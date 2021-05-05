Více než 20 tipů pro správu projektů pro marketéry

Jako marketingový projektový manažer máte za úkol udržovat pořádek, přidělovat zdroje a sledovat v podstatě všechno, co souvisí s projektem.
A pokud jde o samotné řízení všech těchto marketingových projektů, je to balancování, které se musíte naučit, když máte na starosti milion různých úkolů… 🤹♂️
Máte štěstí, protože jsme pro vás shromáždili několik užitečných tipů pro správu projektů od našeho marketingového týmu ClickUp a dalších marketingových profesionálů.
Díky zkušenostem s výzvami ve svých rolích se naučili pár věcí o řízení a dosahování vyváženého pracovního toku a rádi se s vámi podělí o své znalosti!
Nejprve se ale podívejme na klíčové povinnosti marketingových projektových manažerů a na to, co potřebujete, abyste ve své roli vynikali.
Pojďme na to, ano?!
Co přesně dělají marketingoví projektoví manažeři?
Projektoví manažeři v oblasti marketingu jsou zodpovědní za to, aby se vize stala realitou. Toho lze dosáhnout řízením dlouhých a složitých životních cyklů projektů, jako je zahájení, plánování, realizace, údržba a uzavření projektů za účelem dosažení konkrétních cílů.
Vaším úkolem je porozumět rozsahu práce, klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI), metrikám, stanovit rozpočty pro kampaně a zajistit, aby byl projekt dodán včas.
Kromě toho, že musíte vědět, jak vytvořit skvělý projekt, musíte také vědět, co přesně dělat, když se vše začne hroutit.
Nezapomeňte, že musíte také řídit práci, tým, očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a výsledky projektu.
Uf. Je toho hodně, co je třeba zvládnout, že? 😅
Práce marketingového projektového manažera může být sice šílená, ale rozhodně může být vzrušující a příjemná.
Můžete si rozšířit své zkušenosti tím, že investujete čas do osvojení si dovedností v oblasti řízení projektů, které jsou pro vaši pozici nezbytné, a naučíte se, co dělá dobrého projektového manažera, abyste měli představu o tom, čeho byste měli dosáhnout.
A pokud chcete posunout svou hru ještě o krok dál, zkuste zavést software pro řízení projektů, abyste své projektové cíle dosáhli v rekordním čase.
Software pro správu marketingových projektů, jako je ClickUp, vám pomůže zefektivnit procesy, identifikovat a řešit specifické potřeby vašeho marketingového týmu a ušetřit vám drahocenný čas!
Nebylo by to skvělé?! 😉
Klíčové funkce, které byste měli hledat v softwaru pro správu projektů
- Plánování projektů : jak efektivně plánovat své projekty
- Software pro spolupráci: usnadní spolupráci vašeho týmu
- Sledování postupu projektu: sledujte postup svého projektu
- Ukládání dokumentů: pečlivě ukládejte a vytvářejte důležité projektové dokumenty.
- Stanovení cílů : dejte svému týmu sadu úkolů, na kterých má pracovat.
- Připomenutí : připomenutí termínů
- Rozlišené stavy: abyste byli informováni o aktualizacích projektu
- Přístupová práva klientů: informujte své klienty o postupu jejich projektů
Výkonný nástroj pro správu projektů vám pomůže zjednodušit správu zdrojů, zlepšit spolupráci týmu a okamžitě zvýšit produktivitu!
Jste pro? Nebo jste pro?! 🙋🏼♀️
Dobře, pojďme se podívat na to nejzajímavější a poslechněme si, jak ostatní marketéři řídili svůj pracovní postup a posunuli své projekty vpřed. 👨🏻💻🚀
Tipy pro řízení projektů od marketingových profesionálů
Pokud pracujete na uvedení produktu na trh, zapojte více zainteresovaných stran, které vám pomohou určit pozici produktu a sdělení. Tyto zainteresované strany mohou být interní i externí.
Při přípravě marketingových materiálů přiděluji každému velmi konkrétní úkoly.
Například bych mohl požádat datového inženýra, aby zkontroloval prodejní argument, který má za cíl vzbudit zájem dalších datových inženýrů o náš produkt.
Poté bych mohl požádat jiného produktového marketéra, aby zkontroloval konkrétní způsob, jakým je tento prodejní argument formulován, a ujistil se, že zní jasně.
Tímto způsobem bude vaše práce zkontrolována několika odborníky a bude jim jasné, jak přesně vám mohou pomoci.
Vytvořte si centrální přehled, ve kterém budou všechny úkoly, které máte na daný týden splnit, zobrazeny na jedné tabuli, aby celý tým pracoval na stejných cílech, které mají být splněny nebo zahájeny/vypracovány během daného období.
Ideální je použít sprinty (1 nebo 2 týdny), aby váš tým mohl snadno najít své úkoly a nebyl příliš přetížený, ale mohl snadno najít všechny úkoly, které mu byly přiděleny ve všech projektech, místo toho, aby musel procházet každý projekt a hledat je jednotlivě.
Zjistěte více o tom, jak Amara používá ClickUp pro řízení projektů agentury .
Aby byl jakýkoli marketingový projekt úspěšný, je důležité mít jasně definované cíle.
Pro měření úspěchu projektu je zásadní určit jeho účel.
Největší výhodou definování cílů projektu je však to, že dáte svému týmu cíl pro jejich kreativní myšlení.
Pokud řídíte tým, nejlepší věc, kterou můžete pro úspěch projektu udělat, je nechat ho pracovat.
Zapojte své klienty do své práce pomocí bezplatných hostovských slotů!
Jasná komunikace by měla být prioritou každé agentury, protože postup vaší práce závisí na souhlasu klienta.
Místo toho, abyste si vyměnili 20 e-mailů a ztratili přehled o tom, o čem každá zpráva byla, můžete vy i vaši klienti sledovat průběh projektu a veškerou předchozí komunikaci na jednom centrálním místě.
Vaši klienti mohou zanechávat komentáře, žádat o úpravy přímo v dokumentech, měnit stavy, prohlížet si přehledy a mnoho dalšího!
Největším „trikem“ pro zvýšení naší marketingové produktivity bylo seskupování úkolů a vyhrazení času v kalendáři pro konkrétní pracovní účely.
Naši první agenturu jsme během 8 měsíců rozrostli z 600 návštěvníků měsíčně na 15 000 díky našim „batch days“ v oblasti content marketingu.
Každou středu ráno jsme měli vyhrazený čas na psaní obsahu a propagaci. Začali jsme s úkoly s nejvyšší prioritou z backlogu a za dvě hodiny jsme udělali, co jsme mohli. Začalo to v malém, ale kumulativní účinky změnily celé naše podnikání.
Dnes uplatňujeme stejný princip jak interně, tak při pomoci agenturám zefektivnit jejich procesy v ClickUp.
Začněte s malými bloky práce, ujistěte se, že máte jasno v tom, na čem budete pracovat, než začnete, a poté bloky podle potřeby upravte!
Pro každý marketingový tým je zásadní mít jasnou komunikaci.
Nezáleží na tom, zda pracujete s velmi pokročilými nástroji nebo „jednoduchými“ tabulkami Excel – každý člen týmu si musí být vědom své role, odpovědnosti a přínosu pro projekty. V marketingu nikdy nejste sami, proto musí být rozdělení úkolů jasné!
V mém týmu jsme přijali některé prvky agilní metodiky – schůzky na začátku a na konci dne, rychlé aktualizace, týdenní sprinty a měsíční cíle. To nám pomáhá rychle reagovat na změny a spolupracovat na denní bázi, i když pracujeme na dálku.
Jsou nástroje důležité? Samozřejmě! Ale ne proto, abyste je měli. Musí splňovat vaše potřeby a pomáhat vám, ne vám překážet.
Nejlepší manažeři digitálních projektů vědí, jak se to dělá.
Pokud jste ve své předchozí pozici nebyli designérem, vývojářem, stratégem, copywriterem atd., moje největší rada je, abyste se naučili, jak tito lidé dělají svou práci. Mluvte s nimi, čtěte blogy/ebooky nebo se přihlaste k odběru podcastů o daném oboru – dokonce se zúčastněte jejich schůzek.
Znalost těchto základních informací vám pomůže lépe pochopit, jak lépe řídit jednotlivé projekty, jak řídit tyto typy projektů, a tím vám pomůže stát se všestrannějším profesionálem.
Zjistěte více o řešení Eriky pro agilní řízení projektů ve společnosti Adhere Creative.
Získejte spolehlivý systém řízení projektů a využívejte jej moudře.
Vytvořte si systém pro správu projektů a šablon v rámci platformy pro správu projektů, abyste mohli snadno vytvářet nové projekty připravené k okamžitému použití.
Mějte jasné cíle a uvědomte si, které úkoly skutečně vyžadují váš čas a které lze delegovat nebo odložit na základě vašich cílů.
Zjistil jsem, že nejlépe řízené projekty mají jasné, podrobné a dobře definované cíle a někoho, kdo má na tyto cíle vždy přehled. V marketingu často rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu kampaně malé detaily, a proto lidé, kteří ji realizují, nemají často možnost se zastavit, ustoupit a zkontrolovat, zda se stále pohybují směrem k původnímu cíli projektu. V takovém scénáři pomáhá každodenní nebo týdenní schůzka, na které se zkontroluje, zda jsme na správné cestě, všem se znovu soustředit.
Za druhé, pro každý úkol, činnost a projekt potřebujete jasně určeného vlastníka. I když se jedná o skupinový úkol, jako například sérii blogových příspěvků na určité téma napsaných více členy týmu, existuje jeden vlastník. Tím je zajištěna odpovědnost a nic neunikne pozornosti.
Do plánování projektu zapojte celý svůj tým.
Váš projekt bude pravděpodobně probíhat napříč odděleními a bude vyžadovat značnou míru spolupráce, proto byste s ní měli začít již ve fázi plánování. To umožní všem zúčastněným vyjádřit se k časovému harmonogramu dodání, pořadí, v jakém je třeba úkoly dokončit, a k možným překážkám.
Včasné zapojení vašeho týmu vám umožní realistické plánování, takže se vyhnete nadměrným slibům a nedostatečnému plnění.
Zajistí to také hladký průběh, protože všichni budou vědět, co se děje a jak mají spolupracovat.
Nejlepší tip, který jsem kdy dostal ohledně řízení marketingových projektů, byl nikdy nedopustit, aby vaše zpětná vazba byla překážkou bránící pokroku projektu.
Když dohlížím na marketingový projekt, obvykle jsem zodpovědný pouze za stanovení strategie a následný dohled nad naším interním marketingovým týmem a dodavateli, kteří skutečně „odvádějí práci“. To znamená, že mě neustále bombardují dotazy na můj názor na ten či onen návrh, článek nebo landing page.
Poskytování promyšlené zpětné vazby nezabere mnoho času, ale je to něco, co ode mě potřebují (tj. nemohu to delegovat).
To znamená, že pokud se někdy zdržím s poskytnutím zpětné vazby – která obvykle zní nějak takto: „vypadá to skvěle, proveďte prosím tuto malou změnu a pokračujte“ –, pak zdržuji projekt (někdy i několik dní), protože jsem si nenašel 15 minut času, abych se na něco podíval.
Pokud to sečtete za celou dobu trvání projektu, může se stát, že se termín dodání zpozdí o týden nebo dva jen kvůli několika případům čekání na rychlou zpětnou vazbu.
Z tohoto důvodu se snažím nikdy nenechávat žádosti o zpětnou vazbu ležet déle než jeden den.
Marketingové projekty často vyžadují tolik různých prvků, že je obtížné soustředit se na konečný cíl.
Proto každý nový projekt v Userbacku zahajujeme jednoduchou, ale přesto zásadní otázkou – Jak vypadá úspěch?
Odpovědí na tuto jednu otázku jsme schopni sjednotit náš tým, identifikovat potřebné sledování a zajistit, aby všechny jednotlivé části projektu pokračovaly vpřed k dosažení našeho konečného cíle.
V Marker. io pracujeme především na produktech, proto pro každou novou funkci, kterou vytváříme, píšeme podrobné specifikace.
Stejným způsobem přistupujeme i k tvorbě obsahu!
Než napíšeme jediný řádek obsahu, vyplníme podrobnou šablonu specifikací: co je problémem, kdo je cílovou skupinou, jaký je typ a formát obsahu?
Také si klademe otázku: vytváříme tento obsah pro SEO, pro virální šíření, pro podporu prodeje nebo pro budování značky? Zjistili jsme, že tato metoda nám umožňuje vytvářet pokaždé vysoce kvalitní obsah.
Zjistěte více o tom, jak Marker.io spravuje sledování chyb pomocí ClickUp.
Každý měsíc zkontrolujte své pracovní postupy a podle toho upravte systém řízení projektů.
Nezapomeňte, že zavedené procesy by vám měly pomáhat pracovat rychleji, nikoli vás zpomalovat.
V rychle se měnícím pracovním prostředí se projekty a dynamika týmů rychle vyvíjejí.
Postupy, které ještě před pár týdny dávaly smysl, mohou rychle zastarat. A když k tomu dojde, nevyhnutelně to frustruje vaše kolegy a snižuje celkovou efektivitu práce (a spokojenost, kterou přináší).
Zahájení nových projektů může být vzrušující, ale i skličující.
Pokud patříte mezi ty, kteří se snadno nechají přemoci novými velkými projekty, doporučuji začít s časovým plánem.
Projekty mají obvykle stanovený termín dokončení, takže vytvoření časového plánu realizace pomáhá projekt lépe řídit a zároveň motivuje k akci (když si uvědomíte, že je lepší začít co nejdříve), nemluvě o tom, že pomáhá dodržet termín dokončení projektu.
ClickUp je skvělý nástroj pro správu všech vašich klientů na jednom místě.
Pro ty, kteří potřebují dohlížet na chod firmy, zejména na velké projekty, je užitečným tipem používání zobrazení „Tagy“ a „Časová osa“ v sekci „Vše“ ve Spaces.
Náš tým má za úkol označovat projekty, jako je například nový web, tagem „Projectdev“. Poté máme v sekci „Everything“ časovou osu, která zobrazuje všechny projekty s tímto tagem „Projectdev“.
To mi poskytuje neuvěřitelný přehled, díky kterému mohu ustoupit a posoudit data zahájení, data ukončení a pipeline v CELÉM PODNIKU a u všech klientů – a to vše v jednom přehledném zobrazení!
Snažte se co nejlépe sjednotit všechny své úsilí v oblasti řízení projektů.
Pokud používáte pro správu projektů a spolupráci více aplikací, může být pro člena týmu obtížné se v nich všech zorientovat.
Najděte si platformu pro správu projektů, která vyřeší všechny vaše problémy najednou, jako například ClickUp (zvláště doporučujeme), Asana nebo Notion, a proměňte svůj projekt v živý organismus v této platformě, aby se vaši kolegové mohli soustředit na jedinou platformu.
Je to smutné, ale jen proto, že je projekt pro vás jako marketéra nejvyšší prioritou, neznamená to, že je důležitý i pro ostatní, kteří se na něm podílejí.
Vaši odborníci na danou problematiku možná doslova kroutí hlavou při pomyšlení, že by měli trávit čas tím, že vám budou poskytovat podněty nebo zpětnou vazbu.
Vaším hlavním úkolem je tedy nadchnout lidi. *
Chyťte je za límec a přimějte je, aby viděli celkový obraz: více návštěvníků, více potenciálních zákazníků, větší růst společnosti. *
Dejte jim pocit, že jsou úžasní superhrdinové a skvělí lidé, protože vám pomáhají. *
Toho můžete dosáhnout pravidelnou aktualizací úkolů v ClickUp, oslavováním každého malého pokroku a připomínáním všem plánu a jejich role v něm. *
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na tomto souhrnu tipů pro řízení projektů! 🙏🏽
A teď si poslechněme, co nám řekne náš tým ClickUp!
Tipy pro řízení projektů od marketingového týmu ClickUp
Náš marketingový tým ví něco o kouzlu implementace bezplatného softwaru pro správu projektů do práce. 😉🧙🏻♀️
Spoléhají se na ClickUp, který splňuje jejich jedinečné potřeby, od obsahu a sociálních médií až po placenou reklamu a další.
ClickUp je vynikající nástroj pro sledování cílů, který týmu umožňuje rychle organizovat úkoly, koordinovat projekty napříč týmy a řídit marketingové kampaně.
A co je nejlepší, mohou to všechno a ještě mnohem víc dělat na JEDNOM místě.
Poslechněte si, jak členové našeho marketingového týmu používají ClickUp každý den, a možná je budete moci začít napodobovat i ve svých marketingových procesech!
ClickUp pro správu obsahu je revoluční nástroj.
Jsme schopni vytvářet šablony úkolů pro všechny naše vstupní stránky, snadno identifikovat úzká místa pomocí našeho nástroje pro sledování stavu v zobrazení tabule a vědět, co nás čeká, pomocí značek a priorit.
Recenze blogů jsou zefektivněny pomocí automatizace a toky e-mailů lze vizualizovat na myšlenkových mapách.
Právě díky možnosti přizpůsobení je ClickUp tak výkonným nástrojem pro marketingové týmy.
Nepodceňujte hodnotu opakujících se úkolů.
Každý den v životě marketéra je jedinečný. Priority se rychle mění a často musíme reagovat okamžitě.
Existuje však řada běžných povinností, které jsou pro naši práci nezbytné. Sledujeme data, provádíme audity, sledujeme konkurenci atd. Často se stává, že tyto jednoduché, ale důležité úkoly zůstávají opomenuty.
Vytvořte systém odpovědnosti za své opakující se každodenní úkoly. Ušetříte tak trochu místa ve své hlavě a budete se moci více soustředit na nepředvídatelnou práci, která vás čeká.
Než se pustíte do realizace, jasně definujte cíl projektu a pochopte jeho rozsah.
Díky podrobnému plánu s časovým harmonogramem, cíli a strategií projektu budete moci maximalizovat efektivitu využití času a zdrojů společnosti.
Odhalte všechny překážky hned na začátku, vytvořte škálovatelná řešení a udržujte svůj tým v souladu!
Jako marketéři každý den žonglujeme s mnoha různými typy úkolů souvisejících s obsahem.
Abych se mohl plně soustředit na to, co vyžaduje mou pozornost, používám kombinaci aplikace Home a Task Tray.
Začnu na domovské stránce, najdu úkoly, na kterých musím ten den pracovat, a poté je přesunu do panelu úkolů. Dokonce je přetáhnu do pořadí, abych věděl, v jakém pořadí na nich mám pracovat.
Nejenže mi to pomáhá soustředit se na to, co musím udělat, ale také mi přináší obrovské uspokojení, když mohu úkoly odškrtávat, jak je během dne plním!
Můj tip č. 1 pro marketingové pracovníky v oblasti řízení projektů zní: nikdy nepodceňujte sílu organizace!
Ať už používáte poznámkové lístky, platformu pro správu projektů, jako je ClickUp, nebo staré dobré tabulky Excel, udržování přehledu o úkolech je nejlepší způsob, jak mít projekty pod kontrolou a dodržovat termíny.
Závěr
Řízení marketingových projektů nemusí být tak náročné.
S pomocí softwaru pro správu projektů, jako je ClickUp, to může být dokonce zábava!
Stanovte si jasné cíle, nastavte vhodné časové harmonogramy, zlepšete spolupráci v týmu, zvládněte projekty a termíny s přehledem a ušetřete čas, abyste se mohli více věnovat tomu, co vás baví.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet a staňte se efektivním marketingovým projektovým manažerem! 😉 🚀