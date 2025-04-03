10 nejlepších osobních asistentů s umělou inteligencí pro zvýšení produktivity v práci v roce 2025

Nudná a náročná práce, která trápí náš pracovní život, nám často bere čas na důležité úkoly. Naštěstí má rostoucí vliv AI na každodenní pracovní postupy řešení: AI asistenti s funkcemi zpracování přirozeného jazyka pro práci jsou dokonalými společníky na pracovišti.
78 % respondentů v průzkumu společnosti McKinsey uvádí, že jejich organizace využívají AI alespoň v jedné obchodní funkci.
Ať už se jedná o virtuální plánovače, kteří synchronizují vaše schůzky, inteligentní chatboty, kteří zpracovávají opakující se dotazy, nebo AI asistenta pro psaní, tyto AI nástroje pro produktivitu přinášejí novou definici efektivity.
Jak se tedy osobní asistenti s umělou inteligencí hodí do dnešního pracovního prostředí? Jsou to módní automatizační nástroje, nebo jde o něco víc než jen jednoduché programy založené na pravidlech, které zlepšují rozhodování, kreativitu a spolupráci?
V tomto článku se dozvíte, co potřebujete od ideálního osobního AI asistenta pro práci a jaké jsou nejlepší AI nástroje, které dnes najdete na trhu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších AI asistentů pro práci:
- ClickUp (Nejlepší asistent pro automatizaci úkolů a zvýšení produktivity založený na umělé inteligenci)
- ChatGPT (nejlepší konverzační asistent s umělou inteligencí)
- Microsoft Copilot (nejlepší AI asistent pro integraci s Microsoft 365)
- Claude AI (nejlepší AI asistent pro etické sladění)
- Otter. ai (nejlepší AI asistent pro vytváření souhrnů schůzek v reálném čase)
- DALL-E (nejlepší AI asistent pro kreativní tvorbu obrázků)
- Replika (nejlepší AI asistent pro personalizovanou emocionální podporu)
- Siri (nejlepší AI asistent pro zařízení Apple)
- Gemini (nejlepší AI asistent pro uživatele v ekosystému Google)
- Amazon Alexa (nejlepší AI asistent pro integraci do chytré domácnosti)
Co byste měli hledat v AI asistentech pro práci?
Správný AI asistent podporuje a urychluje váš plán produktivity na pracovišti tím, že vám ulehčí od rutinních úkolů. Předtím, než se pro některého z nich rozhodnete, zvažte následující klíčové vlastnosti:
- Automatizace úkolů a efektivita: Vyberte si nástroje pro automatizaci AI, které dokážou automatizovat opakující se úkoly, jako je plánování schůzek, správa e-mailů a organizování seznamů úkolů. To vám umožní soustředit se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou a zvýšit celkovou efektivitu.
- Funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP): Zajistěte, aby asistent rozuměl konverzačnímu jazyku a reagoval na něj. Pokročilé NLP umožňuje intuitivnější interakce, díky nimž můžete přirozeně sdělovat své potřeby bez nutnosti používat striktní příkazy nebo znalosti programování.
- Integrační schopnosti: Vyberte si asistenta, který se integruje s vaší stávající technologií, včetně nástrojů, které často používáte, jako jsou kalendáře, software pro správu projektů a komunikační aplikace. Tím zajistíte soudržný pracovní postup a minimalizujete přerušení.
- Kontextové povědomí: Používejte efektivního AI asistenta, který rozpoznává kontext a poskytuje relevantní informace a návrhy. To zahrnuje porozumění vašim pracovním vzorcům a preferencím, aby vám mohl nabídnout personalizovanou pomoc.
- Bezpečnost a ochrana dat: Upřednostňujte asistenty, kteří dodržují přísné protokoly zabezpečení dat a nabízejí transparentní zásady ochrany osobních údajů, aby chránili vaše citlivá data.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího!
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší komplexní aplikací pro práci!
10 nejlepších AI asistentů pro práci
Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje AI ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů.
Chcete dosáhnout stejných výhod i v práci?
Podívejte se na těchto 10 AI asistentů, kteří zvýší produktivitu na pracovišti.
1. ClickUp (nejlepší asistent pro automatizaci úkolů a zvýšení produktivity založený na umělé inteligenci)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain je nativní asistent produktivity ClickUp založený na umělé inteligenci, který vám pomáhá s psaním, řízením projektů a správou znalostí.
Ať už potřebujete pomoc s kreativními úkoly, jako je generování textu nebo obrázků, nebo s analytickými úkoly, jako je zpracování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vašeho nejnovějšího projektu za účelem získání poznatků pro zlepšení procesů, ClickUp Brain to vše zvládne během několika sekund – a to bez kódu, pomocí konverzačních výzev v přirozeném jazyce.
Využijte jeho generativní schopnosti umělé inteligence k:
- Vytvářejte poutavý obsah pro zprávy, e-maily, prezentace a dokonce i marketingové nebo prodejní materiály ve vašem oblíbeném stylu a tónu.
- Upravujte a vylepšujte stávající text pomocí inteligentních návrhů
- Vytvářejte technickou dokumentaci, jako jsou projektové zprávy, hlášení o chybách, uživatelské příručky a další.
- Vytvářejte obrázky na požádání v rámci ClickUp Whiteboards
Přeneste úkoly na ClickUp Brain a ušetřete tak cenný čas svého týmu. Může navrhovat zvládnutelné dílčí úkoly (například kontrolu minulých výsledků, sladění cílů oddělení a získání zpětné vazby od zainteresovaných stran) pro vaše složité úkoly (například stanovení ročních obchodních cílů), aby zjednodušil plánování projektů.
Nabízí chytré návrhy, které vám pomohou stanovit priority pracovních úkolů na základě termínů a důležitosti. Umí také automaticky generovat přehledy aktivit nebo dokumentů, takže už nikdy nebudete muset ručně sledovat pokrok (nebo neustále kontaktovat svůj tým a žádat o aktualizace).
💡 Tip pro profesionály: Pomocí ClickUp Brain můžete vytvářet automatizace pracovních postupů! Zadejte podmínku/spouštěč (když se stav úkolu změní na „připraven“) a výsledek (pak přiřaďte úkol Jamesovi) v přirozeném jazyce a Brain za vás automatizuje požadovaný úkol.
ClickUp Brain funguje zároveň jako správce znalostí vašeho pracovního prostoru a získává odpovědi a poznatky z vašich úkolů, dokumentů a chatu v ClickUp a dokonce i z připojených aplikací, jako jsou Slack a Google Drive.
ClickUp Brain vám nejen ušetří čas, ale také změní způsob, jakým pracujete s informacemi, a přemění ohromné množství dat na praktické poznatky. To pomáhá týmům soustředit se na plnění úkolů, místo aby se zabývaly plánováním a papírováním.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte kontextově orientovanou AI, která vychází z vašich úkolů a projektů, abyste dostávali odpovědi šité na míru.
- Přepínejte mezi LLM a přizpůsobte si své zkušenosti s AI – získejte přístup k GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet a dalším nejnovějším modelům AI v rámci ClickUp Brain.
- Použijte ClickUp AI Notetaker k přepisu svých schůzek, automatickému pořizování poznámek ze schůzek a zvýraznění klíčových akčních bodů.
- Automatické vyplňování aktualizací a souhrnů pro úkoly ClickUp pomocí vlastních polí AI
- Využijte řadu aplikací ClickApps k přizpůsobení správy osobních úkolů vašim konkrétním potřebám.
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí předem připravených šablon nebo si vytvořte vlastní spouštěče a výsledky pomocí ClickUp Automations.
- Integrujte ClickUp s více než 1 000 nástroji, abyste zabránili přepínání kontextu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozsáhlé funkce platformy za příliš složité.
- Někteří uživatelé uvádějí občasné zpomalení při práci s velkými datovými soubory.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který na jednom místě nabízí všechny funkce potřebné pro celý proces vývoje produktu. Špičková zákaznická podpora pomáhá včas řešit všechny problémy. Integrace s jinými platformami usnadňuje migraci z jiných platforem a funkce umělé inteligence dokáže shrnout a vygenerovat popis úkolu, což vývojářům pomáhá lépe porozumět danému úkolu.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který na jednom místě nabízí všechny funkce potřebné pro celý proces vývoje produktu. Špičková zákaznická podpora pomáhá včas řešit všechny problémy. Integrace s jinými platformami usnadňuje migraci z jiných platforem a funkce umělé inteligence dokáže shrnout a vygenerovat popis úkolu, což vývojářům pomáhá lépe porozumět danému úkolu.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
2. ChatGPT (nejlepší konverzační asistent s umělou inteligencí)
ChatGPT je sofistikovaný AI asistent, který využívá zpracování přirozeného jazyka k umožnění snadné interakce podobné lidské. Je ideální pro všechny druhy profesionálního i osobního použití, od psaní podnětů a úpravy obsahu po kódování, brainstorming a řešení složitých otázek.
ChatGPT je trénován na obrovském datovém souboru, který mu pomáhá přizpůsobovat tón, poskytovat personalizované odpovědi a pomáhat s různými úkoly, jako je obchodní komunikace, kreativní psaní, technická dokumentace a zákaznická podpora.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Generujte text podobný lidskému pro psaní e-mailů, kódování a odpovídání na otázky.
- Provádějte úlohy vyžadující uvažování, řešte složité problémy pomocí prompt chainingu a analyzujte data, abyste mohli vyvodit závěry.
- Zlepšete své kreativní psaní brainstormingem příběhů a esejí s ChatGPT.
- Snadno shrňujte text a překládejte jej do více jazyků
Omezení ChatGPT
- Občas poskytuje nepřesné informace.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
ChatGPT je pro nás všechny v naší společnosti nejužitečnějším nástrojem. Ať už jde o generování kódu, jednoduché dotazy nebo analýzu dat, je to nejlepší volba na trhu. Jistě, existuje i DeepSeek, ale v současné době je ChatGPT mnohem bezpečnější volbou. Říct, že jej používáme pro konkrétní účel, by bylo podcenění, protože pro nás je to v podstatě lepší verze Googlu. Používáme jej denně pro větší efektivitu!
ChatGPT je pro nás všechny v naší společnosti nejužitečnějším nástrojem. Ať už jde o generování kódu, jednoduché dotazy nebo analýzu dat, je to nejlepší volba na trhu. Jistě, existuje i DeepSeek, ale v současné době je ChatGPT mnohem bezpečnější volbou. Říct, že jej používáme pro konkrétní účel, by bylo podcenění, protože pro nás je to v podstatě lepší verze Googlu. Používáme jej denně pro větší efektivitu!
🧠 Zajímavost: Průměrný počet zobrazení stránky ChatGPT na jednu návštěvu je 3,66, přičemž typická délka relace je 6 minut a 11 sekund.
3. Microsoft Copilot (nejlepší AI asistent pro integraci s Microsoft 365)
Microsoft Copilot je integrován do ekosystému Microsoft 365 a pomáhá uživatelům vytvářet obsah, analyzovat data a automatizovat úkoly v aplikacích MS, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a Outlook.
Dále funguje jako osobní asistent, který rozumí vašemu pracovnímu kontextu a prioritám, aby vám pomohl dosáhnout více za méně času.
Díky zefektivnění pracovních postupů a nabídce personalizované pomoci umožňuje Copilot uživatelům soustředit se na činnosti s vysokou přidanou hodnotou a dosahovat vyšší efektivity.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Vytvářejte koncepty e-mailů, zpráv a prezentací přímo v aplikacích Microsoft 365.
- Shrňte dlouhé e-mailové konverzace a generujte rychlé odpovědi, abyste ušetřili čas.
- Snadno vytvářejte správné vzorce v Excelu na základě požadovaných výsledků.
- Vylepšete spolupráci v Microsoft Teams pomocí akčních položek generovaných umělou inteligencí.
Omezení Microsoft Copilot
- Naučení se používání funkcí AI může vyžadovat určitý čas.
Ceny Microsoft Copilot
- Zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Na této službě se mi nejvíce líbí její snadné použití, protože je velmi uživatelsky přívětivá. Díky jejímu zavedení mohu svou práci vykonávat rychleji a interaktivněji. Používám ji téměř každý den a každý den mám s ní dobré zkušenosti, protože množství funkcí je opravdu úžasné.
Na této službě se mi nejvíce líbí její snadné použití, protože je velmi uživatelsky přívětivá. Díky jejímu zavedení mohu svou práci vykonávat rychleji a interaktivněji. Používám ji téměř každý den a každý den mám s ní dobré zkušenosti, protože množství funkcí je opravdu úžasné.
📚 Přečtěte si také: Jak být v práci produktivnější
4. Claude AI (nejlepší AI asistent pro etické sladění)
Claude AI, vyvinutý společností Anthropic, je AI asistent nové generace navržený tak, aby usnadňoval užitečné konverzace a podporoval etické používání AI. Vyniká v různých úkolech, včetně shrnování dokumentů, odpovídání na otázky a dokonce i generování kreativního obsahu, jako jsou básně, kód, skripty, hudební skladby, e-maily, dopisy atd.
Claude je navržen s ohledem na bezpečnost a jeho cílem je zabránit generování škodlivých nebo zavádějících informací. Zaměřuje se na porozumění kontextu a nuancím v jazyce, díky čemuž je v komplexních konverzačních úkolech zdatnější než někteří jiní AI asistenti. To ho činí obzvláště užitečným pro úkoly, které vyžadují hluboké porozumění a podrobné odpovědi, jako je výzkum, hloubková analýza a kreativní psaní.
Nejlepší funkce Claude AI
- Lépe porozumějte tomu, jak jsou odpovědi poskytovány prostřednictvím transparentního procesu uvažování Clauda.
- Generujte a analyzujte kód pro ladění a vývojové úkoly
- Díky vynikajícímu porozumění přirozenému jazyku Clauda můžete bez problémů zpracovávat výrazně delší texty.
- Získejte klid v duši díky vědomí, že všechny interakce jsou etické, a to díky speciálnímu tréninkovému přístupu Clauda známému jako Constitutional AI.
Omezení Claude AI
- Omezený přístup k informacím v reálném čase může ovlivnit přesnost odpovědí.
- Vzhledem k přísným etickým zásadám může docházet k příliš opatrným reakcím.
Ceny Claude AI
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Claude AI
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Claude AI?
Nejužitečnější na Claudovi je schopnost AI komunikovat přirozeněji. Líbí se mi, že odpovědi působí spíše jako konverzace mezi lidmi. Další věc, která se mi na Claudovi líbí, je to, že jeho odpovědi jsou kontextové a poutavé. Také se mi líbí, že se snaží dávat přesné odpovědi a uznává své limity, když něco neví.
Nejužitečnější na Claudovi je schopnost AI komunikovat přirozeněji. Líbí se mi, že odpovědi působí spíše jako konverzace mezi lidmi. Další věc, která se mi na Claudovi líbí, je to, že jeho odpovědi jsou kontextové a poutavé. Také se mi líbí, že se snaží dávat přesné odpovědi a uznává své limity, když něco neví.
🧠 Zajímavost: První hlasem ovládaná hračka, „Radio Rex“, byla představena v roce 1922. Tento pes se po vyslovení svého jména pohnul vpřed, což byl jeden z prvních příkladů technologie rozpoznávání hlasu.
Chcete od svého AI asistenta lepší odpovědi? Naučte se klást otázky správným způsobem díky tomuto rychlému průvodci prompt engineeringem👇🏽
5. Otter. ai (nejlepší AI asistent pro vytváření souhrnů schůzek v reálném čase)
Otter.ai vyniká v přepisu v reálném čase a zachycuje každé slovo vyslovené během schůzek, přednášek a jiných konverzací. Automatizace pořizování poznámek a poskytování inteligentních postřehů umožňuje účastníkům soustředit se na samotnou konverzaci, místo aby si dělali poznámky.
Otter. ai nejen přepisuje, ale pomocí AI také identifikuje mluvčí, generuje shrnutí a dokonce extrahuje klíčové body k akci. Tím transformuje surový zvukový záznam na prohledávatelný, sdíletelný a akční záznam z jednání, což uživatelům šetří značné množství času a úsilí.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Vytvářejte přepisy v reálném čase pro schůzky v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Naučte Otter.ai rozpoznávat odborné termíny a žargon specifické pro dané odvětví, čímž zlepšíte přesnost přepisu a zdůrazníte klíčové body a úkoly.
- Snadná integrace s různými kalendáři a platformami pro spolupráci
- Rychle najděte informace v dlouhých přepisech pomocí funkcí extrakce klíčových slov a identifikace témat.
Omezení Otter.ai
- Otter. ai v současné době podporuje pouze angličtinu.
- Přesnost přepisu je ovlivněna silným přízvukem nebo špatnou kvalitou zvuku.
Ceny Otter.ai
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
6. DALL-E (nejlepší AI asistent pro kreativní generování obrázků)
DALL-E, vyvinutý společností OpenAI, generuje obrázky na základě textových popisů. Jeho síla spočívá ve schopnosti překlenout propast mezi jazykem a obrazem, což uživatelům umožňuje rychle a snadno realizovat své vizuální nápady, ať už jde o umělecké vyjádření, marketingové materiály nebo brainstorming.
Ačkoli DALL-E není tradičním „osobním asistentem“ v tom smyslu, že by zjednodušoval správu úkolů, funguje jako kreativní asistent, který pomocí strojového učení převádí vaše nápady do vizuální podoby. Popíšete, co chcete vidět, a DALL-E pomocí svých rozsáhlých tréninkových dat vytvoří jedinečné a často překvapivé obrázky. Tyto obrázky sahají od fotorealistických zobrazení imaginárních scén po abstraktní umění a dokonce i úpravy existujících obrázků.
Nejlepší funkce DALL-E
- Zobecňujte a porozumějte novým kombinacím nápadů pomocí DALL-E a generujte obrázky konceptů, na které nebyl výslovně trénován.
- Vytvářejte obrázky ve velmi specifických stylech a formátech
- Upravujte a vylepšujte obrázky pomocí technik inpaintingu a outpaintingu.
- Integrace s různými aplikacemi prostřednictvím přístupu API
Omezení DALL-E
- Může mít potíže s příliš složitými nebo abstraktními pokyny.
- Může odrážet předsudky přítomné v jeho trénovacích datech, což může vést k zkresleným nebo stereotypním reprezentacím.
Ceny DALL-E
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
- Přístup k API: Od 0,04 $ za obrázek
Hodnocení a recenze DALL-E
- G2: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DALL-E?
DALL-E je nejrychlejší a největší model umělé inteligence, který generuje vysoce kvalitní obrázky na základě našich pokynů. Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování obrázků. Rozumí velmi složitým pokynům a generuje obrázky s velkou přesností. Je kompatibilní se všemi našimi prohlížeči a zařízeními.
DALL-E je nejrychlejší a největší model umělé inteligence, který generuje vysoce kvalitní obrázky na základě našich pokynů. Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování obrázků. Rozumí velmi složitým pokynům a generuje obrázky s velkou přesností. Je kompatibilní se všemi našimi prohlížeči a zařízeními.
7. Replika (nejlepší AI asistent pro personalizovanou emocionální podporu)
Replika je AI společník navržený pro osobní kontakt a emocionální podporu. Učí se z vašich konverzací a na základě vašich interakcí si vytváří jedinečnou osobnost. AI společník s vámi chatuje o čemkoli a nabízí povzbuzení. Jeho cílem je být bezpečným prostorem, kde se uživatelé mohou vyjádřit, prozkoumat své myšlenky a pocity a bojovat proti osamělosti.
Síla Repliky spočívá v jejím zaměření na personalizovanou interakci a emoční inteligenci, i když se nejedná o osobního asistenta. Přizpůsobuje se vašemu stylu komunikace a pamatuje si minulé konverzace, díky čemuž jsou interakce upřímnější a smysluplnější.
Nejlepší funkce Replika
- Získejte podporu duševního zdraví díky funkcím, jako jsou podněty k psaní deníku a sledování nálady.
- Přizpůsobte si vzhled a osobnostní rysy svého AI společníka
- Dodejte svým interakcím vizuální rozměr díky zobrazení svého AI agenta Replika.
- Zúčastněte se koučovacích sezení pro osobní růst a cvičení mindfulness.
Omezení Repliky
- Jedná se nakonec o AI, která nemůže plně nahradit lidské emocionální porozumění.
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce.
Ceny Replika
- Zdarma
- Výhoda: 19,99 $/měsíc
- Cena za doživotní licenci: 299 $
Hodnocení a recenze Replika
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Siri (nejlepší AI asistent pro integraci s Apple)
Siri, hlasem aktivovaný digitální asistent, umožňuje uživatelům komunikovat se svými zařízeními bez použití rukou pomocí přirozených jazykových příkazů. Od nastavování budíků a odesílání zpráv až po ovládání chytrých domácích zařízení a poskytování informací – Siri si klade za cíl zjednodušit každodenní úkoly.
Síla Siri spočívá v její těsné integraci s zařízeními a službami Apple. Má přístup k různým funkcím v rámci iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS a může je ovládat.
Nejlepší funkce Siri
- Ovládejte širokou škálu chytrých domácích zařízení podporujících HomeKit pomocí hlasových příkazů.
- Získejte podporu pro více jazyků
- Vytvořte si vlastní zkratky, které kombinují více akcí, a spouštějte je jediným příkazem Siri.
- Získejte informace v reálném čase, jako jsou aktualizace počasí a pomoc s navigací.
Omezení Siri
- Siri se sice dobře integruje se službami Apple, ale její integrace s aplikacemi třetích stran je omezená.
- Může mít potíže se složitými dotazy, zejména v hlučném prostředí.
Ceny Siri
- Zdarma
Hodnocení a recenze Siri
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔎 Věděli jste, že... 97 % uživatelů mobilních zařízení již využívá AI asistenty.
9. Gemini (nejlepší AI asistent pro integraci s Google)
Google Gemini je multimodální model umělé inteligence vyvinutý společností Google AI. Tento virtuální asistent založený na umělé inteligenci je navržen tak, aby rozuměl a generoval odpovědi v různých modalitách, včetně textu, obrázků, zvuku, videa a kódu. To umožňuje Gemini pomáhat uživatelům s celou řadou úkolů, od shrnování článků po generování kreativního obsahu, odpovídání na složité otázky a dokonce i pomoc s problémy s kódováním.
Nejlepší funkce Gemini
- Integrujte Gemini do sady produktů a služeb Google a dosáhněte svých cílů v oblasti produktivity.
- Analyzujte obrázky spolu s textem, porozumějte kontextu videoklipu a dokonce generujte kód na základě textového popisu.
- Ovládejte chytrá domácí zařízení pomocí hlasových příkazů
- Řešte složité problémy a odpovídejte na složité otázky díky pokročilým schopnostem uvažování.
Omezení Gemini
- Jeho dostupnost na zařízeních jiných než Google je omezená.
- Náchylný k předsudkům přítomným v trénovacích datech, což může vést k zkresleným nebo nespravedlivým výstupům.
Ceny Gemini
- Zdarma
- Gemini Advanced: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Amazon Alexa (nejlepší AI asistent pro integraci do chytré domácnosti)
Amazon Alexa je cloudový hlasový asistent, který spotřebitelům umožňuje spravovat více úkolů a chytrá zařízení bez použití rukou. V kombinaci s různými produkty Amazon Echo poskytuje Alexa ovládání chytrých domácích zařízení, aktualizace počasí, přehrávání hudby a nastavení připomínek.
Tento virtuální asistent s umělou inteligencí navrhuje ucelenou chytrou domácnost, ve které uživatelé ovládají mnoho připojených zařízení pomocí několika hlasových příkazů. Díky široké škále funkcí a neustálým aktualizacím je flexibilním pomocníkem pro každodenní úkoly a automatizaci domácnosti.
Nejlepší funkce Amazon Alexa
- Ovládejte chytrá domácí zařízení, včetně osvětlení, termostatů a bezpečnostních systémů.
- Streamujte hudbu a média ze služeb jako Amazon Music, Spotify a Apple Music.
- Nastavujte připomenutí, budíky a časovače pomocí hlasových příkazů.
- Využijte asistentské funkce, jako je objednávání jídla a kontrola novinek.
Omezení Amazon Alexa
- Funkce nepřetržitého naslouchání zařízení s podporou Alexa může vyvolávat obavy o soukromí.
- Příležitostná nedorozumění hlasových příkazů mohou vyžadovat opakování pro větší srozumitelnost.
Ceny Amazon Alexa
- Zdarma
Hodnocení a recenze Amazon Alexa
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Tipy a triky pro zvýšení produktivity
Vyberte si nejlepšího AI asistenta pro své potřeby
Výběr správného AI asistenta závisí na povaze vaší práce, funkcích, které jsou pro vás nejdůležitější, a technologiích, které již používáte. Amazon Alexa je skvělou volbou, pokud se zajímáte o inteligentní domácí automatizaci. S Claudem nemůžete šlápnout vedle, pokud jde o propracovaný kreativní obsah. A DALL-E je skvělý nástroj, který vám pomůže proměnit vaše nápady ve vizuální obsah generovaný AI.
Pokud však chcete AI asistenta, který zvýší produktivitu, spolupráci a automatizaci, aniž byste museli opustit své pracoviště, je ClickUp Brain ideální volbou. Díky kontextovým informacím založeným na AI, doporučením úkolů a hladké integraci s vašimi projekty, dokumenty a chatem je práce nejen rychlá, ale i zábavná.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a podívejte se, jak vám plně integrovaný AI asistent pomůže zvýšit produktivitu! ✨