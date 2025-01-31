10 nejlepších softwarů pro vývoj produktů v roce 2025 (recenze a ceny)

Máte na starosti vytvoření dalšího skvělého produktu? Ať už jste členem týmu softwarových vývojářů vytvářejícího digitální produkty nebo výrobního týmu stavějícího fyzické prototypy, proces návrhu produktu není žádná procházka růžovým sadem.
Od návrhu nového produktu až po finální realizaci potřebujete nástroj, který zefektivní váš pracovní postup a zvýší produktivitu v každé fázi vývoje, aniž by omezoval kreativitu vašeho týmu. ?
Software pro vývoj produktů je nezbytný jak pro vývoj fyzických, tak digitálních produktů. Ale s tolika možnostmi na trhu může být těžké určit, který z nich je pro členy vašeho týmu nejlepší volbou.
Pokračujte v prohlížení a získejte informace o nezbytných funkcích nástrojů pro vývoj produktů a objevte 10 nejlepších softwarových řešení pro vývoj produktů tohoto roku.
Co byste měli hledat v softwaru pro vývoj produktů?
Cena a celkový uživatelský dojem jsou samozřejmě důležité, ale doporučujeme také hledat vysoce kvalitní software pro vývoj produktů s následujícími funkcemi:
- Nástroje pro řízení projektů: Vývoj produktů je mnohem snazší, pokud vše rozdělíte do jasných fází. Vaše platforma by měla zahrnovat sledování úkolů, analýzu produktů a nástroje pro spolupráci, které zajistí, že váš tým bude pracovat na stejné vlně. Pokud se zabýváte softwarem, je také dobré hledat řešení, která se specializují na metodiky vývoje Scrum nebo Agile.
- Plánovací nástroje: Dobrý software pro tvorbu plánů vám pomůže dosáhnout cíle včas a v ideálním případě i v rámci rozpočtu. Bonusové body získáte, pokud najdete nástroj pro tvorbu plánů s funkcí drag-and-drop, který vám ušetří ještě více času ?
- Prototypování a tvorba drátových modelů: Proč oddělovat své nápady na nové produkty od pracovního postupu? Místo toho, abyste své návrhy izolovali v nástrojích Figma nebo Sketch, hledejte nástroje pro správu produktů, které umožňují okamžité prototypování.
- Automatizace: Ruční práce je tak rok 2005. Automatizace a nástroje umělé inteligence zefektivňují pracovní postupy, takže se váš tým může soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou, místo aby psal stovky popisů produktů?️
- Zpětná vazba od zákazníků: Zpětná vazba od zákazníků je vždy důležitá, ale v oblasti produktového designu je klíčová. Vyberte si software pro vývoj produktů, který je integrován s nástroji pro průzkumy, jako jsou Typeform nebo SurveyMonkey, abyste mohli shromažďovat informace přímo od koncových uživatelů a lépe tak porozumět potřebám zákazníků.
10 nejlepších nástrojů pro vývoj produktů pro rok 2024
Vaše produktové nápady mají potenciál změnit svět. Osvoboďte se od zátěže ručního sledování pomocí těchto nástrojů pro správu produktů.
1. ClickUp
Zabýváte se několika produkty, projekty a lidmi najednou. Místo toho, abyste vše spravovali přes kanál Slack nebo e-mailovou schránku, vyzkoušejte řešení pro správu projektů, jako je ClickUp. Jistě, jsme známí především správou úkolů, ale produktovým týmům nabízíme mnoho dalších výhod. ✨
Pomocí ClickUp vytvořte jasný plán vývoje produktu a sjednoťte se se svým týmem pro vývoj produktů. Získáte rámec pro definování odpovědnosti za plán, vytvoření strategie produktu, shromažďování zpětné vazby od uživatelů a uvedení produktů na trh.
Pomocí šablony ClickUp Product Strategy rychle vytvořte jasný a udržitelný plán, který zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
A už nikdy nebudete muset vytvářet plány od nuly. Stačí si vybrat jednu z mnoha připravených šablon ClickUp, vložit do ní svá data a můžete začít. ?
Chcete-li ušetřit ještě více času, požádejte ClickUp AI, aby za vás vyplnil šablonu. Jedná se o jedinou AI na světě zaměřenou na konkrétní pracovní role, takže je ideální i pro ty nejtechnologičtější týmy vývoje produktů. ?️
Produktové týmy také těží z integrovaného sledování problémů, správy sprintů a dashboardů v reálném čase, které nabízí ClickUp. Pokud jste členem týmu DevOps, máme také schopnosti zvládnout vaše pracovní postupy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Potřebujete napsat popisy produktů? Zadejte několik pokynů a nechte psací nástroj ClickUp AI postarat se o zbytek ?
- Vyzkoušejte brainstorming v reálném čase s ClickUp Whiteboards, Docs nebo Chat messaging.
- Ať už chcete realizovat projekt Kanban, Scrum nebo Agile, ClickUp Workspace je pro to ideální volbou.
- ClickUp je integrován s nástroji, které již znáte a máte rádi, včetně Toggl, Slack, GitLab a Zoom.
Omezení ClickUp
- Pro přístup k ClickUp AI potřebujete placený účet ClickUp.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže si dejte čas na seznámení se s platformou.
Ceny ClickUppricing
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Monday.com
Někteří lidé možná nesnáší pondělky, ale spousta lidí miluje Monday.com. Jedná se především o platformu pro správu práce, ale má také samostatné platformy pro CRM prodeje a životní cyklus vývoje produktů. ??
Je primárně přizpůsobeno tvorbě digitálních produktů, ale pokud potřebujete svůj produkt umístit do e-commerce nebo digitálního prostoru, mohlo by vám to vyhovovat.
Monday.com nabízí mnoho funkcí mimo oblast vývoje produktů, takže se hodí, pokud vaše organizace potřebuje nástroj pro projektové řízení pro více oddělení a zainteresovaných stran, nejen pro vývoj produktů.
Nejlepší funkce pondělí
- Vytvořte seznam funkcí, abyste neztratili přehled o užitečných opravách.
- Vytvořte plán vydání, aby všichni věděli, co se děje.
- Provádějte retrospektivy projektů, abyste vylepšili budoucí iniciativy.
- Kategorizujte průběh úkolů pomocí přizpůsobitelných barevných aktualizací stavu.
Omezení pondělí
Pondělí ceny
- Zdarma pro až dvě pracovní stanice
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele pro tři licence, fakturováno ročně
- Standard: 10 USD/měsíc za uživatele pro tři licence, fakturace ročně
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele pro tři licence, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
3. Jira
Software pro vývoj produktů Jira od společnosti Atlassian je od základu navržen jako řešení pro řízení vývoje softwaru. Pokud jste agilní tým, Jira vám bude vyhovovat ihned po instalaci – není třeba ji nijak upravovat.
Využijte software pro řízení projektů ke strategickému plánování, sledování aktualizací, monitorování vydaných verzí a automatizaci pracovních postupů, abyste mohli vytvářet lepší software v kratším čase. ⭐
Nejlepší funkce Jira
- Zvládněte prioritizaci projektů díky zobrazení všeho v časové ose.
- Sledujte všechny verze a vydání na jednom jednoduchém panelu.
- Získejte přehledy v reálném čase o chybách, nedokončených úkolech, sledování času a dalších údajích.
- Využijte automatizaci bez kódování pro řešení zranitelností a problémů.
Omezení Jira
- Jira je určena pro vývoj softwaru, takže nemá smysl používat tento nástroj, pokud nejste členem týmu pro vývoj softwaru.
- Několik uživatelů uvádí, že uživatelské rozhraní je matoucí.
Ceny Jirapricing
- Zdarma
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 700 recenzí)
4. Wrike
Potřebujete univerzální nástroj pro vývoj produktů? Vyzkoušejte Wrike. Tato aplikace je vhodná pro všechna oddělení a všechny případy použití, takže je ideální, pokud hledáte nástroje pro řízení projektů pro všechny oblasti, od vývoje produktů přes marketing až po lidské zdroje.
Workflow pro kontrolu kvality od společnosti Wrike se skvěle hodí pro produkty zaměřené na obsah, jako jsou elektronické knihy nebo kurzy, zatímco funkce pro plánování projektových zdrojů jsou ideální pro správu harmonogramů, týmů a rozpočtů. ?
Nejlepší funkce Wrike
- Spravujte projekty buď v seznamu, nebo jako Kanban tabuli, abyste měli přehled o plánu vývoje produktu.
- Wrike se integruje s více než 400 oblíbenými aplikacemi.
- Vytvářejte vlastní žádosti s podmíněnou logikou a sbírejte tak užitečná data.
- Spolupracujte, prověřujte a schvalujte produkty v rámci efektivního pracovního postupu.
Omezení Wrike
- Mnoho uživatelů tvrdí, že Wrike není uživatelsky přívětivý.
- Jiní chtějí jednodušší filtry a navigaci
Ceny Wrikepricing
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
5. Aha!
Stejně jako Jira je i Aha! navržen speciálně pro vývoj softwaru. Mějte na paměti, že budete muset přidat samostatné předplatné pro produktové roadmapy (Aha! Roadmaps), zpětnou vazbu od zákazníků (Aha! Ideas), informace o produktech (Aha! Notebooks) a vývoj (Aha! Development). Modulární nastavení není pro každého, ale pokud potřebujete jen několik modulů, může vám pomoci ušetřit pár korun. ?
Aha! Nejlepší funkce
- Vytvořte vizuální plány vývoje produktů, aby byl váš tým na stejné vlně.
- Shromažďujte a analyzujte údaje o zákaznících, abyste mohli reagovat na trendy.
- Vytvořte pro svůj tým interní centrum znalostí o produktech, které obsahuje 100 hotových šablon pro správu produktů.
- Vyberte si z metodik Scrum, Kanban nebo SAFe pro agilní vývoj softwaru.
Omezení Aha!
- Pokud chcete mít přístup ke všem funkcím Aha!, náklady se zvyšují.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma je nepřehledná a obtížně ovladatelná.
Aha! ceny
- Aha! Roadmaps: 59 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Aha! Ideas: 39 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Aha! Notebooks: 9 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Aha! Develop: 9 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Aha!
- G2: 4,3/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (510+ recenzí)
6. Bitrix24
Bitrix24 není jen software pro vývoj produktů, ale komplexní online nástroj pro práci. Využijte jej pro týmovou spolupráci, správu zákaznických dat, správu úkolů, personální agendu, automatizaci a dokonce i pro tvorbu webových stránek. ?️
Nejlepší funkce Bitrix24
- Přepněte do režimu zaměření na úkoly a zefektivněte svůj feed.
- Spolupracujte na cestách s mobilní aplikací Bitrix24.
- Sledujte data o cílech projektu, KPI zaměstnanců a další informace.
- Udržujte své chaty a nástroje pro videokonference na jednom místě
Omezení Bitrix24
- Bitrix24 postrádá funkce specifické pro vývoj produktů, takže může být pro specializované produktové týmy příliš obecný.
- Několik uživatelů uvádí, že použitelnost mobilní aplikace by mohla být lepší.
Ceny Bitrix24pricing
- Základní: 49 $/měsíc pro pět uživatelů, fakturace ročně
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů, fakturace ročně
- Profesionální: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů, fakturováno ročně
- Enterprise: 399 $/měsíc pro 250 uživatelů, fakturace ročně
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (790+ recenzí)
7. Azure Boards
Technické týmy, radujte se: Azure přichází s bezplatným nástrojem pro vývoj produktů. Přejděte do Azure Boards ve svém účtu Azure a vytvářejte Kanban tabule, sledujte backlogy softwaru a vytvářejte vlastní reporty. ?
Nejlepší funkce Azure Boards
- Plánujte sprinty pomocí drag-and-drop Kanban nebo Scrum tabulek.
- Integrujte Azure Boards s GitHubem
- Přizpůsobte si dashboardy a sledujte v reálném čase pokrok týmu v každé fázi životního cyklu produktu.
- Využijte Azure Boards ještě lépe díky více než 1 000 integracím.
Omezení Azure Boards
- Azure Boards je bezplatný nástroj, ale k jeho používání potřebujete předplatné Azure.
- Jelikož se jedná o doplněk k Azure, není tak robustní jako jiné softwarové produkty pro vývoj produktů.
Ceny Azure Boardspricing
- Zdarma
Hodnocení a recenze Azure Boards
- G2: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: N/A
8. Trello
Ať už píšete software nebo vytváříte prototypy fyzických produktů, Trello je užitečný a intuitivní nástroj, který pomáhá udržet produktivitu a soustředění vašeho týmu. Tento software pro vývoj produktů začínal jako aplikace pro Kanban tabule. Dnes zahrnuje hotové pracovní postupy pro zefektivnění řízení projektů, zaškolování nových zaměstnanců, schůzek a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Trello
- Využijte jednu ze šablon Trello a urychlete vytváření tabulek a dokumentů ?
- Propojte aplikace třetích stran se svým účtem Trello pomocí Trello Power-Ups.
- Organizujte všechny aspekty své produktové vize na jednom místě, včetně kódu, specifikací a produktových plánů.
- Přepněte do zobrazení časové osy nebo Ganttova diagramu a získejte přehled o všech milnících projektu a termínech.
Omezení Trella
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Trello umožňovalo více možností hierarchie úkolů.
- Jiní říkají, že je obtížné najít soubory a přílohy napříč více tabulemi.
Ceny Trellopricing
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 17,50 $/měsíc za uživatele pro 50 uživatelů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
9. Miro
Miro je nástroj pro vývoj produktů jiného druhu. Nezaměřuje se tolik na řízení projektů, ale spíše na tvorbu nápadů a spolupráci. Představte si ho jako digitální nástroj pro mindmapping a whiteboard, který slouží k vytváření velkých nápadů.
Ale nebojte se – Miro má také funkce pro správu projektů, které zobrazují vaše úkoly v časové ose nebo v kanbanovém zobrazení. Možná není tak robustní jako jiné nástroje pro správu projektů, ale rozhraní Miro s funkcí drag-and-drop je jednoduché a uživatelsky přívětivé. ?
Nejlepší funkce Miro
- Integrujte s Jira, Monday.com, Asana a 130 dalšími aplikacemi.
- Ušetřete čas s více než 2 500 šablonami Miro.
- Vytvářejte nekonečné množství pláten Miro a uchovávejte tak všechna data na jednom místě.
- Vytvářejte vlastní diagramy, grafy a další pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop.
Omezení Miro
- Miro je pomalý a nepraktický, pokud pracujete s velkými tabulemi.
- Několik uživatelů tvrdí, že mobilní aplikace prostě nestačí držet krok s velkými tabulemi Miro.
Ceny Miropricing
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
10. Productific
Tento cloudový nástroj možná není nejznámější na trhu, ale Productific je stále solidní volbou pro týmy, které potřebují jednoduchý nástroj pro vývoj produktů. Provádějte průzkumy mezi uživateli, vytvářejte ankety pro hlasování o funkcích a řaděte své úkoly v backlogu, abyste mohli provést změny, které budou pro vaše uživatele nejvýznamnější. ☑️
Nejlepší funkce Productific
- Sledujte metriky využití a získejte přehled o chování uživatelů v měřítku.
- Vytvořte hlasování o funkcích, abyste objevili nové funkce s vysokou hodnotou.
- Vytvářejte seznamy změn a sdílejte je se svými zákazníky, aby věděli, co je čeká.
- Productific podporuje zákaznické poradní výbory, kde můžete komunikovat s B2B zákazníky v soukromých skupinách.
Omezení Productific
- Productific nemá mnoho recenzí.
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce nejsou za danou cenu dostatečně výhodné.
Ceny Productific pricing
- Start-Up: 9 $/měsíc za produkt, fakturováno ročně
- Růst: 18 $/měsíc za produkt, fakturováno ročně
- Tým: 45 $/měsíc za produkt, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Productific
- G2: N/A
- Capterra: 4/5 (1 recenze)
ClickUp: Software pro správu produktů, který pracuje stejně tvrdě jako vy
Existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a v konečném důsledku podpořit vývoj lepších produktů. Deset nástrojů v tomto seznamu vám pomůže dosáhnout cíle, ale pokud chcete dosáhnout cíle s menším stresem a námahou, vyberte si ClickUp. ?
Kombinujeme šablony, správu projektů, spolupráci, umělou inteligenci a mnoho dalšího. Rozlučte se s přepínáním mezi úkoly a přivítejte rozumnější způsob navrhování produktů, které mění život.
Proměňte své velké nápady v realitu, krok za krokem. Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.