K čemu se ClickUp používá a jak funguje?

Když se vás přítel zeptá, co děláte v práci, dokážete odpovědět bez odboček, diagramů na ubrousku a spousty gestikulace rukama?
Pokud se vám váš pracovní postup jeví jako bludiště a vaše technologie jako nákupní seznam, je čas vylepšit vaše každodenní procesy.
I přes nejnovější snahy o návrat do kanceláře se práce na dálku nikam neztratí. Ať už osobně nebo z domova, týmy se vždy budou snažit propojit, ušetřit čas, zefektivnit a podpořit viditelnost v celé organizaci.
A i když dnes existuje nástroj téměř na všechno, neznamená to, že musíte investovat do každého z nich. Zvláště když existuje jediný software, který zvládne vše – ClickUp. 🏆
Tento článek můžete použít jako svůj osobní rychlokurz o všem, co se týká ClickUp. Podrobně se podívejte na to, co je ClickUp a jak jej použít k přizpůsobení svého pracovního prostoru pro maximální produktivitu. Ať už spravujete klienty, projekty, kampaně nebo sledujete chyby v softwaru, ClickUp má vše, co potřebujete k přepracování vašich pracovních postupů od začátku do konce.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která slouží jako ideální místo pro setkávání týmů, brainstorming, plánování a spolupráci na všem od procesních dokumentů po návrhy produktů. Ačkoli se může zdát, že spoléhat se na jediný nástroj pro tolik různých případů použití je přehnané, ClickUp byl vytvořen právě pro tento účel.
Společnost ClickUp byla založena s cílem ušetřit světu více času a od té doby se neustále drží na špičce produktivity. Její bohaté funkce pro správu práce jsou zcela přizpůsobitelné a díky spuštění vlastního nástroje AI je jen velmi málo věcí, které ClickUp nedokáže.
Od plánování kampaní po agilní pracovní postupy – existuje nekonečné množství způsobů, jak si přizpůsobit svůj pracovní prostor. Krása spočívá ve schopnosti ClickUp přizpůsobit se potřebám prakticky jakékoli projektové metodiky, oddělení nebo odvětví a růst spolu s vámi, jak se rozvíjí vaše podnikání.
Spolupráce je jádrem každé funkce, což umožňuje spojit se s kolegy odkudkoli na platformě a dosáhnout maximální efektivity – ať už pracujete s pěti nebo 500 dalšími členy.
Navíc nemusíte vstupovat na platformu s jasnou strategií, abyste mohli plně využít možnosti ClickUp. Prostřednictvím online kurzů, rozsáhlého centra nápovědy, webinářů a dalších služeb je ClickUp připraven vám pomoci v jakékoli fázi vaší cesty k produktivitě.
Nemluvě o tom, že jeho rozsáhlá knihovna šablon nabízí něco pro každého ve vaší organizaci. Díky tisícům předem připravených rámců, které vám pomohou nastartovat vaše procesy, už nikdy nebudete muset začínat od nuly. ✅
ClickUp se také integruje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, aby centralizoval data z celého vašeho technologického stacku do jediného zabezpečeného pracovního prostoru. To v kombinaci s vestavěným editorem dokumentů, softwarem pro bílé tabule, flexibilním sledováním cílů, chatem v aplikaci a dalšími funkcemi pomáhá ClickUp zefektivnit jakýkoli proces a zároveň eliminuje potřebu otevírat další záložku.
Jak ClickUp využívají špičkové týmy
Od plánování přestavby kuchyně až po zapracování celé společnosti – jsme pevně přesvědčeni, že každý může ve svém životě těžit z toho, když bude ClickUp využívat o něco více. Některé týmy však přirozeně posouvají vlastnosti, funkčnost a flexibilitu ClickUp na ještě vyšší úroveň.
Při podrobném zkoumání toho, jak týmy z různých oborů využívají své pracovní prostory, mějte na paměti, že se stále zabýváme pouze povrchem. Kompletní možnosti přizpůsobení ClickUp umožňují týmům přizpůsobit svou platformu skutečně nekonečným způsobem.
A pokud následující příklady použití inspirují váš tým k novým způsobům, jak zůstat efektivní a zvýšit produktivitu, tím lépe! Tento článek je pouze začátek.
Sledujte podrobnosti o tom, jak týmy zabývající se softwarem, službami, marketingem a řízením projektů dosahují úspěchu s ClickUp.
Jak týmy vývojářů softwaru používají ClickUp
ClickUp je záchranou pro softwarové týmy, které hledají flexibilní řešení pro upevnění svých strategií, zjednodušení vývojového cyklu a podporu mezifunkční týmové práce.
Tyto týmy denně balancují mezi potřebami produktových manažerů, inženýrů a designérů, a to vše při přepínání mezi několika aplikacemi, aby stihly termíny před dalším sprintovým meetingem. Potřebují softwarové řešení s bohatými funkcemi, které sjednotí jejich technologickou základnu i členy týmu a umožní jim přístup k Kanban tabulkám, analýzám v reálném čase, roadmapám, sledování problémů a dalším funkcím.
V podstatě všechny funkce, pro které je ClickUp nejznámější.
Existuje více než 15 přizpůsobitelných způsobů, jak vizualizovat vaše pracovní zatížení ze všech úhlů, včetně zobrazení seznamu, Ganttova diagramu, časové osy a tabule podobné Kanbanu. Pro celkový přehled o vašem pokroku mohou Agile Dashboards v ClickUp poskytnout hlubší vhled do vašich projektů v reálném čase.
Dashboardy v ClickUp jsou zcela přizpůsobitelné, což týmům umožňuje soustředit se na metriky a KPI, které jsou pro jejich úspěch nejdůležitější. Od grafů burnup a burndown až po sledování leadů a cyklu – v dashboardech najdete více než 100 způsobů, jak mít přehled o svých projektech.
Další vynikající příklad využití dashboardů?
Okamžité sledování problémů a chyb. Díky funkcím, jako je podrobný rozbor grafů typu čára, sloupec, koláč a baterie, můžete kliknout na svá data a identifikovat konkrétní úkoly a rychlé odpovědi.
Chcete-li mít všechny zprávy o chybách pohromadě, jsou formuláře v ClickUp nezbytností. Sdílejte odkaz na svůj průzkum se zákazníky, zaznamenávejte jejich odpovědi a automaticky přeměňujte jejich požadavky na proveditelné úkoly pro okamžité řešení.
Ačkoli přehlednost a reportování v reálném čase jsou klíčem k úspěchu softwarových týmů, nejsou to jediné priority, které mají na starosti. Významnou roli v každodenní práci týmu hrají také funkce plánování produktů, automatizace pracovních postupů a různé integrace.
Pomocí tabulek ClickUp mohou týmy spolupracovat na vytváření produktových plánů od nuly nebo s pomocí hotové šablony, aby urychlily proces a rychleji se pustily do práce. Doporučujeme začít s šablonou produktového plánu v ClickUp.
Chcete se dozvědět více o tom, jak ClickUp pomáhá softwarovým týmům zlepšit viditelnost, zůstat agilní a sladit strategii? Přečtěte si, jak Talent Plus zvýšil kapacitu týmu o 10 % díky ClickUp.
Jak marketingové týmy používají ClickUp
Díky integrované funkci cílů, editoru dokumentů, nástrojům pro spolupráci a snadnému použití je ClickUp nepostradatelnou součástí různých marketingových aktivit. Jeho vysoce vizuální funkce jsou přínosem jak pro kreativní, tak pro datově orientované aspekty solidní marketingové strategie a umožňují ještě rychlejší realizaci vašich nápadů z jednoho centrálního místa pro kampaně.
Až budete připraveni uvést své nápady do praxe, ClickUp se stane dokonalým nástrojem pro efektivní správu a sledování kampaní. Kromě podrobných informací z vašich dashboardů vám ClickUp usnadní sledování vašich marketingových OKR díky funkci Goals v aplikaci, která je propojena s klíčovými úkoly nebo širšími cíli.
Na úrovni úkolů podporuje ClickUp každodenní správu kampaní pomocí několika způsobů, jak se spojit s vaším týmem, zainteresovanými stranami, klienty, dodavateli a dalšími. Díky vláknovým komentářům, které udržují konverzace pohromadě, a @zmínkám, které delegují úkoly, je snadné provádět kontroly, sdílet aktualizace a spolupracovat v rámci jakéhokoli úkolu.
Zatímco vaše týmy pro generování poptávky a výkonnostní marketing mohou trávit většinu času plněním úkolů, váš tým pro obsahový marketing se bude soustředit na ClickUp Docs nebo Calendar view, aby držel krok s redakčními strategiemi. Navíc váš marketingový tým bude nadšený z nejnovější revoluční funkce ClickUp pro zvýšení produktivity – ClickUp AI.
ClickUp AI je jediný software založený na umělé inteligenci, který využívá výzkumem podložená doporučení navržená speciálně pro vaše konkrétní použití. Okamžitě shrňte úkoly, komentáře a dlouhé dokumenty nebo během několika sekund vygenerujte zcela nové úkoly a přizpůsobené kopie.
ClickUp však může marketingovým týmům, jako je Finastra, nabídnout ještě mnohem více. Díky plnému nasazení ClickUp konsolidovala a rozšířila Finastra své marketingové aktivity, čímž výrazně zvýšila svou efektivitu a účinnost ve všech oblastech.
Jak ClickUp využívají podniky poskytující služby
Služby a agentury potřebují flexibilní nástroj s funkcemi, které jsou stejně rozmanité jako služby, které nabízejí. Naštěstí ClickUp tyto požadavky splňuje (a ještě něco navíc).
Jedním z největších problémů, kterým tyto týmy čelí, je prostě zůstat v kontaktu. Nejen s týmem, ale také s klienty a dalšími zainteresovanými stranami. Vzhledem k rostoucímu tlaku na zkrácení délky projektů bez snížení kvality jsou agentury poskytující komplexní služby neustále na hledání řešení, která zjednoduší procesy s klienty od přijetí zakázky až po její uzavření.
Bonus: Zjistěte, jak Hawke Media snížila zpoždění projektů a vytvořila celopodnikovou viditelnost pomocí ClickUp.
Toto je další příklad, kdy se ClickUp Forms hodí. Přesměrováním všech odpovědí z formulářů do nového seznamu klientů nebo CRM mohou agentury začít zefektivňovat proces přijímání nových klientů od prvního kontaktu. Odtud je snadné udržet všechny klíčové hráče v obraze pomocí přizpůsobených oprávnění a hostů v pracovním prostoru v ClickUp.
Spolupracující tabule v ClickUp zefektivňují brainstorming konceptů, upevňují rozsah projektu a definují zdroje – a troufáme si říci, že je to i zábava. Díky vložení médií, ClickUp Docs, živých webových stránek a akčních položek do vaší tabule se tato rychle stane kreativním epicentrem pro nejnovější aktualizace klientů a nejlepší nové nápady vašeho týmu.
Nejlepší ze všeho je, že Whiteboards v ClickUp je jediný software pro digitální tabule, který dokáže převést jakýkoli objekt přímo na proveditelný úkol v ClickUp. To znamená, že můžete okamžitě reagovat na svou kreativitu, jakmile vás napadne. 🎨
Aby byli klienti zapojeni do celého vývojového procesu, lze složky, seznamy a zobrazení klientů nastavit jako soukromé a sdílet je pouze s potřebnými členy. To umožňuje konkrétním účastníkům zapojit se do komentářů k úkolům, přistupovat k aktualizacím projektu a navrhovat úpravy v rámci revizních cyklů.
Přivedení vašich klientů na platformu, kde se nachází jejich projekt, podporuje transparentnost v průběhu celého projektu a dává vašim klientům jistotu, že finální produkt bude dodán včas.
Pokud jde o interní potřeby, nativní sledování času a fakturovatelné hodiny v ClickUp zajišťují, že tvůrčí pracovníci jsou za svou práci přesně odměňováni. Aby se zabránilo vyhoření, jedinečný pohled na pracovní zátěž v ClickUp pomáhá vedoucím týmů spravovat kapacitu jejich týmů a rovnoměrně delegovat úkoly.
PRO TIPOživte operační systémy produktivity vaší agentury pomocí knihy The Big Book for Agency Project Management. Stáhněte si tento bezplatný zdroj a získejte přístup k osvědčeným strategiím pro efektivní zapojení klientů, stanovení rozsahu projektu, dodání a další.
Jak PMO a provozní týmy používají ClickUp
Projektové řízení je pro ClickUp denním chlebem – je také společným jmenovatelem prakticky všech týmů, bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví.
Vedoucí pracovníci PMO, kteří často stojí v čele vašich IT a provozních oddělení, mají za úkol neustále zvyšovat efektivitu v celé organizaci. Využijí všechny funkce popsané v tomto článku, včetně:
- Dashboardy pro přehledný přehled procesů a porovnání postupu práce s přidělenými zdroji.
- Dokumenty pro spolupráci s týmem na strategiích spuštění projektu a zaznamenávání dokumentace procesů v přístupné znalostní bázi.
- Tabule pro rozčlenění složitých pracovních postupů a zlepšení procesů
- Cíle, které je třeba stanovit, dosáhnout a oslavit úspěchy všeho druhu
A mnoho dalších. Pro týmy PMO a provozní týmy jsou pohledy na projekty a úkoly tím, co vše drží pohromadě.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených po chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Přizpůsobitelné zobrazení v ClickUp pomáhá týmům uspořádat celé projekty do dynamického seznamu, tabulky, myšlenkové mapy, tabule nebo časové osy. Tato zobrazení lze pomocí filtrů a seskupení přizpůsobit do nejmenších detailů tak, aby odrážela jakýkoli proces.
Zobrazení lze také přizpůsobit pracovním preferencím každého člena týmu, aby byla práce v týmu inkluzivnější.
TL;DR: ClickUp vám umožňuje pracovat tak, jak chcete.
Aby bylo možné co nejpřesněji sledovat celkový stav, je nutné denně aktualizovat všechny úkoly, seznamy a priority. To samo o sobě vyžaduje značnou míru dohledu, zejména u složitějších projektů. V těchto situacích jsou velmi užitečné vlastní stavy úkolů.
Členové mohou několika kliknutími vizuálně sdělit, kde se nacházejí s konkrétními akčními položkami, a sledovat, jak se tyto aktualizace okamžitě promítají do jejich dashboardů v reálném čase. Stejně jako existuje nekonečné množství způsobů, jak přizpůsobit svůj pracovní prostor, existuje i nekonečné množství případů použití ClickUp.
Tyto čtyři příklady použití jsou jen kapkou v moři ve srovnání s neustále rostoucím počtem týmů, které pomocí ClickUp revolučně mění své pracovní postupy a šetří čas.
Chcete se dozvědět více o ClickUp?
Nenašli jste své oddělení v našich příkladech použití? Žádný problém – prakticky každý tým může těžit z rozsáhlého seznamu funkcí ClickUp.
Prozkoumejte mnoho způsobů, jak můžete ClickUp přizpůsobit svému týmu, bez ohledu na typ vaší společnosti, oddělení nebo potřeby. Nebo si ClickUp vyzkoušejte v akci a projděte si platformu v rámci samostudijní prohlídky.
Bez ohledu na velikost vašeho týmu, rozpočet nebo okolnosti je ClickUp připraven vám pomoci s nákladově efektivním a přizpůsobitelným řešením.