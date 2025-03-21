Jak používat ClickUp AI pro zvýšení produktivity a efektivity

Náš průzkum využití AI ukazuje, že 88 % lidí používá AI nástroje v práci. Pouze 12 % však skutečně využívá AI funkce zabudované do nástrojů pro zvýšení produktivity.
Proč? Protože těmto samostatným nástrojům AI chybí kontext, který by vám pomohl při práci.
Zjednodušeně řečeno:❗️Jsou izolovány od pracovních postupů a dat, které definují denní úkoly❗️Toto odpojení vede k fragmentovaným zkušenostem a omezené praktické hodnotě.
ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, je navržen tak, aby řešil tyto dobře známé situace. Postará se o náročnou práci, abyste se mohli soustředit na rozhodnutí místo na drobné detaily.
Potřebujete stručný popis projektu na základě diskusí z minulého týdne? Hotovo za pár vteřin. Nepořádné poznámky z jednání? Snadno uspořádané. Hromadí se úkoly? Okamžitě seřaděné podle priority. To vše bez nutnosti otevírat další záložku a znovu vysvětlovat svou práci!
Chcete se naučit, jak pomocí ClickUp AI proměnit svůj pracovní den v úspěch namísto dřiny? Tento blogový příspěvek vám poskytne všechny potřebné informace.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Samostatné nástroje AI fungují izolovaně, což vyžaduje další úsilí při aplikaci poznatků do reálné práce.
- ClickUp AI je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru a poskytuje doporučení a automatizaci v reálném čase, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Automatizujte psaní, správu úkolů a plánování projektů pomocí generování obsahu, shrnutí a chytrých návrhů založených na umělé inteligenci.
- Získejte klíčové informace okamžitě díky správě znalostí založené na umělé inteligenci – už nemusíte prohledávat nekonečné množství dokumentů a vláken.
- Zjednodušte pracovní postupy pomocí automatizace založené na umělé inteligenci, od přidělování úkolů po aktualizace projektů a následné kroky.
- Ušetřete čas a snižte množství rutinní práce tím, že budete snadno shrnovat úkoly, generovat zprávy a přepisovat schůzky.
- Pracujte chytřeji, ne tvrději – ClickUp AI zefektivňuje vaše pracovní postupy, abyste se mohli soustředit na smysluplnou práci.
Co je ClickUp AI?
ClickUp AI, také známý jako ClickUp Brain , je váš vestavěný asistent produktivity, navržený tak, aby zrychlil a usnadnil práci – bez potíží se samostatnými nástroji AI. Jelikož je plně integrován do ClickUp, rozumí úkolům, dokumentům a pracovním postupům vašeho týmu a poskytuje vám chytřejší návrhy v reálném čase.
Díky automatizovaným souhrnům a automatizaci pracovních postupů budete trávit méně času rutinní prací a více času tím, na čem opravdu záleží. Stručně řečeno, ClickUp AI se přizpůsobí vašemu způsobu práce. Ať už připravujete marketingový obsah, brainstormujete nápady nebo shrnete složité projekty, poskytuje vám přizpůsobené informace, které vás udrží v pohybu.
Klíčové funkce ClickUp AI
AI pohání všechny aspekty ClickUp, od vašich vlastních polí až po automatizaci. Pokud bychom však měli vybrat tři nejdůležitější funkce, doporučujeme následující:
1. AI Writing Assistant
Zasekli jste se na návrhu? ClickUp Brain vám pomůže psát, upravovat a překládat různé typy obsahu, jako jsou poznámky z jednání, e-maily nebo příspěvky na blogu. Umí také:
- Opravujte pravopis a gramatiku, upravujte tón a generujte nápady, když vám dojdou.
- Okamžitě shrňte dlouhé dokumenty
- Formátujte obsah tak, aby byl přehledný a strukturovaný.
- Vytvářejte tabulky pro strukturovaná data
- Generujte opakovaně použitelné šablony AI, abyste zajistili konzistenci napříč projekty.
2. Správce znalostí AI
ClickUp Brain je jako digitální paměťová banka. Rychle prohledá váš pracovní prostor a vyhledá správné informace, jako jsou podrobnosti o projektu, poznámky z jednání nebo požadavky klientů.
Řekněme, že jste na schůzce:
- Požádejte ClickUp Brain, aby vyhledal klíčová rozhodnutí a relevantní data z minulých diskusí, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
- Když klient požádá o aktualizaci, můžete požádat ClickUp Brain, aby rychle načítal nejnovější stav projektu a klíčové milníky.
- Pomocí ClickUp Brain můžete automaticky shrnovat složité dokumenty.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace.
Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem ClickUp Brain po vašem boku se přepínání kontextů stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
3. Projektový manažer AI
Preferujete osobního projektového manažera, který zajistí hladký průběh vašich projektů bez manuální práce? Projektový manažer ClickUp AI revolučním způsobem zvyšuje produktivitu automatizací úkolů projektového managementu a zjednodušením pracovních postupů. Od generování standupů, aktualizací úkolů a podúkolů až po vytváření podrobných projektových plánů a sledování pokroku zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
Může vám pomoci s:
- Přiřazování úkolů: Navrhuje podúkoly a pomáhá zefektivnit vytváření úkolů.
- Prioritizace úkolů: Efektivně organizujte a spravujte úkoly na základě jejich priority nebo generujte přehledy pro lepší rozhodování.
- Předpovědi časové osy: Pomoc při vytváření podrobných plánů projektů a časových os pomocí výzev a historických dat.
Jak používat ClickUp AI?
Jste připraveni zvýšit produktivitu svého pracovního dne? Zde je návod, jak vám může pomoci AI asistent ClickUp:
👉🏽 Poznámka: ClickUp AI je k dispozici zdarma, ale s určitými omezeními funkcí. Pro pokročilé funkce AI si vyberte placený tarif – již od 7 $ měsíčně.
1. Spusťte z libovolného místa v ClickUp
ClickUp Brain je integrován do celé platformy. To znamená, že k AI máte přístup prakticky z jakékoli části platformy. Zde je návod, jak na to:
- Přístup k panelu nástrojů: Ikona ClickUp AI je vždy na panelu nástrojů a je připravena okamžitě pomoci.
- Tlačítko Ask AI: K dispozici v úkolech, dokumentech, komentářích a chatu, takže můžete klást otázky AI přímo tam, kde je potřebujete.
- Plovoucí ikona AI: Pokud nejste v úkolu nebo dokumentu, hledejte ikonu AI v pravém dolním rohu, abyste k ní měli rychlý přístup bez přepínání obrazovek.
⚠️ Nevíte, na co se zeptat? ClickUp AI obsahuje předem připravené výzvy, které vám pomohou rychle začít. Není třeba se učit, jak vytvářet výzvy. Vyberte a upřesněte výzvu a nechte AI udělat těžkou práci.
2. Vytvářejte a spravujte úkoly
ClickUp Brain generuje úkoly okamžitě z dokumentů, komentářů, komentářů v doručené poště, chatových zpráv a dokonce i z tabulek.
Najeďte kurzorem na libovolný komentář nebo zprávu a vyberte ikonu ClickUp AI. Poté klikněte na Vytvořit úkol pomocí AI.
ClickUp Brain vám může pomoci:
✅ Vytvořte úkol v příslušném seznamu a prostoru
✅ Napište jasný název a popis bohatý na kontext.
✅ Propojte jej s původním vláknem komentářů
ClickUp Brain také vytváří návrhy popisů úkolů, aby váš tým přesně věděl, co má dělat.
Navíc rozděluje velké úkoly na dílčí úkoly. Stačí otevřít úkol a kliknout na možnost generovat dílčí úkoly pod názvem úkolu. Jakýkoli dílčí úkol můžete přejmenovat a nechtěné úkoly odznačit kliknutím na zaškrtávací políčko vedle nich.
3. Ptejte se na úkoly a dokumenty
Místo toho, aby se projektoví manažeři museli prohrabovat nekonečným množstvím úkolů při správě více projektů, týmů nebo zainteresovaných stran, ClickUp Brain jim umožňuje získat okamžité odpovědi v reálném čase na základě údajů o úkolech.
Je to perfektní funkce pro vyvážení urgentní práce a dlouhodobých cílů. 🔭
📌 Příklady pokynů:
- Jaké jsou nejnaléhavější úkoly v rámci mých projektů?
- Na které termíny se mám dnes zaměřit?
- Které úkoly jsou po termínu?
- Které úkoly jsou stále otevřené a přiřazené mému týmu?
4. Shrňte úkoly, dokumenty a vlákna komentářů
Dlouhé úkoly, nekonečné dokumenty a nekonečné vlákna komentářů ztěžují hledání toho, co je důležité. ClickUp Brain okamžitě shrnuje klíčové body, takže získáte ty nejdůležitější aktualizace – bez nutnosti scrollování.
Například se objeví aktualizace projektu a najednou je tu více než 30 komentářů diskutujících o překážce. Termíny, rozhodnutí a akční položky? Důležité detaily, jako jsou termíny a akční položky, se v tomto procesu ztrácejí. Chcete-li to napravit, klikněte na Shrnout pomocí AI a během několika sekund získáte:
✅ Přehled projektu
✅ Klíčové rozhodnutí učiněno
✅ Další kroky
✅ Akční položky
Můžete také požádat ClickUp Brain, aby:
- Identifikujte překážky, rizika a priority: Shrňte své úkoly, abyste zjistili, co brzdí pokrok.
- Snadné shrnutí dokumentů: AI vytvoří shrnutí dokumentů a vloží je jako podtitul dokumentu pro snadnou orientaci.
- Sledujte pokrok okamžitě: Aktualizace generované umělou inteligencí během několika sekund zvýrazní změny v prioritách úkolů, termínech a spolupráci týmu.
- Shrňte chatové zprávy nebo aktualizace z kanálů: Požádejte AI, aby vás informovala o aktualizacích z konkrétního období.
📌 Příklady pokynů:
- Shrňte nejnovější aktualizace týkající se úkolu redesignu webových stránek.
- Zhuštěte tento dokument s požadavky na produkt do klíčových rozhodnutí a akčních bodů.
- Dejte mi rychlý přehled o postupu tohoto sprintu.
- Shrňte, co se v tomto úkolu změnilo za poslední týden.
5. Návrhy e-mailů, blogových příspěvků nebo zpráv
Psaní jakékoli komunikace zabere čas a její doladění pro větší srozumitelnost jen zvyšuje vaši pracovní zátěž.
ClickUp Brain tento proces urychluje generováním strukturovaných návrhů, shrnutí a zpráv podle vašich potřeb. Vylepšete text generovaný AI, místo abyste začínali od nuly.
Takto vám to pomůže:
- E-maily: Generujte profesionální e-maily pro aktualizace projektů, komunikaci s klienty nebo interní zprávy.
- Příspěvky na blogu: Vytvářejte osnovy nebo kompletní návrhy na základě konkrétních podkladů.
- Zprávy: Získejte klíčové informace z diskusí nebo dat a formátujte je do strukturovaných zpráv.
- Poznámky z jednání: Shrňte klíčové body z jednání pro budoucí použití.
- Úpravy a přepisování: Požádejte AI, aby vylepšila návrh nebo jej učinila přehlednějším pomocí odrážek, podnadpisů a kratších odstavců.
📌 Příklady pokynů:
- Napište e-mail, ve kterém informujete zúčastněné strany o harmonogramu projektu.
- Shrňte diskusi z této schůzky do akčních bodů.
- Vytvořte návrh blogového příspěvku o zlepšení produktivity na pracovišti.
6. Překládejte a lokalizujte svůj obsah
Komunikace s globálními týmy a zákazníky je obtížná, když je třeba obsah přizpůsobit různým jazykům a kulturním kontextům.
ClickUp Brain vám poslouží jako překladatel využívající umělou inteligenci. V současné době podporuje 12 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, korejštiny, arabštiny a dalších.
Můžete:
- Převádějte e-maily a dokumenty do více jazyků jediným kliknutím
- Přizpůsobte tón, frázování a kulturní nuance různým cílovým skupinám.
📌 Příklady pokynů:
- Přeložte tuto aktualizaci pro klienta do španělštiny formálním tónem.
- Přeložte tento marketingový e-mail/reklamní text do francouzštiny a zachovejte jeho konverzační styl.
- Přeložte tuto produktovou příručku pro německé zákazníky.
7. Přepisujte hlasové klipy
Jste na schůzce, pořizujete hlasové poznámky na cestách nebo přijímáte zvukovou aktualizaci od kolegy. Později musíte klip přehrát několikrát, abyste zachytili klíčové detaily – což je pomalý a frustrující proces.
ClickUp Brain dokáže snadno přepsat hlasové klipy a převést je do textové podoby, což usnadňuje kontrolu informací, úpravy a sdílení.
Můžete také znovu zadat dotaz AI, abyste získali přesně ty informace, které potřebujete. Například se zeptejte: Obsahují tyto poznámky z jednání nějaké úkoly pro mě nebo můj tým?
🎤 Některé praktické aplikace:
- Záznamy z jednání: Přepište diskuse do poznámek a akčních bodů.
- Brainstormingové sezení: Zachyťte a strukturovejte klíčové myšlenky z mluvených poznámek.
- Zpětná vazba od klientů: Převádějte verbální postřehy na praktická doporučení.
8. Získejte odpovědi specifické pro danou roli
Hledání relevantních aktualizací, zpráv a poznatků pro různé zainteresované strany často znamená procházet nekonečné množství dat.
ClickUp Brain vám to zjednoduší. Odkazuje na název vašeho profilu, prohledává dokumenty a úkoly v pracovním prostoru, ke kterým máte přístup, a vybírá pouze ty nejrelevantnější informace, abyste dostali přesně to, co potřebujete.
Toto AI skenuje pro každou roli:
🚀 Projektoví manažeři: Úkoly a zprávy, upozornění na potenciální překážky
👥 Vedoucí týmů: Nezpracované úkoly a jejich přiřazení
📊 Vedení: Přehledný přehled výsledků a termínů
💬 Prodejní týmy: Lístky a komentáře k identifikaci běžných problémů
💻 Vývojáři: Nevyřešené problémy a jejich seřazení podle naléhavosti
9. Vytvářejte vlastní automatizace pomocí přirozeného jazyka
Jako vedoucí týmu určitě nechcete ručně aktualizovat jednoduché úkoly, které se objevují denně/týdně/často.
Intuitivní AI Builder od ClickUp to udělá za vás. Napište, co potřebujete, v běžném jazyce a ClickUp Brain nakonfiguruje automatizaci v jakémkoli prostoru, složce nebo seznamu.
📌 Některé příklady automatizace :
- Průběh úkolu: Když je úkol označen jako „Dokončeno“, přesuňte jej do „Kontrola“ a přiřaďte jej k QA.
- Sledování projektu: Automaticky aktualizujte stav projektu, když je dokončeno 80 % úkolů
- Oznámení týmu: Po přidání úkolu s vysokou prioritou odešlete oznámení přes Slack
- Přiřazování úkolů: Když je odeslána nová marketingová žádost, automaticky ji přiřaďte týmu pro obsah.
⚠️ Nezapomeňte: Ne všechny automatizace fungují hned napoprvé dokonale. ClickUp Brain vám pomůže vyjasnit jednotlivé kroky a vylepšit pokyny, aby vaše automatizace fungovala hladce.
Okamžité shrnutí schůzek a akční položky
AI notetaker ClickUp vám pomůže zefektivnit pracovní postupy při schůzkách tím, že automaticky přepisuje a shrnuje diskuse a extrahuje akční položky. Snižuje zátěž ručního psaní poznámek, takže se účastníci mohou soustředit na konverzaci!
- Automatické shrnutí: AI generuje stručné shrnutí klíčových bodů diskutovaných v soukromých dokumentech ClickUp Docs.
- Akční položky: Identifikuje a extrahuje akční položky z přepisu, což usnadňuje následné kroky.
- Integrace s ClickUp Tasks: Akční položky a souhrny lze hladce integrovat do stávajících nebo nových ClickUp Tasks a pracovních postupů.
AI agenti v ClickUp
Chatovací agenti v ClickUp jsou navrženi tak, aby autonomně zpracovávali dotazy a prováděli akce na základě požadavků členů týmu. Tito agenti vykazují autonomii, reaktivitu a proaktivitu, což jim umožňuje činit rozhodnutí, přizpůsobovat se změnám v reálném čase a iniciativně směřovat k konkrétním cílům.
Mezi typy agentů Answers Agent odpovídá na otázky v kanálech pomocí určených zdrojů znalostí, zatímco Triage Agent zajišťuje, aby byly úkoly na základě definovaných kritérií správně propojeny s příslušnými vlákny kanálu. Uživatelé mohou tyto agenty vytvářet nebo přizpůsobovat v rámci ClickUp Chat pomocí ikony „blesku“, která jim umožňuje definovat podmínky, nástroje a zdroje znalostí pro přizpůsobené akce.
Poznámka: Agenti jsou k dispozici v beta verzi k datu zveřejnění tohoto článku.
Jak implementovat ClickUp AI do vašeho pracovního postupu?
Nyní, když víte, co dokážou nástroje ClickUp AI, je čas je integrovat do vašeho pracovního prostoru.
ClickUp Brain se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu, ať už spravujete projekty, provádíte marketingové kampaně nebo sledujete technické úkoly.
Například Jamie je vedoucí projektového týmu zodpovědný za plánování a realizaci více projektů napříč týmy. Největší výzvy:
🛑 Pomalé plánování projektů: Neustálé dohadování se o finálních termínech a výstupech
🛑 Složité přidělování úkolů: Ruční kontrola dostupnosti a vyvažování pracovního zatížení
🛑 Časově náročné schůzky o stavu projektu: Rozhodnutí a úkoly se ztrácejí v dlouhých chatových vláknech.
🛑 Chaotické sledování pokroku: Ruční sledování a nekonečné e-mailové řetězce věci komplikují.
Aby úkoly postupovaly bez zpoždění, využívá ClickUp Brain. Zde je návod, jak tento nástroj snadno optimalizuje její pracovní postupy:
1. Brainstormujte a napište plán projektu během několika minut
Pro nový projekt, který se právě rozbíhá – redesign webových stránek – potřebuje Jamie strukturovaný projektový plán s časovým harmonogramem, výstupy, riziky a milníky.
Takto vypadá proces s AI ClickUp:
- Otevře se nový dokument ClickUp Doc.
- Používá funkci Psát s AI.
- Zadejte podrobný pokyn do textového pole.
📌 Příklad zadání: Vytvořte projektový plán pro redesign webových stránek. Zahrňte klíčové milníky, časový harmonogram, rozsah práce a potenciální rizika. Přizpůsobte jej marketingovému týmu a projektovému manažerovi.
- AI generuje strukturovaný plán zahrnující výstupy, termíny, závislosti a hodnocení rizik.
- Jamie zkontroluje a vylepší plán během několika minut namísto několika hodin.
Jamie může také vložit dříve použitý projektový plán do výzvy AI a požádat: Použijte následující projektový plán jako šablonu a upravte jej pro náš nový projekt.
💡 Tip pro profesionály: Po vložení plánu projektu do ClickUp Doc jej sdílejte s týmem a požádejte o zpětnou vazbu. Můžete jej také převést na wiki, která poslouží jako zdroj informací o projektu, pokynech a klíčových aktualizacích.
2. Vytvářejte a přiřazujte úkoly z plánu projektu
Poté proměňte plán v konkrétní úkoly pro tým.
V dokumentu ClickUp Jamie zdůrazňuje klíčové úkoly, jako například „Vytvořit wireframy a návrhové makety“. ClickUp Brain vytvoří úkol a propojí jej zpět s dokumentem, takže vše zůstane propojené a zahrnuje podrobnosti jako stav, přiřazená osoba a priorita.
Kromě toho AI ClickUp rychle generuje popis úkolu s nezbytnými podrobnostmi, který před finálním schválením zkontroluje a doladí.
📌 Příklad zadání: Vytvořte podrobný popis úkolu „Vytvořit wireframy a návrhové makety“. Návrh by měl odpovídat pokynům pro značku, být responzivní pro mobilní zařízení i stolní počítače a zahrnovat varianty pro A/B testování.
3. Generujte týmové standupy a aktualizace pokroku
Jamieho projekt postupuje rychle, ale držíte krok s jeho pokrokem?
ClickUp Brain generuje standupy a zprávy o postupu v reálném čase, což šetří čas a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
Týmové porady jsou k dispozici ve třech formátech:
- Seznam s odrážkami: Rychlý přehled dokončených úkolů
- Stručně: Stručný přehled dokončených úkolů
- Tradiční: Podrobný rozpis pokroku, překážek a dalších kroků
📌 Příklad: Jamie potřebuje rychlou aktualizaci o práci svého týmu. Otevře ClickUp Brain, klikne na Write StandUp, vybere členy svého designového týmu a nastaví časové rozmezí na posledních 24 hodin. AI vygeneruje souhrn v:
🔢 Formát seznamu s odrážkami:
- ✅ Dokončeno: Finalizovány wireframy domovské stránky
- ⏳ Probíhá: Návrh mobilního uživatelského rozhraní
- 🛑 Blokováno: Čeká se na zpětnou vazbu od klienta
📝 Krátký formát:
Designový tým dokončil wireframy domovské stránky. Design mobilního uživatelského rozhraní je stále ve vývoji, ale je zpožděn kvůli čekání na zpětnou vazbu od klienta. Lisa čeká na schválení, než bude moci pokračovat.
📜 Tradiční formát:
V posledních 24 hodinách designový tým dokončil wireframy domovské stránky. Design mobilního uživatelského rozhraní je v procesu, ale momentálně je pozastaven, protože Lisa čeká na schválení od klienta. Pokud do zítřka neobdržíme zpětnou vazbu, může to mít dopad na celkový časový harmonogram. Klientovi byla zaslána žádost o aktualizaci.
Osvědčené postupy pro efektivní používání ClickUp AI
AI ClickUp je výkonná, ale pouze pokud ji používáte správně. Zde je několik praktických strategií, jak z ní vytěžit maximum:
1. Pište lepší pokyny
ClickUp Brain zatím neumí číst myšlenky (zatím 😉 ). Čím konkrétnější a jasnější budou vaše pokyny, tím lepší budou výsledky. Přidejte také podrobnosti, jako je cílová skupina, formát nebo tón.
|❌ Shrňte tuto zprávu.
|✅ Shrňte tuto zprávu do tří klíčových bodů pro aktualizaci pro generálního ředitele. Zachyťte metriky, které měly dopad.
2. Ukládejte, sdílejte a znovu používejte výzvy AI
Pokud najdete výzvu, která přináší skvělé výsledky, uložte si ji. ClickUp Brain vám umožňuje ukládat výzvy v rámci svého rozhraní. Knihovna dobře zpracovaných výzev vám ušetří čas a zajistí konzistentnost.
3. Opakujte výstup
Obsah generovaný umělou inteligencí není vždy dokonalý na první pokus. Budete muset požádat umělou inteligenci, aby výstup vylepšila, dokud odpověď nebude odpovídat vašim potřebám.
4. Upravte tón podle svého publika
ClickUp Brain dokáže přizpůsobit svůj styl psaní různým cílovým skupinám – ale pouze pokud mu dáte pokyny. Chcete formální zprávu nebo neformální aktualizaci? Stačí nastavit tón a on se postará o zbytek.
|Případ použití
|Tón
|Výzva
|📊 Aktualizace vedení
|Profesionální
|Shrňte aktualizaci tohoto projektu formálním tónem pro vedoucí pracovníky. Buďte struční, zdůrazněte klíčové ukazatele a zaměřte se na strategické poznatky.
|💬 Týmové chaty, aktualizace Slack
|Neformální
|Shrňte aktualizaci tohoto projektu přátelským a neformálním tónem pro tým. Ať je stručná a motivující.
|🎯 Komunikace s klienty
|Sebevědomý, přesvědčivý
|Napište aktualizaci projektu pro klienta a dbejte na sebevědomý a uklidňující tón. Zdůrazněte pokrok a další kroky.
5. Naučte svůj tým efektivně využívat AI
Stanovte jasné pokyny, kde by měla být AI používána (např. při vypracovávání zpráv, shrnování schůzek, brainstormingu nápadů) a kde je nezbytný lidský vklad (např. při strategickém rozhodování, kreativním vyprávění příběhů).
Zvažte uspořádání workshopu o AI nebo vytvoření průvodce zdroji s praktickými příklady, které vašemu týmu pomohou začít.
Nastavte svou produktivitu na autopilota s ClickUp Brain
AI by měla pracovat pro vás, ne naopak, a s ClickUp Brain to konečně funguje.
Samostatné nástroje AI mohou nabízet automatizaci, ale často postrádají kontext potřebný k opravdovému zefektivnění práce. Fungují izolovaně, což vyžaduje další úsilí při jejich integraci do vašich procesů.
ClickUp Brain řeší tento problém tím, že integruje AI přímo do vašeho pracovního postupu, čímž se stává intuitivní a nedílnou součástí způsobu, jakým spravujete úkoly, projekty a spolupráci. Výsledek? Méně času stráveného přepínáním mezi nástroji a více času věnovaného smysluplné práci.
