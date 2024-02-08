Claude AI vs. ChatGPT: Který AI asistent je nejlepší v roce 2025?

Od ověřování faktů v bouřlivých rodinných debatách až po hledání inspirace pro profesionální e-mail – nástroje AI zvládnou prakticky cokoli během několika sekund.
Mezi několika velkými jazykovými modely vynikají dvě velká jména – Claude AI a ChatGPT. Jsou známé tím, že dokážou téměř okamžitě generovat obsah podobný lidskému. Každý z nich má samozřejmě své jedinečné vlastnosti a silné stránky.
Zajímá vás, který z nich by pro vás mohl být lepší?
Jsme tu, abychom vám představili funkce, výhody a nevýhody Claude AI a ChatGPT, abyste si mohli vybrat ten, který vám nejlépe vyhovuje. Jako alternativu vám představíme také další superúčinného generativního asistenta AI.
Pojďme tedy zjistit, který AI asistent je skutečným MVP (nejcennějším hráčem) roku 2024! 🦘
Co je Claude AI?
Claude je chatbot s umělou inteligencí od společnosti Anthropic AI, startupu zabývajícího se umělou inteligencí, který spoluzaložili bývalí členové Open AI a jehož cílem je zajistit bezpečnost a užitečnost umělé inteligence.
Díky obrovskému jazykovému modelu (LLM) Claude rozumí a reaguje v přirozeném jazyce. Jeho jedinečná „konstrukce“ zajišťuje, že jeho odpovědi jsou vždy užitečné, neškodné a upřímné (samozřejmě se mohou občas vyskytnout halucinace).
Tento chatbot umí některé zajímavé věci, jako psát kreativní texty, překládat jazyky a poskytovat podrobnější odpovědi na vaše otázky. Chaty Claude AI působí velmi konverzačně, téměř jako byste mluvili s někým, kdo vám rozumí.
Nejlepší na Claude AI je, že se řídí sadou zásad, které zajišťují spravedlnost, vyhýbají se stereotypům a zabraňují šíření nepravdivých informací. Anthropic AI uvedla Claude 2 jako svou odpověď na ChatGPT a neustále jej vylepšuje o nové funkce.
Claude je k dispozici prostřednictvím bezplatného účtu, zatímco prioritní přístup a další funkce jsou nabízeny ve verzi Claude Pro.
Funkce Claude AI
Čím se tedy Claude AI vyznačuje v moři AI nástrojů? Podívejme se na některé z jeho nejunikátnějších funkcí.
1. Ovládání souborů a učení
Schopnost Claude AI zpracovávat soubory v chatu ji činí jedinečnou mezi ostatními nástroji AI. Umí shrnout nahrané soubory a zachovat kontext během celé konverzace.
Můžete snadno nahrát až pět souborů najednou, každý s velikostí maximálně 10 MB. Patří sem dokumenty Word, PDF a dokonce i soubory txt. Soubory můžete přidat kliknutím na tlačítko nebo jejich přetažením do chatu a Claude AI se učí z nahraného obsahu.
To se ukazuje jako obzvláště výhodné při rozebírání a asimilaci složitých materiálů, jako jsou lékařské studie, kde můžete klást konkrétní doplňující otázky pro hlubší porozumění.
Claude AI však nedokáže přímo zpracovávat tabulky Excel. Můžete je převést do formátu PDF, aby mohl provést svou magii s vašimi daty.
2. Rozšířené kontextové okno
Nejnovější verze Claude AI má limit 100 000 tokenů. To znamená, že může mluvit přirozeněji a lépe vám rozumět díky použití rozsáhlých datových sad, což umožňuje super dlouhé interakce s až 75 000 slovy najednou!
Tento rozšířený kontext pomáhá Claude AI lépe rozumět slovům a frázím, což vede k přesnějším a přirozenějším odpovědím. Zjednodušeně řečeno, širší kontext zahrnuje minulé chaty, probíhající konverzace a vaše preference, díky čemuž je chatbot chytřejší a personalizovanější.
Toto vylepšení je vhodné pro shrnování rozsáhlých dokumentů, jako jsou vědecké studie, a generování dlouhých textů o několika tisících slovech.
3. Ústavní etika umělé inteligence
Claude AI se řídí etickým kodexem, aby byla odpovědnou a bezpečnou AI. Díky tomu se Claude liší od jiných AI systémů a je bezpečnější volbou, zejména pro úkoly citlivé na data.
Základem správného chování Clauda jsou principy ústavní AI, které se zaměřují na klíčové zásady pro zajištění bezpečnosti, etiky a spravedlnosti jeho odpovědí. Jedním z těchto principů je neškodnost – tento chatbot se nenechá oklamat k tomu, aby udělal něco škodlivého, nebezpečného nebo nelegálního.
Upřímnost je také velmi důležitá – Claude nešíří nepravdivé informace a rychle opravuje všechny chyby, které udělá. Claude AI je také spravedlivý – neprojevuje žádné předsudky ani neupřednostňuje nikoho.
Etický kodex Claude AI zahrnuje transparentnost. Pokud si není něčím jistý, dá to jasně najevo. A pokud se zeptáte, vysvětlí vám také své uvažování.
Ceny Claude AI
- Zdarma
- Claude Pro: 20 $/měsíc
Co je ChatGPT?
ChatGPT, spuštěný společností OpenAI v listopadu 2022, je chatbot s umělou inteligencí, který vzbudil rozruch svou neuvěřitelnou schopností chatovat jako člověk. Tento chatbot, vycvičený na velkém množství textu a kódu, umí překládat jazyky a psát kreativní obsah.
Stal se velmi populárním, má přes 180 milionů uživatelů!
Když se ChatGPT poprvé objevil, byl první svého druhu a sehrál významnou roli při zavádění AI do běžné konverzace. Na rozdíl od běžných chatbotů využívá jedinečnou technologii zvanou Generative Pretrained Transformer (GPT) pro přirozenější konverzace.
Díky tomu mohou uživatelé ChatGPT maximálně využít pro různé úkoly, jako je odpovídání na otázky, psaní nebo řešení matematických úloh.
ChatGPT můžete používat zdarma s GPT-3. 5 nebo placenou verzí s názvem ChatGPT Plus s výkonnějším GPT-4.
Jako virtuální asistent vašich snů, GPT-4 jde nad rámec chatování. Vytváří dokumenty, řeší složité matematické nebo logické problémy a dokáže také dekódovat obrázky. 🤖
Funkce ChatGPT
Co tedy dělá ChatGPT tak výjimečným? Pojďme se podívat na funkce, které ho odlišují od ostatních.
1. Zpracování přirozeného jazyka
ChatGPT díky své funkci zpracování přirozeného jazyka (NLP) dobře rozumí tomu, jak lidé mluví. Nemusíte používat konkrétní slova nebo příkazy – stačí mluvit jako obvykle. Používá chytré algoritmy, aby pochopil detaily toho, co říkáte, díky čemuž jsou jeho odpovědi pokročilejší a personalizovanější.
Pokud například potřebujete tipy na zdravou večeři, můžete se zeptat ChatGPT a ten vám rychle poskytne seznam. Dokonce si pamatuje, co jste řekli předtím, takže můžete požádat o další možnosti, pokud vám první návrhy nevyhovují. Okamžitě vám poskytne další nápady.
Pozoruhodné je, že ChatGPT dokáže porozumět i složitému jazyku vtipů, narážek a sarkasmu. Dokáže vám tedy poskytnout inteligentní odpovědi, které dávají smysl. Díky tomu je jedním z nejlepších nástrojů pro psaní textů pomocí umělé inteligence.
2. Funkce hlasu a obrazu
V září loňského roku prošel ChatGPT fantastickým vylepšením – nyní s ním můžete komunikovat v reálném čase a používat obrázky k chatování. 📷
Řekněme, že jste na výletě v Itálii a vyfotíte si Šikmou věž. ChatGPT může být vaším průvodcem a povědět vám o historii této památky. Po návratu domů vyfotíte svou ledničku a ChatGPT vám pomůže naplánovat večeři s podrobnými recepty.
S ChatGPT můžete také chatovat hlasem. Ať už jste zaneprázdněni a potřebujete rychlou radu do práce, nebo chcete pohádku na dobrou noc pro děti, ChatGPT je vám k dispozici. Umí také velmi rychle vytvářet superrealistické lidské hlasy.
Open AI dokonce spojilo síly s profesionálními dabéry, aby hlasy zněly autenticky. Díky této vylepšené verzi je ChatGPT ještě lepší pro konverzaci a interakci s obrázky.
3. Vícejazyčná slovníková databáze
ChatGPT je jazykový génius díky své obrovské datové sadě o velikosti 570 GB z rozsáhlého internetu.
Díky této obrovské sbírce dat disponuje rozsáhlou slovní zásobou, která pokrývá více než jen základy. Je obeznámen s každodenními slovy a bez problémů zvládá i neobvyklé a technické termíny.
Navíc s ChatGPT neexistují žádné jazykové bariéry. Protože byl trénován na textech z různých jazyků, můžete s ním chatovat ve více než 200 jazycích – angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a dalších.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Na webových stránkách OpenAI najdete další informace o četných flexibilních možnostech, které můžete zahrnout do svého plánu.
Claude vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Zde je tabulka s hlavními rozdíly mezi Claudem a ChatGPT:
|Funkce
|Claude AI
|ChatGPT
|Zpracování přirozeného jazyka
|Ano
|Ano
|Kontextová kapacita
|100 000 tokenů
|80 000 tokenů
|Hlasový a obrazový chat
|Ano
|Ano
|Nahrávání souborů
|Ano
|Ne
|Vícejazyčné schopnosti
|10 jazyků
|Více než 200 jazyků
|Integrace
|Ano
|Ano
|Ústavní etika
|Ano
|Ne
|Přístupnost
|Omezené
|Široký
|Cena
|Bezplatné a placené tarify
|Bezplatné a placené tarify
Funkčnost
Claude i ChatGPT jsou ve svém oboru opravdu úžasné, každá svým jedinečným způsobem.
Claude AI
Claude AI je skvělý pro konkrétní případy použití, jako je zákaznický servis, právní záležitosti, back-office operace a prodej. Přizpůsobuje své odpovědi na základě konkrétních datových sad, mluví různými jazyky a rozumí dokonce i programovacím jazykům.
Claude sice neprovádí samostatné vyhledávání na internetu, ale dokáže řešit úkoly pomocí textu, který mu zadáte z webu. Je navržen pro firmy, dodržuje etická pravidla umělé inteligence, zaměřuje se na správnost faktů a zodpovědné odpovědi.
ChatGPT
ChatGPT poskytuje odpovědi, které působí, jako byste chatovali s profesionálem. Díky tomu je ideální pro použití v oblasti zákaznických služeb. Dokonce automatizuje úkoly, jako je plánování, rezervace a zpracování plateb online.
ChatGPT se zlepšuje díky funkcím, jako je generování obrázků pomocí AI, analýza dat a pluginy. Cílí na široké publikum prostřednictvím bezplatného účtu a stupňovitých placených možností.
Odpovědi a přesnost
AI bot podkopává svůj účel, pokud poskytuje nesprávné odpovědi nebo odpovědi nízké kvality. Pojďme se podívat na kvalitu a přesnost odpovědí těchto chatbotů.
Claude AI
Claude AI není dokonalý. Někteří lidé však považují Claude za dobrý v oborech, jako je historie a geografie, protože pracuje s menším množstvím informací. Claude se odlišuje svou upřímností – přizná, když něco neví.
Claude se učil až do prosince 2022, takže by mohl vědět, co se bude dít na začátku roku 2023. To je novější informace než u jiných chatbotů s umělou inteligencí, což dává Claudovi výhodu.
ChatGPT
ChatGPT vylepšil své služby díky GPT-4, který přináší vyšší přesnost. OpenAI uvedlo, že GPT-4 má o 82 % menší pravděpodobnost, že bude vytvářet obsah v rozporu s pravidly OpenAI, a o 60 % menší pravděpodobnost, že bude vytvářet odpovědi ve srovnání s předchozí verzí.
ChatGPT, který je používán častěji než Claude, poskytuje rychlejší a podrobnější odpovědi. Vyznačuje se vyšší rychlostí zpracování a kratšími dobami odezvy, zejména u jednodušších úkolů generování obsahu.
Integrace
Pokud máte spolehlivý model umělé inteligence, nebylo by praktické jej používat ve všech svých obchodních aplikacích? Claude AI i ChatGPT podporují užitečné integrace.
Claude AI
Claude spolupracuje s velkými jmény, jako jsou Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack a Zoom. Brzy se očekává další integrace s Googlem. Claude se snadno integruje s různými aplikacemi prostřednictvím svého API.
Ve Slacku aplikace Claude shrnuje vlákna a odpovídá na otázky, zatímco v Zoomu se Claude stává klíčovým hráčem v kontaktním centru, schůzkách, telefonu, týmovém chatu, whiteboardu a Zoom IQ.
ChatGPT
ChatGPT je velmi univerzální – pomocí API se snadno přizpůsobí různým aplikacím.
K dispozici jsou pluginy pro Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify a další jsou na cestě. Navíc hladce funguje s různými programovacími jazyky, což ho činí flexibilním a přizpůsobivým.
Bezpečnost a ochrana
Pokud ve své firmě používáte AI bota, pravděpodobně máte obavy ohledně bezpečnosti AI. Nemůžete si dovolit ztratit citlivé informace a Claude AI a ChatGPT poskytují určitou úroveň zabezpečení.
Claude AI
Claude AI bere ochranu osobních údajů uživatelů velmi vážně. K zajištění bezpečnosti používá chytrá opatření, jako je omezený sběr dat, šifrování a externí audity.
Claude je založen na ústavní AI a disponuje bezpečnostními funkcemi, jako jsou ústavní kurátorství, maskování schopností, adversární trénink, aplikovaná etika a integrace dohledu. Tyto postupy a standardní analýza a zpracování dat zajišťují, že Claude funguje bezpečně v konkrétních oblastech.
ChatGPT
ChatGPT má bezpečnostní funkce, ale může přebírat předsudky ze svých trénovacích dat. Ověřování informací může být složité, protože ne vždy uvádí zdroje. Někdy se více zaměřuje na kreativitu než na čistá fakta, což může vést k určitým nepřesnostem.
Bezpečnost nebyla během vývoje velkým tématem, ale ChatGPT na tom pracuje s pomocí odborníků. Je rozumné se vyhnout jeho používání v případech, kdy se jedná o citlivé obchodní informace.
Claude AI vs. ChatGPT: Máme jasného vítěze?
Výběr mezi Claude AI a ChatGPT je obtížný, protože oba systémy se stále vyvíjejí.
Claude AI je profesionální – super bezpečný a přesný, skvělý pro obchodní úkoly. Řídí se ústavním designem, takže je zodpovědný a čestný. Ale je tu háček – není tak dobrý v různých jazycích nebo hlasových schopnostech.
ChatGPT je všestranný nástroj. Hodí se téměř na všechno a funguje pro široké publikum. Od září 2021 však nebyl aktualizován o nejnovější informace, takže mu mohou některé skutečnosti uniknout.
Nakonec vše záleží na tom, co potřebujete – profesionála pro podnikání nebo všestranného každodenního AI parťáka.
Claude AI vs. ChatGPT na Redditu
Co si uživatelé Redditu myslí o souboji ChatGPT vs. Claude AI?
Zajímavé je, že mnoho z nich zdá se hraje za oba týmy a používá oba AI chatboty v závislosti na daném úkolu.
Hlavní body našeho výzkumu:
„Během posledních dvou týdnů jsem testoval jak GPT-4, tak Claude (zdarma). Jako profesionální marketér, který používá oba LLM pro různé účely, jsem se rozhodl, že v 70 % případů upřednostním výstupy Clauda před GPT-4.“
Jiný uživatel Redditu uvádí, že upřednostňuje GPT-4 zejména pro generování kódu, protože má komplexnější uvažování a lepší porozumění než Claude AI.
„Denně používám jak GPT4, tak Claude. Z mých zkušeností je GPT4 lepší pro většinu problémů s kódováním. Má lepší uvažování a dokáže lépe odhadnout chybějící mezery, které očekávám (například psaní nových, originálních testů s existujícími jako příklady).“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Claude AI vs. ChatGPT
Co když hledáte AI asistenta, který kombinuje přesnost Claude AI s univerzálností ChatGPT?
Jsme tu pro vás.
Představujeme ClickUp – vaše komplexní řešení pro správu projektů a asistenci AI. Je to skvělá alternativa k ChatGPT a Claude.
Místo přepínání mezi několika nástroji se zaregistrujte na jedné uživatelsky přívětivé platformě s mnoha funkcemi. Od editace bohatého textu po spolehlivé řízení úkolů a snadnou integraci s více než 1000 aplikacemi – ClickUp je vaším pomocníkem pro dokončení úkolů před termínem, zjednodušení pracovních postupů a zvýšení produktivity.
ClickUp je určen pro všechny. Ať už pracujete na softwarovém projektu, který vyžaduje diskrétnost, nebo vyvíjíte marketingové materiály, ClickUp vám pomůže plánovat a přidělovat úkoly, spolupracovat s týmem a sledovat průběh projektu – vše na jednom místě.
Pracujte rychleji s ClickUp AI
ClickUp AI je váš spolehlivý pomocník při psaní, který je navržen tak, aby zvýšil efektivitu a produktivitu vašeho týmu. Poskytuje šablony AI pro různé role, díky nimž je práce rychlejší, aniž by byla ohrožena kvalita.
ClickUp AI je také skvělý nástroj umělé inteligence pro výzkum klíčových slov. Při použití s ClickUp Docs generuje související návrhy klíčových slov a vytváří klastry klíčových slov.
S chatbotem AI od ClickUp můžete:
- Shrňte texty
- Vylepšete své psaní pro křišťálově jasnou komunikaci
- Vymýšlejte nápady pro blogy, sociální média a akce
- Vytvářejte poutavé e-maily jako profesionál
- Vytvářejte podrobné projektové zadání bez námahy
- Vymyslete zajímavé otázky pro průzkum
- Plánujte schůzky jako profesionál s dobře strukturovanými programy, shrňte klíčové diskuse a mnoho dalšího.
ClickUp vychází dobře s každým. Ať už pracujete v marketingu, prodeji, personalistice nebo projektovém managementu, je to váš spolehlivý pomocník!
Představte si ClickUp AI jako svého dokonalého virtuálního asistenta, který zvýší vaši produktivitu, zrychlí vaši práci a uvolní vám drahocenný čas, abyste se mohli věnovat úkolům, které pro vás mají skutečný význam. 🌟
Udržujte své dokumenty v souladu s ClickUp Docs
Pokud denně pracujete s rozsáhlými dokumenty, udržujte je přehledné a organizované pomocí ClickUp Docs.
S ClickUp Docs máte vše, co potřebujete k vytváření, úpravám, ukládání a sdílení dokumentů. Není to jen místo pro vaše nápady; skutečná magie nastane, když se váš tým zapojí a bude s vámi na dokumentech spolupracovat.
Můžete společně upravovat dokumenty v reálném čase, ať jste kdekoli. Zanechávejte komentáře, přidělujte úkoly na místě a přeměňujte části textu na úkoly, aby vše fungovalo hladce.
A víte co? Jakmile bude váš dokument hotový, můžete jej propojit s úkolem, aby bylo vše přehledně uspořádáno na jednom místě. ClickUp Docs vám umožňuje doladit každý detail, aby vaše dokumenty perfektně ladily s vašimi úkoly, projekty a jedinečným pracovním stylem vašeho týmu. ⚡
Uspořádejte si vše na jednom místě s ClickUp Notepad
Pokud se vám nedaří udržet přehled o svých roztříštěných nápadech a obsahu, využijte pomoc ClickUp Notepad. Je to váš pomocník pro organizaci poznámek, kontrolních seznamů a dalších úkolů, a to vše na jednom pohodlném a bezpečném místě.
Použijte ClickUp Notepad k rychlému zaznamenání všech svých nejlepších nápadů a můžete je dokonce oživit efektním formátováním – záhlavími, odrážkami, barvami – čímkoli, co vám při psaní poznámek vyhovuje.
Přetahujte položky, vnořujte je, abyste vytvořili vizuální hierarchii, a seskupujte je do kontrolních seznamů. Nezůstáváte jen u poznámek, ale můžete je proměnit v účinné akční položky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Vylepšete svou cestu za umělou inteligencí s ClickUp!
Nemůžete se rozhodnout mezi Claudem a ChatGPT, ale stále potřebujete komplexní řešení v oblasti umělé inteligence? Vyberte si ClickUp.
Budete těžit z výhod softwaru pro správu projektů, aniž byste museli slevit z jakékoli z hlavních funkcí AI. ClickUp vám pomůže zefektivnit správu informací a úkolů a díky automatizaci výrazně zvýšit vaši produktivitu.
Vyberte si svého dokonalého virtuálního asistenta, snadno organizujte své nápady a držte se svých cílů pomocí ClickUp.
Odemkněte nekonečné možnosti AI – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!