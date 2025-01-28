15 nejlepších softwarů pro správu projektů pro Mac (bezplatné i placené) 2025

I když se zdá, že dlouholetý boj mezi Apple a všemi ostatními chytrými zařízeními již do značné míry utichl, stále existuje několik nástrojů, které na Macu prostě fungují lépe – i když nejsou vytvořeny výhradně pro tento produkt.
S více než dvěma miliony aplikací v App Store společnosti Apple může být výběr správného softwaru pro správu projektů pro vaše nové zařízení Mac zdrcující, zejména pokud je to vaše první zkušenost nebo pokud se chystáte změnit software. I když ne všechny tyto možnosti jsou určeny pro produktivitu, stále existuje spousta nástrojů pro správu projektů, ze kterých si můžete vybrat. To může být jak požehnáním, tak prokletím. 😳
Výhoda? Váš nástroj je k dispozici! Není důvod, proč byste měli slevovat ze svých požadavků nebo utratit celý rozpočet za jakýkoli software pro správu projektů. Ale jaká je nevýhoda? No, může chvíli trvat, než najdete a vyzkoušíte alternativy, než narazíte na řešení pro správu projektů svých snů.
Ale právě tady přicházíme na řadu my. 😎
Než začnete trávit drahocenný čas procházením doporučených aplikací v App Store, začněte s tímto komplexním průvodcem. Projektový management je naší denní chlebem a my jsme již udělali všechnu práci za vás, abyste ji nemuseli dělat vy! Otevřete svou oblíbenou aplikaci pro psaní poznámek a přečtěte si vše, co potřebujete vědět o 15 nejlepších programech pro správu projektů pro Mac.
A teď k tomu nejlepšímu. 🤓
Znáte výhody používání softwaru pro správu projektů a víte, na co se zaměřit při výběru správného nástroje pro vaše zařízení Mac. Ale místo toho, abyste se vrhli do App Store, udělejte krok směrem k větší produktivitě a začněte s tímto podrobným průvodcem.
Žijeme a dýcháme pro vše, co souvisí s produktivitou, a provedli jsme rozsáhlý průzkum nejlepších konkurentů na trhu, abychom vám mohli nabídnout to nejlepší z nejlepšího, co se týče nástrojů pro správu projektů pro Mac. Zde je 15 nejlepších programů pro správu projektů pro Mac.
1. ClickUp
Milovníci Maců, kteří ocení uživatelský komfort a funkce operačního systému Apple, si zamilují ClickUp – dokonalou aplikaci pro správu projektů, která vám pomůže vše stihnout. Komplexní řešení ClickUp pro správu projektů, pracovních postupů a zdrojů z něj dělají centrum spolupráce pro týmy jakékoli velikosti a z různých odvětví.
Vezměte si ClickUp s sebou na cesty do svého mobilního telefonu a Apple Watch. Od denních připomínek po aktualizace úkolů – s plně přizpůsobitelnými funkcemi ClickUp můžete spravovat všechny typy práce!
Funkce ClickUp
- Aplikace ClickUp pro Apple Watch podporuje vytváření úkolů a připomínek.
- Více než 100 předem připravených šablon nebo možnost vytvořit si vlastní pro jakékoli použití
- Hierarchie pracovního prostoru vám poskytuje větší flexibilitu při organizaci všeho od týmů po projekty.
- Nahrávání obrazovky v aplikaci pro nahrávání videí z pracovního prostoru z vašeho prohlížeče
Výhody ClickUp
- Soukromé cíle, které si stanovíte pro sledování osobního a profesního růstu
- Plynulý přechod mezi webovou a desktopovou aplikací
- Pracujte offline odkudkoli
Nevýhody ClickUp
- Náročnost na osvojení vzhledem k počtu dostupných funkcí a úrovni přizpůsobitelnosti
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Monday. com
Monday.com je platforma pro řízení projektů, sledování a spolupráci přizpůsobená pro týmy jakékoli velikosti. Intuitivní uživatelské rozhraní zjednodušuje řízení projektů tím, že uživatelům poskytuje funkce, jako jsou seznamy úkolů, přizpůsobené pracovní postupy, Ganttovy diagramy, Kanban tabule, časové osy projektů a další.
Díky hladké integraci s dalšími oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a Google Drive, mohou týmy při používání Monday snadno udržet přehled o svých projektových cílech.
Funkce Monday
- Integrace s jinými populárními softwary pro správu projektů
- Intuitivní uživatelské rozhraní s Ganttovými diagramy, mapami, sledovacími tabulemi, zobrazením ve stylu Kanban a dalšími funkcemi.
- Reporting a analytika pro sledování pokroku členů týmu a vytváření reportů v reálném čase.
Výhody Monday
- Vynikající zákaznická podpora
- Vizuálně přitažlivý
- Zaměřuje se na spolupráci
Nevýhody pondělí
- Náročné osvojování, protože jsou neustále přidávány nové funkce.
Ceny v pondělí
- Navždy zdarma
- Základní: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Monday.
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Přidejte si do záložek průvodce pojmy projektového řízení, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů!
3. Hive
Hive je online nástroj pro správu projektů a spolupráci, který pomáhá týmům udržovat pořádek, lépe komunikovat a pracovat efektivněji. Poskytuje uživatelům sadu funkcí, díky nimž je sledování projektů, správa úkolů a komunikace snazší než kdykoli předtím.
Díky intuitivnímu rozhraní mohou projektoví manažeři přidělovat úkoly členům týmu a stanovovat termíny, zatímco analytické nástroje poskytují přehled o postupu projektu.
Funkce Hive
- Přizpůsobení pracovního postupu pro zefektivnění procesu řízení projektů a usnadnění komunikace
- Flexibilní hierarchie projektů s podúkoly a podakcemi
- Oznámení v reálném čase a analýza projektů
- Seznamy úkolů a sledování projektů
Výhody Hive
- Špičková zákaznická podpora
- Četné integrace
- Snadná přizpůsobitelnost
Nevýhody Hive
- I když je můžete ztlumit, oznámení vás mohou rozptylovat, protože se zobrazují jako vyskakovací okna.
- Omezená mobilní funkčnost
Ceny Hive
- Navždy zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Hive.
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. Smartsheet
Smartsheet je platforma pro správu projektů a spolupráci, která pomáhá týmům udržovat pořádek a plnit úkoly. Uživatelům nabízí funkce jako sledování projektů, správa úkolů, vytváření reportů, sdílení souborů, Ganttovy diagramy a další.
Smartsheet se navíc integruje s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, což z něj činí vynikající volbu jak pro malé podniky, tak pro větší organizace.
Funkce Smartsheet
- Dynamický pohled
- Funkce pro správu zdrojů
- Bridge, kalendářová aplikace a pivotová aplikace
Výhody Smartsheet
- Vysoce přizpůsobitelný
- Robustní a výkonný
- Pokročilé funkce ochrany dat
- Špičkové funkce pro vytváření reportů a analýz
Nevýhody Smartsheet
- Náročné osvojování
- Správa zdrojů vyžaduje doplňky
Ceny Smartsheet
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Smartsheet.
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Teamwork
Teamwork je vynikající volbou pro firmy, které hledají komplexní software pro správu projektů, který je snadno použitelný, ale zároveň dostatečně výkonný pro úspěšnou správu složitých projektů. Díky široké škále funkcí a možnosti integrace s dalšími nástroji je skvělým způsobem, jak týmy mohou efektivně spolupracovat a zároveň zajistit vysokou úroveň efektivity a produktivity.
Mobilní aplikace Teamwork je ideální pro ty, kteří potřebují mít přístup k aktualizacím projektů i na cestách. Díky intuitivnímu designu pomáhá týmům udržovat vzájemný kontakt bez ohledu na to, kde se nacházejí nebo jaké zařízení používají.
Funkce pro týmovou spolupráci
- Možnost importu projektových dat
- Vizualizace dat pro uspořádání úkolů do sprintů a hodnot
- Tabulky pro výběr více úkolů a jejich umístění do sloupců
- Hlášení úkolů pro vytváření vizuálních zpráv na základě projektových dat
Výhody týmové práce
- Přítomnost integrovaných aplikací Teamwork
- Zprávy lze sdílet jako dokumenty Excel, CSV nebo PDF.
Nevýhody Teamwork
- Náročná křivka učení
- Trvá nějakou dobu, než se změny projeví.
Ceny Teamwork
- Plán Free Forever: až 5 uživatelů/plán
- Základní tarif: 5,99 $ za uživatele/měsíc
- Plán dodávky: 9,99 $ za uživatele/měsíc
- Grow plan: 19,99 $ za uživatele/měsíc
- Plán škálování: Podrobnosti získáte od společnosti Teamwork.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
6. TeamGantt
TeamGantt je software pro správu projektů, který pomáhá týmům organizovat a plánovat jejich projekty. Tento software umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat Ganttovy diagramy, přidělovat úkoly, sledovat výkonnost a monitorovat pokrok. Umožňuje také spolupráci mezi členy týmu tím, že poskytuje platformu pro komunikaci, sdílení souborů a diskusi.
Uživatelé mohou navíc nastavit různé typy připomínek, jako jsou data zahájení/ukončení nebo úkoly po termínu, a také generovat různé zprávy ve formátech PDF nebo Excel.
Funkce TeamGantt
- Ganttovy časové osy, seznamy úkolů, sdílené týmové kalendáře, seznamy úkolů a tabule
- Konverzační schránka a komentáře k úkolům pro sdílení dokumentů a spolupráci
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro vyhledání nabídky, týmových dashboardů a Ganttových diagramů.
- Vizuální reportování úkolů pro sledování postupu projektu
Výhody TeamGantt
- Má jednoduché a atraktivní uživatelské rozhraní.
- Snadné sdílení souborů a více než jen řízení projektů
- Snadno přizpůsobitelné
Nevýhody TeamGantt
- Nedostatek sledování času může být pro projektové manažery rozhodujícím faktorem.
- Náročné osvojování
Ceny TeamGantt
- Omezený bezplatný tarif
- Lite: 19 $/měsíc
- Výhoda: 49 $/měsíc
- Enterprise: Od 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze TeamGantt
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
7. OmniPlan
OmniPlan je pokročilá aplikace pro plánování, rozvrhování a řízení projektů pro macOS. Uživatelům poskytuje přístup k Ganttovým diagramům, dashboardům pro více projektů, vyrovnávání zdrojů a síťovým diagramům. Můžete snadno spolupracovat a hodnotit milníky v průběhu celého projektu.
Díky intuitivnímu rozhraní a snadno použitelným nástrojům je s OmniPlanem plánování složitých projektů a efektivní správa zdrojů snazší než kdykoli předtím. OmniPlan také podporuje cloudové úložiště, jako je iCloud Drive a Dropbox, aby byla vaše data v bezpečí a vždy přístupná.
Funkce OmniPlan
- Funkce exportu a importu souborů do MS Project
- Přizpůsobitelné rozhraní pro zařízení Mac
- Pokročilé plánování projektů
Výhody OmniPlan
- Je možné exportovat a importovat soubory MS Project.
- Poměrně snadné osvojení
Nevýhody OmniPlan
- Tento software je dražší než ostatní programy pro správu projektů pro Mac uvedené v tomto seznamu.
- Import a export projektových dat prostřednictvím MS Project může být někdy problematický.
Ceny OmniPlan
- Tradiční licence: 399,99 $.
- OmniPlan Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OmniPlan
- G2: 4,5/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
8. Wrike
Wrike je nejčastější volbou pro většinu organizací, které provozují kancelářské nebo vzdálené týmy. Jedná se o cloudový software pro správu projektů, který uživatelům umožňuje spravovat jejich projekty a úkoly z centrálního místa. Wrike nabízí celou řadu funkcí, včetně delegování úkolů, sledování času, sdílení souborů a dalších.
Aplikace poskytuje větší zaměření na úkoly, lepší kontrolu, kompatibilitu a větší přehled o postupu projektu než jiné základní nástroje pro správu projektů.
Funkce Wrike
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Více dashboardů pro sdílení informací s členy týmu
- Správa úkolů
- Více než 400 integrací v aplikaci a v cloudu
Výhody Wrike
- Bezplatný tarif vám umožňuje vytvářet neomezený počet projektů.
- Můžete snadno vytvářet přizpůsobení pro vaše marketingové a kreativní oddělení.
Nevýhody Wrike
- Ganttovy diagramy lze zobrazit pouze v placených verzích.
- K časovému trackeru v aplikaci máte přístup pouze v rámci tarifů Business nebo Enterprise.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Wrike.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 500 recenzí)
9. Trello
Trello je nástroj pro správu projektů vyvinutý společností Atlassian. Software běží na platformě Kanban a umožňuje uživatelům spravovat projekty pomocí seznamu úkolů.
Na Trello můžete také sdílet tabule a karty s členy týmu. Nejzajímavějšími funkcemi jsou snadné použití a možnost přidat další administrativní kontrolu ve standardní, prémiové a podnikové verzi.
Funkce Trello
- Klávesové zkratky pro plynulou navigaci v aplikaci
- Estetické vizualizace, jako jsou přizpůsobitelné karty a obaly desek
- Pokročilé kontrolní seznamy pro přidělování úkolů členům týmu, které pomáhají zabránit přeplnění ovládacího panelu.
- Automatizace pro vytváření pracovních postupů projektů
Výhody Trello
- Atraktivní a snadno použitelné rozhraní
- Můžete automatizovat opakující se úkoly
- Můžete integrovat aktualizace a přizpůsobení od třetích stran.
Nevýhody Trella
- Většina funkcí není v bezplatné verzi k dispozici.
- Existují problémy s oprávněními uživatelů.
- Při řízení náročných projektů se mohou úkoly snadno hromadit.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele pro 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
10. Asana
Asana je další cloudová platforma pro správu projektů typu „vše v jednom“ se všemi klíčovými funkcemi, jako je virtuální řídicí panel usnadňující spolupráci, možnost vytvářet a přiřazovat úkoly členům týmu, komunikační funkce, tabule, časové osy a seznamy. Pro správu úkolů je Asana v tomto seznamu vhodná, ale ve srovnání s ostatními zmíněnými nástroji nemusí mít kompletní sadu funkcí pro správu projektů, které potřebujete.
Porovnejte Asanu a Smartsheet!
Funkce Asany
- Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker, Android a další dostupné integrace
- Přidejte vlastní pole pro snadné sledování postupu projektu a úkolů.
- Automatizace, která pomáhá šetřit čas a snižuje počet chyb
- Správa pracovních požadavků
Výhody Asany
- Schopnost automatizovat pracovní postupy šetří čas a snižuje rizika.
- Bezplatná verze nabízí přístup k některým základním funkcím.
Nevýhody Asany
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Absence sledování času ztěžuje projektové řízení
- Členové týmu mohou exportovat pouze soubory ve formátech CSV a JSON.
Ceny Asany
- Základní
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Asana.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
11. Proofhub
Proofhub je intuitivní a komplexní řešení pro správu projektů, které týmům všech velikostí umožňuje lépe organizovat, spolupracovat a spravovat jejich projekty. Pomáhá organizacím získat kontrolu nad jejich projekty tím, že sdružuje lidi, úkoly, konverzace a soubory na jedné centralizované platformě.
Funkce Proofhub
- Tabulkový pohled pro organizaci projektů na základě toho, co je pro členy vašeho týmu nejdůležitější.
- Zobrazení tabule pro identifikaci a řešení problémů v oblasti řízení projektů
- Ganttovy diagramy pro vizualizaci postupu úkolů
- Zobrazení kalendáře pro sledování úkolů a milníků v reálném čase
Výhody Proofhub
- Tento software obsahuje všechny relevantní nástroje na jednom místě.
- Po zaplacení paušálního poplatku můžete připojit neomezený počet uživatelů.
- Platforma usnadňuje komunikaci a spolupráci.
Nevýhody Proofhub
- Uživatelé nemohou spravovat opakující se úkoly.
- Žádné další funkce, jako je rozpočtování
Ceny Proofhub
- Essential: paušální poplatek 45 $/měsíc
- Maximální kontrola: paušální poplatek 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze Proofhub
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Proofhub!
12. NiftyPM
NiftyPM je bezplatný software pro správu projektů, který týmům umožňuje snadno spolupracovat, plánovat a realizovat projekty. Je navržen tak, aby pomáhal týmům udržet přehled o jejich úkolech a sledovat jejich pokrok. Díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní pomáhá NiftyPM uživatelům zůstat organizovaní a efektivní.
Funkce NiftyPM
- Cíle a časové harmonogramy pro stanovení cílů projektového řízení
- Milníky pro sledování postupu úkolů a projektů v Ganttových diagramech
- Reporting pro sledování výkonu týmu a úkolů
- Portfolia projektů pro zobrazení více projektů na jednom místě
Výhody NiftyPM
- Atraktivní uživatelské rozhraní
- Uživatelé mohou importovat data projektů z jiných nástrojů pro správu projektů, jako jsou Microsoft Project a ClickUp.
- Šablony pro plánování projektů
Nevýhody NiftyPM
- Nízký počet vestavěných integrací
- Není tak robustní jako jiné aplikace pro správu projektů pro Mac v tomto seznamu.
Ceny NiftyPM
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte NiftyPM.
Hodnocení a recenze NiftyPM
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
13. Jira
Jira je nástroj pro vývoj softwaru, který používají především agilní týmy k řízení vývoje produktů. Umožňuje uživatelům vytvářet a sledovat problémy, úkoly a funkce, plánovat sprinty a spolupracovat na kódu. Jira také poskytuje funkce pro vytváření reportů a analýz, které týmům pomáhají měřit pokrok jejich projektů.
Funkce Jira
- Scrum tabule, které pomáhají členům týmu zjednodušit složité úkoly
- Plány pro sledování pokroku, které zajišťují hladký průběh projektového řízení
- Reporty a přehledy pro vytváření vizuálně atraktivních reportů
- Nabízí se integrace se Slackem, Zoomem, Office 365, Zapierem, Google Kalendářem a dalšími.
Výhody Jira
- Uživatelé mohou vytvářet zprávy a získávat přehledy.
- Více integrací
- Pravidelné aktualizace
Nevýhody Jira
- Není možné odesílat rychlé zprávy.
- Uživatelé nemohou posoudit rizika nebo náklady projektu, což komplikuje řízení projektů.
Ceny Jira
- Navždy zdarma pro 10 uživatelů
- Standard: Od 8,15 $/měsíc na uživatele
- Premium: Od 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Jira.
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
Bonus: Software pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac
14. nTask
Dalším softwarem pro správu projektů pro Mac je nTask, nástroj pro týmovou spolupráci, který vám pomůže zorganizovat se a zůstat produktivní. S nTask můžete snadno spravovat své úkoly, projekty a členy týmu na jednom místě.
Poskytuje také šablony projektů, které vám pomohou rychle začít. Na ovládacím panelu máte přehled o všech svých projektech a úkolech na jednom místě.
Funkce nTask
- Vizuální průběh projektu s Ganttovými diagramy a milníky úkolů
- Vlastní upozornění a oznámení
- Projekty označené barevnými kódy s hexadecimálním kódem
- Zobrazení Docku pro přepínání mezi více projekty
Výhody nTask
- Snadné řízení projektů
- Rychlé sledování úkolů
- Vizuálně přitažlivý a snadno přizpůsobitelný
Nevýhody nTask
- Připojování velkých souborů při sdílení trvá déle než obvykle.
- Vhodné pouze pro týmy s méně než 50 členy.
Ceny nTask
- Zdarma: po dobu 7 dnů
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Business: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (90+ recenzí)
15. Basecamp
Basecamp je aplikace pro správu projektů, která pomáhá týmům efektivněji spravovat projekty a spolupracovat. Existuje od svého uvedení na trh v roce 2004 a je jedním z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších nástrojů pro spolupráci v oblasti správy projektů.
Basecamp nabízí uživatelům řadu funkcí, které týmům usnadňují rozdělit velké projekty na menší úkoly a přidělit odpovědnosti.
Funkce Basecamp
- Seznamy úkolů pro vytváření a přiřazování úkolů
- Funkce chatu pro komunikaci v reálném čase
- Zprávy pro sledování pokroku a řešení problémů
- Samostatná schránka pro oznámení pomáhá snížit nepořádek na obrazovce.
Výhody Basecampu
- Ideální pro jednoduché projekty
- Pomocí klíčových slov můžete vyhledávat projekty, soubory nebo úkoly.
- Aplikace je vysoce bezpečná a zachovává soukromí.
Nevýhody Basecampu
- Má omezené funkce.
- Uživatelé nemohou úkoly řadit podle priority.
- Nedostatek sledování času
Ceny Basecamp
- Basecamp na uživatele: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $ ročně
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 13 000 recenzí)
Co hledat v softwaru pro správu projektů pro Mac
Díky svým výhodám je software pro řízení projektů klíčovým zdrojem pro všechny – nejen pro projektové manažery.
Díky funkcím pro vytváření celých pracovních postupů, dohled nad úkoly, spolupráci s týmem a dalším funkcím pomáhá nejlepší software pro správu projektů každému členovi týmu snadno zvládat svou pracovní zátěž a zvyšuje celkovou produktivitu. Mějte na paměti, že ne každý software bude mít všechny funkce, které potřebujete, proto je důležité si předtím, než vytáhnete firemní kartu, ujasnit, které funkce jsou pro vás nezbytné.
Navíc výběr softwaru pro správu projektů pro zařízení Mac oproti jiným značkám otevírá dveře k dalším funkcím, které vylepší vaše zkušenosti s používáním produktu.
Zde je pět nejdůležitějších věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru výkonného softwaru pro správu projektů pro Mac:
- Uživatelské rozhraní (UI): Zařízení Mac jsou známá svým elegantním designem a váš nástroj pro správu projektů by neměl být výjimkou. Ujistěte se, že produkt, který si vyberete, je snadno ovladatelný, přizpůsobitelný a intuitivní. To pomůže všem členům týmu rychleji se naučit software používat a z dlouhodobého hlediska zvýší hodnotu tohoto nástroje.
- Ceny: Před nákupem si ujasněte svůj rozpočet a ujistěte se, že software, který zvažujete, jasně rozepisuje, co získáte v rámci jednotlivých cenových plánů. Některé nástroje skrývají klíčové funkce za placenými doplňky nebo měsíčními limity – neměli byste se muset potýkat s placeným přístupem pokaždé, když provádíte jednoduché procesy.
- Funkce: Upřednostněte funkce pro správu projektů, jako jsou reporty a analytika, správa úkolů, plánování, komentáře a chat, přidělování zdrojů a spolupráce.
- Integrace: Další věcí, na kterou je třeba dbát, je schopnost softwaru pro řízení projektů integrovat se s ostatními nástroji, které váš tým používá. Tím se nejen rozšíří funkčnost softwaru pro řízení projektů, který používáte, ale také se výrazně zjednoduší přechod pro celý tým.
- Spokojenost zákazníků a podpora: Co říkají uživatelé? Pro nestrannou recenzi softwaru, který zvažujete, navštivte renomované weby. Software pro správu projektů, který si vyberete pro své zařízení Mac, by měl nejen splňovat sliby uvedené na své domovské stránce, ale také nabízet zákazníkům podporu v podobě webinářů, nápovědy, videí a dalších materiálů.
Dobré pravidlo? Mějte tento kontrolní seznam po ruce, abyste se ujistili, že software, který zvažujete, pokrývá základní funkce (a více) pro efektivní řízení projektů, pracovních postupů, týmů a celkové produktivity.
ClickUp: Nejlepší software pro správu projektů pro Mac pro váš tým
I když se 15 může zdát jako hodně pokusů a omylů při hledání nejlepšího softwaru pro správu projektů pro Mac, je to stále jen kapka v moři ve srovnání se stovkami produktů, které zaplavují trh.
Místo toho, abyste začínali od nuly, začněte na vrcholu seznamu – s ClickUp. 🙂
ClickUp je jediná platforma pro zvýšení produktivity, která je dostatečně výkonná, aby sjednotila veškerou vaši práci do jednoho kolaborativního pracovního centra, přístupné dokonce i na Apple Watch – což je obrovská výhoda pro uživatele Mac, kteří se z velké části spoléhají na produkty nebo zařízení výhradně od Apple!
Díky bohaté sadě funkcí, rozsáhlé knihovně šablon a více než 1 000 integrací je ClickUp dokonalým softwarem pro správu projektů pro uživatele Mac napříč odvětvími. Týmy jakékoli velikosti se spoléhají na ClickUp při správě všeho od denních úkolů po pracovní postupy na podnikové úrovni, aniž by musely otevírat další kartu – a to vše za zlomek ceny.
Zaregistrujte se do programu ClickUp Free Forever Plan a získejte přístup k mnoha flexibilním zobrazením projektů, neomezenému počtu úkolů, členů a dalšímu. A za pouhých 5 $ získáte další pokročilé funkce v rámci placených možností.
Využijte svůj Mac na maximum a zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp. 🙌🏼