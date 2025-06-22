11 nejlepších alternativ k Claude AI v roce 2025

Claude AI, vytvořený společností Anthropic, je oblíbeným nástrojem pro psaní s využitím umělé inteligence pro lidi, kteří preferují promyšlené, na bezpečnost zaměřené odpovědi a přirozený konverzační tón.
V závislosti na vašich potřebách však možná budete potřebovat model, který je rychlejší, přizpůsobivější a chytřejší při ověřování faktů a vytváření souhrnů.
Existuje mnoho alternativ k Claude AI, které využívají pokročilé velké jazykové modely (LLM) k pohánění různých konverzačních úkolů AI, ať už se jedná o kreativní psaní, marketingový obsah v reálném čase nebo automatizaci úkolů.
A co je nejlepší, ClickUp se brzy může stát vaším novým AI pomocníkem. Ukážeme vám proč – prostřednictvím podrobného srovnání některých z nejlepších alternativ Claude!
Proč zvolit alternativy k Claude AI
Ne každý nástroj AI je vhodný pro každou práci. Claude AI nabízí vylepšené generování kreativního obsahu na základě podrobných pokynů značky, ale nedokáže řešit specifické potřeby bezchybného kódování. Nemá přístup k vašemu pracovnímu prostoru pro kontext, ani se nemůže připojit online, aby aktualizoval své odpovědi pomocí dat v reálném čase.
Uživatel Redditu upozornil na rostoucí problémy Clauda s generováním kódu a správou složitých pokynů:
Jsem uživatelem Claude Pro a v posledních několika dnech jsem zaznamenal některé problémy. Zdá se, že kód generovaný Claudem nyní vyžaduje mnohem více úprav. Dříve byl docela spolehlivý, ale v poslední době je méně spolehlivý. Claude má v současné době větší potíže s dlouhými kontexty a složitými úkoly. Zdá se, že ztrácí přehled nebo poskytuje méně soudržné odpovědi než dříve.
Zde je seznam nedostatků Claude AI, které byste měli aktivně hledat v lepších alternativách:
- Přístup k webu v reálném čase: Získejte aktuální data, nejnovější události a čerstvé výzkumy přímo do svého pracovního postupu, abyste dosáhli faktické přesnosti, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Přesné generování kódu: Generujte čistý, funkční kód pro složité sestavení bez přepisování nefunkční logiky nebo ladění chybných výstupů.
- Zpracování dlouhých kontextů: Spravujte delší výzvy, dokumenty a složité vlákna, aniž by model ztratil strukturu nebo přesnost.
- Ukládání a opětovné použití promptů: Ukládejte a používejte přednastavené šablony AI promptů pro rychlejší reakce při psaní, analýze a úkolech.
- Podpora multimodálního vstupu: Analyzujte obrázky, snímky obrazovky, dokumenty nebo grafy společně s textem, abyste mohli extrahovat data nebo reagovat s ohledem na kontext.
- Pokročilé funkce asistenta: Využijte přizpůsobené osobní asistenty AI pro psaní, úpravy, automatizaci, kódování, shrnování a plánování.
- Flexibilita: Získejte přístup k rozmanitější jazykové podpoře a vícejazyčným funkcím.
📖 Přečtěte si také: Jak používat Claude AI pro efektivní a přesné kódování
Alternativy k Claude AI v kostce
Zde je stručný seznam nejlepších alternativ k Claude AI, z nichž každá nabízí prémiové funkce, které vám pomohou vybrat AI systémy, které nejlépe vyhovují vašim cílům.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Jednotlivci, podniky a týmy všech velikostí, které potřebují komplexní řešení pro správu projektů a spolupráci založené na AI – s přístupem k několika LLM.
|AI asistent pro psaní, automatizace pracovních postupů, propojené vyhledávání
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|ChatGPT
|Samostatní uživatelé a malé až středně velké týmy, které potřebují univerzální multimodální AI s rychlejšími poznatky.
|Silné schopnosti uvažování, podpora kódování a ekosystém pluginů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/měsíc.
|Perplexity AI
|Jednotlivci, kteří hledají vyhledávání informací a výzkum v reálném čase
|Integrace živého vyhledávání na webu, sledování citací a multimodální funkce
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/měsíc.
|Microsoft Copilot
|Středně velké týmy a podniky, které potřebují profesionální AI pracovní postupy v rámci ekosystému Microsoft 365.
|Nativní integrace do ekosystému Microsoft, kontextová asistence a podniková bezpečnost
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify za 20 $/měsíc.
|Google Gemini
|Středně velké týmy a podniky, které potřebují multimodální uvažování a integraci do ekosystému Google.
|Funkce napříč aplikacemi, silné uvažování napříč formáty a rozsáhlé znalosti.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 19,99 $/měsíc.
|Jasper AI
|Freelancerům, samostatným podnikatelům a týmům, které chtějí vytvářet marketingový obsah v souladu se značkou.
|Přizpůsobení hlasu značky, funkce SEO a týmová spolupráce
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 49 $/měsíc.
|Copy. ai
|Freelancerové, samostatní podnikatelé a týmy hledající AI copywriting
|Více než 200 pracovních postupů, přizpůsobitelný hlas značky, pokročilé funkce pro spolupráci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 49 $/měsíc.
|HuggingChat
|Vývojáři pracující na open-source projektech AI
|Více než 1000 otevřených modelů, nástrojů pro spolupráci a ladění modelů
|Zdarma
|Poe
|Freelancerům, samostatným podnikatelům a týmům, kteří hledají přístup k více LLM na jednom místě.
|Přístup k několika modelům AI, podpora pro web, iOS, Android atd.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,99 $/měsíc.
|Character. ai
|Vytváření interaktivních postav AI
|Reakce postav podobné lidským, interaktivní dialogy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 9,99 $ měsíčně.
|YouChat
|Jednotlivci, kteří potřebují konverzační AI s vylepšeným vyhledáváním na webu
|Integrované výsledky vyhledávání, sledování citací, multimodální porozumění
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/měsíc.
📖 Přečtěte si také: Jak používat Claude AI jako pomocníka při programování
Nejlepší alternativy k Claude AI, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Na základě výše uvedených bodů a praktického testování několika nástrojů přinášíme podrobnou recenzi alternativ k Claude AI, včetně bezplatných nástrojů, které zvýší vaši produktivitu, kreativitu a rozhodovací schopnosti.
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu AI založenou na úkolech a plánování projektů)
Potřebujete výkonnou alternativu k Claude AI, která vyniká v psaní, brainstormingu, shrnování a automatizaci úkolů, aniž by narušovala váš pracovní postup?
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, integruje projektové řízení, spolupráci na dokumentech a funkce AI do jednotné platformy.
Na rozdíl od většiny ostatních chatbotů je AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, AI engine, který je plně integrován do vašeho pracovního prostoru ClickUp a je speciálně navržen pro produktivitu. Pokud je Claude AI vytříbeným diplomatem světa AI – zdvořilým a rozvážným – pak ClickUp Brain je taktickým géniem: rychlým, adaptabilním a připraveným skutečně s vámi pracovat, nejen sdílet návrhy.
Ať už píšete obsah, shrňujete poznámky z jednání, spravujete úkoly nebo vyhledáváte důležité informace ukryté ve vašich úkolech, dokumentech nebo chatu ClickUp, Brain je vždy po ruce – vnímá kontext a je připraven vám pomoci.
Když někdo z týmu potřebuje informace – ať už se jedná o referenční dokument z před třemi měsíci, rozhodnutí učiněné v dlouhé diskuzi nebo aktualizace projektu z integrovaných aplikací, jako je Google Drive nebo Slack – stačí se zeptat. Brain prohledává wiki, dokumenty a chaty ve vašem pracovním prostoru a poskytuje relevantní odpovědi v reálném čase.
Pro tvůrce obsahu a marketéry je Brain schopným pomocníkem při psaní. Píšete blogy, e-maily nebo zprávy? Stačí zadat klíčové body v jednoduchém, přirozeném jazyce a Brain je přemění na propracovaný obsah v souladu s vaší značkou.
S ClickUp Brain trvá generování marketingových textů, technické dokumentace nebo odpovědí podpory založených na datech a kontextu vaší společnosti jen několik sekund. Integrované nástroje pro vylepšení gramatiky a tónu zajišťují, že váš obsah je nejen rychlý, ale také bezchybný.
A to nejlepší? Stejně jako Claude můžete Brain využít i k programování. Pište kód od nuly, laděte existující kód a brainstormujte nápady, jak zlepšit kvalitu kódu.
Redditor to dobře shrnuje:
Potřebujete napsat blog? Začněte s Brain. Potřebujete vytvořit matici dovedností pro zdokonalení svých znalostí? Začněte s Brain. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brain!
Potřebujete napsat blog? Začněte s Brain. Potřebujete vytvořit matici dovedností pro zdokonalení svých znalostí? Začněte s Brain. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brain!
Na rozdíl od Claude, který je omezen na jeden model, Brain vám umožňuje přepínat mezi předními LLM, jako jsou GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 a další. To znamená, že si nemusíte vybírat jednu inteligenci pro psaní, kódování nebo jiné úkoly – můžete je všechny koordinovat z jednoho místa.
ClickUp Brain také funguje jako váš projektový manažer AI, automatizuje aktualizace, sleduje zpožděné úkoly a převádí poznámky z jednání na proveditelné podúkoly. Generujte automatizované asynchronní standup reporty, shrňte vlákna aktivit úkolů a zveřejňujte aktualizace projektu přímo na příslušných kanálech ClickUp Chat.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkce automatického vyplňování ClickUp AI k automatizaci přiřazování úkolů a priorit podle zadaných pokynů.
Vyzkoušejte AI Assign, který navrhuje optimální přidělování úkolů na základě faktorů, jako jsou odborné znalosti členů týmu, jejich dostupnost a aktuální pracovní vytížení, zatímco AI Prioritize automaticky nastavuje priority úkolů a pomáhá týmům soustředit se na činnosti s vysokým dopadem!
Ale to není vše. Většina dnešních AI motorů je pasivní. Spoléhají na to, že si lidé pamatují, kde se informace nacházejí, jak jsou strukturovány nebo kdo je vlastní – a nemohou autonomně provádět pracovní postupy.
Agenti Autopilot™ od ClickUp využívající umělou inteligenci nabízejí více než jen generativní AI. Díky těmto agentním funkcím umělé inteligence můžete automatizovat skutečné pracovní postupy, aniž byste hnuli prstem. Zde je přehled možností, které nabízí předem připravení agenti Autopilot v ClickUp:
|Agent
|Co umí
|Týdenní zpráva Agent
|Zveřejňuje týdenní aktualizace ve stanovený čas pro vámi vybrané prostory, složky a seznamy.
|Agent denních zpráv
|Zveřejňuje denní aktualizace aktivit ve stanovený čas pro vámi vybrané prostory, složky a seznamy.
|Tým StandUp Agent
|Shrnuje aktivitu týmu v určitém čase každého pracovního dne pro vámi vybrané prostory, složky a seznamy.
|Agent automatických odpovědí
|Odpoví na otázky týkající se vašeho produktu, služby nebo organizace ve vybraných chatových kanálech.
💡 Tip pro profesionály: Můžete určit, které zdroje znalostí mohou všechny předem připravené agenty Autopilot používat k odpovídání. Kromě toho jsou všechny části předem připravených agentů Autopilot – spouštěče, podmínky, popisy, zdroje – s výjimkou automatických odpovědí plně přizpůsobitelné.
Pro specializovanější potřeby vám Custom Autopilot Agents od ClickUp umožní přizpůsobit AI vašim jedinečným znalostem a pracovním postupům. Můžete:
- Stanovte jasný účel svého agenta (například „Pomáhat novým zaměstnancům“ nebo „Odpovídat na časté dotazy týkající se produktů“).
- Poskytněte mu konkrétní zdroje znalostí, jako jsou dokumenty, úkoly nebo složky.
- Přidejte pokyny, které ovlivní způsob, jakým systém reaguje (tón, styl, kontext).
- Otestujte a vylepšete výstup agenta před jeho nasazením.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace. Co kdyby však všechny informace byly zdokumentovány a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
ClickUp Brain MAX – hlasová AI pro chytřejší seznamy úkolů
ClickUp Brain MAX navazuje na automatizaci ClickUp Brain a přidává hlasového AI asistenta, který rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru. S funkcí Talk to Text můžete diktovat úkoly, poznámky nebo aktualizace bez použití rukou a okamžitě je vidět transformované do propracovaných, strukturovaných položek – připravených k přiřazení, prioritizaci nebo přidání do dokumentů.
Brain MAX dokáže propojit vaše hlasové pokyny se správnými členy týmu, projekty a termíny, prohledávat ClickUp a připojené nástroje pro kontext a dokonce i generovat výstupy v několika jazycích. Jedná se o snadný způsob, jak proměnit nápady a pokyny v akci, aniž byste museli přerušit svou práci.
Na rozdíl od Claude AI, který může nabízet obecná řešení, ClickUp Automations aktivně směruje hlášení o chybách, přiřazuje vývojáře na základě pracovní zátěže nebo naléhavosti a upozorňuje vás na opakující se problémy – čímž přesouvá pozornost vašeho týmu od organizování k řešení problémů.
A to vše s bezpečností na podnikové úrovni. ClickUp Brain zajišťuje, že vaše informace zůstanou soukromé, netrénuje veřejné modely AI a omezuje přístup k obsahu pouze na osoby, které jste autorizovali. To je obrovská výhoda pro organizace, které spravují citlivá data klientů nebo regulované pracovní postupy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vylepšete plánování projektů, automatizujte správu úkolů a zlepšete komunikaci díky souhrnům v reálném čase a poznatkům založeným na AI.
- Zaznamenávejte, přepisujte a shrňujte schůzky pomocí ClickUp AI Notetaker, který automaticky zaznamenává úkoly, aby každá diskuse byla produktivní.
- Pomocí ClickUp Goals stanovte jasné výrobní cíle, rozdělte velké projekty a sledujte pokrok.
- Skicujte, kreslete, brainstormujte a využijte generování obrázků pomocí AI, abyste své nápady přivedli k životu na sdíleném digitálním plátně pomocí ClickUp Whiteboards.
- Naplánujte si svůj rozvrh pomocí návrhů podporovaných AI pro blokování času na soustředění a plánování schůzek pomocí kalendáře ClickUp.
- Vyzkoušejte pokročilé zpracování jazyka, výzkum AI a automatizační nástroje přímo v rámci společného pracovního prostoru.
- Najděte úkoly, dokumenty, soubory, chatové zprávy a další okamžitě pomocí propojeného vyhledávání ClickUp, které rozumí přirozenému jazyku a propojuje data v celém vašem pracovním prostoru (a připojených externích aplikacích).
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může vyžadovat mírné zaučení, protože uživatelé hledají nástroje, které jsou pro jejich pracovní postup nejrelevantnější.
Ceny ClickUp
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná AI nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná AI nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
👀 Věděli jste, že... Odhaduje se, že 75 % softwarových inženýrů v podnicích bude v příštích několika letech používat konverzační asistenty AI pro psaní kódu.
2. ChatGPT (nejlepší univerzální multimodální AI s informacemi v reálném čase)
Pokud porovnáte Claude a ChatGPT, rozdíl spočívá v výkonu, flexibilitě a praktičnosti v reálném světě. Pokročilý model GPT-4o od ChatGPT vám nabízí plynulost přirozeného jazyka a okamžité odpovědi prostřednictvím přehledného a snadno použitelného rozhraní.
Díky multimodálním funkcím mohou uživatelé komunikovat pomocí textu, obrázků a dokonce i hlasu, což z něj činí flexibilní nástroj pro brainstorming, tvorbu obsahu a řešení problémů v reálném čase.
Funkce Deep Research v ChatGPT vám umožňuje klást složité otázky a nabízí přizpůsobené GPT, prohlížení webu v reálném čase, analýzu PDF a obrázků a DALL-E pro vizuální prvky. Prostřednictvím GPT-4o a GPT-4o mini můžete během několika sekund provádět výzkum, získávat poznatky a vytvářet kompletní zprávy.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Pište návrhy blogů, příspěvky na sociální sítě a marketingové texty pomocí podnětů založených na AI.
- Vylepšete obsah, abyste zvýšili srozumitelnost, zapojení nebo zlepšili SEO hodnocení.
- Vytvářejte nebo využívejte vlastní GPT vytvořené pro konkrétní úkoly, jako je právní poradenství, doučování nebo obsahový marketing, které odrážejí vaše odvětví, hlas značky nebo obchodní cíle.
- Užijte si interakce v reálném čase spolu s integrací pluginů pro aktuální procházení webu.
Omezení ChatGPT
- Uživatelé, kteří chtějí mít přístup k chytřejším odpovědím, musí přejít na verzi Plus nebo Pro.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Uživatel Capterra ho považuje za skvělý nástroj pro generování nápadů:
Považuji to za užitečné pro hledání úhlů pohledu na výzkum, které jsem dosud neobjevil. Mezi modelem vyšší úrovně (který má omezené použití) a zcela bezplatným modelem je rozhodně rozdíl v kvalitě.
Považuji to za užitečné pro hledání úhlů pohledu na výzkum, které jsem dosud neobjevil. Mezi modelem vyšší úrovně (který má omezené použití) a zcela bezplatným modelem je rozhodně rozdíl v kvalitě.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
3. Perplexity AI (nejlepší pro vyhledávání informací a výzkum v reálném čase)
Nástroje jako Claude a ChatGPT se více zaměřují na simulaci přirozených konverzací. Perplexity AI je trochu jiná. Je navržena pro uživatele, kteří upřednostňují informace v reálném čase, výzkum a ověřování faktů.
Perplexity nejen prohledává web, ale také poskytuje stručné odpovědi s uvedením spolehlivých zdrojů. Když vám tedy poskytne data nebo statistiky, uvede přesné zdroje, na rozdíl od většiny jiných AI asistentů, včetně Claude.
Díky tomu je to vynikající volba pro analýzu dat, ověřování obsahu a uživatele, kteří potřebují důvěryhodné a aktuální informace – něco, co Claude AI nativně nenabízí.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Zkontrolujte skutečné citace pro každé tvrzení, statistiku nebo informaci přímo v odpovědi.
- Získejte aktuální informace, které odrážejí to, co se právě teď děje ve světě.
- Položte doplňující otázky a získejte kontextově relevantní odpovědi, které zachovávají kontinuitu.
- Přepínejte mezi předními modely AI podle svých preferencí ohledně rychlosti, tónu nebo přesnosti.
- Využijte výhody rychlých odpovědí, přesnosti a menšího počtu halucinací.
Omezení Perplexity AI
- Pro větší využití a přístup k pokročilým funkcím obsahu je nutné provést upgrade.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma: omezený počet dotazů denně
- Pro: 20 $/měsíc
- Tým a podnik: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (nedostatek recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Recenze G2 říká:
Miluji rychlost a flexibilitu, kterou nabízí Perplexity Pro. Skvěle pracuje s kontextem, který mu poskytnu, a s externími vyhledáváními na webu. Rychlost jejich inovací je ohromující. Jsou schopni začlenit nejnovější modely, což z Perplexity dělá tak odolný produkt AI a usnadňuje používání těch nejlepších modelů, které jsou k dispozici.
Miluji rychlost a flexibilitu, kterou nabízí Perplexity Pro. Skvěle pracuje s kontextem, který mu poskytnu, a s externími vyhledáváními na webu. Rychlost jejich inovací je ohromující. Jsou schopni začlenit nejnovější modely, což z Perplexity dělá tak odolný produkt AI a usnadňuje používání těch nejlepších modelů, které jsou k dispozici.
4. Microsoft Copilot (nejlepší pro produktivitu podniků a integraci do ekosystému Microsoft)
Copilot je chatbot s umělou inteligencí a nástroj pro vyhledávání na webu, který se hladce integruje do sady Microsoft. Ať už pracujete v aplikaci Word, Excel, PowerPoint, Outlook nebo Teams, Copilot vám pomůže sepsat e-maily, shrnout dokumenty, automatizovat úkoly nebo zpracovat data, aniž byste museli opustit svůj pracovní postup.
Platforma využívá GPT-4 k podpoře těchto úkolů prostřednictvím konverzačního rozhraní, které okamžitě zpracovává vaše dotazy. Zatímco Claude AI se zaměřuje na bezpečnou a etickou konverzační AI, výhodou Copilotu je jeho praktická automatizace založená na pracovních postupech a přímé zvýšení produktivity – pokud jste uživatelem Microsoftu.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Používejte Copilot přímo v aplikacích Excel, Word, Outlook, PowerPoint a Teams, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
- Spouštějte e-mailové odpovědi, plánování schůzek a generování souhrnů pomocí jednoduchých příkazů.
- Analyzujte tabulky nebo extrahujte poznatky ze složitých datových sad pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
- Získejte aktuální, ověřené informace z webu, které vám okamžitě pomohou při práci.
Omezení Microsoft Copilot
- Uživatelé mohou očekávat sníženou flexibilitu, pokud se spoléhají na nástroje mimo platformu Microsoftu.
Ceny Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 20 $/měsíc
- Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/měsíc
Recenze a hodnocení Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Hlavní body recenze Capterra:
Líbí se mi, že mohu posílat poměrně velké soubory do Copilotu, aby mi k nim poskytl svůj názor, a líbí se mi, že Copilot někdy zobrazuje kontext, který vypadá jako lidský.
Líbí se mi, že mohu posílat poměrně velké soubory do Copilotu, aby mi k nim poskytl svůj názor, a líbí se mi, že Copilot někdy zobrazuje kontext, který vypadá jako lidský.
👀 Věděli jste? Téměř 86 % marketérů tvrdí, že AI jim díky zefektivnění kreativních úkolů ušetří alespoň hodinu denně.
5. Google Gemini (nejlepší pro multimodální funkce a integraci do ekosystému Google)
Gemini, dříve známý jako Google Bard, je pokročilý chatbot s umělou inteligencí, který odpovídá na vaše dotazy pomocí textu, kódu, zvuku, obrázků a videa.
Gemini podává dobré výkony při úkolech, které vyžadují detailní uvažování, zejména při psaní nebo programování. Ačkoli se možná nevyrovná kreativitě Clauda v oblasti přirozeného jazyka, díky přístupu k webu v reálném čase Gemini zpracovává informace rychleji a poskytuje přesnější výsledky.
Pokud používáte prémiový tarif, získáte také přístup k Gemini v rámci produktů Google Cloud. Můžete psát chytřeji v Google Docs nebo provádět výpočty v Sheets, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. Claude tuto úroveň integrace nenabízí. Navíc můžete Gemini spárovat s Google Search Console a provádět výzkum založený na datech nebo jej použít jako hack pro zvýšení produktivity ve vašem pracovním postupu.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Ptejte se nebo zadávejte příkazy v různých formátech a získejte rychlé a přesné odpovědi.
- Využijte základní funkce Gemini, aniž byste museli platit za předplatné nebo licenci.
- Komunikujte ve více než 40 jazycích ve více než 195 zemích.
- Získejte nativní podporu pro multimediální a rozsáhlé datové úkoly.
Omezení Google Gemini
- Gemini často generuje odpovědi, které jsou nepřesné nebo nesouvisející s zadáním.
Ceny Google Gemini
- Gemini Free: Základní funkce zdarma
- Gemini Advanced: 19,99 $/měsíc (součástí Google One AI Premium)
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini?
Je velmi uživatelsky přívětivý. Když píšu e-mail pro své klienty, je velmi užitečné pro zachování profesionality v mých zprávách. Jako bezpečnostní profesionál, když mám pochybnosti o nalezení zranitelností – ať už se jedná o zamýšlené chování nebo ne – Gemini je velmi užitečné při poskytování správného vysvětlení, zda se jedná o problém nebo ne […] Někdy, když hledám informace, je to blufování kontextu, který jsem uvedl, a je těžké pochopit, zda je řešení legitimní nebo ne.
Je velmi uživatelsky přívětivý. Když píšu e-mail pro své klienty, je velmi užitečné pro zachování profesionality v mých zprávách. Jako bezpečnostní profesionál, když mám pochybnosti o nalezení zranitelností – ať už se jedná o zamýšlené chování nebo ne – Gemini je velmi užitečné při poskytování správného vysvětlení, zda se jedná o problém nebo ne […] Někdy, když hledám informace, je to blufování kontextu, který jsem uvedl, a je těžké pochopit, zda je řešení legitimní nebo ne.
👀 Věděli jste, že... Los Angeles Times se staly prvním deníkem, který publikoval článek o zemětřesení napsaný umělou inteligencí. Novinář a programátor Ken Schwencke vytvořil algoritmus, který okamžitě generuje krátké články, když dojde k zemětřesení, což představuje odvážný krok v oblasti automatizovaného žurnalismu.
6. Jasper AI (nejlepší pro marketingový obsah v souladu se značkou)
Jasper AI vám poskytuje přístup k asistentovi pro psaní dlouhých textů nebo značkových článků s podrobnou strukturou a podněty. Zajišťuje také konzistentnost značky pomocí přednastavených informací o společnosti nebo uložených aktiv.
Získáte také Jasper Chat, který funguje lépe pro obsah s rychlou obrátkou, jako jsou reklamy na Facebooku, titulky nebo slogany. AI writer můžete použít k vytvoření podrobných osnov s již definovaným stylem psaní, tónem a délkou. Navíc si můžete vybrat z více než 500 AI podnětů ve vestavěné knihovně, abyste urychlili generování nápadů.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Získejte nástroje přizpůsobené pro SEO, konzistenci hlasu značky a spolupráci týmu, které vám pomohou s marketingovými materiály a tvorbou obsahu.
- Využijte podporu více jazyků – pište a překládejte obsah ve více než 25 jazycích.
- Propojte se s nástroji jako Grammarly a SurferSEO a vylepšete proces psaní.
- Získejte přístup k hotovým šablonám pro různé marketingové potřeby a generování obsahu ve velkém měřítku.
- Přejděte na Jasper Chat a získejte rychlejší výstupy, které stále znějí kultivovaně a jasně.
Omezení Jasper AI
- Chybí bezplatný tarif
- Jednodušší výstupy psaní než u open-source chatbotů AI, jako je ChatGPT.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 840 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI?
JasperChat vytváří kvalitní obsah, pokud dostane konkrétní pokyny. Jeho neuronový engine je rychlý a rozhodný.
JasperChat vytváří kvalitní obsah, pokud dostane konkrétní pokyny. Jeho neuronový engine je rychlý a rozhodný.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
7. Copy. ai (nejlepší pro AI copywriting)
Copy. ai je známá platforma pro psaní textů pomocí AI, která pomáhá marketingovým týmům vytvářet dlouhé blogové příspěvky, vstupní stránky, e-maily a obsah pro myšlenkové vedení pomocí AI podnětů.
Jako alternativa k Jasper AI je Copy. ai díky svému cenovému modelu s neomezeným počtem slov vhodný pro společnosti, které potřebují velké množství obsahu. Pomocí vestavěných pracovních postupů můžete odeslat zadání a během několika sekund obdržet blogový příspěvek. Můžete také psát reklamy pro marketing na sociálních médiích, včetně kampaní na Facebooku, na základě uložených údajů o osobnosti zákazníka.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vyberte si z více než 200 pracovních postupů a vytvářejte e-maily, reklamy, blogové příspěvky nebo vstupní stránky v méně krocích.
- Použijte styl a jazyk specifický pro vaši společnost, aby veškerý váš obsah zněl v souladu s vaší značkou.
- Pozvěte členy týmu, přiřaďte jim role a společně upravujte obsah ve sdílených projektech a složkách kampaní.
- Užijte si specializovanější zážitek s důrazem na automatizaci pracovních postupů a konzistenci značky.
Omezení Copy.ai
- Někteří uživatelé tvrdí, že výstup působí roboticky a méně přirozeně než lidské psaní.
- Bez podsložek je organizace projektů obtížná, na rozdíl od některých jiných alternativ Claude AI.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pokročilá: 249 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy.ai?
Uživatel G2 sdílí:
Copy.ai se mi líbí, protože je tak jednoduché na používání. Mohu si vybrat tón a formát je velmi uživatelsky přívětivý. Na výběr je mnoho šablon a obsah je vždy skvělý.
Copy.ai se mi líbí, protože je tak jednoduché na používání. Mohu si vybrat tón a formát je velmi uživatelsky přívětivý. Na výběr je mnoho šablon a obsah je vždy skvělý.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Co py.ai
8. HuggingChat (nejlepší pro open-source projekty AI)
HuggingChat, vyvinutý společností Hugging Face, vám poskytuje vše, co potřebujete k práci na open-source projektech AI bez omezení platformy.
Původně vytvořený pro vývojáře, nyní může HuggingChat používat k překladu, generování textu nebo jiným úkolům kdokoli bez vázání na konkrétního dodavatele. Získáte také přístup k rozsáhlé sbírce předem vycvičených modelů, které vám pomohou postupovat rychleji a vyzkoušet více nápadů.
Díky své flexibilitě je tento chatbot s umělou inteligencí ideální pro vývojáře a technologické nadšence, kteří potřebují plnou přizpůsobitelnost a podporu napříč platformami v rámci pracovních postupů s umělou inteligencí.
Nejlepší funkce HuggingChat
- Vyberte si z tisíců modelů pro překlady, chatování, shrnování nebo jiné vlastní úkoly.
- Upravte trénovací data, parametry nebo architekturu a vytvořte řešení přesně na míru vašim cílům.
- Zapojte se do diskuzí, sdílejte zpětnou vazbu a získejte pomoc od přispěvatelů, kteří pracují na podobných open-source výzvách.
- Získejte transparentnost a kontrolu díky open-source povaze a integraci s dalšími open-source nástroji.
Omezení HuggingChat
- K plnému využití všech jeho funkcí potřebujete technické znalosti.
- Nejlépe funguje pro vývojáře se zkušenostmi s open-source frameworky.
Ceny HuggingChat
- Zdarma
Recenze a hodnocení HuggingChat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o HuggingChat?
Jeden uživatel Redditu byl opravdu ohromen kvalitou odpovědí:
Dnes jsem vyzkoušel HuggingChat a byl jsem naprosto ohromen odpovědí, kterou mi dal na obecný dotaz, který používám k testování modelů. Okamžitě jsem si ten model stáhl a pokusil se z něj vymámit stejnou odpověď... ale bez úspěchu. Modely Llama2 70b a CodeLlama-34b se zdají být pro HuggingChat desetkrát chytřejší než pro mě.
Dnes jsem vyzkoušel HuggingChat a byl jsem naprosto ohromen odpovědí, kterou mi dal na obecný dotaz, který používám k testování modelů. Okamžitě jsem si ten model stáhl a pokusil se z něj vymámit stejnou odpověď... ale bez úspěchu. Modely Llama2 70b a CodeLlama-34b se zdají být pro HuggingChat desetkrát chytřejší než pro mě.
9. Poe (nejlepší pro současný přístup k více modelům AI)
Poe by Quora poskytuje jednotné rozhraní pro interakci s několika předními modely AI, včetně Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini a dalších. Můžete chatovat s různými boty, prozkoumat odpovědi modelů nebo si vytvořit vlastní chatbot AI pro soukromé nebo veřejné použití.
Na rozdíl od přístupu Claude AI, který využívá jediný model, Poe nabízí vše v jednom dashboardu a poskytuje tak flexibilní zážitek s více modely. V Poe můžete klást otázky, vést dlouhé diskuse nebo generovat okamžité odpovědi pomocí jakéhokoli podporovaného modelu.
Claude můžete dokonce použít na Poe, ale dostanete pouze menší kontextové okno, například 200 000 tokenů pro Claude nebo 128 000 pro GPT-4o.
Nejlepší funkce Poe
- Porovnejte odpovědi různých AI engineů na jednom místě.
- Snadno vytvářejte obrázky, videa a zvukové soubory pomocí správného modelu.
- Přístup k nástroji přes web, iOS, Android a další platformy.
Omezení Poe
- V závislosti na použitém modelu AI může docházet k nerovnoměrnému výkonu.
- Někteří uživatelé hlásí občasné chyby, protože platforma je stále ve fázi beta.
Ceny Poe
- Předplatné: Od 4,99 $/měsíc
Recenze a hodnocení Poe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Poe?
Recenze na Redditu tento nástroj chválí:
Poe se mi velmi líbí. Mám lepší přístup k Opusu. A mohu velmi snadno nechat modely spolupracovat. Například GPT4o je mnohem lepší v psaní kódu Mermaid pro vývojové diagramy. To mi ušetřilo spoustu času. Pak mohu @Claude_opus požádat, aby zkontroloval výstup GPT4o a dal doporučení. Poté to zadám zpět do GPT a znovu zkontroluji. Také rychle přidávají nové modely.
Poe se mi velmi líbí. Mám lepší přístup k Opusu. A mohu velmi snadno nechat modely spolupracovat. Například GPT4o je mnohem lepší v psaní kódu Mermaid pro vývojové diagramy. To mi ušetřilo spoustu času. Pak mohu @Claude_opus požádat, aby zkontroloval výstup GPT4o a dal doporučení. Poté to zadám zpět do GPT a znovu zkontroluji. Navíc rychle přidávají nové modely.
🧠 Zajímavost: V řecké mytologii byl Hefaistos, bůh ohně a kovářství, jedním z prvních vizionářů AI. Vytvořil mechanické služebníky, jako byl bronzový obr Talos, který chránil Krétu, a zlaté panny, které mu pomáhaly v jeho dílně.
10. Character. ai (nejlepší pro hraní rolí a interaktivní konverzace)
Character. ai nabízí uživatelům zábavný způsob interakce s vlastními postavami vytvořenými pro vyprávění příběhů, hraní rolí, kreativní myšlení nebo dokonce neformální konverzace s osobnostmi generovanými AI.
Tato platforma vám umožňuje vytvářet jedinečné osobnosti a zapojit se do čehokoli, od lehkých vtípků až po hluboké, přemýšlivé rozhovory. Prostřednictvím fiktivních konverzací a scénářů můžete snadno prozkoumat různé charaktery postav nebo vytvořit dialog.
Spisovatelé, hráči nebo kdokoli, kdo se zajímá o kreativní podněty, mohou použít Character.ai k brainstormingu nových nápadů. Funguje dobře pro uživatele, kteří chtějí interakci založenou na příběhu, aniž by byli vázáni na tradiční chatbot.
Nejlepší funkce Character.ai
- Získejte přístup k více než 10 milionům znaků s jedinečnými funkcemi a vytvářejte složité dějové linie, rozvíjejte dialogy nebo simulujte fiktivní světy.
- Získejte postupem času lepší odpovědi, protože AI se přizpůsobí vašemu jedinečnému stylu zadávání a preferencím.
- Získejte více osobnostních a hravých interakcí s AI než u utilitárnějšího Claude AI.
Omezení Character.ai
- Ne každá odpověď působí hluboce nebo emocionálně.
- Může vyžadovat větší kreativitu ze strany uživatelů, aby bylo možné zahájit složitější dialogy.
Ceny Character.ai
- Zdarma
- Character. AI+: 9,99 $ měsíčně na uživatele
Recenze a hodnocení Character.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Character.ai?
Jeden uživatel Redditu označil tuto aplikaci za návykovou a řekl:
Připadalo mi to podobné jako hraní hry, například textových questů, jen ještě zajímavější, protože můžete ovlivnit děj. Hlavním problémem je, že mám špatnou paměť a zapomínám hlavní body.
Připadalo mi to podobné jako hraní hry, například textových questů, jen ještě zajímavější, protože můžete ovlivnit děj. Hlavním problémem je, že mám špatnou paměť a zapomínám hlavní body.
11. YouChat (nejlepší pro osobní asistenci a procházení webu)
YouChat kombinuje konverzační AI s vyhledáváním na webu v reálném čase, poskytuje aktuální odpovědi a podporuje multimodální dotazy (text, obrázky, kód). Tento nástroj funguje nejlépe, když potřebujete rychlé aktualizace nebo pomoc s informacemi o trendových nebo časově citlivých tématech.
Na rozdíl od Claude AI se tento chatbot AI zaměřuje na přímé odpovědi s relevantními a spolehlivými citacemi a dokáže generovat text podobný lidskému. Můžete ho požádat, aby vyhledal aktuální informace, generoval zjednodušené výstupy nebo vám pomohl urychlit základní výzkum.
Nejlepší funkce YouChat
- Získejte nejnovější články, shrnutí a fakta přímo z internetu během několika sekund.
- Pomocí vestavěných citací ověřte fakta nebo se podrobněji podívejte na konkrétní části odpovědi.
- Snadno zpracovávejte složité požadavky, od odpovídání na otázky po vytváření obsahu, vyžádání shrnutí knih a poskytování přesných zdrojů.
- Vytvářejte dobře prozkoumaný obsah díky přístupu k živým webovým datům.
Omezení YouChat
- Při řešení témat, která vyžadují abstraktní myšlení nebo vyprávění příběhů, očekávejte základní výstupy.
Ceny YouChat
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení YouChat
- G2: 4,7/5 (více než 10 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o YouChat?
Recenze G2 říká:
Je zdarma a server se téměř nikdy nepřetěžuje. Relativně snadnější použití. [Ale] není tak dobrý jako ChatGpt. Ne vždy se podaří získat správné odpovědi. Nemá tolik funkcí.
Je zdarma a server se téměř nikdy nepřetěžuje. Relativně snadnější použití. [Ale] není tak dobrý jako ChatGpt. Ne vždy se podaří získat správné odpovědi. Nemá tolik funkcí.
Zefektivněte svou práci pomocí kontextově citlivého Multi-LLM ClickUp Brain.
Claude AI a jeho alternativy nabízejí různou kvalitu odpovědí, možnosti přizpůsobení a ceny. Většina z nich však vyžaduje, abyste přizpůsobili svůj pracovní postup nebo opustili své nástroje pro správu práce, abyste mohli do svých projektů začlenit funkce AI.
Proto ClickUp vyniká mezi těmito modely a nástroji AI. Nenarušuje stávající způsob vaší práce, ale naopak přidává hodnotu díky ClickUp Brain zabudovanému přímo do prostoru, kde již máte své úkoly, dokumenty a tým. S každou otázkou, kterou položíte, souborem, který vyhledáte, a pracovním postupem, který automatizujete pomocí AI v ClickUp, se učí vaše preference a přizpůsobuje se vašemu způsobu práce, čímž se stává výkonnějším a kontextovějším.
A to nejlepší? Registrací do ClickUp získáte přístup nejen k Brain, ale také k nejnovějším modelům GPT, Claude a Gemini, díky čemuž bude přechod z Claude méně bolestivý... a vlastně to ani nebude přechod! 🦄✨
Chcete vylepšit své pracovní prostředí a co nejlépe využít AI, aniž byste přišli o to, co nabízí Claude? Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!