15 nejlepších platforem umělé inteligence v roce 2025

Ať už to víte, nebo ne, pro každou představitelnou úlohu existuje nástroj umělé inteligence.
Umělá inteligence vám přinejmenším pomůže vytvořit nástroje, které potřebujete k vykonání své práce.
Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? To jsem si také myslel. S tímto vědomím jsem prozkoumal 15 různých platforem umělé inteligence, abych vám pomohl najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Ať už jen zkoumáte nástroje AI nebo hledáte řešení konkrétního problému, zde najdete to, co hledáte. 😉
Pojďme se na to podívat!
Co byste měli hledat v platformě AI?
Při testování platforem AI jsem zjistil, že výběr jedné z nich není jednoduchý úkol. Musel jsem zvážit několik aspektů, abych mohl porovnat schopnosti AI platformy s mými cíli a ověřit, zda ji mohu využít na maximum.
Zde je shrnutí:
- Ujasněte si, jaký typ algoritmu strojového učení AI platforma používá. Může se jednat o supervizované, polosupervizované, nesupervizované nebo posilující učení. To určuje, jak se váš model ML vyvíjí.
- Ujistěte se, že platforma AI je schopna snížit manuální pracovní zátěž vás nebo vašich zaměstnanců v závislosti na konkrétním použití.
- Ujistěte se, že algoritmy strojového učení poskytují výstup, který je čitelný pro člověka.
- Zvažte, jak dlouho trvá algoritmu ML naučit se vaše pracovní vzorce a procesy. To je doba, která bude potřebná k vytvoření přesných výstupů.
- Zjistěte, jak dlouho bude trvat integrace platformy AI do vašich systémů a její implementace – zda si vaše firma může dovolit výpadek.
💡 Tip pro profesionály: Prozkoumejte tyto příklady použití platforem AI a najděte výběrová kritéria pro platformu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
15 nejlepších platforem umělé inteligence
Otestoval jsem 15 nejoblíbenějších platforem pro zadávání úkolů podporovaných umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici, a sestavil jsem seznam jejich nejlepších funkcí, omezení, cen a recenzí. Jdeme na to:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci AI, zpracování dat a řízení projektů)
ClickUp je univerzální platforma pro správu projektů, která kombinuje sílu dokumentů, chatů, AI a cílů do centralizovaného digitálního prostoru.
ClickUp Brain, vestavěná funkce AI této platformy, je nejúčinnější pracovní AI, kterou jsem dosud testoval. Jedná se o první neuronovou síť na světě, která propojuje vaše úkoly, dokumenty, členy týmu a znalostní bázi společnosti prostřednictvím AI.
Umožňuje uživatelům, jako jsem já, vytvářet vlastní pracovní postupy, automatizovat opakující se úkoly a zefektivnit pracovní procesy. Nastavením spouštěčů a pravidel mohu automatizovat akce, jako je odesílání oznámení, přiřazování úkolů, aktualizace stavů a další.
To nejen šetří čas, ale také snižuje riziko lidské chyby a zajišťuje konzistentní plnění úkolů. S ClickUp Brain můžete transformovat své projektové řízení z manuálního na automatizované a zvýšit tak produktivitu.
Potřebujete aktualizaci stavu projektu nebo dokumentace? Stačí se zeptat AI! Díky funkcím AI Knowledge Manager může ClickUp Brain načíst data pro vás odkudkoli na pracovišti. Navíc se už nemusím starat o psaní e-mailů nebo vytváření projektové dokumentace od nuly, protože AI writer to udělá za mě!
Od vyhledávání založeného na AI až po komplexní správu projektů – ClickUp Brain nabízí všechny mé oblíbené funkce v jednom pěkně zabaleném balíčku. 🎁
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte Brain k získání přehledu o akčních položkách v ClickUp Tasks a zorganizujte si svou pracovní zátěž.
- Automatizujte své úkoly, stand-upy, akční položky a aktualizace pokroku pomocí ClickUp Automation.
- Spolupracujte se svým týmem, abyste efektivně brainstormovali a realizovali nápady pomocí ClickUp Whiteboards.
- Shrňte chatové vlákna a texty z ClickUp Docs, jako jsou poznámky ze schůzek, wiki, články atd.
- Přepište hlasové poznámky a videoklipy vytvořené pomocí ClickUp Clips.
- Přizpůsobte si své pracovní postupy a zjednodušte je díky více než 1 000 integracím s nástroji, jako jsou Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox a mnoho dalších.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je součástí ekosystému ClickUp a není k dispozici jako samostatný nástroj.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. OpenAI ChatGPT (nejlepší pro zákaznickou podporu a interní operace)
ChatGPT od OpenAI je v odvětví umělé inteligence nejznámější díky svým rychlým generativním schopnostem. Tento nástroj používám jako pomoc při psaní, využívání umělé inteligence a strojového učení, vymýšlení nápadů, brainstormingu a dalších úkolech, pro které byla tato generativní umělá inteligence navržena.
Jednou z funkcí, která mě v ChatGPT opravdu zaujala, byla možnost hlasové konverzace, která se objevuje v mobilní aplikaci. Stačí si nasadit sluchátka a klepnout na ikonu sluchátek v aplikaci a můžete s ChatGPT „mluvit“!
Nejlepší funkce OpenAI ChatGPT
- Prozkoumejte nápady, snadno pište a upravujte obsah
- Přeložte text do různých jazyků
- Generujte kód a odstraňujte chyby
- Analyzujte svá data pomocí ChatGPT a rychleji odhalte vzorce a trendy.
Omezení OpenAI ChatGPT
- ChatGPT je trénován na velkých jazykových modelech, a proto není zcela prostý zaujatosti. To může mít vliv na vaše výstupy.
- Tato AI je čistě generativní a může provádět pouze omezené úkoly.
Ceny OpenAI ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze OpenAI ChatGPT
- G2: 4,7/5 (583 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (57 recenzí)
3. DataRobot (nejlepší pro vytváření a nasazování prediktivních modelů)
DataRobot je oceněná platforma umělé inteligence pro vytváření produktů v oblasti datové vědy a strojového učení. Vyzkoušel jsem ji pro vytvoření prediktivního analytického modelu, protože se specializuje na generativní a prediktivní umělou inteligenci pro podnikání. Data Robot nabízí průvodce pracovním postupem, který pomáhá technicky neznalým uživatelům, jako jsem já, projít celým procesem vytváření modelu.
Tento nástroj se hodí, když chci vytvořit vlastní aplikace AI, které se hladce integrují do mých systémů a dalších aplikací. Platforma mi usnadňuje propojení, automatizaci a optimalizaci mých obchodních procesů prostřednictvím jednoduchých integrací.
Nejlepší funkce DataRobot
- Prozkoumejte a otestujte různé algoritmy a hyperparametry, abyste našli model s nejlepším výkonem pro vaši konkrétní úlohu.
- Automatizuje manuální kroky spojené s vytvářením modelů, čímž snižuje čas a úsilí potřebné k jejich vytvoření.
- Nabízí funkce, které vám pomohou pochopit, jak vaše modely vytvářejí předpovědi, a tím zvyšují transparentnost a důvěru.
Omezení DataRobot
- DataRobot je výpočetně náročný, což může zpomalit systémy.
- Existují omezení velikosti datových sad, která jsou omezena na 100 GB pro všechny kombinace a 11 GB na datovou sadu – pro větší projekty mi to připadalo omezující.
Ceny DataRobot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DataRobot
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
4. TensorFlow (nejvhodnější pro aplikace NLP)
TensorFlow je komplexní platforma pro umělou inteligenci. Můj tým ji otestoval za účelem vytvoření modelů ML, které lze spustit v jakémkoli prostředí. TensorFlow je obzvláště užitečný při přesné analýze relačních dat pomocí grafových neuronových sítí.
Díky své analytické síle je TensorFlow ideální pro pokročilé výzkumné aplikace. Mnoho organizací používá TensorFlow k vytváření doporučovacích systémů (například doporučení filmů Netflixu) s využitím modelů posilového učení, aby zvýšily spokojenost zákazníků se svými platformami.
Nejlepší funkce TensorFlow
- Snadno vytvářejte a trénujte komplexní neuronové sítě pomocí pokročilého API s názvem Keras.
- Sledujte a analyzujte proces trénování modelů strojového učení pomocí vizualizačního nástroje TensorBoard.
- Optimalizujte grafy TensorFlow pro rychlejší provádění na různém hardwaru v kompilátoru XLA.
Omezení TensorFlow
- Platforma je relativně obtížnější na naučení ve srovnání s jinými nástroji.
- Pro práci s TensorFlow potřebujete výkonnější GPU nebo TPU, protože je velmi náročný na zdroje.
Ceny TensorFlow
- TensorFlow je open-source a lze jej zdarma stáhnout a nainstalovat.
Hodnocení a recenze TensorFlow
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
5. Microsoft Azure (nejlepší pro obchodní řešení založená na AI)
Microsoft Azure je platforma cloud computingu, jejíž významnou součástí je AI. Shledal jsem ji užitečnou pro vývoj obchodních řešení založených na AI (jako jsou chatboty a virtuální asistenti) , protože se jedná o škálovatelnou a flexibilní platformu, která nabízí širokou škálu nástrojů.
Celkově se jedná o vynikající všestranný nástroj s celou řadou funkcí umělé inteligence. Můžete využít jeho otevřené a multimodální modely pro inovace, využít RAG (Retrieval Augmented Generation) pro kontextový vývoj interakcí AI botů a použít LLM pro lepší správu životního cyklu umělé inteligence.
Nejlepší funkce Microsoft Azure
- Vytvářejte, trénujte a nasazujte modely strojového učení pomocí Azure Machine Learning.
- Využijte integrované modely umělé inteligence pro hotové úkoly, jako je počítačové vidění, rozpoznávání řeči a další, které poskytuje služba Azure Cognitive Services.
- Vytvářejte a nasazujte chatboty pomocí služby Azure Bot Service.
- Snadno analyzujte velká data pomocí Azure Data Lake Analytics.
Omezení Microsoft Azure
- Ačkoli se jedná o vynikající platformu AI, MS Azure je závislá na ekosystému Microsoftu.
- Některé služby Azure AI jsou specifické pro daný region, což může mít dopad na globální obchodní operace.
Ceny Microsoft Azure
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Azure
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
6. Google Cloud AI (nejlepší pro integraci AI do stávajících aplikací)
Google Cloud AI je cloudová platforma strojového učení AI, kterou používám k získávání předem vycvičených modelů AI pro úkoly, jako je rozpoznávání obrazu a NLP. Je obzvláště sofistikovaná, když je připojena k Vertex AI, protože eliminuje technickou konfiguraci používání AI.
Tento nástroj je ideální pro ty, kteří chtějí rychle shrnovat rozsáhlé dokumenty nebo nastavit chatovací aplikaci založenou na RAG. Vyzkoušel jsem jej také pro nasazení pipeline pro zpracování obrazu, které jsou podporovány předkonfigurovanými moduly AI/ML.
Nejlepší funkce Google Cloud AI
- Pomocí AutoML, sady nástrojů umělé inteligence, můžete vytvářet vlastní modely strojového učení s minimálním množstvím kódování.
- Využijte Dialogflow k vytváření konverzačních rozhraní, jako jsou chatboty.
- Použijte Vision AI, sadu API, k analýze obrázků a videí, rozpoznávání obličejů atd.
- Porozumějte lidské řeči a zpracovávejte ji pro analýzu sentimentu pomocí nástrojů podporujících NLP, abyste
Omezení Google Cloud AI
- Uživatelé považují závislost na dodavateli za omezující, protože vás uvězní v systémech Google a ztěžuje migraci.
Ceny Google Cloud AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Cloud AI
- G2: N/A (méně než 20 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
7. Vertex AI (nejlepší pro detekci podvodů a prediktivní údržbu)
Vertex AI je spravovaná platforma strojového učení od Google Cloud. Používám ji k vytváření, nasazování a škálování svých ML modelů. Tento nástroj umožňuje hladkou integraci do mých systémů, když používám služby Google Cloud.
Vertex AI byl nedávno vylepšen o modely Gemini od Google, čímž se jeho možnosti dále rozšířily i o generativní úkoly. Jako nový zákazník získáte kredit v hodnotě 300 $ zdarma, díky kterému můžete Vertex AI vyzkoušet zcela zdarma. Tento kredit můžete použít kdekoli v produktech Google Cloud.
Nejlepší funkce Vertex AI
- Automatizujte vytváření a trénování modelů ML na tabulkových datech pomocí AutoML Tables.
- Dosáhněte snadné integrace s dalšími službami Google, jako jsou Dataflo a Cloud Storage, pomocí integrací MLOps.
- Spravujte výkon modelů, detekci odchylek a přeškolování pomocí snadno dostupných specializovaných nástrojů.
Omezení Vertex AI
- Interpretovatelnost modelu není transparentní, což ztěžuje pochopení rozhodovacího procesu modelů ML.
- Vertex AI je součástí franšízy Google, takže je závislá na ekosystému Google.
Ceny Vertex AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vertex AI
- G2: 4,3/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
8. H2O. ai (nejlepší pro nasazení na místě)
H2O. ai je praktická, open-source, distribuovaná platforma strojového učení, která je ideální pro správu velkých dat. Pomohla mi vytvořit aplikace, jako je rozpoznávání obrazu a detekce podvodů, pomocí různých algoritmů (jako je hluboké učení a gradientové posilování).
S nejnovější verzí Danube3-4B čerpá platforma z tréninkové základny 6 milionů tokenů a pomáhá vám dosáhnout vynikající přesnosti 80 % (na 10-shot HellaSwag Benchmark). Cílem této aktualizace je demokratizovat možnosti NLP pro širokou veřejnost.
Nejlepší funkce H2O. ai
- Efektivní škálování napříč více stroji pomocí distribuovaného strojového učení
- Využijte rychlejší zpracování a rychlé algoritmy s výpočty v paměti.
- Automatizujte zpracování chybějících hodnot, vytváření interakčních termínů a další funkce pomocí automatického feature engineeringu.
Omezení H2O. ai
- Ačkoli je H2O. ai relativně snadné používat, práce se složitými modely na této platformě může být složitá.
- Platforma vytváří složitosti při škálování větších datových sad.
Ceny H2O. ai
- Ceny na míru
H2O. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
9. IBM Watson Assistant (nejlepší pro samoobslužnou zákaznickou podporu)
IBM Watson Assistant je konverzační platforma umělé inteligence, kterou můžete použít k vytvoření asistentů genAI speciálně pro samoobslužné stanice zákazníků. Pomůže vám navrhnout přirozené a plynulé chatboty pro interní aplikace a front-endovou zákaznickou podporu.
Nástroj pro tvorbu konverzací má rozhraní typu drag-and-drop, které považuji za klíčové pro definování uživatelské přívětivosti jakékoli platformy AI. Navíc skutečnost, že tato platforma je doplněna o RAG, ji činí mnohem přesnější a efektivnější.
Nejlepší funkce IBM Watson Assistant
- Využijte hotová řešení LLM, NLP, NLU (pro pochopení těchto pojmů se podívejte do slovníčku AI ) a inteligentní sběr kontextu k lepšímu porozumění kontextu konverzací.
- Využijte RAG pro přesné a aktuální konverzace.
- Přizpůsobte si trénování modelů, které vašemu podnikání umožní využívat vlastní trénovací data na modelech IBM Watson Assistant.
Omezení IBM Watson Assistant
- Výkon asistenta vytvořeného pomocí této platformy je významně ovlivněn kvalitou trénovacích dat.
Ceny IBM Watson Assistant
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Assistant
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
10. Amazon Sagemaker (nejlepší pro škálování velkých modelů)
Amazon Sagemaker je platforma umělé inteligence s plně spravovanou cloudovou infrastrukturou, pracovními postupy a nástroji, které vám usnadní práci. Pomohla mi vytvořit, vycvičit a snadno nasadit modely strojového učení pro různé případy použití, jako je detekce podvodů a posilující učení.
Na Amazon Sagemaker se mi nejvíce líbí, že poskytuje podporu pro požadavky na správu, které zjednodušují řízení přístupu a zvyšují transparentnost vašich projektů strojového učení. Tento nástroj je velmi užitečný pro vytváření vlastních základních modelů a jejich doladění.
Nejlepší funkce Amazon Sagemaker
- Používejte nástroje bez kódování (pro neprofesionály) a IDE (pro datové vědce), abyste mohli snadno pracovat bez ohledu na odborné znalosti.
- Zlepšete auditovatelnost a transparentnost pomocí postupů MLOps a jejich standardizace.
- Vytvořte si základní modely od nuly a získejte další zdroje příjmů.
Omezení Amazon Sagemaker
- I při modelu platby podle skutečného využití mohou náklady u rozsáhlých projektů rychle narůstat.
Ceny Amazon Sagemaker
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amazon Sagemaker
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
11. PyTorch (nejlepší pro výzkum a vývoj a počítačové vidění)
PyTorch je framework, který můžete použít k vytváření modelů hlubokého učení pro aplikace jako NLP. Úspěšně jsem jej použil k vytvoření aplikací pro rozpoznávání obrazu a generativních modelů pomocí dynamických výpočetních grafů.
Jako platforma připravená k produkci vám umožňuje snadný přechod mezi okamžitým spuštěním (režim Eager) a kompilovaným spuštěním (režim Graph) pomocí TorchScript, což považuji za velmi efektivní. Platforma navíc využívá distribuovaný backend torch k škálování a optimalizaci distribuovaného tréninku a výkonu.
Nejlepší funkce PyTorch
- Provádějte změny ve struktuře sítě za běhu pomocí dynamického výpočetního grafu.
- Zrychlete trénink LLM pomocí silné podpory GPU v PyTorch.
- Využijte bohatou knihovnu předem připravených modulů hlubokého učení k vytváření řešení.
- Získejte přístup k snadné podpoře prostřednictvím silné komunity a rozsáhlé dokumentace.
Omezení PyTorch
- Dynamický výpočetní graf má neefektivní správu paměti.
- Má strmější křivku učení a pochopení a používání vyžaduje čas.
Ceny PyTorch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PyTorch
- G2: 4,6/5 (21 recenzí)
- Capterra: N/A
12. Keras (nejlepší pro rychlé prototypování)
Keras je API vysoké úrovně, které jsem použil k vývoji aplikací založených na NLP a generativních modelech. Díky svému jednoduchému rozhraní mi pomohlo snadno vytvořit prototypy.
Keras se zaměřuje na rychlost ladění, udržovatelnost, nasaditelnost a eleganci kódu.
Líbí se mi, že moje kódová základna je relativně menší, když pracuji s Keras – pomáhá to s čitelností a usnadňuje mi to iterace. Navíc díky kompilacím XLA modely běží rychleji s JAX a TensorFlow a lze je snadněji nasadit na různých platformách.
Nejlepší funkce Keras
- Urychlete proces vývoje pomocí předem vycvičených modelů, jako jsou VGG, ResNet a InceptionNet.
- Integrujte je s oblíbenými knihovnami pro zpracování obrazu, jako je TensorBoard, pomocí vizualizačních nástrojů.
- Spusťte modulární framework na různých deep learningových enginách, jako je Theano.
Omezení Keras
- Backendové frameworky významně ovlivňují schopnosti Kerasu a importují backendové problémy do výstupu.
- Uživatelé tvrdí, že to může způsobit problémy při vývoji přizpůsobených architektur.
Ceny Keras
- Platforma je open-source AI a lze ji zdarma stáhnout a nainstalovat.
Hodnocení a recenze Keras
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
13. SAP Hana Cloud (nejlepší pro zpracování velkých datových sad)
SAP Hana Cloud je systém pro správu databází, který mi pomohl vytvořit a spustit datové aplikace ve velkém měřítku. Použil jsem jej pro analýzu dat v reálném čase, detekci podvodů, prediktivní analytiku a reportování v reálném čase.
Tento multimodální DBMS (systém pro správu databází) poskytuje neomezenou databázi pro všechny druhy pracovních úloh. Můžete jej použít k vytváření inteligentních aplikací, které jsou schopné využívat generativní AI a kontextové povědomí.
Nejlepší funkce SAP Hana Cloud
- Dosáhněte efektivního prozkoumávání a analýzy dat pomocí inteligentní funkce pro objevování dat.
- Analyzujte složité síťové vztahy pomocí funkcí zpracování grafů.
- Předpovídejte budoucí obchodní trendy, identifikujte vzorce a další pomocí prediktivní analytiky.
Omezení SAP Hana Cloud
- SAP Hana Cloud může být drahý, pokud jde o nasazení ve velkém měřítku.
- Na této platformě může být závislost na dodavateli poměrně silná, což ztěžuje migraci.
Ceny SAP Hana Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Hana Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
14. Alteryx Intelligence Suite (nejlepší pro přípravu a slučování dat)
Alteryx Intelligence Suite je výkonná platforma pro analýzu dat, která kombinuje funkce přípravy dat, jejich slučování a strojového učení. Použil jsem její AI řešení k vytvoření prediktivních modelů, analýze velkých datových sad a získání praktických poznatků.
Tento nástroj je obzvláště užitečný při extrakci dat z PDF souborů a obrázků pomocí Google Tesseract OCR. Ve skutečnosti, kdykoli jsem pracoval s nestrukturovanými nebo polostrukturovanými daty, Alteryx je dokázal snadno extrahovat, aniž bych musel cokoli programovat.
Nejlepší funkce Alteryx Intelligence Suite
- Pomocí AutoML vytvářejte prediktivní aplikace s minimálním ručním zásahem.
- Vytvářejte aplikace pro detekci objektů, klasifikaci obrázků, OCR a další pomocí počítačového vidění.
- Využijte prediktivní analytiku pro prognózy, klasifikaci, regresi a další účely.
Omezení Alteryx Intelligence Suite
- Tato platforma vyžaduje rozsáhlé výpočetní zdroje pro velké datové soubory.
- Uživatelé čelili integračním výzvám, které vyžadovaly technické znalosti a komplexní infrastruktury.
Ceny Alteryx Intelligence Suite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Alteryx Intelligence Suite
- G2: N/A
- Capterra: N/A
15. Claude (nejlepší pro generativní úkoly)
Claude je rozsáhlý model zpracování přirozeného jazyka, který dokáže generovat text v lidské kvalitě, psát kreativní obsah a překládat text. Pomohl mi psát e-maily a odpovídat na otázky.
Tento model byl vycvičen pomocí Constitutional AI, aby byl bezpečný, přesnější a zabezpečenější. Nejlepší na tom je, že mi umožňuje vytvořit týmový účet, když chci spolupracovat na projektech. Navíc mohu přidat své vlastní zdroje, znalosti nebo články do Claudeova výzkumu nebo podkladové práce, aby výsledky byly podrobnější.
Nejlepší funkce Claude
- Provádějte sofistikované úlohy uvažování nad rámec rozpoznávání vzorů.
- Programujte v různých programovacích jazycích pomocí funkcí generování kódu.
- Analyzujte jakákoli data ve fotografiích, textech, grafech a dalších formátech pomocí vizuální analýzy.
Omezení Claude
- Záleží to do značné míry na trénovacích datech, která mohou obsahovat nepřesnosti ve výstupech.
Ceny Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clauda
- G2: 4,7/5 (23 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
Zavedení AI do pracovního prostředí s ClickUp
Organizační pracovní prostory prošly dramatickým vývojem. Zatímco dříve zaměstnanci vždy nosili s sebou blok a tužku, dnes je všude doprovází AI asistent, který zaznamenává a pořizuje potřebné poznámky, generuje poznatky, vytváří přizpůsobené aplikace a automaticky plánuje schůzky.
V tomto blogu jsem se podělil o 15 nástrojů AI, které vám pomohou pokrýt všechny interní obchodní funkce. S jejich pomocí jsem mohl provádět širokou škálu úkolů, od automatizace pracovních postupů AI až po generování obsahu.
Jako všestranný nástroj však doporučuji ClickUp Brain. Skutečně propojuje různé aspekty mého pracovního prostoru a zkracuje dobu potřebnou k provedení úkolů. Pokud se snažíte vytvořit plynulé pracovní postupy, ClickUp by měl být na prvním místě vašeho seznamu.
Udělejte si z ClickUp svůj oblíbený nástroj pro zvýšení produktivity ještě dnes