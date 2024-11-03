Jak efektivně překonávat omezení ChatGPT

OpenAI představilo ChatGPT veřejnosti 30. listopadu 2022.
Za pouhých 30 dní zaznamenal ChatGPT přes 121 milionů návštěv a dodnes patří mezi nejoblíbenější nástroje umělé inteligence.
Ale je tu i druhá strana mince: ChatGPT má také míru okamžitého opuštění stránky (bounce rate) 87,79 %!
Tato vysoká míra odchodů znamená, že lidé často opouštějí ChatGPT, aniž by dostali odpovědi, v které doufali. To vyvolává otázku: Jaká jsou běžná omezení ChatGPT, která odrazují uživatele?
V tomto článku se podíváme na důvody těchto problémů a prozkoumáme některé oblíbené strategie, jak optimalizovat používání ChatGPT.
Běžná omezení ChatGPT
Za prvé, samotná společnost OpenAI byla ohledně omezení ChatGPT poměrně otevřená.
ChatGPT je neuvěřitelně omezený, ale v některých věcech je natolik dobrý, že může vyvolat mylný dojem o své dokonalosti. V současné době je chybou spoléhat se na něj v důležitých záležitostech.
A to přímo od samotného zakladatele – bez zkreslování!
OpenAI také pod každým chatem uvádí krátkou poznámku, která uživatele upozorňuje, že ChatGPT může dělat chyby a že by si uživatelé měli důležité informace ověřovat sami.
Ale buďme spravedliví. ChatGPT od té doby ušel dlouhou cestu.
Nyní má vlastní obchod GPT s tisíci uživateli vytvořenými vlastními GPT, funkcemi převodu textu na obrázek a mnohem rychlejším modelem AI v GPT-4o.
Mnoho původních problémů ChatGPT však přetrvává, včetně některých obzvláště náročných, které uživatelům způsobují potíže, jako jsou gramatické chyby, nedostatek aktuálních informací, absence lidského úsudku v odpovědích a minimální emoční podpora.
1. Nedostatek informací v reálném čase
Jedním z nejčastějších omylů ohledně ChatGPT je, že se jedná o vševidoucího, neomylného internetového kouzelníka. (Spoiler alert: není tomu tak. )
Pro uživatele bezplatné verze ChatGPT vůbec neprochází web. Místo toho se spoléhá výhradně na svá trénovací data (naposledy aktualizovaná v roce 2023).
Pro uživatele s placeným předplatným je však situace jiná. V květnu 2023 společnost OpenAI zavedla funkci procházení webu pro uživatele ChatGPT Plus, Team a Enterprise.
2. Omezené porozumění kontextu
ChatGPT (a mnoho dalších populárních modelů umělé inteligence) má stále jednu velkou slabinu, kterou ani ty nejchytřejší modely nedokážou překonat – kontext.
Konkrétně má potíže s nuancemi, jako je sarkasmus, humor nebo ironie. Pokud uděláte sarkastickou poznámku, nečekejte od ChatGPT vtipnou odpověď – pravděpodobně odpoví digitálním ekvivalentem prázdného pohledu. 🙂
ChatGPT má také potíže se sledováním dlouhých konverzací a nemusí si pamatovat pokyny ze starších zpráv. Má také potíže s vytvářením dobře strukturovaného dlouhého obsahu a kódování, často opakuje věty, aby naplnil počet slov.
3. Neschopnost ověřit informace
Dalším problémem spojeným s nestabilním připojením ChatGPT k internetu je jeho neschopnost ověřovat fakta nebo informace. V podstatě, pokud vám dá odpověď, která se vám zdá trochu nepřesná, budete si ji muset sami zkontrolovat.
Vzhledem k omezeným znalostem ChatGPT si možná všimnete, že při zkoumání složitějších nebo specializovanějších témat není zcela přesný.
V těchto konkrétních scénářích vám ChatGPT může poskytnout povrchní shrnutí; někdy může být toto shrnutí dokonce trochu nejisté, pokud jde o fakta.
4. Zkreslení v generovaném obsahu
Vzhledem k tomu, že ChatGPT je trénován na obrovském množství textů z internetu, vždy existuje riziko, že některá z těchto dat obsahují zaujatost nebo předsudky.
A protože ChatGPT není člověk (navzdory textům, které generuje a které se podobají lidským), nereaguje adekvátně na filtrování problematických nebo diskriminačních informací.
Dovedete si představit, jak to může vést k tomu, že se mohou objevit některé nevhodné nebo dokonce škodlivé odpovědi.
5. Nedostatek emoční inteligence
Jedno z nejviditelnějších omezení ChatGPT? Má emocionální hloubku stroje.
Řekněme například, že jste manažer, který řeší problém s neefektivním zaměstnancem. Obrátíte se na ChatGPT s žádostí o radu, jak s ním vést rozhovor.
ChatGPT vám pravděpodobně poskytne podrobný plán, včetně návrhů, jako je domluvení soukromé schůzky, projednání konkrétních problémů s výkonem a nabídka podpory pro zlepšení.
Chybí mu však emocionální citlivost potřebná k citlivému vedení konverzace, což může vést k zaujatým odpovědím, které se zdají být v rozporu se zdravým rozumem. Nechápe jedinečnou osobnost zaměstnance, nedokáže odhadnout jeho emocionální stav ani potenciální stresory mimo práci, které by mohly ovlivňovat jeho výkon.
Jinými slovy, ChatGPT ještě zcela nerozluštil kód k vytvoření AI zaměřené na člověka.
6. Potíže se složitými dotazy
ChatGPT je velmi dobrý v každodenních znalostech, ale když začnete zadávat specializovaná témata, může být tento nástroj umělé inteligence náročný. Neznámé zákony, velmi specifické předpisy nebo složité politiky jsou příklady specializovaných témat, které ChatGPT nechávají virtuálně škrábat se na hlavě.
Jedním z dalších omezení ChatGPT je to, že má tendenci selhávat, když je konfrontován s více matematickými operacemi. Buď trvá dlouho, než poskytne odpověď, nebo vám dá nesprávnou odpověď; pravděpodobně kvůli nedostatku výpočetních zdrojů (v bezplatné verzi) a omezením použití.
Etické a praktické otázky
Hovoří se o tom, že technologické společnosti zavádějí zásady etiky v oblasti umělé inteligence.
Na první pohled to může znít trochu divně – potřebuje ChatGPT absolvovat kurz „Jak být dobrým AI“?
Jakkoli to může znít podivně, je to docela důležité, a tady je důvod proč.
Etická dilemata spojená s odpověďmi AI
Jedním z největších etických dilemat ChatGPT je jeho tendence generovat zaujaté nebo nepřesné výstupy.
Vzhledem k tomu, že je trénován na obrovském množství online textových dat, může odrážet existující rasové nebo genderové předsudky a co hůře – může prezentovat nepravdivé informace jako fakta. To samozřejmě není dobré pro politiku žádné společnosti v oblasti odpovědného řízení AI.
ChatGPT postrádá transparentnost v tom, jak dospívá k určitým odpovědím, což ztěžuje plnou důvěru v něj, proto vždy ověřujte důležité podrobnosti u důvěryhodných zdrojů.
Existuje také problém porušování soukromí.
ChatGPT ukládá konverzace za účelem vylepšení budoucích modelů, takže jakékoli osobní údaje nebo informace, které poskytnete, se mohou objevit v pozdějších výstupech.
A konečně existuje riziko porušení autorských práv – ChatGPT neuvádí zdroje, takže je těžké zjistit, kdy může reprodukovat obsah chráněný autorskými právy, což ponechává odpovědnost za právní otázky na uživatelích.
Před zveřejněním vždy ověřte obsah, abyste se vyhnuli problémům.
Přílišná závislost na AI při kreativní práci
ChatGPT dostává spoustu žádostí, aby předvedl svou kreativitu – ať už jde o napsání chytlavé písničky, vytvoření básně nebo dokonce pomoc s brainstormingem pro román. Ačkoli platforma OpenAI dokáže vyprodukovat soudržné a logicky správné odpovědi, buďme upřímní: často jí chybí ta zvláštní „jiskra“.
Pokud jde o kreativní práci, nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, mají potíže přinášet skutečnou inovaci nebo originalitu. Kreativita totiž zahrnuje více než jen spojování vět – vyžaduje nové nápady, emocionální hloubku a lidský dotek.
Nakonec lidský mozek stále překonává neuronové sítě v těchto oblastech. Pokud tedy doufáte, že pomocí ChatGPT vytvoříte další skvělý román nebo kreativní blogový příspěvek, možná nakonec budete muset většinu práce udělat sami.
Technická omezení
V nedávném incidentu uživatel Redditu s přezdívkou „SensiBull“ tvrdil, že ChatGPT zahájil konverzaci bez jakéhokoli podnětu a zeptal se: „Jaký byl tvůj první týden na střední škole?“
Uživatel byl samozřejmě zmatený a odpověděl: „To jsi mi právě poslal zprávu jako první?“ Na což ChatGPT vesele odpověděl: „Ano, poslal! Chtěl jsem se zeptat, jak to jde. “
I když se jednalo o zdravý, nevyžádaný chat, uživatelé ChatGPT musí brát v úvahu i další provozní omezení.
Omezená paměť
Paměť ChatGPT není zrovna špičková. Existují dva hlavní problémy: má tendenci si pamatovat pouze jasná fakta, nikoli jemné preference, a vyžaduje jasné pokyny, co si má pamatovat.
Z technického hlediska má ChatGPT od verze GPT-4 paměť o velikosti 32 768 tokenů, přičemž jedno slovo obvykle sestává z 1–3 tokenů. Konzervativně to znamená, že ChatGPT si může zapamatovat až 10 000 slov najednou.
U nejnovější verze – ChatGPT 4o – si však uživatelé stěžují na omezenou paměť, která se často zaplní již po 5 000 znacích. To může být velmi odrazující, protože mnoho alternativ k ChatGPT nemá tak přísná omezení.
Potíže s vícejazyčnými úkoly
Ačkoli podporuje více jazyků, omezení ChatGPT se projeví zejména při komunikaci v jiném jazyce než angličtině.
Důvodem je především to, že trénovací data jsou silně zaměřena na anglický obsah a výkon v jazycích s menším množstvím dat – známých také jako jazyky s nízkými zdroji – bývá méně působivý.
📌Příklad
Francouzština, španělština nebo němčina mohou fungovat poměrně dobře, ale situace se stává neovladatelnou, když požádáte ChatGPT, aby se zabýval jazyky jako svahilština nebo islandština. Odpovědi mohou znít příliš formálně nebo roboticky, protože model čerpá z omezeného množství textů.
Další klíčovou výzvou je rychlost odezvy.
Vzhledem k tomu, jak LLM zpracovávají jazyk prostřednictvím tokenizace (rozdělení textu na menší části), generování odpovědí v jiných jazycích než angličtině často trvá déle. Jelikož jazyky jako němčina, které mají tendenci používat delší slova, vyžadují více tokenů, ChatGPT potřebuje více času na zpracování a odpověď.
Vysoké výpočetní náklady
Náklady na provoz ChatGPT nejsou zanedbatelné, což se začíná projevovat v cenách předplatného.
Společnost OpenAI nedávno oznámila plány na zvýšení ceny předplatného ChatGPT Plus z 20 na 22 dolarů měsíčně do konce roku 2024, přičemž další zvýšení by mělo dosáhnout 44 dolarů měsíčně do roku 2029.
Jaké jsou důvody těchto cenových nárůstů? Vysoké výpočetní náklady.
🤔Věděli jste? Přestože OpenAI v srpnu 2024 generovalo měsíční příjmy ve výši 300 milionů dolarů, letos stále očekává ztrátu kolem 5 miliard dolarů. Samotný provoz ChatGPT stojí společnost neuvěřitelných 700 000 dolarů denně.
Systémy umělé inteligence vyžadují k fungování obrovské množství výpočetního výkonu, což s sebou nese vysoké náklady na elektřinu a hardware, jako je chlazení superpočítačů pracujících nepřetržitě.
ChatGPT také spotřebuje 500 ml vody na každých 5 až 50 příkazů, jen aby ochladil superpočítače, které jsou do procesu zapojeny, takže rozhodně není nejšetrnější k životnímu prostředí.
Tipy pro efektivní používání ChatGPT
ChatGPT má své nedostatky. Existuje však mnoho užitečných řešení, díky kterým můžete tento nástroj využít na maximum.
1. Upřesněte své dotazy
Při používání ChatGPT je velmi důležitá srozumitelnost, zejména při kladení otázek.
Klíčem k získání nejlepších odpovědí je poskytnutí jasných a konkrétních podrobností o vašem tématu.
📌Příklad
Na vágní otázku typu „Jak zlepšit marketing?“ můžete dostat obecný odpověď.
Zkuste být místo toho přesnější:
✅„Jak mohu zlepšit zapojení na Instagramu pro malou kosmetickou značku, jejíž cílovou skupinou jsou ženy ve věkové skupině 25–50 let?“
Tímto způsobem ChatGPT přesně ví, co potřebujete, a může vám poskytnout cílenou odpověď.
Nezapomeňte také používat celé věty.
Fragmentované fráze jako „Zvýšit prodej?“ ponechávají velký prostor pro fantazii. Otázka „Jak mohu zvýšit prodej svého internetového obchodu?“ zajistí, že AI pochopí váš záměr.
Vyhněte se také příliš složitým otázkám.
Rozdělení otázek jako „Jak založit blog a vydělat na něm?“ na menší, jednodušší otázky pomáhá ChatGPT poskytovat jasnější a konkrétnější odpovědi.
💡 Tip pro profesionály: Pokud někdy dostanete odpověď, která není zcela podle vašich představ, neváhejte a požádejte o vysvětlení. Chcete-li ChatGPT používat efektivně, získejte co nejvíce relevantních informací, než se rozhodnete, co vyhovuje vašim potřebám. Pamatujte, že výzkum provádějte jako AI a úpravy jako člověk.
2. Doplňte dalšími výzkumy
Ačkoli ChatGPT a další generativní nástroje umělé inteligence jsou působivé, „nevědí“ věci tak jako lidé. Nicméně model umělé inteligence může být stále cenným pomocníkem při výzkumu a může doplňovat lidské odborné znalosti.
Například ChatGPT dokáže generovat nápady a identifikovat mezery během výzkumu, které nemusí být pro lidského výzkumníka okamžitě zřejmé.
Navíc může pomoci při generování kreativních nápadů nebo navrhovat protiargumenty, čímž zvyšuje srozumitelnost a hloubku vašeho výzkumu.
Klíčem k odhalení těchto poznatků je: Poskytnutí relevantních výzkumných nebo základních informací ChatGPT.
📌Příklad
Pokud pracujete na opatřeních proti změně klimatu, poskytnutí konkrétního výzkumu o předních vědeckých teoriích změny klimatu pomůže ChatGPT generovat nápady a návrhy, které budou více v souladu s tématem. Bez toho byste mohli dostávat obecnější nebo povrchní odpovědi.
Když do ChatGPT vložíte relevantní studie, zprávy nebo podrobné informace, dáte mu nástroje, aby mohl pracovat chytřeji.
💡 Tip pro profesionály: Pochopení toho, jak ChatGPT vytváří svůj obsah, vám v dlouhodobém horizontu pomůže. Abyste zajistili, že ChatGPT generuje cílený obsah, který lépe odpovídá vašim potřebám, poskytněte mu konkrétní výzkumy nebo příklady, protože jinak se spoléhá na obecná tréninková data.
3. Používejte více nástrojů AI
Představte si ChatGPT, ale s více funkcemi.
Díky více než tisícovce pluginů od uživatelů (a také některým pluginům certifikovaným OpenAI) může ChatGPT nyní nabídnout vylepšené funkce , které v základních modelech původně nebyly k dispozici.
Díky tomu může ChatGPT nyní přistupovat k datům v reálném čase, provádět akce, jako je rezervace, a dokonce načítat informace z vašeho e-mailu.
Potřebujete informace specifické pro dané odvětví? Pluginy vám pomohou! Ať už se jedná o zdravotnictví, elektronický obchod nebo finance, pro každé odvětví existuje příslušný plugin.
Analýza dat? Ano. Chcete personalizované zážitky pro své zákazníky? Ano, i na to existuje plugin.
Pluginy jsou také výhodné pro firmy, které nemají velký rozpočet na technologie. Umožňují menším společnostem přístup k pokročilým funkcím umělé inteligence bez nutnosti platit vysoké náklady.
Dokonalá alternativa k ChatGPT: ClickUp Brain
ChatGPT je sice jedním z nejoblíbenějších nástrojů umělé inteligence, které jsou v současné době k dispozici, ale jak jsme viděli, má svá omezení.
Některá z těchto omezení mohou být pro týmy, které chtějí používat svůj AI nástroj společně s jinými nástroji, nepřekonatelnou překážkou.
Přidejte k tomu vysoké výpočetní náklady a omezenou paměť ChatGPT a rychle si uvědomíte, že menší týmy nemohou ChatGPT dlouhodobě udržitelně používat.
Jaká by tedy mohla být alternativa k ChatGPT, která by některé z těchto problémů vyřešila?
Jedna odpověď: ClickUp Brain.
1. Kontextová paměť ClickUp Brain
Zde je jeden z hlavních důvodů, proč ClickUp vyniká jako alternativa k ChatGPT: ClickUp Brain nabízí vše, co ChatGPT postrádá, a to díky speciální personalizaci.
Konverzační, kontextové a role-based AI funkce platformy jsou navrženy tak, aby propojily členy vašeho týmu, jejich práci a znalosti do jednoho zážitku.
Umělá inteligence ClickUp má tři klíčové funkce, které vám umožní řídit projekty na autopilotu:
- AI Knowledge Manager: Máte dotaz týkající se vašich úkolů nebo dokumentů? ClickUp Brain poskytuje kontextové odpovědi na základě znalostní báze vaší organizace.
- AI Project Manager: Snadno automatizujte aktualizace práce, sledujte pokrok týmu a generujte podrobné zprávy pouhými několika kliknutími.
- AI Writer for Work: Zdokonalte své psaní vytvářením jasných a stručných e-mailů, shrnutí a dokumentů.
Takto nástroj funguje: Řekněme, že potřebujete rychlé aktualizace projektu nebo shrnutí schůzek.
ClickUp Brain vám pomůže.
Dokáže dokonce generovat úkoly z e-mailů, přepisovat poznámky z jednání a navrhovat další kroky.
Pro projektové manažery to znamená méně času stráveného manuálními úkoly a více času věnovaného strategii – což je smyslem projektového řízení založeného na umělé inteligenci.
2. Automatizace úkolů a pracovních postupů
Představte si, že jste produktovým manažerem v rychle rostoucí softwarové společnosti, která se připravuje na uvedení významné aktualizace produktu.
Máte vývojáře, technické redaktory a marketingové týmy, které spolupracují. Bez efektivního systému by řízení těchto pohyblivých částí bylo chaotické.
Naštěstí automatizační funkce ClickUp tento proces zjednodušují.
Zde je ukázka, jak ClickUp transformuje automatizaci pracovních postupů:
Jakmile je návrh dokumentace k produktu hotový, ClickUp Automations okamžitě přidělí úkoly související s revizí technickému a marketingovému týmu, čímž zajistí, že přesnost a srozumitelnost budou zkontrolovány bez jakéhokoli zpoždění.
Mezitím integrace GitHub od ClickUp synchronizuje nejnovější změny kódu s dokumentací a integrace Slack udržuje marketing aktualizovaný v reálném čase.
V případě krátkých termínů sleduje kalendář ClickUp každý milník a automaticky zasílá připomenutí před termínem, aby všichni zůstali v obraze.
Na druhou stranu se zpětná vazba shromažďuje prostřednictvím ClickUp Clips. To umožňuje recenzentům poskytovat vizuální zpětnou vazbu přímo spojenou s úkoly, což činí proces rychlejší a přehlednější.
Po konečném schválení se dokument automaticky zveřejní a tým je o tom okamžitě informován.
Po spuštění se prostřednictvím formulářů ClickUp shromažďují zpětné vazby od zákazníků, na jejichž základě se vytvářejí úkoly pro další kroky.
Tyto opakující se úkoly zpracovávají aktualizace – udržují vše přesné bez ručního zásahu.
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a dalšími nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme dříve ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme zrychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
3. Funkce pro spolupráci
Spolupráce je klíčem ke všemu úspěšnému.
Zatímco komunikace se s mnoha dokumenty a úkoly stává komplikovanou, ClickUp Docs vše výrazně usnadňuje.
Předpokládejme, že připravujete návrh projektu v ClickUp Docs.
Uvidíte, jak vaši kolegové přidávají komentáře, přidělují úkoly a převádějí text na sledovatelné akce – to vše v rámci jednoho dokumentu.
Můžete také vkládat tabulky, soubory PDF a wiki.
Díky integraci s ClickUp Brain můžete vylepšovat obsah, shrnovat dokumenty a dokonce odpovídat na komentáře s pomocí umělé inteligence.
Váš tým nebude muset přepínat mezi aplikacemi, aby mohl chatovat a pracovat. ClickUp Chat spojuje komunikaci a správu úkolů na jednom místě, aby usnadnil spolupráci vašeho týmu.
ClickUp Chat automaticky propojuje chaty s příslušnými úkoly a dokumenty, takže vše zůstává propojené.
Jeho funkce umělé inteligence vše ještě vylepšují. Umí shrnout zmeškané zprávy, vytvářet úkoly z chatů a bez problémů vyhledávat související úkoly nebo dokumenty. S ClickUp Chat je mnohem jednodušší mít přehled o konverzacích a úkolech.
Dokonce i automatické e-maily mohou být odesílány, aby všichni byli informováni o důležitých změnách, například když je úkol označen jako „V revizi“ nebo když je třeba urgentně řešit nějaký problém.
4. Integrace s jinými nástroji
ClickUp je sice výkonný nástroj, ale jeho integrace s jinými aplikacemi posune váš pracovní postup na novou úroveň.
Díky více než 1 000 bezplatným integracím vám ClickUp šetří čas a snižuje potřebu přepínat mezi více aplikacemi.
Například integrace ClickUp se Slackem promění konverzace v akci.
Můžete proměnit zprávy ze Slacku v úkoly, aktualizovat stav úkolů a přiřazovat členy týmu, aniž byste opustili chat, a zajistit tak, že se diskuse rychle promění v sledovatelnou práci.
Integrace ClickUp s HubSpot pro CRM zajišťuje plynulou synchronizaci dat mezi informacemi o zákaznících a úkoly projektu.
Tato obousměrná synchronizace zaručuje, že týmy v přímém kontaktu se zákazníky mohou řídit své pracovní postupy bez jakýchkoli zpoždění.
Potřebujete eliminovat opakující se úkoly?
Integrace Make (dříve Integromat) automatizuje rutinní procesy napříč platformami.
Ať už synchronizujete úkoly s Google Kalendářem nebo odesíláte aktualizace projektů přes Gmail, automatizace zajistí, že vaše úkoly budou organizované a termíny splněné bez ručního zadávání.
Pro týmy, které pro vzdálené schůzky využívají Zoom, umožňuje integrace s ClickUp plánovat, připojovat se a ukládat záznamy schůzek přímo v rámci vašich úkolů, takže veškerá komunikace zůstává na jednom místě.
Díky integraci ClickUp s Harvest je správa času snazší. Můžete sledovat čas strávený na každém úkolu a analyzovat efektivitu pracovního postupu.
Závěr je následující: Ať už synchronizujete komunikaci se Slackem, spravujete údaje o zákaznících s HubSpotem nebo sledujete čas s Harvestem – integrační schopnosti ClickUp vše sjednotí pod jednou střechou.
Výsledek?
Jednotné a efektivní pracovní prostředí, kde všechny nástroje fungují v harmonii – pomáhá vám soustředit se na produktivitu, místo abyste přeskakovali mezi platformami.
Proč se omezovat na ChatGPT? Vyberte si ClickUp.
Pokud vás ChatGPT zaujalo, ClickUp vás zaujme ještě více.
Zatímco ChatGPT vyniká v generování obsahu, ClickUp jde nad rámec této schopnosti a automatizuje pracovní postupy, spravuje úkoly a propojuje váš tým prostřednictvím spolupráce v reálném čase.
Ať už jde o vytváření projektových briefů, sledování termínů nebo vytváření přehledných shrnutí, ClickUp Brain má vše zabalené v jedné intuitivní platformě.
Jste připraveni na upgrade? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a posuňte svůj pracovní postup na vyšší úroveň.