uvidíme, jak si oba nástroje vedou v klíčových aspektech – zobrazení projektů, integrace a reportování.
1. Zobrazení projektu
Díky několika zobrazením projektů můžete sledovat data a úkoly z různých úhlů pohledu a odhalit oblasti, které je třeba vylepšit. Navíc umožňují flexibilitu a členům týmu přizpůsobit si své pracovní prostředí.
Airtable i Asana v této oblasti vynikají. Airtable nabízí osm zobrazení (seznam, časová osa, Ganttův diagram, Kanban, kalendář, formulář, mřížka a galerie). Mezi nimi můžete přepínat, duplikovat je, stahovat jako soubory CSV a přizpůsobovat oprávnění uživatelů.
Asana má pět zobrazení – Seznam, Časová osa, Kanban, Kalendář a Gantt. Práce v nich je snadná a přepínání mezi zobrazeními vyžaduje pouze jedno kliknutí.
Na základě počtu dostupných zobrazení v tomto kole vítězí Airtable.
2. Integrace
Integrace s jinými aplikacemi vám poskytuje větší možnosti a minimalizuje potřebu přecházet mezi platformami, abyste mohli dokončit úkoly.
Airtable a Asana nabízejí řadu integrací s dalšími nástroji pro správu úkolů, sledování času, organizaci a spolupráci, což vám umožní centralizovat vaši práci a zefektivnit pracovní postupy.
Asana nabízí více než 200 nativních integrací s aplikacemi jako Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva a HubSpot. Kromě integrací můžete využít API Asany k vytváření vlastních aplikací a raketovému zvýšení produktivity a efektivity. 😎
Seznam nativních integrací Airtable je mnohem kratší – má méně než 40 možností. Naštěstí má tento nástroj také API pro vytváření vlastních integrací.
Soudě podle počtu nativních integrací je v této kategorii jasným vítězem Asana. Pokud vám však nevadí několik dalších kroků prostřednictvím API, oba nástroje nabízejí spoustu možností, jak rozšířit jejich funkčnost.
3. Možnosti reportování
Reporting je klíčovým aspektem projektového řízení – musíte být schopni sledovat pokrok, činit informovaná rozhodnutí, informovat zainteresované strany a snadno řídit rizika.
Asana a Airtable nabízejí působivé funkce pro vytváření reportů. Už se nebudete muset ptát, zda úkol nebo projekt směřuje správným směrem.
Asana má prvotřídní reportovací dashboardy. Vytvořte je několika kliknutími a vizualizujte svá data, abyste odhalili potenciální problémy a změřili úspěch svého týmu. K zobrazení informací můžete použít reportovací šablony Asany nebo vytvořit vlastní tabulky a grafy. 📊
Airtable nezůstává pozadu ani v oblasti možností reportování. Umožňuje vám také organizovat data a vytvářet přizpůsobitelné dashboardy pro sledování pokroku. Airtable jde ještě o krok dál – pokud umíte programovat, můžete si pomocí SDK vytvořit vlastní reportovací systém a vyvinout specializované API.
Toto kolo souboje Asana vs. Airtable skončilo remízou. Pokud hledáte pokročilejší možnosti reportování, možná se vám bude více hodit Airtable.
Airtable vs. Asana na Redditu
Co říkají uživatelé Redditu o souboji Airtable vs. Asana? Podívejme se!
Jeden uživatel zmínil, že má rád Asanu, ale jeho kolegové často mají potíže s komunikací a organizací:
„Asana se mi líbí, ale lidé, se kterými pracuji, s ní někdy mají potíže. Chtějí, aby fungovala spíše jako seznam úkolů než jako přehled celého projektového cyklu a mapa toho, co každý dělá. Vadí jim, že podúkoly jsou skryté, a chtějí mít vše na jedné úrovni, což však není v souladu s tím, jak je tento nástroj navržen. Mají potíže s používáním Asany pro komunikaci a přenos souborů. Mám potíže, když členové týmu očekávají, že zadám obsah (podúkoly a přiřazení), který jsou schopni zadat sami a měli by zadat sami, abych měl přehled o tom, kde se všichni v projektu nacházejí.“
Jiný uživatel Redditu považuje Airtable za skvělý nástroj, ale má podle něj bezpečnostní omezení kvůli podpoře přístupu více uživatelů:
„Dovolte mi dodat, že abyste plně ocenili genialitu Airtable, musíte buď (a) smířit se s jeho mnoha omezeními, nebo (b) získat pomoc při překonávání těchto omezení. Mnohá z těchto omezení souvisejí s podporou Airtable pro přístup více uživatelů.
První velké omezení považuji za zásadní překážku: pokud jste tvůrcem aplikace Airtable a sdílíte ji s ostatními uživateli, nemůžete zabránit ostatním uživatelům, aby ji sdíleli s lidmi, které neznáte a kteří možná nechtějí aplikaci vidět. Stále nechápu, jak lidé s tímto omezením žijí, když vytvářejí obchodní aplikace. Mohu jen usoudit, že si to většina uživatelů Airtable neuvědomuje. ”
Tento uživatel Redditu přešel z Asany na ClickUp, protože tento nástroj je cenově dostupnější a nabízí více funkcí:
„V posledních několika měsících jsem převáděl svou práci z Asany do Clickupu. Líbí se mi, že Clickup nabízí mnohem více funkcí (zejména v oblasti automatizace) za rozumnou cenu.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Asana vs. Airtable
Nemůžete se rozhodnout mezi Asanou a Airtable, protože nechcete dělat kompromisy? Co kdybychom vám řekli, že to nemusíte? Seznamte se s ClickUp, fantastickým nástrojem pro správu úkolů a projektů, který může revolučně změnit vaši práci a otevřít dveře k bezprecedentní produktivitě!
Tato alternativa k Asaně a Airtable si získala vynikající pověst díky pečlivě navrženým funkcím pro snadné vytváření, správu, sdílení a sledování projektů. Podporuje týmovou spolupráci a maximální transparentnost, takže všichni mají přehled o nejnovějších změnách, ať už jsou velké nebo malé.
Od digitálních tabulek pro brainstormingové sezení až po vlastní pole a možnosti správy dokumentů – ClickUp má vše, co projektoví manažeři potřebují, aby ve své práci vynikali. 💯
Stále nejste přesvědčeni? Pojďme se podívat na hlavní funkce ClickUp a brzy pochopíte, proč byste jej měli začít používat HNED TEĎ!
1. Řízení projektů ClickUp
ClickUp nabízí celou řadu možností, díky nimž bude řízení projektů hračkou – ClickUp Project Management. ⛵
Díky těmto funkcím můžete plánovat, organizovat a spravovat projekty všech typů a velikostí, udržovat soulad ve svém týmu a sledovat pokrok.
Pokud jde o plánování, můžete použít ClickUp AI, robustního asistenta pro psaní, k vytváření projektových plánů, časových os a briefů. Tato funkce se také hodí pro přípravu a shrnování dokumentů, brainstorming a vytváření programů schůzek.
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení, díky kterým můžete svůj projekt sledovat ze všech úhlů. Kromě klasických zobrazení, jako jsou Seznam a Kanban, platforma nabízí také zobrazení Chat (vynikající pro komunikaci a spolupráci), Doc (pro vytváření wiki a dokumentů) a Whiteboard (ideální pro brainstorming).
Sledujte průběh svých projektů prostřednictvím interaktivních dashboardů s více než 50 widgety, využijte šablony pro řízení projektů, abyste ušetřili čas a standardizovali procesy, a propojte ClickUp s více než 1 000 nástroji pro maximální funkčnost.
2. Zobrazení tabulky ClickUp
Zobrazení tabulky ClickUp je ideálním místem pro všechna data související s projektem. Umožňuje vám ukládat a organizovat databáze jako tabulky, vytvářet vztahy mezi úkoly a používat pokročilé možnosti formátování.
Pomocí vlastních polí ClickUp můžete poskytnout více podrobností o svých úkolech a usnadnit jejich filtrování a organizaci. Vyberte si z rozevíracích seznamů, zaškrtávacích políček, dat, souborů, vzorců a polí pro peníze, abyste formátovali svá data a zajistili jejich konzistentnost.
Zobrazení tabulky ClickUp nabízí výjimečnou funkčnost, protože můžete vytvářet jedinečná propojení mezi svými daty. Pokud například prodáváte kancelářské potřeby, můžete propojit zákazníky s jejich objednávkami a vytvořit podrobný a centralizovaný přehled.
Sdílejte svou tabulku se zainteresovanými stranami, přizpůsobte úrovně oprávnění a exportujte informace, abyste zefektivnili svou práci a podpořili spolupráci.
3. Kanbanové tabule ClickUp
Kanbanové tabule vám poskytují lepší přehled o vašich úkolech a jejich postupu, což vám umožňuje stanovit priority a spravedlivě rozdělit pracovní zátěž. Kanbanové tabule ClickUp posouvají tuto flexibilitu na novou úroveň – kritérium pro seskupení úkolů si můžete vybrat pouhými několika kliknutími.
Kdykoli dojde k aktualizaci, jednoduše přetáhněte úkol do příslušné kategorie na tabuli a udržujte své pracovní postupy efektivní.
S Kanbanovými tabulemi ClickUp můžete provádět změny u více úkolů najednou. Stačí vybrat požadované úkoly a v horní části obrazovky se zobrazí panel nástrojů hromadných akcí . Změňte stavy, odstraňte úkoly nebo přidejte přiřazené osoby přímo ve vaší Kanbanové tabuli.
ClickUp vám díky funkci Everything view poskytuje přehled o neomezeném počtu projektů na jedné Kanban tabuli. Umožňuje vám sledovat více pracovních postupů současně, pochopit, v jaké fázi se vaše projekty nacházejí, a v případě potřeby odpovídajícím způsobem aktualizovat svůj plán.
ClickUp: Průvodce projektovým řízením
ClickUp je all-in-one platforma, která vám pomůže soustředit se na to, co je důležité, a zbavit se stresu z práce. Díky své přizpůsobitelnosti, flexibilitě, snadnému použití a mnoha možnostem pro plánování, organizaci a správu projektů se řadí na první místo v žebříčku všech, kteří hledají prvotřídní nástroj pro správu projektů.
Zaregistrujte se ještě dnes do bezplatného programu ClickUp, vyzkoušejte jeho funkce a zjistěte, proč může být perfektní odpovědí na patovou situaci mezi Asanou a Airtable. 😜