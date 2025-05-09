11 nejlepších programů pro brainstorming pro spolupráci a mapování nápadů

Skvělý nápad může přijít kdykoli, ale zachytit ho, vylepšit a rozvinout s týmem může být složité.
Lepicí poznámky se hromadí, tabule se mažou a e-mailové řetězce se mění v chaotickou směsici roztříštěných myšlenek. Proto se mnoho týmů obrací k softwaru pro brainstorming – digitálním nástrojům navrženým k organizování kreativních nápadů, podpoře spolupráce a přeměně roztříštěných myšlenek v realizovatelné plány.
Podívejme se na některé z nejlepších možností, které jsou dnes k dispozici. 📝
Co byste měli hledat v softwaru pro brainstorming?
Správný software pro brainstorming pomáhá plynule zachycovat, strukturovat a rozvíjet nápady. Na co se zaměřit:
- Intuitivní rozhraní: Přidávejte a organizujte nápady snadno a bez náročného učení.
- Nástroje pro spolupráci: Brainstormujte se svým týmem v reálném čase prostřednictvím sdílených prostorů, komentářů a živých úprav.
- Více možností vizualizace: Strukturovejte nápady pomocí myšlenkových map, Kanban tabulek, tabulek nebo seznamů podle vašeho pracovního postupu.
- Návrhy založené na umělé inteligenci: Získejte podněty k nápadům, automaticky generované souvislosti nebo rozšíření obsahu, abyste překonali tvůrčí bloky.
- Funkce pro organizaci nápadů a správu úkolů: Kategorizujte, označujte, seskupujte nebo propojujte související nápady pro snadné vyhledávání a vylepšování.
- Předem připravené šablony: Začněte brainstorming rychleji díky šablonám pro mind mapping, SWOT analýzu, designové myšlení a další.
- Hladká integrace: Propojte se s nástroji pro správu projektů, cloudovým úložištěm a komunikačními nástroji a zefektivněte tak pracovní postupy.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte platformu různým technikám brainstormingu, od volného vytváření nápadů až po strukturované procesy.
- Možnosti exportu a sdílení: Ukládejte a sdílejte brainstormingové relace v různých formátech, aby byly nápady stále dostupné.
📮 ClickUp Insight: AI již není futuristickým konceptem – je již součástí každodenních pracovních postupů. Ve skutečnosti 88 % respondentů průzkumu používá AI nějakým způsobem. Ještě pozoruhodnější je ochota lidí přijmout tuto technologii – 55 % respondentů používá AI pro brainstorming, tvorbu obsahu a další účely několikrát denně.
A pokud hledáte ideální prostor s podporou umělé inteligence, kde můžete tyto nápady realizovat, ClickUp je pro vás to pravé. Je to místo, kde se volný brainstorming setkává s chytrou organizací, s umělou inteligencí, která pomáhá generovat nápady, strukturovat myšlenky a proměnit chaotické poznámky v reálné plány.
Nejlepší software pro brainstorming
Velké nápady potřebují správný prostor, aby se mohly zrodit. Nejlepší software pro brainstorming pomáhá zachytit myšlenky, snadno je organizovat a proměnit roztříštěné nápady v reálné plány.
Zde jsou nejlepší nástroje, které udržují kreativitu v pohybu a spolupráci plynulou. 🫱🏼🫲🏽
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní brainstorming a realizaci projektů)
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Je nabitá nástroji navrženými na podporu brainstormingu, které usnadňují mapování nápadů, spolupráci v reálném čase a přeměnu diskusí na realizovatelné plány.
ClickUp Whiteboards
Skvělým místem, kde začít, je ClickUp Whiteboards, digitální prostor, kde týmy mohou společně načrtávat koncepty, propojovat nápady a plánovat pracovní postupy. Na rozdíl od fyzických tabulek, které se zaplní nebo vymažou, ClickUp udržuje vše editovatelné a organizované.
Marketingový tým, který plánuje uvedení produktu na trh, může pomocí Whiteboards brainstormovat nápady na kampaň, třídit je do kategorií a přidávat poznámky s připomínkami. Každý nápad zůstává viditelný, což usnadňuje jeho vylepšování a rozvíjení, aniž by se něco ztratilo.
ClickUp Brain
ClickUp Brain jde ještě dál a nabízí návrhy založené na umělé inteligenci a generování obrázků.
Když týmy narazí na tvůrčí blok, analyzuje diskusi a poskytuje relevantní nápady. Může také generovat vizuální prvky, které oživí abstraktní koncepty.
Předpokládejme, že produktový tým navrhuje novou funkci aplikace. ClickUp Brain může na základě podnětů týmu navrhnout potenciální případy použití a vytvořit rychlou vizuální reprezentaci uživatelského rozhraní. Díky tomu zůstává sezení dynamické a týmy se mohou rychleji dostat od hrubých nápadů k jasným plánům.
ClickUp Mind Maps
Pokud dáváte přednost strukturovanějšímu přístupu, ClickUp Mind Maps vám pomůže logicky organizovat myšlenky.
Vycházejte z ústředního konceptu a rozvíjejte nápady, mapujte souvislosti a vizuálně strukturovejte brainstormingové sezení. Pedagog, který plánuje učební plán, může vytvořit myšlenkové mapy, aby nastínil klíčová témata, rozdělil je do lekcí a propojil podpůrné zdroje.
Vše zůstává strukturované, což usnadňuje orientaci a vylepšování plánu v průběhu jeho tvorby.
ClickUp Docs
Jakmile jsou nápady zmapovány, ClickUp Docs usnadňuje přeměnu brainstormingových sezení na realizovatelné plány. Poznámky, výzkumy a klíčové poznatky zůstávají na jednom místě a protože Docs odkazuje přímo na ClickUp Tasks a Whiteboards, týmy mohou plynule přejít od nápadu k realizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte brainstorming v akci: Převádějte nápady přímo z tabulek, myšlenkových map nebo dokumentů na úkoly, aby se nic neztratilo v chaosu po schůzce.
- Volně skicujte a kreslete: Pomocí intuitivních dotykových gest na tabulkách Whiteboards můžete oživit své nápady, ať už jde o mapování konceptů nebo vylepšování detailů.
- Spolupracujte v reálném čase: Přidávejte, upravujte a vylepšujte nápady společně na tabulkách a v dokumentech, aniž byste museli čekat na aktualizace nebo pozdější slučování poznámek.
- Vytvářejte projekty jedním kliknutím: Pomocí ClickUp Brain můžete okamžitě proměnit nápady z tabule ve strukturované úkoly a akční plány.
- Chatujte, aniž byste opustili své nápady: Zahajte diskuze přímo v tabuli nebo vložte tabule do chatu ClickUp, abyste udrželi konverzace a vizuální prvky propojené.
Omezení ClickUp
- Podporuje dotykové zadávání pro skicování, ale ručně psané poznámky automaticky nepřevádí na text.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Podle mých zkušeností žádný multifunkční software, který sliboval nahradit všechny ostatní programy pro správu projektů, tento slib nesplnil... až na ClickUp. […] ClickUp se neustále zlepšuje: jako dlouholetý uživatel a správce jsem byl svědkem toho, jak se jejich dokumenty staly robustnějšími, aby mohly konkurovat stránkám Notion a Google Docs, jak byly zavedeny tabule pro společný brainstorming a jak došlo k jednoduché změně systémového fontu z širokého a tenkého Gotham na čitelnější font Segoe UI. Je zřejmé, že při vývoji této aplikace je kladen velký důraz na detaily, a proto se těším na to, co přinese ClickUp 3. 0.
Podle mých zkušeností žádný multifunkční software, který sliboval nahradit všechny ostatní programy pro správu projektů, tento slib nesplnil... až na ClickUp. […] ClickUp se neustále zlepšuje: jako dlouholetý uživatel a správce jsem byl svědkem toho, jak se jejich dokumenty staly robustnějšími, aby mohly konkurovat stránkám Notion a Google Docs, jak byly zavedeny tabule pro společný brainstorming a jak došlo k jednoduché změně systémového fontu z širokého a tenkého Gotham na čitelnější font Segoe UI. Je zřejmé, že při vývoji této aplikace je kladen velký důraz na detaily, a proto se těším na to, co přinese ClickUp 3. 0.
🧠 Zajímavost: Termín „brainstorming“ vymyslel reklamní manažer Alex Osborn, když se snažil zlepšit kreativní řešení problémů ve své agentuře. Později o tom napsal ve své knize Applied Imagination z roku 1953.
2. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci mezi vzdálenými týmy)
Miro proměňuje vzdálenou spolupráci v dynamický vizuální zážitek, který napodobuje energii stojící kolem fyzické tabule. Nekonečné plátno se rozšiřuje s přibývajícími nápady a dává týmům dostatek prostoru pro zkoumání konceptů bez omezení.
Digitální poznámkové lístky, diagramy a myšlenkové mapy koexistují na stejné tabuli a přizpůsobují se různým stylům myšlení ve vašem týmu.
Mnoho uživatelů uvádí, že Miro velmi dobře překlenuje vzdálenost – můžete doslova sledovat, jak se kurzory vašich kolegů pohybují, zatímco v reálném čase rozvíjejí nápady. Tento software pro práci s tabulemi se hladce integruje do vašich stávajících nástrojů pro pracovní postupy a zajišťuje, že skvělé nápady se skutečně dostanou k realizaci, místo aby zůstaly izolované.
Nejlepší funkce Miro
- Proměňte nápady na plátně v interaktivní prototypy pomocí umělé inteligence, což usnadňuje shromažďování zpětné vazby a vylepšování konceptů.
- Pořádejte živé hovory přímo na plátně a udržujte diskuse a spolupráci ve stejném prostoru, kde se rodí nápady.
- Získejte přístup k více než 300 šablonám pro brainstorming, které vám pomohou zmapovat cestu zákazníka a navrhnout sprinty, a ušetříte tak čas při nastavování.
- Sdílejte své postřehy snadno pomocí nahraných videí nebo audio návodů, ke kterým mají členové týmu kdykoli přístup.
Omezení Miro
- Bezplatná verze omezuje počet tabulek a funkcí pro spolupráci.
- Funkce zpět není příliš robustní, což může být problematické, když dojde k náhodným zásadním změnám na tabuli a nelze je vrátit zpět.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (7 685+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 620 recenzí)
🔍 Věděli jste? Zatímco brainstorming ve skupinách může rychle generovat nápady, studie ukázaly, že jednotlivci často přicházejí s originálnějšími nápady, když přemýšlejí sami, a to kvůli jevu zvanému blokování produkce, kdy lidé váhají s mluvením nebo zapomínají nápady, zatímco čekají na svůj řadu.
3. Lucidchart (nejlepší pro vytváření diagramů složitých systémů a procesů)
Lucidchart vyniká v přeměně abstraktních konceptů na strukturované vizuální diagramy, které každý okamžitě pochopí. Díky rozhraní typu drag-and-drop je vytváření vývojových diagramů, map procesů a organizačních schémat překvapivě intuitivní.
Týmy oceňují zejména to, jak software zachovává přesnost i při rostoucí složitosti diagramů, protože vztahy mezi prvky zůstávají jasné a přehledné. Pokud potřebujete vizualizovat logiku, systémy nebo hierarchie spíše než volně asociovat nápady, Lucidchart nabízí dokonalou rovnováhu mezi flexibilitou a strukturou.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Automaticky generujte diagramy z existujících datových zdrojů, importujte data z tabulek nebo databázových struktur a vytvářejte vizualizace.
- Získejte přístup k rozsáhlým knihovnám tvarů pro různá odvětví a případy použití, včetně specializovaných symbolů pro síťové diagramy, modely UML, architekturu AWS a další.
- Spolupracujte pomocí komentářů a chatovacích funkcí v rámci diagramů, které členům týmu umožňují diskutovat o konkrétních prvcích, aniž by ztratili kontext.
- Hotové diagramy můžete exportovat v různých formátech souborů, včetně PDF, PNG, Visio a HTML, takže vaše práce zůstane přístupná.
Omezení Lucidchart
- Důraz aplikace na strukturu někdy omezuje volnou formu tvorby nápadů.
- Lucidchart funguje výhradně online a nemá speciální desktopové aplikace pro Windows nebo macOS.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 6 190 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lucidchart?
I když Lucidspark miluji, je tu pár věcí, které by mohly být lepší. Mobilní verze například působí oproti desktopové aplikaci trochu omezeně. Pokud jsem na cestách a potřebuji provést rychlé úpravy, není to tak plynulé, jak bych si přál. Také práce na opravdu velkých diagramech může být na starších zařízeních trochu těžkopádná.
I když Lucidspark miluji, je tu pár věcí, které by mohly být lepší. Mobilní verze například působí oproti desktopové aplikaci trochu omezeně. Pokud jsem na cestách a potřebuji provést rychlé úpravy, není to tak plynulé, jak bych si přál. Také práce na opravdu velkých diagramech může být na starších zařízeních trochu neohrabaná.
🧠 Zajímavost: Steve Jobs věřil, že pohyb podporuje kreativitu. Často pořádal brainstormingové schůzky při procházkách po sídle společnosti Apple, což je praxe, kterou dodnes následuje mnoho technologických lídrů.
4. Coggle (nejlepší pro rychlé vytváření barevných myšlenkových map)
Coggle odstraňuje složitost a soustředí se na bleskurychlé mapování myšlenek, které zachycuje myšlenky v okamžiku, kdy vznikají.
Rozhraní reaguje okamžitě na vaše zadání – stačí psát a rozvětvovat pomocí jednoduchých klávesových zkratek nebo kliknutí. Každá nová větev se automaticky zobrazí v jiné barvě, což vytváří vizuální rozlišení, které pomáhá vašemu mozku přirozeně rozpoznávat souvislosti a kategorie.
Sdílení trvá jen několik vteřin, takže je Coggle ideální pro improvizované brainstormingové sezení, která by neměla být brzděna technickými nastaveními. Podpora markdownu přidává vašim mapám další rozměr a umožňuje vám zdůraznit důležité body, aniž byste vizuální prostor zaplnili ovládacími prvky pro formátování.
Nejlepší funkce Coggle
- Vytvářejte větve jediným kliknutím nebo klávesovými zkratkami a následujte svůj přirozený způsob uvažování, aniž byste museli přerušovat svůj tok myšlenek složitými nabídkami nebo příkazy.
- Přidávejte obrázky přímo do uzlů myšlenkové mapy přetažením z plochy nebo vložením URL adresy, čímž vylepšíte vizuální komunikaci.
- Stáhněte si mapy ve formátu PDF nebo jako obrazové soubory s nastavitelným rozlišením, které jsou připravené k prezentaci, dokumentaci nebo tisku bez ztráty kvality.
- Sledujte změny pomocí zobrazení historie, které chronologicky zobrazuje všechny úpravy, což vám umožní vrátit se k předchozím verzím nebo pochopit, jak se nápady vyvíjely v průběhu celého procesu.
Omezení Coggle
- Ve srovnání s konkurencí je k dispozici omezený výběr šablon pro bílé tabule.
- Bezplatná verze omezuje uživatele na maximálně tři soukromé diagramy, což vyžaduje upgrade na placený plán Awesome pro další soukromé projekty.
- Návrh vývojových diagramů je omezen na placené tarify, což omezuje funkčnost pro bezplatné uživatele.
Ceny Coggle
- Zdarma
- Skvělé: 5 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 8 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coggle
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
🔍 Věděli jste? Inkubační efekt naznačuje, že odklon od brainstormingové sezení může vést k lepším nápadům. Proto mnoho lidí zažívá momenty „eureka“ ve sprše nebo těsně před spaním.
5. MindMeister (nejlepší pro intuitivní mapování mysli pro začátečníky)
MindMeister zpřístupňuje vizuální řízení projektů členům týmu, kteří se obvykle vyhýbají diagramovým nástrojům. Mírná křivka učení klade důraz spíše na zachycení nápadů než na zvládnutí funkcí softwaru.
Mnoho týmů oceňuje, jak hladce se mapy transformují do prezentačních snímků – můžete brainstormovat a prezentovat koncepty, aniž byste museli svou práci přetvářet v samostatném prezentačním nástroji. Funkce hlasování navíc mění individuální brainstorming na skupinové rozhodování, což týmům pomáhá stanovit priority, které nápady si zaslouží další rozvoj.
Nejlepší funkce MindMeister
- Přidejte informace o úkolech, včetně priorit, termínů a stavu dokončení, k mapovým uzlům a překlenete tak propast mezi plánováním a realizací.
- Vložte mediální soubory, jako jsou videa, dokumenty a odkazy, do uzlů a vytvořte tak bohaté, vícevrstvé myšlenkové mapy, které sdělí více informací, než by dokázal samotný text.
- Pomocí emoji reakcí můžete společně hlasovat o nápadech a shromažďovat názory týmu na to, které koncepty si zaslouží další rozvoj, a to prostřednictvím intuitivního vizuálního hlasovacího systému.
- Získejte přístup k mapám na všech zařízeních s konzistentním uživatelským prostředím, které vám umožní zachytit inspiraci, kdykoli se objeví.
Omezení MindMeister
- Ačkoli platforma technicky podporuje až 10 000 témat na jednu myšlenkovou mapu, při více než 500 tématech může dojít ke snížení výkonu, což vede k pomalejším odezvám a potenciálním problémům s použitelností.
- Úložný prostor pro přílohy je omezen podle úrovně předplatného, přičemž účet Pro umožňuje pouze 1 GB.
Ceny MindMeister
- Zdarma
- Osobní: 4,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno pololetně)
- Pro: 6,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno pololetně)
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MindMeister?
MindMeister je v současné době z nějakého důvodu na počítačích Mac velmi omezený. Telefonní aplikace nemá takovou kapacitu, jakou by měla, a webová verze MindMeister v současné době téměř vždy havaruje. Existuje také málo nebo žádné integrace, a i když mají MeisterTask, můžete integrovat pouze přes webovou verzi, což znamená, že to nemohu použít, protože neustále havaruje.
MindMeister je v současné době z nějakého důvodu na počítačích Mac velmi omezený. Telefonní aplikace nemá takovou kapacitu, jakou by měla, a webová verze MindMeister v současné době téměř vždy havaruje. Existuje také málo nebo žádné integrace, a i když mají MeisterTask, můžete integrovat pouze přes webovou verzi, což znamená, že to nemohu použít, protože neustále havaruje.
🧠 Zajímavost: Kreativní proces Alberta Einsteina zahrnoval kombinatorickou hru, při které míchal nesouvisející nápady, jako například hraní na housle při přemýšlení o fyzice, aby podnítil nové poznatky.
6. Ayoa (nejlepší pro kombinaci mindmappingu s řízením úkolů)
Ayoa vyniká tím, že překlenuje propast mezi kreativními technikami brainstormingu a praktickým provedením.
Tento software propojuje správu úkolů přímo s vizuálním mapováním, čímž eliminuje typické rozporuplnosti mezi generováním nápadů a jejich implementací. Charakteristické radiální myšlenkové mapy nabízejí nový pohled ve srovnání s tradičními větvovými strukturami a často odhalují neočekávané souvislosti mezi koncepty.
Ayoa vyhovuje různým stylům myšlení – vizuální myslitelé mohou prozkoumávat nápady v mapách, zatímco lineární myslitelé mohou přepnout na úkolové tabule zobrazující stejné informace. Tato flexibilita pomáhá mezifunkčním týmům spolupracovat, aniž by všichni museli přistupovat ke stejnému způsobu myšlení.
Nejlepší funkce Ayoa
- Plynule přepínejte mezi zobrazením myšlenkové mapy a tabule úkolů, což členům týmu umožňuje pracovat v jejich preferovaném formátu a zároveň spolupracovat na stejném obsahu.
- Stanovte termíny úkolů v rámci větví myšlenkové mapy a přidejte odpovědnost a časové rámce k kreativním konceptům, aniž byste museli přepínat na samostatné nástroje pro správu projektů.
- Použijte filtry, abyste se mohli soustředit na konkrétní kategorie nebo členy týmu, a dočasně zjednodušte složité mapy, abyste zvýraznili relevantní informace pro různé fáze práce.
- Sledujte průběh projektu od počátečního nápadu až po dokončení pomocí vizuálních indikátorů zobrazujících fáze vývoje, které promění brainstorming v realizovatelné časové osy projektu.
Omezení Ayoa
- Rozhraní může zpočátku zmást uživatele, kteří jsou zvyklí na tradiční příklady myšlenkových map.
- Unikátní kruhový design platformy pro správu úkolů nemusí vyhovovat všem, což může vést k problémům s použitelností.
- Někteří uživatelé vyjádřili nespokojenost s odezvou a efektivitou zákaznického servisu.
Ceny Ayoa
- Zdarma
- Ayoa Ultimate: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ayoa
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
🔍 Věděli jste? Technika brainstormingu zvaná metoda 100 nápadů nutí účastníky rychle vymyslet 100 nových nápadů. Prvních 30 je obvykle zřejmých, ale skutečná kreativita přichází s překonáváním mentálních bloků v pozdějších nápadech.
7. MindNode (nejlepší pro přehledné a nerušivé mapování myšlenek na zařízeních Apple)
MindNode se řídí designovou filozofií společnosti Apple a nabízí elegantní rozhraní, které odstraní vše, co stojí mezi vámi a vašimi nápady. Software začíná krásně jednoduše – prázdné plátno a jediný uzel – a poté se organicky rozšiřuje podle toho, jak proudí vaše myšlenky.
Jeho systém vizuálních značek přidává organizaci, aniž by komplikoval rozhraní, a udržuje mapy přehledné a zároveň informativní.
Fanoušci Apple oceňují zejména to, jak hladce se MindNode synchronizuje mezi zařízeními, což umožňuje plynulý přechod od zaznamenání rychlých myšlenek na nástěnce v iPhonu k jejich dalšímu rozvíjení na Macu nebo iPadu.
Nejlepší funkce MindNode
- Soustřeďte se na jednotlivé uzly pomocí funkce potlačení rušivých vlivů, která dočasně ztlumí zbytek vaší myšlenkové mapy a pomůže vám udržet koncentraci na konkrétní myšlenky.
- Sklopte větve, abyste dočasně zjednodušili složité myšlenkové mapy, což vám umožní sbalit sekce, které nejsou v danou chvíli relevantní, a snížit tak vizuální rušení.
- Exportujte do formátů Markdown, text nebo obrázek se zachováním formátování, díky čemuž budou výsledky vašeho brainstormingu okamžitě použitelné v jiných aplikacích.
Omezení MindNode
- K dispozici výhradně pro uživatele ekosystému Apple, což znamená, že není kompatibilní s Windows ani Androidem.
- Omezené funkce pro spolupráci v reálném čase ve srovnání s webovými alternativami
- Uživatelé nemohou vytvářet a ukládat vlastní šablony pracovních postupů, což může snižovat efektivitu.
Ceny MindNode
- Zdarma
- Plus: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze MindNode
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Výchozí režim mozku (DMN) je zodpovědný za snění a volné asociace. Brainstorming využívá tuto síť a umožňuje vytvářet neočekávané spojení.
8. XMind (nejlepší pro strukturovaný brainstorming s více typy diagramů)
XMind se přizpůsobuje různým myšlenkovým vzorcům tím, že nabízí různé struktury diagramů nad rámec tradičních myšlenkových map. Tento nástroj pro tvorbu myšlenkových map s umělou inteligencí vyniká tím, že pomáhá uživatelům organizovat nápady podle logických vztahů, nikoli pouze podle asociací.
Zahrnuje Ganttovy diagramy, logické stromy, rybí kosti a standardní mind mapping. Režim zen dočasně skryje všechny panely nástrojů a možnosti, čímž vytvoří prostředí bez rušivých vlivů, kde mohou nápady proudit bez přerušení.
Nejlepší funkce XMind
- Použijte předem navržené motivy s koordinovanými barvami, písmy a styly, které změní vzhled celého vašeho diagramu.
- Pomocí režimu Pitch Mode můžete své myšlenkové mapy proměnit v poutavé prezentace, které usnadní jasnou komunikaci vašich konceptů.
- Přidejte spojovací čáry mezi uzly v různých větvích a znázorněte tak souvislosti mezi jednotlivými hierarchiemi nápadů, které by jinak mohly zůstat skryty v tradičních stromových strukturách.
Omezení XMind
- Rozhraní působí techničtěji než některé alternativy.
- Všechny exportované soubory obsahují vodoznak, který omezuje jejich profesionální použití.
- Xmind může být někdy pomalý a při práci s velkými soubory může docházet k problémům s výkonem.
Ceny Xmind
- Zdarma
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Xmind?
Xmind výrazně zaostává za ostatními dodavateli, pokud jde o správu dat; má relativně slabou podporu formátů souborů a nezdá se, že by podporoval export OPML nebo Markdown, což je zásadní pro použití myšlenkových map jako součásti sofistikovaného pracovního postupu při tvorbě dokumentů.
Xmind výrazně zaostává za ostatními dodavateli, pokud jde o správu dat; má relativně slabou podporu formátů souborů a nezdá se, že by podporoval export OPML nebo Markdown, což je zásadní pro použití myšlenkových map jako součásti sofistikovaného pracovního postupu při tvorbě dokumentů.
🔍 Věděli jste, že... V Japonsku se termín Chindōgu (doslova „neobvyklé nástroje“) používá pro brainstorming nepraktických, ale zábavných vynálezů. Ačkoli jsou většina z nich záměrně k ničemu, inspirují k kreativnímu řešení problémů a novému způsobu uvažování.
9. Zoom (nejlepší pro audiovizuální brainstorming s okamžitou zpětnou vazbou)
Zoom se vyvinul z jednoduché videokonferenční platformy v plnohodnotnou platformu pro brainstorming s funkcemi whiteboardu a breakout roomu. Kombinace sledování výrazů tváří při spolupráci ve sdíleném vizuálním prostoru vytváří jedinečně produktivní ideové sezení.
Funkce breakout room umožňuje rozdělit větší skupiny na menší mini-brainstormingové sezení, než se všichni znovu sejdou, aby se podělili o své objevy. Známé rozhraní snižuje technické potíže, protože většina členů týmu již ví, jak Zoom používat.
Pro týmy, které lépe přemýšlejí prostřednictvím konverzace než psaním, poskytuje Zoom perfektní interaktivní prostředí.
Nejlepší funkce Zoom
- Zaznamenávejte brainstormingové sezení pomocí automatického cloudového úložiště, které uchovává jak zvukové diskuse, tak vizuální vývoj na tabuli.
- Sdílejte obrazovky, abyste mohli během tvorby nápadů prohlížet referenční materiály, a vnášejte tak do brainstormingových sezení důležitý kontext, aniž byste ztratili dynamiku konverzace.
- Připojujte poznámky přímo ke sdíleným dokumentům nebo obrázkům, což umožňuje spolupráci na pracovišti při diskusi o možných vylepšeních.
Omezení Zoom
- Uživatelé s licencí Zoom Basic (bezplatná) mají omezení na tři editovatelné tabule.
- Tabule, které nebyly upraveny déle než 120 dní, se automaticky přesouvají do koše.
- Bezplatná verze Zoom omezuje délku schůzky na 40 minut.
Ceny Zoom
- Zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (14 220 recenzí)
🧠 Zajímavost: Společnost LEGO používá metodu zvanou LEGO Serious Play, při které účastníci pomocí kostek fyzicky modelují své nápady. Tento praktický přístup pomáhá odhalit nové způsoby uvažování.
10. ConceptDraw (nejlepší pro tvorbu profesionálních diagramů)
ConceptDraw nabízí diagramy na podnikové úrovni s pozoruhodnou přesností a hloubkou. Tento nástroj pro vizualizaci dat vyniká zejména v situacích, kdy je třeba během brainstormingu vytvořit vizuální dokumentaci v profesionální kvalitě, a ne pouze zaznamenat nápady.
Mnoho technických týmů oceňuje rozsáhlé knihovny tvarů a symbolů specifických pro dané odvětví, díky nimž jsou diagramy pro zúčastněné strany okamžitě rozpoznatelné. A co je ještě lepší? Inteligentní spojky udržují dokonalé vztahy mezi objekty, i když se diagramy vyvíjejí prostřednictvím několika revizí.
Nejlepší funkce ConceptDraw
- Vytvářejte dokonalé spojovací čáry, které zůstanou připojené k objektům i po změně jejich polohy, a zachovejte tak logické vztahy během celého procesu úprav.
- Převádějte mezi různými typy diagramů při zachování vztahů mezi daty, což týmům umožňuje vizualizovat stejné informace prostřednictvím různých strukturálních rámců.
- Integrujte je s balíkem ConceptDraw Office pro rozšíření funkcí a propojení výstupů brainstormingu přímo s nástroji pro správu projektů a prezentace.
Omezení ConceptDraw
- Na rozdíl od některých konkurentů postrádá ConceptDraw DIAGRAM pokročilé funkce pro spolupráci v reálném čase, což může bránit týmové práci na vytváření diagramů.
- Je považován za jednu z dražších možností, což může být pro některé uživatele překážkou.
- Uživatelské rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími softwarovými možnostmi.
Ceny ConceptDraw
- ConceptDrawOFFICE 11: 499 $ za licenci
- ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 $ za licenci
- ConceptDraw PROJECT 15: 299 $ za licenci
- ConceptDraw MINDMAP 16: 199 $ za licenci
- ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 $ za licenci
Hodnocení a recenze ConceptDraw
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ConceptDraw?
Celkově je tento software velmi náročný na zdroje a při pokusu o multitasking zpomalí váš počítač na minimum. Navíc obsahuje mnoho chyb, kvůli kterým se grafika v softwaru správně nezobrazuje na obrazovce. […] Grafika/tvary jsou velmi čisté a ostré, ale jejich vzájemná spolupráce je někdy trochu složitá.
Celkově je tento software velmi náročný na zdroje a při pokusu o multitasking zpomalí váš počítač na minimum. Navíc obsahuje mnoho chyb, kvůli kterým se grafika v softwaru správně nezobrazuje na obrazovce. […] Grafika/tvary jsou velmi čisté a ostré, ale jejich vzájemná spolupráce je někdy trochu složitá.
🔍 Věděli jste? Některé brainstormingové sezení začínají seznamem nejhorších možných nápadů. To snižuje strach z posuzování a často vede k překvapivě užitečným nápadům, když se ty špatné přepracují.
11. Stormboard (nejlepší pro uspořádání výsledků brainstormingu do realizovatelných plánů)
Stormboard transformuje chaotické poznámky z myšlenkových map do organizovaných akčních plánů díky jedinečné kombinaci lepících poznámek a sekcí storm.
Hlasovací mechanismus pomáhá velkým skupinám dosáhnout konsensu bez nekonečných diskusí – účastníci jednoduše vizuálně označí své preference. Mnoho facilitátorů oceňuje, jak Stormboard poskytuje šablony speciálně navržené pro různé metodiky brainstormingu, jako je SWOT analýza nebo workshopy designového myšlení.
Pro týmy, které po generování nápadů zápasí s otázkou „a co teď?“, vytváří Stormboard přirozené cesty od kreativního myšlení k praktické realizaci.
Nejlepší funkce Stormboardu
- Uspořádejte poznámkové lístky do přizpůsobitelných sekcí, které se z počátečních brainstormingových klastrů promění ve strukturované kategorie, pracovní postupy nebo skupiny priorit.
- Hlasujte o nápadech pomocí flexibilního systému, který umožňuje přiřadit různým prioritám různé bodové hodnoty, což týmům pomáhá dosáhnout konsensu.
- Vytvářejte zprávy, které shrnují výsledky brainstormingu, včetně všech nápadů, výsledků hlasování a přidělených úkolů, a poskytují tak komplexní dokumentaci připravenou k distribuci.
Omezení Stormboardu
- Rozhraní softwaru je méně intuitivní než u některých konkurentů.
- Bezplatná verze má výrazně omezené funkce a počet účastníků.
- Mobilní verze je omezenější než verze pro stolní počítače.
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění synchronizace během aktivní spolupráce.
Ceny Stormboard
- Zdarma
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,4/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Stormboardu?
Pokud potřebujete mít kontrolu nad svými schůzkami, zajistit, aby všichni splnili své požadavky a povinnosti, a sledovat, jak daleko jsou všichni, Stormboard vám velmi pomůže. Problémem absence integrace se SalesForce a ZenDesk je, že musíte přidat všechny informace o každém dodavateli nebo klientovi, místo aby je systém načítal z jiných systémů, které používáme.
Pokud potřebujete mít kontrolu nad svými schůzkami, zajistit, aby všichni splnili své požadavky a povinnosti, a sledovat, jak daleko jsou všichni, Stormboard vám velmi pomůže. Problémem absence integrace se SalesForce a ZenDesk je, že musíte přidat všechny informace o každém dodavateli nebo klientovi, místo aby je systém načítal z jiných systémů, které používáme.
Velké nápady začínají kliknutím (nahoru)!
Skvělé nápady potřebují správný prostor, aby mohly růst.
Správný software pro brainstorming udržuje kreativitu v pohybu, nápady organizované a spolupráci snadnou. Místo toho, abyste ztratili inspiraci, proměňte hrubé myšlenky v jasné, realizovatelné plány.
ClickUp usnadňuje brainstorming, organizaci a realizaci – vše na jednom místě. Náčrtněte nápady na tabulkách, propojte koncepty pomocí myšlenkových map a proměňte diskuse v úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. Funkce založené na umělé inteligenci pomáhají rychleji vylepšovat nápady, takže se nic neztratí v chaosu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a realizujte své nejlepší nápady! ✅