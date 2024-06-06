10 nejlepších velkých jazykových modelů (LLM) v roce 2025

Jazykové modely (LLM) rozpoznávají textové vzorce podobné lidským, překládají jazyky, předpovídají textové výstupy a samostatně generují souvislý a kontextově relevantní obsah.
Ať už chcete zlepšit komunikaci, automatizovat tvorbu obsahu nebo získat poznatky z rozsáhlých textových dat, LLM automatizují opakující se úkoly.
Na trhu je však k dispozici mnoho LLM od společností OpenAI, Meta, Microsoft, Google a dalších. Každý LLM má různé funkce a více použití, což ztěžuje výběr správného modelu.
Sestavili jsme seznam 10 velkých jazykových modelů, který vám pomůže vybrat ten nejlepší pro potřeby vaší firmy. Podívejme se na jejich vlastnosti, výhody a omezení.
Co byste měli hledat ve velkých jazykových modelech?
Při výběru velkého jazykového modelu pro úkoly zpracování přirozeného jazyka zvolte takový, který odpovídá vašemu rozsahu a strategickým cílům. Zde jsou klíčové schopnosti, které vám pomohou při výběru:
- Kompatibilita integrace: Základní modely musí být kompatibilní s vaší stávající technologickou infrastrukturou, jako jsou CRM, ERP nebo vlastní aplikace. Bezproblémová kompatibilita zajišťuje plynulé procesy a tok dat bez drastických úprav.
- Snadné použití: LLM by měl být snadno použitelný pro různé členy týmu s různými technickými znalostmi. Měl by mít intuitivní rozhraní s prostředky, které mohou zkrátit dobu potřebnou k osvojení.
- Škálovatelnost: Model by měl být schopen zpracovat obrovské objemy trénovacích dat bez poklesu výkonu.
- Jazyková podpora: LLM by měl mít multijazyčné a multidialektové schopnosti, aby bylo možné škálovat obchodní operace v různých geografických lokalitách.
- Nákladová efektivita: Celkové náklady na vlastnictví, včetně počátečních výdajů, údržby a upgradů, by měly odpovídat vašemu rozpočtu.
- Přizpůsobení: Měli byste mít možnost přizpůsobit modely konkrétním potřebám vaší firmy.
- Ochrana osobních údajů: Model by měl disponovat pokročilými funkcemi pro zabezpečení dat a ochranu soukromí, aby chránil vaše osobní a důvěrné obchodní informace.
10 nejlepších velkých jazykových modelů, které můžete použít
1. GPT-4
GPT-4 je nejnovější verzí generativní, předem vycvičené série jazykových modelů OpenAI založených na transformátorech. Generuje lidské odpovědi na základě jednoduchých textových podnětů a zpracování přirozeného jazyka.
GPT-4 je univerzální nástroj umělé inteligence, který dokáže provádět technické a kreativní úkoly, jako je skládání písní, generování shrnutí a příprava obchodních zpráv. Uživatelé mohou také přidávat obrázky pro klasifikaci a generovat popisky.
Dokáže vyprodukovat až 25 000 slov, což jej činí vhodným pro tvorbu dlouhých textů.
Nejlepší funkce GPT-4
- Automatizujte tvorbu obsahu, shrnování, překlady, generování nápadů, kódování, zákaznickou podporu a další úkoly.
- Zpracovávejte současně textové i obrazové vstupy
- Vytvářejte rámce pro jiné aplikace nebo chatboty s kompatibilitou napříč platformami a integrací API.
- Generujte obsah bez škodlivých předsudků díky vylepšeným metodikám školení.
Omezení GPT-4
- Někdy může poskytovat zaujaté odpovědi.
- GPT-4 někdy poskytuje nepřesné údaje, zejména pokud jde o nejnovější trendy a události.
- Jeho integrace může být složitá, protože vyžaduje rozsáhlou IT infrastrukturu a odborné znalosti.
Ceny GPT-4
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GPT-4
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (15+ recenzí)
2. PaLM
PaLM (Pathways Language Model), vyvinutý společností Google, představuje významný pokrok v oblasti umělé inteligence a technologií zpracování přirozeného jazyka. Je trénován na rozmanitých datových sadách a snadno zvládá složité úlohy uvažování, jako je kódování, klasifikace a překlad.
PaLM 2, vylepšená verze PaLM, může být použita pro výzkum a integrována do produktových aplikací.
Nejlepší funkce PaLM
- Provádějte jemné úkoly přesněji díky výjimečným schopnostem jazykového porozumění PaLM.
- S PaLM (vyvinutým na základě systému Pathways od Google) můžete škálovat flexibilněji a efektivněji, aniž byste potřebovali modely určené pro konkrétní úkoly.
- Snižte provozní složitost a provádějte více úkolů současně pomocí jediné instance modelu PaLM.
- Využijte jeho vynikající schopnosti uvažování v situacích, které vyžadují logické dedukce, řešení problémů a rozhodování.
Omezení PaLM
- Stejně jako jiné velké modely vyžaduje PaLM značné výpočetní zdroje pro trénink a inferenci, což představuje překážku pro menší subjekty nebo jednotlivé vývojáře.
- Integrace PaLM se staršími technologiemi může být náročná a vyžaduje značné vývojové úsilí.
- Jelikož se jedná o novější a vysoce pokročilý model, je přístupnost PaLM omezena na organizace, které disponují infrastrukturou a rozpočtem na podporu jeho implementace.
Ceny PaLM
Ceny na míru
Hodnocení a recenze PaLM
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
3. BERT
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) je model strojového učení (ML) pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) vyvinutý společností Google.
Jedná se o obousměrný (dokáže analyzovat text zleva i zprava) a neřízený algoritmus jazykové reprezentace, který dokáže analyzovat velké objemy datových sad a snadno trénovat modely strojového učení.
BERT můžete použít pro úkoly NLP, jako je překlad, klasifikace vět a analýza sentimentu.
Nejlepší vlastnosti BERT
- Trénujte model strojového učení na svých textových datech
- Získejte lepší kontextové výsledky s BERT, který využívá obousměrné zobrazení kontextu. Zpracovává text zprava doleva a zleva doprava a interpretuje jej na základě všech okolních slov.
- Provádějte s BERTem různé úkoly, včetně analýzy sentimentu, rozpoznávání pojmenovaných entit a odpovídání na otázky.
- Vyladěním pouze jedné další výstupní vrstvy vytvoříte špičkové modely pro různé úkoly. Tím se výrazně sníží čas a zdroje potřebné pro trénování modelů.
- Využijte jeho vícejazyčnou verzi, která podporuje 104 jazyků, díky čemuž je použitelná v globálních aplikacích, kde je vyžadováno zpracování více jazyků.
Omezení BERT
- BERT je kvůli své velikosti a složitosti výpočetně náročný. Vyžaduje GPU zdroje pro trénování a inferenci, což představuje výzvu pro integraci v organizacích s omezenou technickou infrastrukturou.
- Přestože je BERT obousměrný, jeho porozumění je omezeno na 512 tokenů v kontextovém okně.
- Jeho starší verze bude po 31. lednu 2025 ukončena.
Ceny BERT
- BERT je open-source a volně dostupný pod licencí Apache 2. 0.
Hodnocení a recenze BERT
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
4. Claude
Claude je inovativní velký jazykový model vyvinutý a trénovaný společností Anthropic pomocí Constitutional AI. Je známý svým etickým zaměřením na bezpečnost, přesnost a spolehlivost při generování lidského jazyka.
Díky své schopnosti poskytovat kontextově vhodné odpovědi je Claude vhodný pro trénování konverzačních aplikací AI.
Claude dokáže provádět pokročilé úlohy uvažování, které přesahují rozpoznávání vzorů nebo generování textu. Dokáže také přepisovat a analyzovat ručně psané poznámky, fotografie a statické obrázky. Mezi jeho další schopnosti patří generování kódu a vícejazyčné zpracování.
Nejlepší funkce Claude
- Pomocí Claude 3 můžete zpracovat přibližně 30 stran textu za sekundu. Dokáže číst složité výzkumné práce nebo rozsáhlé smlouvy rychleji než jeho konkurenti.
- Snadno integrujte Claude do svého stávajícího technického stacku bez hlubokých technických znalostí.
- Zajistěte konzistentní tón a styl při interakcích se zákazníky pomocí konverzační AI s Claudem.
- Použijte Claude k extrakci informací z obchodních e-mailů nebo k shrnutí odpovědí z průzkumů.
Omezení Claude
- Claude's používá pouze anglický jazyk, což omezuje jeho použitelnost na globálních trzích.
- Na Claudu nelze vytvářet text a obrázky.
- Ačkoli byl Claude trénován na obrovském množství dat, někdy generoval nepřesné odpovědi.
Ceny Claude
- Podnikání a rozsah: Ceny na míru
- Zdarma: 0
- Výhoda: 20 $ na osobu a měsíc
- Tým: 30 $ na osobu a měsíc (minimálně 5 osob)
Hodnocení a recenze Clauda
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (4 recenze)
5. Falcon
Falcon je jazykový model vytvořený Technologickým inovačním institutem. Byl vyvinut pro různé složité úkoly zpracování přirozeného jazyka a trénován pomocí 40 miliard parametrů a jednoho bilionu tokenů.
Falcon integruje nejnovější pokroky v oblasti umělé inteligence, aby vylepšil porozumění jazyku a generování textu.
Nejlepší funkce Falconu
- Generujte souvislý text s ohledem na kontext, který se velmi podobá lidskému stylu psaní, pomocí Falconu.
- Provádějte rychlejší dekódování s minimálním snížením kvality díky schopnosti Falconu snížit šířku pásma paměti.
- Nasazujte řešení NLP na globálních trzích díky schopnosti Falconu podporovat více jazyků.
Omezení Falconu
- Pro optimální fungování vyžaduje značné výpočetní zdroje, což omezuje jeho dostupnost pro menší organizace s omezenou IT infrastrukturou.
- Integrace Falconu do stávajících systémů může být technicky náročná.
Ceny Falconu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Falcon
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
6. ERNIE
ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), vyvinutý společností Baidu, integruje strukturované znalostní grafy do tréninku jazykového modelu, čímž zlepšuje jeho porozumění složitým kontextům.
ERNIE dokáže zpracovávat a rozumět jazyku prostřednictvím okamžitého kontextu a integrace externích znalostních struktur. Po počátečním tréninku se může dále učit a přizpůsobovat, což umožňuje postupné zlepšování v průběhu času, jak je vystavován novým datům.
Nejlepší funkce Ernie
- Používejte jej pro aplikace vyžadující mezijazykové porozumění, protože Ernie podporuje více jazyků.
- Provádějte široké spektrum úkolů NLP, včetně analýzy sentimentu, klasifikace textu a dalších, díky obohacenému tréninku ERNIE s grafickými znalostmi.
Omezení Ernie
- Integrace ERNIE do stávajících systémů, zejména těch, které ještě nejsou připraveny na AI, je náročná.
- Jeho předběžné školení na konkrétních znalostních grafech může omezit jeho účinnost nebo relevanci v specializovaných odvětvích.
Ceny Ernie
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ernie
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
7. Cohere
Cohere je podniková platforma umělé inteligence, která pomáhá firmám integrovat GenerativeAI do jejich každodenních procesů, jako je vyhledávání, objevování a načítání dokumentů ve více než 100 jazycích.
Umožňuje organizacím posunout jejich model GenerativeAI od fáze ověření koncepce do fáze výroby a pomáhá jim vytvářet škálovatelné a efektivní aplikace AI.
Nejlepší funkce Cohere
- Cohere vyniká svým uživatelsky přívětivým API, díky kterému je přístupný i pro ty, kteří mají omezené technické znalosti.
- Cohere nabízí vynikající škálovatelnost a je vhodný pro firmy všech velikostí, od start-upů po velké podniky.
- Cohere umožňuje uživatelům doladit modely na základě jejich vlastních dat, což umožňuje personalizovanější a přesnější odpovědi přizpůsobené konkrétním obchodním potřebám a kontextům.
- Společnost klade důraz na etický vývoj umělé inteligence a zajišťuje transparentnost při výcviku svých modelů.
Omezení Cohere
- Stejně jako mnoho jiných modelů umělé inteligence, i výkon modelu Cohere závisí do značné míry na kvalitě trénovacích dat.
- Cohere je sice dostupný, ale jeho cena se může u uživatelů s velkým objemem dat rychle zvýšit.
- Ačkoli se Cohere zlepšuje, jeho podpora pro jiné jazyky než angličtinu není tak rozsáhlá jako u některých jiných modelů.
Ceny Cohere
- Zdarma
- Výchozí model Příkaz R+: Vstup: 3 $/1 milion tokenů; Výstup: 15 $/1 milion tokenů Příkaz R: Vstup: 0,5 $/1 milion tokenů; Výstup: 1,5 $/1 milion tokenů
- Command R+: Vstup: 3 $/1 milion tokenů; Výstup: 15 $/1 milion tokenů
- Příkaz R: Vstup: 0,5 $/1 milion tokenů; Výstup: 1,5 $/1 milion tokenů
- Vyladěný model Příkaz R: Vstup: 2 $/1 milion tokenů; Výstup: 4 $/1 milion tokenů; Trénink: 8 $/1 milion tokenů
- Command R: Vstup: 2 $/1 milion tokenů; Výstup: 4 $/1 milion tokenů; Trénink: 8 $/1 milion tokenů
- Příkaz R+: Vstup: 3 $/1 milion tokenů; Výstup: 15 $/1 milion tokenů
- Příkaz R: Vstup: 0,5 $/1 milion tokenů; Výstup: 1,5 $/1 milion tokenů
- Command R: Vstup: 2 $/1 milion tokenů; Výstup: 4 $/1 milion tokenů; Trénink: 8 $/1 milion tokenů
Hodnocení a recenze Cohere
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
8. Gemini
Gemini (dříve Bard) od společnosti Google je velký jazykový model, který zvládá různé složité úkoly zpracování přirozeného jazyka. Je známý svou univerzálností a vysokým výkonem, protože se zaměřuje na poskytování pokročilých funkcí umělé inteligence v různých oblastech.
Model byl trénován na rozsáhlém datovém souboru, což mu umožňuje rozumět textu a generovat jej s vysokou přesností a citlivostí na kontext. Gemini je optimalizován pro aplikace v reálném čase a poskytuje rychlé odpovědi nezbytné pro zákaznické služby, překlady v reálném čase a další interaktivní aplikace.
Nejlepší funkce Gemini
- Provádějte úkoly NLP, včetně generování textu, analýzy sentimentu, shrnutí a překladu jazyků.
- Vyladěte Gemini na konkrétní datové sady, což umožní větší přizpůsobení tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům nebo konkrétním obchodním potřebám.
Omezení Gemini
- Integrace Gemini do vašich stávajících softwarových systémů může být složitá a vyžaduje technické znalosti.
- Gemini sice podporuje více jazyků, ale jeho výkon se mezi jednotlivými jazyky může výrazně lišit.
- Nelze generovat obrázky.
Ceny Gemini
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: Vstup: 7 $/1 milion tokenů; Výstup: 21 $/1 milion tokenů
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
9. LlaMA
LlaMA (Large Language Model Meta AI) od společnosti Meta je primárně určen pro vývojáře a výzkumníky, aby usnadnil inovace. Může však také provádět další složité úkoly, jako je překlad a generování dialogů.
Vytváří také kódy a přirozený jazyk týkající se kódu na základě zadání.
Nejlepší funkce LlaMA
- Provádějte úkoly NLP, jako je generování textu, porozumění, shrnutí a překlad.
- Vytvořeno jako open-source velký jazykový model (LLM) určený pro vývojáře, výzkumníky a podniky k vytváření, experimentování a zodpovědnému škálování jejich generativních nápadů v oblasti umělé inteligence.
- Generujte kód a výzvy v přirozeném jazyce pomocí Llama
Omezení LLaMA
- Generování odpovědi trvá 30–120 sekund, což je ve srovnání s jinými nástroji zpoždění.
- Nastavení a přizpůsobení LLaMA, zejména pro specifické nebo pokročilé použití, může vyžadovat značné technické znalosti v oblasti strojového učení a NLP.
- Dostupnost hotových, předem vycvičených modelů může být omezená, což zvyšuje úsilí potřebné k zahájení práce.
Ceny LLaMA
- Bezplatný nebo otevřený přístup pro výzkumné pracovníky
Hodnocení a recenze LLaMA
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
10. Orca
Společnost Microsoft vyvinula Orca pro malé jazykové modely (s parametrem ~10B nebo méně). Je založen na metodologii sebezdokonalování a zpětné vazbě.
Orca vytváří syntetická data pro trénování malých modelů, čímž jim poskytuje lepší schopnosti uvažování a přizpůsobené chování.
Nejlepší funkce Orca
- Použijte Orca pro shrnování textu a komplexní úkoly typu otázka-odpověď.
- Poskytněte menším jazykovým modelům vylepšené uvažování, protože Orca napodobuje procesy uvažování větších modelů s laděním vysvětlení.
- Využijte předem vycvičené modely na různých zdrojích dat z různých oborů, od právních a lékařských až po zábavu a finance.
- Vyladěte Orca na konkrétní datové sady, aby se model mohl přizpůsobit jedinečným potřebám odvětví nebo specializovaným aplikacím.
- Používejte novější algoritmy, které optimalizují výpočetní výkon a snižují spotřebu energie obvykle spojenou s provozem velkých jazykových modelů, čímž se stávají udržitelnějšími a nákladově efektivnějšími.
Omezení Orca
- Orca vyžaduje pro optimální výkon značné výpočetní zdroje, zejména v prostředí s velkým objemem dat.
- Integrace Orca do stávajících systémů může být složitý proces vyžadující technické znalosti, zejména v systémech, které dosud nejsou vybaveny umělou inteligencí.
- Schopnosti Orcy v méně používaných jazycích jsou omezené.
Ceny Orca
- Poradenství: 1 325 USD měsíčně (3měsíční smlouva)
- Předplatné LLM: 2 200 $+ za měsíc (12měsíční smlouva)
- Podnik: 27 500 $+ za měsíc (s flexibilní kombinací služeb)
Hodnocení a recenze Orca
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
