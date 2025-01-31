10 nejlepších aplikací pro správu úkolů pro uživatele Mac v roce 2025

Vypadá váš denní seznam úkolů spíše jako hromada chaotických poznámek v poznámkovém bloku nebo jako proud myšlenek v dokumentu Google Doc?
Nejste sami.
Aplikace pro správu projektů pomáhají zaneprázdněným profesionálům, jako jste vy, zvládnout hromadu úkolů, projektů a následných činností, které máte na starosti.
Nevýhoda?
Ne všechny programy pro správu projektů fungují dobře s Apple zařízeními nebo MacOS. Není nic horšího, než když najdete perfektní aplikaci pro správu úkolů, ale pak zjistíte, že nefunguje s vaším počítačem nebo telefonem. 👀
Ale nebojte se – my jsme za vás udělali průzkum a našli ty nejlepší aplikace pro správu úkolů pro uživatele Mac. Ukážeme vám, jak rozpoznat kvalitní aplikaci pro správu úkolů, a pomůžeme vám s hledáním pomocí seznamu nejlepších aplikací pro správu úkolů pro uživatele Mac.
Co byste měli hledat v aplikacích pro správu úkolů pro Mac?
Aplikace pro správu úkolů nevyřeší všechny vaše problémy s produktivitou, ale rozhodně vám zjednoduší pracovní den tím, že zvýrazní nejdůležitější úkoly nebo projekty.
Mezi vysoce kvalitní funkce pro správu úkolů patří:
- Kompatibilita s více platformami: V první řadě musí být aplikace kompatibilní s vaším iPhonem, iPadem, Macem a dalšími zařízeními Apple. Webové aplikace jsou obvykle sázkou na jistotu, protože fungují v cloudu, nikoli na vašem lokálním zařízení. Měli byste také zvážit kompatibilitu s zařízeními Android nebo počítači Windows. Koneckonců, při správě úkolů spolupracujete s dalšími lidmi a je nepravděpodobné, že všichni používají Mac.
- Integrace: Software pro správu úkolů a projektů je sám o sobě skvělý, ale ještě výkonnější je, když se integruje s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku. Hledejte nástroje, které nabízejí vestavěnou integraci se Slackem, Evernote, Excelem, Gmailem, Outlookem nebo Google Kalendářem. Čím méně budete muset přepínat mezi platformami, tím více času budete mít na skutečnou práci.
- Spolehlivé uživatelské rozhraní: Pravděpodobně nemáte k dispozici hodiny volného času navíc. Ušetřete čas a starosti výběrem uživatelsky přívětivé aplikace pro správu úkolů, jejíž používání nevyžaduje žádné školení. Měla by obsahovat více zobrazení, jako je zobrazení Kanban nebo Ganttův diagram, abyste rychle zjistili, co máte na programu pro daný den.
10 nejlepších aplikací pro správu úkolů pro uživatele Mac
Úkoly můžete samozřejmě spravovat pomocí lepících poznámek nebo v aplikaci pro psaní poznámek, ale tyto možnosti vás nenutí k zodpovědnosti a rozhodně neumožňují spolupráci v týmu.
Dobrou zprávou je, že na trhu existuje spousta vysoce kvalitních nástrojů pro správu úkolů určených speciálně pro uživatele Mac. Zde je 10 našich nejoblíbenějších. 🌻
1. ClickUp
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro správu úkolů na světě a není těžké pochopit proč.
ClickUp Tasks integruje projekty, poznámky z jednání a zprávy o stavu do vašeho pracovního postupu. Sdružte veškerou svou práci na jednom místě v intuitivní platformě, která se přizpůsobí vašemu preferovanému způsobu práce.
Nastavte opakující se úkoly, přiřazujte úkoly spolupracovníkům (nebo dokonce dodavatelům), vytvářejte vlastní pole nebo komentáře k jednotlivým úkolům – ClickUp to všechno zvládne. Platforma zahrnuje závislosti úkolů, nástroje pro správu času a podúkoly, díky kterým můžete i ty nejsložitější pracovní plány rozdělit na proveditelné úkoly. 🤩
Tato aplikace pro správu úkolů pro Mac obsahuje dokonce i poznámkový blok, ve kterém můžete brainstormovat další kroky. Převod poznámek na úkoly je díky nám hračka, stačí jedno klepnutí a už nikdy nebudete muset zadávat údaje dvakrát.
Nejlepší funkce ClickUp
- Připomenutí: Nikdy nezmeškejte žádný úkol. Přizpůsobte si frekvenci oznámení ClickUp a možnosti doručení. Přijímejte oznámení e-mailem, na počítači nebo mobilu – a ano, vše funguje na MacOS i iOS.
- Šablony: Při zahájení nového projektu nemusíte ztrácet drahocenný čas vytvářením úkolů nebo seznamů. Použijte buď hotovou šablonu pro správu úkolů ClickUp, nebo si vytvořte vlastní.
- Priority: Neustálý proud vašich denních úkolů není zrovna užitečný, že? Chápeme, že některé úkoly jsou naléhavější než jiné, a proto ClickUp nabízí funkci barevného kódování úkolů.
- Zobrazení: Místo toho, aby vás platforma ClickUp nutila pracovat podle svých pravidel, přizpůsobí se vašim preferencím. ClickUp nabízí celkem 15 zobrazení, včetně zobrazení tabule, seznamu, rámečku, kalendáře, tabulky, časové osy a tabule – vše pro snadnější správu více projektů.
- Automatizace: Vyřaďte opakující se úkoly ze svého pracovního postupu pomocí komplexních automatizačních funkcí při aktualizaci nebo vytváření úkolů.
- Přizpůsobení: Vytvořte si seznam osobních úkolů nebo využijte funkce pro správu úkolů k lepšímu řízení úkolů pro oddělení a týmy.
Omezení ClickUp
- Funkce jako ClickUp AI jsou k dispozici pouze placeným předplatitelům.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Things 3
Things 3 je jednoduchá, ale výkonná aplikace pro správu úkolů, která spojuje osobní a pracovní úkoly na jednom místě. Pokud hledáte nástroj pro sledování svých pracovních KPI a časů maratonského tréninku, Things 3 je tou správnou volbou.
Things 3 má také mobilní verzi. Aplikace pro Mac však obsahuje doplňky, jako je integrace zkratek, která automatizuje vaše pracovní postupy. K dispozici je také tmavý režim a widgety, díky kterým se tato aplikace odlišuje od ostatních.
Líbí se nám Things 3, protože zobrazuje váš seznam úkolů a události v kalendáři v jednoduchém zobrazení Dnes. Můžete také přidat zobrazení Dnes večer, pokud potřebujete pomoc se správou večerního programu, což je nezbytné jak pro společenské typy, tak pro pracující rodiče. 🦋
3 nejlepší funkce aplikace Things
- Funkce sdílení rozšíření umožňuje vytvářet úkoly s obsahem z jiných aplikací a webů.
- Things 3 kombinuje úkoly s kalendářem, takže rychle zjistíte, co vás ten den čeká.
- Aplikace Things 3 je k dispozici pro stolní počítače i mobilní zařízení, což umožňuje synchronizaci napříč všemi vašimi zařízeními Apple.
Omezení aplikace Things 3
- Někteří uživatelé jsou frustrováni nedostatkem možností přizpůsobení formátování ve srovnání s jinými aplikacemi pro správu úkolů.
- Things 3 již nepodporuje synchronizaci s zařízeními jiných výrobců než Apple, což bylo dříve možné v aplikaci Things 2.
- Funkce pro správu projektů a klíčové vlastnosti nejsou tak robustní jako u jiných programů v tomto seznamu.
Ceny Things 3
- 49,99 $
Hodnocení a recenze aplikace Things 3
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Things 3!
3. Todoist
Todoist je aplikace pro správu úkolů a seznam úkolů v jednom. Podívejte se, co máte na seznamu úkolů, v zobrazení Dnes a Nadcházející, nebo si nastavte vlastní filtrování zobrazení, abyste měli přehled o svých úkolech.
Todoist nabízí spoustu funkcí, včetně opakujících se úkolů, podúkolů, prioritních úkolů, připomínek (pouze v rámci plánu Pro) a spolupráce. Pokud nejste fanouškem zobrazení úkolů, Todoist vám umožňuje použít zobrazení Kanban Board.
Nejlepší funkce Todoist
- Rozpoznávání přirozeného jazyka usnadňuje vyplňování podrobností.
- Vlastní filtry vám umožňují třídit úkoly podle projektu nebo priority.
- K jednotlivým úkolům můžete přidávat komentáře nebo nahrávat soubory, abyste poskytli více kontextu.
Omezení aplikace Todoist
- Pokud chcete připomínky úkolů, musíte si zaplatit tarif Pro.
- Todoist má ve srovnání s jinými softwary pro správu úkolů a projektů omezené možnosti zobrazení.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Bonus: Software pro tvorbu myšlenkových map pro Mac!
4. Airtable
Airtable je aplikace pro zvýšení produktivity na podnikové úrovni. Tato platforma bez nutnosti programování je přizpůsobena především programátorským týmům, ale její výkonné funkce může využívat kdokoli.
Na Airtable je skvělé, že můžete vytvořit přizpůsobenou aplikaci pro správu úkolů pro členy svého týmu a dokonce ji převést na funkční produkt, který můžete sdílet s ostatními. 🙌
Airtable také obsahuje nativní AI. Můžete například zadat AI pokyny jako „Předstírej, že jsi marketingový manažer, a napiš produktový brief“. Samozřejmě byste měli zkontrolovat, co AI vygeneruje, ale integrace AI do aplikace pro správu úkolů je docela šikovná.
Nejlepší funkce Airtable
- Airtable má relační databázi, která synchronizuje vaše data s jinými systémy a shromažďuje všechny vaše informace do jednoho systému.
- Airtable Automations vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy pomocí logiky spouštěčů a akcí.
Omezení Airtable
- Airtable má spoustu zbytečných funkcí, takže se nemusí hodit pro malé firmy nebo startupy.
- Někteří uživatelé tvrdí, že zprávy a grafy nejsou příliš přizpůsobitelné.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Plus: 10 $/licence za měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 20 $/licence za měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
Seznamte se s nejlepšími vývojářskými nástroji pro uživatele Mac!
5. Microsoft To Do
Může se zdát divné používat aplikaci Microsoft pro správu úkolů na zařízeních Mac. Pokud však pracujete ve společnosti, která preferuje produkty Microsoft, a nechcete se vzdát svého Macu, je Microsoft To Do skvělým kompromisem.
Ano, je to tak: Microsoft To Do funguje na zařízeních Mac. 💻
Microsoft To Do je aplikace pro správu úkolů napříč platformami, což znamená, že můžete plánovat pracovní úkoly buď na svém stolním počítači Mac, nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Neobsahuje žádné sofistikované automatizace ani pokročilé funkce jako jiné softwary pro správu úkolů a projektů pro uživatele Mac.
Pokud však hledáte jednoduchou aplikaci pro správu úkolů, která nevyžaduje žádné složité zaškolení, Microsoft To Do by mohl být tím pravým řešením.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Microsoft To Do se integruje s Outlook Tasks a shromažďuje všechny vaše úkoly na jednom místě.
- Aplikace je k dispozici pro iPhone, Android, Windows a web.
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Pro přístup k aplikaci Microsoft To Do potřebujete předplatné Microsoft 365.
Ceny aplikace Microsoft To Do
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
6. OmniPlan
OmniPlan je aplikace pro správu úkolů exkluzivně od Apple, kterou můžete používat na mobilních i stolních zařízeních. Pokud je vaše práce vázána na termíny nebo časově náročná, OmniPlan vám a vašemu týmu pomůže udržet se na správné cestě. 📈
OmniPlan také načítá více týmových kalendářů pro plánování bez konfliktů. Integrovaná analýza získané hodnoty vám také poskytuje praktické informace o rozpočtu, postupu a hodnotě vašeho projektu.
OmniPlan je jedinečný tím, že jej stačí zakoupit jednou a pak jej máte navždy – což je v éře SaaS, kdy je vše dostupné na základě předplatného, opravdu výjimečné. Je drahý, ale stačí jej zakoupit jednou a získáte univerzální přístup pro Mac, iPhone a iPad. Získáte všechny aktualizace verze 4, ale pro aktualizace budoucích verzí je nutné jej zakoupit znovu.
Nejlepší funkce OmniPlan
- OmniPlan obsahuje tři šablony pro správu úkolů, které umožňují rychlé nastavení projektu.
- Pro každý úkol můžete nastavit datum zahájení a ukončení.
- OmniPlan obsahuje panel pro více projektů, takže můžete zobrazit všechny své projekty na vysoké úrovni.
Omezení OmniPlan
- Někteří uživatelé zaznamenávají chyby a zpoždění při práci s velkým množstvím dat nebo úkolů.
- Ostatní uživatelé říkají, že platformě chybí poutavé prvky, díky kterým je používání jiných softwarů pro správu úkolů příjemné.
Ceny OmniPlan
- Předplatné: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Standardní licence v4: 199,99 $ jednorázově
- Licence v4 Pro: 399,99 $ jednorázově
Hodnocení a recenze OmniPlan
- G2: 4,5/5 (15 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (19 recenzí)
7. Trello
Trello je původní aplikace pro digitální Kanban tabule, ale dnes nabízí mnohem více než jen zobrazení tabule. Chcete-li používat Trello, nastavte tabuli pro každý projekt, vytvořte seznam kroků pro projekt a vytvořte karty, které představují jednotlivé úkoly. V průběhu projektu přetahujte karty do jednotlivých fází seznamu.
Díky svému zaměření na jednotlivé kroky je Trello ideální pro projekty s více fázemi nebo předáváním úkolů. Skvěle se hodí pro programování, tvorbu obsahu, zaškolování nových zaměstnanců a další činnosti. ⚒️
Pokud vám kanbanové tabule nevyhovují, Trello nabízí i další zobrazení, včetně časové osy a kalendáře.
Nejlepší funkce Trello
- Trello nabízí desítky integrací s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a Jira.
- Butler Automation je funkce bez nutnosti programování, která je k dispozici na každé nástěnce Trello a urychluje váš pracovní postup.
Omezení aplikace Trello
- Někteří uživatelé chtějí pokročilejší automatizace
- Bezplatná verze omezuje velikost souborů a integraci.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 600 recenzí)
8. GoodTask
GoodTask je aplikace pro správu úkolů pro Mac, která je založena na Apple Reminders a Calendars. Pokud již používáte Reminders a Calendars na svém Macu, GoodTask se do vašich pracovních procesů zapojí jako máslo.
GoodTask samozřejmě nabízí jednoduché seznamy úkolů. Ale také spravuje celý rozsah práce pro složité projekty. Integruje všechny události kalendáře spolu s vašimi úkoly, takže můžete spravovat všechny své úkoly bez námahy. 💪
Nejlepší funkce GoodTask
- GoodTask je vybaven widgety pro iPhone a Apple Watch pro správu úkolů na cestách.
- Inteligentní seznamy filtrují úkoly pomocí automaticky generovaných kategorií.
- Rychlé přidávání úkolů pomocí rychlých akcí a textových úryvků
Omezení aplikace GoodTask
- GoodTask je k dispozici pouze pro zařízení Apple.
- Chybí mu pokročilejší automatizace a funkce šablon, které nabízejí jiné programy pro správu projektů pro Mac.
Ceny GoodTask
- 39,99 $
Hodnocení a recenze aplikace GoodTask
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. TickTick
TickTick se prezentuje jako aplikace pro správu úkolů v práci i v osobním životě – pomůže vám dodržet novoroční předsevzetí i termíny v práci.
Tento software pro správu úkolů nabízí pět různých zobrazení kalendáře. Pokud hledáte pomoc se správou svého rozvrhu, tato aplikace má vše, co potřebujete. Umožňuje také spolupráci s ostatními uživateli. Pokud tedy potřebujete pomoc s realizací projektu, TickTick se o to postará.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- TickTick se synchronizuje napříč 10 různými platformami.
- TickTick se integruje se Siri a hlasovým zadáváním, aby se snížila potřeba psaní.
- „Annoying Alert“ je zábavná, ale užitečná funkce, která vám bude neustále připomínat velmi důležité úkoly, dokud je nesplníte.
Omezení aplikace TickTick
- Někteří uživatelé hlásí chyby a zpoždění v mobilní aplikaci TickTick.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že připomenutí úkolů se zobrazují prostřednictvím oznámení na jejich zařízeních, ale oni by upřednostňovali připomenutí e-mailem.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 27,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (100 recenzí)
10. Sunsama
Sunsama se prezentuje jako aplikace pro správu úkolů pro Mac, která vám pomůže zůstat v klidu a být produktivní díky promyšlenému plánování úkolů. Je to ideální řešení pro správu úkolů pro každého, kdo se snaží dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. 🧘
Pokud se snažíte stihnout Johnnyho zápas v 19:00, nastavte v aplikaci Sunsama čas ukončení práce na 17:00. Aplikace spravuje váš čas a úkoly, abyste mohli odejít z práce včas.
Nejlepší funkce Sunsama
- Sunsama načítá data z jiných správců úkolů, jako jsou Trello a Asana, stejně jako e-maily z Gmailu a Outlooku.
- Naplánujte si úkoly do kalendáře pomocí Timeboxingu, aby vás nikdo nerušil při důležité práci.
Omezení Sunsama
- Sunsama nabízí bezplatnou dvoutýdenní zkušební verzi, ale nemá bezplatnou možnost.
Ceny Sunsama
- Bezplatná zkušební verze
- Roční předplatné: 16 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (20 recenzí)
Vyberte si aplikaci pro správu úkolů pro Mac, která umí všechno
Existuje spousta softwaru pro správu úkolů a projektů pro Mac. Ale pokud se zabýváte realizací úkolů (a to rychle), sáhněte po ClickUp.
ClickUp kombinuje sledování času, nástroje pro spolupráci, seznamy úkolů, šablony a mnoho dalšího na jednom místě. Namísto procházení různých platforem pro všechno, přeneste veškerou svou práci na jedno místo a ušetřete čas jako nikdy předtím. 🏆
Přesvědčte se o výhodách sami a nastavte si bezplatný pracovní prostor ClickUp.