15 šablon pro hodnocení projektů, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Hodnocení projektů po jejich ukončení je cenným způsobem, jak získat znalosti, zamyslet se nad získanými zkušenostmi a analyzovat úspěchy a neúspěchy projektu, kdykoli projekt skončí.
Takové revize jsou obzvláště užitečné pro produktové a projektové manažery, vývojáře a další týmy, které se řídí metodami agilního projektového řízení. Koneckonců, řízení týmu je efektivnější, když existují praktické poznatky a závěry, které pomáhají předcházet chybám a zefektivňovat procesy do budoucna.
S šablonou pro hodnocení projektu a správnými nástroji pro řízení projektů můžete proces hodnocení zjednodušit, zrychlit a zefektivnit. 🤩
Ale s tolika možnostmi, včetně šablon Sprint Retrospective, může být těžké vědět, která šablona, dokument nebo rámec je pro vaše potřeby nejvhodnější. Abychom vám pomohli se v tom zorientovat, sdílíme 15 šablon pro závěrečné hodnocení, které musíte vyzkoušet a které můžete použít jako součást procesu uzavření a revize projektu.
A co je nejlepší, jsou zdarma! 🙌
Šablona pro hodnocení projektu je nástroj nebo rámec pro provedení hodnotící schůzky po dokončení projektu.
Šablony pro hodnocení projektů představují cenný způsob, jak shromáždit poznatky o dokončeném projektu a odpovědět na časté dotazy členů týmu a zainteresovaných stran. Tuto zpětnou vazbu pak můžete využít při přípravě dalšího projektu.
Můžete například vytvořit dotazník pro hodnocení, ve kterém se budete ptát, zda byly splněny cíle, identifikovat klíčové úspěchy a překážky a zjistit, jak by se mohly zlepšit určité procesy nebo metody pro budoucí projekty.
Šablony se obvykle používají před schůzkou k hodnocení projektu. Díky tomu projektoví manažeři a členové týmu předem vědí, co bude probíráno. Často je užitečné si před, během a po hodnocení projektu dělat poznámky. 📝
V některých případech se postmortální analýzy také nazývají debriefingy nebo retrospektivy. Postmortální analýza je však specifická pro daný projekt a obvykle se jí účastní vedení spolu s hlavním projektovým týmem. Jedná se o oblíbený přístup mezi týmy zabývajícími se vývojem softwaru a webových stránek, zejména těmi, které používají agilní metodiky.
Ne každá společnost pořádá závěrečné schůzky. Ale když si vytvoříte šablonu tohoto procesu, ušetříte čas při přípravě hlavních bodů pro program závěrečné schůzky.
Získáte také cenné výhody v podobě poznání toho, co se povedlo a co ne, takže po uzavření projektu můžete vymýšlet řešení a implementovat relevantní poznatky.
Co dělá šablonu pro hodnocení projektu dobrou?
Účinná šablona pro závěrečnou analýzu by měla odpovídat na následující otázky, i když možná budete muset provést některé úpravy podle potřeb a struktury vašeho projektového týmu:
- Co se v tomto projektu povedlo?
- Co se nepovedlo?
- Proč se [X] nepovedlo?
- Co se z toho můžeme naučit?
- Existují v našich procesech nějaké překážky?
- Co můžeme vylepšit pro budoucí projekty?
- Jak můžeme zlepšit celkový proces pro klienty?
- Jaké jsou naše akční body v oblasti řízení projektů?
- Jaké jsou priority jednotlivých akčních bodů?
- Kdo je zodpovědný za implementaci akčních bodů?
- Kdo zajistí, že tyto úkoly budou splněny?
Když jsou šablony pro hodnocení integrovány do softwaru pro řízení projektů, můžete tyto poznatky a opatření začlenit do pracovních postupů. Výsledkem je, že můžete tyto cenné údaje využít jako součást svého pracovního postupu.
15 šablon pro hodnocení projektů
Šablona pro hodnocení projektu je užitečná pro mnoho společností, ale ne všechny šablony jsou stejné.
Naštěstí jsme tu, abychom vám pomohli zlepšit váš pracovní život pomocí 15 našich oblíbených bezplatných šablon pro závěrečné hodnocení projektů, které jsou vybaveny funkcemi a zdroji podporujícími vaše potřeby a zajišťujícími hladký průběh projektu.
Je čas se na ně podívat! 👀
1. Šablona pro závěrečnou analýzu projektu ClickUp
Užitečným výchozím bodem pro realizaci postmortální schůzky je šablona ClickUp Project Post-Mortem Template. Jedná se o ideální šablonu pro různé projekty se šesti formáty zobrazení, čtyřmi vlastními poli a čtyřmi indikátory stavu.
S touto šablonou pro hodnocení můžete poznatky z projektu rozdělit do následujících kategorií:
- Úspěch: Úspěchy, které je třeba oslavit
- Výzva: Překážky, které se vyskytly během projektu
- Úkoly po dokončení projektu: Úkoly projektu, které jsou stále nevyřízené
- Výkonnost týmu: Záležitosti související s výkonností týmu
- Poučení: Poučení získaná během projektu
Tyto prvky můžete také označit v různých sektorech, jako je zákaznická zkušenost, produkt nebo finance, abyste měli vše přehledně uspořádané. Použijte tuto šablonu v rámci platformy pro správu projektů ClickUp, abyste měli jistotu, že nic nepřehlédnete.
2. Šablona ClickUp „Poučení z minulosti“
Ne každý projekt proběhne hladce. Vždy se však dá poučit. Pokud jde o zaznamenávání těchto poučení, šablona ClickUp Lessons Learned Template šetří čas zaneprázdněným produktovým týmům. V některých případech může pomoci vytvořit lepší standardní operační postupy (SOP).
Šablonu „Poučení“ lze použít mnoha způsoby, například:
- Zobrazení tabule: Zaznamenejte cíle projektu, rozpočet, milníky, úspěchy a neúspěchy a poté si tyto informace prohlédněte v přehledném formátu. Projektoví manažeři mohou rychle zjistit, co je třeba zkontrolovat, co se právě kontroluje, které položky vyžadují akci a co již bylo zkontrolováno a vyřízeno.
- Potřebná akce: Vlastní formát zobrazení zajišťuje, že při zahájení nového projektu nebudou opomenuty nebo zapomenuty akce související s postmortem.
- Formulář pro zpětnou vazbu: Pomocí této šablony mohou projektoví manažeři poskytovat zpětnou vazbu členům týmu nebo žádat o zpětnou vazbu od klientů, aby mohli vylepšit procesy.
Pomocí této šablony můžete snadno seskupovat, třídit a filtrovat položky a nakonec určit dopad a celkový úspěch projektu.
Zjistěte, jak může software SOP pomoci vašemu týmu!
3. Šablona pro zpětné hodnocení projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Retrospective Template je ideálním způsobem, jak posoudit, zda byl projekt úspěšný, nebo neúspěšný.
Zaznamenejte, kde došlo k chybám, selháním nebo překážkám, abyste se těmto situacím v budoucnu vyhnuli. Poté tyto informace po dokončení velkého projektu proměňte v retrospektivní zprávu.
Podniky a týmy, které používají agilní metodiky, si cení těchto poučení, která jsou nedílnou součástí neustálého zlepšování. I malé úpravy pracovních postupů mohou mít pozitivní vliv na kvalitu výstupů pro klienty a zajistit hladší průběh projektů v budoucnosti.
Když se postmortální analýzy a projektové zprávy aplikují na fungování společnosti, každá iterace může zlepšit způsob dodávání práce a výkonnost členů týmu.
4. Šablona pro hodnocení projektu ClickUp
Díky šabloně ClickUp Project Review Template mohou manažeři nebo členové týmu zdokumentovat, co se podle nich povedlo a co ne.
Projektoví manažeři je mohou použít k zodpovězení otázek jako:
- Co se povedlo?
- Dosáhl projekt očekávaných výsledků?
- Co je třeba vylepšit pro budoucí projekty?
- Získal tým podporu, kterou potřeboval k úspěšné realizaci tohoto projektu?
Zjistit příčinu jakýchkoli problémů nebo překážek je vždy cennou zkušeností. Tímto způsobem budete mít větší šanci snížit počet chyb, bugů a omylů v budoucnu.
Tato šablona zjednodušuje proces dokumentování získaných zkušeností, osvědčených postupů a nástrojů použitých v projektu a také toho, zda vedení týmu poskytovalo dostatečnou podporu.
5. Šablona pro hodnocení projektového řízení ClickUp
Šablona pro hodnocení projektového managementu ClickUp je určena pro organizace, které pracují na projektech interně nebo s dodavateli. Je to způsob, jak posoudit, zda má smysl v projektu pokračovat; tato zpráva o hodnocení projektu to usnadňuje.
Manažeři a koordinátoři projektů na straně klienta mohou tuto šablonu použít k pořízení snímku průběhu projektu. Současně může poskytovatel služeb předat tuto šablonu pro hodnocení projektu klientovi, aby získal zpětnou vazbu o celkové hodnotě výstupů projektu a dokončené práce.
Na základě zpětné vazby od klientů mohou projektoví manažeři provést změny ve všech oblastech, od automatizačních nástrojů až po pracovní postupy týmové spolupráce.
6. Šablona ClickUp Sprint Retrospective
Naší další bezplatnou šablonou pro hodnocení je šablona ClickUp Sprint Retrospective Template, která je skvělá pro zaznamenávání úspěchů a neúspěchů a vytváření akčního plánu pro budoucí zlepšení.
Jedná se o jednoduchou šablonu pro bílou tabuli, která je ideální pro zaneprázdněné týmy, které buď dokončily projekt, nebo dokončily sprint v rámci většího projektu a potřebují se na chvíli zastavit a zhodnotit pokrok.
Setkání Sprint Retrospective je dalším způsobem, jak sbírat zpětnou vazbu. V mnoha ohledech je však více proaktivní než setkání po skončení projektu, protože se koná každé 3–4 týdny. Díky tomu se opakované poznatky implementují okamžitě – a to v reálném čase napříč více projekty – namísto až na konci projektu.
Tato šablona je jednoduchá, snadno se vyplňuje a lze ji použít při společných schůzkách s členy projektového týmu nebo při reflexi po skončení projektu. Řízení projektů pomocí tabule je ideální pro agilní týmy.
7. Šablona pro retrospektivu ClickUp 4Ls
Získejte všechny pocity s retrospektivní šablonou 4Ls od ClickUp! „4Ls“ znamená milované, toužené, nenáviděné a naučené. Pošlete kopii této šablony průzkumu po skončení projektu všem zúčastněným stranám, manažerům, členům týmu a freelancerům zapojeným do projektu.
Díky této šabloně mohou členové týmu otevřeněji komunikovat o tom, co se jim líbilo, s čím se potýkali, co potřebovali, ale nedostali (např. více času, zdrojů, proaktivní zpětnou vazbu od klientů atd.), a co se z této zkušenosti naučili.
Vyzvěte všechny, aby je vyplnili. Jako projektový manažer tak získáte ucelený přehled o tom, co se podařilo, co váš tým potřebuje do budoucna, jak zopakovat úspěchy a jak se vyvarovat potenciálních chyb.
8. Šablona ClickUp pro retrospektivu dodavatele
Outsourcing je běžnou součástí realizace projektů. Ať už jste klientem nebo dodavatelem/poskytovatelem služeb, obvykle existují aspekty projektu, které zahrnují outsourcing práce.
S šablonou ClickUp Vendor Retrospective Template můžete zhodnotit práci dodavatele, propojit ji s popisem práce (SOW), obnovit podmínky a poskytnout mu případovou studii. Najdete zde sekce, ve kterých můžete popsat původní problém, pokrok v plnění úkolů, výsledky a zpětnou vazbu (ať už pozitivní, nebo negativní).
Tato šablona je obzvláště užitečná, pokud budete i nadále spolupracovat se stejným dodavatelem, protože ho můžete požádat, aby získané poznatky aplikoval na vaši budoucí spolupráci.
9. Šablona zprávy o činnosti ClickUp
Šablona zprávy o činnosti ClickUp je časově efektivní způsob, jak rychle zaznamenat výsledky projektu a poznamenat, jak dobře akční plán fungoval v různých aspektech projektu.
Pro projektové manažery je užitečné shrnout úspěchy projektu, výsledky týmové spolupráce a dopad automatizace. To vše pak shrnout do jednoduché závěrečné zprávy pro vedoucí pracovníky.
S touto šablonou můžete zaznamenat všechny projektové post mortemy na jednom místě:
- Dosavadní výsledky projektu
- Nezpracované úkoly/výstupy
- Úkoly, které budou dodány příští týden
- Dnešní malé vítězství
- Navrhovaná vylepšení procesů
10. Šablona závěrečné zprávy o projektu ClickUp
Na konci projektu, zejména pokud do něj bylo vloženo mnoho zdrojů a času, mohou projektoví manažeři těžit z reflexe celého procesu. Zaznamenejte své myšlenky do šablony závěrečné zprávy o projektu ClickUp.
Tato analýza slouží jako užitečný závěrečný záznam všeho, čeho chtěl klient dosáhnout, ve srovnání se skutečnými výsledky. Můžete například zdokumentovat, zda byly výstupy projektu dokončeny včas a v rámci rozpočtu, a pokud ne, co se pokazilo a proč.
Tento nástroj pro celkové hodnocení projektů poskytuje manažerům a vedoucím pracovníkům rychlý přehled a shrnutí toho, zda byly splněny cíle a jak zajistit, aby se získané poznatky uplatnily v další práci.
Bonus: Nástroje pro řízení projektů s využitím umělé inteligence!
11. Šablona pro marketingovou postmortální analýzu od Template.net
Šablona pro marketingovou postmortální analýzu od Template.net je dokonalým nástrojem pro marketingové profesionály, kteří se chtějí podrobně zabývat výkonností svých marketingových kampaní nebo projektů. Tato šablona pro postmortální analýzu nabízí strukturu a pokyny pro komplexní hodnocení, což usnadňuje identifikaci toho, co fungovalo a co ne.
Tato šablona zachycuje klíčové prvky, jako jsou cíle kampaně, úspěchy, ukazatele výkonnosti, překážky a implementovaná řešení. Obsahuje také sekce pro hodnocení návratnosti investic, nákladové efektivnosti a strategického souladu marketingového projektu s původními očekáváními.
Taková podrobná analýza vám umožní přesně určit silné a slabé stránky vaší kampaní strategie a jejího provedení. Poskytuje cenné informace o reakcích publika, úspěšných marketingových technikách a překážkách v procesu. Ještě důležitější je, že se zaměřuje na klíčová poučení a doporučení, která pomáhají informovat a zlepšovat budoucí marketingové strategie.
12. Šablona zprávy o hodnocení projektu od Template.net
Skvělým doplňkem našeho seznamu je šablona zprávy o závěrečném hodnocení projektu od Template.net. Tato jedinečná šablona pro závěrečné hodnocení je uživatelsky přívětivým zdrojem pro ty, kteří chtějí komplexní přehled svého projektu, aniž by museli začínat od nuly.
Tato šablona byla navržena tak, aby pokryla všechny důležité oblasti schůzky po skončení projektu a účinně zhodnotila celkový výkon projektu a jeho dopad. Obsahuje části, které vám umožní zdůraznit klíčová pozorování, metriky výkonu, shrnutí milníků a podrobnou analýzu toho, co fungovalo a co je třeba zlepšit.
Díky univerzálnímu formátu je navíc snadné ji přizpůsobit konkrétním požadavkům vašeho projektu. Ať už se chcete zaměřit na finanční ukazatele, výsledky projektu, výkonnost týmu nebo neočekávané výzvy, šablona zprávy o hodnocení projektu od Template.net vám v tom pomůže.
Pomocí této šablony můžete komplexně vyhodnotit svůj projekt, získat smysluplné poznatky a naplánovat budoucí strategie zlepšování. Nezapomeňte, že vypracování praktické závěrečné zprávy je zásadní pro neustálé učení a trvalý úspěch v oblasti řízení projektů.
13. Šablona zprávy o hodnocení události v aplikaci Microsoft Word od Template.net
Šablona zprávy o hodnocení události v aplikaci Microsoft Word od Template.net
Pro ty, kteří pro své závěrečné zprávy preferují známé a jednoduché prostředí aplikace Microsoft Word, je tato šablona od Template.net ideální volbou. Je speciálně navržena tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům závěrečné analýzy událostí.
Tato šablona ve formátu Word usnadňuje podrobné zaznamenání metrik a analýz souvisejících s událostí. Je sestavena z předdefinovaných nadpisů, jako jsou Přehled, Cíle, Úspěchy, Nevýhody a Poučení, a zajišťuje, že jsou komplexně pokryty všechny důležité aspekty události.
Tato šablona je ideální pro organizátory akcí nebo společnosti, které pořádají pravidelné akce, protože jim pomáhá důsledně vyhodnocovat výsledky akcí, zaznamenávat klíčové poznatky, identifikovat problematické body a vytvářet strategie pro budoucí zlepšení. Navíc její univerzální formátování ve Wordu umožňuje snadné přizpůsobení konkrétní povaze vaší akce nebo jedinečným potřebám vaší společnosti.
Pomocí této šablony zprávy o hodnocení události můžete zdokumentovat průběh vaší události od začátku do konce a strategicky naplánovat lepší výsledky událostí v budoucnosti. Dobře zdokumentované hodnocení může mít zásadní vliv na efektivní a úspěšné pořádání událostí v budoucnosti.
14. Šablona pro marketingovou analýzu po skončení projektu v aplikaci Microsoft Word od Template.net
Tato šablona od Template.net se skvěle hodí pro marketingové projekty. Je ideální pro týmy, které preferují práci s Microsoft Word a potřebují hotovou strukturu pro hodnocení marketingových kampaní nebo projektů. Pokrývá širokou škálu oblastí, jako jsou cíle, klíčové výsledky, metriky výkonu a výkonnost týmu.
Tato šablona se zaměřuje na shromažďování údajů o použitých marketingových strategiích, jejich dopadu a dosažených výsledcích. Je velmi užitečná pro marketingové odborníky, kteří chtějí dokumentovat poznatky o úspěchu kampaně, reakcích zákazníků a oblastech, které je třeba zlepšit.
Slouží jako vodítko pro schůzku po skončení projektu a podněcuje diskusi o marketingových taktikách, alokaci zdrojů a konečných výsledcích. Pomáhá tak činit informovaná rozhodnutí pro budoucí marketingové aktivity a zdokonalovat strategie na základě zkušeností z minulosti.
15. Šablona pro zpětnou analýzu logistické marketingové kampaně v Google Docs od Template.net
Šablona Google Docs Logistics Marketing Campaign Post-Mortem Template od Template.net, navržená speciálně pro marketingové týmy v logistickém průmyslu, zjednodušuje proces analýzy po každé marketingové kampani.
Šablona je navržena tak, aby odborně posoudila všechny klíčové prvky marketingových kampaní, od strategického plánování po realizaci a výsledky. Díky definovaným sekcím, jako jsou cíle kampaně, metriky používané k měření úspěchu, analýza výsledků, klíčové úspěchy, čelící výzvy a oblasti zlepšení, tato šablona zajišťuje komplexní postmortální analýzu na první pohled.
Kromě toho tato šablona umožňuje týmům dokumentovat získané zkušenosti, použité inovativní strategie a možný dopad kampaně na trh. Jelikož je kompatibilní s Google Docs, můžete tento dokument snadno sdílet a spolupracovat na něm se svým týmem, bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
Pomocí této šablony zajistíte podrobnou a promyšlenou analýzu logistických marketingových kampaní, díky čemuž bude váš tým moci neustále vylepšovat a zdokonalovat marketingové strategie a dosahovat tak v budoucnu lepších výsledků.
Jak provést post mortem schůzku
Úspěšné provedení postmortální schůzky začíná adekvátní přípravou. Zajistěte neutrální, neohrožující prostředí, pozvěte potřebné zúčastněné strany a předem stanovte jasný program. Sdílejte kopii vybrané šablony pro postmortální analýzu s účastníky, aby se mohli připravit na otázky, které budou projednávány.
Zahajte schůzku diskusí o původních cílech projektu a o tom, zda byly úspěšně dosaženy. Poté přejděte k šabloně pro hodnocení a začněte řešit klíčové otázky, jako například: Co se v tomto projektu podařilo? Co nešlo podle plánu a proč? Co se z toho můžeme poučit? Nechte každého účastníka otevřeně sdílet svůj názor v prostředí bez obviňování.
Nezapomeňte, že cílem je podpořit konstruktivní kritiku a společné řešení problémů. Zaměřte se jak na pozitivní, tak na negativní stránky, abyste zachovali rovnováhu. Povzbuďte tým, aby se podělil o své potíže a navrhl opatření, která mohou zabránit vzniku podobných problémů v budoucích projektech.
Nezapomeňte zaznamenat vše, co bylo řečeno na schůzce. Tato zpětná vazba je nezbytná pro pochopení toho, jak zlepšit budoucí projekty. Přiřaďte odpovědnost za implementaci akčních bodů konkrétním členům týmu s jasnými termíny pro dokončení. Po schůzce sdílejte sestavené poznámky se všemi účastníky, aby všichni měli stejné informace.
Zefektivněte uzavření projektu pomocí šablon pro závěrečné hodnocení
Postmortální schůzka je pro projektové manažery a týmy příležitostí zamyslet se nad tím, co se povedlo a co mohlo být lepší. Vytvoření postmortální zprávy může být časově náročná úloha, ale díky šabloně ji nemusíte vytvářet od nuly.
Zefektivněte proces a získejte cenné poznatky pomocí šablony pro hodnocení projektu. Ušetříte čas při shromažďování zpětné vazby a lépe pochopíte, jak dosáhnout více úspěchů a vyhnout se budoucím neúspěchům.
