Jak používat umělou inteligenci zaměřenou na člověka na pracovišti: Kompletní průvodce

Umělá inteligence revolučním způsobem mění globální pracovní procesy automatizací úkolů a zlepšováním rozhodování.
Jeho široké přijetí však vyvolalo obavy z možného nahrazení pracovních míst a ztráty lidského prvku. Aby se tyto obavy vyřešily, vznikl nový přístup k umělé inteligenci, který klade na první místo člověka.
V tomto přístupu zaměřeném na člověka jsou nástroje umělé inteligence vnímány jako asistenti a posilovači lidských schopností spíše než jako náhrady.
Čtěte dál, kde se budeme zabývat tímto přístupem k umělé inteligenci zaměřeným na člověka, pochopíme jeho význam v dnešním technologicky orientovaném světě a prozkoumáme, jak jej můžete implementovat v práci.
Co je umělá inteligence zaměřená na člověka?
Umělá inteligence zaměřená na člověka (HCAI) se soustředí na posílení lidských schopností integrací automatizace a generativní umělé inteligence do pracovních postupů.
Systémy HCAI předefinovávají AI jako spojence, nikoli jako konkurenta. Ve své podstatě je HCAI transformativní technologií, která upřednostňuje lidské bytosti v rámci AI, aby zvýšila produktivitu a efektivitu. Vědci prozkoumali různé definice HCAI, přičemž nejvýznamnější je definice Bena Schneidermana:
HCAI se zaměřuje na zesílení, rozšíření a zlepšení lidského výkonu tak, aby systémy byly spolehlivé, bezpečné a důvěryhodné. Tyto systémy také podporují lidskou sebeúčinnost, povzbuzují lidskou kreativitu, vyjasňují odpovědnost a usnadňují sociální participaci.
Význam umělé inteligence zaměřené na člověka v dnešním technologicky orientovaném světě
Díky zachování lidské kontroly se umělá inteligence zaměřená na člověka snaží prosazovat systémy, které jsou etické, transparentní, spolehlivé a přístupné po celém světě.
Příklady použití umělé inteligence zaměřené na člověka se vyskytují v různých odvětvích:
- Zdravotnictví: Umělá inteligence zaměřená na člověka analyzuje rozsáhlá data ze zdravotnictví, aby identifikovala poznatky a vzorce. Na základě vyhodnocení anamnézy pacienta, lékařských snímků a dalších klinických záznamů pomáhá umělá inteligence zaměřená na člověka zdravotnickým pracovníkům přesně diagnostikovat zdravotní stav a snížit počet diagnostických chyb.
- Vzdělávací sektor: Ve vzdělávání pomáhá umělá inteligence zaměřená na člověka pedagogům zlepšovat výukové strategie tím, že poukazuje na oblasti, které je třeba zlepšit. Umělá inteligence zaměřená na člověka také analyzuje data o studentech, aby pomohla pedagogům přizpůsobit vzdělávací kurzy tak, aby vyhovovaly potřebám a stylům učení studentů. Umožňuje také pedagogům poskytovat studentům v reálném čase zpětnou vazbu o jejich silných stránkách a oblastech, které je třeba zlepšit.
- Lidské zdroje: Umělá inteligence zaměřená na člověka pomáhá personálním oddělením po celém světě omezit vliv podvědomých předsudků a přijímat rozhodnutí o náboru zaměstnanců na základě dat. HCAI analyzuje stovky životopisů uchazečů a porovnává jejich schopnosti a zkušenosti s příslušnými pracovními pozicemi.
- Finanční sektor: Umělá inteligence zaměřená na člověka analyzuje finanční data, rizika a portfolia, aby pomohla finančním poradcům poskytovat individuální investiční doporučení jednotlivcům a podnikům. HCAI v konečném důsledku umožňuje jednotlivcům a podnikům činit informovanější finanční rozhodnutí, dosahovat svých finančních cílů a zajistit si finanční budoucnost.
- Zábavní průmysl: Umělá inteligence zaměřená na člověka funguje ve formě doporučovacích systémů na OTT platformách, jako jsou Amazon Prime, Netflix atd. Analyzují vaše minulé sledovací vzorce a preference a na základě toho poskytují doporučení ohledně webových seriálů a filmů.
- Marketing a reklama: Chytré AI hacky umožňují značkám spouštět více přizpůsobené a cílené marketingové kampaně. HCAI analyzuje demografické údaje, slabá místa a preference zákazníků, aby identifikovala trendy, předpovídala chování zákazníků a vytvářela personalizované marketingové zprávy.
Subjekty, které přispívají k umělé inteligenci zaměřené na člověka
Následující entity jsou klíčovými prvky v oblasti umělé inteligence, které přispívají k celkovému konceptu a vývoji umělé inteligence zaměřené na člověka:
- AutoAI: Automatizovaná umělá inteligence (AutoAI) je proces automatizace vývoje systémů umělé inteligence. Pomocí algoritmů a nástrojů automatizuje AutoAI všechny kroky vývojového procesu, od přípravy dat a výběru velkých jazykových modelů až po nasazení systému.
- Sladění AI: Sladění AI je klíčovým aspektem výzkumu bezpečnosti AI, který se zaměřuje na zajištění souladu systémů AI s lidskými hodnotami a cíli. To zahrnuje navrhování systémů AI, které mohou následovat konkrétní pokyny a rozumět nuancím lidských cílů. Tento typ správy AI v konečném důsledku vytváří bezpečné, spolehlivé a eticky sladěné systémy AI.
- Strojové učení: Strojové učení (ML) zahrnuje vývoj algoritmů a modelů, které umožňují počítačům učit se z daných dat a poté odhalovat vzorce v nových datech podobného charakteru, aniž by bylo nutné další programování. Prostřednictvím algoritmů ML vyvíjí systémy umělé inteligence, které jsou schopné přizpůsobovat se novým informacím, provádět předpovědi a rozhodovat a v průběhu času zlepšovat svůj výkon.
- Vysvětlitelná umělá inteligence: Vysvětlitelná umělá inteligence zahrnuje vývoj systémů umělé inteligence, které poskytují vysvětlení svých rozhodnutí a akcí způsobem, který je srozumitelný pro průměrného lidského uživatele. Poskytováním odpovědí na otázky „jak“ a „proč“ týkající se fungování a provádění procesů systémů umělé inteligence vytváří vysvětlitelná umělá inteligence transparentnost a posiluje důvěru a porozumění mezi lidmi a systémy umělé inteligence.
Umělá inteligence a lidská interakce: základní most
Umělá inteligence slouží jako most, díky kterému jsou naše interakce s technologiemi přátelštější, efektivnější a personalizovanější. Jedním z nejlepších příkladů je umělá inteligence, která mění způsob, jakým komunikujeme s chytrými zařízeními a počítači na našich pracovištích.
Jak umělá inteligence ovlivňuje interakci mezi člověkem a počítačem
Umělá inteligence ovlivňuje a zlepšuje interakce mezi člověkem a počítačem různými způsoby a v různých oblastech, například:
- Přirozené komunikační rozhraní: Umělá inteligence umožňuje intuitivnější a konverzační interakci s počítači prostřednictvím hlasových asistentů a chatbotů. Hlasoví asistenti jako Siri, Alexa a Google Assistant umožňují lidem provádět úkoly a přistupovat k informacím a vyhledávat je pomocí přirozených jazykových příkazů.
- Rozpoznávání gest a obličejů: Umělá inteligence umožňuje počítačům interpretovat lidská gesta a výrazy obličeje, čímž vytváří responzivnější a intuitivnější rozhraní. Například technologie, jako jsou funkce odemykání smartphonů pomocí rozpoznávání obličeje a rozhraní ovládaná gesty v herních konzolích, umožňují plynulou interakci člověka se zařízeními na základě fyzických gest a výrazů.
- Prediktivní rozhraní: Předpovídáním akcí uživatelů a předvídáním jejich záměrů umělá inteligence zefektivňuje interakci mezi člověkem a počítačem. Například funkce automatického doplňování ve vyhledávačích a prediktivní text na smartphonech využívají umělou inteligenci k navrhování slov na základě kontextu a záměru a pomáhají optimalizovat pracovní postupy.
- Rozšířená a virtuální realita: Nástroje umělé inteligence zlepšují rozpoznávání objektů a vylepšují zážitky z rozšířené a virtuální reality pro lidi. Díky vytváření realističtějších, pohlcujících a interaktivních simulací založených na scénářích transformují pokročilé algoritmy umělé inteligence zážitky lidí v oblasti vzdělávání, školení a zábavy.
Role chatbotů při zlepšování zákaznické zkušenosti
Další významnou aplikací umělé inteligence, která ovlivňuje interakci mezi člověkem a počítačem, jsou chatboty. Chatboty jsou počítačové programy založené na umělé inteligenci, které napodobují lidský jazyk a komunikují s lidmi prostřednictvím textových nebo hlasových zpráv.
Chatboty hrají klíčovou roli v několika odvětvích, včetně elektronického obchodu, vzdělávání, zdravotnictví a dalších. V těchto odvětvích chatboty zlepšují zkušenosti spotřebitelů tím, že:
- Personalizace zkušeností: Chatboty analyzují údaje o spotřebitelích, jejich preference a minulé interakce, aby personalizovaly budoucí odpovědi a doporučení. Například v e-commerce podnikání chatboty zkoumají historii nákupů a prohlížení zákazníků a na základě toho poskytují doporučení produktů. Tímto způsobem chatboty přizpůsobují a vylepšují nákupní zkušenosti zákazníků a zvyšují pravděpodobnost konverzí.
- Jazyková podpora: V dnešním stále více globalizovaném světě musí mnoho firem komunikovat s mezinárodními zákazníky, kteří hovoří různými jazyky. Chatboty jsou schopny komunikovat v několika jazycích, a tak pomáhají firmám poskytovat zákazníkům podporu v jejich regionálním jazyce. Tímto způsobem chatboty činí služby firem inkluzivnějšími a přístupnějšími pro zákazníky po celém světě.
- Zkrácení čekací doby: Chatboty výrazně zkracují čekací dobu zákazníků tím, že okamžitě reagují na dotazy více zákazníků současně. Fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a poskytují včasnou podporu i mimo pracovní dobu, čímž zvyšují celkovou kvalitu zákaznických služeb v různých časových pásmech.
- Poskytování aktuálních informací o objednávkách: Když zákazníci provedou nákup, chatboty jsou schopny sledovat stav jejich objednávek a termíny dodání, a tak jim poskytovat příslušné aktualizace v reálném čase. Díky tomu, že chatboty informují zákazníky, nemusí zákazníci komunikovat s více systémy, aby mohli sledovat své objednávky, a ušetří tak drahocenný čas.
- Usnadnění plánování schůzek: Chatboty usnadňují plánování schůzek, zejména ve zdravotnictví. Díky integraci s kalendáři a vyhodnocování dostupnosti lékařů umožňují chatboty zákazníkům rezervovat si vhodný termín a čas bez lidského zásahu. Chatboty také zasílají připomenutí schůzek, což pomáhá zákazníkům zůstat informovaní a snižuje pravděpodobnost, že schůzku zmeškají.
Důležitost vizualizace dat a informací
Vizualizace dat a informací zjednodušuje složité datové soubory do snadno srozumitelných vizuálních prvků, jako jsou sloupcové grafy, výsečové grafy a spojnicové grafy. Nástroje umělé inteligence hrají v tomto procesu klíčovou roli, protože umožňují lidem efektivně porozumět datům a šetří čas a úsilí, které by jinak bylo vynaloženo na procházení složitých datových souborů.
Umožňují také lidem:
- Prozkoumejte data z různých perspektiv a získejte hlubší pochopení jejich obsahu a kontextu.
- Identifikujte skryté vzorce a trendy v datech
- Detekujte vztahy mezi proměnnými, sledujte změny v čase a identifikujte anomálie.
- Pochopte úzká místa v pracovních postupech a oblasti, které lze vylepšit a optimalizovat.
- Předvídejte tržní trendy, preference spotřebitelů a provozní výsledky a podle toho vytvářejte budoucí strategie.
- Jasně sdělte zjištění týmům a oddělením v organizacích a zlepšete sdílení znalostí mezi zúčastněnými stranami.
Výhody používání HCAI v práci
Umělá inteligence zaměřená na člověka přináší pracovištím následující výhody:
Zlepšuje rozhodování
Nástroje umělé inteligence zaměřené na člověka zlepšují rozhodování na pracovištích. Tyto nástroje analyzují velké množství dat a poskytují informace, které podporují rozhodovací procesy založené na datech. Informovaná rozhodnutí zlepšují schopnosti řešení problémů, strategické plánování, výsledky projektů a celkovou výkonnost na pracovišti.
Zvyšuje efektivitu a výkon
Podle výzkumu zvyšuje zavedení HCAI produktivitu pracovníků o 35,5 %. Řešení umělé inteligence zaměřená na člověka automatizují opakující se úkoly a zefektivňují pracovní postupy.
Řešení HCAI zvyšují efektivitu tím, že snižují počet chyb spojených s opakujícími se manuálními procesy. Zaměstnancům a vedoucím pracovníkům také uvolňují čas, který mohou investovat do náročných úkolů vyžadujících kreativní a kritické myšlení a spolupráci napříč odděleními, čímž zvyšují produktivitu týmu.
Zvyšuje pohodu a spokojenost
Nástroje umělé inteligence zaměřené na člověka automatizují monotónní úkoly, čímž snižují vyhoření a podporují zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zaměstnancům umožňují více se soustředit na naplňující aspekty jejich práce. Práce na zajímavých a podnětných úkolech podporuje pocit spokojenosti a pracovní uspokojení.
Umožňuje úsporu nákladů
Výzkumy ukazují, že díky integraci HCAI dokázalo personální oddělení ušetřit 20 % a provozní oddělení 40 % svých rozpočtů.
Díky automatizaci rutinních administrativních úkolů, snížení potřeby dalších lidských zdrojů a optimalizaci provozních procesů umožňuje umělá inteligence zaměřená na člověka společnostem snížit výdaje, ušetřit náklady a zlepšit finanční výsledky.
Jak používat umělou inteligenci zaměřenou na člověka v práci
Implementace umělé inteligence zaměřené na člověka může mít transformativní dopad na vaše pracoviště.
Podívejme se, jak ji můžete implementovat na svém pracovišti a podpořit pozitivní pracovní prostředí zaměřené na člověka:
1. Zapojte svůj tým a komunikujte s ním
Prvním krokem při zavádění HCAI na vašem pracovišti je komunikace s vaším týmem o této záležitosti.
To může zahrnovat:
- Diskutujte o důvodech pro zavedení HCAI v práci a vysvětlete výhody, které by mohla nabídnout vaší společnosti a vašemu týmu zaměstnanců.
- Podporujte odlišné názory a uznávejte obavy zaměstnanců tím, že jim aktivně nasloucháte a poté je řešíte pomocí podpůrných řešení.
- Požádejte svůj tým zaměstnanců o jejich názory na to, jak efektivně implementovat HCAI na pracovišti.
Využijte ClickUp Mindmaps pro brainstorming a spolupráci s vaším týmem. Tímto způsobem zajistíte, že budou vyslyšeny nápady všech, a podpoříte jednotný přístup k integraci HCAI do vašich pracovních postupů.
Takto vám to pomůže:
- Plánujte a organizujte projekty a úkoly ve vaší organizaci pro větší přehlednost.
- Snadno vytvářejte propojení mezi úkoly, pracovními postupy a nápady pomocí intuitivních uzlů typu drag-and-drop.
- Plynule vytvářejte, upravujte a mazejte úkoly přímo a zefektivněte své procesy řízení pracovních postupů.
2. Vzdělávejte a poskytujte školení svému týmu
Poskytování školení pomáhá vašemu týmu cítit se sebejistě při používání nových technologií, jako je HCAI. Zajišťuje, že vědí, jak tyto nástroje efektivně používat ve své každodenní práci, a zlepšuje jejich dovednosti a pohodlí při práci s touto technologií.
Díky této přípravě bude pro váš tým snazší přejít na nastavení umělé inteligence zaměřené na člověka, což mu umožní plně těžit z integrace umělé inteligence na vašem pracovišti.
3. Proveďte analýzu pracovních postupů
Dalším krokem při implementaci je provedení analýzy pracovních postupů. To vám pomůže identifikovat úkoly a procesy, které by mohly těžit z automatizace.
Jakmile identifikujete úkoly, je důležité stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle, abyste zajistili eticky správnou implementaci na vašem pracovišti.
4. Vyberte si správný nástroj umělé inteligence
Vyberte si spolehlivý nástroj umělé inteligence, který staví vaše zaměstnance do centra pozornosti. Pro začátek můžete zvážit nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain.
Jako spolehlivý a odpovědný nástroj pomáhá ClickUp Brain vašim zaměstnancům při provádění široké škály úkolů.
Toto vám ClickUp Brain přináší:
- Al Knowledge Manager™: Odpovídá na otázky z dokumentů, úkolů a projektů, které jsou interaktivní a kontextové. Využívá Wiki pro hodnocení výsledků vyhledávání umělou inteligencí.
- Al Project Manager™: Spravuje a automatizuje aktualizace a souhrny projektů. Shrnuje vlákna komentářů a úkoly a poskytuje podrobné informace, včetně briefingů o stavu, pro různé projekty. Disponuje nástrojem pro automatizaci přirozeného jazyka a umí automaticky vyplňovat data, čímž šetří čas.
- Al Writer for Work™: Jedná se o asistenta pro psaní, který pomáhá vašim zaměstnancům a je přizpůsoben jejich rolím. Obsahuje nástroje a šablony umělé inteligence, vestavěnou kontrolu pravopisu, nástroj pro vytváření šablon, nástroj pro vytváření tabulek atd.
5. Zajistěte nepřetržité monitorování a rozvoj
Po zavedení spolehlivého nástroje je zásadní vytvořit rámec pro průběžné monitorování, hodnocení, sběr zpětné vazby a zlepšování. Tento proces zajistí, že vaše iniciativy v oblasti HCAI budou v souladu s cíli organizace a zvýší produktivitu na pracovišti.
Shromažďujte zpětnou vazbu od různých zainteresovaných stran a neustále se zlepšujte, abyste zůstali relevantní. Zvažte použití šablony akčního plánu ClickUp pro 360° zpětnou vazbu, která nastavuje efektivní postup zpětné vazby například pro zákazníky a je vhodná i pro začátečníky.
S šablonou akčního plánu ClickUp pro 360° zpětnou vazbu můžete:
- Organizujte, shromažďujte a kategorizujte zpětnou vazbu od zákazníků, abyste podpořili informované rozhodování.
- Vytvořte efektivní a praktický postup pro zpětnou vazbu od zákazníků, který může používat kdokoli a který lze sledovat.
- Upřednostněte a vyhodnoťte, která kategorie zpětné vazby vyžaduje největší pozornost, a vytvořte akční plán pro své týmy.
- Využijte připravenou, zcela přizpůsobitelnou šablonu, se kterou můžete začít během několika sekund.
