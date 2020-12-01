20 jasných důvodů, proč zvolit ClickUp místo Asany

Hledáte skvělé alternativy k Asaně?
Jistě, Asana má některé skvělé funkce a je to slušný nástroj pro správu projektů, který umožňuje organizovat základní úkoly.
Ale má omezené možnosti správy úkolů, což je pro většinu týmů, které potřebují spolupracovat, trochu problém. Zjednodušeně řečeno, věříme, že Asana nemá dostatek klíčových funkcí, které by vám pomohly řídit projekt od začátku do konce.
Proto mnoho týmů hledá alternativu, stejně jako vy!
Ale pokud jde o nejlepší nástroj, ClickUp je jasnou volbou.
ClickUp je nástroj pro správu projektů, který má několik uživatelsky přívětivých funkcí, které v mnoha ohledech předčí Asanu.
Nejste přesvědčeni?
Nebojte se, nejde jen o prázdné sliby!
V tomto článku se podíváme na 20 důvodů, proč byste měli přejít z Asany na ClickUp.
Pojďme na to!
20 jasných důvodů, proč si vybrat ClickUp jako alternativu k Asaně
1. Alternativa, která je navždy zdarma
Asana je bezplatný nástroj pro správu projektů, ale má jeden velký háček.
Omezení Asany
Většina opravdu užitečných funkcí v Asaně je součástí prémiového tarifu. Kromě toho bezplatný tarif umožňuje pouze 15 uživatelů v týmu. Pokud tedy chcete Asanu skutečně efektivně využívat, budete muset zaplatit... hodně.
Cena začíná na 10,99 $ za uživatele a měsíc, což z něj činí jeden z nejdražších nástrojů pro správu projektů.
Pokud máte v týmu 20 lidí, musíte měsíčně zaplatit více než 200 dolarů jen za správu projektů!
To proto, že to tak je, Homere.
Výhoda ClickUp
ClickUp má lepší bezplatný tarif.
Proč?
ClickUp je software pro správu projektů s plánem Forever Free s neomezeným počtem projektů a neomezeným počtem uživatelů. A bezplatná verze nabízí všechny funkce, které většina malých podniků potřebuje!
A i když budete chtít upgradovat a získat více úložného prostoru, přístup k reportům a neomezené používání vlastních polí, cena začíná pouze na 5 $ za uživatele.
Ušetříte 50 % toho, co byste zaplatili za Asanu.
Podívejte se na ceny v ClickUp!
2. Jedna společnost, jeden nástroj pro lepší hierarchii
Většina nástrojů pro správu projektů zapomíná na jednu jednoduchou skutečnost: lidé mají různé styly produktivity.
Pokud jste jako většina firem, vaši produktoví pracovníci používají Jira, zatímco vaši marketingoví a prodejní pracovníci používají něco úplně jiného; Asana, Trello, Basecamp, cokoli.
Porovnejte Asanu a JIRA s ClickUp !
To může být velmi matoucí, když dva nebo více týmů spolupracuje na jediném projektu, například na spuštění nové funkce.
Přece bychom nechtěli, aby se váš tým proměnil v bandu šílených kloboučníků, že?
Produktové, prodejní a marketingové týmy by musely spolupracovat, a tady je výsledek:
- Různé týmy by ztrácely spoustu času ručním přetvářením určitých projektů a úkolů ve svém vlastním nástroji.
- Nebude existovat žádný jednotný přehled celého projektu, který by mohli sledovat vaši vedoucí pracovníci.
- V důsledku toho by vzniklo více otázek: schůzky, výměna e-mailů a všechny ty komunikační mezery, které tak nesnášíte! 😠
Výzvy na individuální úrovni
Nezapomeňte vzít v úvahu různé přístupy k produktivitě, které členové týmu zaujímají.
Řekněme například, že váš projektový manažer miluje nástroje pro agilní řízení projektů, ale agilní přístup vám moc nesedí.
A pokud jste nuceni dodržovat přístup k řízení projektů, který se vám nelíbí, povede to ke dvěma věcem...
- Začnete používat další jednoduchý nástroj pro správu projektů. V podstatě budete ručně kopírovat každý úkol z jednoho do druhého a ztrácet čas.
- Nebo budete opomíjet používání „oficiálního“ nástroje pro správu. Stav projektů nebude pravidelně aktualizován a komunikace v týmu tím utrpí.
Omezení Asany
S omezeným výběrem zobrazení vám Asana nenabízí takovou flexibilitu pro jakýkoli druh práce jako ClickUp.
Hierarchie Asany zahrnuje týmy, projekty, úkoly, podúkoly, portfolia a vnořená portfolia. I když se to může zdát jako spousta vrstev, není snadné vidět vizuální reprezentace nad první úrovní vnoření.
Náhrada za Asanu by vám měla poskytnout vysoce vizuální vrstvy pro organizaci. Proč? Možná budete potřebovat vytvořit obchodní jednotky a divize, které mohou být propojené, ale vyžadují určité oddělení, jako to dělá ClickUp.
Výhoda ClickUp
Dalším důvodem, proč je ClickUp nejlepší alternativou k Asaně, je zobrazení více projektů v ClickUp. Umožňuje také přepínat mezi zobrazeními jediným kliknutím.
Díky více než 10 zobrazením, ze kterých si můžete vybrat, můžete své projekty vždy zobrazit tak, jak chcete!
Hierarchie ClickUp je líd rem s nejkomplexnějšími funkcemi:
Hierarchie ClickUp je následující: Týmy > Prostory > Projekty > Seznamy > Úkoly > Podúkoly
Vidíte, jak je to skvělé?
Můžete dokonce porovnat, jak jsou nastaveny všechny přední systémy pro správu projektů.
Slabina Asany v tomto ohledu byla pro naše zakladatele před vytvořením ClickUp velkým omezením a je jedním z hlavních faktorů, které vedly k založení naší společnosti.
Narazili jsme na problémy se škálovatelností a také na nedostatek konzistence v tom, jak jsme museli pracovat s jejich strukturou. Měli jsme projekty pro funkce, lidi, backlogy atd. bez konzistentních kontejnerů.
Hierarchie ClickUp poskytuje týmům vylepšené řízení pracovních postupů, protože veškerá vaše práce bude mít své místo, což vám umožní být tak detailní, jak potřebujete.
Díky více zobrazením je ClickUp také fantastickým systémem pro sledování problémů.
Díky přizpůsobeným zobrazením a dashboardům specifickým pro jednotlivé role mohou týmy odhalit potíže v projektech dříve, než se z nich stanou skutečné problémy.
Podívejme se na to:
Více zobrazení
- Zobrazení tabule : Použijte zobrazení tabule pro Agile/ Scrum / Kanban tabuli.
- Zobrazení seznamu: Snadno spravujte a vyhledávejte své úkoly (zejména pokud hledáte alternativu k Trello ).
- Box view: Použijte Box view pro přehled o vašich projektech a všech uživatelích na vysoké úrovni.
- Ganttův diagram: Používejte přehledné časové osy k plánování a správě závislostí, sledování postupu projektu a řešení úzkých míst.
- Zobrazení kalendáře: Plánujte a rozvrhujte různé projekty a úkoly pomocí dynamického kalendáře.
- Zobrazení aktivity: Podívejte se, co se děje v seznamu, složce nebo v celém pracovním prostoru.
- Zobrazení pracovní zátěže: Spravujte pracovní kapacitu a zdroje svého týmu. Už nemusíte přecházet na Kantata (dříve Mavenlink) pro správu zdrojů.
- Tabulkový pohled: Rozlučte se se Smartsheetem a použijte tabulkový pohled ClickUp, abyste mohli zobrazit spoustu informací najednou (podobně jako v Excelu, ale lépe).
- Zobrazení mapy: Zobrazte si místo svého příštího úkolu, nabídku nemovitostí a doručovací adresu pro nadcházející úkol.
- Zobrazení chatu: Použijte zobrazení chatu jako náhradu za zasílání zpráv na kanálech Slack.
- Zobrazení časové osy: Použijte zobrazení časové osy pro lepší správu času. Použijte také skupinové časové osy, abyste mohli sdílet soubory s ostatními a informovat klienty o aktuálním stavu.
Švýcarské Alpy, ustupte stranou, ClickUp má také nádherný výhled!
3. Přiřazené komentáře
Jak často se vám stává, že vám úkol proklouzne mezi prsty?
Můžete zanechat komentář, že je třeba něco udělat, a očekávat, že to udělá konkrétní kolega.
Ale ten uživatel si možná komentář nevšiml, možná si neuvědomil, že musí něco udělat, nebo může panovat zmatek ohledně toho, kdo přesně má co dělat.
Nakonec nejčastějším scénářem je, že na to prostě zapomenou. Koneckonců, pokud to není na něčím seznamu úkolů, je to v zemi ztracených úkolů...
Omezení Asany
Přiřazené komentáře jsou důležitým prvkem, na který je třeba se zaměřit, protože jednoduché @ zmínky v Asaně znamenají, že existuje riziko, že důležité komentáře nebo úkoly budou ztraceny nebo zapomenuty.
Výhoda ClickUp
Na rozdíl od Asany a Proofhubu vám funkce Assigned Comments (Přiřazené komentáře) ClickUp umožňuje převést komentáře na úkol.
Kdykoli komentář vyžaduje akci, můžete jej přiřadit ostatním nebo dokonce sobě. Můžete také zobrazit všechny přiřazené komentáře na jednom místě. Až úkol dokončíte, stačí kliknout na „Vyřešit“.
Pomocí funkce Proofing v ClickUp můžete také centralizovat zpětnou vazbu.
Díky přiřazování komentářů přímo k přílohám úkolů se zrychlují schvalovací procesy!
4. Vlastní stavy úkolů
Je projekt dokončený, nebo ne?
Záleží na tom.
Možná je to WIP (práce v procesu), ve fázi přezkoumání nebo vyžaduje revize.
Kdo ví?
Ale vy víte, že odpověď není vždy černá nebo bílá, tak proč používat nástroj pro správu úkolů, který má pevně dané stavy projektů?
Omezení Asany
Ve standardním rozložení projektového řízení Asana (zobrazení seznamu) jsou úkoly buď otevřené, nebo uzavřené.
Nelze nastavit vlastní stav úkolu.
Aby bylo možné přesně vysvětlit stav úkolu, budou lidé muset využívat komentáře.
Ale proč si dělat takové starosti?
Výhoda ClickUp
ClickUp vám umožňuje nastavit vlastní stavy úkolů, aby týmy mohly snadno sledovat průběh projektu.
Přidejte jich tolik, kolik chcete: „nápady“, „plánování projektu“, „v realizaci“, „kontrola“, „revize“, „hotovo“, „dodáno zákazníkovi“ a tak dále!
Koneckonců, vy byste měli mít možnost definovat pracovní postup svého projektu, ne váš nástroj!
Další informace o vlastních stavech v ClickUp .
5. Více přiřazených osob
Někdy úkol vyžaduje hodně týmové práce a není nutné, aby manažer rozhodoval, který člen týmu má co dělat.
Mohou existovat různé dílčí úkoly, které si rozdělí dva nebo tři lidé, ale všichni jsou stejně zodpovědní za konečný výsledek.
To je docela běžné, pokud jsou všichni přidělenci úkolů kolegové.
V případě potřeby může více přidělených osob projekt dále rozdělit na dílčí úkoly.
Koneckonců, týmová práce je klíčem k úspěchu! 🤩
Omezení Asany
Asana, a vlastně téměř všechny ostatní nástroje pro správu projektů, vám umožňují přiřadit jeden úkol pouze jednomu členovi týmu. Můžete však vytvořit více kopií úkolu a přiřadit je jednotlivě každému členovi týmu.
To funguje pro malý tým, ale co se stane, když vaše firma poroste?
Nakonec budete mít spoustu kopií úkolů, které bude téměř nemožné spravovat. Hodně štěstí při hledání toho pravého!
Výhoda ClickUp
ClickUp vám umožňuje mít více přiřazených osob. Díky tomu je správa úkolů mnohem snazší a váš tým může spravovat více projektů najednou.
Díky možnosti přidělovat úkoly mnoha členům týmu můžete přestat s mikromanagementem, takže členové týmu mohou projevit více iniciativy!
Podívejte se, jak pro vás může pracovat více přidělených osob!
6. Správa více úkolů
Jak často musíte provádět stejnou změnu u několika úkolů?
Obvykle budete muset:
- Přiřadíte více projektů jinému členovi týmu
- Aktualizujte stav více projektů a úkolů
- Úkoly přesunete do jiného prostoru.
- Přidejte další osobu jako pozorovatele (sledujícího) k několika úkolům.
Omezení Asany
V Asaně můžete v současné době hromadně vybírat a upravovat stavy, termíny, přiřazené osoby, editační pole a spolupracovníky. Pomocí hromadného výběru v Asaně můžete provádět základní změny, ale to je vše.
Proč se ale spokojit se základními funkcemi, když s nástrojem Multitask Toolbar od ClickUp můžete dělat mnohem víc?
Výhoda ClickUp
V ClickUp můžete všechny tyto změny provést jediným kliknutím.
Stačí vybrat více úkolů nebo skupin úkolů pomocí panelu nástrojů Multitask a provést všechny požadované změny najednou:
- Tagy
- Příjemci úkolů
- Stav
- Převést na podúkoly
- Přesuňte úkoly do jiného seznamu
- Duplikovat
- Nastavte milníky
- Stanovte priority
- Nastavit závislosti
- Sloučení úkolů
- Propojte úkoly
- Nastavte vlastní pole
- …a ještě mnohem víc!
ClickUp vám může pomoci i s automatizací úkolů.
Jak?
Pomocí funkce Opakující se úkoly můžete automatizovat proces vytváření úkolů. Úkoly se po dokončení automaticky restartují a lze aktualizovat termíny a stav úkolů.
Začněte používat panel nástrojů Multitask v ClickUp.
7. Odstraňte rušivé vlivy
Většina nástrojů pro správu projektů má jednu velkou mezeru: jsou zaměřeny na týmovou spolupráci a správu úkolů.
Ale co osobní produktivita? Neměla by být stejně důležitá?
Koneckonců, je to jednotlivec, kdo musí něco udělat, že?
Omezení Asany
Asana a další nástroje, jako Clarizen a Freedcamp, se zaměřují především na tým. Individuální produktivita je až na druhém místě.
Jen zjistit, které úkoly jsou vaše, může být obtížné.
Mnoho lidí považuje za jednodušší si své úkoly zapisovat do poznámkového bloku a aplikaci pro správu projektů otevírat co nejméně!
Výhoda ClickUp
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro správu projektů, protože víme, že vaše osobní produktivita je zásadní.
Proto jsme navrhli režim „Já“, který obsahuje pouze vaše úkoly a přiřazení.
Je to opravdu jednoduchý způsob, jak se zbavit všech rušivých vlivů a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
A to není vše!
Své úkoly si můžete prohlížet ve svém oblíbeném stylu, například v zobrazení Seznam, Tabule nebo Pole.
8. Super bohatá editace
Jak často se stává, že se v projektu něco pokazí kvůli nedorozumění?
Přiznejme si to. Se svými kolegy už nemluvíte tak často jako dřív.
Software pro správu projektů vám umožňuje zaznamenat vše: popisy projektů, popisy úkolů atd.
Ale vyjádřit svůj názor pomocí prostého textu není vždy snadné. Mnoho úkolů a projektů vyžaduje dlouhé a složité popisy.
Jak tedy minimalizovat tyto komunikační mezery a maximalizovat efektivní spolupráci týmu?
Strukturovejte své texty co nejjasněji. Používejte odstavce, odrážky, zvýraznění a někdy i obrázky, aby bylo vše pro čtenáře opravdu jasné.
Čím bohatší možnosti úprav váš nástroj pro správu projektů má, tím jasnější budou vaše zprávy.
Nedávná studie zjistila, že 42 % amerických zaměstnanců má pocit, že jejich zaměstnavatel jim nenabízí technologické nástroje nebo aplikace, které potřebují k úspěšné práci na dálku. A v tomto světě vzdálených týmů je opravdu důležité umět dobře komunikovat pouze pomocí textu.
Omezení Asany
Asana sice nabízí některé pokročilé možnosti úprav, ale postrádá některé základní funkce, které najdete v ClickUp.
Patří mezi ně barvy písma, barevné zvýraznění, bloky kódu, blokové citace, zarovnání textu a mnoho dalšího!
Výhoda ClickUp
ClickUp má krásné rozhraní s bohatými formátovacími možnostmi, které je daleko před Asanou.
Kromě základního formátování můžete také vytvářet hierarchie nadpisů, vybírat barvy a velikosti písma, vkládat obrázky, URL adresy a přidávat emodži do obsahu 💗.
Ať už jde o popis úkolu nebo dokument, můžete být tak kreativní, jak jen chcete.
Vysvětlování úkolů nikdy nebylo jednodušší. A mimochodem, bohatá editace je také mnohem zábavnější než možnost prostého textu!
Vyzkoušejte bohatou editaci textu ClickUp!
9. Uložené filtry
Jste unaveni z neustálého hledání stejných úkolů nebo stavů projektů?
Kéž byste si mohli se svými úkoly hrát Marco Polo!
Nebojte se, máme pro vás ještě něco lepšího! 😉
Filtrujte svůj seznam úkolů podle priority, termínu splnění, vlastního pole a dalších kritérií a poté si tento pohled uložte, abyste se k němu mohli kdykoli vrátit.
Omezení Asany
V Asaně můžete ukládat filtry pro zobrazení seznamu, tabule, časové osy a kalendáře. V ClickUp můžete ukládat filtry pro jakékoli zobrazení!
Výhoda ClickUp
V ClickUp můžete použít stejné uložené filtry na všechny vaše zobrazení, od seznamu po mapu a další! Jakýkoli filtr můžete uložit jako šablonu a použít jej na libovolné zobrazení podle svého výběru.
Podívejte se, jak fungují uložené filtry v ClickUp!
10. Sledování času
Pokud sledujete čas strávený na úkolech pro manažera nebo klienta, budete muset v Asaně použít další integraci.
Možná máte v Asaně oblíbený nástroj, jako je Harvest nebo Everhour (který můžete používat i v ClickUp!), ale ty nemají nativní funkci pro sledování času.
Omezení Asany
Bez nativní funkce sledování času musíte nahrát a nainstalovat další plug-in, což znamená, že váš tým bude muset používat další nástroj. Celý váš tým nemusí používat stejný nástroj.
Výsledkem je, že váš tým bude mít následující pocit:
Výhoda ClickUp
S nativním globálním časovačem ClickUp můžete spustit a zastavit sledování času z jakéhokoli počítače, na který jste přihlášeni.
Zvolte si časovač v mini režimu, abyste nezapomněli stisknout tlačítko stop, až budete hotovi. Pokud chcete otestovat své multitaskingové schopnosti, můžete přeskakovat mezi úkoly kliknutím na předchozí úkol.
A pokud chcete opravdu něco extra, uživatelé Business + mohou sledovat čas bez výběru úkolu.
Nejprve produktivita, detaily až později!👋
Zjistěte více o tom, jak funguje sledování času v ClickUp .
11. Transparentní plán
Hodnotíte software a zjistíte, že nemá funkci, kterou chcete.
Tak co děláte?
Podívejte se na produktovou roadmapu.
To vám přesně řekne, jaké funkce budou v příštích několika měsících vydány.
Omezení Asany
Oops! Asana nemá veřejně dostupnou produktovou roadmapu. Dosud nabídla pouze video, které hovoří o chystaných funkcích, ale neříká, kdy je budete mít k dispozici.
A pokud se podíváte na jejich fóra, dostanete obecné odpovědi typu „Vezmeme to v úvahu“.
To asi moc neodpovídá na vaši otázku, že?
Výhoda ClickUp
Má ClickUp plán vývoje? Samozřejmě!
Chceme být zcela transparentní ohledně toho, co vám můžeme v příštích několika měsících nabídnout. Můžete se také podívat na některé inovace, na kterých jsme pracovali, v našem plánu.
Prohlédněte si náš plán zde .
A pokud hledáte funkci, kterou nevidíte, můžete hlasovat pro funkce, které chcete vidět.
12. Sdílení a soukromí
Sdílení a soukromí jsou dnes důležitější než kdy jindy.
Společnosti musí zajistit, aby relevantní osoby měly k dispozici relevantní data, aby se zabránilo vzniku úzkých míst nebo úniku důvěrných informací.
Představte si sdílení a soukromí jako superhrdiny, kteří chrání vaši společnost před vším ostatním!
Omezení Asany
Asana vám neumožní skrýt soukromé úkoly uvnitř veřejného projektu. To je opravdu důležité, pokud chcete přesně kontrolovat, kdo může vidět co ve vašich sdílených zobrazeních!
Výhoda ClickUp
ClickUp vám umožňuje nastavit jakoukoli úlohu jako soukromou, bez ohledu na to, v jakém seznamu nebo projektu se nachází.
Máte celý seznam úkolů, které musí zůstat soukromé?
Žádný problém.
S ClickUpem můžete pracovat v libovolném rozsahu, od soukromých úkolů až po soukromé prostory.
13. Režim offline
Pokud vy nebo váš tým hodně cestujete, měl by mít vámi vybraný software pro správu projektů nějakou offline funkcionalitu.
Omezení Asany
Houstone, máme problém!
Offline režim Asany je přístupný pouze prostřednictvím aplikací Asana pro Android a iOS. Omezení offline práce na mobilní zařízení není pro většinu týmů ideální.
Výhoda ClickUp
S ClickUpem můžete pracovat offline odkudkoli a na jakémkoli zařízení (ano, dokonce i na svém notebooku během jízdy Uberem!). Vaše úkoly zůstanou synchronizované, jakmile se připojíte k internetu.
Režim offline je k dispozici pro:
Úkoly můžete dokonce vytvářet a prohlížet i v režimu offline. Jakmile se znovu připojíte k internetu, tyto úkoly budou okamžitě odeslány vašemu týmu. Viditelné jsou také všechny úkoly, které byly načteny v režimu offline.
Pokud vás náhle napadne fantastický nápad nebo si potřebujete něco připomenout během cestování, ClickUp vám umožní vytvořit připomenutí a načíst vaši doručenou poštu i v režimu offline!
Nebojte se, automaticky se synchronizují, jakmile se znovu připojíte k internetu.
14. Společná úprava dokumentů
Spolupráce v reálném čase je nezbytností pro každý silný tým. Funkce pro spolupráci na dokumentech pomáhají týmům spolupracovat v reálném čase, i když nejsou na stejném místě.
Omezení Asany
Asana nenabízí žádné funkce pro úpravy v reálném čase, což je trochu nepříjemné pro vzdálené týmy, které chtějí spolupracovat. Nebo pro interní týmy, které se chtějí vyhnout pohledu na soubor Microsoft Excel s názvem „Reports Final V5. 0. “ 🙄
Výhoda ClickUp
ClickUp je nejlepší nástroj pro spolupráci, jaký si můžete přát!
Proč?
Funkce Docs od ClickUp nejenže umožňuje vašemu týmu spolupracovat na neomezeném počtu úkolů v reálném čase, ale také nabízí funkce detekce spolupráce, úpravy v reálném čase a komentáře .
Kromě toho můžete také nahrávat a ukládat všechny své externí soubory do ClickUp Docs a převádět je do formátů PDF, HTML a Markdown.
Pokud vám více vyhovuje cloudové úložiště, můžete ClickUp propojit s Google Drive a Dropboxem.
A pokud chcete sdílet své úžasné dokumenty se světem, použijte funkci sdílení souborů ClickUp, abyste své dokumenty sdíleli se světem Google, aby je mohly indexovat vyhledávače.
Máte rádi své dokumenty? Jednoduše je uložte jako šablony a můžete hned začít psát!
Pokud chcete něco nového a hotového, použijte krásně navržené šablony projektů ClickUp!
15. Integrované myšlenkové mapy
Myšlenkové mapy jsou nezbytnou součástí každého nástroje pro správu projektů.
Proč?
Protože projektové řízení bez brainstormingu není možné!
Myšlenkové mapy také pomáhají týmům vizualizovat projekty, nápady a metodiky týmové práce v zcela novém měřítku.
Omezení Asany
Asana nemá vestavěnou funkci myšlenkových map, ale k této funkci můžete získat přístup stažením rozšíření Asana pro Chrome, Asana2Go.
Asi budete muset říct svému týmu, aby své kreativní nápady odložil, zatímco vy nejprve nainstalujete rozšíření pro mind mapping!
Výhoda ClickUp
Přizpůsobení je ideálním řešením pro moderní týmy, které potřebují pracovat kreativně a produktivně.
Proto vám vestavěná funkce Mind Maps od ClickUp nabízí plně přizpůsobitelné diagramy pro brainstorming, které vašemu týmu pomohou vizualizovat úkoly a rozvíjet fantastické nápady.
K dispozici jsou dva režimy:
Režim úkolů vám umožňuje vizualizovat existující úkoly ClickUp, což vám pomůže naplánovat pracovní postup pro složitý projekt. Můžete také vytvářet, upravovat a mazat úkoly (a podúkoly) přímo z vašeho zobrazení.
Režim Blank vám umožňuje vytvořit si vlastní myšlenkovou mapu od nuly. Přidejte tolik uzlů, kolik chcete, a kdykoli budete připraveni, je převedete na úkoly!
16. Priority
Priority pomáhají týmům plánovat další kroky podle různých úrovní naléhavosti projektů.
Omezení Asany
Asana nenabízí kompletní funkci priorit.
Můžete pracovat pouze podle termínů a dokončených a nedokončených úkolů. Podobnou funkci však můžete získat pomocí funkce vlastních polí v placeném tarifu nebo značek v bezplatném tarifu.
Ale proč se spokojit s podobnou funkcí, když můžete mít tu skutečnou?
Výhoda ClickUp
ClickUp má jednoduchou funkci Priorities, která týmům pomáhá zlepšit řízení práce.
Funkce je založena na čtyřech vlajkách: urgentní, vysoká, normální a nízká.
Týmy mohou také využít funkci závislostí úkolů ClickUp pro ještě strukturovanější správu úkolů.
Kromě toho můžete pomocí Ganttova diagramu organizovat své úkoly a sledovat, jaké důležité úkoly vás čekají.
Kombinujte funkci priorit s funkcí odhadů času ClickUp, abyste viděli nejdůležitější úkoly ve svém pracovním postupu.
Podívejte se, jak Ganttův pohled dokáže kombinovat tyto úžasné funkce ClickUp
Poznámka: Chcete porovnat ClickUp s jinými alternativami Asany? Podívejte se, jak si vedeme v porovnání s Podio, Wrike, Monday.com a Airtable, nebo si přečtěte naši recenzi na Bitrix24.
17. Zobrazení všeho
Jednou z největších obtíží dnešních nástrojů pro správu projektů je to, že je neuvěřitelně obtížné najít v nich to, co hledáte.
Omezení Asany
Asana má několik zobrazení, ale žádné z nich neumožňuje najít vše na jednom místě, bez ohledu na to, kde se nachází. Budete muset přepínat mezi několika zobrazeními a používat funkci vyhledávání, abyste našli vše, co hledáte.
Výhoda ClickUp
Zobrazení Everything v ClickUp usnadňuje přehled o celku, aniž by vám unikly detaily. Tato funkce vám poskytuje skutečný přehled o všech úkolech na všech úrovních hierarchie. Zobrazte si své úkoly, úkoly svého týmu nebo úkoly všech v jednom – bez ohledu na to, kde se nacházejí!
18. E-mail
Jste unaveni přepínáním mezi prací a e-mailovou schránkou?
Omezení Asany
Asana, stejně jako jiné nástroje pro správu projektů, propaguje funkci e-mailu. Nabízí možnost vytvářet a spravovat úkoly z vaší doručené pošty zasíláním e-mailů do Asany. Skvělé, že? Jo, taky jsme při tom usínali. 😴
Nabízí průlomový způsob, jak spravovat vaše skutečné e-maily přímo vedle vaší práce – a ušetřit tak čas, který vám zabírá největší časový zabiják ze všech (vaše e-mailová schránka)?
Ne. Můžete jim to mít za zlé? Je to neuvěřitelně obtížná integrace.
Pokud tedy váš produktový tým není týmem ClickUp.
Výhoda ClickUp
S novou aplikací Email ClickApp od ClickUp můžete konečně spravovat své e-maily a pracovat na jednom místě!
Ano, to znamená, že můžete posílat a přijímat e-maily přímo z ClickUp stejně snadno, jako když píšete odpověď na komentář členovi týmu!
To vašemu týmu pomáhá ušetřit čas, který by jinak strávil kontrolováním e-mailů mimo ClickUp, udržet konverzace organizované společně s relevantní prací a vytvořit přehlednost ve sdílené komunikaci s vaším týmem.
Takto to funguje:
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci úkolů ClickUp
- Organizujte a zahrňte e-mailové vlákna do komentářů nebo vláknových komentářů
- Přidejte přílohy, formuláře, šablony odpovědí, podpisy, automatizace a další
Tuto funkci můžete použít k přiřazování e-mailů členům týmu, spolupráci na odesílání a odpovídání a dokonce i ke spouštění automatizací na základě vlastních polí!
S ClickUpem můžete integrovat jakýkoli e-mailový účet z Gmailu, Outlooku, Office 365 nebo IMAP.
19. Seznamy úkolů
Další nezbytnou funkcí pro jakékoli kompletní řešení pro správu projektů je funkce kontrolního seznamu.
Omezení Asany
Může se to zdát šílené, ale Asana nemá žádné skutečné kontrolní seznamy v rámci úkolů. Můžete vytvářet seznamy v rámci zobrazení seznamu? Jistě.
Ale skutečné kontrolní seznamy pro zefektivnění procesů v rámci úkolu nebo podúkolu úkolu? Ne!
Výhoda ClickUp
Seznamy úkolů ClickUp vám pomohou nastínit kroky a procesy pro dokončení větších projektů a lze je vytvořit nebo vložit téměř kamkoli, od úkolů a dokumentů až po komentáře a další.
Navíc můžete přidat seznamy úkolů do jakéhokoli pole pro úpravy formátovaného textu, od vlákna komentářů až po dokumenty ClickUp!
Seznamy úkolů ClickUp jsou také plně přizpůsobitelné.
Můžete:
- Přidejte vnořené položky pod položky seznamu a vytvořte tak pod položky.
- Přetahujte položky mezi různými řádky
- Přiřaďte položky kontrolního seznamu svému týmu
- Přidávejte odkazy na úkoly přímo
- Uložte si šablony kontrolních seznamů pro opakované použití
- …a mnohem více!
20. Sprinty
Agilní řízení projektů, které dříve používaly pouze inženýrské týmy, se nyní využívá v mnoha dalších případech a dokonce i v netechnických týmech, jako je marketing. Jádrem této metodiky jsou sprinty, jedinečný přístup k řízení zdrojů a týmů , který prokazatelně zvyšuje produktivitu v každém týmu, kde jsou důležité iterativní procesy.
Omezení Asany
Asana, stejně jako mnoho jiných nástrojů pro správu projektů, postrádá specializovanou funkci Sprints. Mají šablonu Sprints? Ano. Ale je to pouze šablona existujícího zobrazení, kde musíte vytvářet workaroundy z funkcí, které nejsou určeny pro agilní použití jako workaroundy.
Výhoda ClickUp
Pokud váš tým používá některou z agilních metodik k dokončování práce a efektivnějšímu opakování, potěší vás, že ClickUp obsahuje plně nativní funkci Sprints!
S aplikací Sprints ClickApp můžete vytvořit perfektní systém sprintových bodů, který zefektivní zdroje vašeho týmu, a to vše bez ruční práce.
Toto můžete dělat s aplikací Sprints ClickApp:
- Nastavte termíny sprintů a body pro svůj tým
- Označte priority pro každý sprint
- Automatizujte nedokončenou práci do dalšího sprintového cyklu
- Shrňte sprintové body z dílčích úkolů
- Rozdělte sprintové body mezi více přidělených úkolů
- Seřaďte sprinty podle přidělených osob, abyste snadno sledovali, kdo co dělá.
ClickUp také obsahuje speciální sprintové panely, které automaticky sledují a pomáhají vašemu týmu vizualizovat pokrok ve sprintech!
Do svého dashboardu můžete přidat a přizpůsobit čtyři různé widgety Sprint, které vám poskytnou jiný úhel pohledu na práci pro jakékoli potřeby:
- Burnup graf
- Burndown graf
- Kumulativní průtokový graf
- Graf rychlosti
Funkce Sprints v ClickUp lze také integrovat s projekty GitHub, Bitbucket a GitLab – takže pokud váš tým používá sprints pro vývoj, můžete vše automaticky sledovat přímo v ClickUp!
Závěr
Můžete sice vyzkoušet Basecamp, Todoist, Jira, Trello nebo Monday jako alternativy k Asaně, ale tyto nástroje vám neposkytnou všechny funkce pro správu projektů, které potřebujete k efektivnímu řízení svého týmu.
Porovnejte Todoist a Asanu s ClickUp !
To u ClickUp neplatí.
ClickUp je nejrychleji rostoucím konkurentem Asany, protože jeho intuitivní uživatelské rozhraní je navrženo lidmi, kteří skutečně rozumějí nuancím týmové spolupráce a produktivity.
Jste přesvědčeni, ale stále potřebujete používat Asanu?
ClickUp můžete integrovat s Asanou a vytvářet úkoly, kdykoli jsou přidány nebo upraveny v Asaně. To vám pomůže spolupracovat s odděleními v rámci vaší organizace, která možná stále používají Asanu.
A až se nakonec rozhodnete přejít na řešení pro správu projektů ClickUp, stačí importovat všechna data z Asany do ClickUp.
Získejte ClickUp zdarma a přestaňte hledat náhradu za Asanu ještě dnes.