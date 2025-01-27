10 alternativ a konkurentů Rytr AI v roce 2025

Žijeme v pozoruhodné době, kdy nám nástroje založené na umělé inteligenci mohou pomoci s mnoha úkoly, od tvorby obsahu po analýzu dat. Jedním z takových nástrojů AI, který si získal pozoruhodnou reputaci, je Rytr, univerzální platforma známá svými schopnostmi v oblasti tvorby obsahu.
Co ale dělat, když Rytr zcela nesplňuje všechny vaše požadavky nebo preference? Netrapte se, protože existuje řada alternativ k Rytr AI, které vám pomohou s copywritingem a mnoha dalšími úkoly.
V tomto článku prozkoumáme 10 nejlepších alternativ, které mohou konkurovat Rytr AI a potenciálně nabídnout ještě větší možnosti pro váš další nástroj pro psaní s umělou inteligencí.
Co je Rytr AI?
Rytr AI je asistent pro psaní, který dokáže snadno vytvářet různé typy obsahu, včetně blogových příspěvků, e-mailů, obchodních nabídek a vstupních stránek. Díky průlomové technologii GPT-3 vyniká Rytr v rychlém vytváření poutavých článků.
Stačí pouze stručně popsat požadovaný obsah.
Tento nástroj vám umožňuje vybrat styl psaní z rozevíracího menu, díky čemuž lze text přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Je velmi zkušený v generování obsahu na různá témata.
Rytr obsahuje základní kontrolu gramatiky, takže se nemusíte starat o pravopis. Umí také generovat obsah ve více než 30 jazycích, což je velmi praktické, pokud oslovujete globální publikum. ?
Co hledat v alternativě k Rytr AI pro vaše potřeby v oblasti copywritingu
S pokračujícím vývojem umělé inteligence se objevilo mnoho nástrojů založených na AI, které slibují snadnou tvorbu obsahu a dokonalé SEO. Ne všechny jsou však stejně dobré, natož lepší než Rytr AI.
Co byste měli hledat v alternativě:
- Kvalita obsahu: Upřednostňujte nástroje, které dokážou vytvářet originální a poutavý obsah, zejména proto, že mnoho článků generovaných umělou inteligencí má tendenci znít repetitivně nebo nesmyslně.
- Přizpůsobení: Hledejte nástroje, které vám umožní přizpůsobit generovaný obsah podle vašich konkrétních požadavků zadáním tónu, stylu a úhlu pohledu.
- Jazyková podpora: Ujistěte se, že alternativa k Rytr AI dokáže generovat obsah v jazycích, které potřebujete pro své globální nebo vícejazyčné publikum.
- Snadné použití: Vyberte si intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje tvorbu obsahu a je vhodné jak pro zkušené autory, tak pro začátečníky.
- Cena a podpora: Zvažte cenu a dostupnost zákaznické podpory, abyste mohli učinit nákladově efektivní a dobře podporované rozhodnutí ohledně svého dalšího nástroje pro psaní textů.
10 nejlepších alternativ k Rytr
Podívejte se na naše stručné recenze 10 nejlepších alternativ Rytr, které můžete použít k urychlení tvorby obsahu, aniž byste slevili z kvality. ✍️
1. ClickUp
ClickUp je špičkový nástroj pro správu projektů a úkolů, který zefektivňuje komunikaci a pracovní postupy centralizací informací, úkolů a termínů souvisejících s projekty. Díky přizpůsobitelným funkcím a integracím ClickUp zajišťuje, že týmy mohou efektivně plánovat, provádět a sledovat své projekty, což v konečném důsledku zvyšuje produktivitu a týmovou práci. ?
ClickUp AI je inovativní nástroj, který je součástí produktivní platformy ClickUp a slibuje, že předefinuje způsob, jakým používáme umělou inteligenci pro různé účely, včetně copywritingu. Umí generovat dlouhé nebo krátké texty na základě vašich vstupů – stačí vybrat typ obsahu, který chcete, hlavní téma a cílovou skupinu a sledovat, jak nástroj během několika sekund vygeneruje dokonalé blogy nebo popisy produktů!
Pokud si nejste jisti, jak nasměrovat AI asistenta pro psaní, aby vytvořil obsah, který chcete, platforma nabízí předem připravené podněty pro psaní poutavých a informativních textů, které osloví vaši cílovou skupinu.
Kromě toho ClickUp AI funguje jako osobní korektor pro autory obsahu nebo obchodní zástupce, který vylepšuje vaše texty a kontroluje jejich gramatiku, styl a srozumitelnost. Šetří také čas a nervy tím, že poskytuje předem strukturované záhlaví a tabulky, přeformátovává text a zjednodušuje složité dokumenty pomocí shrnutí.
ClickUp Docs vám meanwhile umožňuje snadno spravovat, upravovat a sdílet veškerý obsah, který vytvoříte pomocí ClickUp AI. Více členů týmu může současně přispívat, upravovat a revidovat dokumenty, aniž by museli opustit platformu ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zjednodušuje tvorbu dokumentů pro nabídky, e-maily a projekty
- Zahrnuje šablony a návrhy stylů
- Překládá a přizpůsobuje obsah
- Vytváří stručné a informativní shrnutí nebo můžete vytvářet dlouhé texty.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou považovat počáteční fázi učení za poněkud náročnou.
- Tato alternativa k Rytr má funkci AI jako placený doplněk.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Copy. ai
Copy. ai zjednodušuje tvorbu obsahu díky generátoru Freestyle AI, který vám pomůže vytvořit cokoli od reklam na Facebooku a motivačních dopisů až po osnovy esejí. Namísto toho, abyste začínali od nuly, zadáte kontext a AI vygeneruje obsah, který pak můžete vylepšit v vestavěném editoru.
Copy. ai se odlišuje svou univerzálností, protože nabízí více než 90 šablon pro různé potřeby obsahu, včetně praktických nástrojů pro posílení SEO a oslovení zákazníků. Tato alternativa k Rytr je vynikající pro zefektivnění vašich úkolů v oblasti psaní – ať už se jedná o dlouhý nebo krátký obsah – a zvyšuje produktivitu.
Pokud se chcete dozvědět více o tomto typu softwaru, přečtěte si informace o vhodných alternativách Copy.ai.
Nejlepší funkce Copy. ai
- Nabízí více než 90 šablon
- Vylepšuje a zdokonaluje obsah pomocí integrovaného editoru
- Poskytuje informace a pomoc v oblasti SEO
- Zahrnuje funkce, které pomáhají s oslovovacími kampaněmi.
Omezení Copy. ai
- Není ideální pro dlouhé texty
Ceny Copy. ai
- Bezplatný tarif
- Pro: 36 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
3. Writesonic
Writesonic je špičkou mezi nástroji pro psaní s využitím umělé inteligence a je schopen generovat vysoce kvalitní dlouhé i krátké texty. Umožňuje vám plynule přecházet mezi výstupy v kvalitě umělé inteligence a podle potřeby přepínat z GPT-3. 5 na pokročilejší GPT-4.
S více než 100 nástroji a šablonami AI, které máte k dispozici, Writesonic výrazně zjednodušuje způsob, jakým vytváříte obsah.
AI nástroje jako tento jsou také skvělé pro vytváření dlouhých bostových příspěvků speciálně pro vyhledávače. Alternativa Rtyr je integrována s SEMrush, WordPress a Zapier, což zefektivňuje pracovní postupy tím, že eliminuje nutnost přepínání mezi platformami.
Na rozdíl od většiny alternativ Writesonic dokáže tento nástroj pro psaní s umělou inteligencí generovat dlouhé blogové příspěvky za méně než minutu, včetně relevantních obrázků, a to pouze na základě vámi zadaných klíčových slov.
Nejlepší funkce Writesonic
- Poskytuje návrhy a doporučení založené na umělé inteligenci.
- Přidává relevantní obrázky do generovaného obsahu
- Umožňuje konverzaci v reálném čase s AI Chatbotem
- Integrace s nástroji třetích stran
Omezení Writesonic
- Omezený počet slov za měsíc
Ceny Writesonic
- Neomezený: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12,67 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Copysmith
Copysmith vyniká ve vytváření vysoce kvalitního obsahu pro vaše publikum díky technologii GPT-3. Odlišuje se hladkou integrací s jinými platformami, jako jsou Hootsuite, Shopify, Google Ads a Zapier, což vám umožňuje zefektivnit pracovní postupy, aniž byste museli platformu opustit.
Spolupráce Copysmith s Frase SEO nabízí jedinečnou funkci, která uživatelům umožňuje snadno objevovat SEO klíčová slova pro jakýkoli obsah generovaný umělou inteligencí.
Integrovaná kontrola plagiátů tohoto nástroje účinně řeší zásadní problém marketérů a zajišťuje autentičnost obsahu.
Nejlepší funkce Copysmith
- Využívá technologii GPT-3 k vytváření vysoce kvalitního dlouhého nebo krátkého obsahu.
- Má vestavěnou kontrolu plagiátů
- Integrace s různými nástroji a aplikacemi
- Objevuje klíčová slova pro SEO a může vám pomoci s Google Ads.
Omezení Copysmith
- Kredity mohou vypršet, pokud je nepoužijete v předem stanoveném časovém rámci.
Ceny Copysmith
- Zdarma
- Plán: 16 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Copysmith
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
5. QuillBot
QuillBot se liší od jiných nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, protože nevytváří obsah od nuly. Místo toho je jeho primární funkcí kreativní přeformulování existujícího textu.
Jde nad rámec základní náhrady synonym tím, že přeformuluje obsah tak, aby byl stručný a jasný, nebo jej rozšíří o další relevantní podrobnosti. QuillBot nabízí jedinečná rozšíření, včetně nástroje pro vyhledávání na webu pomocí umělé inteligence, generátoru citací a doplňovače vět pro společné psaní. ?
Tento nástroj je přístupný prostřednictvím rozšíření Microsoft Word, doplňku Google Chrome a rozšíření Google Docs.
Pokud byste chtěli vyzkoušet podobný software, podívejte se na tyto fantastické alternativy QuillBot.
Nejlepší funkce QuillBot
- Kreativně přeformuluje existující obsah
- Integrace s Microsoft Word a Google Docs
- Nabízí různé rozšíření
Omezení QuillBot
- Omezené funkce v rámci bezplatného tarifu
Ceny QuillBot
- Navždy zdarma
- Premium: 9,95 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: Žádné recenze
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
6. Anyword
Anyword vám pomáhá s psaním, ale zaměřuje se také na podporu prodeje a konverzí. Díky prediktivnímu modelu copywritingu založenému na umělé inteligenci má potenciál zvýšit konverzní poměry a přilákat větší klientskou základnu.
Dvěmi pozoruhodnými funkcemi jsou Predictive Performance Score (prediktivní skóre výkonu) a A/B testing (A/B testování), které vám umožňují změřit, jak mohou různá klíčová slova ovlivnit prodej různých produktů. Přizpůsobuje zprávy pro různé platformy a zajišťuje, že váš obsah je optimalizován podle publika. ?
Tento software založený na umělé inteligenci jde ještě o krok dál a nabízí fráze pro brainstorming a variace textu, což uživatelům pomáhá generovat originální nápady v mžiku oka.
Nejlepší funkce Anyword
- Prediktivní skóre výkonu a A/B testování
- Umožňuje vám přidat konkrétní klíčová slova, která můžete použít ve svém obsahu.
- Zaměřuje se na zvyšování konverzí
Omezení Anyword
- Chybí některé šablony
Ceny Anyword
- Starter: 39 $/měsíc
- Data-Driven Teams: 49 $/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
7. Frase
Frase je váš komplexní pomocník pro psaní a optimalizaci obsahu pomocí AI. Jedná se o komplexní řešení nabízející různé funkce, od provádění podrobného výzkumu a generování obsahových přehledů, osnov a šablon AI až po nasazení chatbota, který dokáže snadno vytvářet FAQ a úvody. Tento nástroj je cenný pro marketéry, protože obsahuje poznatky a analýzy, které vám pomohou vylepšit vaše obsahové strategie.
Frase využívá sílu modelů GPT od OpenAI a začleňuje novější verze, jakmile jsou k dispozici. Veškerý obsah, který generuje, je zcela jedinečný, což zaručuje originalitu. ?
Tento nástroj se hladce integruje s Google Docs, Google Search Console (GSC), rozšířeními Chrome a WordPress, což zaručuje přístupnost a použitelnost na různých platformách.
Nejlepší funkce Frase
- Využívá modely GPT k generování jedinečného a vysoce kvalitního obsahu.
- Šablony AI přizpůsobené vašim konkrétním požadavkům
- Píše, upravuje a sdílí obsah
- Nabízí možnosti zkracování, rozšiřování a přepisování textu.
Omezení Frase
- Žádná data v reálném čase
Ceny Frase
- Solo: 12,66 $/měsíc
- Základní: 38,25 $/měsíc
- Tým: 97,75 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,9/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
8. Jasper
Jasper je cenný nástroj pro psaní, který využívá pokročilé funkce umělé inteligence k generování obsahu přizpůsobeného vašim potřebám. Vytváří jedinečný, vysoce kvalitní obsah pro různé účely, včetně blogových příspěvků, popisů produktů a marketingových textů. Potřebuje k tomu jen trochu lidského vkladu. ?
Tento nástroj dokáže napodobit různé tóny a přizpůsobit se vašemu stylu psaní. Pozoruhodnou výhodou Jasperu ve srovnání s některými jeho konkurenty je funkce „Paměť“, která ho učí rozumět vašemu podnikání, produktům a službám a zároveň zajišťuje bezpečnost vašich obchodních dat.
Každý předplatný plán zahrnuje uživatelsky přívětivý editor dokumentů, umělecká díla generovaná umělou inteligencí, responzivní zákaznickou podporu, funkci chatbota a neomezené používání slov generovaných umělou inteligencí.
Nejlepší funkce Jasper
- Podporuje různé styly psaní a napodobuje váš styl psaní.
- Funkce „Paměť“
- Obsahuje více než 50 šablon
- Zahrnuje uživatelsky přívětivý editor dokumentů
Omezení Jasperu
- Podle některých uživatelů opakuje informace.
Ceny Jasper
- Creator: 39 $/měsíc
- Týmy: 99 $/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
9. Wordtune
Wordtune, revoluční AI asistent pro psaní, vám pomůže zlepšit vaše psací dovednosti tím, že vám poskytne cennou zpětnou vazbu ohledně stylu psaní, gramatiky a pravopisu. Specializuje se na vylepšování srozumitelnosti a čitelnosti vašich dlouhých textů. ?
Můžete doladit tón svého obsahu, aby byl stručný nebo propracovaný. Wordtune je pohodlně k dispozici jako rozšíření pro Chrome a doplněk pro Edge, což usnadňuje přístup a použitelnost.
Kromě toho, že je Wordtune k dispozici jako rozšíření prohlížeče, nabízí také online editor, který se velmi podobá rozhraní Grammarly. Může se pochlubit několika působivými funkcemi, včetně plynulého překladu a přeformulování vět z devíti různých jazyků do angličtiny.
Nejlepší funkce Wordtune
- Nabízí cennou zpětnou vazbu ohledně gramatiky a pravopisu.
- Zlepšuje srozumitelnost a čitelnost textů (krátkých i dlouhých).
- Integrace s prohlížeči Chrome a Edge
Omezení Wordtune
- Omezený počet přepisů za den v rámci bezplatného tarifu
Ceny Wordtune
- Navždy zdarma
- Plus: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Wordtune!
10. ChatGPT
ChatGPT je uživatelsky přívětivý nástroj AI, který vás uvítá rozhraním ve stylu chatu, takže je přístupný i pro ty, kteří s generativním softwarem AI teprve začínají. Nejenže dokáže porozumět vašim dotazům díky zpracování přirozeného jazyka, ale také si pamatuje historii vašich konverzací a poskytuje odpovědi přizpůsobené vaší aktuální interakci. Na rozdíl od jednorázových řešení ChatGPT vychází z předchozích konverzací a vytváří tak poutavější a plynulejší zážitek.
Díky pokročilé technologii AI přesahují schopnosti ChatGPT pouhé odpovídání na otázky. Umožňuje konverzace podobné lidským a nabízí pomoc při celé řadě úkolů, ať už se jedná o psaní e-mailů, vytváření esejí nebo dokonce generování kódu. Tento univerzální jazykový model se přizpůsobí vašim potřebám, což z něj činí cenného pomocníka pro různé účely, včetně tvorby obsahu.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vyniká ve zpracování přirozeného jazyka
- Generuje různé typy krátkých i dlouhých textů.
- Usnadňuje konverzace podobné lidským
- Zapamatuje si a využívá předchozí konverzace jako reference.
Omezení ChatGPT
- Potíže s udržením kontextu
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Přejděte od AI copywritingu k plné efektivitě s nejlepší alternativou Rytr
Využití AI pro tvorbu krátkých i dlouhých textů je pouze jedním z aspektů jejího potenciálu. Zvažte komplexní přístup k využití této revoluční technologie, abyste maximalizovali produktivitu a spravovali své zdroje – a to vše při eliminaci tvůrčí krize.
Komplexní platformy pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, mohou zefektivnit váš pracovní postup tím, že vám pomohou generovat obsah a spravovat úkoly a projekty. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma a přesvědčte se o jeho plném potenciálu! ✊