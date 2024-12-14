Jak zvýšit produktivitu svého týmu

Před nějakou dobou Řecko způsobilo rozruch zavedením „na růst orientovaného“ šestidenního pracovního týdne. To dalo zaměstnavatelům v určitých odvětvích právo požadovat od zaměstnanců, aby pracovali o jeden den déle – za to jim však nabídli o 40 % vyšší denní mzdu.
Zároveň se Německo a Belgie rozhodly jít opačnou cestou a zavedly čtyřdenní pracovní týden s cílem zvýšit produktivitu a poskytnout zaměstnancům lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Zlatou medaili v harmonii mezi pracovním a soukromým životem však získalo Nizozemsko. Podle údajů vlády pracují nizozemští zaměstnanci v průměru pouze 29 hodin týdně, což je nejkratší pracovní týden na světě. (Můžeme se tam už přestěhovat?)
V posledních letech se celosvětová debata o tom, jak zvýšit produktivitu na pracovišti, stále více rozhořčuje a jednotlivé země zkoušejí různá opatření.
Ale co když ke zvýšení produktivity týmu nejsou nutné extrémní pracovní plány? Tajemství by mohlo spočívat v několika osvědčených strategiích od efektivního vedoucího týmu a správných nástrojích pro správu úkolů.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Respektujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem: Podporujte volno a flexibilní pracovní dobu, aby byl váš tým odpočatý, motivovaný a produktivní.
- Porozumějte produktivitě týmu a zvyšte ji: Efektivní týmová práce závisí na jasných cílech, spolupráci, komunikaci a efektivním řízení úkolů.
- Oslavujte kvalitní práci: Oceněním příspěvků zaměstnanců posílíte morálku a upevníte kulturu uznání.
- Vytvořte zdravé pracovní prostředí: Předcházejte vyhoření pomocí realistického pracovního zatížení, pozitivní dynamiky a vzájemné důvěry mezi členy týmu; to má pozitivní vliv na produktivitu týmu a pomáhá zlepšit jeho výkonnost.
- Využijte technologie: Použijte ClickUp k automatizaci opakujících se úkolů, sledování pokroku a zefektivnění pracovních postupů.
- Stanovte jasné cíle a odpovědnosti: Definujte praktické cíle, spravedlivě rozdělte úkoly a zajistěte vyváženou pracovní zátěž v rámci celého týmu.
- Zaveďte přístup založený na datech: Využijte funkce ClickUp pro reporting a analytiku ke sledování klíčových metrik, jako je spokojenost zákazníků, zapojení zaměstnanců a výkonnost týmu.
- Podporujte spolupráci: Podporujte otevřenou komunikaci prostřednictvím pravidelných kontrol, nástrojů pro spolupráci a inkluzivní týmové kultury; to pomáhá vytvářet pozitivní pracovní prostředí.
- Investujte do školení: Poskytněte příležitosti pro rozvoj dovedností pomocí ClickUp Clips a šablon, abyste posílili sebevědomí členů týmu a zvýšili jejich výkonnost.
- Poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu: Poskytujte vyváženou zpětnou vazbu spojenou s praktickými cíli, abyste podpořili zlepšení a udrželi morálku během týmových schůzek.
Porozumění produktivitě týmu
Začněme velkou otázkou: co znamená produktivita týmu?
Zjednodušeně řečeno, produktivita týmu je míra efektivity, s jakou skupina jednotlivců spolupracuje na dosažení cílů společnosti v daném časovém rámci.
Není to však jen sluníčko a Ganttovy diagramy. Produktivita závisí na citlivé kombinaci spolupráce, komunikace, přidělování úkolů a time managementu (pokud tak neučiníte, vede to k nízké produktivitě týmu).
Produktivita se v zásadě měří porovnáním kvality a kvantity výstupů s vynaloženými zdroji (například časem a úsilím).
📌 Příklad: Marketingový tým má za úkol spustit produktovou kampaň. Pokud dodrží termíny, nepřekročí rozpočet a přesto dokáže realizovat kreativní kampaň, která se stane virální, jedná se o produktivitu týmu. Pokud však polovina týmu shání aktualizace, zatímco druhá polovina se topí v irelevantních e-mailech... no, to už tak produktivní není.
Faktory ovlivňující produktivitu týmu
Není žádným tajemstvím, že spolupráce zvyšuje produktivitu. 70 % zaměstnavatelů po celém světě považuje komunikaci za nejdůležitější dovednost, kterou hledají u potenciálních uchazečů o zaměstnání.
Pokud má váš tým potíže s komunikací, transparentní nástroj pro spolupráci, jako je ClickUp, může pomoci zvýšit produktivitu.
Díky funkcím jako Přiřadit komentáře v ClickUp můžete přímo označovat členy týmu v úkolech, dokumentech a dalších prvcích vašeho projektu. Tím se omezí přepínání mezi kontexty a zajistí se, že konverzace budou relevantní pro daný úkol.
Dalším problémem, s nímž se týmy potýkají, jsou nesouvislé dokumenty, roztříštěné platformy a nesourodé technologické prostředí. Jedním z řešení je mít vše na jednom místě.
Proto ClickUp Chat centralizuje vše – úkoly, dokumenty, nápady a konverzace – na jednom místě. Už žádné roztříštěné vlákna ve Slacku nebo černé díry v e-mailech.
💡 Ultimátní profesionální tip: Podporujte vřelou atmosféru v týmu!
Nezapomínejme na lidský faktor. Pozitivní dynamika týmu může dobrý tým proměnit ve skvělý. Zde je návod, jak na to:
- Důvěra: Když si členové týmu navzájem důvěřují, spolupráce v týmu vzkvétá. Žádné pochybnosti, žádné zadržování nápadů.
- Řešení konfliktů: Neshody jsou nevyhnutelné, ale jejich konstruktivní řešení může vést k pevnějším rozhodnutím.
- Společné cíle: Jasné, společné cíle sjednocují tým a udržují všechny členy soustředěné.
- Psychologická bezpečnost: Pocit bezpečí při sdílení názorů bez obav z odsuzování vede k lepšímu řešení problémů a inovacím. Prolomte ledy pomocí aktivit na budování týmu nebo si prostě udělejte čas na to, abyste ocenili úspěchy ostatních.
Strategie pro zvýšení produktivity týmu
Produktivita není jen o tom, jak práci dokončit, ale také o tom, jak ji společně vykonat.
🌻 Pamatujte: Vyšší produktivita = spokojenější zaměstnanci = spokojenější zákazníci.
Nejtěžší však je přijít na to, jak toho dosáhnout. Pro zjednodušení vyzkoušejte tyto praktické strategie.
Strategie 1: Oslavujte kvalitní práci
Uznání není jen milé – je nezbytné. Podle průzkumu dokonce 46 % zaměstnanců opustilo své zaměstnání, protože se cítili nedocenění.
Ocenění zaměstnanců za jejich úsilí zahrnuje vytvoření kultury, ve které se každý cítí oceněn. Pamatujte: Pozitivní zpětná vazba je stejně důležitá jako konstruktivní kritika.
Pokud si nejste jisti, kde začít, ClickUp vám ukáže cestu.
Pomocí ClickUp Goals stanovte jasné cíle projektu, vizualizujte časové osy a sledujte průběh v reálném čase, abyste podpořili odpovědnost. Nabízí příležitosti k oslavě dosažení milníků.
Mimochodem, ClickUp Milestones usnadňuje sledování dokončených úkolů a individuálních příspěvků. Díky tomu, že máte přehled o tom, kdo vyniká, můžete včas ocenit jeho práci.
Strategie 2: Vytvořte zdravé pracovní prostředí
Neexistuje žádný zázračný recept na skvělou firemní kulturu. Klíčem je zacházet se svými zaměstnanci tak, jak byste chtěli, aby oni zacházeli s vámi.
Zdravé pracovní prostředí je nezbytné pro rozvoj dovedností vašeho týmu a udržení těch nejlepších talentů.
To neznamená, že potřebujete moderní kancelář s sedacími vaky a kombuchou z kohoutku. Myslete ale jednodušeji, například stanovte realistická očekávání, abyste předešli vyhoření a udrželi produktivitu týmu.
Strategie 3: Podpora psychické bezpečnosti na pracovišti
Psychologická bezpečnost může být často základním kamenem produktivity týmu. Když se zaměstnanci cítí bezpečně, mohou se vyjádřit, navrhovat nápady nebo dokonce přiznat chyby, aniž by se museli obávat odsuzování, a pak se dějí zázraky.
Ve studii o vysoce výkonných týmech byla psychologická bezpečnost hodnocena jako faktor číslo 1 přispívající k úspěchu. Týmy, které podporují důvěru a otevřenost, mají lepší komunikaci, vyšší zapojení a samozřejmě mnohem méně chyb.
Ale jak takové prostředí vytvořit? Začněte tím, že normalizujete zranitelnost. Uznávejte své vlastní chyby jako vedoucí pracovník, abyste povzbudili ostatní, aby dělali totéž.
📌 Příklad: Představte si projekt, u kterého se prodlužují termíny. Místo vzájemného obviňování povzbuďte tým, aby otevřeně diskutoval o překážkách. Možná některý člen týmu potřebuje podporu nebo byl rozsah projektu podceněn. Řešení se objeví rychleji, když v místnosti panuje důvěra.
U týmů pracujících na dálku použijte formuláře pro zpětnou vazbu, aby zaměstnanci mohli sdílet své názory anonymně, pokud se jim to zdá nepříjemné.
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně se svého týmu ptejte: „Co bychom mohli dělat lépe?“ Budete překvapeni, jaké poznatky a zapojení vám tato jednoduchá otázka přinese.
Strategie 4: Využití technologie ke zvýšení produktivity
Produktivita je bod, ve kterém se spojují vstupy, zpětná vazba a výstupy. Pro udržení plynulého pracovního toku je nezbytné mít nad nimi přehled. ClickUp vám v tom může pomoci automatizací mnoha manuálních úkolů.
Funkce automatizace ClickUp vám umožňuje přizpůsobit si podle libosti nudné, opakující se (a často málo hodnotné) úkony.
Potřebujete, aby se priorita úkolu automaticky aktualizovala po jeho přiřazení? Nebo aby se změnil stav po jeho označení? Automatizace se o to postará.
Pokud se někdy ocitnete v situaci, kdy si lámete hlavu nad nějakým krokem, ClickUp vám pomůže s ClickUp AI a tisíci vestavěných šablon.
- ClickUp Brain předvídá úkoly a optimalizuje pracovní postupy pomocí umělé inteligence, aby porozuměl chování uživatelů a potřebám projektu. Nabízí funkce automatického plánování a řazení úkolů, což výrazně zkracuje čas potřebný na plánování a pomáhá vám soustředit se na důležité úkoly.
- Šablony jako Šablona pro zvýšení produktivity pomocí ClickUp jsou ideální pro vyvážení pracovního a osobního života – výzvu, kterou mnozí z nás dobře znají.
Strategie 5: Řízení cílů a odpovědností týmu
Zde je poněkud znepokojivá skutečnost: téměř 43 % amerických zaměstnanců uvádí, že se během pracovního dne cítí napjatí nebo stresovaní. U těch, kteří pociťují nižší psychickou bezpečnost, se tento počet vyšplhá až na 61 %. To je ale číslo!
Stres však nemusí být neustálým společníkem. Trocha proaktivního řízení, zejména pokud jde o stanovování cílů a delegování odpovědností, může snížit stres a zlepšit produktivitu týmu.
A jak toho dosáhneme? Stanovením jasných, dosažitelných cílů, kterým všichni rozumí a za kterými se mohou sjednotit.
Dříve jsme diskutovali o tom, jak ClickUp v takovém scénáři pomáhá, ale pojďme si to ukázat na příkladu.
📌 Příklad:
- Cíl: Zvýšit spokojenost zákazníků s online obchodem.
Jakmile jsou cíle stanoveny, rozdělte je do fází a seskupte úkoly v rámci každé fáze, abyste získali jasný plán. Poté úkoly sdílejte a delegujte.
Dalším krokem je nejdůležitější fáze řízení pracovní zátěže.
Jde o to zajistit vyváženou pracovní zátěž.
Právě v tomto ohledu vyniká funkce Workload View aplikace ClickUp. Provádí rentgenovou analýzu kapacity vašeho týmu:
- Zjistěte, kolik času má každý člen týmu k dispozici.
- Vizualizujte pracovní zátěž podle dne, týdne nebo měsíce.
- Upravte úkoly tak, aby nikdo nebyl přetížen.
Tímto způsobem zajistíte, že nikdo nebude mít pocit, že nese na svých bedrech celý svět, zatímco ostatní se jen vezou.
Strategie 6: Datově orientovaný přístup k produktivitě
Datově podložený přístup vám poskytne jasný obraz o tom, v čem váš tým vyniká, kde je prostor pro zlepšení a jak optimalizovat výkonnost týmu v celém rozsahu.
Začněte pravidelnými schůzkami se svým týmem – jsou nezbytné pro pochopení, zda plní, překračují nebo nedosahují výkonnostních metrik.
Tým zákaznické podpory se například může zaměřit na:
- Skóre spokojenosti zákazníků (CSAT): Jak jsou vaši zákazníci spokojeni se službami?
- Doba první odpovědi (FRT): Jak rychle jsou vyřizovány dotazy?
- Customer Effort Score (CES): Jak snadno mohou zákazníci řešit své problémy?
Nástroje jako ClickUp eliminují dohady při sledování a analýze produktivity. Použijte je ke sledování pokroku pomocí číselných, peněžních, pravdivých/nepravdivých nebo úkolových cílů.
Přizpůsobitelné panely ClickUp jsou užitečné pro sledování pokroku a získávání přehledů.
Můžete je přizpůsobit tak, aby odpovídaly stylu vaší organizace – barvám značky, logům atd. Navíc vlastní zobrazení ClickUp nabízí flexibilitu: přepínejte mezi seznamem, Ganttovým diagramem, Kanbanovou tabulkou nebo čímkoli, co vyhovuje vašemu stylu.
📌 Příklad: Vezměme si například dashboard pro softwarové inženýrství. Jedná se o vynikající nástroj, který vám poskytne přehled o všech vašich vývojových aktivitách v reálném čase. Můžete sledovat různé metriky, včetně rychlosti sprintu, míry burn-up a burn-down, dodací lhůty, doby cyklu a kumulativních diagramů toku. Tento druh přehledu pomáhá vedoucím týmů a členům být mimořádně produktivní.
S ClickUp jsme vytvořili dashboardy, kde mohou klienti v reálném čase sledovat výkonnost, obsazenost a projekty. Překlenuje propast mezi klienty na různých kontinentech a dává jim pocit spojení s jejich týmy.
S ClickUp jsme vytvořili dashboardy, kde mohou klienti v reálném čase sledovat výkonnost, obsazenost a projekty. Překlenuje propast mezi klienty na různých kontinentech a dává jim pocit spojení s jejich týmy.
Šablona osobního produktivního reportu ClickUp je pak neocenitelným pomocníkem pro sledování výkonnosti týmu. Je navržena tak, aby zaznamenávala údaje o výkonu a sledovala trendy v čase, takže můžete zajistit, že všichni zůstanou na správné cestě – i v dnešním světě plném rozptýlení.
Pro podrobný přehled o příspěvcích vašeho týmu usnadňuje funkce Project Time Tracking (Sledování času stráveného na projektu) v ClickUp zaznamenávání odpracovaných hodin.
Díky automatizovaným časovým rozpisům mohou týmy přesně sledovat čas, omezit chyby a získat přehled o postupu projektu a pracovní zátěži v reálném čase.
Strategie 7: Nabídka mentorství v rámci týmu
Dobře navržený mentorský program může změnit dynamiku týmu. Mentoři pomáhají mentorovaným překonávat výzvy, zatímco sami rozvíjejí své vedoucí schopnosti – jde o příležitost k vzájemnému růstu.
Definujte jasné cíle pro proces mentorování, jako je zlepšení konkrétních dovedností nebo porozumění nové roli.
Formální schůzky jsou sice užitečné, ale neformální setkání, jako je krátký rozhovor u kávy nebo neformální diskuse během přestávek, mohou být někdy ještě účinnější. Například neformální setkání produktového designéra s obchodním ředitelem za účelem výměny názorů na potřeby zákazníků a zlepšení přizpůsobení produktu trhu.
💡 Tip pro profesionály: Podporujte reverzní mentoring! Spojte zkušenější zaměstnance s novějšími členy týmu, aby si mohli vyměňovat nové nápady a pohledy. To pomáhá zkušenějším zaměstnancům držet krok s novými nástroji a trendy, zatímco noví zaměstnanci získávají sebevědomí a vedoucí schopnosti. Je to oboustranná cesta k růstu!
Strategie 8: Podpora spolupráce a komunikace
Prostředí podporující spolupráci umožňuje zaměstnancům sdílet znalosti a žádat o pomoc kolegy.
Ale upřímně řečeno, k tomu, aby lidé začali komunikovat, nestačí jen správné nástroje. Pozitivní firemní kultura hraje obrovskou roli při vytváření atmosféry, ve které vzkvétá otevřená komunikace a týmová práce.
Vezměte si například ClickUp Docs.
Nejedná se pouze o statické stránky, ale o živé dokumenty, které mohou členové týmu v reálném čase upravovat, komentovat a spolupracovat na nich. Už se nemusíte ptát, zda pracujete na nejnovější verzi – vše zůstává synchronizované, takže všichni mají doslova stejné informace.
💡 Tip pro profesionály: Pro týmy, které preferují asynchronní komunikaci, usnadňují komentáře v rámci úkolů v ClickUp poskytování zpětné vazby a aktualizací.
A když nastane čas na schůzky, můžete použít ClickUp, abyste žádnou nezmeškali. Jeho zobrazení kalendáře vám umožňuje spravovat úkoly společně s rozvrhem schůzek a synchronizovat je s Google Kalendářem, takže budete vždy v obraze.
Strategie 9: Upřednostňujte inkluzivitu a diverzitu při plánování týmu
Inkluzivní týmy nejenže podávají lepší výkony, ale také lépe inovují.
Zpráva společnosti McKinsey odhaluje, že společnosti s etnickou rozmanitostí mají o 36 % vyšší pravděpodobnost, že finančně předčí své konkurenty, kteří nekladou důraz na inkluzivitu.
Inkluzivita však neznamená pouze zaškrtnout políčko, ale vytvořit prostředí, kde má každý hlas význam. Začněte tím, že aktivně zapojíte nedostatečně zastoupené členy týmu do rozhodování a plánování.
📌 Příklad: Řekněme, že plánujete uvedení produktu na trh. Zajistěte, aby marketingový, designový a technický tým přispěli svými pohledy. Odhalíte tak poznatky, které by jinak mohly být přehlédnuty, jako například zajištění přístupnosti funkcí produktu pro všechny uživatele.
Strategie 10: Příležitosti pro školení a rozvoj
Udržet týmy motivované a spokojené je receptem na úspěch.
Pokud se v korporátním světě pohybujete již delší dobu, víte, že zaměstnanci nechtějí jen chodit do práce a z práce – chtějí se rozvíjet, učit se a postupovat ve své kariéře.
Navíc najímání a zaškolování nových zaměstnanců stojí mnohem více než udržení a zdokonalování stávajících talentů. Jedná se tedy o situaci, z níž mají prospěch všechny strany.
Jediným problémem jsou nekonečné schůzky.
ClickUp Clips to vyřeší! Tato funkce vám umožňuje vytvářet rychlé nahrávky obrazovky, přidávat komentáře a sdílet je se svým týmem. Potřebujete vysvětlit nějaký proces nebo poskytnout zpětnou vazbu? Vynechte 20minutový hovor a místo toho pošlete stručné video.
Strategie 11: Zpětná vazba a neustálé zlepšování
Zpětná vazba je životně důležitá pro prosperující tým. Pomáhá jednotlivcům růst, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a oslavovat úspěchy.
Jak na to? Najděte rovnováhu mezi pozitivními a konstruktivními poznámkami.
Konstruktivní zpětná vazba by měla být vždy doprovázena praktickými cíli – něčím hmatatelným, na čem může váš tým pracovat, aby se zvýšila produktivita zaměstnanců. Bez ohledu na to, jak tvrdá je zpětná vazba, měla by končit pozitivně, aby se nepoškodila morálka.
Využijte šablonu ClickUp pro hodnocení výkonu, která je ideálním nástrojem pro strukturované a efektivní zpětné vazby. Tato šablona je vhodná i pro začátečníky a umožňuje organizovat sebehodnocení, hodnocení manažerů a společné diskuse o kariérním růstu.
🧠 Věděli jste, že: Zaměstnanci touží po zpětné vazbě ohledně svého výkonu, aby mohli zlepšovat své dovednosti a rozvíjet svůj potenciál? Studie dokonce ukazují, že 80 % zaměstnanců, kteří každý týden dostávají smysluplnou zpětnou vazbu, uvádí, že jsou plně zapojeni do práce.
Strategie 12: Realistické řízení pracovní zátěže
Pokud jde o produktivitu, více neznamená vždy lepší.
Komunikace s týmem o jeho pracovní zátěži a provádění potřebných úprav se může zdát jako kontraproduktivní pro zvýšení produktivity, ale je to chytřejší přístup.
Realistické pracovní zatížení snižuje počet chyb a umožňuje členům týmu vzájemně si pomáhat, když je to potřeba.
Šablona ClickUp pro pracovní vytížení zaměstnanců pomáhá s monitorováním pracovního vytížení. Pokud však hledáte něco komplexnějšího, zde je jeden nápad:
Představte si, že řídíte spuštění marketingové kampaně s mnoha proměnnými – designem, tvorbou obsahu a plánováním reklam.
Pomocí zobrazení časové osy v ClickUp můžete seskupit úkoly podle přidělených osob, abyste zajistili, že grafický designér nebude přetížen několika termíny v jeden den.
Pokud mezitím dohlížíte na stavební projekt s krátkými termíny, pomůže vám Ganttův diagram ClickUp sledovat závislosti úkolů, například zajistit, aby byly dokončeny základy před zahájením rámování. Dynamický Ganttův diagram přepočítává harmonogramy a kritickou cestu, pokud dojde ke zpoždění.
Strategie 13: Budování důvěry a nezávislosti
Důvěra je pojivem, které drží týmy pohromadě.
Podle výzkumu zaměstnanci důvěřují vedoucím pracovníkům, kteří se vyznačují jasnou komunikací, důvěrou v budoucnost a upřímným odhodláním podporovat pozitivní změny.
Chcete-li budovat důvěru, začněte u vrcholového vedení. Naučte manažery komunikovat transparentně, činit promyšlená rozhodnutí a jít příkladem. Důvěra je nakažlivá – když zaměstnanci vidí, že jejich vedoucí tyto vlastnosti ztělesňují, přenese se to i na zbytek týmu.
Funkce ClickUp, jako je přidělování úkolů s jasnými termíny a očekáváními , pomáhají zaměstnancům zvládat své povinnosti bez neustálých kontrol.
Strategie 14: Stanovení jasných komunikačních norem pro týmy pracující na dálku
Vzdálené týmy prosperují díky jasnosti – bez ní se rozpadají. Stanovení komunikačních norem pomáhá řídit očekávání v rámci produktivních týmů a zlepšuje produktivitu každého jednotlivce.
Zlepšení produktivity týmu můžete zahájit zavedením:
- Preferované komunikační kanály (např. ClickUp Chat pro rychlé dotazy, e-mail pro podrobné aktualizace)
- Očekávaná doba odezvy (např. odpověď do 24 hodin u neurgentních úkolů)
- Etiketa schůzek (např. zapnuté nebo vypnuté kamery, předem sdílené materiály)
Strategie 15: Pořádejte stálé schůzky
Nikdo nechce mít co do činění s mikromanažerem, ale buďme upřímní – manažer, který se neúčastní, není o moc lepší.
Pravidelné porady představují ideální rovnováhu a poskytují zaměstnancům konzistentní prostor pro sdílení novinek o projektech, oslavování úspěchů nebo řešení pracovních výzev se svými manažery.
💡 Tip pro profesionály: Vždy si předem připravte program. Ať už se jedná o diskusi o překážkách při plnění úkolů nebo o revizi cílů týmu, informujte svůj tým o tom, co je na programu, aby se všichni mohli připravit a schůzka byla produktivní.
Strategie 16: Respektujte pracovní dobu a volno
Pokud je váš tým nepřetržitě připoután k e-mailům nebo zprávám, neodpočívá, ale pouze pracuje přesčas zdarma. A to je jednosměrná jízdenka do města vyhoření.
Povzbuzovat svůj tým, aby se během dovolené nebo mimo pracovní dobu odpojil, není shovívavost, ale chytrý přístup. Dobře odpočinutý tým je produktivní, plní úkoly rychleji a s menším počtem chyb.
🧠 Věděli jste? Nedávná studie odhalila, že špatná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem ovlivňuje nejen práci, ale i osobní život. 48,8 % respondentů uvedlo poškozené rodinné vztahy a 37,8 % čelí fyzickým, emocionálním a duchovním zdravotním problémům.
Řím nebyl postaven za jeden den, ale ClickUp vám pomůže přes noc.
Latinský spisovatel Publilius Syrus kdysi řekl: „Dělat dvě věci najednou znamená nedělat ani jednu.“
Moudrá slova, zejména v dnešním světě posedlém multitaskingem. Proto ClickUp zpracovává manuální úkoly a uvolňuje tak váš tým, aby se mohl soustředit na to, co je skutečně důležité.
Inspirujte se příkladem softwarových týmů společností Yoga International a Pressed Juices, které zaznamenaly nárůst produktivity svých týmů o 50 %, respektive 30 % – a to vše bez rozšiřování svých týmů.
Díky funkcím jako automatizace pro zpracování opakujících se pracovních postupů a přizpůsobitelné panely pro centralizaci dat a sledování pokroku v reálném čase zajišťuje ClickUp, že váš tým věnuje čas pouze důležité práci.
Jste připraveni změnit způsob práce svého týmu? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet na ClickUp!