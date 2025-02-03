10 alternativ k Hive pro řízení projektů v roce 2025

Jste frustrováni omezeními Hive nebo jen hledáte změnu? Nejste sami.
Ačkoli je Hive oblíbeným nástrojem pro správu projektů, má několik nevýhod. Někteří uživatelé považují jeho rozhraní za nepřehledné a matoucí, zatímco jiní mají problém s nedostatkem možností přizpůsobení.
Ceny Hive mohou být navíc pro malé podniky nebo freelancery s omezeným rozpočtem příliš vysoké.
Mnoho alternativ Hive však nabízí podobné funkce a výhody bez nedostatků.
Ať už jde o sledování postupu projektu, správu termínů nebo spolupráci s členy týmu, prozkoumání těchto alternativ vám pomůže najít řešení, které bude lépe odpovídat cílům vašeho projektu.
Co byste měli hledat v alternativě k Hive
Při výběru alternativ Hive pro potřeby spolupráce vašeho týmu byste měli zvážit několik klíčových faktorů.
Tím zajistíte, že vybraná platforma bude nejlépe odpovídat požadavkům a cílům vašeho projektu. Abychom vám pomohli začít, připravili jsme pro vás přehled toho, na co byste se měli zaměřit:
- Snadné použití: Nejlepší alternativy Hive vám poskytnou intuitivní rozhraní, které si váš tým i celá organizace rychle osvojí.
- Nástroje pro spolupráci: Hledejte nástroje, které nabízejí funkce jako editace v reálném čase a spolupráce, přiřazování úkolů a sdílení souborů.
- Integrace: Upřednostněte alternativy Hive, které nabízejí hladké propojení s jinými nástroji, abyste mohli spravovat různé aspekty své práce, aniž byste museli neustále přepínat mezi obrazovkami.
- Bezpečnost: Je samozřejmé, že každý dobrý nástroj pro správu projektů pro firmy by měl zahrnovat přísná opatření na ochranu dat, abyste se nemuseli o svá data obávat.
- Mobilní přístupnost: Hledejte nástroje, které mají také aplikace nebo responzivní webová rozhraní pro spolupráci na cestách.
10 nejlepších alternativ Hive pro rok 2024
Nyní, když víte, co byste měli hledat v alternativách k Hive, pojďme se podívat na 10 nejlepších možností, které můžete zvážit.
1. ClickUp
Díky svým funkcím pro správu projektů je ClickUp vynikající alternativou k Hive. Díky škálovatelnému hierarchickému rámci můžete i ty nejsložitější projekty přehledně rozdělit na zvládnutelné úkoly a podúkoly.
Co však ClickUp skutečně odlišuje, je jeho přizpůsobitelnost, která týmům pomáhá přizpůsobit pracovní postupy projektů tak, aby vyhovovaly jejich jedinečným požadavkům.
ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně Kanban tabulek, Ganttových diagramů a kalendářových zobrazení, které týmům pomáhají organizovat a vizualizovat jejich úkoly způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich pracovnímu postupu.
A to nejlepší?
Působivé integrační schopnosti ClickUp. Hladce se propojuje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, jako jsou Slack, Loom, Google Calendar, Unito, Harvest, Zoom atd. To znamená plynulejší pracovní postupy a rychlejší postup projektu, bez nutnosti přepínání mezi desítkami obrazovek.
Jeho přizpůsobivé funkce pro sledování času a vytváření reportů maximalizují přehlednost projektu.
ClickUp není jen software pro správu projektů, ale také nástroj pro spolupráci, týmovou komunikaci a produktivitu.
Funkce jako zmínky, chaty a přiřazené komentáře v rámci ClickUp Tasks pomáhají týmům komunikovat, aby zůstaly v souladu a v kontaktu.
Vedoucí týmů mohou navíc pomocí funkce Team View v ClickUp zobrazit a spravovat pracovní vytížení týmu. Naproti tomu funkce Activity View umožňuje zobrazit aktivitu týmu napříč lokalitami a rozdělit ji podle jednotlivých uživatelů.
Můžete také použít přizpůsobitelné panely ClickUp Dashboards ke sledování a vizualizaci pokroku v rámci projektů a aktivit.
ClickUp je velmi uživatelsky přívětivý, takže s ním můžete začít pracovat během několika minut. Nabízí také online podporu a proaktivní zákaznický servis.
Stručně řečeno, ClickUp má vše, co potřebujete k efektivní komunikaci, organizaci a realizaci projektů.
ClickUp vám také ušetří čas díky předem připraveným šablonám a automatizacím.
Například pomocí šablony projektu na vysoké úrovni od ClickUp můžete snadno definovat pracovní cíle, přidělovat zdroje, stanovovat termíny, spravovat úkoly a sledovat pokrok. Pomáhá vám zůstat motivovaní a soustředění tím, že vám umožňuje stanovit cíle a měřit výkon.
Navíc díky plánu Free Forever zajišťuje ClickUp, že efektivní plánování projektů je dostupné pro týmy všech velikostí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení a přizpůsobte platformu svým jedinečným pracovním postupům. Díky funkcím, jako jsou vlastní pole a stavy úkolů, a výběru z 15 zobrazení můžete vytvořit ekosystém pro správu projektů, který bude dokonale odpovídat cílům vašeho týmu.
- Integrujte správu úkolů, spolupráci na dokumentech, sledování času a stanovení cílů do jedné platformy s ClickUp. Zefektivní váš pracovní postup a eliminuje potřebu více platforem, čímž zajistí efektivitu a konzistenci.
- Organizujte úkoly, projekty a týmy tak, aby vyhovovaly struktuře vaší organizace, pomocí flexibilního hierarchického systému ClickUp. Ať už se jedná o vytváření prostorů, složek, seznamů nebo úkolů, ClickUp poskytuje rámec pro efektivní řízení projektů a snadno se přizpůsobí projektům jakéhokoli rozsahu nebo složitosti.
- Zjednodušte opakující se úkoly a ušetřete čas a úsilí díky předem připraveným šablonám a inteligentní automatizaci, díky čemuž získáte čas na strategické rozhodování a činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
- Zajistěte hladké řízení projektů napříč webovými prohlížeči, desktopovými aplikacemi a mobilními zařízeními.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou být ohromeni rozsáhlými funkcemi a možnostmi přizpůsobení ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Resource Guru
Resource Guru je cloudový software pro plánování a řízení projektů, který pomáhá firmám efektivně spravovat jejich lidské a fyzické zdroje.
Nabízí funkce pro plánování zdrojů, spolupráci týmů, sledování času a vytváření reportů.
Tento software poskytuje vizuální uživatelské rozhraní pro správu plánů, které vám umožňuje přetahovat rezervace, upravovat časové osy a zobrazovat dostupnost v reálném čase.
Navíc nabízí integraci s oblíbenými platformami pro správu času a projektů, což usnadňuje synchronizaci harmonogramů a milníků projektů.
Nejlepší funkce Resource Guru
- Plánujte a přidělujte zdroje, jako jsou zaměstnanci, vybavení a zasedací místnosti, pomocí uživatelsky přívětivé platformy.
- Sdílejte plány, sdělte svou dostupnost a efektivně koordinujte úkoly.
- Získejte přehled o využití zdrojů, dostupnosti a výkonu.
Omezení Resource Guru
- V počáteční fázi nastavení a také v rozhraní můžete narazit na určitou míru složitosti.
- Ve srovnání s pokročilejšími rozhraními může tato platforma vykazovat určitá omezení v oblasti přizpůsobení.
Ceny Resource Guru
- Plán Grasshopper: 5 $/uživatel za měsíc
- Plán Blackbelt: 8 $/uživatel za měsíc
- Master Plan: 12 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
3. Airtable
Airtable je cloudové řešení pro správu projektů, které kombinuje flexibilitu tabulkového procesoru a výkon databáze.
Je oblíbený pro svou snadnou použitelnost a univerzálnost pro různé případy použití, včetně řízení projektů, sledování úkolů, řízení vztahů se zákazníky (CRM) a řízení zásob.
Jednou z klíčových funkcí Airtable je jeho schopnost integrovat se s dalšími populárními nástroji a službami, jako jsou Slack, Google Drive a Zapier. To vám umožňuje automatizovat úkoly, importovat data z jiných zdrojů a efektivněji spolupracovat s členy týmu.
Kromě flexibility je Airtable známý také svou cenovou dostupností.
K dispozici je bezplatný tarif, ale můžete přejít na placené tarify, které nabízejí další funkce a větší úložný prostor. Díky tomu je Airtable atraktivní volbou pro malé i velké podniky.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvářejte vysoce přizpůsobitelné tabulky, známé jako základny, pro organizaci informací. Definujte pole, vybírejte z různých typů dat (například text, přílohy, zaškrtávací políčka, data a další) a přizpůsobte rozložení tak, aby vyhovovalo konkrétním cílům řízení projektů.
- Vizualizujte informace různými způsoby pomocí zobrazení mřížky, kalendáře, Kanbanu a galerie.
- Analyzujte a pracujte s velkými datovými sadami pomocí funkcí, jako jsou filtry, třídění a seskupování, abyste se mohli soustředit na konkrétní podsady dat.
Omezení Airtable
- Uživatelé bezplatných nebo nižších tarifů mohou narazit na omezení při rozšiřování databáze nebo ukládání velkého množství informací, pokud nepřejdou na dražší tarify Airtable.
- Uživatelé mohou také zaznamenat pomalé načítání velkých datových sad.
Ceny Airtable
- Bezplatný tarif
- Týmový plán: 24 $/místo za měsíc
- Obchodní plán: 54 $/místo za měsíc
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Teamwork
Teamwork je software pro spolupráci a řízení projektů, který týmům pomáhá organizovat úkoly, efektivně komunikovat a sledovat průběh úkolů.
Platforma Teamwork nabízí funkce jako správa úkolů, sdílení souborů, sledování času, Ganttovy diagramy a týmové zasílání zpráv.
Používají jej firmy a týmy k zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity. K Teamworku se můžete připojit přes jejich webové stránky nebo mobilní aplikace pro zařízení iOS a Android.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Sledujte čas, který členové týmu strávili prací na úkolech a projektech, pomocí integrovaného nástroje pro sledování času, který poskytuje cenné informace o postupu projektu a alokaci zdrojů.
- Komunikujte v reálném čase díky integrovaným funkcím pro zasílání zpráv. Členové týmu mohou vést individuální nebo skupinové konverzace, sdílet aktualizace a spolupracovat na úkolech, aniž by museli opustit platformu.
- Vytvářejte komplexní zprávy pro analýzu výkonu projektů a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
Omezení týmové práce
- Noví uživatelé mohou mít s Teamworkem potíže kvůli jeho rozsáhlým funkcím a funkcionalitám.
Ceny pro týmovou práci
- Zdarma
- Dodání: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel za měsíc
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
5. Basecamp
Basecamp nabízí sadu funkcí, které pomáhají týmům organizovat úkoly, komunikovat a efektivně spolupracovat.
Tato alternativa k Hive umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat projekty, stanovovat termíny, přidělovat úkoly, sdílet soubory, komunikovat prostřednictvím zpráv a komentářů a sledovat pokrok na jedné centralizované platformě.
Díky své jednoduchosti a snadnému použití je vhodný pro týmy různých velikostí a odvětví.
Nejlepší funkce Basecampu
- Sjednoťte všechny týmové diskuse, aktualizace a komentáře v projektovém prostoru Basecamp a vylepšete spolupráci pomocí vláknových diskusí, příloh a zmínek.
- Nahraďte roztříštěné e-maily, instant messaging a různé aplikace centralizovanou platformou. Takto budou mít všichni přístup ke stejným informacím a budou se moci snadno vrátit k předchozím konverzacím.
- Využijte funkce správy úkolů Basecamp, jako jsou seznamy úkolů, termíny, stanovení priorit úkolů, sledování a přiřazování úkolů.
- Využijte jednoduché a intuitivní rozhraní Basecampu. Snadno přidávejte, aktualizujte a dokončujte úkoly pro efektivní řízení projektů.
Omezení Basecampu
- Bez integrovaného sledování času se uživatelé mohou při správě svého času spoléhat na platformy třetích stran, což může vést k potenciální neefektivitě jejich pracovního postupu.
- Basecamp má problémy se škálovatelností u velkých projektů a je vhodnější pro malé a střední úkoly.
Ceny Basecamp
- Basecamp Basic: 15 $/uživatel za měsíc
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
6. Jira
Na seznamu alternativ k Hive je také Jira, populární nástroj pro správu projektů vyvinutý společností Atlassian. Používá se především pro sledování problémů a chyb a správu úkolů.
Jira umožňuje týmům organizovat úkoly, přidělovat práci, sledovat pokrok a spolupracovat na vývoji projektů.
Nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, tabule Kanban a Scrum a reportování. Integruje se také s dalšími nástroji běžně používanými ve vývoji softwaru a pracovních postupech projektového řízení.
Nejlepší funkce Jira
- Spravujte úkoly a chyby pomocí komplexních funkcí Jira pro sledování problémů.
- Zvyšte produktivitu integrací Jira s řadou nástrojů a služeb třetích stran.
- Získejte cenné informace o výkonu projektů a přijímejte informovaná rozhodnutí díky pokročilým analytickým nástrojům a reportům Jira.
- Využijte uživatelská oprávnění Jira, abyste zajistili, že všichni členové vašeho týmu budou mít požadovanou úroveň přístupu ke všem funkcím Jira.
Omezení Jira
- Rozsáhlá sada funkcí Jira může vyžadovat, aby noví uživatelé věnovali více času a úsilí úplnému pochopení platformy.
- Nastavení Jira tak, aby odpovídalo požadavkům projektu, může být bez pomoci technických odborníků složité a časově náročné.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,15 $/uživatel za měsíc
- Premium: 16 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jira!
7. Scoro
Scoro je centralizovaná platforma pro firmy, která umožňuje efektivně organizovat a dohlížet na různé operace.
Scoro nabízí funkce jako řízení projektů, sledování času, fakturaci a finanční řízení a umožňuje vám zefektivnit procesy, efektivně přidělovat zdroje a zlepšit celkovou produktivitu.
Scoro navíc zjednodušuje fakturaci, umožňuje sledování plateb a poskytuje nástroje pro správu výdajů a rozpočtů.
Díky funkcím CRM integrovaným do softwaru mohou firmy efektivně udržovat vztahy se svými klienty.
Nejlepší funkce Scoro
- Nastavte si pomocí Scoro přesné role a oprávnění uživatelů a získejte tak kontrolu nad přístupem k datům a funkcemi.
- Zvyšte bezpečnost a dodržování předpisů a zároveň podporujte spolupráci a odpovědnost v rámci organizace.
- Přizpůsobte Scoro specifickým požadavkům a pracovním postupům ve vašem odvětví a zvyšte tak efektivitu, organizaci a ziskovost podniků všech velikostí.
Omezení Scoro
- Vysoká míra přizpůsobitelnosti Scoro ztěžuje integraci se stávajícím softwarem nebo platformami třetích stran, což může vést k problémům s kompatibilitou.
- Vzhledem k tomu, že Scoro nenabízí bezplatnou verzi, nemusí vyhovovat všem uživatelům, kteří hledají alternativy k Hive.
Ceny Scoro
- Essential: 28 $/uživatel za měsíc
- Standard: 42 $/uživatel za měsíc
- Pro: 71 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
8. Accelo
Accelo je cloudová softwarová platforma, která nabízí nástroje pro správu projektů, správu vztahů s klienty (CRM), sledování času, fakturaci a vystavování faktur.
Tato platforma je obzvláště oblíbená mezi profesionálními službami, jako jsou poradenské firmy, marketingové agentury a poskytovatelé IT služeb.
Accelo si klade za cíl zefektivnit pracovní postupy a zlepšit spolupráci mezi členy týmu tím, že poskytuje centralizovanou platformu, kde můžete sledovat projekty, komunikovat s klienty a spravovat plány a zdroje.
Integruje se také s různými aplikacemi a službami třetích stran, což vám umožňuje propojit stávající nástroje a zdroje dat s Accelo a získat tak komplexnější řešení.
Nejlepší funkce Accelo
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy a přehledy pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), monitorování postupu projektu, analýzu finančních metrik a hodnocení výkonu týmu.
- Využijte řadu předem připravených šablon reportů a možností vizualizace a vytvářejte informativní reporty, které splní vaše preference.
- Spravujte pracovní zátěž svého týmu a optimalizujte využití zdrojů pomocí funkcí pro správu zdrojů Accelo. Můžete snadno prohlížet plány týmu, identifikovat potenciální překážky nebo konflikty a podle potřeby provádět úpravy, abyste zajistili optimální produktivitu a plánování projektů.
Omezení Accelo
- Možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání s jinými platformami omezené, což omezuje přizpůsobivost pro určité specifické obchodní potřeby.
- Jako jedna z nejlepších alternativ Hive, Accelo nenabízí bezplatný tarif, což může být určitým omezením.
Ceny Accelo
- Profesionální: 50 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 70 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 90 $/uživatel za měsíc
- Elite: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Productive. io
Productive. io je přizpůsobeno pro podniky poskytující služby, zejména agentury a poradenské firmy, které se snaží optimalizovat své operace a maximalizovat efektivitu.
Umožní vám efektivně řídit všechny aspekty vašeho projektu, od počátečního návrhu projektu až po finální dodání.
Jeho intuitivní řešení pro správu projektů usnadňují přidělování úkolů, sledování pokroku a přidělování zdrojů, čímž zajišťují, že projekty probíhají podle plánu a v rámci rozpočtu.
Integrované funkce platformy pro sledování času navíc umožňují přesné fakturace a podrobnou analýzu produktivity týmu.
Díky funkcím pro finanční řízení, jako je fakturace, sledování výdajů a finanční reporting, pomáhá Productive.io firmám udržet ziskovost a finanční zdraví.
Nejlepší funkce Productive.io
- Získejte cenné informace o výkonu týmu, postupu projektu a finančních ukazatelích díky přizpůsobitelným dashboardům a reportům.
- Spolupracujte s klienty transparentním a organizovaným způsobem na klientském portálu.
- Získejte přístup k časovým osám projektů, sledujte aktualizace pokroku a komunikujte se svým týmem přímo na platformě.
Omezení Productive.io
- Uživatelé mohou narazit na omezení při přizpůsobování šablon a pracovních postupů pro správu projektů tak, aby vyhovovaly jejich jedinečným potřebám.
- Jako jedna z mnoha alternativ Hive, Productive. io nenabízí bezplatný předplatný plán. To může bránit příchodu nových uživatelů na platformu.
Ceny Productive.io
- Essential: 11 $/měsíc
- Profesionální: 28 $/měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Productive.io
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
10. Monday. com
Monday.com je cloudový nástroj pro správu projektů, který vám pomůže efektivněji spravovat úkoly, projekty a pracovní postupy.
Poskytuje vizuální a interaktivní platformu, kde můžete vytvářet a přizpůsobovat tabule pro správu své práce.
Každá tabule představuje jeden projekt a v rámci každé tabule můžete vytvořit sloupce, které představují různé fáze nebo aspekty projektu, například Úkoly, Probíhá a Hotovo.
Jednou z hlavních funkcí Monday.com je jeho flexibilita. Můžete si přizpůsobit tabule a sloupce tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a pracovním postupům. K úkolům a projektům můžete přidávat různé typy dat, jako je text, čísla, data a soubory.
Monday.com také nabízí mnoho šablon, které můžete použít jako výchozí bod pro své projekty, včetně šablon pro řízení projektů, marketing, prodej, lidské zdroje a další.
Díky funkcím pro spolupráci v Monday.com můžete přidělovat úkoly členům týmu, stanovovat termíny a sledovat pokrok.
Můžete také komunikovat pomocí komentářů a zmínek a sdílet soubory a dokumenty přímo v rámci platformy. Monday.com se integruje s oblíbeným softwarem pro týmovou spolupráci, jako je Slack, Google Drive a Microsoft Teams, což vám umožňuje zefektivnit pracovní postupy a mít přístup ke všem svým pracovním úkolům na jednom místě.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vede podrobný záznam o všech aktivitách uživatelů v rámci platformy; sleduje změny, identifikuje chyby a udržuje odpovědnost.
- Synchronizujte s kalendáři uživatelů, aby mohli zobrazit své úkoly a termíny spolu s dalšími závazky.
- Vytvořte klientský portál, kde budete sdílet aktualizace a informace o projektech s klienty, abyste zlepšili komunikaci a transparentnost.
- Importujte a exportujte data v různých formátech a snadno přenášejte informace do a z jiných systémů.
- Ukládejte předchozí verze souborů, abyste se v případě potřeby mohli vrátit k dřívějším verzím. Pomáhá to předcházet ztrátě dat a zajišťuje, že jsou vždy k dispozici nejaktuálnější informace.
Omezení Monday.com
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele příliš složitá.
- Bezplatný tarif má oproti placeným tarifům určitá omezení, jako je menší počet uživatelů a tabulek, a postrádá pokročilé funkce, jako je automatizace a integrace třetích stran.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/uživatel za měsíc
- Standard: 14 $/uživatel za měsíc
- Pro: 24 $/místo za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Získejte výkonnou alternativu k Hive
Při prozkoumávání různých alternativ Hive, o kterých jsme hovořili, vyberte nástroj pro správu projektů, který splní a překoná očekávání vašeho týmu.
Každá z těchto alternativ k Hive má své silné a slabé stránky a nabízí jedinečné funkce a vlastnosti, které by projektoví manažeři měli zvážit.
Mezi těmito alternativami k Hive však vyniká ClickUp jako vynikající volba pro vaše hledání komplexní platformy pro správu projektů. Pokud jste tedy připraveni zlepšit správu svých projektů a získat lepší přehled o svém podnikání, zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!