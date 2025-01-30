Nebylo by skvělé, kdybyste mohli jednoduše číst myšlenky klientů, abyste pochopili každý detail projektu a dodali vynikající produkt, který přesně odpovídá jejich požadavkům?
I když nám zatím nevyšlo čtení myšlenek, naštěstí existuje několik nástrojů pro správu požadavků, které vám pomohou splnit zbytek tohoto snu!
Nástroje pro správu požadavků umožňují projektovým týmům sledovat všechny požadavky klientů na projekt, včetně změn a aktualizací. To pomáhá projektovým týmům splnit a překonat očekávání svých klientů, což vede k menšímu počtu změn během projektu a celkově spokojenějším klientům. 🙌🏼
Pokud hledáte nástroj pro správu požadavků, jste na správném místě.
Tento podrobný průvodce hodnotí 15 nejlepších nástrojů pro správu požadavků, aby vám pomohl najít ten, který se perfektně hodí pro váš tým.
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu požadavků?
Než se pustíme do podrobného popisu jednotlivých nástrojů, pojďme si nejprve ujasnit základní pojmy. Jaký je podle vás ideální marketingový nástroj?
Obecně řečeno, nástroj pro správu požadavků by měl poskytovat referenci toho, jak by měl finální produkt vypadat na základě potřeb klienta.
Níže jsou uvedeny 3 základní funkce, které by měl vámi vybraný nástroj mít.
1. Funkce pro správu úkolů
Nástroj pro správu požadavků by vám měl umožnit definovat, přizpůsobovat a upravovat požadavky projektu pomocí funkcí, jako jsou popisy úkolů, možnosti importu a exportu dat, editory dokumentů, nástroje pro digitální pořizování poznámek a další. Ať už jsou tyto informace uloženy kdekoli ve vámi zvoleném softwaru, měly by být snadno přístupné všem členům týmu, aby je měli po ruce.
Jaké další funkce pro správu vám mohou pomoci udržet přehled o požadavcích projektu?
Více přiřazených osob k úkolům, společná detekce, sledující, vztahy a závislosti mezi úkoly, přizpůsobitelné stavy úkolů a editace v reálném čase jsou další běžné funkce, které mohou nástroj pro správu požadavků posunout z kategorie „dobrý“ do kategorie „skvělý“. Tyto klíčové funkce přidávají další vrstvu viditelnosti práci vašeho týmu a otevírají cestu k větší spolupráci při používání softwaru.
2. Analýza požadavků
Připravte se, protože tento typ funkce pro správu požadavků má několik úrovní. ✨
Prostudujte si požadavky svých klientů, abyste jasně definovali každý detail. Zjistíte tak, které požadavky spolu souvisejí, a budete moci identifikovat potenciální překážky ještě předtím, než nastanou! To je proaktivní přístup. 🙂
Navíc budete s předstihem vědět, kdy a zda narazíte na nějaké závislosti, které by mohly bránit postupu projektu.
Dashboardy a nástroje pro reporting jsou skvělým způsobem, jak sledovat tyto složité úkoly i milníky, které označují přechod projektu z jedné fáze do druhé. Tyto funkce nejsou jen způsobem, jak kontrolovat váš pokrok, ale také odhalí důležité informace, které můžete sdílet se svým klientem ohledně toho, jak projekt probíhá, zda je na dobré cestě, a přesné údaje o zdrojích, které využívá.
3. Collaboration
Týmová práce přináší výsledky! Váš software pro správu požadavků musí být založen na spolupráci.
Spolupráce je neustálým úsilím a měla by se projevit ve všech funkcích vašeho nového nástroje. Mezi ně mohou patřit:
- @Mentions pro upoutání pozornosti ostatních, kladení otázek a získání souhlasu
- Přiřazené a/nebo propojené komentáře k delegování akčních položek a uchování klíčových konverzací pohromadě
- Chatování v aplikaci nebo instant messaging
- Oznámení při změně stavu úkolu, zmínce vašeho jména nebo nedodržení termínu
- Spousta integrací! Váš příští software pro správu požadavků by měl dobře spolupracovat s jinými nástroji, aby rozšířil jeho funkčnost a zefektivnil vaše procesy.
15 nejlepších nástrojů pro správu požadavků
Zde jsou některé z našich oblíbených a nejvýkonnějších softwarů pro správu požadavků, včetně nejdůležitějších funkcí, výhod a nevýhod, informací o cenách a hodnocení uživatelů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která propojuje vaši práci napříč aplikacemi na jednom místě. Díky stovkám intuitivních a přizpůsobitelných funkcí je ClickUp dostatečně flexibilní pro týmy všech typů a velikostí, aby mohly dodávat produkty co nejefektivněji a posunout produktivitu na zcela novou úroveň.
ClickUp se integruje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, aby zefektivnil vaše procesy a přenesl jakýkoli typ dat do jednoho centrálního hubu, kde mohou vývojáři plánovat, organizovat a spolupracovat na projektech pomocí nástrojů pro spolupráci, jako jsou úkoly, dokumenty, chat, ClickUp Whiteboards a další.
Jinými slovy, k tomu, aby správa požadavků fungovala pro každý projekt, nepotřebujete stovky nástrojů – stačí vám ClickUp. Zde jsou některé z nejvýkonnějších funkcí ClickUp pro správu požadavků:
Funkce ClickUp
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, včetně kalendáře, tabule, Ganttova diagramu, seznamu a dalších, pro plánování, sledování a kontrolu požadavků.
- Přiřazené komentáře, které okamžitě promění jakoukoli myšlenku v úkol, rychle delegují úkoly a @zmíní členy týmu, aby je informovaly o aktualizacích, dokončení nebo změnách požadavků.
- Stovky přizpůsobitelných předem připravených šablon pro rychlé vytvoření pracovního postupu a automatizaci procesů – včetně této šablony pro spolupráci na požadavcích na produkt pro zainteresované strany a vývojáře.
- ClickUp Docs pro definování požadavků v dynamickém editoru dokumentů s vnořenými stránkami, editací v reálném čase, bohatými možnostmi stylizace a sdílenými odkazy pro vytváření podrobných SOP a wiki.
- Priority úkolů pro stanovení jasného pořadí operací
- ClickUp Whiteboards pro rozvíjení nápadů, brainstorming s týmem, plánování procesů a poskytování spolehlivého zdroje informací pro všechny požadavky projektu.
- ClickUp Goals s měřitelnými cíli a automatickým sledováním pokroku pro sladění celého týmu
Výhody ClickUp
- ClickUp nabízí bohatou sadu funkcí pro správu požadavků v každém tarifu – dokonce i zdarma v tarifu Free Forever Plan.
- Vysoce přizpůsobitelná a škálovatelná hierarchická infrastruktura pro plánování každého projektu podle jedinečných požadavků vašeho klienta.
- Několik způsobů, jak sledovat svůj pokrok, včetně dashboardů, sledování času, milníků a jedinečného zobrazení pracovní zátěže v ClickUp.
- Více než 1 000 výkonných integrací, které konsolidují veškerou vaši práci do jednoho centralizovaného pracovního centra.
Nevýhody ClickUp
- Ne všechny zobrazení projektů jsou k dispozici v mobilní aplikaci ClickUp.
- Stovky výkonných funkcí mohou pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení, ale ClickUp nabízí nepřetržitou zákaznickou podporu, která vám s tím pomůže. 🙂
Ceny ClickUp
Přidejte neomezený počet členů a úkolů a získejte 100 MB úložného prostoru s plánem ClickUp Free Forever Plan. S placenými plány od 7 $ získáte přístup k pokročilejším funkcím pro správu požadavků.
P. S. ClickUp nabízí také podnikový tarif. 😎
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. SpiraTeam
SpiraTeam je plnohodnotný nástroj pro správu životního cyklu aplikací. Tato robustní aplikace zvládá vše od požadavků po testovací případy, kódy a implementaci. Váš tým bude pracovat z centrálního dashboardu, kde může vytvářet uživatelské příběhy, přijímat úkoly a sledovat průběh projektu.
Funkce SpiraTeam
- Funkce chatu v reálném čase pro snazší spolupráci
- Projektové dokumenty pro definování, sledování a aktualizaci požadavků
- Integrace s předními platformami pro vývoj a řízení projektů
- Personalizovaný panel ALM
- Přizpůsobené pracovní postupy odpovídající vašim projektům
Výhody SpiraTeam
- Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní
- Všestranné pro různé typy projektů
- Pozorná zákaznická podpora
SpiraTeam cons
- Nemá tříditelný backlog
- Drahé lokální verze
Ceny SpiraTeam
SpiraTeam nabízí cloudovou verzi a verzi pro lokální instalaci. Cena cloudové verze je 34,69 USD za souběžného uživatele za měsíc, zatímco cena plánu SpiraTeam pro lokální instalaci se přizpůsobuje počtu souběžných uživatelů.
Hodnocení a recenze Spira Team
- G2: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (90+ recenzí)
3. Modern Requirements
Pokud již používáte Azure DevOps, je Modern Requirements přirozenou volbou pro správu požadavků. Tento nástroj je přímo integrován do platformy Azure DevOps a umožňuje plynulé a automatické zachycování požadavků.
Funkce Modern Requirements
- Inteligentní dokumenty požadavků, které se aktualizují podle vašich uživatelských příběhů
- Případy použití, které lze jediným kliknutím převést na požadavky
- Předem připravené často kladené otázky pro urychlení sběru požadavků
- Matice sledovatelnosti pro zjednodušení sledovatelnosti požadavků od začátku do konce
- Spolupráce prostřednictvím schvalovacích procesů a revizí požadavků
Výhody Modern Requirements
- Pokročilé zprávy o regulaci a auditovatelnosti
- Schvalovací pracovní postupy jsou doplněny elektronickými podpisy.
- Bezplatný bootcamp s průvodcem
- Praktická základní funkce pro porovnání požadavků před a po revizi nebo dokončení
Modern Requirements cons
- Omezená integrace s jinými vývojovými nástroji
- Postrádá pokročilé šablony
Ceny Modern Requirements
Modern Requirements nabízí bezplatnou zkušební verzi. Ceny jsou k dispozici pouze na vyžádání.
Hodnocení a recenze Modern Requirements
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Visure
Pokud hledáte nástroj pro správu požadavků, který můžete konfigurovat konkrétním způsobem, Visure může být jednou z vašich lepších možností. Tento nástroj pro správu požadavků umožňuje velkou míru přizpůsobení a flexibility.
S Visure však nezískáte pouze správu požadavků, ale také správu změn, správu testů, správu rizik a sledování problémů a vad, které jsou součástí tohoto komplexního softwaru.
Funkce Visure
- Shromažďování požadavků prostřednictvím automatického zachycení z MS Excel, MS Word a ReqIF
- Sledování požadavků prostřednictvím historie požadavků
- Verzování na úrovni dokumentů a prvků
- Komplexní sledovatelnost požadavků, testů, rizik, zdrojového kódu atd.
- Ověření požadavků
- Sdílení požadavků a testů napříč projekty
- Generování reportů pro matice sledovatelnosti, vlastní specifikace a dashboardy
Výhody Visure
- Integruje se s předním softwarem v oblasti vývoje a strojírenství, jako jsou IBM DOORS, JIRA, MATLAB a VectorCAST.
- Podporuje více projektových metodik, jako jsou Agile, V model a vodopád.
- Několik šablon specifických pro dané odvětví
Nevýhody Visure
- Nudné a komplikované vytváření šablon zpráv
- Složité nastavení a konfigurace
Ceny Visure
30denní bezplatná zkušební verze a přizpůsobená cena za prémiovou verzi.
Hodnocení a recenze Visure
- G2: 4,5/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
5. Jama Software
Jama Software je určen pro komplexní projekty se stejně komplexními požadavky.
Tento nástroj pro správu požadavků nabízí prostor pro definování požadavků, provádění testů a předvídání rizik po analýze požadavků.
S Jama můžete zachytit vzájemné závislosti projektu, sledovat svůj pokrok a jasně definovat cíle projektu.
Funkce Jama Software
- Rozhraní založené na prohlížeči
- Podporuje více technických oborů a metodik
- Živá sledovatelnost požadavků a procesů
- Podporuje import a export dat požadavků
- Podporuje Open Rest API pro rozšíření použitelnosti
- Zpráva o viditelnosti a dodržování předpisů
- Spolupráce ve formě virtuálních recenzí a sledování konverzací
Jama Software pros
- Podpora importu a exportu
- Integruje se s několika vývojovými nástroji, jako jsou Jira, Ansys a Azure DevOps.
- Nabízí jak lokální, tak cloudové modely, které vyhovují potřebám vaší organizace.
Jama Software cons
- Chybí šablony
- Omezené nativní nástroje pro vytváření reportů
- Zpoždění a občasná pomalost
- Obtížné nastavení
Ceny Jama Software
Ceny Jama Software jsou k dispozici pouze na vyžádání.
Hodnocení a recenze Jama Software
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
6. Xebrio
Hlavní funkcí, na kterou je třeba se u nástrojů pro správu požadavků zaměřit, je komplexní sledovatelnost – Xebrio tuto funkci a mnoho dalšího nabízí. Díky intuitivním schvalovacím workflow je spolupráce při sběru, sledování a analýze požadavků s Xebrio hračkou. Spojte to se sledováním chyb a získáte plnohodnotný nástroj pro správu projektů s vynikajícími funkcemi pro správu požadavků.
Funkce Xebrio
- Šablony pro řízení projektů a správu požadavků
- Šablony pro schvalování požadavků
- Verze požadavků a změny verzí
- Sledování času projektu
- Spolupráce na dokumentech
Xebrio pros
- Spousta možností přizpůsobení
- Spojuje několik funkcí do jedné – včetně správy úkolů, pokrytí testů, správy požadavků a správy projektů.
- Neomezený počet projektů ve všech tarifech
Xebrio cons
- Poměrně nový nástroj ve srovnání s většinou nástrojů v tomto seznamu.
- Správa úkolů a správa požadavků se účtují samostatně.
Ceny Xebrio
Cena plánu pro správu požadavků začíná na 25 USD za měsíc a uživatele. Xebrio také nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi.
Hodnocení a recenze Xebrio
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Wrike
Wrike je oblíbený nástroj pro správu práce, který kombinuje automatizaci pracovních postupů, správu projektů a týmovou spolupráci do jednoho. Ale i přes mnoho funkcí pro spolupráci má Wrike také své nevýhody.
Funkce Wrike
- Aktualizace všech změn v reálném čase a odškrtávání požadavků
- Vizuální zastřešení a automatizované schvalovací formuláře
- Sledování aktivit a panel aktivit
- Kategorizace požadavků
Wrike pros
- Spousta šablon pro zjednodušení vytváření pracovních postupů, definování požadavků, vytváření zpráv a dalšího.
- Přizpůsobitelné panely, formuláře žádostí a pracovní postupy
- Interaktivní Ganttovy diagramy a sdílené Kanban tabule pro plánování projektů a stanovení podrobných požadavků
- Sdílené týmové kalendáře, abyste měli přehled o úkolech
Wrike cons
- Náročné na naučení, protože tento nástroj byl navržen pro technicky zdatné uživatele.
- Omezený bezplatný tarif
- Pracovní postupy nejsou tak intuitivní, jak byste očekávali.
- S Wrike je těžké stanovit priority požadavků
Ceny Wrike
Profesionální plán Wrike začíná na 9,80 $ za uživatele a měsíc. Wrike má také plán, který je navždy zdarma.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1700 recenzí)
8. IBM DOORS Next
S dobrým jménem, které ho podporuje, je IBM Engineering Requirements Management DOORS Next spolehlivým nástrojem pro správu požadavků pro inženýrské projekty. IBM DOORS Next je obzvláště vhodný pro velké podniky s komplexními projekty, které vyžadují detailní propracovanost v každém detailu. S IBM DOORS Next můžete snadno vytvářet, sledovat a analyzovat požadavky a zároveň dodržovat průmyslové standardy a předpisy.
Pojďme se podívat na funkce správy požadavků společnosti IBM.
funkce IBM
- Watson AI a Requirements Quality Assistant, který poskytuje doporučení ohledně požadavků.
- Vytvářejte, analyzujte a sledujte požadavky ve všech oblastech inženýrství, včetně SaFe, Agile, lean a kontinuálního inženýrství.
- Dynamická sledovatelnost požadavků
- Vlastní přehledy a panely pro zobrazení stavu projektu
IBM pros
- K dispozici na místě i v cloudu, aby nabídly větší flexibilitu.
- Flexibilní a vysoce přizpůsobitelné podle potřeb projektu
- Spousta funkcí pro správu požadavků v komplexním projektu
IBM cons
- Konfigurace je zdlouhavá
- Pro menší podniky může být poměrně drahý.
- Rozhraní může někdy působit neohrabaně a zastarale.
Ceny IBM
Stejně jako většina ostatních nástrojů, i IBM DOORS Next nabízí bezplatnou zkušební verzi a cenu prémiového plánu na vyžádání. Plány však začínají na 164 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze IBM
- G2: 3,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
9. Accompa
Accompa možná nemá nejvíce funkcí pro správu požadavků, ale tento nástroj to vynahrazuje snadným a intuitivním uživatelským rozhraním a jednou z nejlepších zákaznických podpor. Pokud jste menší tým, najdete zde všechny základní funkce, díky kterým bude správa požadavků fungovat hladce.
Funkce Accompa
- Automatické sledování vzájemných závislostí a změn požadavků
- Centrální úložiště pro správu požadavků
- Přístup k Accompa prostřednictvím webového prohlížeče
- Sledování historie změn a definice základních parametrů
- Automatická e-mailová upozornění a integrované diskuzní fóra
Accompa pros
- Snadné použití
- Dobrá funkce přizpůsobení
- Intuitivní funkce vyhledávání a prohlížení
Accompa cons
- Vzhledem k počtu nabízených funkcí je cena poměrně vysoká.
- Postrádá doplňkové funkce, jako je sledování problémů a správa úkolů.
- Žádné šablony, které by vám pomohly nastavit pracovní postup
Ceny Accompa
Standardní balíček začíná na 199 $ a podporuje 5 uživatelů. Každý další uživatel vás bude stát 29 $ měsíčně.
Hodnocení a recenze Accompa
- G2: 4,0/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
10. GatherSpace
Společnost GatherSpace byla založena v roce 2006 s cílem pomáhat agenturám a startupům optimalizovat správu požadavků. Tento nástroj pro správu požadavků zahrnuje funkce pro správu projektů, klientský portál a funkce pro správu požadavků.
Funkce GatherSpace
- Sledování stavu požadavků
- Prioritizace požadavků
- Klientský portál, který se hladce integruje s platformou pro správu požadavků
- Mobilní aplikace pro sledování požadavků a jejich aktualizaci
GatherSpace pros
- Přizpůsobené menším týmům
- Usnadňuje správu požadavků díky integraci funkcí pro správu projektů.
- Cloudové řešení, které usnadňuje přístup a synchronizaci mezi zařízeními
GatherSpace cons
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Omezené materiály zákaznické podpory
- Omezené funkce pro vytváření reportů
- Omezená sledovatelnost od začátku do konce
Ceny GatherSpace
GatherSpace nabízí bezplatnou zkušební verzi a placené tarify od 15 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze GatherSpace
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (3 recenze)
11. Iris Intelligence
Iris Intelligence je podnikový software pro řízení rizik projektů, který pomáhá naší organizaci identifikovat a plánovat zmírňování rizik pro úspěšnější projekty. Iris je škálovatelná platforma, která může fungovat jak pro malé stavební projekty, tak pro složité mezihvězdné mise. 🪐
Iris je nejvhodnější pro společnosti působící v oblasti obrany, státní správy, financí, letectví a stavebnictví.
Funkce Iris
- Vlastní zprávy, které můžete šablonovat pro opakované použití
- Portfolio slices pro zobrazení údajů o portfoliu, jako jsou požadavky podle geografické oblasti a funkce
- Automatické e-mailové připomenutí týkající se aktualizací a změn požadavků
Iris pros
- Škálovatelné a flexibilní, aby vyhovovaly různým projektům a týmům
- Více funkcí, včetně řízení projektů, řízení rizik a správy požadavků
- Moderní, intuitivní a robustní uživatelské rozhraní
Iris cons
- Omezené funkce pro správu požadavků ve srovnání s většinou nástrojů v tomto seznamu
- Základní funkce pro spolupráci
Ceny Iris
Ceny Iris jsou k dispozici pouze na vyžádání.
Hodnocení a recenze Iris
- G2: N/A
- Capterra: N/A
12. Aqua ALM
Aqua ALM je především platforma pro správu testů s funkcí správy požadavků. Tento nástroj vám umožňuje definovat požadavky na začátku projektu, aktualizovat je v případě změn a sledovat požadavky v průběhu projektu.
Funkce Aqua ALM
- Přizpůsobené závislosti
- Omezení pracovních postupů a schvalování pro zefektivnění správy požadavků
- Oznámení o stavu požadavků, aktualizacích a dalších informacích
- Vlastní pole a pracovní postupy
Aqua ALM pros
- Můžete připojit více formátů souborů, včetně PDF, dokumentů, textu a obrázků.
- Import a export jedním kliknutím
- Přizpůsobitelné šablony
- Vylepšená sledovatelnost díky historii změn a zprávám
- rozšíření pro Chrome pro sběr dat a zaznamenávání interakcí
Aqua ALM cons
- Tradičnější rozložení
- Chybí předdefinované zprávy
- Aqua ALM může být náročné na nastavení a přizpůsobení.
Ceny Aqua ALM
Aqua ALM je poměrně drahý, cena začíná na 39 USD za uživatele a měsíc. Tento nástroj pro správu požadavků si však můžete vyzkoušet díky 30denní bezplatné zkušební verzi.
Hodnocení a recenze Aqua ALM
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
13. Jira
Jira je výkonný a dobře známý produkt pro vývoj softwaru pro agilní týmy. Jira je vizuální díky tabulkám ve stylu Kanban, kde můžete plánovat a sledovat úkoly, uživatelské příběhy a problémy. Uživatelské rozhraní Jira je také moderní a relativně intuitivní. Jira však může být pro menší projekty příliš složitá. V takovém případě můžete najít řešení v těchto alternativách Jira.
Funkce Jira
Jira pros
- Více než 3 000 integrací aplikací, včetně integrace Jira-Zendesk
- Vynikající funkce klonování a prioritizace požadavků
- Umožňuje připojit více příloh, jako jsou obrázky, videa, protokoly a odkazy.
Nevýhody Jira
- Obtížné nastavení a naučení se
- Vyžaduje značnou šířku pásma a nadstandardní dostupnost sítě.
- Vyhledávací filtry nejsou uživatelsky přívětivé.
Ceny Jira
Jira nabízí bezplatný tarif pro až 10 uživatelů. Pokud chcete více funkcí a uživatelské podpory, prémiové tarify začínají na 7,50 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
14. Valispace
Tento webový software je nejlepším pomocníkem technického týmu, pokud jde o správu požadavků. Valispace je určen především týmům, které vyvíjejí hardwarové produkty, jako jsou satelity, letadla a rakety.
S Valispace mohou technické týmy zvládnout tyto složité projekty od definice požadavků až po dokončení testování. Zde je několik dalších funkcí, o kterých byste měli vědět:
Funkce Valispace
- Spolupráce v reálném čase s týmy, dodavateli a klienty
- Plná sledovatelnost požadavků
- Podrobný návrh a simulace
- Sledování historie změn požadavků
- Metody ověřování vlastních požadavků
Valispace pros
- Podrobná uživatelská oprávnění a automatizované schvalovací pracovní postupy
- Šablony pro usnadnění procesu nastavení nových požadavků projektu
- Funkce komentářů a chatu pro komunikaci týmu v aplikaci
Valispace cons
- Některé funkce mohou být pomalé nebo nemusí fungovat tak rychle, jak je potřeba.
- Omezené informace v projektových zprávách
Ceny Valispace
Placené tarify Valispace začínají na přibližně 250 USD.
Hodnocení a recenze Vailspace
- G2: N/A
- Capterra: 5,0/5 (1+ recenze)
15. Aha
Aha je především software pro vývoj produktů se specializovanými funkcemi pro správu požadavků. Tento nástroj vám umožňuje stanovit priority funkcí produktu pomocí plánovacích tabulek a scorecardů. Při definování požadavků v Aha můžete vkládat kontrolní seznamy a tabulky, propojovat požadavky s jinými existujícími dokumenty a vytvářet makety.
Funkce Aha
- Plánovací tabule pro správu požadavků a plánování nadcházejících vydání
- Kanbanové tabule pro zobrazení stavu vašich požadavků
- Schvalovací brány požadavků, které zaručují jistotu při postupu projektu
- Story mapy pro lepší vizualizaci potřeb klienta
Aha pros
- Integrace s více než 30 aplikacemi z oblasti projektového řízení, CRM a analytiky
- Komplexní funkce, které vyhoví potřebám každého týmu
- Snadné přizpůsobení vašemu týmu a společnosti
Aha cons
- Ačkoli komplexnost je výhodou, příliš mnoho funkcí a reportů činí tento nástroj nepřehledným.
- Omezené školicí materiály pro plné využití funkcí Aha
- Trochu dražší
- Strmá křivka učení
Ceny Aha
Placené balíčky Aha začínají na 59 USD za uživatele a měsíc. K dispozici je také 30denní bezplatná zkušební verze, která vám pomůže zjistit, zda je Aha pro vás vhodná.
Hodnocení a recenze Aha
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Zjednodušte správu požadavků s ClickUp
Bez řádného plánování a výkonného nástroje pro správu požadavků je správa projektových požadavků přinejmenším hektická.
Navíc riskujete, že zklamete své klienty nebo dodáte produkt, na který prostě nebudete hrdí. 🙁
Tyto nástroje pro správu požadavků vám pomohou plánovat, definovat a sledovat požadavky pro úspěšnější projekty. A protože váš nový software vám ulehčí práci v oblasti správy požadavků, můžete věnovat více času úkolům, na kterých opravdu záleží – spolupráci s týmem, vytváření vysoce kvalitních produktů a navazování nových kontaktů prostřednictvím spokojených zákazníků.
Investujte do nástroje, který nabízí rovnováhu mezi nejdůležitějšími funkcemi pro správu požadavků a dostupnou cenou – jako je ClickUp. 🥰
Nezískáváte jen nástroj pro správu požadavků – získáváte dokonalou platformu pro produktivitu, která centralizuje vaši práci a zefektivňuje vaše procesy díky pokročilé automatizaci pracovních postupů, správě projektů a spolupráci vhodnou pro moderní týmy jakékoli velikosti napříč odvětvími.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte co nejdříve zjednodušovat a automatizovat správu požadavků. 💯