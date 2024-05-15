ChatGPT vs. ClickUp: Který generativní nástroj AI je nejlepší?

Máte jako manažer někdy pocit, že potřebujete ve svém týmu další mozek, který by vytvářel projektové briefy, odpovídal na vaše otázky a možná dokonce psal marketingové a reklamní texty, když máte málo času?
Přejete si mít asistenta s umělou inteligencí, který by byl vaším partnerem při brainstormingu?
Nyní to víte, díky generativním nástrojům AI, nové vlně umělé inteligence, která nachází uplatnění a použití téměř ve všech profesích a odvětvích.
Vezměte si například ChatGPT, Google Gemini a náš vlastní generativní AI asistent – ClickUp Brain. Ale s tolika možnostmi může být výběr té správné volby opravdu obtížný.
Porovnejme ChatGPT a ClickUp, abychom našli ideální řešení pro váš tým.
Co je ClickUp?
ClickUp je cloudová platforma pro správu projektů navržená jako komplexní řešení pro týmy. ClickUp nabízí širokou škálu funkcí, včetně:
- ClickUp Brain (generativní AI pro správu projektů)
- Správa úkolů (vytváření, přiřazování a sledování úkolů)
- Nástroje pro spolupráci (editace dokumentů v reálném čase, whiteboarding a mind mapping)
- Komunikační nástroje (chat, e-mail, komentáře)
- Reporting a analytika (cíle a dashboardy)
ClickUp pomáhá projektovým manažerům udržovat pořádek, zlepšovat efektivitu jejich týmů, spravovat jejich pracovní zátěž a efektivně spolupracovat s jejich týmy, zainteresovanými stranami a vedením.
Hlavní funkce ClickUp
1. ClickUp Brain: Váš partner pro řízení projektů s využitím umělé inteligence
ClickUp Brain, nebo ClickUp AI, je první neuronová síť na světě, která propojuje úkoly vašeho týmu, dokumenty s nimi spojené, související osoby a znalostní bázi organizace s umělou inteligencí.
ClickUp Brain zahrnuje AI Knowledge Manager, AI Project Manager a AI Writer for Work.
Podívejme se na jednotlivé funkce:
- AI Knowledge Manager: Zeptejte se na cokoli ohledně svých dokumentů, projektů a úkolů a získejte kontextové odpovědi o jejich stavu a dalších informacích.
- Projektový manažer s umělou inteligencí: Spravujte a automatizujte svou práci, včetně projektových reportů, jednotlivých úkolů a pokroku a aktualizací týmu.
- AI Writer for Work: Zdokonalte své psaní pomocí správných podnětů a vytvářejte jasné a stručné e-maily, shrnutí a dokumenty.
Projektoví manažeři používají ClickUp Brain k:
- Automaticky generujte úkoly na základě e-mailů, zpráv nebo dokumentů.
- Získejte stručné souhrny informací o projektu a generujte reporty na základě potřeb týmu pomocí AI funkcí ClickUp.
- Pište obsah, včetně e-mailů, zápisů z jednání a dalších dokumentů, pomocí podnětů ClickUp Brain pro tvorbu obsahu.
- Vyhledávejte informace související s projekty rychleji v rámci jejich pracovních postupů.
- Přepisujte poznámky z jednání, pište standupy a automaticky zasílejte aktualizace zainteresovaným stranám.
- Získejte doporučené „další kroky“ na základě stavu projektu.
- Využijte ClickUp AI pro analýzu konkurence, abyste mohli generovat podrobné reporty a provádět hloubkový výzkum.
Vezměme si příklad použití umělé inteligence v projektovém řízení. Předpokládejme, že vytváříte brief pro PMO. ClickUp Brain vyplní popis, včetně cílů a zainteresovaných stran, přidá časové osy a výstupy a přidělí úkoly členům týmu, čímž vám ušetří čas a námahu.
Posuňte projektové řízení na vyšší úroveň s ClickUp Brain MAX
Pro ty, kteří chtějí ještě pokročilejší funkce umělé inteligence, nabízí ClickUp Brain MAX – samostatnou desktopovou aplikaci, která rozšiřuje možnosti ClickUp Brain nad rámec prohlížeče. Brain MAX vám umožňuje prohledávat ClickUp, vaše připojené pracovní aplikace (jako Google Drive, Figma a GitHub) a web, vše na jednom místě.
Pomocí funkce Talk to Text můžete diktovat poznámky, úkoly nebo aktualizace bez použití rukou kdekoli na svém počítači a vytvářet nebo aktualizovat úkoly a dokumenty přímo z plochy.
S Brain MAX můžete také generovat souhrny projektů, identifikovat zaseknuté úkoly a přistupovat k pokročilým funkcím AI, které jsou navrženy tak, aby centralizovaly vaši práci a zvýšily produktivitu. Díky tomu je Brain MAX ideálním řešením pro týmy, které chtějí zefektivnit řízení projektů pomocí specializovaného centra produktivity založeného na umělé inteligenci.
Podívejte se na toto video a zjistěte, proč je ClickUp Brain MAX 10krát výkonnější než ChatGPT.
2. ClickUp Docs: Editor dokumentů v reálném čase využívající umělou inteligenci
Jako projektový manažer musíte denně zpracovávat spoustu dokumentů – pro různé projekty, zainteresované strany a další.
ClickUp Docs je praktický nástroj pro snadnou správu úkolů a spolupráci. Celý váš tým může upravovat informace související s úkoly v Docs odkudkoli a v reálném čase.
Můžete přidávat komentáře, přidělovat úkoly členům týmu, převádět text na sledovatelné úkoly a přidávat do dokumentů prvky, jako jsou vnořené stránky, tabulky, soubory PDF a firemní wiki.
Protože Docs je integrován s ClickUp Brain, můžete vytvářet a spravovat obsah v Docs několika kliknutími.
Takto týmy využívají ClickUp Docs na maximum:
- Napište návrh obsahu souvisejícího s projektem v Docs a nechte ClickUp Brain, aby ho za vás vylepšil.
- Upravte stávající obsah tak, aby rozvedl důležité body, shrňte dokumenty nebo vlákna a vytvořte akční body a přidejte poznámky ze schůzky, aby si všichni mohli prohlédnout diskuse.
- Odpovídejte na komentáře pomocí ClickUp Brain
- Vytvářejte a spolupracujte společně pomocí synchronní úpravy v Docs.
Profesionální tipy 💡:
- Jakmile je dokument připraven, propojte jej s příslušným úkolem, abyste vše uspořádali a uložili na jednom místě. Pomocí funkce vztahů propojte související dokumenty.
- Použijte ClickUp Brain, abyste zajistili, že dokument bude v souladu s vašimi úkoly, projekty, tónem zpráv a pracovními postupy týmu.
3. ClickUp pro řízení projektů
ClickUp jde nad rámec základního řízení úkolů a nabízí robustní sadu funkcí, které zefektivňují vaše projekty a posilují spolupráci v týmu.
ClickUp pro řízení projektů nabízí následující výhody:
- Efektivita založená na umělé inteligenci: Automatizujte opakující se úkoly, shrňte diskuse a generujte aktualizace pomocí ClickUp Brain. Zaměřte se na strategickou práci, zatímco umělá inteligence se postará o opakující se úkoly.
- Jednotný přehled o projektech: Získejte jasný přehled o všech projektech ve vaší organizaci nebo pracovním prostoru. Upřednostňujte úkoly podle naléhavosti a přijímejte informovaná rozhodnutí díky přehledům o projektech v reálném čase.
- Hladká spolupráce: Odstraňte bariéry a podpořte hladkou týmovou spolupráci v rámci svého softwaru pro řízení projektů pomocí funkce Chat View, zmínek a dokumentů pro spolupráci v ClickUp, díky kterým budou všichni v kontaktu a budou mít stejné informace.
- Bleskurychlé provedení: Automatizujte pracovní postupy a odstraňte překážky pomocí intuitivního rozhraní ClickUp. Funkce drag-and-drop, výkonné filtrování a pokročilé třídění vám umožní spravovat projekty rychlostí vašich nápadů.
- Úplná transparentnost: Pomocí dashboardů ClickUp můžete snadno sledovat pokrok, identifikovat překážky a přizpůsobovat svou strategii – bez ohledu na složitost projektu.
- Snadné vyhledávání: Najděte jakýkoli soubor – v ClickUp, ve vašich připojených aplikacích nebo na lokálním disku – pomocí jediného příkazu v univerzálním vyhledávání ClickUp. Můžete dokonce vytvářet vlastní vyhledávací příkazy nebo ukládat text pro pozdější použití. Čím více tuto funkci používáte, tím lepší je.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za příplatek 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Pojďme si povědět o ChatGPT, jednom z populárních generativních AI asistentů.
Co je ChatGPT?
ChatGPT není třeba představovat.
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je chatbot s umělou inteligencí, který využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) a velké jazykové modely (LLM) k odpovídání na podněty nebo otázky na základě vstupů uživatele.
ChatGPT je trénován na generativní předem trénované transformační architektuře a modelech strojového učení, aby generoval lidské konverzace na základě uživatelských podnětů. Umí psát kód, pomáhat s výzkumem a sběrem dat a provádět mnoho úkolů souvisejících s jazykem.
Podívejme se na klíčové funkce ChatGPT.
Základní funkce ChatGPT
1. Zpracování přirozeného jazyka
ChatGPT odpovídá na otázky jako člověk díky své schopnosti zpracovávat přirozený jazyk. Dokáže dokonale porozumět vašim otázkám (většinou) a poskytnout vám personalizované, lidské odpovědi.
Řekněme, že hledáte výzkum, který podpoří vaše tvrzení. ChatGPT může načíst data, která můžete ověřit a přidat do dokumentace k vašemu produktu.
Například váš tým brainstormuje, zda do produktu přidat live chat nebo znalostní databázi. Jako produktový marketér můžete tato data použít na podporu svého názoru, že live chat dává větší smysl.
Upozornění: Neberte slova ChatGPT jako konečný verdikt; je známo, že má halucinace a poskytuje nesprávné výsledky. Vždy přidejte vrstvu lidské kontroly faktů a editace.
ChatGPT navíc rozumí konverzacím. Učí se vzorce z minulých interakcí a přizpůsobuje své odpovědi tak, aby byly relevantnější. Pamatuje si minulé zprávy, věty a dokonce i celé konverzace a podle toho upravuje své odpovědi.
Další informace: Nejdůležitější statistiky umělé inteligence pro rok 2024
2. Vlastní GPT
ChatGPT vám umožňuje upravit engine GPT a vytvořit vlastní chatboty s umělou inteligencí se specifickými dovednostmi. Jedná se o široce používanou funkci ChatGPT.
Například pro váš produkt SaaS chcete vytvořit onboardingového partnera, který bude fungovat jako podpůrný bot pro nové uživatele, bude s nimi chatovat a poskytovat odpovědi na jejich dotazy z produktové znalostní báze. GPT to za vás zvládne.
Případy použití přizpůsobených GPT pro podniky jsou nekonečné.
3. Jazykové znalosti
ChatGPT je poháněn rozsáhlým datovým souborem o velikosti 570 GB, který pochází z internetu.
Díky všem těmto datům má chatbot ChatGPT s umělou inteligencí obrovskou slovní zásobu a hovoří plynně 200 jazyky.
Navíc dokáže během několika sekund rozebrat neobvyklé a technické termíny, což z něj činí jeden z nejlepších nástrojů pro psaní textů založených na umělé inteligenci.
Ceny ChatGPT
ChatGPT je k dispozici ve dvou variantách: ChatGPT 3. 5 a ChatGPT Plus.
- ChatGPT 3. 5: Navždy zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $ měsíčně
- Tým ChatGPT: 25 $ za uživatele za měsíc s minimálním požadavkem na dva uživatele
- ChatGPT Enterprise: Ceny na míru
ClickUp a ChatGPT lze použít jako generativní nástroje umělé inteligence. Zatímco ClickUp je nástroj pro řízení projektů s integrovaným asistentem umělé inteligence, ChatGPT je konverzační chatbot.
V níže uvedeném srovnání ChatGPT vs. ClickUp prozkoumáme více detailů, abychom našli konečného vítěze.
ChatGPT vs. ClickUp: Porovnání funkcí
|Funkce
|ClickUp Brain
|ChatGPT
|Ideální pro
|Projektové řízení
|Konverzační AI
|Funkčnost
|AI asistent integrovaný do platformy pro správu projektů ClickUp
|Samostatný asistent s umělou inteligencí
|Možnosti spolupráce
|Ano (s ClickUp Docs, myšlenkovými mapami a tabulemi)
|Ne
|Integrace pracovních postupů
|Ano
|Žádné nativní integrace
|Snadné použití
|Uživatelsky přívětivé, klást otázky přímo týkající se vašich projektů
|Vyžaduje vytvoření konkrétních pokynů pro požadovaný výstup.
|Projektové řízení
|Nabízí specializované funkce pro řízení projektů (reporty, automatizace)
|Omezené možnosti řízení projektů
|Znalostní báze
|Integruje se s projekty, dokumenty a znalostní bází vašeho týmu.
|Opírá se o obecnou znalostní bázi z trénovacích dat.
|Přesnost informací
|Aktuální informace specifické pro daný projekt
|Informace mohou být zastaralé (před lednem 2022).
|Ceny
|Placené
|Bezplatné a placené
|Vyhledávání obrázků a hlasové vyhledávání
|Ne
|Ano
1. Řízení projektů pomocí umělé inteligence vs. konverzační umělá inteligence
ClickUp je nejlépe známý pro komplexní správu projektů založenou na umělé inteligenci. Pokročilé funkce pro správu projektů vám umožňují řešit projekty jakékoli složitosti pomocí propojených pracovních postupů, správy úkolů, interaktivních dashboardů a automatizovaných procesů, které odpovídají vašim pracovním postupům.
Díky integraci s AI asistentem vám ClickUp umožňuje shrnout diskuse, vyplňovat data do tabulek, psát blogy, odpovídat na konverzace, překládat texty a přidělovat úkoly členům týmu v rámci nástroje pro správu projektů.
ClickUp Brain i ChatGPT jsou silné v oblasti NLP; ClickUp Brain však dokáže generovat širokou škálu kontextového obsahu souvisejícího s vašimi každodenními úkoly v oblasti řízení projektů (například projektové briefy a zprávy, e-maily, analýzy dat, popisy úkolů atd. ).
ChatGPT je naopak konverzační chatbot s adaptivními schopnostmi učení a generování obsahu. Jeho LLM jsou trénovány na obrovském množství dat a jeho NLP schopnosti mu pomáhají poskytovat personalizované odpovědi a doporučení. Může generovat kreativní nápady, ale nemůže poskytovat obsah související s vaším projektem, pokud jej neintegrujete do svého produktu pomocí API.
Vítěz 🏆: Pokud jste projektový manažer, ClickUp je pro vás tím pravým řešením. Kombinuje sílu projektového řízení s AI asistentem pro psaní a projektové řízení, aby se věci vyřídily rychleji – což z něj dělá nejlepší AI nástroj pro projektové řízení. Na druhou stranu, pokud hledáte odpovědi na své otázky, které vám pomohou s tvorbou obsahu, ChatGPT je řešením volby.
Toto kolo srovnání ChatGPT vs. ClickUp tedy končí remízou
2. Možnosti spolupráce
ClickUp nabízí ClickUp Docs pro projektové manažery a uživatele, kteří mohou vytvářet dokumenty, upravovat je v reálném čase a přiřazovat je ke svým pracovním postupům.
Spolupracovní dokumenty jsou cenným doplňkem každého projektu. Můžete označovat osoby v komentářích, přiřazovat úkoly, centralizovat všechny relevantní informace v dokumentu a týmy je mohou sdílet, prohlížet a upravovat v reálném čase. Další funkce přizpůsobení zahrnují formátování bohatého textu s tabulkami, nadpisy a zvýrazněním.
Integrovaný asistent s umělou inteligencí vám pomůže psát lépe a rychleji a vymýšlet témata k diskusi, pokud vám docházejí nápady.
ChatGPT je samostatný AI asistent. I když za vás může psát na základě zadaného příkazu, nemá funkce pro spolupráci. Týmy nemohou pracovat současně na stejném dokumentu, protože se jedná o rozhraní. Informace z ChatGPT musíte extrahovat do Wordu nebo Google Docs a pozvat členy svého týmu, aby na nich pracovali.
Vítěz 🏆: ClickUp je jasným vítězem, s ClickUp Docs navrženým pro spolupráci interních týmů a mezifunkčních oddělení. Díky integraci s ClickUp Brain můžete během několika sekund vytvářet podrobné dokumenty související s projektem, přičemž AI píše popis, přiřazuje úkoly a přidává časové osy.
3. Znalostní báze
Systém správy znalostí ClickUp využívá neuronové sítě k propojení dokumentů, wiki stránek, projektů a úkolů vaší organizace, takže nemusíte informace vyhledávat ručně.
ClickUp se stane vaším centrálním zdrojem informací – už žádné nekonečné hledání podrobností o projektech. Ptejte se přímo v ClickUp a ClickUp Brain vám poskytne odpovědi, které vyplynuly z úkolů, dokumentů a dokonce i odborných znalostí členů týmu.
Ačkoli můžete pomocí ChatGPT navrhovat vlastní GPT, tento AI asistent stále načítá informace z databáze ChatGPT a z produktových detailů, které jste zadali. To znamená, že ChatGPT nemůže odpovídat na otázky, které se konkrétně týkají vašich projektů.
Vítěz 🏆: Generativní AI ClickUp, ClickUp Brain, odpovídá na otázky související s vaším projektem, protože je integrována do projektů, dokumentů a znalostní báze vašeho týmu.
K usnadnění práce můžete také použít šablony AI promptů ClickUp. Šablona ChatGPT Prompts for Project Management Template vám bude velmi užitečná při řízení projektů.
Vygeneruje nápady na projekty relevantní pro potřeby vaší společnosti, vytvoří úkoly, přidá časové osy a vypracuje strategie pro efektivní řízení projektů.
Řekněme, že se snažíte identifikovat výzvy v oblasti rozpočtování, které mohou nastat při zavádění nové funkce. Přejděte na výzvy týkající se rozpočtování a kontroly nákladů a zadejte: „Vysvětlete běžné výzvy v oblasti projektových nákladů při vývoji nového softwaru a možné řešení.“
4. Integrace pracovních postupů
ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, aby usnadnil výměnu informací mezi aplikacemi třetích stran, snížil chyby při přenosu dat, sjednotil všechny datové sady do jednoho systému a umožnil provádět úkoly v rámci jednoho rozhraní, místo aby bylo nutné přepínat mezi nástroji.
Mezi oblíbené integrace ClickUp patří Zoom, Slack, HubSpot, Google Calendar, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom a Github. Přidejte do ClickUp své aplikace pro komunikaci, spolupráci a automatizaci. Pokud chcete přidat vlastní integraci, můžete použít veřejné API ClickUp.
ChatGPT nemá žádné nativní integrace. Některé služby, pro které tento nástroj potřebujete, jako Microsoft Office 365 nebo Google Workspace, však nabízejí vlastní integrační aplikace založené na pracovním postupu. Nabízí API, pokud máte technické zdroje pro jeho vytvoření.
Vítěz 🏆: ClickUp má více než 1 000 integrací, které umožňují obousměrnou synchronizaci mezi ClickUp a nástrojem podle vašeho výběru.
ClickUp vs. ChatGPT na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o debatě ChatGPT vs. ClickUp týkající se projektového řízení.
Mnoho uživatelů Redditu bylo nadšeno z AI asistenta ClickUp a jeho potenciálu. Jeden uživatel optimisticky zmínil:
„Určitě vidím, že to mému týmu pomůže vytvářet a dokončovat úkoly rychleji.“
Komentáře k ChatGPT však poukázaly na jiný úhel pohledu.
Jeden uživatel poznamenal:
„Ačkoli je definování procesů projektu důležité, pro maximální využití ChatGPT je třeba si osvojit práci s příkazy a zajistit, aby měl k dispozici správné informace o projektu. ClickUp AI se naopak jeví jako snazší nástroj pro správu složitých projektů, aniž by bylo nutné ovládat příkazy. “
To naznačuje, že ChatGPT je sice vhodný pro konverzaci, ale v kontextu projektového řízení má svá omezení. ClickUp Brain je uživatelsky přívětivější volbou pro zpracování složitých projektů.
ClickUp vs. ChatGPT: Který generativní nástroj AI je nejlepší?
ClickUp i ChatGPT jsou výkonné nástroje, ale slouží k různým účelům. ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů s funkcemi umělé inteligence, která je určena k vytváření, přiřazování, sledování a správě projektů, úkolů a dokumentů v rámci jediného sjednoceného pracovního prostoru.
ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, využívá generativní AI v prostředí projektového managementu. Na rozdíl od ChatGPT, který vyžaduje neustále cílené podněty a postrádá specializované funkce pro projektový management, ClickUp Brain vám umožňuje klást otázky přímo týkající se vašich projektů a získat okamžitou a relevantní pomoc.
ClickUp nabízí plynulý zážitek z řízení projektů s přidanou silou asistence AI prostřednictvím ClickUp Brain, což z něj činí jasného vítěze v efektivním řízení vašich projektů.
Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi ClickUp a zvyšte produktivitu svého projektového řízení.