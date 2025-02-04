10 softwarových nástrojů pro sledování produktivity zaměstnanců v roce 2025

S dnešním nárůstem práce na dálku a globálně rozptýlených týmů se sledování produktivity zaměstnanců může rychle stát noční můrou.
Naučit se být produktivnější vyžaduje jemný přístup. Ať už dohlížíte na zaměstnance osobně nebo na dálku, software pro monitorování zaměstnanců by měl být jedním z nástrojů produktivity, které používáte.
Samozřejmě budete muset najít tu správnou volbu pro vaše potřeby. Nejlepší nástroje pro sledování produktivity zaměstnanců by měly zvyšovat zapojení zaměstnanců, nikoli je snižovat.
Co jsou nástroje pro sledování produktivity zaměstnanců?
Nástroje pro sledování produktivity zaměstnanců vám pomohou získat v reálném čase přehled o výkonu a zapojení členů vašeho týmu. Se správným nástrojem můžete sledovat aktivitu zaměstnanců v týmech pracujících na dálku, na mobilních zařízeních a dalších.
Mezi běžné funkce softwaru pro sledování produktivity zaměstnanců patří:
- Automatické sledování času
- Analýza chování uživatelů
- Podrobné zprávy o produktivitě využívající metriky produktivity a sledování času zaměstnanců
- Integrace se softwarem pro správu úkolů umožňuje sledovat čas, který zaměstnanci věnují konkrétním úkolům.
- Vzdálené ovládání počítače pro zaznamenávání metrik, včetně protokolování stisků kláves a sledování aplikací
Většina moderních nástrojů pro měření produktivity využívá automatizaci. To znamená, že váš software pro monitorování zaměstnanců bude dynamicky a nepřetržitě analyzovat produktivitu vašeho týmu na pozadí. Z těchto informací můžete vytvořit podrobnou zprávu, která vám pomůže efektivněji řídit výkonnost zaměstnanců.
Správný software pro monitorování zaměstnanců vám umožní spravovat pracovní vytížení vašeho týmu a zvýšit produktivitu. Dokonce vám umožní identifikovat a ocenit zaměstnance s nejlepším výkonem za dané období.
Všechny získané informace můžete využít k vytvoření lepších, objektivnějších a úspěšnějších hodnocení výkonu.
Výhody nástrojů pro sledování produktivity
Nejlepší software pro monitorování zaměstnanců nezahrnuje pouze základní funkce pro sledování času. Může pomoci s monitorováním zaměstnanců na dálku, což v konečném důsledku přispívá ke zlepšení výkonnosti celé organizace.
Jinými slovy, může se jednat o produktivní hack, na který váš tým čekal.
Použijte je ke sledování klíčových ukazatelů výkonnosti vašeho týmu, optimalizaci využití pracovní doby vašich zaměstnanců pracujících na dálku, identifikaci vnitřních hrozeb pro produktivitu týmu a kontrole podrobných zpráv o projektech za účelem vytvoření efektivnějších pracovních postupů.
Nejlepší na tom je, že se správnými funkcemi pro sledování produktivity zaměstnanců nemusí vaše nástroje odcizit členy vašeho týmu. Můžete je místo toho použít ke zvýšení efektivity modelů řízení, jako je model zralosti řízení spolupráce, který pomáhá jak zaměstnancům pracujícím na dálku, tak těm, kteří pracují osobně.
10 nástrojů pro sledování produktivity zaměstnanců v roce 2024
1. ClickUp
Naše seznam začínáme nástrojem, který je mnohem víc než jen jednoduchý software pro sledování zaměstnanců. Jedná se o komplexní řešení pro správu práce, které samozřejmě zahrnuje nástroje pro sledování a správu úkolů, které pomáhají vašemu týmu dosahovat úspěchů.
Ano, zahrnuje základní sledování času, ale ClickUp jde daleko za tuto základní funkci. Zaměřuje se na pokročilé nástroje, které se hodí k analýze produktivity, jako jsou podrobné zprávy na úrovni úkolů nebo projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Time Tracking: Nástroj pro sledování aktivity zaměstnanců, který lze použít na jakémkoli zařízení a který vám pomůže zlepšit monitorování produktivity. Obsahuje dokonce i rozšíření pro prohlížeč Chrome.
- ClickUp Dashboards: Nástroj, který poskytuje komplexní a podrobné informace o jednotlivých projektech a zvyšuje produktivitu.
- ClickUp Goals: Funkce, která propojuje zamýšlené výsledky s aktivní prací, vylepšuje správu úkolů a činí vaši práci strategičtější.
- Zobrazení projektů ClickUp: Díky řadě různých možností získají vaše týmy lepší přehled o své práci způsobem, který jim nejlépe vyhovuje.
- ClickUp Docs: Funkce editace v reálném čase, která zvyšuje produktivitu vašich zaměstnanců pracujících na dálku a je vhodná pro týmy jakékoli velikosti.
Omezení ClickUp
- Nejedná se o specializované softwarové řešení pro monitorování zaměstnanců, což znamená, že některé funkce (například sledování polohy zaměstnanců nebo používání myši a klávesnice) nejsou k dispozici.
- Některé funkce jsou omezené v porovnání s jinými mobilními aplikacemi ClickUp, pokročilé funkce jsou často k dispozici pouze pro stolní počítače a notebooky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Teramind
Teramind je přímočarý software pro monitorování zaměstnanců. Umožňuje sledovat chování a polohu zaměstnanců na různých zařízeních, čímž pomáhá předcházet vnitřním hrozbám, zejména u zaměstnanců pracujících na dálku.
Nejlepší funkce Teramind
- Pokročilé reporty business intelligence, které proměňují sledování aktivity uživatelů v praktické informace
- Nástroje pro správu soukromí zaměstnanců, které chrání důležité firemní údaje, aniž by ohrozily účinnost monitorování.
- Vzdálené nahrávání videa, které zlepšuje monitorování zaměstnanců a umožňuje potvrdit podezřelé chování zaměstnanců.
- Zaznamenávání stisků kláves a vzdálený přístup k pracovní ploše, které zabraňují škodlivým činům, než se stanou hrozbou pro společnost.
Omezení Teramind
- Omezená podpora macOS a žádná podpora Linuxu, což znamená, že tuto možnost mohou realisticky zvážit pouze společnosti používající Microsoft Windows a mobilní zařízení.
- Složité počáteční nastavení může snížit okamžité výhody pokročilých nástrojů pro sledování zaměstnanců.
Ceny Teramind
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- UAM: 23 $/měsíc na uživatele
- DLP: 27 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Teramind
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
3. Time Doctor
Time Doctor, pravděpodobně nejznámější nástroj pro sledování produktivity zaměstnanců na tomto seznamu, je již dlouho standardem pro sledování času a přehledy o produktivitě.
Time Doctor však neuspívá jen díky své reputaci. Instalace trvá pouhých pět minut, což z něj činí užitečný nástroj jak pro nadřízené, tak pro jednotlivé profesionály, kteří chtějí sledovat své rozvrhy a zlepšit produktivitu.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Automatické spuštění při zapnutí počítače zaměstnancem usnadňuje sledování docházky a pracovní doby zaměstnanců.
- Automatická možnost sledování času, což znamená, že Time Doctor může začít monitorovat, jakmile zaměstnanec zahájí úkol.
- Hodnocení produktivity jednotlivých pracovišť, které pomáhá členům týmu zjistit, kde by mohli lépe využít svůj čas.
- Sledování nečinnosti, což je verze zaznamenávání stisků kláves, rozpozná, kdy zaměstnanci nepoužívají klávesnici nebo myš, a označí je jako neaktivní.
Omezení nástroje Time Doctor
- Omezená mobilní funkčnost, což může být při práci na dálku problematické.
- Složité rozhraní, které může být obtížné ovládat
Ceny Time Doctor
- Základní: 5,90 $/měsíc na uživatele
- Standard: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16,70 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
4. Whatfix
Whatfix je platforma pro digitální adopci a analytiku. Ačkoli neposkytuje monitorování zaměstnanců v pravém slova smyslu, může týmům pomoci strávit méně času učením se novému softwaru a více času využíváním jeho výhod.
Nejlepší funkce Whatfix
- Interaktivní průvodci a produktové nástroje, díky nimž mohou zaměstnanci snadno přijmout nový software
- Pokročilé informace o tom, kde zaměstnanci tráví čas na platformě, umožňují nabídnout relevantnější školení.
- Snadná tvorba obsahu pro manažery zabývající se zaškolováním nových zaměstnanců, kteří chtějí zlepšit zapojení a produktivitu zaměstnanců
- Rozsáhlá knihovna widgetů pro přizpůsobení nástroje podle vašich potřeb
Omezení Whatfix
- Funguje nejlépe s aplikacemi s jedním tokem, takže má potíže se sledováním produktivity zaměstnanců u větších aplikací s více cestami.
- Nedostatek pokročilých analytických nástrojů, což ztěžuje získávání dalších informací o činnosti zaměstnanců
Ceny Whatfix
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Whatfix
- G2: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
5. Hubstaff
Jedná se o tak oblíbený software pro sledování produktivity zaměstnanců, že jsme vytvořili seznam alternativ k Hubstaffu. Díky své rozsáhlé knihovně funkcí, včetně správy vzdálených zaměstnanců a automatického sledování času, je však stále hodným doplňkem tohoto seznamu.
Nejlepší funkce Hubstaff
- Automatizované pracovní výkazy usnadňují sledování času a plánování pracovníků.
- Nástroje pro samosprávu produktivity, jako je sledování návyků a denní monitorování, které mohou používat jednotliví členové týmu.
- Sledování zaměstnanců pomocí geofencingu pro monitorování času, který členové vašeho týmu stráví na jednotlivých pracovištích
- Integrace s Hubstaff Talent a Hubstaff Tasks, které do vaší sady nástrojů pro monitorování zaměstnanců přidávají správu úkolů a řízení lidských zdrojů.
Omezení Hubstaffu
- Sledování aktivní a otevřené doby může být pro jednotlivé členy týmu stresující, což může zkreslit metriky sledování produktivity.
- V některých přehledech nejsou uvedeny desetinná místa u počtu hodin, což ztěžuje podrobné sledování vašeho týmu a optimalizaci časového managementu.
Ceny Hubstaff
- Starter: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
6. ActivTrak
ActivTrak vyniká svými analytickými schopnostmi. Ačkoli nabízí většinu stejných nástrojů pro sledování produktivity jako ostatní nástroje v tomto seznamu, jeho pokročilé přehledy a dashboardy ho odlišují a mohou vést k informovanějšímu rozhodování.
Nejlepší funkce ActivTrak
- Komplexní panel s informacemi o pracovní síle poskytuje rozsáhlé informace o výkonu týmu.
- Automatické sledování času a informace o poloze zlepšují sledování produktivity u rozptýlených zaměstnanců.
- Analýza dopadů vám pomůže identifikovat potenciální vliv organizačních změn na výkonnost týmu.
- Pokročilé reportování vám umožňuje analyzovat výkonnost vašich nejlepších zaměstnanců při daném úkolu a tyto poznatky aplikovat na celý tým.
Omezení ActivTrak
- Instalace a zapojení trvají déle než u většiny ostatních softwarových řešení pro monitorování zaměstnanců v tomto seznamu.
- Kategorizace webových stránek a aktivit může trvat dlouho, což zpožďuje počáteční výsledky.
Ceny ActivTrak
- Zdarma
- Essentials: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActivTrak
- G2: 4,4/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 540 recenzí)
7. I Done This
I Done This je základní software pro sledování času, který zahrnuje i některé funkce pro správu úkolů. Je záměrně vybaven minimem funkcí, aby umožňoval co nejvyšší produktivitu zaměstnanců.
Nejlepší funkce nástroje I Done This
- Funkce denní kontroly, která členům týmu umožňuje každé ráno rychle informovat ostatní o pokroku.
- Funkce komentářů k reportům, která umožňuje zdůvodnění různých typů úkolů
- Synchronizace týmů umožňuje vedoucím pracovníkům a jejich týmům oslavovat úspěchy a poučit se z chyb.
- Přehledné a zjednodušené rozhraní usnadňuje implementaci a každodenní používání.
Omezení nástroje I Done This
- Záměrné zaměření na jednoduchost znamená méně funkcí než u některých jiných monitorovacích softwarů v tomto seznamu.
- Omezená funkce vyhledávání, což ztěžuje vyhledávání a porovnávání minulých úkolů
Ceny I Done This
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze I Done This
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
8. ProofHub
Pokud hledáte program pro sledování produktivity zaměřený na řízení projektů, ProofHub je pro vás to pravé. K základním funkcím pro sledování zaměstnanců přidává efektivní a intuitivní řízení projektů, což vám umožní postupně budovat angažovanost a produktivitu.
Nejlepší funkce ProofHub
- Funkce sledování času, které se přímo vážou na jednotlivé úkoly
- Vlastní pole a pracovní postupy umožňují realizovat i ty nejunikátnější projekty.
- Reporting na úrovni zaměstnanců usnadňuje monitorování týmu
- Integrace se Slackem a Microsoft Teams usnadňuje komunikaci s vašimi vzdálenými zaměstnanci.
Omezení ProofHub
- Omezený systém oznámení znamená, že členové týmu nemusí dostávat připomenutí úkolů.
- Nevhodné pro pokročilé řízení projektů, protože postrádá funkce, jako jsou centralizované poznámky, více zobrazení projektů a pokročilé přehledy.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Ultimate Control: 89 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
9. Týmová práce
Ačkoli je Teamwork primárně program pro řízení projektů, nabízí také řadu možností pro sledování produktivity zaměstnanců. Díky sledování času a správě zdrojů můžete budovat angažovanost, zatímco váš tým zvládne více práce.
Nejlepší funkce Teamwork
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů a správu pomáhají vyvážit kapacitu týmu pro realističtější a vyváženější pracovní zátěž.
- Funkce správy klientů umožňují uživatelům ukládat záznamy o klientech, včetně komunikace a financí, na jednom místě.
- Sledování času, rozpočtů a výdajů umožňuje lepší správu opakujících se příjmů.
Omezení týmové práce
- Některé externí integrace, jako jsou chatové a CRM funkce, nefungují tak dobře jako specializovaná řešení.
- Zaznamenávání času není vždy intuitivní, což omezuje možnosti sledování zaměstnanců.
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Deliver: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
10. SmartTask
SmartTask je další specializovaný program pro řízení projektů. Díky svým funkcím pro sledování času je to použitelný softwarový nástroj pro sledování produktivity. Každý člen vašeho týmu může ručně nebo automaticky sledovat čas, který strávil na každém úkolu, a poskytnout tak lepší kontext pro potřeby a úspěch projektu.
Nejlepší funkce SmartTask
- Sledování času a rozpočtu se automaticky promítá do pokročilých projektových zpráv, které poskytují komplexnější přehled.
- Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení je tento nástroj vhodný pro všechna odvětví a firmy všech velikostí.
- Bezplatné školení a zaškolení usnadňují počáteční nastavení.
Omezení SmartTask
- Funkce sledování času se může zaseknout, pokud je otevřeno více karet, což omezuje její funkčnost.
- Uživatelské rozhraní je přeplněné, což ztěžuje vyhledávání základních informací o projektech a úkolech.
Ceny SmartTask
- Navždy zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SmartTask
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Zlepšete výkonnost svých zaměstnanců pomocí nástrojů pro sledování zaměstnanců od ClickUp
Najít nejlepší software pro monitorování zaměstnanců může být obtížné. Existuje tolik možností a způsobů, jak zajistit produktivitu vašeho týmu, že je snadné odložit rozhodnutí.
Ale nemusíte. Proč hledat externí nástroje, když vám bezplatný účet u ClickUp nabízí vše, co potřebujete?
Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet a začněte využívat výhod tohoto komplexního nástroje pro správu práce!