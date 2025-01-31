10 nejlepších softwarů pro správu zainteresovaných stran v roce 2025

Úspěch obchodních iniciativ je ovlivněn zainteresovanými stranami v projektu. Ať už se jedná o zaměstnance, zákazníky, partnery, investory nebo jiné role, sledování vaší komunikace a závazků vůči zainteresovaným stranám je jednou z nejdůležitějších věcí, které musíte ve svém podnikání dělat. Klíčem k efektivnímu výkonu této práce je výběr správného softwaru pro správu zainteresovaných stran.
Tyto nástroje vám umožní sledovat a spravovat vaše interakce se zainteresovanými stranami. Budete moci ukládat informace o jejich preferencích a stavu vašich jednání s nimi a pomocí analýzy dat se dozvědět více o vašich zainteresovaných stranách. Nejlepší software také obsahuje rozsáhlé komunikační a kolaborační nástroje, které vám pomohou navázat spolupráci a udržovat dlouhodobé vztahy.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu zainteresovaných stran?
Správa zainteresovaných stran zahrnuje vaše vztahy prakticky se všemi, s nimiž obchodujete. Proto se vyplatí najít softwarový produkt, který co nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Kromě funkcí specifických pro vaše potřeby je při výběru řešení pro správu zainteresovaných stran ve vaší organizaci třeba mít na paměti několik obecných zásad:
- Snadné použití a uživatelské rozhraní: Software by měl být intuitivní a snadno použitelný nebo by měl poskytovat rozsáhlé školení, které zaměstnancům usnadní rychlé osvojení jeho používání.
- Komunikace a spolupráce: Hledejte integrované nástroje pro komunikaci a spolupráci s interními zainteresovanými stranami, díky kterým nebudete muset spoléhat na externí nástroje.
- Centralizace a správa dat: Software by měl sloužit jako centrální úložiště všech informací o zainteresovaných stranách, interakcích a historii komunikace.
- Analýzy a reporty: Nástroj by měl nabízet robustní reportovací a analytické nástroje, abyste mohli snadněji sledovat pokrok svých snah.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Jelikož budete platformu pro správu zainteresovaných stran používat k ukládání citlivých údajů, musí splňovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany údajů a nabízet funkce pro ochranu údajů.
- Integrační schopnosti: Pokud se software dobře integruje s ostatními nástroji ve vašem technologickém stacku, zefektivní vaše pracovní postupy a zajistí vyšší úroveň integrity dat.
- Škálovatelnost: Jak vaše firma roste, potřebujete software, který s ní dokáže růst. Hledejte aplikaci pro správu zainteresovaných stran, která podporuje jak malé firmy, tak i podnikové zákazníky.
10 nejlepších softwarů pro správu vztahů se zainteresovanými stranami v roce 2024
Výběr správného produktu vám umožní pracovat rychleji a odemknout páky růstu. Abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí pro vaše podnikání, sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro správu zainteresovaných stran na trhu v roce 2024.
1. ClickUp
Bezplatný software pro správu projektů a funkce pro správu vztahů se zákazníky (CRM) od ClickUp jsou natolik univerzální, že se stanou přínosem pro správu zainteresovaných stran. ClickUp CRM se neomezuje pouze na zákazníky, ale umožňuje vám sledovat a spravovat vztahy se zainteresovanými stranami. Snadno ukládejte preference, interakce a historii zapojení všech, s nimiž obchodujete.
Šablona ClickUp Stakeholder List zjednodušuje proces vytváření a údržby seznamu zainteresovaných stran. Umožňuje vám je kategorizovat a segmentovat na základě jejich rolí a zájmů, což vede k lepší personalizaci a komunikaci. Chcete-li získat ještě více informací, vyzkoušejte šablonu Clickup Stakeholder Analysis.
Sdílení informací se zainteresovanými stranami a provádění dalších komunikačních a kolaboračních úkolů je s ClickUp Dashboards snadné. Tyto platformy nabízejí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, aby vám vždy poskytly informace, které potřebujete, když je potřebujete.
ClickUp je však více než jen schopné řešení pro správu zainteresovaných stran; nabízí komplexní sadu funkcí, díky nimž se stává komplexním obchodním řešením pro většinu vašich technologických potřeb.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp AI pro generování souhrnů komentářů, návrhů dokumentů, vytváření akčních položek a dalšího.
- Funkce sledování úkolů a více přiřazených osob pro zefektivnění aktivit zapojení stakeholderů
- Přizpůsobitelné nástroje pro správu úkolů a spolupráci pro řízení projektů externích dodavatelů
- Sledování cílů a monitorování pokroku pro efektivní správu dat o zainteresovaných stranách
- Integrace s různými aplikacemi třetích stran
- Ganttovy diagramy pro plánování projektů
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být obtížné se s ním naučit pracovat.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/měsíc na člena pracovního prostoru.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Totango
Totango je platforma pro úspěch zákazníků, která se zaměřuje na správu zainteresovaných stran. Její software mapuje všechny osoby, které podporují úspěch zákazníka. Mapuje také vztahy mezi zainteresovanými stranami, abyste mohli pochopit úroveň jejich zapojení.
Modulární design softwaru usnadňuje výběr komponent, které chcete použít pro své konkrétní obchodní potřeby.
Pomocí šablon pro mapování stakeholderů můžete vytvářet profily a shromažďovat standardizovaná data z interakcí, jako je podpora, prodej a schůzky. Získáte tak 360stupňový pohled na jeden profil. Nabízí také řešení pro řízení rizik stakeholderů, jako jsou automatizované pracovní postupy pro správu zapojení stakeholderů v průběhu času na základě úrovní a dalších podrobností.
Reportovací panely poskytují přehled o klíčových metrikách pro optimalizaci úspěšných programů. Mezi tyto metriky patří rizika obnovení, skóre spokojenosti zákazníků, úroveň zapojení a návratnost investic. Software se integruje s dalšími nástroji, aby shromažďoval informace pro komplexnější přehled.
Nejlepší funkce Totango
- Sledování spokojenosti a zapojení zákazníků
- Segmentace zákazníků a personalizovaná komunikace
- Sledování a analýza cesty zákazníka
- Integrace s CRM a podpůrnými nástroji
Omezení Totango
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být složité.
- Cena je vyšší než u mnoha konkurentů.
Ceny Totango
- Starter: 2 988 $/rok
- Enterprise: 18 000 $/rok
- Premier: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Totango
- G2: 4,4/5 (780 recenzí)
- Capterra: 4/5 (24 recenzí)
3. Mapování zainteresovaných stran
Tato sada produktů, vydaná společností Stakeholder Management, se skládá z dobře zdokumentované metodiky pro práci se zainteresovanými stranami a sady šablon tabulek.
Metodika Stakeholder Circle pomáhá řídit zapojení stakeholderů do obchodních iniciativ. Poskytuje nástroje pro identifikaci, prioritizaci, vizualizaci, zapojení a monitorování stakeholderů. Identifikuje také stakeholdery prostřednictvím diskusí, aby pochopila jejich potřeby a dopad.
Prioritizace hodnotí moc, blízkost a naléhavost a vytváří žebříček stakeholderů. Nástroj poté zmapuje nejdůležitější stakeholdery do kruhu a vizualizuje jejich význam pomocí velikosti, barvy a pozice. Můžete vyvíjet a sledovat strategie zapojení podle toho, jak se mění potřeby a vztahy se stakeholdery.
Tři šablony Microsoft Excel poskytují různé stupně analýzy zainteresovaných stran na základě metodiky Stakeholder Circle.
Nejlepší funkce mapování stakeholderů
- Vizuální mapování stakeholderů a vztahů
- Sledování zapojení a historie komunikace
- Přizpůsobitelné profily stakeholderů
- Jednorázový nákup
Omezení mapování stakeholderů
- Návrh založený na Excelu znamená omezené možnosti integrace.
- Omezené informace z recenzí zákazníků
Ceny za mapování stakeholderů
- Pracovní list pro zainteresované strany: 30 $
- Stakeholder on a Page: 5 $
- Komunikační plán: 20 $
Hodnocení a recenze mapování stakeholderů
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. Darzin
Darzin Stakeholder CRM umožňuje vaší společnosti mapovat, sledovat a komunikovat se všemi klíčovými zainteresovanými stranami na jedné centralizované platformě. Pomáhá identifikovat interní a externí zainteresované strany související s vývojem projektů nebo jinými iniciativami. Uživatelé mohou vytvořit profily pro každou zainteresovanou stranu a zaznamenat podrobnosti, jako je úroveň vlivu, historie zapojení a priority.
CRM využívá funkce mapování vztahů k vizualizaci propojení mezi zainteresovanými stranami. Automatizované pracovní postupy pak řídí oslovování a komunikaci, například zasílání přizpůsobených e-mailů nebo zpráv. Informace z různých profilů a zdrojů dat poskytují 360stupňový pohled na každou zainteresovanou stranu. Metriky výkonu ukazují úroveň zapojení v průběhu času.
Integrace s jinými systémy poskytuje relevantní data o zainteresovaných stranách. Pro generování vysoce specifických dat obsahuje software nástroje pro vytváření průzkumů, které můžete použít ke shromažďování relevantní zpětné vazby od zainteresovaných stran.
Nejlepší funkce Darzin
- Plánování a sledování zapojení zainteresovaných stran
- Sběr a analýza zpětné vazby v reálném čase
- Přizpůsobitelné reporty a analytika
- Integrace s CRM a nástroji pro průzkumy
Omezení Darzinu
- Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné informace o cenách.
- Někteří uživatelé požadují více automatizačních funkcí.
Ceny Darzin
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Darzin
- G2: 4,8/5 (čtyři recenze)
5. InfoFlo
CRM pro zainteresované strany od InfoFlo pomáhá spravovat vztahy prostřednictvím vytváření profilů, sledování komunikace a přizpůsobení. Profily zachycují kontaktní údaje a historii interakcí v jednom komplexním přehledu. Sleduje interakce, jako jsou e-maily a schůzky, aby zajistil konzistentní komunikaci.
Zainteresované strany můžete segmentovat pomocí přiřazených značek, polí a kategorií. Úkoly, připomenutí a dokumenty centrálně spravují termíny a důležité informace. Funkce reportingu vám pomohou měřit úspěšnost vašich snah.
Základní balíček zahrnuje integraci s Bing Maps pro zakreslování geografických informací o stakeholderovi. Integrace s dalšími nástroji pro vývoj projektů jsou k dispozici jako doplňky.
Nejlepší funkce InfoFlo
- Správa kontaktů a stakeholderů
- Sledování historie komunikace
- Ukládání dokumentů a souborů
- Integrace s e-mailovými a kalendářovými nástroji
Omezení InfoFlo
- Uživatelské rozhraní by mohlo být modernější.
- Někteří uživatelé zmiňují občasné problémy s výkonem.
Ceny InfoFlo
- InfoFlo Core: 99 $
- InfoFlo Offline: 199 $
- InfoFLo PBX: 399 $
Hodnocení a recenze InfoFlo
- G2: 4,5/5 (91 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (95 recenzí)
6. StakeWare
StakeWare je software pro správu zainteresovaných stran, který vám pomůže identifikovat, analyzovat a zapojit vaše klíčové zainteresované strany. Poskytuje nástroje pro mapování zainteresovaných stran na základě vlivu, důležitosti a dalších faktorů. Uživatelé mohou zaznamenávat kontaktní informace, historii vztahů, zájmy, problémy a další podrobnosti, které pomáhají segmentovat a kategorizovat zainteresované strany.
StakeWare usnadňuje sledování aktivit souvisejících se zapojením, jako jsou schůzky, e-maily a hovory. Tento software obsahuje několik vestavěných nebo integrovaných nástrojů pro spolupráci, díky čemuž je účinnou aplikací pro týmovou komunikaci.
Funkce pro vytváření reportů poskytují informace nezbytné pro vývoj cílených plánů zapojení. Informace o stakeholderech a související analytické údaje jsou snadno dostupné v dashboardu softwaru.
Nejlepší funkce StakeWare
- Identifikace a kategorizace stakeholderů
- Sledování problémů a řízení řešení
- Historie komunikace a sdílení dokumentů
- Upozornění, když stakeholder vyžaduje pozornost
Omezení StakeWare
- Omezené uživatelské recenze
- Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné informace o cenách.
Ceny StakeWare
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze StakeWare
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
7. Tractivity
Tractivity je platforma pro zapojení stakeholderů určená pro společnosti, které spravují komplexní prostředí stakeholderů. Mezi klíčové funkce patří přizpůsobitelné mapování stakeholderů, které uživatelům umožňuje vizualizovat sítě stakeholderů a segmentovat skupiny. Systém poskytuje digitální profily pro každého stakeholdera, v nichž jsou uloženy kontaktní údaje, minulé interakce, zájmy a další atributy.
Tractivity vám umožňuje spolupracovat s členy týmu na plánování strategií zapojení. Strategie můžete přizpůsobit různým typům stakeholderů nebo problémům. Platforma zefektivňuje provádění úkolů souvisejících se zapojením, včetně plánování schůzek, sdílení dokumentů a provádění průzkumů.
Sledování klíčových metrik v reálném čase a podrobné reporty vám poskytnou přehled o názorech stakeholderů. Mezi další funkce patří zaznamenávání problémů, diskusní fórum a kalendář událostí.
Nejlepší funkce Tractivity
- Plánování a sledování zapojení zainteresovaných stran
- Řízení problémů a stížností
- Přizpůsobitelné panely a přehledy
- Integrace s CRM a komunikačními nástroji
Omezení Tractivity
- Pro některé uživatele je jeho osvojení náročné.
- Někteří uživatelé zmiňují občasné technické potíže.
Ceny Tractivity
- Ceny začínají na 129 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze Tractivity
- G2: 4,5/5 (tři recenze)
8. Jambo
Jambo je flexibilní software pro správu zainteresovaných stran určený pro malé a střední organizace. Jeho funkce vám umožňují mapovat zainteresované strany, zaznamenávat jejich profily a plánovat aktivity pro zapojení.
Mezi klíčové funkce patří výkonná segmentace stakeholderů a nástroje pro mapování vašich vztahů se stakeholdery. Můžete dokumentovat interakce, prohlížet historii interakcí a označovat problémy nebo příležitosti pro každého stakeholdera.
Software obsahuje funkce pro podporu správy úkolů. Uživatelé v roli správce mohou přidělovat a schvalovat úkoly a plánovat akce, schůzky a komunikaci se zainteresovanými stranami. Posiluje spolupráci prostřednictvím interního nástroje pro komentáře, což umožňuje lepší transparentnost projektů.
Funkce reportingu zahrnuje hodnocení kvality vztahů a metriky zranitelnosti. Často generované reporty můžete uložit jako šablony pro snadný přístup.
Jambo klade důraz na uživatelské přívětivost a cenovou dostupnost pro firmy s menším rozpočtem a malými týmy zapojenými do práce se zainteresovanými stranami.
Nejlepší funkce Jambo
- Zapojení a komunikace se zainteresovanými stranami
- Přizpůsobitelné průzkumy a sběr zpětné vazby
- Sledování řešení problémů
- Integrace s komunikačními platformami
Omezení Jambo
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za matoucí.
- Počáteční fáze učení může být náročná.
Ceny Jambo
- Jambo Professional: 995 $/měsíc
Hodnocení a recenze Jambo
- G2: 4/5 (jedna recenze)
9. Kahootz
Kahootz je platforma pro správu vztahů se zainteresovanými stranami se zaměřením na maximalizaci dopadu. Umožňuje vám zmapovat různé skupiny zainteresovaných stran a zjistit, jak se vzájemně ovlivňují na základě faktorů, jako je vliv nebo dopad.
Každý stakeholder má profil, do kterého můžete zaznamenávat atributy, které vám pomohou je segmentovat. Odtud vám dashboardy a vizualizace poskytnou přehled o náladách, sdílených nápadech a příležitostech. Manažeři mohou tyto informace využít k navrhování přizpůsobených strategií zapojení a ke kontrole pokroku.
Agilní nástroje pro řízení projektů udržují iniciativy na správné cestě díky funkcím, které konkurují nástrojům pro spolupráci v podniku. Ať už se jedná o schůzky, průzkumy nebo kampaně, úkoly lze snadno sledovat od prvního přidělení až po konečné schválení. Automatické připomenutí zajistí, že nic neunikne vaší pozornosti.
Nejlepší funkce Kahootz
- Software pro spolupráci se zainteresovanými stranami
- Sdílení souborů a spolupráce na dokumentech
- Nástroje pro správu úkolů a projektů
- Integrace s různými aplikacemi pro zvýšení produktivity
Omezení Kahootz
- Software může být obtížné se naučit
- Někteří uživatelé považují možnosti přizpůsobení za nedostatečné.
Ceny Kahootz
- Starter: 7 £/měsíc na uživatele
- Profesionální: 11,55 £/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10,97 £/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kahootz
- G2: 4,4/5 (29 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (13 recenzí)
10. Simply Stakeholders
Simply Stakeholders je snadno použitelný nástroj pro správu vztahů se zainteresovanými stranami. Tento nástroj vám umožňuje sledovat problémy, mapovat zainteresované strany a získávat poznatky prostřednictvím analýzy sentimentu založené na umělé inteligenci. Můžete importovat nebo přidávat kontakty, zvát členy týmu a integrovat komunikační nástroje, jako jsou Gmail a Outlook.
Funkce mapování softwaru vám umožní vizualizovat zainteresované strany podle vlivu, zájmu a dopadu. Jděte nad rámec vizualizace a získejte hlubší vhled díky integrovaným nástrojům pro analýzu umělé inteligence.
Simply Stakeholders se bezpečně integruje s jinými systémy. Standardní konektory se propojují se Salesforce, sociálními médii, Mailchimpem a dalšími oblíbenými aplikacemi pro flexibilnější správu zainteresovaných stran. API umožňuje vývojovým týmům vytvářet vlastní řešení pro integraci bez vestavěné podpory.
Nejlepší funkce Simply Stakeholders
- Identifikace a analýza stakeholderů
- Sledování komunikace a historie
- Přizpůsobitelné šablony pro zapojení zainteresovaných stran
- Integrace s komunikačními nástroji
Omezení Simply Stakeholders
- Někteří uživatelé požadují pokročilejší funkce
- Strmá křivka učení
Ceny Simply Stakeholders
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Simply Stakeholders
- G2: 5/5 (dvě recenze)
Přizpůsobte své podnikání svým stakeholderům
Řízení vztahů se zainteresovanými stranami by nemělo být jen dalším projektem nebo iniciativou – mělo by být jádrem všech vašich obchodních operací. Pomůže vám to udržet vysokou morálku zaměstnanců, zabráníte tomu, aby vám unikly obavy obchodních partnerů, a posílíte reputaci vaší společnosti z mnoha úhlů.
Správným softwarem se můžete soustředit na komunikaci se zainteresovanými stranami a plnění svých povinností. ClickUp je jedním z nejpopulárnějších softwarových řešení pro správu zainteresovaných stran, a to z dobrého důvodu: pomáhá vám udržet zainteresované strany v centru pozornosti a zároveň zajišťuje hladký průběh vašich operací. Nástroje ClickUp jsou navíc zdarma, takže je můžete vyzkoušet, implementovat a prosperovat. Zaregistrujte se a vytvořte si účet ClickUp ještě dnes!