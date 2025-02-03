50 nejlepších aplikací s umělou inteligencí pro optimalizaci pracovních postupů v roce 2025

Během posledních dvou let jsme se většinou dostali od úžasu nad tím, co dokáže GPT-3, a obav o to, co to znamená pro naši kariéru, k používání aplikací umělé inteligence (AI), které nám usnadňují život. Pravděpodobně jste již vyzkoušeli některé z nejpopulárnějších aplikací AI, ale na trh se dostává tolik nových, že je těžké držet krok.
Jedno je však jasné – AI může revolučně změnit způsob, jakým pracujeme. Od virtuálních asistentů a chatbotů po řešení pro správu úkolů a tvorbu obsahu – aplikace AI se každým dnem zlepšují a jsou tu, aby zůstaly.
Pokud v roce 2024 nevyužíváte aplikace s umělou inteligencí ke zvýšení produktivity, přicházíte o velkou příležitost. Obohaťte si proto své znalosti o nástrojích s umělou inteligencí díky našemu přehledu 50 úžasných aplikací s umělou inteligencí, které vám a vašim týmům pomohou zvládnout všechny úkoly na pracovišti.
Hlavní typy aplikací s umělou inteligencí, které jsou dnes populární
AI nyní dokáže věci, které daleko přesahují naše dřívější představy. Už to není jen nástroj pro řešení složitých matematických problémů nebo úpravu obsahu. Aplikace AI jsou nyní rozsáhlé a rozmanité a neustále se rozšiřují do nových oblastí. Mezi oblíbené kategorie AI patří:
Generativní AI
Generativní AI je typ technologie AI, která vám pomůže generovat nový obsah, jako jsou texty, obrázky, hudba, audio, video a dokonce i AI avatary. Tyto generativní modely mohou poskytovat vysoce použitelné a přesné výstupy pomocí jednoduchých textových podnětů. Generativní AI nástroje pro marketéry a tvůrce obsahu mohou výrazně snížit čas a úsilí potřebné pro tvorbu nového obsahu.
Některá populární využití generativní AI lze vidět v:
- Generování obrázků: Vytvářejte jedinečné obrázky a grafiku pomocí textových podnětů. Příklady zahrnují DALL-E, Midjourney atd.
- Asistenti pro tvorbu obsahu nebo psaní : Vytvářejte poutavé texty pro e-maily, příspěvky na sociálních sítích a skripty. Mezi příklady patří ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy. ai, Writesonic, Chatsonic atd.
- Asistenti pro design a obrázky: Generujte designové prvky, jako jsou loga, rozvržení, makety, a upravujte obrázky. Mezi oblíbené nástroje v této kategorii patří Descript, Facetune, Kraftful a další.
Produktivita a pracovní postupy
Aplikace s umělou inteligencí mohou také pomoci při plánování projektů, správě úkolů a automatizaci pracovních postupů, aby podniky mohly zefektivnit své každodenní úkoly. Mezi oblíbené nástroje a virtuální asistenty v této kategorii patří:
- Nástroje pro řízení projektů: ClickUp Brain, Asana, Notion AI atd.
- Osobní asistenti: Siri, Google Gemini, Alexa atd.
- Aplikace pro pořizování poznámek: Fireflies, Supernormal, Botsonic a další
Osobní chatboty
S rostoucí popularitou generativních nástrojů AI jsme zaznamenali nárůst několika chatových řešení AI, která lze použít pro širší škálu činností. Patří mezi ně produkty jako ChatGPT, Bing, Gemini a další skvělé aplikace AI, které uživatelům umožňují zadávat jednoduché příkazy a chatovat s asistentem AI. Mnohé z nich také dokážou překládat obsah v různých jazycích do jazyka uživatele.
Tyto modely lze také implementovat pro obchodní účely, aby analyzovaly obrovské objemy dat a poskytovaly odpovědi na konkrétní otázky. Mezi nástroje v této kategorii patří ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT a další.
Co byste měli hledat v aplikacích s umělou inteligencí?
Ne všechny aplikace AI jsou stejné a pro zvýšení produktivity je klíčové najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Při zkoumání možností proto mějte na paměti tyto důležité aspekty:
- Znáte svůj cíl: Než začnete používat aplikace s umělou inteligencí ve svém pracovním postupu, ujasněte si své cíle. Co chcete s umělou inteligencí dělat? Chcete automatizovat úkoly, zlepšit komunikaci, posílit spolupráci nebo něco jiného? Vyberte si aplikace, které přímo řeší konkrétní problém.
- Zaměřte se na integraci: Představte si, že během náročného pracovního dne musíte žonglovat s několika nesourodými nástroji. To není zrovna zábava, že? Abyste se tomu vyhnuli, hledejte aplikace, které se hladce integrují do vašeho stávajícího ekosystému, ať už se jedná o platformy pro správu projektů, komunikační kanály nebo designový software.
- Snadné použití: Pokud má nová aplikace AI strmou křivku učení, nebudete moci vidět okamžité výsledky. Místo toho se rozhodněte pro aplikace s intuitivním rozhraním a uživatelsky přívětivými funkcemi. Vámi vybraná aplikace AI by měla být snadná a rychlá pro všechny členy vašeho týmu, aby ji mohli přijmout a naučit se ji používat.
- Bezpečnost a ochrana osobních údajů: Ujistěte se, že aplikace s umělou inteligencí, které používáte, zejména v práci, dodržují přísné protokoly ochrany osobních údajů a chrání vaše informace. Únik osobních údajů by mohl mít katastrofální dopad na vaši značku.
- Kvalita výstupu: Ne všechny aplikace AI poskytují uživatelům přesné výsledky. Než se rozhodnete pro preferované řešení, otestujte přesnost každé aplikace AI a vyberte si podle svých osobních zkušeností.
- Škálovatelnost: Vaše potřeby se vyvíjejí a vaše aplikace AI by měly také. Vyberte si aplikace, které se přizpůsobí a budou růst s vámi, ať už jste start-up nebo vedete velký tým.
- Cena: Hodnota za peníze je důležitá. Zvažte svůj rozpočet a vyberte si aplikaci s cenovým modelem, který vyhovuje vašim potřebám.
50 nejlepších aplikací s umělou inteligencí pro rok 2024
1. ClickUp – nejlepší nástroj pro řízení projektů s umělou inteligencí
ClickUp je na prvním místě našeho seznamu, protože se jedná o komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která týmům pomáhá plánovat, organizovat a spolupracovat na úkolech. Svou produktivitu však můžete ještě více zvýšit pomocí ClickUp Brain, našeho virtuálního asistenta využívajícího umělou inteligenci.
Navíc s ClickUpem můžete ke své práci přistupovat odkudkoli prostřednictvím rozšíření pro Chrome, desktopové aplikace a mobilní aplikace pro uživatele iOS a Android.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte poutavý obsah, e-maily, příspěvky na sociálních sítích a další pomocí jednoduchých pokynů.
- Rychle shrňte nebo přeformulujte text a získejte poznatky z dlouhých obsahových článků.
- Získejte kontextové odpovědi na všechny otázky související s vaší prací kdekoli v ClickUp.
- Pracujte rychleji díky aktualizacím generovaným umělou inteligencí, standupům, poznámkám z jednání vytvářeným umělou inteligencí a dalším funkcím.
- Překonejte jazykové bariéry a efektivně komunikujte s různorodým týmem v několika jazycích.
- Získejte návrhy založené na umělé inteligenci pro makety webových stránek, grafiku pro sociální média a další vizuální prvky.
- Zefektivněte svůj vývojový proces pomocí inteligentních návrhů kódu a automatických komentářů.
- Využijte AI k získání cenných poznatků a identifikaci vzorců ve vašich datech v rámci ClickUp.
- Získejte přístup k více než 100 nástrojům umělé inteligence založeným na rolích, z nichž každý je navržen tak, aby vyhovoval specifickým potřebám pracovních postupů.
- Pracujte přímo v ClickUp, takže nemusíte přepínat mezi různými platformami.
Omezení ClickUp
- Na rozhraní si musíte trochu zvyknout.
- Široká škála funkcí může pro nové uživatele znamenat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/měsíc na člena pracovního prostoru.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. ChatGPT – Nejlepší konverzační aplikace s umělou inteligencí pro Android a iOS
Dalším favoritem v seznamu nejlepších aplikací s umělou inteligencí je ChatGPT, modul poháněný OpenAI, který revolučním způsobem změnil svět konverzační umělé inteligence. Tato všestranná aplikace s umělou inteligencí, navržená tak, aby generovala lidské odpovědi pro uživatele na základě jednoduchých textových podnětů a generování přirozeného jazyka, může být použita pro tvorbu obsahu, zákaznickou podporu, generování kódu, asistenci a další.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Využijte je v mnoha různých případech, jako je psaní textů, generování nápadů a kódování.
- Přístup k ChatGPT na cestách pomocí aplikace ChatGPT pro mobilní zařízení, která se propojí se všemi vašimi ostatními zařízeními.
- Získejte použitelné odpovědi i na složité dotazy.
- Díky kompatibilitě s různými platformami a flexibilitě API ji můžete použít jako rámec pro jiné aplikace nebo chatboty.
Omezení ChatGPT
- Bezplatná verze může při vysoké aktivitě vykazovat zpomalení nebo poruchy.
- Obsah generovaný umělou inteligencí nemusí být vždy zcela přesný.
- Robotický tón, zejména při použití modelu GPT 3. 5
Ceny ChatGPT
- Bezplatná verze
- Plus: 20 $/měsíc
- Teams: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
3. Bing (Copilot)
Copilot, AI asistent Bing, je rozšířením vyhledávače Bing od společnosti Microsoft. Integruje umělou inteligenci pro vylepšené vyhledávací funkce a uživatelské zkušenosti. Využívá model GPT 4. 0 a dokáže poskytovat interaktivní, přehledné výsledky vyhledávání a generovat text a obrázky během několika sekund. Bing a Copilot jsou k dispozici samostatně pro uživatele Androidu i iOS.
Nejlepší funkce Bing (Copilot)
- Získejte přesnější a kontextově relevantní výsledky vyhledávání díky sofistikovaným algoritmům Bing AI.
- Vyhledávejte pomocí obrázků a využijte schopnost Bing AI analyzovat vizuální obsah.
- Jděte nad rámec tradiční generativní AI a vytvářejte obrázky, textový obsah a další pomocí Bing Co-Pilot.
Omezení Bing (Copilot)
- Bing AI má ve srovnání s jinými vyhledávači menší podíl na trhu, což může mít vliv na dostupnost některých funkcí.
- I přes použití modelu GPT 4.0 nejsou výsledky tak výkonné a přesné ve srovnání s modelem GPT 4.0 od OpenAI.
Ceny Bing
- Zdarma
Hodnocení a recenze Bing
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
4. Facetune
Facetune je výkonná aplikace pro úpravu fotografií využívající umělou inteligenci, která patří mezi nejprodávanější fotografické aplikace v obchodě Google Play. Pomůže vám vylepšit a doladit portréty nebo jiné obrázky pomocí intuitivních nástrojů pro úpravy a dalších užitečných funkcí. Je k dispozici pro uživatele systémů Android i iOS.
Nejlepší funkce Facetune
- Vylepšete vzhled fotografované osoby pomocí pokročilých algoritmů umělé inteligence, jako je vyhlazení pleti, bělení zubů, zvýraznění očí a další.
- Vylepšete fotografie tak, aby vypadaly profesionálně, nebo je vylepšete pomocí inteligentních filtrů AI a kreativních efektů.
Omezení aplikace Facetune
- Má strmou křivku učení, což je pro většinu uživatelů příliš náročné.
- Není to ideální volba pro jemné doladění formátu krajiny nebo jiných formátů fotografií.
Ceny Facetune
- Bezplatný tarif
- VIP plán k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Facetune
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Lensa
Lensa přináší do mobilní fotografie nádech umělé inteligence díky své intuitivní platformě. Použijte ji k snadnému pořizování a úpravám úžasných snímků. All-in-one aplikace pro úpravu obrázků od Prism Labs využívá neuronové sítě, počítačové vidění a hluboké učení, aby vám pomohla retušovat fotografie a generovat portréty.
Nejlepší funkce Lensa AI
- Automaticky vylepšujte fotografie úpravou nastavení pro optimální jas, kontrast a barvy.
- Vytvářejte atraktivní efekty rozostření pozadí, dodávejte portrétům profesionální nádech a mnoho dalšího pomocí AI promptů.
Omezení Lensa AI
- Uživatelé, kteří požadují rozsáhlé ruční ovládání nastavení fotografií, mohou automatizovaný přístup aplikace Lensa považovat za omezující.
Ceny Lensa AI
- 4 $ za nahrání až 20 fotografií k úpravám
Hodnocení a recenze Lensa AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
6. Alexa
Alexa, výkonný virtuální asistent od Amazonu generovaný umělou inteligencí, je dokonalým doplňkem vašeho prostředí, ať už se jedná o zařízení ovládaná v chytré domácnosti nebo jiné aplikace.
Nejlepší funkce Alexy
- Ovládejte všechna svá chytrá domácí zařízení, jako jsou světla, termostaty a klimatizace, která se hladce synchronizují s Alexou.
- Nechte AI asistenta Alexu provádět akce pomocí hlasových příkazů, jako je přehrávání hudby, čtení zpráv, poskytování informací o dopravní situaci v reálném čase a mnoho dalšího.
Omezení Alexy
- Ačkoli Alexa disponuje rozsáhlou knihovnou dovedností, někteří uživatelé mohou narazit na omezení při integraci některých aplikací třetích stran.
- Funguje nejlépe se zařízeními podporujícími Alexa, což omezuje jeho použitelnost.
Ceny Alexa
- S zařízeními podporujícími Alexa je zdarma, ale za všechna zařízení podporující Alexa budete muset zaplatit více než 1500 dolarů.
Hodnocení a recenze Alexa
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
7. Siri – Nejlepší pro iOS
Podobně jako Amazon si i hlasový asistent Siri od Apple s podporou umělé inteligence vydobyl pozoruhodné jméno díky své úrovni personalizace, kontextualizace a použitelnosti. Od té doby je nedílnou součástí zařízení iOS a nabízí hlasovou asistenci pro širokou škálu úkolů.
Nejlepší funkce Siri
- Automatizujte úkoly, provádějte vyhledávání a získejte odpovědi na konkrétní otázky pomocí vylepšených dotazů v přirozeném jazyce.
- Pracujte s jakýmkoli zařízením Apple nebo podporovanými platformami hladce pomocí hands-free ovládání Siri.
Omezení Siri
- Siri je primárně určena pro zařízení Apple a není k dispozici pro uživatele Androidu.
Ceny Siri
- Zdarma s zařízeními Apple
Hodnocení a recenze Siri
- G2: NA
- Capterra: NA
8. Socratic
Máte potíže s pochopením složitých pojmů nebo potřebujete pomoc s přípravou na zkoušky? Socratic je váš AI-poháněný společník pro učení, který nabízí personalizované vedení a interaktivní vysvětlení pro upevnění vašich znalostí.
Nejlepší funkce Socratic
- Ptejte se v přirozeném jazyce a získejte podrobná vysvětlení přizpůsobená vašim konkrétním potřebám.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně vysvětlení, diagramů a praktických úloh vytvořených pedagogy a odborníky v dané oblasti.
Omezení Socratica
- Zaměřuje se především na matematiku, přírodní vědy a dějepis.
- Omezená podpora pro otevřené nebo kreativní otázky
Sokratické ceny
- Bezplatný tarif
- Výhoda: Cena začíná na 10 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Socratic
- G2: NA
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Cleo
Cleo je konverzační aplikace s umělou inteligencí, která poskytuje personalizovanou podporu pro vaše finanční blaho. Pomáhá vám sledovat rozpočet, stanovovat finanční cíle a poskytuje praktické informace o výdajích.
Nejlepší funkce Cleo
- Sledujte finance a cíle, abyste pochopili pokrok, a pomocí jednoduchých pokynů získáte doporučení založená na umělé inteligenci.
- Automaticky převádějte pevnou částku na svůj spořicí účet pomocí automatizovaného spořicího nástroje.
- Spravujte své finance chytřeji pomocí peněženky v aplikaci, která je propojena s vaším spořicím účtem.
Omezení Cleo
- Žádná bezplatná zkušební verze ani bezplatná verze
- Omezené integrace jsou nevýhodné pro ty, kteří chtějí sledovat jak profesionální, tak osobní výdaje.
Ceny Cleo
- Cleo Plus: 5,99 $/měsíc
- Cleo Builder: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cleo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Youper
Youper, jedna z nejlepších aplikací s umělou inteligencí v oblasti péče o duševní zdraví, je přítel s umělou inteligencí, který naslouchá bez předsudků a nabízí podporu pro zlepšení vaší nálady. Prostřednictvím poutavých konverzací a personalizovaných aktivit vám pomáhá zvládat stres, budovat sebevědomí a rozvíjet zdravější mechanismy zvládání problémů.
Nejlepší funkce Youper
- Promluvte si s Youperem o všem, co vás trápí, a získejte empatické odpovědi a povzbuzující slova.
- Hrajte hry, absolvujte kreativní cvičení a věnujte se praktikám všímavosti, abyste si zlepšili náladu a zvládali stres.
- Získejte personalizovaná potvrzení na základě vaší nálady a cílů, která posílí vaše sebevědomí a sebedůvěru.
- Sledujte své nálady a pokrok směrem k dosažení svých cílů v oblasti emočního blahobytu.
Omezení Youper
- Omezeno na textové interakce
- Nemusí být vhodné pro osoby s vážnými duševními poruchami.
Ceny Youper
- Bezplatný tarif
- Youper Premium: 69,99 $/rok
Hodnocení a recenze Youper
- G2: NA
- Capterra: NA
11. Otter. ai
Máte příliš mnoho schůzek nebo pohovorů? Otter.ai vám pomůže díky svému výkonnému asistentovi pro přepisování pomocí umělé inteligence, který zachycuje zvuk v reálném čase a převádí jej do přesného textového formátu s možností vyhledávání.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Získejte okamžité přepisy jakýchkoli zvukových nahrávek, včetně schůzek, přednášek a rozhovorů.
- Automaticky identifikujte různé mluvčí v konverzaci pro snadnější orientaci.
- Naučte Otter rozpoznávat specifické termíny a žargon relevantní pro vaši oblast.
- Snadno prohledávejte přepisy, zvýrazňujte klíčové body a upravujte je pro větší přesnost.
Omezení Otter.ai
- Přesnost se může lišit v závislosti na kvalitě zvuku a hlučnosti pozadí.
- Bezplatný tarif má omezený počet minut pro přepis a funkce.
Ceny Otter. ai
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 10 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 20 $/měsíc na uživatele
- Plány pro podniky: Na vyžádání
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,2/5 (172 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (80 recenzí)
12. Google Gemini
Google Gemini je řada velkých jazykových modelů (LLM) vyvinutých společností Google AI. Jedná se o multimodální AI, což znamená, že dokáže rozumět a generovat text, kód, zvuk, obrázky a video. Na rozdíl od dřívějších modelů AI dokáže Gemini zpracovávat a kombinovat různé typy informací, díky čemuž je univerzálnější a schopný plnit složité úkoly.
Nejlepší funkce Google Gemini:
- Multimodální porozumění: Gemini dokáže zpracovávat a rozumět různým formám dat, včetně textu, obrázků, zvuku a kódu.
- Generativní schopnosti: Umí generovat text, kód, obrázky a další obsah na základě zadání nebo vstupů, které obdrží.
- Uvažování a řešení problémů: Gemini dokáže uvažovat o složitých problémech a nacházet řešení.
- Kontextové porozumění: Dokáže zachovat kontext a porozumět vztahům mezi různými informacemi.
- Překlad jazyků: Gemini dokáže překládat texty mezi různými jazyky.
- Generování kódu: Umí generovat kód na základě popisů v přirozeném jazyce.
Gemini je navržen jako univerzální a výkonný model umělé inteligence, který lze použít pro širokou škálu aplikací, od zákaznického servisu až po kreativní psaní. Google implementuje Gemini do celé své sady aplikací, díky čemuž je každým dnem stále užitečnější.
Omezení Google Gemini
- Omezení dat
- Halucinace
- Výpočetní náklady
- Etické aspekty
- Omezení v reálném světě
Ceny Google Gemini
- Zdarma s možností placené verze
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5
- Capterra: NA
13. Brilliant
Brilliant je interaktivní online platforma, která vyučuje předměty STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) prostřednictvím poutavých příběhů, simulací a úkolů.
Skvělé nejlepší funkce
- Učte se praxí díky interaktivním lekcím, které kombinují videa, simulace a výzvy.
- Získejte personalizovaná doporučení a výzvy, protože platforma se přizpůsobí vašemu tempu a stylu učení.
- Spojte se s ostatními studenty a diskutujte o konceptech v komunitním fóru.
- Stáhněte si lekce a úkoly, abyste k nim měli přístup i bez připojení k internetu.
Brilliant omezení
- Pro přístup ke všem funkcím je nutné předplatné.
- Některé pojmy mohou být pro mladší studenty příliš náročné.
- Omezené zaměření na humanitní a společenské vědy
Skvělé ceny
- Bezplatný tarif
- Prémiový tarif: Od 13,49 $/měsíc
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: NA
- Capterra: NA
14. Mem
Mem je výzkumný asistent využívající umělou inteligenci, který vám pomáhá shromažďovat, sdílet a organizovat informace z webu.
Nejlepší funkce Mem
- Pomocí dotazů v přirozeném jazyce vyhledávejte informace z různých zdrojů, včetně akademických časopisů, novinových článků a webových stránek.
- Uspořádejte si svůj výzkum pomocí složek, značek a poznámek.
- Automaticky generujte citace ve formátech MLA, APA a Chicago.
- Sdílejte své výzkumy s ostatními a spolupracujte na projektech
Omezení paměti
- Pro přístup ke všem funkcím je nutné předplatné.
- Nemusí vždy najít nejrelevantnější informace.
- Není tak komplexní jako některé jiné výzkumné databáze.
Ceny za paměť
- Individuální: 14,99 $/měsíc
- Teams: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mem
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. Procházení AI
Browse AI je nástroj pro automatizaci webu, který vám umožňuje extrahovat a sledovat data z jakékoli webové stránky.
Prohlédněte si nejlepší funkce umělé inteligence
- Získejte personalizovaná doporučení článků, videí a dalšího obsahu na základě vašich zájmů.
- Vytvářejte myšlenkové mapy, abyste uspořádali svůj výzkum a prozkoumali různá témata z libovolného počtu webových stránek.
- Ušetřete čas extrahováním dat z více webových stránek a sledováním jejich změn pomocí několika kliknutí.
Prohlédněte si omezení umělé inteligence
- Pro přístup ke všem funkcím je nutné předplatné.
- Omezené zaměření na akademický výzkum
Prohlédněte si ceny AI
- Starter: 48,75 $/měsíc
- Profesionální: 123,75 $/měsíc
- Tým: 311,25 $/měsíc
Prohlédněte si hodnocení a recenze AI
- G2: 4,8/5 (32 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (42 recenzí)
16. Seamless AI
Seamless AI je vyhledávač B2B založený na umělé inteligenci, který vám pomůže najít potenciální zákazníky a další informace související s klienty.
Nejlepší funkce Seamless AI
- Snadno zaznamenávejte informace o potenciálních zákaznících pomocí rozšíření AI pro Chrome.
- Pište scénáře pro studené hovory, e-maily, zprávy na LinkedIn, příspěvky na sociálních médiích a další pomocí generativní funkce AI pro psaní textů.
- Pracujte hladce s Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator a dalšími špičkovými CRM pomocí integrace API.
Omezení bezproblémové AI
- K nastavení a používání je nutná technická odbornost.
- Nemusí být vhodné pro všechny podniky.
Plynulé ceny AI
- Zdarma
- Základní: 39 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze bezproblémové AI
- G2: 4,2/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (122 recenzí)
17. Read AI
Read AI je aplikace s umělou inteligencí, která vám pomůže generovat přepisy, shrnutí a přehrávat důležité momenty z jakéhokoli online jednání.
Přečtěte si o nejlepších funkcích AI
- Automaticky porozumějte důležitým momentům schůzek pomocí AI Highlights.
- Získejte shrnutí, témata a úkoly z jednání pomocí aplikace Meeting Notes.
- Staňte se lepším komunikátorem a získejte podněty ke zlepšení řeči pomocí AI Assisted Speaker Coach.
Přečtěte si o omezeních AI
- Některé pokročilé možnosti přizpůsobení vyžadují placený tarif.
- Nemusí dokonale zachytit všechny nuance lidské řeči.
Přečtěte si ceny AI
- Zdarma
- Pro: 19,75 $/měsíc
- Enterprise: 29,75 $/měsíc
- Enterprise+: 39,75 $/měsíc
Přečtěte si hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
18. Grain
Grain je platforma pro pořizování poznámek a vedení záznamů založená na umělé inteligenci, která zaznamenává poznatky z jednání a úkoly k provedení a pomáhá vám věnovat čas tomu, na čem záleží nejvíce.
Nejlepší funkce Grain
- Vytvářejte schůzky, automaticky zaznamenávejte poznámky a snadno synchronizujte kontakty.
- Zrychlete zaškolování a vzdělávání zaměstnanců pomocí koučování založeného na umělé inteligenci.
- Optimalizujte své pracovní postupy a uzavírejte obchody rychleji pomocí Deal Insights.
Omezení zrna
- Některé pokročilé funkce vyžadují placený tarif.
- Není kompatibilní s některými CRM a nástroji.
Ceny obilovin
- Základní: 0 $
- Starter: 15 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze zrna
- G2: 4,6/5 (273 recenzí)
- Capterra: NA
19. Fathom
Fathom je asistent pro schůzky založený na umělé inteligenci, který vám pomáhá zaznamenávat schůzky a získávat přepisy, nejdůležitější body a shrnutí vašich schůzek, čímž vám pomáhá zlepšit interní komunikaci a produktivitu.
Nejlepší funkce Fathom
- Používejte je bez problémů s aplikacemi pro videokomunikaci, jako jsou Google Meet, Microsoft Teams, Zoom atd.
- Získejte přepisy a nahrávky hovorů se zvýrazněnými důležitými momenty.
- Využijte výhody vícejazyčné podpory v sedmi jazycích, včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a portugalštiny.
Pochopte omezení
- Omezené funkce pro nahrávání videohovorů, poznámek z jednání a dalších věcí ve srovnání s konkurencí.
- Pokročilé funkce pouze s placenými možnostmi
Ceny Fathom
- Zdarma
- Standard: 32 $/měsíc
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 100 recenzí)
20. Chatbase
Chatbase je platforma pro vývoj chatbotů, která vám pomůže vytvářet a spravovat chatboty pro různé platformy pro zasílání zpráv.
Nejlepší funkce Chatbase
- Vytvářejte chatboty v různých jazycích pomocí rozhraní typu drag-and-drop bez nutnosti programování.
- Integrujte je s oblíbenými platformami pro zasílání zpráv, jako jsou Messenger, WhatsApp a Telegram.
- Naučte svého chatbota rozumět dotazům v přirozeném jazyce a odpovídat na ně.
- Sledujte výkon a zapojení chatbotů
Omezení Chatbase
- Pokročilé funkce a integrace NLP vyžadují placený tarif.
- Může vyžadovat určité technické znalosti pro komplexní návrhy chatbotů.
Ceny Chatbase
- Zdarma
- Koníčky: 19 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Neomezený: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Chatbase
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (70 recenzí)
21. Descript
Descript je komplexní nástroj pro úpravu zvuku a videa s výkonnými funkcemi umělé inteligence pro přepis, úpravy a spolupráci.
Nejlepší funkce Descript
- Automaticky přepisujte zvukové a obrazové nahrávky s vysokou přesností pomocí přepisu založeného na umělé inteligenci.
- Snadné nahrávání hlasových komentářů a snímků obrazovky
- Upravujte audio a video pomocí intuitivních nástrojů a efektů
- Sdílejte projekty s ostatními a spolupracujte v reálném čase.
- Vytvářejte a publikujte podcasty pomocí integrovaných nástrojů Descript.
Omezení aplikace Descript
- Pokročilé funkce a integrace vyžadují placený tarif.
- Nemusí být vhodné pro složité projekty úpravy videa.
Ceny Descript
- Zdarma
- Tvůrce: 15 $/měsíc
- Pro: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,5/5 (344 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (164 recenzí)
22. HeyGen
HeyGen je platforma pro tvorbu videa a hlasu založená na umělé inteligenci, která vám umožní vytvářet výkonné avatary a hlasy generované umělou inteligencí.
Nejlepší funkce HeyGen
- Vytvářejte inovativní videa založená na umělé inteligenci pro školení, marketing produktů, sociální média a další účely.
- Rozšiřte tvorbu videoobsahu pomocí intuitivního rozhraní tohoto nástroje.
- Automaticky překládejte svá vytvořená videa do více jazyků
Omezení HeyGen
- Ačkoli HeyGen vyniká v generování obsahu, uživatelé možná budou muset výstupy zkontrolovat a vylepšit, aby zajistili originalitu a soulad se specifickými požadavky.
Ceny HeyGen
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (41 recenzí)
23. Copy. ai
Copy. ai je známá platforma pro texty a obsah generované umělou inteligencí, která nabízí snadnou možnost vytvářet poutavý a zajímavý obchodní obsah.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytvářejte přesvědčivé marketingové texty pro různé účely a vylepšete tak sdělení a komunikaci vaší značky.
- Rozvíjejte své nápady do plnohodnotných článků, blogových příspěvků a obsahu pro sociální média s minimálním vkladem.
- Rozšiřte své aktivity v oblasti obsahu, aniž byste museli najímat velké týmy.
Omezení Copy.ai
Ačkoli je Copy.ai schopný generovat obsah, může občas vyžadovat jemné doladění, aby plně pochopil nuance kontextových požadavků.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Pro: 49 $/měsíc
- Tým: 249 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (177 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (60 recenzí)
24. Supernormal
Supernormal je komplexní aplikace pro psaní poznámek z jednání, která vám pomůže během několika minut napsat, vylepšit a sdílet poznámky z jednání.
Nejlepší funkce Supernormal
- Automatizujte opakující se úkoly spojené s pořizováním poznámek, ušetřete čas a umožněte týmům soustředit se na konkrétní úkoly.
- Vylepšete pracovní postupy a spolupráci týmu pomocí nástroje pro sledování aktivit založeného na umělé inteligenci, který podporuje plynulou komunikaci a postup projektu.
Nadstandardní omezení
- Omezené funkce v bezplatném tarifu
- Zápisky z jednání nemusí být přesné v závislosti na okolním hluku a porozumění aplikaci.
Nadstandardní ceny
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc
- Podnikání: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Supernormal
- G2: 4,4/5 (16 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
25. CustomGPT
CustomGPT je platforma, která vám umožní vytvořit vlastní chatbot GPT během několika minut. Pomůže vám automatizovat opakující se úkoly, odpovídat na dotazy zákazníků a převzít další úkoly, které uvolní lidské pracovní síly.
Nejlepší funkce CustomGPT
- Trénujte modely AI na základě jedinečných datových sad a požadavků, abyste zajistili jejich relevanci a přesnost.
- Přizpůsobte CustomGPT konkrétním odvětvím, jako je zdravotnictví, finance a další.
Omezení CustomGPT
- Žádný bezplatný tarif
- Nejpokročilejší funkce a pokročilé modely AI vyžadují zakoupení prémiové verze.
Ceny CustomGPT
- Standard: 99 $/měsíc
- Premium: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CustomGPT
- G2: NA
- Capterra: Nedostatek recenzí
26. Feathery
Feathery je AI generovaný nástroj pro tvorbu formulářů a pracovních postupů bez nutnosti programování, který vám umožní vytvořit formuláře během několika minut. Zaměřuje se na zlepšení interakcí se zákazníky a pomůže vám vytvořit přizpůsobené formuláře a okamžitě zachytit interakce.
Nejlepší funkce Feathery
- Shromažďujte a analyzujte uživatelská data pomocí umělé inteligence a zajistěte tak, aby podniky mohly získávat cenné informace pro přizpůsobení svých interakcí.
- Využijte pokročilé analytické nástroje k pochopení chování uživatelů a umožněte firmám přijímat rozhodnutí založená na datech.
Omezení Feathery
- Při integraci Feathery do stávajících systémů se uživatelé mohou setkat s určitou náročností, zejména v případě podniků s komplexními datovými strukturami.
Příznivé ceny
- Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Feathery
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
27. Osobní AI
Personal AI je osobní asistent založený na umělé inteligenci, který nabízí platformu pro zefektivnění každodenních úkolů a zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce osobní AI
- Ušetřete čas díky textům a e-mailům vytvořeným pomocí umělé inteligence.
- Vytvořte si vlastního asistenta s umělou inteligencí a naučte ho pracovat s vašimi daty a zprávami, přičemž přístup budete mít pod kontrolou vy.
Omezení osobní AI
- Vysoká cena a náročná křivka učení
Ceny osobních AI
- Premium: 40 $/měsíc pro osobní nebo profesionální použití
- Elevate: Individuální ceny pro firemní použití
Osobní hodnocení a recenze umělé inteligence
- G2: NA
- Capterra: NA
28. Growbots
Growbots je komplexní nástroj umělé inteligence pro automatizaci odchozích prodejů, který zahrnuje vyhledávání potenciálních zákazníků, oslovování a dokonce i odchozí prodej prostřednictvím služby Concierge.
Nejlepší funkce Growbots
- Automatizujte proces generování potenciálních zákazníků pomocí pokročilých pracovních postupů, které vašim prodejním týmům umožní soustředit se na budování vztahů a uzavírání obchodů.
- Využijte AI k oslovení potenciálních zákazníků s vyšší pravděpodobností konverze a optimalizujte tak své marketingové aktivity.
Omezení Growbots
- Uživatelé možná budou muset doladit parametry kampaně, aby je přizpůsobili specifické dynamice odvětví a preferencím cílové skupiny.
Ceny Growbots
- Outreach: 49 $/měsíc
- Vše v jednom: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Growbots
- G2: 4,5/5 (138 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (47 recenzí)
29. Cody
Cody je platforma virtuálního asistenta založená na umělé inteligenci, která pomáhá firmám zjednodušit pracovní postupy a vylepšit obchodní procesy.
Nejlepší funkce Cody
- Naučte chatbota na základě svých vlastních dat a znalostní báze, aby mohl poskytovat kontextové odpovědi na všechny vaše otázky a šetřit vám čas.
- Ujistěte se o autentičnosti generovaných výstupů díky přiloženým citacím.
Omezení Cody
- Zákazníci hlásí potřebu následných opatření a pomalé reakce na požadavky na servis.
Ceny Cody
- Základní: 29 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
- Pokročilá: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cody
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
30. Chatboty Zapier
Zapier, automatizační nástroj propojující více aplikací a služeb, má také chatbot. Tento nástroj vám umožňuje propojit různé aplikace, včetně chatbotů, a vytvořit tak plynulé pracovní postupy.
Nejlepší funkce Zapieru
- Integrujte chatboty s jinými aplikacemi a umožněte automatické odpovědi a akce na základě interakcí uživatelů.
- Vytvořte si vlastní chatboty a propojte je se svými Zaps, čímž zefektivníte procesy a zvýšíte efektivitu.
Omezení aplikace Zapier
- Správa více chatbotů a zajištění přesnosti a integrity může být obtížné.
- Omezené funkce bezplatného tarifu
Ceny Zapier
- Zdarma
- Premium: 20 $/měsíc
- Pokročilá: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
31. Anthropic (Claude)
Díky svému špičkovému nástroji Claude se Anthropic používá k vytváření pokročilých a etických modelů umělé inteligence, které vývojářům umožňují budovat inteligentní systémy zaměřené na bezpečnost a spolehlivost. Claude může také sloužit jako virtuální asistent, který zjednodušuje mnoho úkolů každodenního života.
Nejlepší funkce aplikace Claude
- Generujte text a získejte přesné odpovědi na své otázky v uživatelsky přívětivém rozhraní.
- Vytvářejte sofistikované modely umělé inteligence s důrazem na porozumění na lidské úrovni.
Omezení aplikace Claude
- Vzhledem k pokročilé povaze nástrojů společnosti Anthropic mohou uživatelé narazit na určitou náročnost při osvojování si těchto nástrojů, zejména pokud jsou v oblasti etického vývoje umělé inteligence nováčky.
- Jeho datová sada je aktualizována do roku 2022, a proto nemůže poskytovat přesné odpovědi ohledně novějších událostí.
Ceny Claude
- Claude instant: 0,80 $ za milion tokenů
- Claude 2. 0: 8,00 $ za milion tokenů
Hodnocení a recenze Clauda
- G2: 4,7/5 (120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
32. Airparser
Airparser je nástroj pro extrakci dat založený na technologii GPT, který pomáhá extrahovat data z PDF souborů, e-mailů, HTML stránek, webových stránek a dalších dokumentů a exportovat je v reálném čase do jakékoli aplikace.
Nejlepší funkce Airparseru
- Pomocí přesné extrakce dat můžete přesně extrahovat a analyzovat data z různých dokumentů a zdrojů.
- Využijte přizpůsobitelná pravidla analýzy k přizpůsobení se různým strukturám a formátům dokumentů.
- Získejte přístup k extrahovaným datům ve svých oblíbených aplikacích, protože tento nástroj je integrován s Google Sheets, Zapier atd.
Omezení Airparseru
- Ačkoli jsou pravidla pro analýzu vysoce přizpůsobitelná, jejich nastavení může vyžadovat počáteční konfiguraci na základě konkrétních typů dokumentů, což je složitý proces.
Ceny Airparser
- Starter: 39 $/měsíc
- Růst: 59 $/měsíc
- Podnikání: 179 $/měsíc
- Premium: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Airparser
- G2: NA
- Capterra: NA
33. Botsonic
Botsonic je intuitivní robotický asistent, který lze použít k vytváření univerzálních podpůrných botů pomocí frameworku ChatGPT od Open AI. Je trénován na vašich datech, aby řešil dotazy související se zákaznickou podporou a dalšími záležitostmi.
Nejlepší funkce Botsonic
- Využijte algoritmy založené na NLP k porozumění a zodpovězení dotazů uživatelů s vysokou mírou přesnosti.
- Nasazujte chatboty založené na technologii Botsonic na různých kanálech, jako jsou Slack, Telegram a WhatsApp, a zlepšete tak přístupnost pro uživatele.
Omezení Botsonic
- Extrémně složité případy použití mohou vyžadovat další doladění a přizpůsobení, což může prodloužit dobu vývoje.
Ceny Botsonic
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Botsonic
- G2: 4,8/5 (33 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (11 recenzí)
34. Dante AI
Dante AI je platforma pro vytváření přizpůsobených chatbotů s umělou inteligencí, které jsou navrženy na základě vašich dat.
Nejlepší funkce Dante AI
- Integrujte tento nástroj s více než 5000 aplikacemi a zefektivněte stávající pracovní postupy.
- Zvyšte produktivitu pomocí umělé inteligence k analýze dat a textů, vytváření kopií, ladění kódu, sledování sentimentu na sociálních médiích a dalším činnostem.
Omezení Dante AI
- Uživatelé možná budou muset zkontrolovat a přizpůsobit odpovědi generované umělou inteligencí, aby odpovídaly konkrétnímu stylu značky nebo osobnímu stylu psaní v prvních několika případech.
Ceny Dante AI
- Zdarma
- Vstup: 9 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
- Profesionální: 199 $/měsíc
- Podnikání: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dante AI
- G2: NA
- Capterra: NA
35. Writesonic
Další platforma pro tvorbu obsahu založená na umělé inteligenci, Writesonic, vám pomůže vytvořit jakýkoli obsah 10krát rychleji. Lze ji použít pro tvorbu obsahu, úpravy, publikování článků optimalizovaných pro SEO, blogů, reklam, vstupních stránek, popisů produktů pro e-commerce, příspěvků na sociálních médiích a dalšího.
Nejlepší funkce Writesonic
- Využijte funkce AI pro psaní textů a vytvářejte přesvědčivé a poutavé texty pro marketing, sociální média a další obsahové potřeby.
- Vytvořte texty pro landing page optimalizované pro vyhledávání ve více než 25 jazycích a zlepšete tak konverze.
Omezení Writesonic
- Ačkoli je obsah generovaný umělou inteligencí efektivní, může vyžadovat kontrolu a doladění ze strany uživatele, aby byly zohledněny specifické nuance a kontext.
Ceny Writesonic
- Zdarma
- Malý tým: 19 $/měsíc
- Enterprise: Od 500 $/měsíc
- Freelancer: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
36. Chatsonic
Chatsonic je alternativou k aplikaci ChatGPT pro tvorbu obsahu a nabízí pokročilé funkce, jako je integrace vyhledávání, chat s PDF, generování obrázků pomocí umělé inteligence a další možnosti, které vám pomohou vytvářet obsah efektivněji.
Nejlepší funkce Chatsonic
- Analyzujte tržní trendy, pište reklamy a upravujte texty pomocí pokročilých marketingových AI promptů.
- Vyhledávejte a shromažďujte data ze všech svých připojených aplikací spolu s Googlem, abyste získali smysluplné informace.
Omezení Chatsonic
- Některé obsahy a texty mohou být nesprávné a mohou postrádat kontextové porozumění.
Ceny Chatsonic
- Zdarma
Hodnocení a recenze Chatsonic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
37. AssemblyAI
AssemblyAI je nástroj pro automatické rozpoznávání řeči (ACR), který využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence k převodu mluveného jazyka na přesný a použitelný text.
Nejlepší funkce AssemblyAI
- Využijte je pro své potřeby v oblasti přepisování a shrnování v reálném čase a zefektivněte pracovní postupy, které vyžadují okamžitý přístup k mluvenému obsahu a vysokou míru přesnosti.
- Vytvořte si vlastní hlasové produkty s umělou inteligencí pomocí integrace s API Assembly AI.
Omezení AssemblyAI
- Ačkoli je AssemblyAI přesná, její výkon se může lišit v závislosti na určitých přízvucích, což vyžaduje příležitostnou manuální kontrolu přesnosti.
Ceny AssemblyAI
- Převod řeči na text: 0,37 $/hodina
- Přepis v reálném čase: 0,47 $/hodina
- Audio Intelligence a LeMUR: Cena za token
Hodnocení a recenze AssemblyAI
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: NA
38. Timely
Timely je nástroj pro sledování času založený na umělé inteligenci, který vám pomůže sledovat čas napříč více projekty. Jeho desktopová a mobilní aplikace dokáže sledovat schůzky, úkoly, projekty a další.
Nejlepší funkce v pravý čas
- Automatizujte sledování času pro více projektů a úkolů
- Sledujte rozpočet a další metriky související s vašimi projekty.
- Využijte pokročilé reportování s prognózami a analýzami projektů, které vám pomohou efektivně plánovat vaše projekty.
Časová omezení
- Funkce fakturace mohou vyžadovat vylepšení.
- Pokud sledujete více projektů současně, mohou se vyskytnout potíže.
Včasné stanovení cen
- Starter: 11 $/měsíc
- Premium: 20 $/měsíc
- Neomezený: 28 $/měsíc
Aktuální hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
39. Superpowered
Superpowered je další aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí na seznamu, ale s malou změnou. Neobsahuje žádné boty, které by se připojovaly k vašim videohovorům nebo hlasovým hovorům. Žádné nahrávky. Dělá to, co má – pořizuje dobré poznámky!
Nejlepší funkce s mimořádným výkonem
- Automaticky rozdělte poznámky na „souhrn“ a „akční položky“.
- Využijte šablony AI, které vám pomohou vést efektivní schůzky, například při individuálních obchodních hovorech, pohovorech a dalších situacích.
Supervýkonná omezení
- Pokud nemáte boty, musíte dát Superpowered výslovné povolení k účasti na schůzkách.
Supervýkonné ceny
- Zdarma
- Základní: 36 $/měsíc
- Pro: 108 $/měsíc
Supervýkonná hodnocení a recenze
- G2: NA
- Capterra: NA
40. Jasper
Jasper je výkonný nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který pomáhá marketingovým týmům optimalizovat a zrychlit jejich procesy.
Nejlepší funkce Jasper
- Získejte kontextové jazykové návrhy, které zajistí přesnou a přirozeně znějící písemnou komunikaci.
- Přizpůsobte Jasper tak, aby vyhovoval konkrétním stylům psaní a preferencím.
Omezení Jasperu
- Žádný bezplatný tarif. Získáte 7denní bezplatnou zkušební verzi, abyste mohli řešení otestovat, a poté si musíte pořídit tarif pro profesionály nebo tvůrce.
- Někteří uživatelé mohou považovat určité stylistické návrhy za subjektivní a vyžadující ruční schválení na základě individuálních preferencí.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc
- Pro: 69 $/měsíc
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1300 recenzí)
41. Relevance AI
Relevance AI je nástroj pro automatizaci a správu pracovních postupů, který se integruje se všemi vašimi stávajícími procesy a platformami. Využijte doporučení založená na umělé inteligenci k automatizaci pracovních postupů, vytváření LLM toků a generování šablon pro zjednodušení úkolů.
Nejlepší funkce Relevance AI
- Vytvořte pracovní sílu založenou na umělé inteligenci, která se zaměří na konkrétní oblasti podnikání a bude vykonávat úkoly podobné těm, které vykonávají lidští pracovníci.
- Integrujte aplikaci s poskytovateli LLM, jako jsou OpenAI, Google, Meta a Anthropic, a zefektivněte tak své procesy.
Omezení relevance AI
- Uživatelé možná budou muset počítat s počátečním obdobím tréninku, během kterého se platforma přizpůsobí konkrétním preferencím a chování uživatelů.
Ceny Relevance AI
- Zdarma
- Tým: 199 $/měsíc
- Podnikání: 599 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Relevance AI
- G2: NA
- Capterra: NA
42. TalkNotes
TalkNotes, vynikající aplikace v oblasti přepisu hlasu a pořizování poznámek, si klade za cíl zefektivnit proces zaznamenávání a využívání mluvených informací. Využívá platformu pro zpracování přirozeného jazyka založenou na umělé inteligenci, která převádí mluvená slova do praktických, organizovaných poznámek.
Nejlepší funkce TalkNotes
- Přepište zvuk do textu pomocí vysoce přesných nástrojů AI pro poslech, které jsou vycvičeny k poskytování přesných a bezchybných přepisu.
- Uspořádejte a roztřiďte své přepisy, aby týmy měly snadnější přístup k důležitým informacím.
Omezení TalkNotes
- V případě výrazného šumu v pozadí může docházet k odchylkám v přesnosti, proto je třeba zvážit optimální podmínky pro nahrávání.
Ceny TalkNotes
- Plus: 11,97 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze TalkNotes
- G2: NA
- Capterra: NA
43. Leap AI
Leap AI vám pomůže navrhnout pracovní postupy, aniž byste museli psát jakýkoli kód. Pomocí intuitivního ovládacího panelu můžete vybrat akce a přímo je spustit.
Nejlepší funkce Leap AI
- Získejte všechny modely pod jednou střechou, včetně pokročilých modelů AI, jako jsou GPT-4 a Llama-2 pro jazykové úkoly, modely pro obrázky a videa, jako jsou Stable Diffusion XL a Dalle-3, a modely pro hlas a hudbu, jako jsou Whisper, Bark, MusicLM a další.
- Díky flexibilním API a modelům je možné je integrovat s mnoha nástroji a zařízeními.
Překonejte omezení AI
- Ačkoli vám poskytuje výkon několika nástrojů v jedné platformě, výsledky jednotlivých nástrojů mohou být často propracovanější a přesnější ve srovnání s výsledky Leap.
Ceny Leap AI
- Bezplatný plán
- Pro: Od 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Leap AI
- G2: NA
- Capterra: NA
44. Blaze. ai
Blaze. ai je platforma pro tvorbu příběhů a obsahu založená na umělé inteligenci, která převádí obsah vaší značky na praktické blogové příspěvky, obsah pro sociální média, reklamní texty, marketingové briefy a další.
Nejlepší funkce Blaze. ai
- Vytvořte několik hlasů a profilů přizpůsobených vaší značce a vytvářejte kontextový obsah.
- Využijte neomezenou platformu pro tvorbu obsahu generovaného umělou inteligencí pro různé požadavky související s obsahem, včetně kontroly plagiátů, kontroly SEO, doporučení klíčových slov a dalšího.
- Vytvářejte, vyhledávejte, brainstormujte, plánujte a publikujte své obsahové zdroje pomocí jediného řešení.
Omezení Blaze. ai
- Při integraci Blaze.ai do stávajících marketingových nástrojů a pracovních postupů mohou uživatelé narazit na určitou učební křivku.
Ceny Blaze. ai
- Tvůrce: 25 $/měsíc
- Tým: 59 $/měsíc
- Podnik: 500 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Blaze.ai
- G2: NA
- Capterra: NA
45. Vowel
Vowel je platforma pro virtuální spolupráci a videokonference, která vám pomůže pořádat úžasné schůzky, shrnovat diskuse, vyhledávat informace související se schůzkami a sdílet videokonference – bez nutnosti doplňků.
Nejlepší funkce Vowel
- Využijte AI pro přepis v reálném čase během schůzek, čímž zvýšíte přístupnost a usnadníte revize po schůzkách.
- Využijte pokročilé analytické funkce, které vám pomohou zlepšit efektivitu schůzek, včetně informací o účasti na schůzkách, úrovni zapojení a dalších údajů.
Omezení samohlásek
- Uživatelé v oblastech s nestabilním připojením k internetu mohou zaznamenat výpadky v reálném čase, což vyžaduje zvážení optimálních podmínek použití.
Ceny samohlásek
- Zdarma
- Podnikání: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Vowel
- G2: 4,6/5 (188 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
46. SemblyAI
SemblyAI je komplexní AI asistent pro týmy, který vám pomůže pořizovat poznámky, generovat poznatky a přepisovat schůzky, aby byly optimální a zaměřené na výsledky.
Nejlepší funkce Sembly
- Vylepšete interakci na schůzkách pomocí živých poznámek, shrnutí interakcí pomocí umělé inteligence a podrobných informací o každém účastníkovi.
- Využijte AI k personalizaci doporučení obsahu schůzek a zajistěte, aby účastníci dostávali relevantní a zajímavé informace.
Omezení Sembly
- Uživatelé možná budou muset věnovat čas porozumění a konfiguraci možností přizpůsobení, aby je sladili se specifickými cíli události.
Ceny Sembly
- Osobní: Bezplatný tarif
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sembly
- G2: 4,5/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: NA
47. Kraftful
Kraftful je platforma založená na umělé inteligenci, která slouží ke sběru zpětné vazby od uživatelů a generování užitečných poznatků z těchto dat.
Nejlepší funkce Kraftful
- Sledujte zpětnou vazbu a stížnosti zákazníků pomocí kvalitativní analýzy AI, vlastních průzkumů a funkcí pro poslech.
- Automaticky přeměňujte poznatky o uživatelích na uživatelské příběhy pro vaše pracovní postupy v oblasti řízení projektů.
Omezení Kraftful
- Pro dosažení optimálních výsledků je nutné zadávat jasné a stručné údaje.
- Omezené funkce v rámci bezplatného tarifu
Ceny Kraftful
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze Kraftful
- G2: NA
- Capterra: NA
48. Synthesis
Synthesis nabízí aplikaci AI pro generování syntetických dat, která pomáhá trénovat modely strojového učení a může být použita jako testovací data pro nové produkty. Lze ji například použít v lékařském výzkumu k trénování AI pro identifikaci vzorců nemocí a ve finančních modelech k odhadu dopadu událostí, jako je například rozsáhlé narušení globálního dodavatelského řetězce.
Nejlepší funkce Synthesis
- Získejte počítačem generovaná data a vyvíjejte robustní, sofistikované modely pro použití v oblasti strojového učení.
- Vyvíjejte výkonnější a etičtější AI za výrazně nižší náklady a s menším úsilím.
- Zaveďte do tréninku AI rozmanitější data a omezte také jakékoli neúmyslné zkreslení.
Omezení syntézy
- Syntetická data mohou postrádat realismus a komplexnost dat z reálného světa a modely trénované výhradně na základě těchto dat nemusí být efektivně generalizovatelné na situace v reálném světě.
Ceny za syntézu
- Cena na vyžádání
Hodnocení a recenze Synthesis
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
49. Fireflies. ai
Máte příliš mnoho schůzek? Nechte Fireflies.ai, aby vám pomohl. Může se účastnit schůzek, přepisovat nebo shrnout diskuse a dokonce rozumět hlasovým konverzacím, aby zachytil, kdo co řekl.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Automaticky zaznamenávejte zvukové a obrazové přepisy každé schůzky a shrňte je.
- Využijte pokročilé funkce aplikace Notetaker, které rozumí i nuancím hlasu a dokážou určit, kdo co řekl na schůzce.
- Sdílejte poznámky z jednání s jinými aplikacemi, jako je Slack.
Omezení Fireflies.ai
- Integrace s CRM a dalšími nástroji může být někdy nesynchronizovaná.
- Jelikož automaticky sleduje a přepisuje každou schůzku ve vašem kalendáři, může to vyvolat otázky ohledně ochrany soukromí, takže budete muset tuto funkci u vybraných schůzek ručně pozastavit.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: 39 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
50. Flowise
Flowise je open source nástroj pro tvorbu aplikací LLM s nízkými požadavky na kódování, který vývojářům umožňuje vytvářet chatboty s umělou inteligencí a pracovní postupy pro orchestraci LLM.
Nejlepší funkce Flowise
- Využijte asistenty Open AI, vlastní boty a strojové učení k automatizaci úkolů a pracovních postupů.
- Rychle vytvářejte chatboty LLM bez nutnosti programování.
- Integrujte chatovací asistenty s umělou inteligencí do svých aplikací pomocí API, SDK a integrovaných chatovacích možností.
- Využijte pokročilou orchestraci k propojení LLM s pamětí, nástroji pro načítání dat, mezipamětí, moderací a dalšími aplikacemi.
Omezení Flowise
- Uživatelé možná budou muset zkontrolovat správnost LLM a dalších pracovních postupů, protože v závislosti na kontextu a použitých datech mohou být nepřesné.
Ceny Flowise
- Zdarma
Hodnocení a recenze Flowise
- G2: NA
- Capterra: NA
Zvyšte svou produktivitu pomocí umělé inteligence
Prozkoumali jsme 50 nejlepších aplikací s umělou inteligencí, které nabízejí mnoho možností, ale stále je před námi ještě dlouhá cesta. Od tvorby obsahu přes správu pracovních postupů až po objevování skrytých informací z vašich dat – platformy s umělou inteligencí pro vývojáře, marketéry a projektové manažery revolučním způsobem mění naši práci.
S pokračujícím zdokonalováním AI se bude rozšiřovat i její využití v nových případech. Mnoho aplikací AI však můžete využít již nyní, abyste rychleji dosáhli svých obchodních cílů. Experimentujte, zkoumejte a najděte ty nejlepší aplikace AI pro vaše konkrétní případy použití.
Pokud chcete ušetřit čas a úsilí při každodenní práci, ClickUp Brain si zamilujete. Je to jedna z nejlepších aplikací s umělou inteligencí, která automatizuje pracovní postupy a optimalizuje produktivitu, abyste se mohli soustředit na to, na čem záleží.
Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte ClickUp zdarma.